Below is a list of every goal scorer and how many goals they scored – based on coaches reporting their scores – during district play. Text updates to (956) 821-3834.
|Player
|School
|District
|G
|Julianna Millin
|McAllen High
|31-5A
|50
|Kennedy Kaiser
|McAllen Memorial
|31-5A
|46
|Angela Garcia
|Brownsville Veterans
|32-5A
|43
|Valerie Morales
|La Joya-Palmview
|30-5A
|38
|Samantha Jimenez
|La Joya Juarez-Lincoln
|30-5A
|34
|Yhoalibeth Alvarez
|Sharyland
|31-5A
|34
|Jayline Garcia
|Hidalgo
|30-4A
|34
|Sarah Garcia
|Idea Edinburg
|31-4A
|29
|Leila Barco
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|28
|Leandra Garza
|Edinburg Vela
|31-5A
|25
|Zyanya Nguma
|McAllen Memorial
|31-5A
|23
|Damaris Solis
|Harlingen South
|32-5A
|22
|Alexis Fonseca
|Harlingen South
|32-5A
|22
|Isaris Gutierrez
|Idea Pike
|31-4A
|22
|Mayte De La Rosa
|Vanguard Rembrandt
|30-4A
|19
|Gabby Gonzalez
|McAllen High
|31-5A
|17
|Sofia Vasquez
|Idea Edinburg
|31-4A
|17
|Angie Martinez
|Brownsville Lopez
|32-5A
|15
|Ashanti Roman
|Brownsville Porter
|32-5A
|15
|Alma Gutierrez
|Edinburg Vela
|31-5A
|15
|Mia Sanchez
|Mission Veterans
|30-5A
|15
|Laura Mosqueda
|Port Isabel
|32-4A
|15
|Kaylee Gonzalez
|Idea Pike
|31-4A
|14
|Claudia Millan
|Idea Riverview
|32-4A
|14
|Stephanie Garcia
|La Joya-Palmview
|30-5A
|13
|Anabella Lopez
|Idea Alamo
|31-4A
|13
|Camila Lopez
|Idea Riverview
|32-4A
|13
|Juliana Garcia
|Harlingen
|32-6A
|13
|America Leal
|La Joya
|31-6A
|13
|Choley Mejia
|McAllen Memorial
|31-5A
|12
|Sofia Alaniz-Choy
|McAllen Memorial
|31-5A
|12
|Mia Lilu Saenz
|Weslaco East
|32-5A
|12
|Jesenia Ibarra
|Donna
|32-5A
|11
|Alejandra Posada
|Harlingen South
|32-5A
|11
|Savannah Ruiz
|McAllen High
|31-5A
|11
|Camila Minez
|Brownsville Porter
|32-5A
|10
|Jocelyn Regalado
|Donna North
|32-5A
|10
|Kathy Delgadillo
|Laredo Martin
|30-5A
|10
|Camila Gil
|McAllen Rowe
|31-5A
|10
|Luara Lopez
|PSJA Southwest
|31-5A
|10
|Analise Ale
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|10
|Frida Salazar
|Hidalgo
|30-4A
|10
|Angie Hernandez
|Idea Edinburg
|31-4A
|10
|Barbara Torres
|Idea Riverview
|32-4A
|10
|Daniela Hernandez
|Port Isabel
|32-4A
|10
|Natalia Charles
|Brownsville Veterans
|32-5A
|9
|Victoria Cardenas
|Edinburg Vela
|31-5A
|9
|Kaylee Trujillo
|Laredo Nixon
|30-5A
|9
|Jasmine Ramirez
|Mission Veterans
|30-5A
|9
|Balvina Estrada
|Hidalgo
|30-4A
|9
|Ileen Luna
|Idea Pike
|31-4A
|9
|Alexa Tinoco
|Idea Riverview
|31-4A
|9
|Angela Ramirez
|Brownsville Porter
|32-5A
|8
|Natalia De Leon
|La Joya Juarez-Lincoln
|30-5A
|8
|Allison Dimas
|La Joya-Palmview
|30-5A
|8
|Lizbeth Onofre
|Laredo Nixon
|30-5A
|8
|Sofia Vazquez
|Vanguard Rembrandt
|30-4A
|8
|Alejandra Flores
|Vanguard Rembrandt
|30-4A
|8
|Lya Ramos
|Idea Riverview
|31-4A
|8
|Amily Rodriguez
|Edinburg High
|31-6A
|8
|Eva Monty
|Edinburg Vela
|31-5A
|7
|Autumn Perez
|Harlingen South
|32-5A
|7
|Aliyah Fonseca
|Harlingen South
|32-5A
|7
|Raquel Lopez
|La Joya Juarez-Lincoln
|30-5A
|7
|Alia Garza
|La Joya Palmview
|30-5A
|7
|Alexia Cabrera
|La Joya-Palmview
|30-5A
|7
|Jade Cruz
|Laredo Cigarroa
|30-5A
|7
|Jazlyn Castillo
|Laredo Martin
|30-5A
|7
|Sofia Arteaga
|Laredo Martin
|30-5A
|7
|Paula Morales
|Laredo Nixon
|30-5A
|7
|Jade Arredondo
|McAllen Memorial
|31-5A
|7
|Estrella Nieto
|PSJA North
|31-5A
|7
|Priscila Rodriguez
|Edinburg North
|31-6A
|7
|Erin Encinia
|Los Fresnos
|32-6A
|7
|Brianna Brackhahn
|Brownsville Veterans
|32-5A
|6
|Noelle Araguz
|Harlingen South
|32-5A
|6
|Cami Diaz
|McAllen High
|31-5A
|6
|Ava Casas
|McAllen Memorial
|31-5A
|6
|Sarai Cano
|McAllen Rowe
|31-5A
|6
|Paola Ramirez
|Mission Veterans
|30-5A
|6
|Khloe Muñoz
|PSJA North
|31-5A
|6
|Rachel Andaverdi
|Sharyland
|31-5A
|6
|Arlette Martinez
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|6
|Macarena Parra
|Idea Edinburg
|31-4A
|6
|Mia Perdomo
|Port Isabel
|31-4A
|6
|Naeori Resendez
|Harlingen
|32-6A
|6
|Kaitlynn Black
|Weslaco High
|32-6A
|6
|Amanda Rafidi
|Brownsville Veterans
|32-5A
|5
|Deisy Lara
|Brownsville Veterans
|32-5A
|5
|Sophia Ramos
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|5
|Katherine Salinas
|Harlingen South
|32-5A
|5
|Heilie Leos
|La Joya Juarez-Lincoln
|30-5A
|5
|Kassandra Reyes
|Laredo Martin
|30-5A
|5
|Ellie Ford
|McAllen High
|31-5A
|5
|Layla Ramirez
|Mission Veterans
|30-5A
|5
|Yezleen Peña
|Sharyland
|31-5A
|5
|America Valdez
|Weslaco East
|32-5A
|5
|Michelle Alonzo
|Hidalgo
|30-4A
|5
|Olivia Ruiz
|Edinburg High
|31-6A
|5
|Grace Reed
|Harlingen
|32-6A
|5
|Mariela Moreno
|La Joya
|31-6A
|5
|Lyla Trejo
|Los Fresnos
|32-6A
|5
|Arianna Escobedo
|Mission High
|31-6A
|5
|Nydia Selvera
|Donna
|32-5A
|4
|Adanna Canales
|Harlingen South
|32-5A
|4
|Sophia Jimenez
|Harlingen South
|32-5A
|4
|Kayren Vasquez
|Harlingen South
|32-5A
|4
|Stephanie Sifuentes
|Laredo Martin
|30-5A
|4
|Sofia San Miguel
|McAllen Rowe
|31-5A
|4
|Anika Fleischmann
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|4
|Noelia Perales
|Weslaco East
|32-5A
|4
|Isabella Ruiz
|Hidalgo
|30-4A
|4
|Danielle Rocha
|Vanguard Beethoven
|30-4A
|4
|Lucy Alcantar
|Vanguard Rembrandt
|30-4A
|4
|Andrea Paz
|Raymondville
|31-4A
|4
|Valery Gonzalez
|Port Isabel
|32-4A
|4
|Elizabeth Hamilton
|Port Isabel
|32-4A
|4
|Nataly Garcia
|Los Fresnos
|32-6A
|4
|Andrea Gonzalez
|Brownsville Pace
|32-5A
|3
|Evelyne Padilla
|Brownsville Porter
|32-5A
|3
|Danna Gomez
|Brownsville Veterans
|32-5A
|3
|Vanessa Alvarado
|Donna North
|32-5A
|3
|Faith Castañeda
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|3
|Anastacia Cuellar
|Edinburg Vela
|31-5A
|3
|Jessica Arevalo
|La Joya-Palmview
|30-5A
|3
|Julieta Onofre
|Laredo Nixon
|30-5A
|3
|Ena Garza
|McAllen High
|31-5A
|3
|Valentina Morin
|McAllen High
|31-5A
|3
|Lana Alvarado
|McAllen High
|31-5A
|3
|Camryn Mejia
|McAllen Memorial
|31-5A
|3
|Danara Cardenas
|McAllen Memorial
|31-5A
|3
|Victoria Estrada
|McAllen Memorial
|31-5A
|3
|Estrella Garcia
|Mercedes
|32-5A
|3
|Dulce Cardenas
|PSJA Memorial
|31-5A
|3
|Mareli Velazquez
|PSJA Southwest
|31-5A
|3
|Michelle Barragan
|Sharyland
|31-5A
|3
|Annika Santos
|Sharyland
|31-5A
|3
|Ally Fanning
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|3
|Yanelli Garcia
|Vanguard Beethoven
|30-4A
|3
|Frida Garza
|Vanguard Rembrandt
|30-4A
|3
|Desiree Casanova
|Idea Alamo
|31-4A
|3
|Yoshandy Gonzalez
|Idea Alamo
|31-4A
|3
|Pamela Chavez
|Idea Riverview
|31-4A
|3
|Yaretzi Lara
|Idea Riverview
|31-4A
|3
|Marishka Baston
|Port Isabel
|32-4A
|3
|Melanie Hernandez
|Port Isabel
|32-4A
|3
|Abril Martinez
|Brownsville Rivera
|32-6A
|3
|Gabriela Maldonado
|Edinburg Economedes
|31-6A
|3
|Ava Munoz
|Harlingen
|32-6A
|3
|Aaliyah Sauceda
|Harlingen
|32-6A
|3
|Aidaliz Chapa
|La Joya
|31-6A
|3
|Annette Macias
|La Joya
|31-6A
|3
|Saira Colunga
|Mission High
|31-6A
|3
|Dezeray Gamez
|Weslaco High
|32-6A
|3
|Camila Arellano
|Weslaco High
|32-6A
|3
|Dulce Herrera
|Brownsville Lopez
|32-5A
|2
|Kimberly Torres
|Brownsville Pace
|32-5A
|2
|Martina Mireles
|Brownsville Porter
|32-5A
|2
|Kimberly Garcia
|Brownsville Porter
|32-5A
|2
|Brianna Garza
|Brownsville Veterans
|32-5A
|2
|Natali Villarreal
|Brownsville Veterans
|32-5A
|2
|Genesis Garcia
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|2
|Cheynne Rodriguez
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|2
|Sofia Garza
|Edinburg Vela
|31-5A
|2
|Andrea Posada
|Harlingen South
|32-5A
|2
|Sophia Quiroz
|Harlingen South
|32-5A
|2
|Sereniti Adams
|Harlingen South
|32-5A
|2
|Brianna Pretalia
|La Joya-Palmview
|30-5A
|2
|Izma Algandar
|Laredo Cigarroa
|30-5A
|2
|Valeria Delgado
|Laredo Martin
|30-5A
|2
|Liz Navarro
|Laredo Martin
|30-5A
|2
|Valeria Lopez
|Laredo Martin
|30-5A
|2
|Dariana Torres
|Laredo Nixon
|30-5A
|2
|Charlotte Garza
|McAllen High
|31-5A
|2
|Dani Garza
|McAllen High
|31-5A
|2
|Lola Alvarado
|McAllen High
|31-5A
|2
|MJ Gonzalez
|McAllen High
|31-5A
|2
|Leila Sosa
|McAllen Rowe
|30-5A
|2
|Isabella Hernandez
|McAllen Rowe
|31-5A
|2
|Jaye Niaves
|McAllen Rowe
|31-5A
|2
|Maddie Vega
|McAllen Rowe
|31-5A
|2
|Jade Rodriguez
|Mission Veterans
|30-5A
|2
|Naomi Perez
|PSJA Memorial
|31-5A
|2
|Valeria Leyva
|PSJA North
|31-5A
|2
|Faith Sanchez
|PSJA North
|31-5A
|2
|Lily Barrera
|PSJA North
|31-5A
|2
|Niria Ruiz
|PSJA Southwest
|31-5A
|2
|Genesis Cruz
|PSJA Southwest
|31-5A
|2
|Arely Ollervidez
|Roma
|30-5A
|2
|Jillian Villarreal
|Sharyland
|31-5A
|2
|Alexis Garcia
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|2
|Arella Hernandez
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|2
|Alexzia Gamez
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|2
|Daphne Gellert
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|2
|Blanca Salas
|Weslaco East
|32-5A
|2
|Ariana Sustaita
|Weslaco East
|32-5A
|2
|Shelsee Berrones
|Hidalgo
|30-4A
|2
|Sheily Mauricio
|Vanguard Beethoven
|30-4A
|2
|Sophia Vazquez
|Vanguard Rembrandt
|30-4A
|2
|Willtrace
|Idea Edinburg
|31-4A
|2
|Dulce Vargas
|Raymondville
|31-4A
|2
|Linette Esquivel
|Brownsville Hanna
|32-6A
|2
|Alondra Villarreal
|Brownsville Rivera
|32-6A
|2
|Nataly Beltran
|Edinburg Economedes
|31-6A
|2
|Emily de la Garza
|Edinburg High
|31-6A
|2
|Jackie Brown
|Edinburg North
|31-6A
|2
|Yeime Arce
|Edinburg North
|31-6A
|2
|Ruby Torres
|Edinburg North
|31-6A
|2
|Leidy Guzman
|Edinburg North
|31-6A
|2
|Ann Marie Lyssy
|Harlingen
|32-6A
|2
|Emma Duarte
|Harlingen
|32-6A
|2
|Camila Hernandez
|Harlingen
|32-6A
|2
|Maria Barrientos
|Los Fresnos
|32-6A
|2
|Daniela Alegria
|Los Fresnos
|32-6A
|2
|Madyson Harris
|Los Fresnos
|32-6A
|2
|America Perez
|Mission High
|31-6A
|2
|Aliah Guerrero
|PSJA High
|31-6A
|2
|Angie Lopez
|Brownsville Lopez
|32-5A
|1
|Valerie Ramos
|Brownsville Pace
|32-5A
|1
|Brenda Medina
|Brownsville Porter
|32-5A
|1
|Aleena Vazquez
|Brownsville Porter
|32-5A
|1
|Danna Prado
|Brownsville Veterans
|32-5A
|1
|Natalia Morales
|Brownsville Veterans
|32-5A
|1
|Mia Gomez
|Brownsville Veterans
|32-5A
|1
|Frida Compian Perez
|Donna
|32-5A
|1
|Rubi Mercado
|Donna North
|32-5A
|1
|Brisia Zarate
|Donna North
|32-5A
|1
|Allison Cedillo
|Donna North
|32-5A
|1
|Daisy Bustos
|Donna North
|32-5A
|1
|Clarissa Garcia
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|1
|Camila Villanueva
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|1
|Nataly De Leon
|Edinburg Vela
|31-5A
|1
|Brisa Cortez
|Edinburg Vela
|31-5A
|1
|Valerie Herrera
|Edinburg Vela
|31-5A
|1
|Alessandro Santivañez
|Edinburg Vela
|31-5A
|1
|Analisa Rodriguez
|Harlingen South
|32-5A
|1
|Isabella Echeverria
|Harlingen South
|32-5A
|1
|Danna Molina
|La Joya Juarez-Lincoln
|30-5A
|1
|Victoria Beltran
|La Joya Juarez-Lincoln
|30-5A
|1
|Ailyn Rocha
|La Joya Juarez-Lincoln
|30-5A
|1
|Daniela Flores
|La Joya Palmview
|30-5A
|1
|Lizzeth Perez
|Laredo Cigarroa
|30-5A
|1
|Marline Rios
|Laredo Cigarroa
|30-5A
|1
|Arelin Rodriguez
|Laredo Cigarroa
|30-5A
|1
|Alejandra Nieves
|Laredo Martin
|30-5A
|1
|Brianna Soto
|Laredo Nixon
|30-5A
|1
|Annie Herbert
|Laredo Nixon
|30-5A
|1
|Ashley Carrera
|Laredo Nixon
|30-5A
|1
|Emma Lopez
|McAllen High
|31-5A
|1
|Emmy Valdez
|McAllen High
|31-5A
|1
|Payton Steinbrunner
|McAllen High
|31-5A
|1
|Maisen Debrule
|McAllen High
|31-5A
|1
|Azul Lopez
|McAllen Memorial
|31-5A
|1
|Regina Leija
|McAllen Memorial
|31-5A
|1
|Cristela Sanchez
|McAllen Memorial
|31-5A
|1
|Aitana Mata
|McAllen Memorial
|31-5A
|1
|Iridiana Aguilar
|McAllen Rowe
|30-5A
|1
|Dariett Perez
|McAllen Rowe
|30-5A
|1
|Krissy Tanguma
|McAllen Rowe
|31-5A
|1
|Aubrey Sosa
|McAllen Rowe
|31-5A
|1
|Joselyn Gonzalez
|Mercedes
|32-5A
|1
|Ximena Garcia
|Mission Veterans
|30-5A
|1
|Marcy Perales
|Mission Veterans
|30-5A
|1
|Adriana Becerra
|PSJA Memorial
|31-5A
|1
|Edith Gonzalez
|PSJA Memorial
|31-5A
|1
|Catalina Sanchez
|PSJA Memorial
|31-5A
|1
|Gissele Leyva
|PSJA North
|31-5A
|1
|Wendy Barrera
|PSJA North
|31-5A
|1
|Viviana Chavez
|PSJA Southwest
|31-5A
|1
|Emily Peña
|PSJA Southwest
|31-5A
|1
|Melanie Resendez
|Rio Grande City
|30-5A
|1
|Kaylani De La Garza
|Roma
|30-5A
|1
|Karissa Flores
|Sharyland
|31-5A
|1
|Dona Gonzalez
|Sharyland
|31-5A
|1
|Marifer Cabada
|Sharyland
|31-5A
|1
|Paola De Alejandro
|Sharyland
|31-5A
|1
|Gia Rico
|Sharyland
|31-5A
|1
|Jailah Sanchez
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|1
|Caithlyn Fuentes
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|1
|Marifer Cabada
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|1
|Genesis Fuentes
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|1
|Naomi Jeronimo
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|1
|Andrea Luna
|Weslaco East
|32-5A
|1
|Charlie Delgadillo
|Weslaco East
|32-5A
|1
|Vicky Juarez
|Weslaco East
|32-5A
|1
|Alexa Banda
|Hidalgo
|30-4A
|1
|Yadira Perez
|Hidalgo
|30-4A
|1
|Samarah Simental
|Idea Pharr
|30-4A
|1
|Yariela Rutiaga
|Idea Pharr
|30-4A
|1
|Mia Del Barrio
|Vanguard Beethoven
|30-4A
|1
|Natalie Prudente
|Vanguard Beethoven
|30-4A
|1
|Bethany Garza
|Vanguard Beethoven
|30-4A
|1
|Zenny Cantu
|Vanguard Beethoven
|30-4A
|1
|Daniela Varela
|Vanguard Rembrandt
|30-4A
|1
|Brianna Diaz
|Idea Alamo
|31-4A
|1
|Jacqueline Marquez
|Idea Alamo
|31-4A
|1
|Natali Perez
|Idea Alamo
|31-4A
|1
|Rachel Mendoza
|Idea Edinburg
|31-4A
|1
|Kayla Foytek
|Idea Pike
|31-4A
|1
|Ruby Rosales
|Idea Pike
|31-4A
|1
|Alma Ramirez
|Idea Quest
|31-4A
|1
|Brianna Delgado
|Idea Sportspark
|31-4A
|1
|Esmer Ortigoza
|Port Isabel
|31-4A
|1
|Glenda Manriquez
|Progreso
|31-4A
|1
|Dianela Gonzalez
|Progreso
|31-4A
|1
|Alyssa Ontiveros
|Progreso
|31-4A
|1
|Esmeralda Gallegos
|Progreso
|31-4A
|1
|Elizabeth Jalomo
|Progreso
|31-4A
|1
|Analie Ontiveros
|Progreso
|31-4A
|1
|Abigail Curtis
|Raymondville
|31-4A
|1
|Briana Sanchez
|Raymondville
|31-4A
|1
|Ailani Tiscareno
|Raymondville
|31-4A
|1
|Monserrat Hernandez
|Idea Riverview
|32-4A
|1
|Yesenia Chacon
|Brownsville Hanna
|32-6A
|1
|Josselyn Medina
|Brownsville Hanna
|32-6A
|1
|Sharon Esquivel
|Brownsville Hanna
|32-6A
|1
|Michelle Larrea
|Brownsville Hanna
|32-6A
|1
|Samantha Esquibel
|Brownsville Rivera
|32-6A
|1
|Pamela Vazquez
|Brownsville Rivera
|32-6A
|1
|Kassy Mireles
|Brownsville Rivera
|32-6A
|1
|Mia Torres
|Brownsville Rivera
|32-6A
|1
|Fryda Sanchez
|Edinburg Economedes
|31-6A
|1
|Jaline Rodriguez
|Edinburg Economedes
|31-6A
|1
|Riann Perez
|Edinburg High
|31-6A
|1
|Alexa Vargas
|Edinburg North
|31-6A
|1
|Danna Cruz
|Edinburg North
|31-6A
|1
|Cynthia Montoya
|Edinburg North
|31-6A
|1
|Brittany Diaz
|Edinburg North
|31-6A
|1
|Yorleni Rodriguez
|Edinburg North
|31-6A
|1
|Mia Martinez
|Harlingen
|32-6A
|1
|Emma Boyd
|Harlingen
|32-6A
|1
|Kaitlyn Camacho
|Harlingen
|32-6A
|1
|Juliette Millan
|La Joya
|31-6A
|1
|Jahretzi Millan
|La Joya
|31-6A
|1
|Deserie Alcala
|La Joya
|31-6A
|1
|Andaluz Chapa
|La Joya
|31-6A
|1
|Yamilet Gonzalez
|Mission High
|31-6A
|1
|Melody Martinez
|Mission High
|31-6A
|1
|Andrea Escobedo
|Mission High
|31-6A
|1
|Ashley Castaneda
|Mission High
|31-6A
|1
|Karina Amescua
|Mission High
|31-6A
|1
|Yoselin Perez-Castillo
|PSJA High
|31-6A
|1
|Ana Mireles
|PSJA High
|31-6A
|1
|Rosselyn Zamarripa
|San Benito
|32-6A
|1
|Angelica Martinez
|Edinburg North
|31-6A
|1