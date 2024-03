Below is a list of every goal scorer and how many goals they scored – based on coaches reporting their scores – during district play. Text updates to (956) 821-3834.

Player School District G Julianna Millin McAllen High 31-5A 50 Kennedy Kaiser McAllen Memorial 31-5A 46 Angela Garcia Brownsville Veterans 32-5A 43 Valerie Morales La Joya-Palmview 30-5A 38 Samantha Jimenez La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 34 Yhoalibeth Alvarez Sharyland 31-5A 34 Jayline Garcia Hidalgo 30-4A 34 Sarah Garcia Idea Edinburg 31-4A 29 Leila Barco Edcouch-Elsa 32-5A 28 Leandra Garza Edinburg Vela 31-5A 25 Zyanya Nguma McAllen Memorial 31-5A 23 Damaris Solis Harlingen South 32-5A 22 Alexis Fonseca Harlingen South 32-5A 22 Isaris Gutierrez Idea Pike 31-4A 22 Mayte De La Rosa Vanguard Rembrandt 30-4A 19 Gabby Gonzalez McAllen High 31-5A 17 Sofia Vasquez Idea Edinburg 31-4A 17 Angie Martinez Brownsville Lopez 32-5A 15 Ashanti Roman Brownsville Porter 32-5A 15 Alma Gutierrez Edinburg Vela 31-5A 15 Mia Sanchez Mission Veterans 30-5A 15 Laura Mosqueda Port Isabel 32-4A 15 Kaylee Gonzalez Idea Pike 31-4A 14 Claudia Millan Idea Riverview 32-4A 14 Stephanie Garcia La Joya-Palmview 30-5A 13 Anabella Lopez Idea Alamo 31-4A 13 Camila Lopez Idea Riverview 32-4A 13 Juliana Garcia Harlingen 32-6A 13 America Leal La Joya 31-6A 13 Choley Mejia McAllen Memorial 31-5A 12 Sofia Alaniz-Choy McAllen Memorial 31-5A 12 Mia Lilu Saenz Weslaco East 32-5A 12 Jesenia Ibarra Donna 32-5A 11 Alejandra Posada Harlingen South 32-5A 11 Savannah Ruiz McAllen High 31-5A 11 Camila Minez Brownsville Porter 32-5A 10 Jocelyn Regalado Donna North 32-5A 10 Kathy Delgadillo Laredo Martin 30-5A 10 Camila Gil McAllen Rowe 31-5A 10 Luara Lopez PSJA Southwest 31-5A 10 Analise Ale Sharyland Pioneer 31-5A 10 Frida Salazar Hidalgo 30-4A 10 Angie Hernandez Idea Edinburg 31-4A 10 Barbara Torres Idea Riverview 32-4A 10 Daniela Hernandez Port Isabel 32-4A 10 Natalia Charles Brownsville Veterans 32-5A 9 Victoria Cardenas Edinburg Vela 31-5A 9 Kaylee Trujillo Laredo Nixon 30-5A 9 Jasmine Ramirez Mission Veterans 30-5A 9 Balvina Estrada Hidalgo 30-4A 9 Ileen Luna Idea Pike 31-4A 9 Alexa Tinoco Idea Riverview 31-4A 9 Angela Ramirez Brownsville Porter 32-5A 8 Natalia De Leon La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 8 Allison Dimas La Joya-Palmview 30-5A 8 Lizbeth Onofre Laredo Nixon 30-5A 8 Sofia Vazquez Vanguard Rembrandt 30-4A 8 Alejandra Flores Vanguard Rembrandt 30-4A 8 Lya Ramos Idea Riverview 31-4A 8 Amily Rodriguez Edinburg High 31-6A 8 Eva Monty Edinburg Vela 31-5A 7 Autumn Perez Harlingen South 32-5A 7 Aliyah Fonseca Harlingen South 32-5A 7 Raquel Lopez La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 7 Alia Garza La Joya Palmview 30-5A 7 Alexia Cabrera La Joya-Palmview 30-5A 7 Jade Cruz Laredo Cigarroa 30-5A 7 Jazlyn Castillo Laredo Martin 30-5A 7 Sofia Arteaga Laredo Martin 30-5A 7 Paula Morales Laredo Nixon 30-5A 7 Jade Arredondo McAllen Memorial 31-5A 7 Estrella Nieto PSJA North 31-5A 7 Priscila Rodriguez Edinburg North 31-6A 7 Erin Encinia Los Fresnos 32-6A 7 Brianna Brackhahn Brownsville Veterans 32-5A 6 Noelle Araguz Harlingen South 32-5A 6 Cami Diaz McAllen High 31-5A 6 Ava Casas McAllen Memorial 31-5A 6 Sarai Cano McAllen Rowe 31-5A 6 Paola Ramirez Mission Veterans 30-5A 6 Khloe Muñoz PSJA North 31-5A 6 Rachel Andaverdi Sharyland 31-5A 6 Arlette Martinez Sharyland Pioneer 31-5A 6 Macarena Parra Idea Edinburg 31-4A 6 Mia Perdomo Port Isabel 31-4A 6 Naeori Resendez Harlingen 32-6A 6 Kaitlynn Black Weslaco High 32-6A 6 Amanda Rafidi Brownsville Veterans 32-5A 5 Deisy Lara Brownsville Veterans 32-5A 5 Sophia Ramos Edcouch-Elsa 32-5A 5 Katherine Salinas Harlingen South 32-5A 5 Heilie Leos La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 5 Kassandra Reyes Laredo Martin 30-5A 5 Ellie Ford McAllen High 31-5A 5 Layla Ramirez Mission Veterans 30-5A 5 Yezleen Peña Sharyland 31-5A 5 America Valdez Weslaco East 32-5A 5 Michelle Alonzo Hidalgo 30-4A 5 Olivia Ruiz Edinburg High 31-6A 5 Grace Reed Harlingen 32-6A 5 Mariela Moreno La Joya 31-6A 5 Lyla Trejo Los Fresnos 32-6A 5 Arianna Escobedo Mission High 31-6A 5 Nydia Selvera Donna 32-5A 4 Adanna Canales Harlingen South 32-5A 4 Sophia Jimenez Harlingen South 32-5A 4 Kayren Vasquez Harlingen South 32-5A 4 Stephanie Sifuentes Laredo Martin 30-5A 4 Sofia San Miguel McAllen Rowe 31-5A 4 Anika Fleischmann Sharyland Pioneer 31-5A 4 Noelia Perales Weslaco East 32-5A 4 Isabella Ruiz Hidalgo 30-4A 4 Danielle Rocha Vanguard Beethoven 30-4A 4 Lucy Alcantar Vanguard Rembrandt 30-4A 4 Andrea Paz Raymondville 31-4A 4 Valery Gonzalez Port Isabel 32-4A 4 Elizabeth Hamilton Port Isabel 32-4A 4 Nataly Garcia Los Fresnos 32-6A 4 Andrea Gonzalez Brownsville Pace 32-5A 3 Evelyne Padilla Brownsville Porter 32-5A 3 Danna Gomez Brownsville Veterans 32-5A 3 Vanessa Alvarado Donna North 32-5A 3 Faith Castañeda Edcouch-Elsa 32-5A 3 Anastacia Cuellar Edinburg Vela 31-5A 3 Jessica Arevalo La Joya-Palmview 30-5A 3 Julieta Onofre Laredo Nixon 30-5A 3 Ena Garza McAllen High 31-5A 3 Valentina Morin McAllen High 31-5A 3 Lana Alvarado McAllen High 31-5A 3 Camryn Mejia McAllen Memorial 31-5A 3 Danara Cardenas McAllen Memorial 31-5A 3 Victoria Estrada McAllen Memorial 31-5A 3 Estrella Garcia Mercedes 32-5A 3 Dulce Cardenas PSJA Memorial 31-5A 3 Mareli Velazquez PSJA Southwest 31-5A 3 Michelle Barragan Sharyland 31-5A 3 Annika Santos Sharyland 31-5A 3 Ally Fanning Sharyland Pioneer 31-5A 3 Yanelli Garcia Vanguard Beethoven 30-4A 3 Frida Garza Vanguard Rembrandt 30-4A 3 Desiree Casanova Idea Alamo 31-4A 3 Yoshandy Gonzalez Idea Alamo 31-4A 3 Pamela Chavez Idea Riverview 31-4A 3 Yaretzi Lara Idea Riverview 31-4A 3 Marishka Baston Port Isabel 32-4A 3 Melanie Hernandez Port Isabel 32-4A 3 Abril Martinez Brownsville Rivera 32-6A 3 Gabriela Maldonado Edinburg Economedes 31-6A 3 Ava Munoz Harlingen 32-6A 3 Aaliyah Sauceda Harlingen 32-6A 3 Aidaliz Chapa La Joya 31-6A 3 Annette Macias La Joya 31-6A 3 Saira Colunga Mission High 31-6A 3 Dezeray Gamez Weslaco High 32-6A 3 Camila Arellano Weslaco High 32-6A 3 Dulce Herrera Brownsville Lopez 32-5A 2 Kimberly Torres Brownsville Pace 32-5A 2 Martina Mireles Brownsville Porter 32-5A 2 Kimberly Garcia Brownsville Porter 32-5A 2 Brianna Garza Brownsville Veterans 32-5A 2 Natali Villarreal Brownsville Veterans 32-5A 2 Genesis Garcia Edcouch-Elsa 32-5A 2 Cheynne Rodriguez Edcouch-Elsa 32-5A 2 Sofia Garza Edinburg Vela 31-5A 2 Andrea Posada Harlingen South 32-5A 2 Sophia Quiroz Harlingen South 32-5A 2 Sereniti Adams Harlingen South 32-5A 2 Brianna Pretalia La Joya-Palmview 30-5A 2 Izma Algandar Laredo Cigarroa 30-5A 2 Valeria Delgado Laredo Martin 30-5A 2 Liz Navarro Laredo Martin 30-5A 2 Valeria Lopez Laredo Martin 30-5A 2 Dariana Torres Laredo Nixon 30-5A 2 Charlotte Garza McAllen High 31-5A 2 Dani Garza McAllen High 31-5A 2 Lola Alvarado McAllen High 31-5A 2 MJ Gonzalez McAllen High 31-5A 2 Leila Sosa McAllen Rowe 30-5A 2 Isabella Hernandez McAllen Rowe 31-5A 2 Jaye Niaves McAllen Rowe 31-5A 2 Maddie Vega McAllen Rowe 31-5A 2 Jade Rodriguez Mission Veterans 30-5A 2 Naomi Perez PSJA Memorial 31-5A 2 Valeria Leyva PSJA North 31-5A 2 Faith Sanchez PSJA North 31-5A 2 Lily Barrera PSJA North 31-5A 2 Niria Ruiz PSJA Southwest 31-5A 2 Genesis Cruz PSJA Southwest 31-5A 2 Arely Ollervidez Roma 30-5A 2 Jillian Villarreal Sharyland 31-5A 2 Alexis Garcia Sharyland Pioneer 31-5A 2 Arella Hernandez Sharyland Pioneer 31-5A 2 Alexzia Gamez Sharyland Pioneer 31-5A 2 Daphne Gellert Sharyland Pioneer 31-5A 2 Blanca Salas Weslaco East 32-5A 2 Ariana Sustaita Weslaco East 32-5A 2 Shelsee Berrones Hidalgo 30-4A 2 Sheily Mauricio Vanguard Beethoven 30-4A 2 Sophia Vazquez Vanguard Rembrandt 30-4A 2 Willtrace Idea Edinburg 31-4A 2 Dulce Vargas Raymondville 31-4A 2 Linette Esquivel Brownsville Hanna 32-6A 2 Alondra Villarreal Brownsville Rivera 32-6A 2 Nataly Beltran Edinburg Economedes 31-6A 2 Emily de la Garza Edinburg High 31-6A 2 Jackie Brown Edinburg North 31-6A 2 Yeime Arce Edinburg North 31-6A 2 Ruby Torres Edinburg North 31-6A 2 Leidy Guzman Edinburg North 31-6A 2 Ann Marie Lyssy Harlingen 32-6A 2 Emma Duarte Harlingen 32-6A 2 Camila Hernandez Harlingen 32-6A 2 Maria Barrientos Los Fresnos 32-6A 2 Daniela Alegria Los Fresnos 32-6A 2 Madyson Harris Los Fresnos 32-6A 2 America Perez Mission High 31-6A 2 Aliah Guerrero PSJA High 31-6A 2 Angie Lopez Brownsville Lopez 32-5A 1 Valerie Ramos Brownsville Pace 32-5A 1 Brenda Medina Brownsville Porter 32-5A 1 Aleena Vazquez Brownsville Porter 32-5A 1 Danna Prado Brownsville Veterans 32-5A 1 Natalia Morales Brownsville Veterans 32-5A 1 Mia Gomez Brownsville Veterans 32-5A 1 Frida Compian Perez Donna 32-5A 1 Rubi Mercado Donna North 32-5A 1 Brisia Zarate Donna North 32-5A 1 Allison Cedillo Donna North 32-5A 1 Daisy Bustos Donna North 32-5A 1 Clarissa Garcia Edcouch-Elsa 32-5A 1 Camila Villanueva Edcouch-Elsa 32-5A 1 Nataly De Leon Edinburg Vela 31-5A 1 Brisa Cortez Edinburg Vela 31-5A 1 Valerie Herrera Edinburg Vela 31-5A 1 Alessandro Santivañez Edinburg Vela 31-5A 1 Analisa Rodriguez Harlingen South 32-5A 1 Isabella Echeverria Harlingen South 32-5A 1 Danna Molina La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1 Victoria Beltran La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1 Ailyn Rocha La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1 Daniela Flores La Joya Palmview 30-5A 1 Lizzeth Perez Laredo Cigarroa 30-5A 1 Marline Rios Laredo Cigarroa 30-5A 1 Arelin Rodriguez Laredo Cigarroa 30-5A 1 Alejandra Nieves Laredo Martin 30-5A 1 Brianna Soto Laredo Nixon 30-5A 1 Annie Herbert Laredo Nixon 30-5A 1 Ashley Carrera Laredo Nixon 30-5A 1 Emma Lopez McAllen High 31-5A 1 Emmy Valdez McAllen High 31-5A 1 Payton Steinbrunner McAllen High 31-5A 1 Maisen Debrule McAllen High 31-5A 1 Azul Lopez McAllen Memorial 31-5A 1 Regina Leija McAllen Memorial 31-5A 1 Cristela Sanchez McAllen Memorial 31-5A 1 Aitana Mata McAllen Memorial 31-5A 1 Iridiana Aguilar McAllen Rowe 30-5A 1 Dariett Perez McAllen Rowe 30-5A 1 Krissy Tanguma McAllen Rowe 31-5A 1 Aubrey Sosa McAllen Rowe 31-5A 1 Joselyn Gonzalez Mercedes 32-5A 1 Ximena Garcia Mission Veterans 30-5A 1 Marcy Perales Mission Veterans 30-5A 1 Adriana Becerra PSJA Memorial 31-5A 1 Edith Gonzalez PSJA Memorial 31-5A 1 Catalina Sanchez PSJA Memorial 31-5A 1 Gissele Leyva PSJA North 31-5A 1 Wendy Barrera PSJA North 31-5A 1 Viviana Chavez PSJA Southwest 31-5A 1 Emily Peña PSJA Southwest 31-5A 1 Melanie Resendez Rio Grande City 30-5A 1 Kaylani De La Garza Roma 30-5A 1 Karissa Flores Sharyland 31-5A 1 Dona Gonzalez Sharyland 31-5A 1 Marifer Cabada Sharyland 31-5A 1 Paola De Alejandro Sharyland 31-5A 1 Gia Rico Sharyland 31-5A 1 Jailah Sanchez Sharyland Pioneer 31-5A 1 Caithlyn Fuentes Sharyland Pioneer 31-5A 1 Marifer Cabada Sharyland Pioneer 31-5A 1 Genesis Fuentes Sharyland Pioneer 31-5A 1 Naomi Jeronimo Sharyland Pioneer 31-5A 1 Andrea Luna Weslaco East 32-5A 1 Charlie Delgadillo Weslaco East 32-5A 1 Vicky Juarez Weslaco East 32-5A 1 Alexa Banda Hidalgo 30-4A 1 Yadira Perez Hidalgo 30-4A 1 Samarah Simental Idea Pharr 30-4A 1 Yariela Rutiaga Idea Pharr 30-4A 1 Mia Del Barrio Vanguard Beethoven 30-4A 1 Natalie Prudente Vanguard Beethoven 30-4A 1 Bethany Garza Vanguard Beethoven 30-4A 1 Zenny Cantu Vanguard Beethoven 30-4A 1 Daniela Varela Vanguard Rembrandt 30-4A 1 Brianna Diaz Idea Alamo 31-4A 1 Jacqueline Marquez Idea Alamo 31-4A 1 Natali Perez Idea Alamo 31-4A 1 Rachel Mendoza Idea Edinburg 31-4A 1 Kayla Foytek Idea Pike 31-4A 1 Ruby Rosales Idea Pike 31-4A 1 Alma Ramirez Idea Quest 31-4A 1 Brianna Delgado Idea Sportspark 31-4A 1 Esmer Ortigoza Port Isabel 31-4A 1 Glenda Manriquez Progreso 31-4A 1 Dianela Gonzalez Progreso 31-4A 1 Alyssa Ontiveros Progreso 31-4A 1 Esmeralda Gallegos Progreso 31-4A 1 Elizabeth Jalomo Progreso 31-4A 1 Analie Ontiveros Progreso 31-4A 1 Abigail Curtis Raymondville 31-4A 1 Briana Sanchez Raymondville 31-4A 1 Ailani Tiscareno Raymondville 31-4A 1 Monserrat Hernandez Idea Riverview 32-4A 1 Yesenia Chacon Brownsville Hanna 32-6A 1 Josselyn Medina Brownsville Hanna 32-6A 1 Sharon Esquivel Brownsville Hanna 32-6A 1 Michelle Larrea Brownsville Hanna 32-6A 1 Samantha Esquibel Brownsville Rivera 32-6A 1 Pamela Vazquez Brownsville Rivera 32-6A 1 Kassy Mireles Brownsville Rivera 32-6A 1 Mia Torres Brownsville Rivera 32-6A 1 Fryda Sanchez Edinburg Economedes 31-6A 1 Jaline Rodriguez Edinburg Economedes 31-6A 1 Riann Perez Edinburg High 31-6A 1 Alexa Vargas Edinburg North 31-6A 1 Danna Cruz Edinburg North 31-6A 1 Cynthia Montoya Edinburg North 31-6A 1 Brittany Diaz Edinburg North 31-6A 1 Yorleni Rodriguez Edinburg North 31-6A 1 Mia Martinez Harlingen 32-6A 1 Emma Boyd Harlingen 32-6A 1 Kaitlyn Camacho Harlingen 32-6A 1 Juliette Millan La Joya 31-6A 1 Jahretzi Millan La Joya 31-6A 1 Deserie Alcala La Joya 31-6A 1 Andaluz Chapa La Joya 31-6A 1 Yamilet Gonzalez Mission High 31-6A 1 Melody Martinez Mission High 31-6A 1 Andrea Escobedo Mission High 31-6A 1 Ashley Castaneda Mission High 31-6A 1 Karina Amescua Mission High 31-6A 1 Yoselin Perez-Castillo PSJA High 31-6A 1 Ana Mireles PSJA High 31-6A 1 Rosselyn Zamarripa San Benito 32-6A 1 Angelica Martinez Edinburg North 31-6A 1