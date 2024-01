Following are girls district soccer scores from Jan. 23, 2024

(Coaches, please send send your scores to (956) 821-3834 – include goal scorers, district record and halftime score. Thank you!)

DISTRICT 31-4A (scores only – no stats provided)

PROGRESO 3, IDEA ALAMO 2

Progreso x x — 3

IDEA Alamo x x — 2

Progreso (3): Glenda Manriquez, Daniela Gonzalez, Alyssa Ontiveros

IDEA Alamo: Not reported

IDEA PIKE 1, RAYMONDVILLE 0

No other information provided

LYFORD 10, MONTE ALSO 0

No other information provided

IDEA Quest vs. IDEA (scheduled for 1/25/24)

No other information provided

DISTRICT 30-4A

HIDALGO 14, IDEA PHARR 0

Hidalgo 0 0 – 14

Idea Pharr 0 0 – 0

Hidalgo (14): Jayline Garcia 8, Frida Salazar 2, Shelsee Berrones, Alexa Banda, Balvina Estrada, Isabella Ruiz

Idea Pharr (0):

RECORDS: Hidalgo, 1-0 in district; Idea Pharr 0-1

VANGUARD BEETHOVEN 5, LA GRULLA 1

Beethoven 4 1 — 5

La Grulla 1 0 — 1

Beethoven (5): Danielle Rocha 2, Yanelli Garcia 2, Sheily Mauricio

La Grulla (1): NR

Beethoven 1-0 in district; La Grulla 0-1 in district

VANGUARD REMBRANDT 3, ZAPATA 0

Pharr Rembrandt 0 0 0 — 3

Zapata 0 0 0 –0

Rembrandt (3): Mayte De La Rosa 2, Sofia Vazquez

Zapata (0): None

VANGUARD MOZART 1, IDEA NORTH MISSION 0 (Forfeit)

Vanguard Mozart 1-0 in district; IDEA North Mission 0-1

DISTRICT 32-4A

RIO HONDO 4, IDEA HARMONY 1

Rio Hondo 2 2 — 4

IDEA Harmony 0 1 — 1

No other scores were reported. Coaches text your results and goal scorers and records to (956) 821-3834.

DISTRICT 30-5A

LA JOYA PALMVIEW 5, LAREDO MARTIN 2

La Joya Palmview 0 2 – 5

Laredo Martin 1 1 – 2

La Joya-Palmview (5): Valerie Morales 3, Alexia Cabrera 2

Laredo Martin (2): NR

RECORDS: La Joya-Palmview, 1-0 in district; Laredo Martin 0-1

LAREDO NIXON 6, RIO GRANDE CITY 0

Nixon 3 3 — 6

Rio Grande City 0 0 — 6

Nixon (6): Kaylee Trujillo 6, Lizbeth Onofre 2, Dariana Torres, own goal

RGC (0): None

Laredo Nixon 1-0 in district; Rio Grande City 0-1 in district

MISSION VETERANS 7, LAREDO CIGARROA 0

Mission Veterans 4 3 — 7

Laredo Cigarroa 0 0 — 0

Mission Veterans (7): Jasmine Ramirez 3, Mia Sanchez, Layla Ramirez, Ximena Garcia, Marcy Perales

Cigarroa (0): None

Mission Veterans 1-0 in district; Cigarroa 0-1 in district

LA JOYA JUAREZ-LINCOLN 3, ROMA 0

Juarez-Lincoln 3 0 –3

Roma 0 0 –0

Juarez-Lincoln (3): Samantha Jiminez 3

Roma (0):

Juarez-Lincoln 1-0; Roma 0-1

DISTRICT 31-5A

MCALLEN MEMORIAL 3, SHARYLAND 2

Sharyland 0 2 – 2

McAllen Memorial 2 1 –3

Sharyland (2): Yhoalibeth Alvarez 2

McAllen Memorial (3): Sofia Alaniz-Choy 2, Camryn Mejia

RECORDS: McAllen Memorial 4-0 in district; Sharyland 2-1-1

PSJA NORTH 4, PSJA MEMORIAL 0

PSJA Memorial 0 0 – 0

PSJA North 3 1 – 4

PSJA Memorial (0):

PSJA North (4): Estrella Nieto 3, Khloe Muñoz

RECORDS: PSJA Memorial, 0-3-1 in district; PSJA North, 2-2

EDINBURG VELA 13, VALLEY VIEW 0

Edinburg Vela 10 3 – 13

Valley View 0 0 – 0

Edinburg Vela (13): Leandra Garza 4, Alma Gutierrez 4, Eva Monty 3, Anastacia Cuellar, Victoria Cardenas

Valley View (0):

RECORDS: Edinburg Vela, 2-1-1 in district; Valley View, 0-3-1

MCALLEN HIGH 8, SHARYLAND PIONEER 0

McAllen High 5 3 – 8

Sharyland Pioneer 0 0 – 0

McAllen High (8): Julianna Millin 3, Gaby Gonzalez 3, Charlotte Garza, own goal

Sharyland Pioneer (0):

RECORDS: McAllen High, 3-1 in district; Sharyland Pioneer, 1-3

McALLEN ROWE 2, PSJA SOUTHWEST 2 (Southwest wins in PKs)



McAllen Rowe 0 0 – 2

PSJA Southwest 0 0 – 2

McAllen Rowe (2):Camila Gil, Sarai Cano

PSJA Southwest (2): Niria Ruiz, Mareli Velazquez

RECORDS: McAllen Rowe, 2-1-1 in district; PSJA Southwest, 1-2-1) PSJA Southwest wins on PKs

DISTRICT 32-5A

HARLINGEN SOUTH 1, EDCOUCH-ELSA 1 (South Wins in PKs)

Edcouch-Elsa 1 0 1

Harlingen South 0 1 1

Edcouch-Elsa (1): Leila Barco

Harlingen South (1): Alejandra Posada

RECORDS: Edcouch-Elsa, 3-0-1 in district; Harlingen South, 3-0-1

BROWNSVILLE LOPEZ 1, MERCEDES 0

Brownsville Lopez 1 0 – 1

Mercedes 0 0 – 0

Brownsville Lopez (1): Angie Martinez

Mercedes (0): None

RECORDS: Brownsville Lopez, 2-2 in district; Mercedes 0-4

BROWNSVILLE PORTER 6, BROWNSVILLE PACE 0

Brownsville Porter 5 1 – 6

Brownsville Pace 0 0 – 0

Brownsville Porter (6): Ashanti Roman 3, Camila Minez 2, Martina Mireles

Brownsville Pace (0):

RECORDS: Brownsville Porter, 3-1 in district; Brownsville

Pace, 0-4)

WESLACO EAST 1, DONNA NORTH 1 (North wins in PKs)



Weslaco East 0 1 – 1

Donna North 1 0 — 1

Weslaco East (1): America Valdez

Donna North (1): Jocelyn Regalado

RECORDS: Weslaco East, 2-1-1 in district; Donna North, 1-1-2 Donna North wins in PKs

BROWNSVILLE VETERANS 6, DONNA 2

Brownsville Veterans 4 2 – 6

Donna 0 2 – 2

Brownsville Veterans (6): Brianna Garza 2, Amanda Rafidi 2, Deisy Lara 1, Own Goal

Donna (2):

RECORDS: Brownsville Veterans, 3-1 in district; Donna, 0-3-1