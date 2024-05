Meet The Monitor’s 2024 All-Area Boys Soccer teams and superlative winners. The Monitor’s coverage area ranges from Mercedes to Roma. The awards and teams were put together with input from our RGVSports.com sports staff, coaches and other officials.

The Monitor’s 2023-24 All-Area Superlatives

The Monitor’s 2023-24 All-Area First Team

Goalkeeper: Omar Garcia, PSJA Memorial

Defenders: Erick Gonzalez, Edinburg North; Jovanny Martinez, La Joya Juarez-Lincoln; Cesar Meza, Progreso

Midfielders: Juan Pablo Trevino, Sharyland High; Randy Galvan, Edinburg Economedes; Jared Arevalo, Sharyland Pioneer; Diego Macias, Progreso

Forwards: Enrique Torres, Donna North; Diego Pina, PSJA Memorial; Juan Nieto Donna High

Utility: Furkan Coban, Sharyland High

The Monitor’s 2023-24 All-Area Second Team

Goalkeeper: Edson Balderas, Donna North

Defenders: Santos Gonzalez, Sharyland Pioneer; Inaki Cruz, Sharyland High; Jonathan May-Nieves, Donna North

Midfielders: Bryan Garcia, Edinburg Economedes; Jony Macias, PSJA Memorial; Emiliano Villegas, Valley View; Alan Martinez, McAllen High

Forwards: Ian Cerecedo, Hidalgo; Julio Cardenas, PSJA Memorial; Sebastian Chapa, IDEA Edinburg Quest

Utility: Edgar Hernandez, La Joya Juarez-Lincoln

[email protected]