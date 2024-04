Check out the reported results from this week’s area track meets featuring RGV athletes. The top four qualifiers advance to next week’s regional meets. Coaches, please report missing results to [email protected].

Area 31/32-6A

Boggus Stadium

Harlingen, TX

Boys

100m Dash – 1. Jaime Lopez, PSJA High, 10.85; 2. Jon Garcia, Weslaco High, 11.00; 3. Diego Salinas, Mission High, 11.17; 4. Robert Roman Pineda, Los Fresnos, 11.20; 5. Nicholas Gonzalez, Edinburg High, 11.21; 6. David Gonzalez, Edinburg Economedes, 11.27; 7. Davian Salomon, Harlingen High, 11.54; 8. Josue Limon, Los Fresnos, 11.58.

200m Dash – 1. Jaime Lopez, PSJA High, 21.92; 2. Jon Garcia, Weslaco High, 22.44; 3. Eli Rodriguez, Weslaco High, 22.71; 4. Stephen Venegas, Harlingen High, 22.80; 5. Caleb Moreno, La Joya High, 22.95; 6. Alexis Alvarado, Mission High, 23.16; 7. Ryan Vallejo, PSJA High, 23.33; 8. Kian Jones, San Benito, 23.82.

400m Dash – 1. Anthony Martinez, Los Fresnos, 50.34; 2. Saul Ramirez, Weslaco High, 50.72; 3. Jyazian Moore, Harlingen High, 51.13; 4. Raian Flores, Harlingen High, 51.52; 5. Richard Molina, Edinburg North, 51.54; 6. Ramze Arroyo, PSJA High, 54.11; 7. Diego Torres, Edinburg North, 55.59.

800m Run – 1. Jesus Rodriguez, Edinburg Economedes, 1:57.38; 2. Diego Torres, Edinburg North, 1:58.45; 3. Fabian Ruiz, Edinburg High, 1:58.53; 4. Ubaldo Flores, Harlingen High, 1:58.87; 5. Raian Flores, Harlingen High, 2:02.96; 6. Andres Rodriguez, San Benito, 2:04.33; 7. David De La Garza, Edinburg High, 2:06.05; 8. Kevin Martinez, San Benito, 2:06.11.

1,600m Run – 1. Alexis Rodriguez, Edinburg North, 4:17.33; 2. Zachary Lamar, Harlingen High, 4:31.27; 3. Yahir Martinez, Edinburg Economedes, 4:32.66; 4. Jesus H. Rodriguez, Edinburg Economedes, 4:33.36; 5. Ubaldo Flores, Harlingen High, 4:34.83; 6. Osbel Cisneros, Harlingen High, 4:35.33; 7. Steven Guillen, Edinburg High, 4:38.54; 8. Thomas Tamayo, Los Fresnos, 4:39.11.

3,200m Run – 1. Alexis Rodriguez, Edinburg North, 9:44.23; 2. Zachary Lamar, Harlingen High, 9:59.76; 3. Thomas Tamayo, Los Fresnos, 10:04.41; 4. Osbel Cisneros, Harlingen High, 10:11.19; 5. Oscar Valencia, Edinburg Economedes, 10:28.15; 6. Rhyan Gutierrez, Edinburg North, 10:32.28; 7. Azariah Garzoria, Harlingen High, 10:38.89.

110m Hurdles – 1. Osiel Cantu, PSJA High, 15.00; 2. Josiah Castillo, San Benito, 15.70; 3. Noah Huerta, Harlingen High, 15.96; 4. Jonathan Ovalle-Herrera, Edinburg North, 16.13; 5. Ricardo Sebastian Salazar, 16.17; 6. Nestor Rodriguez, Harlingen High, 16.49; 7. Beau Flatau, Edinburg High, 16.66; 8. Xavier Martinez, Edinburg Economedes, 16.82.

300m Hurdles – 1. Osiel Cantu, PSJA High, 39.77; 2. Noah Huerta, Harlingen High, 40.89; 3. Josiah Castillo, San Benito, 41.44; 4. Beau Flatau, Edinburg High, 42.30; 5. Julian Pena, Harlingen High, 42.49; 6. Gael Garcia, San Benito, 42.52; 7. Jonathan Ovalle-Herrera, Edinburg North, 42.62; 8. Xavier Martinez, Edinburg Economedes, 44.01.

4×100 Relay – 1. Harlingen High, 43.22; 2. Mission High, 43.26; 3. Weslaco High, 43.58; 4. San Benito, 43.92; 5. Edinburg North, 44.04; 6. Los Fresnos, 44.06; 7. Edinburg Economedes, 44.32.

4×200 Relay – 1. Weslaco High, 1:30.05; 2. PSJA High, 1:30.70; 3. Edinburg High, 1:30.80; 4. Los Fresnos, 1:31.36; 5. Mission High, 1:31.70; 6. Edinburg North, 1:32.29; 7. San Benito, 1:32.63; 8. Brownsville Hanna, 1:32.75.

4×400 Relay – 1. Weslaco High, 3:25.22; 2. Harlingen High, 3:25.64; 3. Edinburg High, 3:27.08; 4. Edinburg North, 3:30.17; 5. PSJA High, 3:36.21; 6. Los Fresnos, 3:38.71; 7. San Benito, 3:48.54; 8. Mission High, 3:50.12.

Shot Put – 1. Jacob Ortiz, Harlingen High, 49-04; 2. Donnie Nunez, Edinburg Economedes, 48-00; 3. Genaro Galvan, Los Fresnos, 45-05; 4. Steven Lopez, Harlingen High, 43-02.5; 5. Joey Soto, Los Fresnos, 42-04; 6. Ernesto Trevino, Edinburg Economedes, 40-07; 7. Diego Delgado, Edinburg North, 40-02; 8. Aydin Torres, Edinburg North, 37-07.

Discus Throw – 1. Jacob Ortiz, Harlingen High, 142-00; 2. Alejandro Alvarado, Edinburg North, 137-02; 3. Rey Guzman, Weslaco High, 131-03; 4. Pete Cantu, Weslaco High, 120-07; 5. Aiden Martinez, La Joya High, 117-04; 6. Ernesto Trevino, Edinburg Economedes, 115-08; 7. Genaro Galvan, Los Fresnos, 113-03; 8. Humberto Gonzalez, La Joya High, 98-08.

High Jump – 1. Michael Vela, Weslaco High, 6-04; 2. Jyazian Moore, Harlingen High, 6-04; 3. Armando Davila, PSJA High, 6-02; 4. Hector Resendiz, Los Fresnos, 6-02; 5. Jake Ramirez, Weslaco High, 6-02; 6. Diego Santos, PSJA High, 5-08.

Pole Vault – 1. Estevan Rocha, Weslaco High, 12-00; 2. Kristian Domanski, San Benito, 12-00; 3. Gilberto Avila, Edinburg Economedes, 11-06; 4. Isaac Sanchez, San Benito, 11-06; 5. Moises Castillo, San Benito, 11-06; T6. Jay Gonzalez, Mission High, 11-00; T6. Julio Briones, PSJA High, 11-00; 8. Christopher Tomlinson, Edinburg North, 10-00.

Long Jump – 1. Andreas Deur, Harlingen High, 21-00.5; 2. Jyazian Moore, Harlingen High, 20-10; 3. Christian Kirk, Mission High, 20-06; 4. Colton Moore, San Benito, 20-06; 5. Santiago Gonzalez, Mission High, 20-01.5; 6. Joey Godinez, Brownsville Hanna, 19-10.5; 7. Jaime Lopez, PSJA High, 18-10; 8. Oscar Villarreal, Edinburg North, 18-06.5.

Triple Jump – 1. Christian Kirk, Mission High, 42-06.5; Colton Moore, San Benito, 41-11.75; 3. Brandon Solis, Mission High, 41-05; 4. Jose Ramirez, Edinburg North, 41-03.25; 5. Jose Godinez, Brownsville Hanna, 40-05; 6. Jacob Cantu, San Benito, 39-10.5; 7. Eli Rodriguez, Weslaco High, 38-07.75; 8. Caleb Salas, PSJA High, 36-01.

Team Scores – 1. Harlingen High, 146; 2. Weslaco High, 114; 3. PSJA High, 68.5; 4. Edinburg North, 61; 5. Mission High, 51.5; 6. San Benito, 51; 7. Los Fresnos, 46; 8. Edinburg Economedes, 39; 9. Edinburg High, 36; 10. La Joya High, 4; 11. Brownsville Hanna, 3.

Girls

100m Dash – 1. Sarah Sanusi, Harlingen High, 12.39; 2. Samara Rodriguez, Brownsville Rivera, 12.72; 3. Sadie Romero, Weslaco High, 12.75; 4. Melissa Kotzur, Edinburg North, 12.94; 5. Amanda Mares, Harlingen High, 12.98; 6. Mckayla Campos, Edinburg High, 13.22; 7. Emily Hernandez, Edinburg North, 13.44; 8. Kiana Flowers, La Joya High, 13.51.

200m Dash – 1. Faith Franklin, Harlingen High, 23.99; 2. Mya Pugh, Weslaco High, 25.84; 3. Kimora Fagan, Edinburg High, 25.92; 4. Bianca Verduzco, Los Fresnos, 26.56; 5. Melissa Kotzur, Edinburg North, 27.20; 6. Yuridia Perez-Duran, Edinburg High, 27.88; 7. Emily Hernandez, Edinburg North, 28.02.

400m Dash – 1. Faith Franklin, Harlingen High, 53.12; 2. Samara Rodriguez, Brownsville Rivera, 58.26; 3. Brianna Salazar, La Joya High, 1:01.24; 4. Jenna Pena, Weslaco High, 1:01.73; 5. Yazmin Bernabe, San Benito, 1:02.42; 6. Emma Garza, Edinburg High, 1:03.18.

800m Run – 1. San Juanita Leal, Edinburg North, 2:12.49; 2. Destiny Duran, Harlingen High, 2:21.36; 3. Asante Stewart, La Joya High, 2:22.75; 4. Isabella Vasquez, La Joya High, 2:22.78; 5. Mayra Sandoval, Los Fresnos, 2:23.01; 6. Brianna Venegas, Harlingen High, 2:25.18; 7. Delilah Martinez, Los Fresnos, 2:30.29.

1,600m Run – 1. San Juanita Leal, Edinburg North, 4:47.81; 2. Maddison Surita, Edinburg Economedes, 5:21.54; 3. Mayra Sandoval, Edinburg High, 5:26.19; 4. Stephanie Suarez, Harlingen High, 5:26.35; 5. Brianna Venegas, Harlingen High, 5:32.25; 6. Destiny Duran, Harlingen High, 5:43.00; 7. Sofia Holmes Brownsville Hanna, 5:45.30.

3,200m Run – 1. San Juanita Leal, Edinburg North, 10:35.40; 2. Asante Stewart, La Joya High, 12:08.63; 3. Stephanie Suarez, Harlingen High, 12:09.34; 4. Maddison Surita, Edinburg Economedes, 12:31.70; 5. Sofia Holmes, Brownsville Hanna, 12:50.47; 6. Denae Arellano, Edinburg High, 12:54.90; 7. Irene Ramirez, Harlingen High, 13:19.76; 8. Stephanie Ruiz, Los Fresnos, 13:25.55.

100m Hurdles – 1. Alana Rouquette, Harlingen High, 15.25; 2. Laylah Galvan, Los Fresnos, 15.38; 3. Herminia Corado, Edinburg Economedes, 15.81; 4. Kimora Fagan, Edinburg High, 15.92; 5. Kaylee Andrade, Edinburg North, 16.22; 6. Mia Gonzalez, Edinburg High, 17.15; 7. Aneesa Joseph, Harlingen High, 17.42; 8. Shiloh Jones, Los Fresnos, 17.53.

300m Hurdles – 1. Herminia Corado, Edinburg Economedes, 44.08; 2. Alana Rouquette, Harlingen High, 44.24; 3. Kaylee Andrade, Edinburg North, 47.27; 4. Laylah Galvan, Los Fresnos, 48.17; 5. Aneesa Joseph, Harlingen High, 49.03; 6. Melenie Ramos, Edinburg High, 51.91; 7. Jaylynn Garcia, Weslaco High, 51.96; 8. Delylah Briscoe, Mission High, 52.73.

4×100 Relay – 1. Weslaco High, 49.13; 2. Los Fresnos, 49.74; 3. Edinburg High, 50.59; 4. Edinburg North, 51.41; 5. La Joya High, 51.49; 6. San Benito, 51.86; 7. Mission High, 52.35; 8. Brownsville Hanna, 52.41.

4×200 Relay – 1. Los Fresnos, 1:45.30; 2. Edinburg High, 1:45.58; 3. Harlingen High, 1:46.61; 4. Weslaco High, 1:47.45; 5. La Joya High, 1:49.12; 6. San Benito, 1:49.74; 7. Mission High, 1:51.22; 8. Edinburg Economedes, 1:51.71.

4×400 Relay – 1. Harlingen High, 3:57.01; 2. Los Fresnos, 4:10.76; 3. Weslaco High, 4:10.78; 4. Edinburg High, 4:12.94; 5. Edinburg Economedes, 4:13.65; 6. La Joya High, 4:13.84; 7. PSJA High, 4:22.48.

Shot Put – 1. Jazmine Thompson, Harlingen High, 42-04; 2. Natalia Jimenez, Edinburg Economedes, 35-08; 3. Amanda Rosales, Harlingen High, 33-10; 4. Daniela Fernandez, Brownsville Rivera, 31-11.5; Sarahi Alonzo, Weslaco High, 31-08; 6. Angelica Silva, La Joya High, 31-05; 7. Marla Jimenez, Edinburg Economedes, 29-10.5; 8. Mia Dominguez, PSJA High, 29-08.

Discus Throw – 1. Jazmine Thompson, Harlingen High, 145-03; 2. Natalia Jimenez, Edinburg Economedes, 126-02; 3. Briana De La Cruz, Brownsville Rivera, 107-03; 4. Jaida Flowers, La Joya High, 105-10; 5. Katherine Herrera, PSJA High, 93-06; 6. Tahlia Luhers, Harlingen High, 92-06; 7. Josselyn Quintanilla, Edinburg North, 89-11; 8. Kristaly Armas, Los Fresnos, 86-06.

High Jump – 1. Delylah Briscoe, Mission High, 5-01; 2. Lane Halford, Los Fresnos, 5-00; 3. Kimora Fagan, Edinburg High, 4-10; 4. Laylah Galvan, Los Fresnos, 4-10; 5. Magnolia Cavazos, San Benito, 4-08; T6. Makayla Olvera, Edinburg High, 4-06; T6. Faith Garcia, La Joya High, 4-06.

Pole Vault – 1. Emma Reyes, Harlingen High, 10-06; 2. Rachel Archibald, Harlingen High, 8-06; T3. Galilea Lucero, La Joya High, 8-06; T3. Lilly Avalos, San Benito, 8-06; 5. Ava Castillo, PSJA High, 8-06; 7. Alexandra Santos, La Joya High, 7-06; 8. Kendra Romo, PSJA High, 6-06.

Long Jump – 1. Kimora Fagan, Edinburg High, 17-03; 2. Melissa Kotzur, Edinburg North, 17-02.5; 3. Mya Pugh, Weslaco High, 17-00; 4. Herminia Corado, Edinburg Economedes, 16-09.5; 5. Amanda Mares, Harlingen High, 16-08; 6. Evelyn Ellis, Los Fresnos, 16-07; 7. Alana Rouquette, Harlingen High, 16-07; 8. Aubrey Garza, PSJA High, 15-03.5.

Triple Jump – 1. Melissa Kotzur, Edinburg North, 35-03.5; 2. Brianna Salazar, La Joya High, 34-04.5; 3. Hanna Garcia, Mission High, 34-03.5; 4. Evelyn Ellis, Los Fresnos, 34-01.5; 5. Mya Pugh, Weslaco High, 33-07; 6. Leesa Martinez, Brownsville Hanna, 33-03.5; 7. Laila Cerda, Harlingen High, 33-00; 8. Herminia Corado, Edinburg Economedes, 32-03.5.

Team Scores – 1. Harlingen High, 153; 2. Los Fresnos, 89; 3. Edinburg High, 76.5; 4. Edinburg North, 70; 5. Weslaco High, 68; 6. Edinburg Economedes, 52; 7. La Joya High, 48.5; 8. Brownsville Rivera, 26; 9. Mission High, 16; 10. San Benito, 14; 11. PSJA High, 4; 12. Brownsville Hanna, 3.

Area 29/30-5A

La Joya ISD Stadium

La Joya, TX

Boys

100m Dash – 1. Zachary Dewalt, Corpus Christi Flour Bluff, 10.47; 2. Diego Rodriguez, Roma, 10.69; 3. Jeret Swanson, Victoria West, 10.89; 4. Sean Roberts, Corpus Christi Flour Bluff, 10.96; 5. Aalijah Brown, Victoria West, 11.15; 6. Nathan Ocana, Mission Veterans, 11.36; 7. Alejandro Alaniz, Rio Grande City, 11.42; 8. Jose Macias, Roma, 11.53.

200m Dash – 1. Zachary Dewalt, Corpus Christi Flour Bluff, 20.95; 2. Diego Rodriguez, Roma, 21.75; 3. Jacoby Vance, Gregory-Portland, 22.32; 4. Charles Marth, Corpus Christi Carroll, 22.40; 5. Broderick Taylor, Corpus Christi Miller, 22.43; 6. Elias Mejorado, Roma, 22.73.

400m Dash – 1. Austin Villanueva, Corpus Christi Flour Bluff, 50.55; 2. Jorge Perez Torres, Laredo Martin, 51.57; 3. Elijah Gonzales, Corpus Christi Flour Bluff, 51.74; 4. Owen Aggus, Corpus Christi Flour Bluff, 52.03; 5. Gael Garza, Gregory-Portland, 52.31; 6. Tyler Davis, Mission Veterans, 55.15; 7. Sergio Barrera, Roma, 55.42; 8. Oziel Cepeda, Laredo Nixon, 56.23.

800m Run – 1. Elijah Gonzales, Corpus Christi Flour Bluff, 1:57.40; 2. Ben Hamilton, Victoria West, 2:00.63; 3. Kai Kolenvosky, Corpus Christi Ray, 2:01.85; 4. Juan Villegas, Corpus Christi Veterans, 2:03.00; 5. Luis Zuniga, Mission Veterans, 2:03.19; 6. Israel Esparza, Laredo Nixon, 2:05.42; 7. Sergio Linares, Laredo Nixon, 2:08.47.

1,600m Run – 1. Jackson Lovvorn, Corpus Christi King, 4:28.00; 2. Diego Canto, Corpus Christi King, 4:31.39; 3. Michael Rodriguez, Corpus Christi Veterans, 4:32.68; 4. Jesus Guzman, Laredo Nixon, 4:35.41; 5. Azael Davila, La Joya Palmview, 4:40.49; 6. Eliaser Rojo, Laredo Nixon, 4:42.92; 7. Liam Pettus, Corpus Christi Ray, 4:48.11; 8. Ronaldo Ramirez, La Joya Palmview, 4:50.67.

3,200m Run – 1. Jackson Lovvorn, Corpus Christi King, 9:44.60; 2. Diego Canto, Corpus Christi King, 9:47.37; 3. Jesus Guzman, Laredo Nixon, 9:52.59; 4. Michael Rodriguez, Corpus Christi Veterans, 9:55.01; 5. Calhoun Cason, Corpus Christi Veterans, 9:55.01; 6. Eliaser Rojo, Laredo Nixon, 10:05.25; 7. Azael Davila, La Joya Palmview, 10:07.17; 8. Ronaldo Ramirez, La Joya Palmview, 10:31.49.

110m Hurdles – 1. Temoc Zamora, Corpus Christi Veterans, 14.67; 2. Daniel Jackson, Corpus Christi Flour Bluff, 15.28; 3. Elian Ojeda, Laredo Martin, 15.63; 4. Ayden Cargile, Corpus Christi Flour Bluff, 15.74; 5. Anthony Leal, Corpus Christi King, 15.85; 6. Luis Rodriguez, Mission Veterans, 17.83; 7. William Palumbo, Laredo Nixon, 17.98.

300m Hurdles – 1. Temoc Zamora, Corpus Christi Veterans, 40.11; 2. Ayden Cargile, Corpus Christi Flour Bluff, 40.76; 3. Abel Lucio, Mission Veterans, 40.81; 4. Andrew Brown, Corpus Christi Veterans, 41.77; 5. Elian Ojeda, Laredo Martin, 42.86; 6. Reggie Garza, Laredo Martin, 43.10; 7. Ryder Harrison, Gregory-Portland, 43.90; 8. Gael Gonzalez, Roma, 45.63.

4×100 Relay – 1. Gregory-Portland, 42.66; 2. Roma, 42.80; 3. La Joya Palmview, 43.36; 4. Corpus Christi Miller, 43.57; 5. Victoria West, 43.81; 6. La Joya Juarez-Lincoln, 44.49.

4×200 Relay – 1. Corpus Christi Flour Bluff, 1:29.62; 2. La Joya Palmview, 1:29.80; 3. Victoria West, 1:30.72; 4. Corpus Christi Veterans, 1:31.20; 5. Corpus Christi Carroll, 1:31.47; 6. Mission Veterans, 1:31.58; 7. Rio Grande City, 1:31.71; 8. Laredo Nixon, 1:31.91.

4×400 Relay – 1. Corpus Christi Flour Bluff, 3:17.73; 2. Corpus Christi Carroll, 3:24.29; 3. Rio Grande City, 3:26.64; 4. Gregory-Portland, 3:26.89; 5. Laredo Nixon, 3:29.58; 6. Roma, 3:32.65; 7. Laredo Martin, 3:35.21; 8. Corpus Christi Veterans, 3:40.94.

Shot Put – 1. Tyron Schmidt, Gregory-Portland, 51-03; 2. Drake Ebelt, Corpus Christi Flour Bluff, 51-00; 3. Dante Barrera, Rio Grande City, 50-10; 4. Lamarcus Cullum, Corpus Christi Miller, 44-07; 5. Xavier Salazar, Victoria East, 44-01; 6. Jose Delgado, Laredo Martin, 43-04; 7. Ryan Villarreal, Mission Veterans, 42-05; 8. Bryan Alains, Rio Grande City, 41-06.

Discus Throw – 1. Dante Barrera, Rio Grande City, 164-03; 2. Tyron Schmidt, Gregory-Portland, 152-08; 3. Colton Harrison, Gregory-Portland, 151-08; 4. Artemio Belmontes, Roma, 149-05; 5. Donovan Otero, Corpus Christi Miller, 142-10; 6. Ryder Harrison, Gregory-Portland, 140-10; 7. Rudy Lara, La Joya Palmview, 131-05; 8. Alex Tovar, La Joya Juarez-Lincoln, 126-11.

High Jump – 1. Brody Garcia, Corpus Christi Veterans, 6-07; 2. Trenton Garces, Corpus Christi Flour Bluff, 6-02; 3. Andrew Brown, Corpus Christi Veterans, 6-02; 4. Austin Villanueva, Corpus Christi Flour Bluff, 6-02; 5. Deandre Rodriguez, Rio Grande City, 6-00; 6. Cole Butel, Mission Veterans, 6-00; 7. Israel Garza, Laredo Nixon, 5-10; 8. Santiago Martinez, Roma, 5-08.

Pole Vault – 1. Colton Harrison, Gregory-Portland, 13-00; 2. Ryder Harrison, Gregory-Portland, 12-06; 3. Chase Smith, Corpus Christi Flour Bluff, 12-00; 4. Wilson Hammond, Corpus Christi Flour Bluff, 11-00; 5. Miguel Carreon, Rio Grande City, 10-06; 6. Alexis Anguiano, Mission Veterans, 10-00; 7. Abel Lucio, Mission Veterans, 10-00; 8. Javier Melendez, Laredo Cigarroa, 10-00.

Long Jump – 1. Cameran Dickson, Corpus Christi Flour Bluff, 21-04.5; 2. Roel Rodriguez, Rio Grande City, 21-00; 3. Shawn Haynes, Laredo Nixon, 20-04.5; 4. Cristian Elizondo, Roma, 20-04; 5. Roland Livas, Corpus Christi Carroll, 20-03.5; 6. Roderick Taylor, Corpus Christi Miller, 20-00; 7. Ryan Mendez, Rio Grande City, 19-04; 8. Daniel Jackson, Corpus Christi Flour Bluff, 18-08.75.

Triple Jump – 1. Zorian Barfield, Victoria West, 44-06; 2. Daniel Flores, Corpus Christi Carroll, 43-03.5; 3. Jsoeph Edwards, Victoria West, 43-03; 4. Cristian Elizondo, Roma, 41-05; 5. Brandon Coates, Gregory-Portland, 40-08; 6. Role Rodriguez, Rio Grande City, 40-07; 7. Adrian Rivas, La Joya Palmview, 39-10; 8. Dante Flores, Rio Grande City, 38-04.5.

Team Scores – 1. Corpus Christi Flour Bluff, 154; 2. Gregory-Portland, 81; 3. Corpus Christi Veterans, 62; 4. Victoria West, 48; 5. Roma, 47; 6. Rio Grande City, 41; 7. Corpus Christi King, 38; 8. Corpus Christi Carroll, 34; 9. La Joya Palmview, 30; 10. Laredo Nixon, 23; 11. Laredo Martin, 18; 12. Corpus Christi Miller, 17; 13. Mission Veterans, 15; 14. Corpus Christi Ray, 8; T15. Victoria East, 2; T15. La Joya Juarez-Lincoln, 2.

Girls

100m Dash – 1. Jada Dennis, Corpus Christi Veterans, 12.30; 2. Ta’Niya Davenport, Corpus Christi Carroll, 12.55; 3. Margaret Croft, Corpus Christi Flour Bluff, 12.70; 4. Samanta Solis, Laredo Cigarroa, 12.71; 5. Sherlyn Gomez, Laredo Cigarroa, 12.85; 6. Dixa Bhakta, Gregory-Portland, 13.01; 7. Natalia De Leon, La Joya Juarez-Lincoln, 13.08; 8. Itzel Davila, Laredo Cigarroa, 13.34.

200m Dash – 1. C’niaha Randle, Victoria East, 25.24; 2. Kiana Lanton, Corpus Christi Veterans, 25.41; 3. Megan Griffith, Gregory-Portland, 26.07; 4. Beverly Gonzalez, Rio Grande City, 26.17; 5. Leane Valeza, Corpus Christi Veterans, 26.27; 6. Lexy Lara, Laredo Cigarroa, 26.57; 7. Natalia De Leon, La Joya Juarez-Lincoln, 26.76; 8. Katelyn Salinas, La Joya Palmview, 26.79.

400m Dash – 1. Sakara Wade, Gregory-Portland, 57.66; 2. Margaret Croft, Corpus Christi Flour Bluff, 59.54; 3. Kiani North, Victoria East, 59.69; 4. Sherlyn Gomez, Laredo Cigarroa, 1:00.32; 5. Libni Gutierrez, Corpus Christi Flour Bluff, 1:00.36; 6. Dominic Ayala, Laredo Nixon, 1:02.88; 7. Kailey Kaufman, Mission Veterans, 1:03.39; 8. Regina Moreno, Mission Veterans, 1:03.90.

800m Run – 1. Sophia Sandoval, Laredo Nixon, 2:16.23; 2. Samantha Viruel, Laredo Nixon, 2:21.68; 3. Zoey Flores, Gregory-Portland, 2:23.42; 4. Elaina Lucido, Corpus Christi Carroll, 2:24.46; 5. Hayley Botello, Laredo Martin, 2:24.76; 6. Kirra Phillips, Corpus Christi Flour Bluff, 2:25.31; 7. Yiarah Garza, Rio Grande City, 2:25.78; 8. Linda Villarreal, 2:34.70.

1,600m Run – 1. Sophia Sandoval, Laredo Nixon, 5:21.08; 2. Elaina Lucido, Corpus Christi Carroll, 5:28.22; 3. Yaritzy Acosta, La Joya Palmview, 5:30.53; 4. Samantha Viruel, Laredo Nixon, 5:31.67; 5. Dolores Ramirez, La Joya Palmview, 5:32.89; 6. Kirra Phillips, Corpus Christi Flour Bluff, 5:38.52; 7. Scarlett Smith, Corpus Christi Veterans, 5:49.92; 8. Zoey Flores, Gregory-Portland, 5:53.83.

3,200m Run – 1. Sophia Sandoval, Laredo Nixon; Elaina Lucido, Corpus Christi Carroll, 11:41.33; 3. Yaritzy Acosta, La Joya Palmview, 11:43.41; 4. Dolores Ramirez, La Joya Palmview, 11:52.23; 5. Scarlett Smith, Corpus Christi Veterans, 12:18.21; 6. Samantha Viruel, Laredo Nixon, 12:27.31; 7. Zoe Cloud, Victoria East, 12:36.54; Linda Villarreal, Corpus Christi Carroll, 12:39.10.

100m Hurdles – 1. Carissa Hintz, Corpus Christi Flour Bluff, 15.00; 2. Barbara Guajardo, Laredo Nixon, 15.60; 3. Lennyn Tosto, Corpus Christi Flour Bluff, 15.64; 4. Tristen Grimes, Gregory-Portland, 16.17; 5. Aileen Villasenor, La Joya Juarez-Lincoln, 16.53; 6. Melanie Ramirez, Rio Grande City, 16.72; 7. Leandrea Liggins, Corpus Christi King, 16.82; 8. Ashley Herrera, La Joya Palmview, 17.94.

300m Hurdles – 1. Lennyn Tosto, Corpus Christi Flour Bluff, 45.01; 2. Barbara Guajardo, Laredo Nixon, 45.03; 3. Tristen Grimes, Gregory-Portland, 46.48; 4. Audrey Day, Gregory-Portland, 47.78; 5. Michelle Bermudez, Corpus Christi Carroll, 49.11; 6. Rylee Garcia, Laredo Nixon, 50.47; 7. Aileen Villasenor, La Joya Juarez-Lincoln, 51.89; 8. Amairani Olivares, La Joya Palmview, 53.91.

4×100 Relay – 1. Gregory-Portland, 48.79; 2. Laredo Cigarroa, 49.22; 3. Corpus Christi Carroll, 49.84; 4. Victoria East, 50.04; 5. Corpus Christi Moody, 50.36; 6. Rio Grande City, 50.86; 7. Laredo Nixon, 51.94; 8. Laredo Martin, 52.93.

4×200 Relay – 1. Corpus Christi Veterans, 1:41.59; 2. Victoria East, 1:42.59; 3. Gregory-Portland, 1:44.84; 4. Corpus Christi Carroll, 1:45.45; 5. Laredo Cigarroa, 1:46.31; 6. La Joya Palmview, 1:46.54; 7. Rio Grande City, 1:50.76; 8. Laredo Nixon, 1:50.84.

4×400 Relay – 1. Gregory-Portland, 3:59.60; 2. Corpus Christi Flour Bluff, 4:02.14; 3. Corpus Christi King, 4:09.41; 4. Corpus Christi Carroll, 4:10.17; 5. Mission Veterans, 4:18.46; 6. Laredo Nixon, 4:19.70; 7. La Joya Palmview, 4:20.51; 8. Rio Grande City, 4:24.47.

Shot Put – 1. Kaitlyn Kilgore, Gregory-Portland, 38-11; 2. Margaret Croft, Corpus Christi Flour Bluff, 38-04; 3. Janiya Jenkins, Corpus Christi King, 35-03; 4. Brooklyn Rincon, Corpus Christi Veterans 34-11; 5. Katelyn Reese, Laredo Nixon, 33-07; 6. Breanna Gutierrez, Laredo Nixon, 33-01; 7. Cielo Hernandez, Roma, 31-09; 8. Ashley Compton, Laredo Cigarroa, 31-08.

Discus Throw – 1. Kaitlyn Kilgore, Gregory-Portland, 123-10; 2. Samantha Cerda, Corpus Christi Carroll, 110-06; 3. Mateya Sewell, Corpus Christi Flour Bluff, 105-06; 4. Brooklyn Rincon, Corpus Christi Veterans, 105-06; 5. Cielo Hernandez, Roma, 102-01; 6. Ana Cecilia Benitez, Roma, 100-07; 7. Katelyn Reese, Laredo Nixon, 94-07.

High Jump – 1. Jeslynn Flores, La Joya Palmview, 5-04; 2. Cylie-Ann Wong, Corpus Christi Flour Bluff, 5-00; 3. Justine Aguilar, Corpus Christi Flour Bluff, 5-00; 4. Kamree King, Victoria East, 5-00; 5. Zoe Schillinger, Corpus Christi Flour Bluff, 4-10; 6. Natalia De Leon, La Joya Juarez-Lincoln, 4-10; T7. Kahlia Trevino, La Joya Palmview, 4-04; T7. Ashley Vela, Laredo Nixon, 4-04.

Pole Vault – 1. Madison Snody, Gregory-Portland, 12-06; 2. Tristen Grimes, Gregory-Portland, 12-00; 3. Bailey Mitchell, Gregory-Portland, 11-06; 4. Cylie-Ann Wong, Corpus Christi Flour Bluff, 9-00; 5. Kayla Alanis, Mission Veterans, 7-06; 6. Caroline Nuno, La Joya Juarez-Lincoln, 7-06; 7. Danna Reyes, Rio Grande City, 7-06.

Long Jump – 1. Margaret Croft, Corpus Christi Flour Bluff, 17-06.5; 2. Carissa Hintz, Corpus Christi Flour Bluff, 16-09; 3. Barbara Guajardo, Laredo Nixon, 16-06.5; 4. C’niaha Randle, Victoria East, 16-06; 5. Melanie Ramirez, Rio Grande City, 16-06; 6. Kiara Jones, Victoria West, 16-04; 7. Natalia De Leon, La Joya Juarez-Lincoln, 16-02; 8. Jeslynn Flores, La Joya Palmview, 15-07.

Triple Jump – 1. Kiana Lanton, Corpus Christi Veterans, 36-04; 2. Barbara Guajardo, Laredo Nixon, 35-05; 3. London Martinez, Corpus Christi Veterans, 35-02; 4. Megan Griffith, Gregory-Portland, 34-00.5; 5. Melanie Ramirez, Rio Grande City, 32-10; 6. Kailey Kaufman, Mission Veterans, 32-06; 7. Kaylee Worthington, Corpus Christi Veterans, 32-01; 8. Jeslynn Flores, La Joya Palmview, 31-09.

Team Scores – 1. Gregory-Portland, 137; 2. Corpus Christi Flour Bluff, 112; 3. Laredo Nixon, 80; T4. Corpus Christi Veterans, 66; T4. Corpus Christi Carroll, 66; 6. Victoria East, 48; 7. Laredo Cigarroa, 31; 8. La Joya Palmview, 30; 9. Corpus Christi King, 18; 10. Rio Grande City, 11; 11. Mission Veterans, 7; T12. Corpus Christi Moody, 4; T12. La Joya Juarez-Lincoln, 4; 14. Roma, 3; 15. Laredo Martin, 2; 16. Victoria West, 1.

Area 31/32-5A

PSJA Stadium/Boggus Stadium

Pharr, TX & Harlingen, TX

Boys

100m Dash – 1. Jaden Fuentes, PSJA North, 11.06; 2. Samuel Enriquez, McAllen High, 11.20; 3. Federico Morales, Sharyland High, 11.22; 4. Enrique Lopez, Brownsville Lopez, 11.25; 5. Manuel Cuellar, Brownsville Pace, 11.44; 6. Joel Balderas, Weslaco East, 11.45; 7. Andrew Leal, Sharyland Pioneer, 11.57; 8. Christian Hinojosa, Brownsville Pace, 23.49.

200m Dash – 1. Jose Vega, Sharyland High, 22.88; 2. Gregorio Granados, Weslaco East, 23.02; 3. Ethan Morales, Edinburg Vela, 23.22; 4. Jayreed Amaya, Edcouch-Elsa, 23.30; 5. Cristian Contreras, Sharyland Pioneer, 23.30; 6. Jose Contreras, Brownsville Pace, 23.61; 7. Jacob Cano, Harlingen South, 23.85.

400m Dash – 1. Angel Rodriguez, Sharyland Pioneer, 49.91; 2. Jorge Briones, Sharyland High, 50.90; 3. Jarod Cavazos, McAllen Memorial, 51.11; 4. Alan Cordero, Donna North, 51.28; 5. Alejandro Guerra, PSJA Memorial, 51.31; 6. Kevin Perales, Brownsville Veterans, 52.54; 7. David Nieves, Donna North, 53.95; 8. Kyle Trantham, Edcouch-Elsa, 54.25.

800m Run – 1. Diego Pina, PSJA Memorial, 1:57.24; 2. Jacksen Ahlman, McAllen High, 1:58.58; 3. Octavian De La Serna, Weslaco East, 1:58.80; 4. Angel Hernandez, McAllen Memorial, 1:58.98; 5. Sean Smith, McAllen High, 2:00.71; 6. Joseleovardo Carrizales, Weslaco East, 2:05.67.

1,600m Run – 1. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 4:24.15; 2. David Zuniga, Sharyland Pioneer, 4:26.18; 3. Roehl Rodriguez, McAllen Memorial, 4:29.43; 4. Juan Manuel Aguinaga Jr., Edcouch-Elsa, 4:30.46; 5. Sergio Echavarria, McAllen High, 4:32.35; 6. Eric Davis, Weslaco East, 4:33.37; 7. Octavian De La Serna, Weslaco East, 4:36.16; 8. Gerardo Villarreal, McAllen High, 4:42.31.

3,200m Run – 1. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 9:54.98; 2. Roehl Rodriguez, McAllen Memorial, 9:57.36; 3. David Zuniga, Sharyland Pioneer, 9:57.98; 4. Juan Manuel Aguinaga Jr., Edcouch-Elsa, 10:00.71; 5. Ricardo Chacon, Donna North, 10:03.33; 6. Aaron Nava, Weslaco East, 10:06.12; 7. Gerardo Villarreal, McAllen High, 10:07.76; 8. Nathan Salinas, Sharyland High, 10:38.14.

110m Hurdles – 1. Hector Suarez, PSJA Memorial, 14.73; 2. Masyn Vela, McAllen Memorial, 15.01; 3. Shyam Duran, Harlingen South, 15.17; 4. Sergio Briones, Edinburg Vela, 15.48; 5. Bruno Cavazos, Sharyland High, 16.13; 6. Yariel Cabrera, Harlingen South, 16.63; 7. Dallas Zuniga, Donna High, 17.09; 8. Jonatan Munoz, Weslaco East, 17.32.

300m Hurdles – 1. Hector Suarez, PSJA Memorial, 39.33; 2. Masyn Vela, McAllen Memorial, 39.94; 3. Dylan Goodson, McAllen Memorial, 40.25; 4. Edgar Ramirez, McAllen High, 40.38; 5. Dallas Zuniga, Donna High, 41.67; 6. Shyam Duran, Harlingen South, 42.41; 7. Yariel Cabrera, Harlingen South, 43.00; 8. Jonatan Munoz, Weslaco East, 43.50.

4×100 Relay – 1. McAllen High, 42.86; 2. Edinburg Vela, 43.44; 3. PSJA North, 43.58; 4. Sharyland High, 43.68; 5. Weslaco East, 43.88; 6. Harlingen South, 44.18; 7. Brownsville Lopez, 44.22; 8. Brownsville Pace, 44.28.

4×200 Relay – 1. McAllen High, 1:30.42; 2. Sharyland Pioner, 1:31.08; 3. Weslaco East, 1:31.31; 4. McAllen Rowe, 1:31.72; 5. Harlingen South, 1:32.54; 6. Brownsville Lopez, 1:32.57.

4×400 Relay – 1. Sharyland Pioneer, 3:21.55; 2. McAllen Memorial, 3:22.64; 3. Edinburg Vela, 3:23.69; 4. McAllen High, 3:25.72; 5. Weslaco East, 3:32.74; 6. Brownsville Veterans, 3:34.18; 7. Donna North, 3:37.43; 8. Harlingen South, 3:42.60.

Shot Put – 1. Kristopher Perez, Edinburg Vela, 52-08.75; 2. Daniel Garcia, PSJA North, 52-08.75; 3. Gilbert Lerma, Harlingen South, 52-07; 4. Ronnie Ramirez, Edinburg Vela, 52-05.25; 5. Matthew Perez, Mercedes, 50-00.25; 6. Gustavo Escandon, McAllen Memorial, 47-11.25; 7. Cash Harrell, Harlingen South, 46-11.5.

Discus Throw – 1. Ronnie Ramirez, Edinburg Vela, 158-05; 2. Gilbert Lerma, Harlingen South, 152-03; 3. Rigo Regalado, Donna North, 145-03; 4. Daniel Garcia, PSJA North, 144-02; 5. Jesus Cedillo, Edinburg Vela, 140-11; 6. Christian Hinojosa, Brownsville Pace, 137-05; 7. Matthew Perez, Mercedes, 127-08; 8. Fletcher Frisby, McAllen High, 123-02.

High Jump – 1. Jediah Rivens, Weslaco East, 6-03; 2. Caden Keller, McAllen Memorial, 5-10; 3. Derek Castillo, Edcouch-Elsa, 5-10; 4. Angel Rodriguez, Sharyland Pioneer, 5-10; 5. Shyam Duran, Harlingen South, 5-08; 6. Joshua Gaither, Sharyland Pioneer, 5-08; 7. Gavin Keith, Sharyland High, 5-08; 8. Alan Cordero, Donna North, 5-08.

Pole Vault – 1. Jonathan Villarreal, Sharyland Pioneer, 13-06; 2. Jonatan Munoz, Weslaco East, 13-00; 3. Marcus Mata, Donna High, 12-06; 4. Joshua Diaz, Edinburg Vela, 12-06; 5. Jonah Driscoll, Sharyland High, 12-00; 6. Alejandro Moya, Sharyland Pioneer, 10-06; 7. Marcus Rodriguez, Brownsville Pace, 10-00; 8. Osiel Alday, Brownsville Pace, 10-00.

Long Jump – 1. Angel Rodriguez, Sharyland Pioneer, 22-01.5; 2. Gabriel Rios, Brownsville Lopez, 21-06; 3. Joaquin Romero, Harlingen South, 21-00.25; 4. Federico Morales, Sharyland High, 20-11.25; 5. Jayreed Amaya, Edcouch-Elsa, 20-09.25; 6. Jorge Briones, Sharyland High, 20-00.25; 7. Joseph Tavion Rivas, McAllen High, 19-02.75; 8. Luis Orozco, Harlingen South, 18-10.75.

Triple Jump – 1. Gerardo Gomez, Brownville Veterans, 43-10.5; 2. Obed Alvarez, McAllen High, 42-00.75; 3. Jesus Viveros, Valley View, 41-08.75; 4. Gabriel Rios, Brownsville Lopez, 41-02.25; 5. Joshua Perez, Brownsville Veterans, 40-11.5; 6. Luis Orozco, Harlingen South, 40-09; 7. Julian Valdez, Sharyland Pioneer, 40-07.25; 8. Oliver Scwarz, McAllen High, 40-03.

Team Scores – 1. Sharyland Pioneer, 88; 2. McAllen High, 80; 3. Weslaco East, 76; 4. McAllen Memorial, 71; 5. Edinburg Vela, 68; 6. Sharyland High, 41; 7. Harlingen South, 37; 8. PSJA North, 34; 9. PSJA Memorial, 32; 10. Edcouch-Elsa, 20; 11. Brownsville Lopez, 18; 12. Brownsville Veterans, 15; 13. Donna North, 12; T14. McAllen Rowe, 8; T14. Donna High, 8; 16. Valley View, 6; 17. Brownsville Pace, 4; 18. Mercedes, 2.

Girls

100m Dash – 1. Sophia Flores, McAllen High, 12.15; 2. Zia Casas, Edinburg Vela, 12.44; 3. Desiree Keith, Harlingen South, 12.63; 4. Jaymie Flores, Mercedes, 12.70; 5. Ely Chavez, Sharyland High, 12.74; 6. Katelyn Vaden, McAllen High, 12.87; 7. Renata Trevino, Brownsville Veterans, 13.07; 8. Paola Solis, Brownsville Lopez, 14.54.

200m Dash – 1. Zia Casas, Edinburg Vela, 25.31; 2. Sophia Flores, McAllen High, 25.34; 3. Jaymie Flores, Mercedes, 25.90; 4. Hailey Gonzalez, McAllen Rowe, 26.13; 5. Alondra Calzada, Brownsville Veterans, 26.39; 6. Liberty Medina, McAllen Memorial, 27.21; 7. Kenzie Rodriguz, Mercedes, 27.27; 8. Allison Alaniz, Harlingen South, 28.45.

400m Dash – 1. Emon Mason, Edinburg Vela, 57.76; 2. Alexandra Moya, Sharyland Pioneer, 59.12; 3. Naia Gracia, Brownsville Veterans, 1:00.26; 4. Anika Fleishmann, Sharyland Pioneer, 1:00.26; 5. Ava Tovar, Edinburg Vela, 1:02.27; 6. Sophia Galan, Harlingen South, 1:02.65; 7. Bernice Sustaita, Donna North, 1:03.03; 8. Madelynn Molano, Harlingen South, 1:04.56.

800m Run – 1. Yaneli Rocha, McAllen High, 2:16.36; 2. Tea Martinez, Weslaco East, 2:18.05; 3. Naia Gracia, Brownsville Veterans, 2:18.35; 4. Riana Quintanilla, Edinburg Vela, 2:18.39; 5. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 2:19.54; 6. Dana Rojas Vasquez, McAllen High, 2:20.88; 7. Sophia Galan, Harlingen South, 2:26.26; 8. Vanessa Garcia, Harlingen South, 2:31.88.

1,600m Run – 1. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 5:06.33; 2. Dana Rojas Vazquez, McAllen High, 5:07.25; 3. Kenzi Ramirez, McAllen High, 5:18.37; 4. Dana Rodriguez, Edinburg Vela, 5:18.73; 5. Andrea Quintero, Weslaco East, 5:19.11; 6. Tea Martinez, Weslaco East, 5:24.67; 7. Mareli Cuellar, Weslaco East, 5:26.02; 8. Rebecca Davila, Edcouch-Elsa, 5:26.38.

3,200m Run – 1. Dana Rojas Vasquez, McAllen High, 11:09.73; 2. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 11:18.97; 3. Kenzi Ramirez, McAllen High, 11:43.09; 4. Rebecca Davila, Edcouch-Elsa, 11:50.95; 5. Dana Rodriguez, Edinburg Vela, 12:03.16; 6. Andrea Quintero, Weslaco East, 12:28.69; 7. Jessica De Leon, Harlingen South, 12:39.63; 8. Mareli Cuellar, Weslaco East, 13:34.85.

100m Hurdles – 1. Dariana Luna, McAllen High, 14.60; 2. Isabella Parker, Mercedes, 16.08; 3. Ely Chavez, Sharyland High, 16.15; 4. Federica Gongora, Sharyland High, 16.61; 5. Emily Morrison, Edinburg Vela, 16.62; 6. Kennedy Reininger, Harlingen South, 17.34; 7. Mia Bond, Brownsville Veterans, 17.54; 8. Paola Teran, Brownsville Veterans, 18.78.

300m Hurdles – 1. Dariana Luna, McAllen High, 45.03; 2. Federica Gongora, Sharyland High, 47.13; 3. Emah Garza, McAllen Memorial, 47.67; 4. Anika Guerra, McAllen High, 48.75; 5. Noelle Araguz, Harlingen South, 50.56; 6. Ana Valeria Solis, Brownsville Pace, 50.68; 7. Aliyah Fonseca, Harlingen South, 52.28; 8. Isabella Parker, Mercedes, 52.30.

4×100 Relay – 1. McAllen High, 48.80; T2. Edinburg Vela, 49.40; T2. Harlingen South, 49.40; 4. Weslaco East, 50.62; 5. Brownsville Veterans, 50.73; 6. McAllen Memorial, 50.73; 7. Sharyland High, 51.00; 8. Mercedes, 51.03.

4×200 Relay – 1. McAllen High, 1:43.47; 2. Edinburg Vela, 1:46.30; 3. Brownsville Veterans, 1:46.85; 4. Weslaco East, 1:47.50; 5. McAllen Memorial, 1:47.55; 6. Harlingen South, 1:49.72; 7. Sharyland Pioneer, 1:50.30; 8. Edcouch-Elsa, 1:52.13.

4×400 Relay – 1. McAllen High, 3:56.19; 2. Edinburg Vela, 3:59.67; 3. Sharyland Pioneer, 4:03.62; 4. McAllen Memorial, 4:06.39; 5. Harlingen South, 4:15.40; 6. Weslaco East, 4:16.66; 7. Brownsville Veterans, 4:21.12; 8. Donna North, 4:21.78.

Shot Put – 1. Kaely Trantham, Edcouch-Elsa, 40-00.25; 2. Lauryn Menchaca, McAllen High, 38-08.5; 3. Jayden Pinkard, McAllen Memorial, 37-06.25; 4. Evalyn Pena, Edinburg Vela, 37-05.75; 5. Marcela Trevino, PSJA Southwest, 37-03.75; 6. Sofia Gonzalez, Harlingen South, 36-10; 7. Lauren De La Garza, Donna High, 36-06.5; 8. Valeria Alvarado, Brownsville Pace, 27-06.75.

Discus Throw – 1. Marcela Trevino, PSJA Southwest, 129-05; 2. Lauryn Menchaca, McAllen High, 128-02; 3. Kaely Trantham, Edcouch-Elsa, 120-09; 4. Miranda Martinez, Sharyland Pioneer, 113-10; 5. Evalyn Pena, Edinburg Vela, 113-08; 6. Aralynn Tobias, Harlingen South, 102-05; 7. Valeria Alvarado, Brownsville Pace, 102-00; 8. Sofia Gonzalez, Harlingen South, 99-06.

High Jump – 1. Callie Keith, Sharyland High, 5-04.25; 2. Katherine Williamson, McAllen High, 5-00; 3. Molly Blackwell, McAllen High, 4-10; 4. Miranda Guerrero, Edcouch-Elsa, 4-08; 5. Isabella Parker, Mercedes, 4-08; 6. Kendrick Hettinger, Sharyland Pioneer, 4-06; 7. Yasmin Best, Brownsville Veterans, 4-06.

Pole Vault – 1. Jacqueline Medina, Edcouch-Elsa, 11-00; 2. Jenai Martinez, McAllen High, 10-00; 3. Molly Blackwell, McAllen High, 10-00; 4. Talina Ochoa, McAllen Memorial, 9-06; 5. Arleen Trevino, Sharyland High, 9-06; 6. Sandy Longoria, Brownsville Pace, 8-06; 7. Jillian Pena, Edcouch-Elsa, 8-06; 8. Jazmine Martinez, Edcouch-Elsa, 8-00.

Long Jump – 1. Dariana Luna, McAllen High, 17-03; 2. Desiree Keith, Harlingen South, 16-07.5; 3. Paris Gomez, Sharyland High, 16-06; 4. Sophia Flores, McAllen High, 16-03.75; 5. Kennedy Reininger, Harlingen South, 16-02; 6. Paola Solis, Brownsville Lopez, 15-10; 7. Renata Trevino, Brownsville Veterans, 15-04.75; 8. Hailey Gonzalez, McAllen Rowe, 15-01.5.

Triple Jump – 1. Ann Mabadeje, McAllen Memorial, 35-09.5; 2. Elle Hill, Sharyland Pioneer, 35-01.5; 3. Desiree Keith, Harlingen South, 34-06; 4. Jasmine August, McAllen High, 33-09.25; 5. Jaymie Flores, Mercedes, 33-04.5; 6. Ecklyn Vaden, McAllen High, 33-02.75; 7. Paola Solis, Brownsville Lopez, 33-02.5; 8. Kennedy Reininger, Harlingen South, 31-11.

Team Scores – 1. McAllen High, 207; 2. Edinburg Vela, 94; 3. Harlingen South, 48; 4. McAllen Memorial, 41; 5. Sharyland High, 38; 6. Sharyland Pioneer, 37; 7. Edcouch-Elsa, 34; 8. PSJA Southwest, 32; T9. Weslaco East, 30; T9. Brownsville Veterans, 30; 11. Mercedes, 22; 12. McAllen Rowe, 4; 13. Brownsville Pace, 2; Brownsville Lopez, 1.

Area 31/32-3A

Bulldog Stadium

Lyford, TX

Boys

100m Dash – 1. Devin Rodriguez, Rio Hondo, 11.61; 2. Frank Arratia, IDEA Weslaco Pike, 11.70; 3. David Hernandez, Progreso, 11.78; 4. Curtis Somado, IDEA Edinburg Quest, 11.83; 5. Timothy Garcia, Vanguard Rembrandt, 12.16; 6. Francisco Elizondo, Vanguard Mozart, 12.30.

200m Dash – 1. Frank Arratia, IDEA Weslaco Pike, 23.16; 2. Nathan Sosa, Rio Hondo, 23.79; 3. Joshua Casarez, Lyford, 23.92; 4. Brian Ruiz, Monte Alto, 24.06; 5. Armando Villarreal, IDEA Edinburg, 24.12; 6. Curtis Somado, IDEA Edinburg Quest, 24.49.

400m Dash – 1. Riley Reyna, Lyford, 52.63; 2. Bailey Nunez, Lyford, 52.96; 3. David Hernandez, Progreso, 53.09; 4. Gilberto Mares, IDEA Pharr, 53.38; 5. Damian Lopez, Santa Rosa, 55.40; 6. Gael Cortez, Vanguard Rembrandt, 56.70.

800m Run – 1. Mario Luna, Vanguard Rembrandt, 2:00.57; 2. Juan Jimenez, IDEA Brownsville Frontier, 2:02.20; 3. David Caballero, Lyford, 2:03.38; 4. Damian Lopez, Santa Rosa, 2:06.30; 5. Leo Longoria, Vanguard Beethoven, 2:06.44; 6. Juan Villarreal, Rio Hondo, 2:07.39.

1,600m Run – 1. Mario Luna, Vanguard Rembrandt, 4:38.86; 2. Joel Telles, IDEA Weslaco Pike, 4:41.09; 3. Martin Villarreal, Progreso, 4:43.08; 4. Aaron Miranda, Vanguard Rembrandt, 4:51.52; 5. Raul Delgado, IDEA Pharr, 4:57.84; 6. Jesus Gonzalez, Progreso, 5:03.38.

3,200m Run – 1. Joel Telles, IDEA Weslaco Pike, 10:17.96; 2. Martin Villarreal, Progreso, 10:20.41; 3. Aaron Miranda, Vanguard Rembrandt, 10:25.70; 4. Raul Delgado, IDEA Pharr, 10:34.41; 5. Alejandro De La Cruz, Lyford, 11:10.31; 6. Aviel Perez, Vanguard Rembrandt, 11:14.93.

110m Hurdles – 1. Adrian Chavez, Lyford, 16.90; 2. David Trejo, Monte Alto, 18.03; 3. Randall Chavez, Lyford, 18.33; 4. Marco Hernandez, Vanguard Beethoven, 19.12; 5. Ethan Garza, Monte Alto, 19.58; 6. Carlos Castillo, Vanguard Mozart, 19.79.

300m Hurdles – 1. Julius Olmedo, Santa Rosa, 41.50; 2. Nicholas Torres, Lyford, 43.47; 3. Randall Chavez, Lyford, 45.25; 4. Jakyre Caster, Santa Rosa, 46.14; 5. Marco Hernandez, Vanguard Beethoven, 48.09; 6. Ricardo Galvan, IDEA Alamo, 50.09.

4×100 Relay – 1. Rio Hondo, 45.03; 2. IDEA Weslaco Pike, 45.48; 3. Monte Alto, 46.45; 4. Vanguard Beethoven, 46.58; 5. IDEA Edinburg, 46.63; 6. Vanguard Rembrandt, 48.43.

4×200 Relay – 1. Rio Hondo, 1:34.24; 2. Lyford, 1:35.00; 3. Vanguard Rembrandt, 1:37.26; 4. Progreso, 1:37.36; 5. IDEA Weslaco Pike, 1:39.46; 6. Vanguard Beethoven, 1:39.74.

4×400 Relay – 1. Lyford, 3:35.28; 2. Progreso, 3:37.49; 3. Rio Hondo, 3:43.23; 4. IDEA Brownsville Frontier, 3:45.17; 5. Vanguard Rembrandt, 3:50.94; 6. IDEA North Mission, 3:52.34.

Shot Put – 1. Julian Moreno, Santa Rosa, 43-04; 2. Cristian Perez, Monte Alto, 42-09; 3. Jake Gonzales, Lyford, 41-07.5; 4. Miguel Chavarria, Rio Hondo, 38-09.5; 5. Angel Cantu, Vanguard Mozart, 36-10; 6. Elezar Reyes, IDEA Edinburg, 35-09.

Discus Throw – 1. Adrian Chavez, Lyford, 128-09; 2. Hiram Martinez, Vanguard Rembrandt, 123-02; 3. Miguel Chavarria, Rio Hondo, 120-11; 4. Cristian Perez, Monte Alto, 116-06; 5. Angel Cantu, Vanguard Mozart, 114-02; 6. Jacob Reyna, Lyford, 112-08.

High Jump – 1. Damian Cantu, Vanguard Rembrandt, 6-01; 2. Adrian Chavez, Lyford, 6-00; 3. Toby Parker, Lyford, 5-11; 4. Sergio Ramirez, Santa Rosa, 5-06; 5. Jesus Gonzalez, Progreso, 5-04.

Pole Vault – 1. Justin Reyna, Lyford, 10-06; 2. David Caballero, Lyford, 9-00; 3. Victor Reyna, IDEA Weslaco Pike, 8-00.

Long Jump – 1. Aaron Cantu, Vanguard Rembrandt, 19-01; 2. Manuel Garcia, Progreso, 18-11; 3. Juan Rodriguez, Santa Rosa, 18-09.25; 4. Isaias Gonzalez, Lyford, 18-08.5; 5. Ricardo Galvan, IDEA Alamo, 18-01; 6. Francisco Elizondo, Vanguard Mozart, 17-08.

Triple Jump – 1. Manuel Garcia, Progreso, 40-09.5; 2. Adrian Chavez, Lyford, 40-07.5; 3. Brian Ruiz, Monte Alto, 38-10; 4. Randall Chavez, Lyford, 37-05; 5. Marco Hernandz, Vanguard Beethoven, 37-03.5; 6. Brandon Allen, IDEA Edinburg Quest, 37-00.

Team Scores – 1. Lyford, 163; 2. Rio Hondo, 81; 3. Vanguard Rembrandt, 80; 4. Progreso, 71; 5. IDEA Weslaco Pike, 62; 6. Monte Alto, 44; 7. Santa Rosa, 40; 8. Vanguard Beethoven, 20; 9. IDEA Brownsville Frontier, 16; 10. IDEA Pharr, 10; T11. IDEA Edinburg, 7; T11. Vanguard Mozart, 7; 13. IDEA Edinburg Quest, 6; 14. IDEA Alamo, 3; 15. IDEA North Mission, 2.

Girls

100m Dash – 1. Fatima Constantino, Vanguard Beethoven, 13.12; 2. Sophia Pecina, Progreso, 13.35; 3. Willtrace Ngoh, IDEA Edinburg, 13.69; 4. Trinity Hill, Lyford, 13.75; 5. Kacey Salinas, Lyford, 13.80; 6. Mia Garcia, IDEA Alamo, 14.15.

200m Dash – 1. Nicole Arias, Vanguard Rembrandt, 27.93; 2. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 28.35; 3. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 28.71; 4. Willtrace Ngoh, IDEA Edinburg, 28.88; 5. Micah Hernandez, Rio Hondo, 29.21; 6. Nathalie Ramirez, IDEA Edinburg Quest, 29.71.

400m Dash – 1. Nicole Arias, Vanguard Rembrandt, 1:00.14; 2. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 1:02.56; 3. Mia Garcia, IDEA Alamo, 1:05.34; 4. Dyane Castillo, Lyford, 1:06.28; 5. Ariadna Gonzalez, IDEA Pharr, 1:07.31; 6. Iliana Garza, Lyford, 1:09.21.

800m Run – 1. Deila Lozano, IDEA Pharr, 2:32.63; 2. Dyane Castillo, Lyford, 2:33.76; 3. Alexa Galvan, Progreso, 2:39.17; 4. Ariadna Gonzalez, IDEA Pharr, 2:40.83; 5. Aaliah Martinez, Santa Rosa, 2:40.95; 6. Katherine Salinas, IDEA Edinburg Quest, 2:43.36.

1,600m Run – 1. Naomi Cotero, IDEA Pharr, 5:43.55; 2. Alexa Galvan, Progreso, 5:59.16; 3. Delia Lozano, IDEA Pharr, 6:01.52; 4. Alexis Villarreal, Rio Hondo, 6:02.33; 5. Camila Alvarez, IDEA Pharr, 6:04.22; 6. Sarahi Antonio, IDEA Brownsville Frontier, 6:40.55.

3,200m Run – 1. Naomi Cotero, IDEA Pharr, 12:23.53; 2. Alexa Galvan, Progreso, 12:53.38; 3. Alexis Villarreal, Rio Hondo, 13:22.26; 4. Cecila De La Cruz, Santa Rosa, 13:29.18; 5. Delia Lozano, IDEA Pharr, 13:43.41; 6. Camila Alvarez, IDEA Pharr, 13:59.13.

100m Hurdles – 1. Heather May, Lyford, 17.99; 2. Lorena Cerda, Progreso, 18.99; 3. Adriana Caballero, Lyford, 19.11; 4. Karime Leon, Vanguard Beethoven, 19.21; 5. Mia Garza, Santa Rosa, 19.56; 6. Yanely Garcia, Vanguard Beethoven, 20.08.

300m Hurdles – 1. Lorena Cerda, Progreso, 51.35; 2. Adriana Caballero, Lyford, 54.40; 3. Valeria Alvarez, Lyford, 56.46; 4. Stella Oviedo, Vanguard Rembrandt, 59.88; 5. Ashley Silva, Lyford, 1:00.24; 6. Yanely Garcia, Vanguard Beethoven, 1:02.36.

4×100 Relay – 1. Lyford, 53.54; 2. Vanguard Beethoven, 53.74; 3. Vanguard Rembrandt, 54.69; 4. Progreso, 54.78; 5. Rio Hondo, 55.41; 6. Monte Alto, 59.73.

4×200 Relay – 1. IDEA Edinburg Quest, 1:54.80; 2. Vanguard Beethoven, 1:55.35; 3. Rio Hondo, 1:56.09; 4. Lyford, 1:56.70; 5. Santa Rosa, 2:02.24; 6. Vanguard Rembrandt, 2:03.98.

4×400 Relay – 1. Lyford, 4:27.44; 2. Progreso, 4:30.84; 3. IDEA North Mission, 4:45.94; 4. IDEA Pharr, 4:47.02; 5. Rio Hondo, 4:54.38; 6. Vanguard Rembrandt, 4:56.95.

Shot Put – 1. Dina Cavazos, Monte Alto, 35-01.5; 2. Jazzlyn Flores, Santa Rosa, 33-00; 3. Natalie Rivera, IDEA Weslaco Pike, 32-01; 4. Naivy Martinon, IDEA Brownsville Frontier, 31-11.5; 5. Brianna Gamez, IDEA North Mission, 30-08.5; 6. Evelyn Reyes, Vanguard Rembrandt, 27-10.

Discus Throw – 1. Bea Garza, Santa Rosa, 99-04; 2. Dina Cavazos, Monte Alto, 96-02; 3. Naivy Martinon, IDEA Brownsville Frontier, 93-07; 4. Chelsey Vela, IDEA Edinburg Quest, 88-10; 5. Jazmine Delgado, Rio Hondo, 79-11; 6. Kyra Coronado, IDEA Edinburg Quest, 78-07.5.

High Jump – 1. Willtrace Ngoh, IDEA Edinburg, 5-00; 2. Micah Hernandez, Rio Hondo, 4-11; 3. Heather May, Lyford, 4-09; 4. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 4-08; 5. Fatima Murillo, IDEA Brownsville Sports Park, 4-04; 6. Emily Molina, Rio Hondo, 4-02.

Pole Vault – 1. Natalia Landaverde, Rio Hondo, 8-06; 2. Micah Hernandez, Rio Hondo, 7-00; 3. Brooklyn Burns, Lyford, 7-00; 4. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 6-00.

Long Jump – 1. Sophia Pecina, Progreso, 16-05; 2. Willtrace Ngoh, IDEA Edinburg, 16-03.5; 3. Lorena Cerda, Progreso, 15-05.75; 4. Dyane Castillo, Lyford, 15-01; 5. Maria Blanco, Progreso, 14-11.5; 6. Nathalie Ramirez, IDEA Edinburg Quest, 14-11.

Triple Jump – 1. Lorena Cerda, Progreso, 33-05; 2. Sophia Pecina, Progreso, 32-01.25; 3. Elina Gonzlez, IDEA Edinburg Quest, 31-03; 4. Dyane Castillo, Lyford, 30-11.25; 5. Alisa Cortez, Lyford, 29-10.5; 6. Caleen Arispe, Vanguard Beethoven, 27-03.5.

Team Scores – 1. Lyford, 122; 2. Progreso, 108; 3. Rio Hondo, 60; 4. IDEA Pharr, 55; 5. Vanguard Beethoven, 49; 6. IDEA Edinburg Quest, 44; 7. Vanguard Rembrandt, 41; 8. Santa Rosa, 30; 9. IDEA Edinburg, 28; 9. IDEA Edinburg, 28; 10. IDEA Weslaco Pike, 26; 11. Monte Alto, 20; 12. IDEA North Mission, 14; 13. IDEA Brownsville Frontier, 11; 14. IDEA Alamo, 7; 15. IDEA Brownsville Sports Park, 2.

Area 31/32-2A

Alice High School

Alice, TX

Boys

100m Dash – 1. Ernest Campbell, Refugio, 10.42; 2. Bryan King, Agua Dulce, 10.90; 3. Peyton Borden, Freer, 11.24; 4. Ruben Trevino, Ben Bolt, 11.53; 5. Amarian Zambezi, Woodsboro, 11.56; 6. Mikel Brown, Refugio, 11.60; 7. Aydan Joe, Yorktown, 11.64.

200m Dash – 1. Ernest Campbell, Refugio, 22.19; 2. Bryan King, Agua Dulce, 22.72; 3. Esiah Gracia, Santa Maria, 24.18; 4. Aydan Joe, Yorktown, 24.21; 5. Cleo Leal, Kenedy, 24.83; 6. Miguel Alaniz, Santa Maria, 24.90; 7. Kayden King, Agua Dulce, 24.99; 8. Amarian Zambezi, Woodsboro, 25.44.

400m Dash – 1. Jason Moore, Refugio, 49.80; 2. Rusty Bell, Riviera-Kaufer, 52.22; 3. Mikel Brown, Refugio, 52.50; 4. Gunner Belcher, Port Aransas, 53.27; 5. Noah Perez, Ben Bolt, 55.35; 6. Oziel Lopez-Alcantar, Santa Maria, 55.94; 7. Ryan Jaso, Refugio, 56.07; 8. Dennis Schuessler, Freer, 57.43.

800m Run – 1. Haven Farias, Premont, 2:03.49; 2. Rosendo Carmona, Santa Maria, 2:04.41; 3. Gunner Belcher, Port Aransas, 2:05.74; 4. Alexander Cadena, Agua Dulce, 2:08.21; 5. Ethan Delay, Port Aransas, 2:08.93; 6. Xavier Hisaw, Port Aransas, 2:14.51; 7. Manny Vega, Premont, 2:14.65; 8. Nathan Rivera, Three Rivers, 2:16.62.

1,600m Run – 1. William Carlough, Port Aransas, 4:42.94; 2. Ethan Cadena, Agua Dulce, 4:46.12; 3. Shane Stawar, Port Aransas, 4:47.96; 4. Haven Farias, Premont, 4:49.91; 5. Samuel Norris, Woodsboro, 4:54.15; 6. Rosendo Carmona, Santa Maria, 5:03.45; 7. Demarcos Gonzalez, Premont, 5:08.96; 8. Xavier Hisaw, Port Aransas, 5:18.75.

3,200m Run – 1. William Carlough, Port Aransas, 10:12.81; 2. Demarcos Gonzalez, Premont, 10:19.56; 3. Haven Farias, Premont, 10:19.61; 4. Shane Stawar, Port Aransas, 10:19.71; 5. Ethan Cadena, Agua Dulce, 10:29.66; 6. Samuel Norris, Woodsboro, 11:23.91; 7. Elian Lafuente, Premont, 11:30.82; 8. Tyler Hofhiens, Port Aransas, 11:56.75.

110m Hurdles – 1. Tyler Respondek, Yorktown, 15.57; 2. Kelan Brown, Refugio, 15.82; 3. Kalab Castillo, Agua Dulce, 16.23; 4. Kory Oliver, Refugio, 16.38; 5. Michael Madrigal, Premont, 16.80; 6. Hunter Lange, Agua Dulce, 17.17; 7. Jacob Chavarria, Skidmore-Tynan, 19.14; 8. Evan Butler, Freer, 1954.

300m Hurdles – 1. Tyler Respondek, Yorktown, 42.10; 2. Kalab Castillo, Agua Dulce, 43.11; 3. Michael Madrigal, Premont, 43.37; 4. Benny Espinoza, Agua Dulce, 43.52; 5. Kory Oliver, Refugio, 44.32; 6. Kelan Brown, Refugio, 44.50; 7. Evan Bernal, Ben Bolt, 45.35; 8. Matthew Peterson, Kenedy, 48.61.

4×100 Relay – 1. Refugio, 45.92; 2. Kenedy, 44.55; 3. Three Rivers, 45.47; 4. Ben Bolt, 45.48; 5. Premont, 46.81; 6. Skidmore-Tynan, 46.83; 7. Riviera-Kaufer, 47.13; 8. La Villa, 53.81.

4×200 Relay – 1. Refugio, 1:30.34; 2. Kenedy, 1:31.54; 3. Agua Dulce, 1:32.28; 4. Three Rivers, 1:34.56; 5. Freer, 1:35.78; 6. Ben Bolt, 1:36.58; 7. Yorktown, 1:39.63; 8. Premont, 1:41.15.

4×400 Relay – 1. Refugio, 3:23.68; 2. Yorktown, 3:30.39; 3. Three Rivers, 3:35.47; 4. Freer, 3:40.99; 5. Premont, 3:41.64; 6. Kenedy, 3:43.20; 7. Ben Bolt, 3:48.96; 8. Santa Maria, 3:49.85.

Shot Put – 1. Jordan King, Refugio, 51-09.5; 2. Daniel Diaz, Three Rivers, 50-00; 3. Ryan Knostman, Yorktown, 46-08; 4. Jason Aleman, Santa Maria, 44-02.5; 5. Shawn Zuniga, Agua Dulce, 40-09.5; 6. Kolton Taylor Refugio, 40-08; 7. Ian Mayberry, Riviera-Kaufer, 38-06.5; 8. Matthew Manzano, Agua Dulce, 35-03.5.

Discus Throw – 1. Daniel Diaz, Three Rivers, 159-10; 2. Kolton Taylor, Refugio, 156-00; 3. Harry Yos, Three Rivers, 141-09; 4. Ryan Knostman, Yorktown, 136-09; 5. Matthew Mascorro, Riviera-Kaufer, 126-02; 6. Jason Aleman, Santa Maria, 121-04.5; 7. Ian Mayberry, Riviera-Kaufer, 114-05; 8. Alexis Cruz, Premont, 102-10.

High Jump – 1. Samir Holloway, Kenedy, 6-03; 2. Caden Soliz, Three Rivers, 5-10; 3. Sam Forbes, Yorktown, 5-10; 4. Hunter Carroll, Refugio, 5-07; 5. Hunter Lange, Agua Dulce, 5-04; 6. Damian Rosas, Agua Dulce, 5-02; 7. Xzander Espinoza, Freer, 5-02; 8. Aaron Ramirez, Riviera-Kaufer, 5-00.

Pole Vault – 1. Layton Niemann, Woodsboro, 13-06; 2. Vincent Suarez, Riviera-Kaufer, 12-06; 3. Deagan Mungia, Yorktown, 9-06; 4. Nathaniel Espinoza, Kenedy, 9-00; 5. Abel Maldonado, Freer, 8-06.

Long Jump – 1. Ernest Campbell, Refugio, 23-00.5; 2. Caden Solis, Three Rivers, 22-00.25; 3. Chai Whitmire, Refugio, 20-08.75; 4. Samir Holloway, Kendy, 20-03; 5. Darius Elizade, Ben Bolt, 19-04.25; 6. Louis Sill III, 18-04.

Triple Jump – 1. Caden Soliz, Three Rivers, 43-09.25; 2. Chai Whitmire, Refugio, 42-01; 3. Kory Oliver, Refugio, 41-06.25; 5. Bryan King, Agua Dulce, 41-04.75; 6. Damian Rosas, Agua Dulce, 39-07; 7. Esiah Gracia, Santa Maria, 38-11.75; 8. Noah Robledo, Freer, 35-04.25.

Team Scores – 1. Refugio, 163; 2. Three Rivers, 82; 3. Agua Dulce, 69; 4. Yorktown, 62; 5. Kenedy, 54; 6. Premont, 44; 7. Port Aransas, 43; 8. Santa Maria, 22; 9. Freer, 20; 10. Ben Bolt, 18; 11. Riviera-Kaufer, 18; 12. Woodsboro, 15; 13. Skidmore-Tynan, 8.

Girls

100m Dash – 1. Jazmyn Howard, Refugio, 12.20; 2. Jazaelynne Lewis, Refugio, 13.03; 3. Esabella Martinez, Woodsboro, 13.17; 4. Madison Bryan, Kenedy, 13.22; 5. Allison Reyna, Premont, 13.97; 6. Marlett Flores, Santa Maria, 14.03; 7. Jurzi Merrill, Riviera-Kaufer, 14.07; 8. Jessica Colclasure, Riviera-Kaufer, 14.10.

200m Dash – 1. Carlie McClain, Refugio, 26.84; 2. Raquel Merritt, Port Aransas, 27.78; 3. Abigail Alegria, Riviera-Kaufer, 27.82; 4. Addi Chaisson, Woodsboro, 27.94; 5. Cedie Wills, Refugio, 28.10; 6. Clarissa Gonzalez, Ben Bolt, 28.54; 6. Clarissa Gonzalez, Ben Bolt, 28.54; 7. Marlett Flores, Santa Maria, 28.87; 8. Kaylee Deaver, Agua Dulce, 30.16.

400m Dash – 1. Riley Haug, Refugio, 59.62; 2. Mia Picazo, Santa Maria, 1:01.73; 3. Clarissa Gonzalez, Ben Bolt, 1:03.83; 4. Caytlin Brown, Refugio, 1:04.25; 5. Caylee Collins, Refugio, 1:05.83; 6. Eva Baker, Port Aransas, 1:06.09; 7. Madeline Rodriguez, Premont, 1:06.57; 8. Emily Robledo, Freer, 1:10.17.

800m Run – 1. Mia Picazo, Santa Maria, 2:23.10; 2. Morgan Niembro, Three Rivers, 2:34.39; 3. Haillie Estringel, Agua Dulce, 2:35.87; 4. Emily Robledo, Freer, 2:36.81; 5. Adriana Lara, Refugio, 2:39.35; 6. Kailey Salazar, La Villa, 2:41.28; 7. Jaqulynn Tully, Woodsboro, 2:47.92; 8. Natalie Ramirez, Skidmore-Tynan, 2:48.79.

1,600m Run – 1. Kaycei Salazar, La Villa, 5:30.68; 2. Mia Picazo, Santa Maria, 5:39.38; 3. Elsa Temples, Port Aransas, 6:01.10; 4. Adriana Lara, Refugio, 6:05.92; 5. Kate Rendon, Riviera-Kaufer, 6:17.79; 6. Natalie Ramirez, Skidmore-Tynan, 6:23.43; 7. Delilah Collings, Port Aransas, 6:30.21; 8. Adelina Bell, Riviera-Kaufer, 6:40.26.

3,200m Run – 1. Kaycei Salazar, La Villa, 12:32.96; 2. Elsa Temples, Port Aransas, 13:21.06; 3. Viridiana Bucio Morales, Kenedy, 13:27.60; 4. Leila Villegas, Woodsboro, 13:48.59; 5. Delilah Collings, Port Aransas, 14:09.74; 6. Lily Vavusa, Agua Dulce, 14:17.25; 7. Valerie Garcia, Agua Dulce, 14:35.30; 8. Katelynn Hinojosa, Premont, 16:01.46.

100m Hurdles – 1. Hallie Greenly, Refugio, 16.83; 2. Kamryn Williams, Freer, 17.43; 3. Ellis Burrill, Port Aransas, 17.61; 4. Chayse Wernli, Woodsboro, 17.77; 5. Mikayla Cascarano, Skidmore-Tynan, 17.78; 6. Gabriel Salinas, Freer, 20.23; 7. Maya Lopez, Santa Maria, 20.83.

300m Hurdles – 1. Aiyanna Brown, Refugio, 50.66; 2. Hallie Greenly, Refugio, 52.10; 3. Nina Villarreal, Yorktown, 52.45; 4. Ellis Burrill, Port Aransas, 52.54; 5. Kamryn Williams, Freer, 54.43; 6. Rylee Rodriguez, Freer, 56.94; 7. Gabriela Salinas, Freer, 58.81; 8. Bella Ybarra, Agua Dulce, 59.88.

4×100 Relay – 1. Refugio, 48.75; 2. Kenedy, 49.10; 3. Yorktown, 49.85; 4. Woodsboro, 50.40; 5. Riviera-Kaufer, 51.10; 6. Premont, 51.78; 7. Freer, 52.13; 8. Santa Maria, 52.90.

4×200 Relay – 1. Refugio, 1:44.40; 2. Kenedy, 1:51.24; 3. Woodsboro, 1:52.89; 4. Yorktown, 1:53.08; 5. Agua Dulce, 1:58.12; 6. Santa Maria, 2:00.39; 7. Premont, 2:00.44; 8. Riviera-Kaufer, 2:00.81.

4×400 Relay – 1. Kenedy, 4:18.14; 2. Refugio, 4:21.68; 3. Yorktown, 4:23.95; 4. Agua Dulce, 4:28.95; 5. Riviera-Kaufer, 4:34.91; 6. Port Aransas, 4:37.11; 7. La Villa, 4:39.51.

Shot Put – 1. Ciara Tilley, Refugio, 40-00.75; 2. Natalie Herrera, Premont, 34-01.75; 3. Kourtney Zamzow, Three Rivers, 34-10.5; 4. Bradi Fox-Smith, Refugio, 31-00.25; 5. Giselle Mata, La Villa, 30-00.75; 6. Marisabel, Solis, 29-02.5; 7. Destinee Hinojosa, Freer, 28-05.5; 8. Dayna Davila, Premont, 28-00.5.

Discus Throw – 1. Ciara Tilley, Refugio, 122-01; 2. Bradi Fox-Smith, Refugio, 118-04; 3. Jaci Rae Mungia, Ben Bolt, 100-06; 4. Kourtney Zamzow, Three Rivers, 95-07; 5. Kayla Porter, Three Rivers, 88-11; 6. Dayna Davila, Premont, 81-01; 7. Deynira Santos, Premont, 80-07; 8. Sienna Colin, Riviera-Kaufer, 79-07.

High Jump – 1. Riley Haug, Refugio, 5-02; 2. Kaise Burrill, Port Aransas, 4-09; 3. Abigail Alegria, Riviera-Kaufer, 4-08; 4. Aiyanna Brown, Refugio, 4-08; 5. Kamryn Williams, Freer, 4-06; 6. Kaylee Deaver, Agua Dulce, 4-06; 7. Haley Dobson, Riviera-Kaufer, 4-06.

Long Jump – 1. Jazmyn Howard, Refugio, 18-00; 2. Avery Martin, Yorktown, 16-04.75; 3. Aiyanna Brown, Refugio, 16-01.5; 4. Marlett Flores, Santa Maria, 15-10.5; 5. Haleigh Trevino, Woodsboro, 15-07; 6. Rylee Rodriguez, Freer, 15-05.25; 7. Haillie Estringel, Agua Dulce, 14-05.25.

Triple Jump – 1. Jazmyn Howard, Refugio, 36-05.25; 2. Claire Person, Yorktown, 34-07.75; 3. Annabelle Briones, Kenedy, 33-02.25; 4. Jazaelynne Lewis, Refugio, 32-03; 5. Madeline Rodriguez, Premont, 32-02.25; 6. Kate Rendon, Riviera-Kaufer, 31-09.5; 7. Abigail Alegria, Riviera-Kaufer, 31-00.75; 8. Marlett Flores, Santa Maria, 30-11.75.

Team Scores – 1. Refugio, 212; 2. Kenedy, 69; 3. Yorktown, 54; 4. Port Aransas, 45; 5. Woodsboro, 40; 6. Santa Maria, 33; T7. Riviera-Kaufer, 23; T7. La Villa, 23; T9. Three Rivers, 20; T9. Agua Dulce, 20; 11. Freer, 19; 12. Premont, 15; 13. Ben Bolt, 13; 14. Skidmore-Tynan, 3.

Area 31/32-1A

McMullen County Track

McMullen County, TX

Boys

100m Dash – 1. Albert Esquivel, Bruni, 11.28; 2. Owen Hankins, Barksdale Nueces Canyon, 11.61; 3. Travis DeLeon, Medina, 11.75; 4. Jason Mendo, Lasara, 11.76; 5. Kade Hendry, D’Hanis, 12.01; 6. Rodrigo Rios, Utopia, 12.06; 7. Javier Esquivel, Bruni, 12.36; 8. Jose Gonzalez, Bruni, 12.88.

200m Dash – 1. Albert Esquivel, Bruni, 23.06; 2. Owen Hankins, Barksdale Nueces Canyon, 23.52; 3. Jason Mendo, Lasara, 23.85; 4. Drake Hooten, Leakey, 24.36; 5. Misael Hernandez, Rocksprings, 24.81; 6. Jared Gardner, Knippa, 25.50; 7. Jolee Harper, Bruni, 25.51; 8. Laussen McClaugherty, Tilden McMullen County, 25.98.

400m Dash – 1. Jayden Puente, D’Hanis, 52.96; 2. Max Hernandez, Lasara, 54.69; 3. Taylor Wiekamp, Utopia, 54.98. 4. Julian Johnson, San Perlita, 55.49; 5. Chris Charnetski, Medina, 55.91; 6. Diego Padilla, Bruni, 56.34; 7. Rolen Guerra, Lasara, 56.42; 8. Aiden Ortega, Medina, 57.35.

800m Run – 1. Jose Ventura, Lasara, 2:01.86; 2. D’Hanis, 2:04.15; 3. Tilden McMullen County, 2:08.30; 4. Drake Hooten, Leakey, 2:09.54; 5. Braden Smith, Barksdale Nueces Canyon, 2:12.89; 6. Jacob Hammonds, Leakey, 2:17.86; 7. Justin Dominguez, Benavides, 2:23.49; 8. Leo Ramirez, San Perlita, 2:31.42.

1,600m Run – 1. Jose Ventura, Lasara, 4:41.34; 2. Brandon Timms, Tilden McMullen County, 4:53.24; 3. Braden Smith, Barksdale Nueces Canyon, 5:04.95; 4. Nate Little, Tilden McMullen County, 5:11.11; 5. Adam Quintero, Bruni, 5:26.45; 6. Holland Cook, Medina, 5:32.95; 7. Noe Ballesteros, Knippa, 5:37.47; 8. Wyatt Schlortt, D’Hanis, 5:40.68.

3,200m Run – 1. Brandon Timms, Tilden McMullen County, 10:41.30; 2. Nate Little, Tilden McMullen County, 11:00.32; 3. Luke Leavelle, Utopia, 11:18.47; 4. Rudy Razo, San Perlita, 11:28.92; 5. Wyatt Schlortt, D’Hanis, 11:29.01; 6. Adam Quintero, Bruni, 11:51.64; 7. Noe Ballesteros, Knippa, 11:59.38; 8. Malachi Gracia, Knippa, 13:07.72.

110m Hurdles – 1. Paul Pintor, Leakey, 17.47; 2. Ayden Gonzales, Barksdale Nueces Canyon, 17.59; 3. Brayden Long, Utopia, 18.19; 4. Santana Gonzalez, Bruni, 18.38; 5. Joaquin Garcia, Knippa, 19.52; 6. Kaden Leicht, San Perlita, 27.93.

300m Hurdles – 1. Bradyen Long, Utopia, 43.64; 2. Santana Gonzalez, Bruni, 44.04; 3. Rylan Mills, Medina, 46.22; 4. Ryan Trudeau, Tilden McMullen County, 46.65; 5. Dalton Grossman, D’Hanis, 48.13.

4×100 Relay – 1. Medina, 46.49; 2. D’Hanis, 47.14; 3. Utopia, 47.31; 4. Knippa, 47.51; 5. Bruni, 47.66; 6. Benavides, 49.71; 7. Lasara, 51.60.

4×200 Relay – 1. Bruni, 1:33.65; 2. Medina, 1:37.45; 3. D’Hanis, 1:37.80; 4. Utopia, 1:39.23; 5. Leakey, 1:43.79; 6. Lasara, 1:49.51; 7. Benavides, 1:50.79.

4×400 Relay – 1. Lasara, 3:39.58; 2. Utopia, 3:42.27; 3. D’Hanis, 3:48.71; 4. Barksdale Nueces Canyon, 3:48.94; 5. San Perlita, 3:52.52; 6. Tilden McMullen County, 3:53.80; 7. Medina, 3:57.45; 8. Bruni, 4:02.10.

Shot Put – 1. Aden Rhiver, Leakey, 42-08; 2. Gabe Bower, Medina, 41-07.5; 3. Joshua Garcia, Benavides, 40-11; 4. Jeremiah Wilson, Rocksprings, 38-09.5; 5. Beau Hernandez, Rocksprings, 37-04.5; 6. Jason Mendo, Lasara, 35-00.5; 7. Crispin Castillo, Bruni, 32-04.5; 8. Andrew Johnson, Bruni, 31-05.5.

Discus Throw – 1. Beau Hernandez, Rocksprings, 128-08; 2. Aden Rhiver, Leakey, 125-10; 3. Cristian Carbajal, Barksdale Nueces Canyon, 100-03; 4. Jose Ortiz, Knippa, 90-06; 5. Euginio George, Tilden McMullen County, 87-04; 6. Ernesto Covarrubias, Lasara, 85-07; 7. Eduardo Cruz-Salas, Lasara, 83-09; 8. Xavier Olivarez, San Perlita, 81-02.5.

High Jump – 1. Yancey Hidalgo, Leakey, 5-11; 2. Julian Johnson, San Perlita, 5-08; 3. Dwayne Rivera, Rocksprings, 5-08; 4. Ryan Trudeau, Tilden McMullen County, 5-08; 5. Jace Bennett, Utopia, 5-06; 6. Gaige Pitts, Medina, 5-06; T7. Santana Gonzalez, Bruni, 5-00; T7. Marco Ornelas, Lasara, 5-00.

Pole Vault – 1. Jace Bennett, Utopia, 13-06; 2. Dustin Rhodes, Utopia, 12-00; 3. Brayden Long, Utopia, 9-06; 4. Adam Quintero, Bruni, 9-00.

Long Jump – 1. Jason Mendo, Lasara, 20-09; 2. Owen Hankins, Barksdale Nueces Canyon, 20-07; 3. Vijay Dean, Leakey, 19-06; 4. Albert Esquivel, Bruni, 19-04; 5. Julian Johnson, San Perlita, 18-09; 6. Zy’Heme Jones Medina, 18-09; 7. Cameron Santos, Knippa, 18-04.5; 8. Eyon Romo, San Perlita, 17-05.5.

Triple Jump – 1. Jaythan Garcia, D’Hanis, 40-03; 2. Rodrigo Rios, Utopia, 40-03; 3. Joshua Herrera, Barksdale Nueces Canyon, 39-11.75; 4. Ayden Gonzales, Barksdale Nueces Canyon, 37-01.5; 5. Colton Ray, Tilden McMullen County, 36-05; 6 Albert Esquivel, Bruni, 36-05; 7. Diego Padilla, Bruni, 35-02.5.

Team Scores – 1. Utopia, 99; 2. D’Hanis, 74; 3. Lasara, 72; 4. Bruni, 69; 5. Barksdale Nueces Canyon, 64; 6. Medina, 61; 7. Leakey, 57; 8. Tilden McMullen County, 50; 9. Rocksprings, 25; 10. San Perlita, 22; 11. Knippa, 15; 12. Benavides, 8.

Girls

100m Dash – 1. Ryley Phillippe, D’Hanis, 13.38; 2. Makenna Gourley, Medina, 13.59; 3. Heaven Gutierrez, San Perlita, 14.27; 4. Makenzie Wall, Rocksprings, 14.44; 5. Amelia Stroff, Knippa, 14.84; 6. Mya Velasquez, Lasara, 15.23; 7. Isabella Nieto, Lasara, 15.29.

200m Dash – 1. Cydney Newsom, Rocksprings, 28.89; 2. Summer Sotello, Tilden McMullen County, 29.14; 3. Cienna Hinojosa, Benavides, 29.94; 4. Crista Zirkel, Medina, 3.03; 5. Makenzie Wall, Rocksprings, 30.34; 6. Allison Watts, Medina, 30.44; 7. Kaitlyn Nieto, San Perlita, 31.52; 8. Jennifer Serrato, San Perlita, 32.21.

400m Dash – 1. Jasey Naylor, Tilden McMullen County, 1:02.17; 2. Makenna Gourley, Medina, 1:04.99; 3. Kami Johnson, D’Hanis, 1:06.22; 4. Ximena Ventura, Lasara, 1:06.29; 5. Milla Vanderlick, Knippa, 1:09.76; 6. Amy Ortiz, Rocksprings, 1:11.73; 7. Liana Gonzalez, Lasara, 1:15.42; 8. Amy Poorman, San Perlita, 1:17.27.

800m Run – 1. Camie Taylor, Tilden McMullen County, 2:32.60; 2. Milla Vanderlick, Knippa, 2:38.44; 3. Cienna Hinojosa, Benavides, 2:39.60; 4. Ahnika Grassie, Medina, 2:39.61; 5. Cassidy Slavinski, Tilden McMullen County, 2:49.08; 6. Emelia Hitzfelder, D’Hanis, 2:56.97; 7. Estrella Martinez, San Isidro, 3:01.08; 8. Kylie Kramer, Barksdale Nueces Canyon, 3:03.24.

1,600m Run – 1. Isabella Billingsley, Tilden McMullen County, 5:35.17; 2. London Yanity, Tilden McMullen County, 5:45.51; 3. Camie Taylor, Tilden McMullen County, 5:54.16; 4. Ahnika Grassie, Medina, 6:25.62; 5. Emalee Pomeroy, Barksdale Nueces Canyon, 6:27.35; 6. Estrella Martinez, San Isidro, 6:32.03; 7. Anna Vernor, Barksdale Nueces Canyon, 7:03.03; 8. Sarah Ballesteros, Knippa, 7:12.06.

3,200m Run – 1. Isabella Billingsley, Tilden McMullen County, 12:14.52; 2. London Yanity, Tilden McMullen County, 12:34.63; 3. Cassidy Slavinski, Tilden McMullen County, 13:40.24; 4. Estrella Martinez, San Isidro, 13:46.09; 5. Emmalee Pomeroy, Barksdale Nueces Canyon, 14:24.21; 6. Anna Vernor, Barksdale Nueces Canyon, 15:14.69; 7. Sarah Ballesteros, Knippa, 15:20.37.

100m Hurdles – 1. Ava Grooms, Rocksprings, 17.50; 2. Scarlett Stotts, Barksdale Nueces Canyon, 18.12; 3. Breanna Satterfield, Rocksprings, 18.45; 4. Ariana Perez, Leakey, 18.66. 5. Leah Contreras, San Perlita, 22.60; 6. Sylvia Perez, San Isidro, 22.79; 7. Summer Terry, San Perlita, 23.01.

300m Hurdles – 1. Nevaeh Streeter, Tilden McMullen County, 48.90; 2. Ashtin Ralph, D’Hanis, 51.81; 3. Scarlett Stotts, Barksdale Nueces Canyon, 54.68; 4. Breanna Satterfield, Rocksprings, 55.94; 5. Cassidy Slavinski, Tilden McMullen County, 58.35; 6. Alexis Long, Utopia, 59.93; 7. Alyssa Garris, Tilden McMullen County, 1:00.57.

4×100 Relay – 1. D’Hanis, 52.78; 2. Rocksprings, 55.11; 3. Medina, 56.62; 4. Lasara, 57.18; 5. Barksdale Nueces Canyon, 57.65; 6. San Perlita, 57.66; 7. Bruni, 1:01.06; 8. San Isidro, 1:06.45.

4×200 Relay – 1. Tilden McMullen County, 1:52.69; 2. D’Hanis, 1:53.39; 3. Leakey, 1:59.92; 4. Barksdale Nueces Canyon, 2:00.55; 5. Knippa, 2:01.39; 6. Bruni, 2:07.81.

4×400 Relay – 1. Tilden McMullen County, 4:27.85; 2. Rocksprings, 4:44.40; 3. Barksdale Nueces Canyon, 4:46.75; 4. D’Hanis, 5:03.02; 6. Lasara, 5:05.11.

Shot Put – 1. Claire Burleson, Rocksprings, 38-07.5; 2. Xiomara Rodriguez, Lasara, 36-11; 3. Nicole Duke, Utopia, 34-10; 4. Scheiner Meredith, Barksdale Nueces Canyon, 31-11; 5. Kristah Rodriguez, San Perlita, 30-11; 6. Zoe Tello, Bruni, 28-04.5; 7. Katie Salazar, Leakey, 28-00.5; 8. Maddie Little, Tilden McMullen County, 27-06.5.

Discus Throw – 1. Xiomara Rodriguez, Lasara, 129-09; 2. Claire Burleson, Rocksprings, 121-02; 3. Schreiner Meredith, Barksdale Nueces Canyon, 107-10; 4. Anissa Gonzales, Knippa, 97-11; 5. Zoe Tello, Bruni, 96-11; 6. Nicole Duke, Utopia, 87-02; 7. Maddie Little, Tilden McMullen County, 69-09; 8. Kristah Rodriguez, San Perlita, 67-02.

High Jump – 1. Summer Sotello, Tilden McMullen County, 4-01; 2. Chloe Matocha, Utopia, 4-08; 3. Cydney Newsom, Rocksprings, 4-06; 4. Ashtin Ralph, D’Hanis, 4-04; T5. Crista Zirkel, Medina, 4-02; T5. Carianna Garza, Lasara, 4-02.

Pole Vault – 1. Ava Grooms, Rocksprings, 9-06; 2. Meagan Cole, Utopia, 9-00; 3. Kylie Kramer, Barksdale Nueces Canyon, 6-06; 4. Alexis Long, Utopia, 6-06; 5. Kinlee Mills, Tilden McMullen County, 6-00.

Long Jump – 1. Ryley Phillippe, D’Hanis, 16-00; 2. Ashtin Ralph, D’Hanis, 14-06.5; 3. Kami Johnson, D’Hanis, 14-05.5; 4. Carianna Garza, Lasara, 13-06.75; 5. Madison Sifuentes, Barksdale Nueces Canyon, 13-06; 6. Leah Contreras, San Perlita, 12-02; 7. Sylvia Perez, San Isidro, 12-01.5; 8. Kaitlyn Nieto, San Perlita, 11-09.25.

Triple Jump – 1. Amelia Stroff, Knippa, 30-02; 2. Kami Johnson, D’Hanis, 30-01; 3. Madison Sifuentes, Barksdale Nueces Canyon, 28-04.5; 4. Mia Belz, Tilden McMullen County, 28-03.

Team Scores – 1. Tilden McMullen County, 146; 2. D’Hanis, 105; 3. Rocksprings, 103; 4. Barksdale Nueces Canyon, 67; 5. Medina, 42.5; 6. Lasara, 40.5; 7. Knippa, 30; 8. Utopia, 28; 9. Leakey, 16; 10. San Perlita, 13; 11. Benavides, 12; 12. San Isidro, 6; 13. Bruni, 5.