Rio Grande City (top left), La Joya Palmview (top right), Harlingen High (bottom left) and Los Fresnos (bottom right) at RGV Basketball Media Day. Photos by Andrew Cordero.

VALLEY HS BOYS BASKETBALL SCHEDULE

Monday’s Games – Jan. 15

District 31-6A

Mission High 34, PSJA High 29

Tuesday’s Games – Jan. 16

District 31-6A

Edinburg North 59, Edinburg High 36

District 31-5A

Sharyland Pioneer 33, PSJA North 20

McAllen Rowe 58, PSJA Memorial 29

Valley View 56, PSJA Southwest 42

McAllen High 47, McAllen Memorial 46

Edinburg Vela 76, Sharyland High 49

Wednesday’s Games – Jan. 17

District 32-6A

Brownsville Hanna 52, Weslaco High 44

Harlingen High 77, Brownsville Rivera 43

Los Fresnos 74, San Benito 63

District 32-5A

Brownsville Veterans 74, Brownsville Lopez 37

Weslaco East 82, Donna High 46

Mercedes 47, Brownsville Porter 37

Brownsville Pace 54, Harlingen South 52

Edcouch-Elsa 61, Donna North 40

District 32-4A

La Feria 51, Zapata 25

Brownsville Jubilee 57, Grulla 50

Raymondville 25, Hidalgo 23

Port Isabel 113, Brownsville Harmony 21

District 32-3A

Progreso 55, Brownsville IDEA Riverview 22

Santa Rosa 63, Weslaco IDEA Pike 53

Rio Hondo 92, Monte Alto 54

District 31-3A

Edinburg IDEA Quest 74, Donna IDEA 40

Edinburg IDEA 43, North Mission IDEA 41

District 32-2A

Santa Maria 86, La Villa 32

District 32-1A

San Perlita 87, San Isidro 51

TAPPS District 4

Brownsville St. Joseph 61, St. Mary’s Hall 60

Thursday’s Games – Jan. 18

District 31-6A

La Joya High 63, Edinburg Economedes 49

District 30-5A

Rio Grande City 48, La Joya Palmview 47

Mission Veterans at La Joya Juarez-Lincoln, 7:30 p.m.

Laredo Cigarroa 65, Roma 39

District 32-3A

Lyford 64, Brownsville IDEA Sports Park 50

 

Friday’s Games – Jan. 19

District 31-6A

Edinburg North 76, Edinburg Economedes 46

La Joya High 58, Mission High 37

Edinburg High 72, PSJA High 45

District 32-6A

Brownsville Hanna 56, Brownsville Rivera 54

Harlingen High 80, Los Fresnos 78

Weslaco High at San Benito, 6 p.m.

District 30-5A

Roma 56, La Joya Juarez-Lincoln 40

Laredo Martin 61, La Joya Palmview 53

Laredo Nixon 72, Rio Grande City 52

Mission Veterans at Laredo Cigarroa, 7:30 p.m.

District 31-5A

McAllen Rowe 93, PSJA Southwest 31

McAllen Memorial 75, Sharyland High 59

McAllen High 50, Sharyland Pioneer 46

PSJA North 50, PSJA Memorial 49, OT

Edinburg Vela at Valley View, 7:30 p.m.

District 32-5A

Mercedes 50, Brownsville Lopez 27

Harlingen South 49, Edcouch-Elsa 37

Weslaco East 71, Donna North 31

Brownsville Porter at Brownsville Pace, 7:30 p.m.

Donna High at Brownsville Veterans, 7:30 p.m.

District 32-4A

Port Isabel 63, Brownsville Jubilee 57

La Feria 59, Raymondville 43

Hidalgo at Grulla, 8 p.m.

Brownsville Harmony at Zapata, 8 p.m.

District 31-3A

Edinburg IDEA Quest 55, Edinburg IDEA 50

Donna IDEA at Edinburg Vanguard Academy, 7 p.m.

Pharr Vanguard at Alamo IDEA, 7 p.m.

District 32-3A

Lyford 56, Brownsville IDEA Frontier 45

Weslaco IDEA Pike 51, Brownsville IDEA Riverview 37

Brownsville IDEA Sports Park 55, Progreso 53

Rio Hondo 60, Santa Rosa 54

District 32-2A

Ben Bolt 56, La Villa 38

Riviera-Kaufer at Santa Maria, 7 p.m.

District 32-1A

San Perlita 41, McMullen County 39

TAPPS District 4

Laredo St. Augustine 64, Brownsville St. Joseph 56

TAPPS District 7

Alamo Macedonian Christian 47, Edinburg Harvest Christian 44

 

VALLEY HS BOYS BASKETBALL BOX SCORES

Tuesday’s Games

District 31-5A

EDINBURG VELA 76, SHARYLAND HIGH 49

Rattlers                 6 12   12  19 —         49

SaberCats             17 27   19  13 —         76

SHARYLAND HIGH (49): Jaden Garcia 14; Romario De La Garza 8; Gavin Keith 8; Niko Suelto 7; Jorge Guerra 6; Joaquin Quintanilla 4.

EDINBURG VELA (76): Axel Garza 15; JP Olivarez 11; EJ Avelar 10; Jordan Bustamante 10; Noah Lopez 9; Aden Ybarra 4; Diego Salinas 3; Owen Serna 3; Junior Garcia 2; Sam Sepulveda 2; Derek Warkentine 2; Tristan Riojas 2.

SHARYLAND PIONEER 33, PSJA NORTH 20

Raiders                         4   6     6    4 —         20

D’Backs                       3   7     9  14 —         33

PSJA NORTH (20): Mason Lopez 6; Jalen Ramos 4; Leroy Palacios 2; Bryan Guerrero 2; Gunner Peralez 2; Isaac Salinas 2; Cruz Fabela 2.

SHARYLAND PIONEER (33): Matthew Maldonado 11; Muhamed Shaath 8; Julian Valdez 5; Edward Chavez 4; Josh Gaither 4; Dustin Duty 1

McALLEN ROWE 58, PSJA MEMORIAL 29

Warriors             12 14   12  20 —         58

Wolverines          11   4     7    7 —         29

McALLEN ROWE (58): JJ Menchaca 19; Matt Campbell 15; Sebastian Olvera 8; C.J. Menchaca 7; Jaylen Sandoval 5; John Vallejo 2; Jose Montemayor 2.

PSJA MEMORIAL (29): Jared Garcia 17; Andrew Anzaldua 7; Damian De Leon 3; Ryan Reyna 2.

 

Thursday’s Games

District 31-6A

LA JOYA HIGH 63, EDINBURG ECONOMEDES 49

Coyotes                   13 13   19  18 —         63

Jaguars                   16   3   16  14 —         49

LA JOYA HIGH (63): L. Villarreal 22; L. Hinojosa 14; D. Treviño 11; O. Benoit 5; H. Morales 4; D. Pitts 3; S. Gomez 2; T. Garcia 2.

EDINBURG ECONOMEDES (49): Nathaniel De La Garza 18; Noah Enriquez 9; Jesse Carreon 8; Leo Zamora 4; Jesus Medrano 4; Jeremiah Gomez 3; Alex Zurita 2.

District 30-5A

RIO GRANDE CITY 48, LA JOYA PALMVIEW 47

Lobos                      15   6   10  16 —         47

Rattlers                    10 11   12  15 —         48

LA JOYA PALMVIEW (47): Joe Gonzalez 25; Adrian Ibarra 7; Juan Dominguez 6; Antonio Suarez 4; Damian Anaya 3; Aurelio Diaz 2.

RIO GRANDE CITY (48): Leo Lopez 12; Roly Rodriguez III 9; Diego Martinez 8; Ezzy Garcia 8; Gio Valenciana 4; Eduardo Chapa III 3; Louie Falcon 2; Eddy Cerda 2.

 

Friday’s Games

District 31-6A

EDINBURG NORTH 76, EDINBURG ECONOMEDES 46

Jaguars                   8 13   11  14 —         46

Cougars                  24 21   18  13 —         76

EDINBURG ECONOMEDES (46): Nathaniel De La Garza 17; Alex Zurita 14; Jesus Medrano 6; Noah Enriquez 4; Bryan Martinez 3; Leo Zamora 2.

EDINBURG NORTH (76): Josiah Cruz 20; Joseph Cruz 14; Jose Ramirez 12; Roel Palacios 9; Dre Estrada 6; Raul Palacios 5; Robert Polanco 4; Richard Molina 2; Osmar Alaniz 2; Enrique Leal 2.

District 32-6A

HARLINGEN HIGH 80, LOS FRESNOS 78

Falcons                19 16   19  24 —         78

Cardinals               18 20   21  21 —         80

LOS FRESNOS (78): Gio Galvan 18; JJ Salazar 17; Andrew Munoz 16; Jude Barreda 10; Eric Salazar 9; Santana Torres 4; Dylan Cervantes 4.

HARLINGEN HIGH (80): Andrew Galdamez 26; Luis Rodriguez 13; Joaquin Cisneros 11; Ashton Barajas 9; Alejandro Lucio 5; Alex Hernandez 4; Jaden Peña 3; Ruben Gonzalez 2; Elijah Anaya 2; Aiden Flores 2; JC Aleman 2

District 31-5A

McALLEN MEMORIAL 75, SHARYLAND HIGH 59

Rattlers                15 10   15  19 —         59

Mustangs              20 13   25  17 —         75

SHARYLAND HIGH (59): Jaden Garcia 28; Niko Suelto 9; Ryan Salinas 9; Romario De La Garza 6; Jorge Guerra 5.

McALLEN MEMORIAL (75): Danny Canul 21; Alex Monroy 16; Dylan Goodson 16; Mando Treviño 13; Caden Keller 5; Rudy Treviño 4.

TAPPS

LAREDO ST. AUGUSTINE 64, BROWNSVILLE ST. JOSEPH 56

Brownsville    14 11   22    9 —         56

Laredo             19   7   25  15 —         64

BROWNSVILLE ST. JOSEPH (56): Oscar Balli 19; Lucas Cristiano 18; Gavin Cisneros 9; Mikey Rivera 5; Jason Aguilar 4; AJ Garza 3; Izzy Cano 2.

ALAMO MACEDONIAN CHRISTIAN 47, EDINBURG HARVEST CHRISTIAN 44

ALAMO MACEDONIAN CHRISTIAN  (47): Christian Lando 20; Ethan Gonzalez 7.

EDINBURG HARVEST CHRISTIAN (44): Noah Cruz 14; Randon Amador 8; Orly Munoz 7.

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