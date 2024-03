The strongest high school girls powerlifters across the state are set to compete today through Saturday at the Texas High School Women’s Powerlifting Association (THSWPA) State Meet at the Comerica Center in Frisco.

Lifters earned their spot at state by placing first or second in their weight class at the regional meet or by hitting a qualifying total in their weight class at the regional meet.

Class 1A-2A and Class 6A kick things off today. Class 3A Division I, Class 3A Division II and Unequipped Division compete Thursday, with Class 4A Division I and Class 4A Division II lifting Friday. Class 5A Division I and Class 5A Division II will wrap up this year’s THSWPA State Meet on Saturday.

Below is a list of the Rio Grande Valley girls powerlifters competing at this week’s state meet in Frisco.

2024 THSWPA State Qualifiers – Class 6A

97-pound Weight Class – Clarissa Rodriguez, Los Fresnos* (330 squat, 165 bench, 275 deadlift, 770 total); Samantha Rodriguez, Mission High (290 squat, 130 bench, 280 deadlift, 700 total); Victoria Rodriguez, Los Fresnos (265 squat, 120 bench, 255 deadlift, 640 total); Yarithza Barron, Weslaco High (220 squat, 130 bench, 260 deadlift, 610 total); Hailey Galarza, San Benito (230 squat, 135 bench, 225 deadlift, 590 total); Glenda Ortiz, Los Fresnos (235 squat, 100 bench, 235 deadlift, 570 total).

105-pound Weight Class – Valeria Quiroz, Weslaco High* (310 squat, 155 bench, 310 deadlift, 775 total); Valeria Villarreal, PSJA High (315 squat, 130 bench, 315 deadlift, 760 total); Jade Guzman, Edinburg High (275 squat, 155 bench, 300 deadlift, 730 total); Alyssa Baker, San Benito (260 squat, 145 bench, 290 deadlift, 695 total); Katilyn Lozano, Edinburg North (250 squat, 110 bench, 625 deadlift, 625 total).

114-pound Weight Class – Alondra Salas, Los Fresnos* (305 squat, 145 bench, 345 deadlift, 795 total); Samantha Espinoza, Weslaco High (305 squat, 165 bench, 315 deadlift, 785 total); Astryd Aparicio, Edinburg Economedes (285 squat, 165 bench, 320 deadlift, 770 total); Aubrey Medina, Weslaco High (320 squat, 155 bench, 290 deadlift, 765 total); Graciella Estrada, Harlingen High (285 squat, 155 bench, 270 deadlift, 710 total); Zaira Gracia, Los Fresnos (290 squat, 165 bench, 255 deadlift, 710 total); Ava Krawczynski, Los Fresnos (260 squat, 145 bench, 300 deadlift, 705 total).

123-pound Weight Class – Jo Villanueva, Weslaco High* (345 squat, 165 bench, 355 deadlift, 865 total); Mia Ramirez, Brownsville Rivera (345 squat, 160 bench, 300 deadlift, 805 total); Fernanda Arellano, Los Fresnos (285 squat, 185 bench, 290 deadlift, 760 total); Aubrey Cantu, Harlingen High (295 squat, 185 bench, 270 deadlift, 750 total); Allison Saavedra, Los Fresnos (280 squat, 165 bench, 300 deadlift, 745 total); Jazmine De La Cruz, Edinburg Economedes (295 squat, 155 bench, 290 deadlift, 740 total); Olivia Cancino, Edinburg North (280 squat, 160 bench, 290 deadlift, 730 total); Ava Morrow, Harlingen High (275 squat, 165 bench, 285 deadlift, 725 total).

132-pound Weight Class – Leandra Machuca, San Benito* (390 squat, 200 bench, 340 deadlift, 930 total); Angelina De Leon, Edinburg Economedes (330 squat, 225 bench, 350 deadlift, 905 total); Monika Vargas, Weslaco High (405 squat, 210 bench, 280 deadlift, 895 total); Allison Oviedo, Los Fresnos (315 squat, 160 bench, 325 deadlift, 800 total); Lucinda Estrada, Harlingen High (335 squat, 205 bench, 250 deadlift, 790 total); Danica Rivera, Edinburg High (305 squat, 170 bench, 300 deadlift, 775 total).

148-pound Weight Class – Madison Garcia, PSJA High* (410 squat, 255 bench, 395 deadlift, 1,060 total); Alyssa Nino, San Benito (370 squat, 230 bench, 355 deadlift, 955 total); Rheanna Rodriguez, Weslaco High (380 squat, 230 bench, 320 deadlift, 930 total); Mya Villa, Edinburg Economedes (340 squat, 200 bench, 300 deadlift, 840 total); Mia Dominguez, PSJA High (340 squat, 160 bench, 325 deadlift, 825 total); Suily Perez, Edinburg Economedes (305 squat, 185 bench, 330 deadlift, 820 total); Delaney Martinez, Los Fresnos (330 squat, 175 bench, 305 deadlift, 810 total).

165-pound Weight Class – Arianna Marin, Los Fresnos* (405 squat, 205 bench, 305 deadlift, 915 total); Priscilla Mendoza, Los Fresnos (325 squat, 205 bench, 315 deadlift, 845 total); Jada Ceballos, Edinburg Economedes (330 squat, 205 bench, 290 deadlift, 825 total).

181-pound Weight Class – Lynette Herrera, Edinburg High* (455 squat, 215 bench, 385 deadlift, 1,055 total); Ashley Molina, Edinburg Economedes (360 squat, 205 bench, 360 deadlift, 925 total); Ameerah Gonzalez, Brownsville Hanna (375 squat, 215 bench, 330 deadlift, 920 total); Chasadie Rodriguez, Harlingen High (350 squat, 225 bench, 285 deadlift, 860 total); Karoline Ramos, Mission High (355 squat, 195 bench, 300 deadlift, 850 total).

198-pound Weight Class – Kimberly Almazan, Los Fresnos* (425 squat, 280 bench, 375 deadlift, 1,080 total); Makayla Atkinson, Los Fresnos (390 squat, 245 bench, 340 deadlift, 975 total); Dyanara Alvear, Weslaco High (365 squat, 235 bench, 340 deadlift, 940 total); Ariana Mermik, Harlingen High (380 squat, 215 bench, 300 deadlift, 895 total).

220-pound Weight Class – Trisha Cardenas, Weslaco High* (440 squat, 265 bench, 335 deadlift, 1,040 total); Elsa Raya, Brownsville Hanna (385 squat, 330 bench, 315 deadlift, 1,030 total); Jimena Lopez, Edinburg North (450 squat, 190 bench, 360 deadlift, 1,000 total); Karelly Jimenez, Brownsville Hanna (400 squat, 250 bench, 350 deadlift, 1,000 total); Isabella Alvarado, Weslaco High (390 squat, 190 bench, 340 deadlift, 920 total).

242-pound Weight Class – Breanna Amos, Weslaco High (450 squat, 270 bench, 425 deadlift, 1,145 total); Lynette Lopez, Weslaco High (415 squat, 240 bench, 300 deadlift, 955 total); Kaelin Bynum, Edinburg High (390 squat, 200 bench, 350 deadlift, 940 total).

242-plus Weight Class – Jaslyn Estrella, San Benito* (515 squat, 240 bench, 425 deadlift, 1,180 total); Julia Medellin, Edinburg North (475 squat, 270 bench, 295 deadlift, 1,040 total); Daniela Cedillo, Edinburg High (480 squat, 180 bench, 315 deadlift, 975 total).

*Denotes Regional Champion

2024 THSWPA State Qualifiers – Class 5A DI

97-pound Weight Class – Jennifer Vela, La Joya Juarez-Lincoln (285 squat, 140 bench, 275 deadlift, 700 total); June Acevedo, Donna High (295 squat, 145 bench, 250 deadlift, 690 total); Evelyn Mantle, McAllen High (255 squat, 130 bench, 225 deadlift, 610 total); Madison Ramirez, Weslaco East (245 squat, 100 bench, 215 total, 560 total).

105-pound Weight Class – Alexa Alaniz, Brownsville Veterans* (320 squat, 175 bench, 335 deadlift, 830 total); Britney Mendoza, McAllen Memorial (340 squat, 145 bench, 285 deadlift, 770 total); Jayden Caratachea, McAllen Rowe (300 squat, 140 bench, 310 deadlift, 750 total); Maya Monreal, Harlingen South (265 squat, 125 bench, 315 deadlift, 705 total); Alexa Chavez, Brownsville Pace (280 squat, 100 bench, 280 deadlift, 660 total); Evelyn Cortez, Donna North (255 squat, 120 bench, 285 deadlift, 660 total); Victoria Cuellar, McAllen Memorial (280 squat, 105 bench, 255 deadlift, 640 total); Ashley Ramirez, La Joya Juarez-Lincoln (255 squat, 130 bench, 250 deadlift, 635 total); Jazlyn Ramos, McAllen Rowe (255 squat, 125 bench, 245 deadlift, 625 total); Miranda Martines, Weslaco East (260 squat, 90 bench, 275 deadlift, 625 total).

114-pound Weight Class – Dinorah Galvan, La Joya Palmview* (405 squat, 165 bench, 295 deadlift, 865 total); Hailey McClanahan, Brownsville Veterans (295 squat, 145 bench, 320 deadlift, 760 total); Alejandra Posada, Harlingen South (290 squat, 165 bench, 265 deadlift, 720 total); Elvira Lopez, Donna High (280 squat, 130 bench, 280 deadlift, 690 total); Ayva Trevino, Harlingen South (265 squat, 145 bench, 275 deadlift, 685 total); Jackie Rodriguez, La Joya Juarez-Lincoln (290 squat, 140 bench, 245 deadlift, 675 total).

123-pound Weight Class – Jennifer Escalante, Edinburg Vela* (370 squat, 255 bench, 330 deadlift, 955 total); Joselyn Jurado, Donna North (315 squat, 120 bench, 335 deadlift, 770 total); Alanis Lozano, Donna High (275 squat, 150 bench, 320 deadlift, 745 total); Maria Rodriguez, La Joya Juarez-Lincoln (315 squat, 145 bench, 265 deadlift, 725 total); Kaitlyn Garcia, Brownsville Veterans (290 squat, 150 bench, 285 deadlift, 725 total).

132-pound Weight Class – Luna Cuevas, McAllen Memorial* (435 squat, 215 bench, 335 deadlift, 985 total); Noemi Perez, Brownsville Veterans (375 squat, 210 bench, 365 deadlift, 950 total); Ollie Valdez, Brownsville Veterans (315 squat, 230 bench, 380 deadlift, 925 total); Andrea Soto, McAllen Memorial (380 squat, 150 bench, 350 deadlift, 880 total); Zahylin Hernandez, Donna High (325 squat, 225 bench, 305 deadlift, 855 total); Aira Cisneros, Donna North (360 squat, 165 bench, 320 deadlift, 845 total); Jacky Reyna, McAllen Memorial (360 squat, 170 bench, 305 deadlift, 835 total); Aubry Reyes, Weslaco East (355 squat, 190 bench, 290 deadlift, 835 total); Hazel Ibarra, Brownsville Veterans (310 squat, 170 bench, 295 deadlift, 775 total); Sally Rodriguez, Donna High (310 squat, 180 bench, 285 deadlift, 775 total).

148-pound Weight Class – Kaedyn Pulido, McAllen High (405 squat, 240 bench, 310 deadlift, 955 total); Gabrielle Vega, Harlingen South (385 squat, 215 bench, 335 deadlift, 935 total); Madison Delgado, Harlingen South (360 squat, 195 bench, 310 deadlift, 865 total); Janell Villalobos, Weslaco East (335 squat, 180 bench, 300 deadlift, 815 total); Jacqueline Gallegos, McAllen Memorial (325 squat, 155 bench, 325 deadlift, 805 total); Isabella Salinas, McAllen High (335 squat, 185 bench, 285 deadlift, 805 total); Andrea Gutierrez, McAllen Rowe (325 squat, 170 bench, 305 deadlift, 800 total); Osiris Galvan, Brownsville Veterans (310 squat, 165 bench, 325 deadlift, 800 total).

165-pound Weight Class – Amanda Sotiacueto, McAllen Memorial (400 squat, 210 bench, 340 deadlift, 950 total); Amira Rodriguez, Harlingen South (385 squat, 210 bench, 335 deadlift, 930 total); Rachel Velasquez, Brownsville Veterans (320 squat, 205 bench, 310 deadlift, 835 total); Miley Campos, Donna High (365 squat, 170 bench, 290 deadlift, 825 total); Dayanara Guerra, Brownsville Pace (355 squat, 185 bench, 285 deadlift, 825 total).

181-pound Weight Class – Alejandra Calderon, McAllen Memorial* (460 squat, 220 bench, 315 deadlift, 995 total); Dulce Salazar, Brownsville Lopez (415 squat, 190 bench, 330 deadlift, 935 total); Ashley Franco, La Joya Palmview (380 squat, 190 bench, 340 deadlift, 910 total); Alessandra Uribe, Donna High (400 squat, 200 bench, 290 deadlift, 890 total); Natalie Arredondo, Weslaco East (340 squat, 235 bench, 300 deadlift, 875 total).

198-pound Weight Class – Natalie Martinez, Harlingen South (410 squat, 210 bench, 305 deadlift, 925 total); Deandra Ybarra, Donna High (370 squat, 195 bench, 310 deadlift, 875 total).

220-pound Weight Class – Dayana Hernandez, Weslaco East* (420 squat, 260 bench, 360 deadlift, 1,040 total); Emily Gonzalez, Edinburg Vela (415 squat, 225 bench, 345 deadlift, 985 total); Katelyn Zuniga, Donna High (370 squat, 225 bench, 335 deadlift, 930 total); Abigail Garcia, (360 squat, 195 bench, 360 deadlift, 915 total); Brenda Torres, La Joya Juarez-Lincoln (410 squat, 180 bench, 310 deadlift, 900 total).

242-pound Weight Class – Kayleen Garcia, Weslaco East* (475 squat, 310 bench, 445 deadlift, 1,230 total); Maya Magallanes, Rio Grande City (430 squat, 255 bench, 425 deadlift, 1,110 total); Alysa Guajardo, Harlingen South (390 squat, 205 bench, 345 deadlift, 940 total); Halee Guzinsky, PSJA North (390 squat, 215 bench, 330 deadlift, 935 total); Alondra Cortez, Harlingen South (405 squat, 215 bench, 305 deadlift, 925 total); Melanie Olvera, Donna North (405 squat, 185 bench, 335 deadlift, 925 total).

242-plus Weight Class – Yaresi Ozuna, McAllen High* (520 squat, 405 bench, 405 deadlift, 1,330 total); Kayra Guerreo, Donna High (505 squat, 315 bench, 370 deadlift, 1,190 total); Victoria Medina, Brownsville Pace (475 squat, 255 bench, 365 deadlift, 1,095 total); Madisen Campos, Harlingen South (420 squat, 250 bench, 325 deadlift, 995 total).

*Denotes Regional Champion

2024 THSWPA State Qualifiers – Class 5A DII

97-pound Weight Class – Jackie Mora, Mission Veterans* (255 squat, 160 bench, 250 deadlift, 665 total); Katie Contreras, Edcouch-Elsa (260 squat, 135 bench, 250 deadlift, 645 total); Brittney Benedetti, PSJA Memorial (260 squat, 115 bench, 250 deadlift, 625 total).

105-pound Weight Class – Addie Anzaldua, Edcouch-Elsa* (310 squat, 140 bench, 325 deadlift, 775 total); America Villegas, PSJA Southwest (310 squat, 155 bench, 235 deadlift, 700 total).

114-pound Weight Class – Kaylee Beltran, Edcouch-Elsa* (365 squat, 170 bench, 315 deadlift, 850 total); Pearla Cervantes, Sharyland High (350 squat, 160 bench, 315 deadlift, 825 total); Rubi Salaya, PSJA Southwest (335 squat, 150 bench, 280 deadlift, 765 total); Adriana Fernandez, Brownsville Porter (300 squat, 160 bench, 295 deadlift, 755 total); Kayla Sauceda, Edcouch-Elsa (305 squat, 135 bench, 265 deadlift, 705 total); Sophia Ortega, Edcouch-Elsa (280 squat, 135 bench, 265 deadlift, 680 total).

123-pound Weight Class – Alexci Gallegos, Sharyland Pioneer* (405 squat, 155 bench, 375 deadlift, 935 total); Leslie Torres, Edcouch-Elsa (325 squat, 180 bench, 260 deadlift, 765 total); Nathalie Gonzalez, Sharyland High (335 squat, 150 bench, 270 deadlift, 755 total); Trinity Lopez, Edcouch-Elsa (275 squat, 145 bench, 320 deadlift, 740 total).

132-pound Weight Class – Katilynn Ocanas, Mission Veterans* (390 squat, 240 bench, 315 deadlift, 945 total); Lexi Gonzalez, Sharyland High (355 squat, 195 bench, 320 deadlift, 870 total); Marissa Gomez, Edcouch-Elsa (330 squat, 210 bench, 290 deadlift, 830 total); Marissa Perez, Edcouch-Elsa (330 squat, 145 bench, 300 deadlift, 775 total).

148-pound Weight Class – Deseray Rodriguez, Mission Veterans* (490 squat, 275 bench, 455 deadlift, 1,220 total); Debanhi Cavazos, Mercedes (285 squat, 175 bench, 300 deadlift, 760 total).

165-pound Weight Class – Kayleen Perez, Roma* (440 squat, 235 bench, 355 deadlift, 1,030 total); Isabella Gaspar, Edcouch-Elsa (400 squat, 195 bench, 385 deadlift, 980 total); Reyleen Garza, PSJA Southwest (400 squat, 215 bench, 325 deadlift, 940 total).

181-pound Weight Class – Natalyn Reyes, Edcouch-Elsa* (410 squat, 190 bench, 350 deadlift, 950 total); Mya Mendoza, Sharyland Pioneer (420 squat, 185 bench, 325 deadlift, 930 total); Angelica Martinez, PSJA Southwest (380 squat, 200 bench, 340 deadlift, 920 total); Anysha Alcozer, Sharyland Pioneer (350 squat, 155 bench, 345 deadlift, 850 total).

198-pound Weight Class – Miranda Montez, PSJA Southwest* (465 squat, 240 bench, 395 deadlift, 1,100 total); Carina Rabel, Mercedes (410 squat, 245 bench, 295 deadlift, 950 total); Susie De Los Santos, Edcouch-Elsa (375 squat, 215 bench, 325 deadlift, 915 total).

220-pound Weight Class – Sophia Dominguez, Mission Veterans (365 squat, 240 bench, 295 deadlift, 900 total); Jemima Castro, Brownsville Porter (365 squat, 220 bench, 315 deadlift, 900 total); Aylin Meza, PSJA Memorial (395 squat, 225 bench, 280 deadlift, 900 total); Aundrea Leandro, Edcouch-Elsa (425 squat, 210 bench, 265 deadlift, 900 total).

242-pound Weight Class – Heaven Castro, Brownsville Porter* (425 squat, 245 bench, 350 deadlift, 1,020 total); Jordin Vasquez, Mission Veterans (405 squat, 215 bench, 310 deadlift, 930 total).

242-plus Weight Class – Briseida Robles, Roma* (315 squat, 180 bench, 260 deadlift, 755 total); Brisa Robles, Roma (270 squat, 170 bench, 295 deadlift, 735 total).

*Denotes Regional Champion

2024 THSWPA State Qualifiers – Class 4A DI

97-pound Weight Class – Eneece Avila, La Feria* (285 squat, 175 bench, 265 deadlift, 725 total); Madison Aguero, La Feria (245 squat, 130 bench, 210 deadlift, 585 total); Rihanna Garza, La Feria (250 squat, 100 bench, 200 deadlift, 550 total).

105-pound Weight Class – Emily Avila, La Feria* (380 squat, 220 bench, 305 deadlift, 905 total); Corina Leal, Hidalgo (310 squat, 200 bench, 300 deadlift, 810 total).

123-pound Weight Class – Yuridia Godoy, Hidalgo (350 squat, 205 bench, 305 deadlift, 860 total).

132-pound Weight Class – Galilea Gonzalez, La Feria* (365 squat, 240 bench, 350 deadlift, 955 total).

148-pound Weight Class – Faith Gonzalez, La Feria* (405 squat, 280 bench, 340 deadlift, 1,025 total); Averie Ortega, La Feria (310 squat, 170 bench, 320 deadlift, 800 total).

198-pound Weight Class – Kelsey Cooper, Zapata (430 squat, 185 bench, 350 deadlift, 965 total).

242-pound Weight Class – Arisbe Gonzalez, Hidalgo* (420 squat, 340 bench, 335 deadlift, 1,095 total); Gabriela Mata, Hidalgo (435 squat, 195 bench, 315 deadlift, 945 total).

242-plus Weight Class – Julissa Ramirez, La Feria* (530 squat, 260 bench, 330 deadlift, 1,120 total).

*Denotes Regional Champion

2024 THSWPA State Qualifiers – Class 4A DII

105-pound Weight Class – Stacey Suarez, Port Isabel (280 squat, 125 bench, 230 deadlift, 635 total).

148-pound Weight Class – Danielle Salazar, Raymondville (410 squat, 185 bench, 335 deadlift, 930 total).

165-pound Weight Class – Aracely Garcia, Raymondville (365 squat, 215 bench, 300 deadlift, 880 total).

198-pound Weight Class – Ava Chavez, Raymondville (435 squat, 250 bench, 325 deadlift, 1,010 total).

220-pound Weight Class – Kylie Treviño, Grulla* (515 squat, 235 bench, 345 deadlift, 1,095 total).

*Denotes Regional Champion

2024 THSWPA State Qualifiers – Class 3A DI

105-pound Weight Class – Kylee Torres, Rio Hondo (255 squat, 150 bench, 255 deadlift, 660 total).

114-pound Weight Class – Jolene Salazar, Rio Hondo (285 squat, 190 bench, 260 deadlift, 735 total); Starlynn Garza, Rio Hondo (245 squat, 135 bench, 315 deadlift, 695 total).

132-pound Weight Class – Paulina Araiza, Brownsville IDEA Riverview (325 squat, 165 bench, 295 deadlift, 785 total).

165-pound Weight Class – Frei Pizarro, Rio Hondo (325 squat, 175 bench, 415 deadlift, 915 total); Lily Salinas, Rio Hondo (350 squat, 180 bench, 320 deadlift, 850 total).

181-pound Weight Class – Emily Martinez, Rio Hondo (345 squat, 205 bench, 335 deadlift, 885 total); Heather May, Lyford (360 squat, 210 bench, 280 deadlift, 850 total).

220-pound Weight Class – Joselyn Cantu, Brownsville IDEA Riverview (420 squat, 180 bench, 355 deadlift, 955 total).

242-pound Weight Class – Mayela Marroquin, Lyford (350 squat, 215 bench, 295 deadlift, 860 total).

*Denotes Regional Champion

2024 THSWPA State Qualifiers – Class 3A DII

148-pound Weight Class – Isla Rojas, Edinburg IDEA College Prep (330 squat, 195 bench, 300 deadlift, 825 total).

165-pound Weight Class – Amaya Bohannon, Edinburg IDEA College Prep* (335 squat, 215 bench, 290 deadlift, 840 total).

198-pound Weight Class – Dina Cavazos, Monte Alto (355 squat, 195 bench, 325 deadlift, 875 total).

*Denotes Regional Champion

2024 THSWPA State Qualifiers – Class 1A-2A

105-pound Weight Class – Kaycei Salazar, La Villa* (300 squat, 150 bench, 265 deadlift, 715 total); Priscilla Almazan, Santa Maria (380 squat, 135 bench, 255 deadlift, 670 total).

123-pound Weight Class – Melanie Garza, Santa Maria* (350 squat, 145 bench, 280 deadlift, 775 total).

165-pound Weight Class – Isabella Almazan, La Villa* (335 squat, 165 bench, 315 deadlift, 815 total).

181-pound Weight Class – Jasmin Elissetche, La Villa* (345 squat, 155 bench, 330 deadlift, 830 total).

*Denotes Regional Champion

2024 THSWPA State Qualifiers – Unequipped

97-pound Weight Class – Nikaeyla De La Rosa, Rio Hondo* (160 squat, 80 bench, 225 deadlift, 465 total).

181-pound Weight Class – Luz Medina, La Joya High (220 squat, 105 bench, 240 deadlift, 565 total).

*Denotes Regional Champion