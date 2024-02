Followingg are the reported girls soccer scores and scorers for games from Tuesday, Feb. 13. Coaches please send in your scorers, scorers, halftime scores and district record to (956) 821-3834. Thank you!

GIRLS SOCCER SCORES February 13, 2024

DISTRICT 30-4A

HIDALGO 17, VANGUARD MOZART 0

Hidalgo X X –17

Vanguard Mozart X X – 0

Hidalgo (17): Jayline Garcia 7, Frida Salazar 4, Balvina Estrada 3,Michelle Alonzo, Yadira Perez, Isabel Ruiz

Vanguard Mozart (0):

RECORDS: Hidalgo, 6-0-1; Vanguard Mozart, 0-3

DISTRICT 31-4A

IDEA EDINBURG 2, PROGRESO 1

Idea Edinburg X X –2

Progreso X X –1

Idea Edinburg (2): Sarah Garcia

Progreso (1):

RECORDS: Idea Edinburg 7-0; Progreso, 3-1

DISTRICT 32-4A

IDEA RIVERVIEW 7, IDEA SPORTS PARK 0

Idea Riverview 2 5 7

Idea Sports Park 0 0 0

Idea Riverview (7): – Claudia Millan 2, Camila Lopez 2, Lya Ramos 2, Barbara Torres

Idea Sports Park (0):

RECORDS: Idea Riverview, 4-0-2; Idea Sports Park, 0-2

DISTRICT 30-5A

MISSION VETERANS 2, LAREDO MARTIN 1

Mission Veterans X X – 2

Laredo Martin X X – 1

Mission Veterans (2): Jasmine Ramirez, Jade Rodriguez

Laredo Martin (1):

RECORDS: Mission Veterans 6-0-1; Laredo Martin 3-3-1

LA JOYA PALMVIEW 1, LAREDO CIGARROA 0

La Joya Palview X X – 1

Laredo Cigarroa X X – 0

La Joya Palmview (1): Alexia Cabrera

Laredo Cigarroa (0):

RECORDS: Laredo Nixon, 3-2-1 La Joya Palmview, 5-2; Laredo Cigarroa, 1-5-1

DISTRICT 31-5A

EDINBURG VELA 3, PSJA SOUTHWEST 1

Edinburg Vela 1 2 – 3

PSJA Southwest 1 0 — 1

Edinburg Vela (3): Leandra Garza, Anastasia Cuellar, Eva Monyy

PSJA Southwest (1):

RECORDS: Edinburg Vela, 7-2-1; PSJA Southwest, 3-6-1

MCALLEN MEMORIAL 9, PSJA NORTH 0

McAllen Memorial 5 4 – 9

PSJA North 0 0 – 0

McAllen Memorial (9): Kennedy Kaiser 5, Zyanya Nguma 2, Jade Arredondo, Chloey Mejia

PSJA North (0):

RECORDS: McAllen Memorial, 9-0-1; PSJA North, 3-7

MCALLEN HIGH 7, MCALLEN ROWE 0

McAllen High 2 5 – 7

McAllen Rowe 0 0 – 0

McAllen High (7): Julianna Milllin 3, Savannah Ruiz 2, Cami Diaz, Lola Alvarado

McAllen Rowe (0):

RECORDS: McAllen High, 9-1; McAllen Rowe, 4-4-2

SHARYLAND PIONEER 6, VALLEY VIEW 0

Sharyland Pioneer 4 2 – 6

Valley View 0 0 – 0

Sharyland Pioneer (6): Arella Hernandez 2, Alexzia Gamez, Genesis Fuentes, Anelisa Ale, Arlette Martinez

Valley View (0):

RECORDS: Sharyland Pioneer 5-5; Valley View, 0-9-1

SHARYLAND 3, PSJA MEMORIAL 0

Sharyland 2 1 – 3

PSJA Memorial 0 0 – 0

Sharyland (3): Yhoalibeth Alvarez 2, Yezleen Pena

PSJA Memorial (0):

RECORDS: Sharyland, 6-3-1; PSJA Memorial, 0-9-1

DISTRICT 32-5A

BROWNSVILLE PORTER 4, WESLACO EAST 1

Brownsville Porter 0 4 – 4

Weslaco East 0 1 – 1

Brownsville Porter (4): Angela Ramirez, Camila Minez, Brenda Medina, Martina Mireles

Weslaco East (1): Noelia Perales

RECORDS: Brownsville Porter 7-3; Weslaco East, 4-5-1

HARLINGEN SOUTH 3, BROWNSVILLE VETERANS 1

Harlingen South 2 1 – 3

Brownsville Veterans 0 1 – 1

Harlingen South (3): Damaris Solis, Autumn Perez, Alejandra Posada

Brownsville Veterans (1): Angela Garcia

RECORDS: Harlingen South, 9-0-1; Brownsville Veterans, 7-2-1

DONNA 2, BROWNSVILLE PACE 0

Donna X X — 2

Brownsville Pace X X – 0

Donna (2): Frida Compian Perez, Jesenia Ibarra

Brownsville Pace (0):

RECORDS: Donna, 1-6-3; Brownsville Pace 2-8-1

BROWNSVILLE LOPEZ 2, DONNA NORTH 1

Brownsville Lopez 1 1 – 2

Donna North 0 1 – 1

Brownsville Lopez (2): Angie Martinez 2

Donna North (1):

RECORDS: Brownsville Lopez 4-6; Donna North 2-6-2

EDCOUCH-ELSA 3, MERCEDES 0

Edcouch-Elsa 2 1 – 3

Mercedes 0 0 – 0

Edcouch-Elsa (3): Leila Barco 3

Mercedes (0):

RECORDS: Edcouch-Elsa, 8-0-2; Mercedes, 0-9-1

DISTRICT 31-6A

EDINBURG NORTH 1, PSJA HIGH 0

Edinburg North 0 1 – 1

PSJA High 0 0 – 0

Edinburg North (1): Yeime Arce

PSJA High (0):

RECORDS: Edinburg North, 3-0; PSJA High, 0-3

MISSION HIGH 3, EDINBURG ECONOMEDES 1

Mission High X X – 3

Edinburg Economedes X X – 1

Mission High (3): Saira Colunga 2, Yamilet González

Edinburg Economedes (1):

RECORDS: Mission High, 1-2; Edinburg Economedes, 2-1

LA JOYA 7, EDINBURG HIGH 1

La Joya X X – 7

Edinburg High X X – 1

La Joya (7):

Edinburg High (1):

RECORDS: La Joya, 2-1; Edinburg High, 1-2

DISTRICT 32-6A

BROWNSVILLE HANNA 0, WESLACO 0

Brownsville Hanna 0 0 – 0

Weslaco 0 0 – 0

Brownsville Hanna (0):

Weslaco (0):

RECORDS: Brownsville Hanna, 1-2-1; Weslaco, 1-2-1; Brownsville Hanna wins in PKs.

LOS FRESNOS 8, SAN BENITO 1

Los Fresnos 3 5 – 8

San Benito 0 1 – 0

Los Fresnos (8):Lyla Trejo 3, Erin Encina 2, Nataly Garcia 2, Daniela Alegria

San Benito (1):

RECORDS: Los Fresnos 4-0; San Benito 0-4

HARLINGEN 2, BROWNSVILLE RIVERA 0

Harlingen 0 2 – 2

Brownsville Rivera 0 0 – 0

Harlingen (2): Grace Reed, Juliana Garcia

Brownsville Rivera (0):

RECORDS: Harlingen 4-0; Brownsville Rivera, 1-3