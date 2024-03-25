Below is a list of every goal scorer and how many goals they scored  – based on coaches reporting their scores – during district play. Text updates to (956) 821-3834.

Player School District G
Julianna Millin McAllen High 31-5A 50
Kennedy Kaiser McAllen Memorial 31-5A 46
Angela Garcia Brownsville Veterans 32-5A 43
Valerie Morales La Joya-Palmview 30-5A 38
Samantha Jimenez La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 34
Yhoalibeth Alvarez Sharyland 31-5A 34
Jayline Garcia Hidalgo 30-4A 34
Sarah Garcia Idea Edinburg 31-4A 29
Leila Barco Edcouch-Elsa 32-5A 28
Leandra Garza Edinburg Vela 31-5A 25
Zyanya Nguma McAllen Memorial 31-5A 23
Damaris Solis Harlingen South 32-5A 22
Alexis Fonseca Harlingen South 32-5A 22
Isaris Gutierrez Idea Pike 31-4A 22
Mayte De La Rosa Vanguard Rembrandt 30-4A 19
Gabby Gonzalez McAllen High 31-5A 17
Sofia Vasquez Idea Edinburg 31-4A 17
Angie Martinez Brownsville Lopez 32-5A 15
Ashanti Roman Brownsville Porter 32-5A 15
Alma Gutierrez Edinburg Vela 31-5A 15
Mia Sanchez Mission Veterans 30-5A 15
Laura Mosqueda Port Isabel 32-4A 15
Kaylee Gonzalez Idea Pike 31-4A 14
Claudia Millan Idea Riverview 32-4A 14
Stephanie Garcia La Joya-Palmview 30-5A 13
Anabella Lopez Idea Alamo 31-4A 13
Camila Lopez Idea Riverview 32-4A 13
Juliana Garcia Harlingen 32-6A 13
America Leal La Joya 31-6A 13
Choley Mejia McAllen Memorial 31-5A 12
Sofia Alaniz-Choy McAllen Memorial 31-5A 12
Mia Lilu Saenz Weslaco East 32-5A 12
Jesenia Ibarra Donna 32-5A 11
Alejandra Posada Harlingen South 32-5A 11
Savannah Ruiz McAllen High 31-5A 11
Camila Minez Brownsville Porter 32-5A 10
Jocelyn Regalado Donna North 32-5A 10
Kathy Delgadillo Laredo Martin 30-5A 10
Camila Gil McAllen Rowe 31-5A 10
Luara Lopez PSJA Southwest 31-5A 10
Analise Ale Sharyland Pioneer 31-5A 10
Frida Salazar Hidalgo 30-4A 10
Angie Hernandez Idea Edinburg 31-4A 10
Barbara Torres Idea Riverview 32-4A 10
Daniela Hernandez Port Isabel 32-4A 10
Natalia Charles Brownsville Veterans 32-5A 9
Victoria Cardenas Edinburg Vela 31-5A 9
Kaylee Trujillo Laredo Nixon 30-5A 9
Jasmine Ramirez Mission Veterans 30-5A 9
Balvina Estrada Hidalgo 30-4A 9
Ileen Luna Idea Pike 31-4A 9
Alexa Tinoco Idea Riverview 31-4A 9
Angela Ramirez Brownsville Porter 32-5A 8
Natalia De Leon La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 8
Allison Dimas La Joya-Palmview 30-5A 8
Lizbeth Onofre Laredo Nixon 30-5A 8
Sofia Vazquez Vanguard Rembrandt 30-4A 8
Alejandra Flores Vanguard Rembrandt 30-4A 8
Lya Ramos Idea Riverview 31-4A 8
Amily Rodriguez Edinburg High 31-6A 8
Eva Monty Edinburg Vela 31-5A 7
Autumn Perez Harlingen South 32-5A 7
Aliyah Fonseca Harlingen South 32-5A 7
Raquel Lopez La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 7
Alia Garza La Joya Palmview 30-5A 7
Alexia Cabrera La Joya-Palmview 30-5A 7
Jade Cruz Laredo Cigarroa 30-5A 7
Jazlyn Castillo Laredo Martin 30-5A 7
Sofia Arteaga Laredo Martin 30-5A 7
Paula Morales Laredo Nixon 30-5A 7
Jade Arredondo McAllen Memorial 31-5A 7
Estrella Nieto PSJA North 31-5A 7
Priscila Rodriguez Edinburg North 31-6A 7
Erin Encinia Los Fresnos 32-6A 7
Brianna Brackhahn Brownsville Veterans 32-5A 6
Noelle Araguz Harlingen South 32-5A 6
Cami Diaz McAllen High 31-5A 6
Ava Casas McAllen Memorial 31-5A 6
Sarai Cano McAllen Rowe 31-5A 6
Paola Ramirez Mission Veterans 30-5A 6
Khloe Muñoz PSJA North 31-5A 6
Rachel Andaverdi Sharyland 31-5A 6
Arlette Martinez Sharyland Pioneer 31-5A 6
Macarena Parra Idea Edinburg 31-4A 6
Mia Perdomo Port Isabel 31-4A 6
Naeori Resendez Harlingen 32-6A 6
Kaitlynn Black Weslaco High 32-6A 6
Amanda Rafidi Brownsville Veterans 32-5A 5
Deisy Lara Brownsville Veterans 32-5A 5
Sophia Ramos Edcouch-Elsa 32-5A 5
Katherine Salinas Harlingen South 32-5A 5
Heilie Leos La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 5
Kassandra Reyes Laredo Martin 30-5A 5
Ellie Ford McAllen High 31-5A 5
Layla Ramirez Mission Veterans 30-5A 5
Yezleen Peña Sharyland 31-5A 5
America Valdez Weslaco East 32-5A 5
Michelle Alonzo Hidalgo 30-4A 5
Olivia Ruiz Edinburg High 31-6A 5
Grace Reed Harlingen 32-6A 5
Mariela Moreno La Joya 31-6A 5
Lyla Trejo Los Fresnos 32-6A 5
Arianna Escobedo Mission High 31-6A 5
Nydia Selvera Donna 32-5A 4
Adanna Canales Harlingen South 32-5A 4
Sophia Jimenez Harlingen South 32-5A 4
Kayren Vasquez Harlingen South 32-5A 4
Stephanie Sifuentes Laredo Martin 30-5A 4
Sofia San Miguel McAllen Rowe 31-5A 4
Anika Fleischmann Sharyland Pioneer 31-5A 4
Noelia Perales Weslaco East 32-5A 4
Isabella Ruiz Hidalgo 30-4A 4
Danielle Rocha Vanguard Beethoven 30-4A 4
Lucy Alcantar Vanguard Rembrandt 30-4A 4
Andrea Paz Raymondville 31-4A 4
Valery Gonzalez Port Isabel 32-4A 4
Elizabeth Hamilton Port Isabel 32-4A 4
Nataly Garcia Los Fresnos 32-6A 4
Andrea Gonzalez Brownsville Pace 32-5A 3
Evelyne Padilla Brownsville Porter 32-5A 3
Danna Gomez Brownsville Veterans 32-5A 3
Vanessa Alvarado Donna North 32-5A 3
Faith Castañeda Edcouch-Elsa 32-5A 3
Anastacia Cuellar Edinburg Vela 31-5A 3
Jessica Arevalo La Joya-Palmview 30-5A 3
Julieta Onofre Laredo Nixon 30-5A 3
Ena Garza McAllen High 31-5A 3
Valentina Morin McAllen High 31-5A 3
Lana Alvarado McAllen High 31-5A 3
Camryn Mejia McAllen Memorial 31-5A 3
Danara Cardenas McAllen Memorial 31-5A 3
Victoria Estrada McAllen Memorial 31-5A 3
Estrella Garcia Mercedes 32-5A 3
Dulce Cardenas PSJA Memorial 31-5A 3
Mareli Velazquez PSJA Southwest 31-5A 3
Michelle Barragan Sharyland 31-5A 3
Annika Santos Sharyland 31-5A 3
Ally Fanning Sharyland Pioneer 31-5A 3
Yanelli Garcia Vanguard Beethoven 30-4A 3
Frida Garza Vanguard Rembrandt 30-4A 3
Desiree Casanova Idea Alamo 31-4A 3
Yoshandy Gonzalez Idea Alamo 31-4A 3
Pamela Chavez Idea Riverview 31-4A 3
Yaretzi Lara Idea Riverview 31-4A 3
Marishka Baston Port Isabel 32-4A 3
Melanie Hernandez Port Isabel 32-4A 3
Abril Martinez Brownsville Rivera 32-6A 3
Gabriela Maldonado Edinburg Economedes 31-6A 3
Ava Munoz Harlingen 32-6A 3
Aaliyah Sauceda Harlingen 32-6A 3
Aidaliz Chapa La Joya 31-6A 3
Annette Macias La Joya 31-6A 3
Saira Colunga Mission High 31-6A 3
Dezeray Gamez Weslaco High 32-6A 3
Camila Arellano Weslaco High 32-6A 3
Dulce Herrera Brownsville Lopez 32-5A 2
Kimberly Torres Brownsville Pace 32-5A 2
Martina Mireles Brownsville Porter 32-5A 2
Kimberly Garcia Brownsville Porter 32-5A 2
Brianna Garza Brownsville Veterans 32-5A 2
Natali Villarreal Brownsville Veterans 32-5A 2
Genesis Garcia Edcouch-Elsa 32-5A 2
Cheynne Rodriguez Edcouch-Elsa 32-5A 2
Sofia Garza Edinburg Vela 31-5A 2
Andrea Posada Harlingen South 32-5A 2
Sophia Quiroz Harlingen South 32-5A 2
Sereniti Adams Harlingen South 32-5A 2
Brianna Pretalia La Joya-Palmview 30-5A 2
Izma Algandar Laredo Cigarroa 30-5A 2
Valeria Delgado Laredo Martin 30-5A 2
Liz Navarro Laredo Martin 30-5A 2
Valeria Lopez Laredo Martin 30-5A 2
Dariana Torres Laredo Nixon 30-5A 2
Charlotte Garza McAllen High 31-5A 2
Dani Garza McAllen High 31-5A 2
Lola Alvarado McAllen High 31-5A 2
MJ Gonzalez McAllen High 31-5A 2
Leila Sosa McAllen Rowe 30-5A 2
Isabella Hernandez McAllen Rowe 31-5A 2
Jaye Niaves McAllen Rowe 31-5A 2
Maddie Vega McAllen Rowe 31-5A 2
Jade Rodriguez Mission Veterans 30-5A 2
Naomi Perez PSJA Memorial 31-5A 2
Valeria Leyva PSJA North 31-5A 2
Faith Sanchez PSJA North 31-5A 2
Lily Barrera PSJA North 31-5A 2
Niria Ruiz PSJA Southwest 31-5A 2
Genesis Cruz PSJA Southwest 31-5A 2
Arely Ollervidez Roma 30-5A 2
Jillian Villarreal Sharyland 31-5A 2
Alexis Garcia Sharyland Pioneer 31-5A 2
Arella Hernandez Sharyland Pioneer 31-5A 2
Alexzia Gamez Sharyland Pioneer 31-5A 2
Daphne Gellert Sharyland Pioneer 31-5A 2
Blanca Salas Weslaco East 32-5A 2
Ariana Sustaita Weslaco East 32-5A 2
Shelsee Berrones Hidalgo 30-4A 2
Sheily Mauricio Vanguard Beethoven 30-4A 2
Sophia Vazquez Vanguard Rembrandt 30-4A 2
Willtrace Idea Edinburg 31-4A 2
Dulce Vargas Raymondville 31-4A 2
Linette Esquivel Brownsville Hanna 32-6A 2
Alondra Villarreal Brownsville Rivera 32-6A 2
Nataly Beltran Edinburg Economedes 31-6A 2
Emily de la Garza Edinburg High 31-6A 2
Jackie Brown Edinburg North 31-6A 2
Yeime Arce Edinburg North 31-6A 2
Ruby Torres Edinburg North 31-6A 2
Leidy Guzman Edinburg North 31-6A 2
Ann Marie Lyssy Harlingen 32-6A 2
Emma Duarte Harlingen 32-6A 2
Camila Hernandez Harlingen 32-6A 2
Maria Barrientos Los Fresnos 32-6A 2
Daniela Alegria Los Fresnos 32-6A 2
Madyson Harris Los Fresnos 32-6A 2
America Perez Mission High 31-6A 2
Aliah Guerrero PSJA High 31-6A 2
Angie Lopez Brownsville Lopez 32-5A 1
Valerie Ramos Brownsville Pace 32-5A 1
Brenda Medina Brownsville Porter 32-5A 1
Aleena Vazquez Brownsville Porter 32-5A 1
Danna Prado Brownsville Veterans 32-5A 1
Natalia Morales Brownsville Veterans 32-5A 1
Mia Gomez Brownsville Veterans 32-5A 1
Frida Compian Perez Donna 32-5A 1
Rubi Mercado Donna North 32-5A 1
Brisia Zarate Donna North 32-5A 1
Allison Cedillo Donna North 32-5A 1
Daisy Bustos Donna North 32-5A 1
Clarissa Garcia Edcouch-Elsa 32-5A 1
Camila Villanueva Edcouch-Elsa 32-5A 1
Nataly De Leon Edinburg Vela 31-5A 1
Brisa Cortez Edinburg Vela 31-5A 1
Valerie Herrera Edinburg Vela 31-5A 1
Alessandro Santivañez Edinburg Vela 31-5A 1
Analisa Rodriguez Harlingen South 32-5A 1
Isabella Echeverria Harlingen South 32-5A 1
Danna Molina La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1
Victoria Beltran La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1
Ailyn Rocha La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1
Daniela Flores La Joya Palmview 30-5A 1
Lizzeth Perez Laredo Cigarroa 30-5A 1
Marline Rios Laredo Cigarroa 30-5A 1
Arelin Rodriguez Laredo Cigarroa 30-5A 1
Alejandra Nieves Laredo Martin 30-5A 1
Brianna Soto Laredo Nixon 30-5A 1
Annie Herbert Laredo Nixon 30-5A 1
Ashley Carrera Laredo Nixon 30-5A 1
Emma Lopez McAllen High 31-5A 1
Emmy Valdez McAllen High 31-5A 1
Payton Steinbrunner McAllen High 31-5A 1
Maisen Debrule McAllen High 31-5A 1
Azul Lopez McAllen Memorial 31-5A 1
Regina Leija McAllen Memorial 31-5A 1
Cristela Sanchez McAllen Memorial 31-5A 1
Aitana Mata McAllen Memorial 31-5A 1
Iridiana Aguilar McAllen Rowe 30-5A 1
Dariett Perez McAllen Rowe 30-5A 1
Krissy Tanguma McAllen Rowe 31-5A 1
Aubrey Sosa McAllen Rowe 31-5A 1
Joselyn Gonzalez Mercedes 32-5A 1
Ximena Garcia Mission Veterans 30-5A 1
Marcy Perales Mission Veterans 30-5A 1
Adriana Becerra PSJA Memorial 31-5A 1
Edith Gonzalez PSJA Memorial 31-5A 1
Catalina Sanchez PSJA Memorial 31-5A 1
Gissele Leyva PSJA North 31-5A 1
Wendy Barrera PSJA North 31-5A 1
Viviana Chavez PSJA Southwest 31-5A 1
Emily Peña PSJA Southwest 31-5A 1
Melanie Resendez Rio Grande City 30-5A 1
Kaylani De La Garza Roma 30-5A 1
Karissa Flores Sharyland 31-5A 1
Dona Gonzalez Sharyland 31-5A 1
Marifer Cabada Sharyland 31-5A 1
Paola De Alejandro Sharyland 31-5A 1
Gia Rico Sharyland 31-5A 1
Jailah Sanchez Sharyland Pioneer 31-5A 1
Caithlyn Fuentes Sharyland Pioneer 31-5A 1
Marifer Cabada Sharyland Pioneer 31-5A 1
Genesis Fuentes Sharyland Pioneer 31-5A 1
Naomi Jeronimo Sharyland Pioneer 31-5A 1
Andrea Luna Weslaco East 32-5A 1
Charlie Delgadillo Weslaco East 32-5A 1
Vicky Juarez Weslaco East 32-5A 1
Alexa Banda Hidalgo 30-4A 1
Yadira Perez Hidalgo 30-4A 1
Samarah Simental Idea Pharr 30-4A 1
Yariela Rutiaga Idea Pharr 30-4A 1
Mia Del Barrio Vanguard Beethoven 30-4A 1
Natalie Prudente Vanguard Beethoven 30-4A 1
Bethany Garza Vanguard Beethoven 30-4A 1
Zenny Cantu Vanguard Beethoven 30-4A 1
Daniela Varela Vanguard Rembrandt 30-4A 1
Brianna Diaz Idea Alamo 31-4A 1
Jacqueline Marquez Idea Alamo 31-4A 1
Natali Perez Idea Alamo 31-4A 1
Rachel Mendoza Idea Edinburg 31-4A 1
Kayla Foytek Idea Pike 31-4A 1
Ruby Rosales Idea Pike 31-4A 1
Alma Ramirez Idea Quest 31-4A 1
Brianna Delgado Idea Sportspark 31-4A 1
Esmer Ortigoza Port Isabel 31-4A 1
Glenda Manriquez Progreso 31-4A 1
Dianela Gonzalez Progreso 31-4A 1
Alyssa Ontiveros Progreso 31-4A 1
Esmeralda Gallegos Progreso 31-4A 1
Elizabeth Jalomo Progreso 31-4A 1
Analie Ontiveros Progreso 31-4A 1
Abigail Curtis Raymondville 31-4A 1
Briana Sanchez Raymondville 31-4A 1
Ailani Tiscareno Raymondville 31-4A 1
Monserrat Hernandez Idea Riverview 32-4A 1
Yesenia Chacon Brownsville Hanna 32-6A 1
Josselyn Medina Brownsville Hanna 32-6A 1
Sharon Esquivel Brownsville Hanna 32-6A 1
Michelle Larrea Brownsville Hanna 32-6A 1
Samantha Esquibel Brownsville Rivera 32-6A 1
Pamela Vazquez Brownsville Rivera 32-6A 1
Kassy Mireles Brownsville Rivera 32-6A 1
Mia Torres Brownsville Rivera 32-6A 1
Fryda Sanchez Edinburg Economedes 31-6A 1
Jaline Rodriguez Edinburg Economedes 31-6A 1
Riann Perez Edinburg High 31-6A 1
Alexa Vargas Edinburg North 31-6A 1
Danna Cruz Edinburg North 31-6A 1
Cynthia Montoya Edinburg North 31-6A 1
Brittany Diaz Edinburg North 31-6A 1
Yorleni Rodriguez Edinburg North 31-6A 1
Mia Martinez Harlingen 32-6A 1
Emma Boyd Harlingen 32-6A 1
Kaitlyn Camacho Harlingen 32-6A 1
Juliette Millan La Joya 31-6A 1
Jahretzi Millan La Joya 31-6A 1
Deserie Alcala La Joya 31-6A 1
Andaluz Chapa La Joya 31-6A 1
Yamilet Gonzalez Mission High 31-6A 1
Melody Martinez Mission High 31-6A 1
Andrea Escobedo Mission High 31-6A 1
Ashley Castaneda Mission High 31-6A 1
Karina Amescua Mission High 31-6A 1
Yoselin Perez-Castillo PSJA High 31-6A 1
Ana Mireles PSJA High 31-6A 1
Rosselyn Zamarripa San Benito 32-6A 1
Angelica Martinez Edinburg North 31-6A 1

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