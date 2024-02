RGV girls high school bi-district playoff scores; area round schedule

RGV Girls Hoops Playoffs



Area round schedule

Thursday, Feb. 15

Class 3A

Lyford vs. Aransas Pass, 6 p.m. at Kingsville King

Friday, Feb. 16

Class 6A

San Benito vs. Laredo United South, 7 p.m. at Flour Bluff HS

Edinburg High vs. SA Sotomayor, 7 p.m. at Calallen HS

Weslaco High vs. SA Harlan, 7 p.m. at CC Ray HS

Harlingen High vs. SA Brennan, tbd

Class 5A

Brownsville Veterans vs. Victoria East, 6 p.m. at Alice HS

Sharyland Pioneer vs. CC Veterans Memorial, 8 p.m. at Alice HS

McAllen Rowe vs. Flour Bluff, 6 p.m. TBD

Edinburg Vela vs. Gregory Portland, 8 p.m. at Falfurrias HS

Class 4A

La Feria vs. West Oso, 6 p.m. at Kingsville King HS

Class 3A

Rio Hondo vs. George West, 8 p.m. at George West

IDEA Edinburg vs. CC London, TBD

San Diego vs. IDEA Donna, 6:30 p.m. at Falfurrias Jr. HS

Bi-district scores

Monday, Feb. 12

Class 6A

Edinburg High 84, Los Fresnos 52

Weslaco High 63, PSJA High 28

Class 5A

Brownsville Veterans 48, McAllen Memorial 36

Class 3A

Rio Hondo 100, IDEA Alamo 14

Lyford 96, 9

Class 1A

Nueces County 59, San Perlita 34

D’Hanis 58, San Isidro 33

Rocksprings 92, Lasara 36

Tuesday, Feb. 13

Class 6A

San Benito 39, Mission High 26

Harlingen High 69, Edinburg North 27

Class 5A

Sharyland Pioneer 50, Brownsville Lopez 40

McAllen Rowe 36, Harlingen South 30

Edinburg Vela 64, Mercedes 30

Gregory Portland 45, La Joya Palmview 42

Class 4A

Alice 45, Hidalgo 33

La Feria 41, Calallen 30

Tuloso-Midway 54, Raymondville 34

Class 3A

IDEA Donna 54, Progreso 32

IDEA Edinburg 50, Santa Rosa 39