Edinburg Quest def. IDEA Edinburg 25-14, 25-20, 25-20

Quest: Emily Hurtado 2 kills, 5 digs; Chelsey Vela 2 Aces 6 kills, 1 block; Kayla Garza 1 Ace, 5 kills, 7 digs; Nathalia Iglesias 13 digs; Nathalie Ramirez 2 blocks, 2 kills, 3 digs; Nailani Fernandez 3 kills, 13 digs; Ana Diaz 13 digs. Aleena Harris 3 digs

Edinburg: Not reported

Quest 3-0 in district

District 31-5A

McAllen Rowe def. PSJA Southwest 25-5, 25-11, 25-4

Rowe: Kendyl Keenan 10 kills; Mikaela Segovia 7 digs; Luanice Rivera 7 digs; Leana Palacios 15 assists

Southwest: Not reported

Rowe 2-2 in district; Southwest 0-4

PSJA North def. PSJA Memorial 25-23, 27-29, 25-23, 25-15

PSJA North: Destiny Guzman 1 kill, 1 dig; Graciela Juarez 5 kills, 2 aces, 3 digs; Haley Martinez 8 kills, 7 digs; Lily Benitez 2 aces, 25 assists, 7 digs; Mandaly Ramirez 1 kill, 1 ace, 11 digs; Rebekah Flores 7 kills, 4 digs, 1 block; Sadie Garcia 12 kills, 4 aces, 19 digs; Sarah Garcia 2 kills, 1 dig; Sydney Munoz 4 kills, 1 ace, 30 digs; Vanessa Palacios 6 kills, 7 aces, 22 digs

PSJA North 11-13 overall, 1-3 in district

Sharyland High def. McAllen Memorial 25-17, 25-17, 25-18

Sharyland: Kenisha Martinez 12 kills, 3 aces; Kassandra De La Garza 12 kills, 14 assists, 1 block; Ashlynn Garcis 7 kills; Pamela Peña 3 kills, 2 aces; Valeria Hernandez 3 kills; Kaitlin Rodriguez 23 assists, 2 aces; Faith Areval 2 aces, Ava Garza 2 aces

Memorial: Leah Garcia 10 kills; Madisyn Sosa 6 kills; Ana Davila 3 kills; Danara Cardenas 3 kills; Gaby Torres 14 assists, 6 digs; Ashley Garza 6 assists; Juliet Treviño 10 digs

Sharyland 29-1 overall, 4-0 in district; Memorial 20-13, 3-1 overall

Sharyland Pioneer def. McAllen High 25-13, 23-25, 25-15, 25-23

Pioneer: Tera Schumacher 1 ace, 23 assists, 12 kills, 16 digs, 1.5 blocks; Aleena Zuniga 17 assists, 17 kills, 23 digs; Hailey Botello 2 kills, 31 digs, 1 block; Scarlet Verjel 8 kills, 1.5 block; Itzel Hernandez 7 kills, 3 blocks; Florencia Curiel 34 digs, 1 ace, 3 assists; Izabella Cano 2 aces, 11 digs, 6 kills, .5 block; Alexie Martinez 2 aces, 1 dig

McHi: Katherine Williamson 17 kills, 2 blocks, 1 ace; Yaneli Rocha 5 kills, 32 assists; Gabby Estringel- 15 kills, 1 block, 3 digs; Karely Cantu- 3 kills; Isabella rivera- 2 kills; Kayla Salinas- 9 kills, 3 digs; Katelyn Pritchard- 15 assists, 5 digs, 1 ace, 2 kills; Katelyn vaden- 10 digs, 1 ace ; Braelyn Martinez- 7 digs; Izabella Palacios- 1 kill 1 digs; Kaylen Ottmers- 19 digs, 3 aces, 2 assists

Pioneer 25-3 overall, 4-0 in district; McHi 2-2 in district

District 32-5A

Harlingen South def. Edcouch-Elsa 25-23, 25-19, 25-19

Malloree Mireles 12 kills, 3 assists, 2 digs; Raeana Lopez 6 kills, 2 digs; Ariel Lopez 3 kills; Kamryn Castillo 3 kills, 26 assists, 2 ace; Ella Ramirez 3 kills, 2 aces, 1 dig; Daniela Yzaguirre 3 kills, 1 assist; Kaytlynn Rodriguez 1 assist; Daniela Terron 1 ace, 4 digs; Maya Monreal 2 digs

Edcouch-Elsa: Not reported

Harlingen South 3-1 in district

Mercedes def. Brownsville Lopez 16-25, 25-13, 23-25, 25-18, 15-10

Mercedes: Leah Adame 2 ace, 18 kills, 27 digs; Jackie Bibian 2 aces, 4 kills, 27 digs; De’Asia Brown 4 aces, 2 kills, 43 assists; Alex Gomez 58 digs, 2 assists; Isabella Parker 10 kills, 9 blocks; Hayden Ledesma 1 ace, 3 kills; Ashley De Leon 2 aces, 3 kills, 3 blocks, 18 digs; Kailee Garcia 22 digs; Kristine Garcia 2 digs;

Lopez: Not reported

Mercedes 3-1 in district; Lopez 3-1 in district

District 32-4A

Brownsville Jubilee def. Grulla 25-18, 25-15, 25-21

Grulla: Fatima Morales 9 kills, 16 digs; Karolina Martinez 2 kills, 4 digs, 1 ace, 5 blocks; Johanna Escalante 5 kills, 4 digs, 1 ace; Gizelle Barrera 2 kills, 11 digs, 3 assists; Elanie Castillo 3 kills, 10 digs, 1 ace, 2 blocks; Maylee Bermudez 1 kills, 2 digs, 7 assists; Alani Lopez 17 digs; Ava Browns 8 digs

Jubilee: Not reported

Jubilee 1-0 in district; Grulla 0-1

Hidalgo def. Raymondville

Hidalgo: Krisel Hernandez 12 digs, 1 assist, 13 kills; Yasuri Castro 12 digs, 20 assist, 2 kills; Lizbeth Luna 8 digs 9 kills, 2 assists; Valeria Prishker 13 digs; Camyla Paredes 10 kills, 4 blocks; Viviana Peña 13 digs

Raymondville: Not reported

Hidalgo 1-0 in district; Raymondville 0-1 in district

Port Isabel def. Brownsville Harmony 25-15, 25-9, 25-12

Port Isabel: Juliana Leon 2 kills, 2 assists; Nadia Flaig 6 kills, 1 assists; Desiree Vidaurri 1 ace, 1 kills, 1 assist; Andrea Garcia 3 aces; Kimberly Barrera 13 aces, 1 assist; Chelsea Gonzalez 2 kills; Kymberlie Estrada 1 ace, 6 assists; Emily Burrage 2 aces, 9 kills, 5 assists; Milah Delgado 2 kills; Skyla Fernandez 1 ace, 6 assists; Alexa Vega 1 ace.

Harmony: Not reported

Port Isabel 1-0 in district; Hamony 0-1

Non-District

Laredo LBJ def. Palmview 25-16, 25-21, 25-21

Palmview: Miley Zieske 16 kills, 1 ace, 6 digs; Kylie Cantu 5 kills, 1 ace,3 digs; Erika Tijerina 3 kills, 3 assists, 3 blocks; Jeslynn Flores 2 kills, 1 block; Evoria Garcia 1 kill, 15 assists, 16 digs

Alexia Arevalo 8 assists, 5 digs; Jessica Arevalo 1 kill, 3 assists, 22 digs; Arizona Gauna 1 kill, 10 digs

LBJ: Not reported

PSJA High def. Harlingen High 25-10, 25-9, 25-5

Johanna Montelongo 8 kills, 11 digs; Mia Dominguez 13 kills, 4 digs, 4 blocks; Julianna Guajardo 12 kills, 9 digs, 3 aces, 2 blocks; Karina Lucio 5 blocks; Alexa 19 digs, 3 assists; Victoria Gonzlaez 30 assists, 7 aces; Kamila Figueroa 1 kill, 4 blocks; Katherine Herrera 1 kill, 1 ace, 2 digs; Lexci Reyes 2 aces, 4 digs

Harlingen: Not reported

PSJA High 24-4 overall

Roma def. Economedes 25-20, 25-15, 25-15

Roma: Elaiza 20 kills, 2 aces, 6 blocks, 11 digs; Ceci Benitez 9 kills, 3 aces, 4 digs, 3 blocks; Madelyn Garcia 5 kills, 20 digs; Jaiela Garza 35 assists, 3 kills, 11 digs; Paula Barba 5 kills, 3 aces, 16 digs, 2 blocks; Nayleth Moreno 3 kills, 12 digs, 1 ace.

Economedes: Nayelis Mendez 5 kills; Aissa Garcia 14 assists

Roma 17-7 overall; Economedes: Not reported