VALLEY HS BOYS BASKETBALL SCHEDULE
Monday’s Games – Jan. 15
District 31-6A
Mission High 34, PSJA High 29
Tuesday’s Games – Jan. 16
District 31-6A
Edinburg North 59, Edinburg High 36
District 31-5A
Sharyland Pioneer 33, PSJA North 20
McAllen Rowe 58, PSJA Memorial 29
Valley View 56, PSJA Southwest 42
McAllen High 47, McAllen Memorial 46
Edinburg Vela 76, Sharyland High 49
Wednesday’s Games – Jan. 17
District 32-6A
Brownsville Hanna 52, Weslaco High 44
Harlingen High 77, Brownsville Rivera 43
Los Fresnos 74, San Benito 63
District 32-5A
Brownsville Veterans 74, Brownsville Lopez 37
Weslaco East 82, Donna High 46
Mercedes 47, Brownsville Porter 37
Brownsville Pace 54, Harlingen South 52
Edcouch-Elsa 61, Donna North 40
District 32-4A
La Feria 51, Zapata 25
Brownsville Jubilee 57, Grulla 50
Raymondville 25, Hidalgo 23
Port Isabel 113, Brownsville Harmony 21
District 32-3A
Progreso 55, Brownsville IDEA Riverview 22
Santa Rosa 63, Weslaco IDEA Pike 53
Rio Hondo 92, Monte Alto 54
District 31-3A
Edinburg IDEA Quest 74, Donna IDEA 40
Edinburg IDEA 43, North Mission IDEA 41
District 32-2A
Santa Maria 86, La Villa 32
District 32-1A
San Perlita 87, San Isidro 51
TAPPS District 4
Brownsville St. Joseph 61, St. Mary’s Hall 60
Thursday’s Games – Jan. 18
District 31-6A
La Joya High 63, Edinburg Economedes 49
District 30-5A
Rio Grande City 48, La Joya Palmview 47
Mission Veterans at La Joya Juarez-Lincoln, 7:30 p.m.
Laredo Cigarroa 65, Roma 39
District 32-3A
Lyford 64, Brownsville IDEA Sports Park 50
Friday’s Games – Jan. 19
District 31-6A
Edinburg North 76, Edinburg Economedes 46
La Joya High 58, Mission High 37
Edinburg High 72, PSJA High 45
District 32-6A
Brownsville Hanna 56, Brownsville Rivera 54
Harlingen High 80, Los Fresnos 78
Weslaco High at San Benito, 6 p.m.
District 30-5A
Roma 56, La Joya Juarez-Lincoln 40
Laredo Martin 61, La Joya Palmview 53
Laredo Nixon 72, Rio Grande City 52
Mission Veterans at Laredo Cigarroa, 7:30 p.m.
District 31-5A
McAllen Rowe 93, PSJA Southwest 31
McAllen Memorial 75, Sharyland High 59
McAllen High 50, Sharyland Pioneer 46
PSJA North 50, PSJA Memorial 49, OT
Edinburg Vela at Valley View, 7:30 p.m.
District 32-5A
Mercedes 50, Brownsville Lopez 27
Harlingen South 49, Edcouch-Elsa 37
Weslaco East 71, Donna North 31
Brownsville Porter at Brownsville Pace, 7:30 p.m.
Donna High at Brownsville Veterans, 7:30 p.m.
District 32-4A
Port Isabel 63, Brownsville Jubilee 57
La Feria 59, Raymondville 43
Hidalgo at Grulla, 8 p.m.
Brownsville Harmony at Zapata, 8 p.m.
District 31-3A
Edinburg IDEA Quest 55, Edinburg IDEA 50
Donna IDEA at Edinburg Vanguard Academy, 7 p.m.
Pharr Vanguard at Alamo IDEA, 7 p.m.
District 32-3A
Lyford 56, Brownsville IDEA Frontier 45
Weslaco IDEA Pike 51, Brownsville IDEA Riverview 37
Brownsville IDEA Sports Park 55, Progreso 53
Rio Hondo 60, Santa Rosa 54
District 32-2A
Ben Bolt 56, La Villa 38
Riviera-Kaufer at Santa Maria, 7 p.m.
District 32-1A
San Perlita 41, McMullen County 39
TAPPS District 4
Laredo St. Augustine 64, Brownsville St. Joseph 56
TAPPS District 7
Alamo Macedonian Christian 47, Edinburg Harvest Christian 44
VALLEY HS BOYS BASKETBALL BOX SCORES
Tuesday’s Games
District 31-5A
EDINBURG VELA 76, SHARYLAND HIGH 49
Rattlers 6 12 12 19 — 49
SaberCats 17 27 19 13 — 76
SHARYLAND HIGH (49): Jaden Garcia 14; Romario De La Garza 8; Gavin Keith 8; Niko Suelto 7; Jorge Guerra 6; Joaquin Quintanilla 4.
EDINBURG VELA (76): Axel Garza 15; JP Olivarez 11; EJ Avelar 10; Jordan Bustamante 10; Noah Lopez 9; Aden Ybarra 4; Diego Salinas 3; Owen Serna 3; Junior Garcia 2; Sam Sepulveda 2; Derek Warkentine 2; Tristan Riojas 2.
SHARYLAND PIONEER 33, PSJA NORTH 20
Raiders 4 6 6 4 — 20
D’Backs 3 7 9 14 — 33
PSJA NORTH (20): Mason Lopez 6; Jalen Ramos 4; Leroy Palacios 2; Bryan Guerrero 2; Gunner Peralez 2; Isaac Salinas 2; Cruz Fabela 2.
SHARYLAND PIONEER (33): Matthew Maldonado 11; Muhamed Shaath 8; Julian Valdez 5; Edward Chavez 4; Josh Gaither 4; Dustin Duty 1
McALLEN ROWE 58, PSJA MEMORIAL 29
Warriors 12 14 12 20 — 58
Wolverines 11 4 7 7 — 29
McALLEN ROWE (58): JJ Menchaca 19; Matt Campbell 15; Sebastian Olvera 8; C.J. Menchaca 7; Jaylen Sandoval 5; John Vallejo 2; Jose Montemayor 2.
PSJA MEMORIAL (29): Jared Garcia 17; Andrew Anzaldua 7; Damian De Leon 3; Ryan Reyna 2.
Thursday’s Games
District 31-6A
LA JOYA HIGH 63, EDINBURG ECONOMEDES 49
Coyotes 13 13 19 18 — 63
Jaguars 16 3 16 14 — 49
LA JOYA HIGH (63): L. Villarreal 22; L. Hinojosa 14; D. Treviño 11; O. Benoit 5; H. Morales 4; D. Pitts 3; S. Gomez 2; T. Garcia 2.
EDINBURG ECONOMEDES (49): Nathaniel De La Garza 18; Noah Enriquez 9; Jesse Carreon 8; Leo Zamora 4; Jesus Medrano 4; Jeremiah Gomez 3; Alex Zurita 2.
District 30-5A
RIO GRANDE CITY 48, LA JOYA PALMVIEW 47
Lobos 15 6 10 16 — 47
Rattlers 10 11 12 15 — 48
LA JOYA PALMVIEW (47): Joe Gonzalez 25; Adrian Ibarra 7; Juan Dominguez 6; Antonio Suarez 4; Damian Anaya 3; Aurelio Diaz 2.
RIO GRANDE CITY (48): Leo Lopez 12; Roly Rodriguez III 9; Diego Martinez 8; Ezzy Garcia 8; Gio Valenciana 4; Eduardo Chapa III 3; Louie Falcon 2; Eddy Cerda 2.
Friday’s Games
District 31-6A
EDINBURG NORTH 76, EDINBURG ECONOMEDES 46
Jaguars 8 13 11 14 — 46
Cougars 24 21 18 13 — 76
EDINBURG ECONOMEDES (46): Nathaniel De La Garza 17; Alex Zurita 14; Jesus Medrano 6; Noah Enriquez 4; Bryan Martinez 3; Leo Zamora 2.
EDINBURG NORTH (76): Josiah Cruz 20; Joseph Cruz 14; Jose Ramirez 12; Roel Palacios 9; Dre Estrada 6; Raul Palacios 5; Robert Polanco 4; Richard Molina 2; Osmar Alaniz 2; Enrique Leal 2.
District 32-6A
HARLINGEN HIGH 80, LOS FRESNOS 78
Falcons 19 16 19 24 — 78
Cardinals 18 20 21 21 — 80
LOS FRESNOS (78): Gio Galvan 18; JJ Salazar 17; Andrew Munoz 16; Jude Barreda 10; Eric Salazar 9; Santana Torres 4; Dylan Cervantes 4.
HARLINGEN HIGH (80): Andrew Galdamez 26; Luis Rodriguez 13; Joaquin Cisneros 11; Ashton Barajas 9; Alejandro Lucio 5; Alex Hernandez 4; Jaden Peña 3; Ruben Gonzalez 2; Elijah Anaya 2; Aiden Flores 2; JC Aleman 2
District 31-5A
McALLEN MEMORIAL 75, SHARYLAND HIGH 59
Rattlers 15 10 15 19 — 59
Mustangs 20 13 25 17 — 75
SHARYLAND HIGH (59): Jaden Garcia 28; Niko Suelto 9; Ryan Salinas 9; Romario De La Garza 6; Jorge Guerra 5.
McALLEN MEMORIAL (75): Danny Canul 21; Alex Monroy 16; Dylan Goodson 16; Mando Treviño 13; Caden Keller 5; Rudy Treviño 4.
TAPPS
LAREDO ST. AUGUSTINE 64, BROWNSVILLE ST. JOSEPH 56
Brownsville 14 11 22 9 — 56
Laredo 19 7 25 15 — 64
BROWNSVILLE ST. JOSEPH (56): Oscar Balli 19; Lucas Cristiano 18; Gavin Cisneros 9; Mikey Rivera 5; Jason Aguilar 4; AJ Garza 3; Izzy Cano 2.
ALAMO MACEDONIAN CHRISTIAN 47, EDINBURG HARVEST CHRISTIAN 44
ALAMO MACEDONIAN CHRISTIAN (47): Christian Lando 20; Ethan Gonzalez 7.
EDINBURG HARVEST CHRISTIAN (44): Noah Cruz 14; Randon Amador 8; Orly Munoz 7.