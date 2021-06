Here are the unofficial results for today’s runoff elections in Brownsville and Harlingen.

Brownsville

City Commission District 3 – FINAL

Jessica Puente Bradshaw – 753

Roy de Los Santos – 894

City Commission District 4 – FINAL

Pedro Cardenas – 1045

Ben Neece – 498

Harlingen

City Commission District 4 – FINAL

Frank Morales – 204

Basilio “Chino” Sanchez – 256