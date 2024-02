Reported girls high school scores from Tuesday, Feb. 28 matches. Coaches, please report your scores, your goal scorers and your record and halftime score to (956) 821-3834. Thank you!

GIRLS SOCCER SCORES

February 27, 2024

DISTRICT 30-4A

HIDALGO 10, ZAPATA 0

Hidalgo X X 10

Zapata X X 0

Hidalgo (10): Jayline Garcia 4, Balvina Estrada 3, Michelle Alonzo 2, Shelsee Berrones

Zapata (0):

RECORDS: Hidalgo 10-0-1; Zapata, 5-5-1

DISTRICT 30-5A

LAREDO NIXON 4, ROMA 1

Laredo Nixon X X 4

Roma X X 1

Laredo Nixon (4): Paula Morales 3, Ashley Carrera

Roma (1): Arely Oyervides

RECORDS: Laredo Nixon, 6-4-1; Roma, 1-9-1

LA JOYA JUAREZ-LINCOLN 10, RIO GRANDE CITY 0

La Joya Juarez-Lincoln X X – 10

Rio Grande City X X – 0

La Joya Juarez-Lincoln (10): Samantha Jimenez 5, Natalia De Leon 2, Hailie Leos, Ailyn Rocha, Raquel López

Rio Grande City (0):

RECORDS: La Joya Juarez-Lincoln, 9-1-1; Rio Grande City, 0-11

LA JOYA PALMVIEW 1, MISSION VETERANS 0

La Joya Palmview X X – 1

Mission Veterans X X – 0

La Joya Palmview (1): Valerie Morales

Mission Veterans (0):

RECORDS: La Joya Palmview, 8-2-1; Mission Veterans 9-1-1

LAREDO MARTIN 5, LAREDO CIGARROA 2

Laredo Martin X X – 5

Laredo Cigarroa X X – 2

Laredo Martin (5): Sofia Arteaga 2, Kathy Delgadillo 2, Own Goal

Laredo Cigarroa (2): Jade Cruz, Own Goal

RECORDS: Laredo Martin 5-4-2; Laredo Cigarroa, 2-8-1;

DISTRICT 31-5A

SHARYLAND 14, VALLEY VIEW 0

Sharyland 6 8 – 14

Valley View 0 0 – 0

Sharyland (14): Yhoalibeth Alvarez 6, Annika Santos 2, Yezleen Pena 2, Jillian Villarreal 2, Michelle Barragan 2

Valley View (0): RECORDS: Sharyland, 8-4-2; Valley View, 0-13-1

MCALLEN MEMORIAL 6, SHARYLAND PIONEER 0

McAllen Memorial 3 3 – 6

Sharyland Pioneer 0 0 – 0

McAllen Memorial (6): Kennedy Kaiser 3, Zyanya Nguma 2, Sofia Alaniz-Choy

Sharyland Pioneer (0):

RECORDS: McAllen Memorial, 11-0-2; Sharyland Pioneer 7-6-1

PSJA NORTH 3, PSJA SOUTHWEST 2

PSJA North 1 2 – 3

PSJA Southwest 1 1 – 2

PSJA North (3): Valeria Leyva, Estrella Nieto, Lily Barrera

PSJA Southwest (2):

RECORDS: PSJA North, 4-9-1; PSJA Southwest, 4-8-2

MCALLEN HIGH 8, PSJA MEMORIAL 1

McAllen High 6 2 – 8

PSJA Memorial 1 0 – 1

McAllen High (8): Julianna Millin 5, Cami Diaz, Savannah Ruiz, Ellie Ford

PSJA Memorial (1):

RECORDS: McAllen High, 11-1-2; PSJA Memorial, 1-10-3

EDINBURG VELA 3, MCALLEN ROWE 1

Edinburg Vela 2 1 – 3

McAllen Rowe 0 1 – 0

Edinburg Vela (3): Leandra Garza 2, Victoria Cardenas

McAllen Rowe (1):

RECORDS: Edinburg Vela, 9-3-2; McAllen Rowe, 4-6-4

DISTRICT 32-5A

BROWNSVILLE VETERANS 4, WESLACO EAST 3

Brownsville Veterans 1 3 – 4

Weslaco East 1 2 – 3

Brownsville Veterans (4):

Weslaco East (3): Mia Lilu 2, Noelia Perales

RECORDS: Brownsville Veterans, 11-2-1; Weslaco East, 5-7-2

EDCOUCH-ELSA 2, BROWNSVILLE PORTER 1

Edcouch-Elsa 2 0 –2

Brownsville Porter 1 0 – 1

Edcouch-Elsa (2): Leila Barco (2)

Brownsville Porter (1): Ashanti Roman

RECORDS:Edcouch-Elsa, 11-0-3; Brownsville Porter, 9-5;

HARLINGEN SOUTH 4, DONNA NORTH 1

Harlingen South 3 1 –4

Donna North 0 1 –1

Harlingen South (4): Noelle Araguz 2, Alexis Fonseca, Aaliyah Fonseca

Donna North (1): Jocelyn Regalado

RECORDS: Harlingen South, 12-0-2; Donna North 4-8-2;

DONNA 2, MERCEDES 1

Donna X X –2

Mercedes X X –1

Donna (2): Frida Compian Pérez, Jesenia Ibarra

Mercedes (0):

RECORDS: Donna, 2-9-3; Mercedes, 0-13-1

BROWNSVILLE LOPEZ 3, BROWNSVILLE PACE 1

Brownsville Lopez 3 0 – 3

Brownsville Pace 0 1 – 1

Brownsville Lopez (3): Angie Martinez 2, Dulce Herrera

Brownsville Pace (1): Kimberly Torres

RECORDS: Brownsville Lopez 6-7-1; Brownsville Pace 2-11-1

DISTRICT 31-6A

LA JOYA 4, EDINBURG NORTH 1

La Joya 0 4 – 4

Edinburg North 1 0 – 1

La Joya (4): Deserie Alcalá, Aidaliz Chapa, America Leal, Mariela Moreno

Edinburg North (1): Yeimy Arce

RECORDS: La Joya, 5-1; Edinburg North, 5-1

EDINBURG ECONOMEDES 2, PSJA HIGH 1

Edinburg Economedes 1 1 – 2

PSJA High 1 0 – 1

Edinburg Economedes (2): Gabriela Maldonado 2

PSJA High (1):

RECORDS: Edinburg Economedes, 2-4; PSJA High, 1-5

MISSION 2, EDINBURG 0

Mission 2 0 – 2

Edinburg 0 0 – 0

Mission (2): Ari Escobedo, Andrea Escobedo

Edinburg (0):

RECORDS: Mission, 3-3; Edinburg, 2-4

DISTRICT 32-6A

WESLACO 1, LOS FRESNOS 0

Weslaco X X –1

Los Fresnos X X –0

Weslaco (1):

Los Fresnos (0):

RECORDS: Weslaco, 3-4-1; Los Fresnos, 5-2

BROWNSVILLE RIVERA 4, SAN BENITO 2

Brownsville Rivera X X – 4

San Benito X X – 2

Brownsville Rivera (4):

San Benito (2):

RECORDS: Brownsville Rivera, 3-4; San Benito, 0-7

HARLINGEN 4, BROWNSVILLE HANNA 0

Harlingen 3 1 – 4

Brownsville Hanna 0 0 – 0

Harlingen (4): Emma Duarte, Camila Hernandez, Grace Reed, Naeori Resendez

Brownsville Hanna (0):

RECORDS: Harlingen, 7-0; Brownsville Hanna, 2-4-1