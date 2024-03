VALLEY HS BOYS SOCCER SCORES

Thursday’s Games

Class 5A

Flour Bluff 2, Brownsville Porter 1

Brownsville Lopez 3, Laredo Martin 0

Class 4A

Brownsville Jubilee 3, Vanguard Beethoven 1

IDEA Edinburg Quest 1, Corpus Christi London 0

Progreso 7, IDEA Pharr 1

Hidalgo 2, IDEA Brownsville Frontier 1 (PKs)

Friday’s Games

Class 6A

Edinburg Economedes vs. Laredo United South, 6 p.m. at Student Activity Center in Laredo

Edinburg North vs. San Antonio Jay, 6 p.m. at Blossom Athletic Center in San Antonio

Edinburg High vs. San Antonio Harlan, 6 p.m. at Shirley Field in Laredo

Laredo United vs. Harlingen High, 8 p.m. at Student Activity Center in Laredo

Class 5A

Brownsville Veterans vs. Laredo Nixon, 7:30 p.m. at McAllen Veterans Memorial Stadium in McAllen

Saturday’s Games

Class 5A

La Joya Juarez-Lincoln vs. Donna North, 7 p.m. at Bennie La Prade Stadium in Donna

VALLEY HS BOYS SOCCER BOX SCORES

Area Round

Thursday’s Games

CLASS 5A

FLOUR BLUFF 2, BROWNSVILLE PORTER 1

Brownsville Porter 0 1 — 1

Flour Bluff 1 1 — 2

BROWNSVILLE PORTER (1): Martin Gonzalez.

FLOUR BLUFF (2): Izaiah Cintron; Kyle Barganski.

BROWNSVILLE LOPEZ 3, LAREDO MARTIN 0

Brownsville Lopez 1 2 — 3

Laredo Martin 0 0 — 0

BROWNSVILLE LOPEZ (3): Diego Guerra 2; Ramon Zuniga.

LAREDO MARTIN (0): None.

CLASS 4A

BROWNSVILLE JUBILEE 3, VANGUARD BEETHOVEN 1

Brownsville Jubilee 1 2 — 3

Vanguard Beethoven 0 1 — 1

BROWNSVILLE JUBILEE (3): Gustavo Mata 2; Rogelio Galvan.

VANGUARD BEETHOVEN (1): Not reported.

IDEA EDINBURG QUEST 1, CORPUS CHRISTI LONDON 0

IDEA Edinburg Quest 0 1 — 1

CC London 0 0 — 0

IDEA EDINBURG QUEST (1): Sebastian Chapa.

CORPUS CHRISTI LONDON (0): None.

PROGRESO 7, IDEA PHARR 1

Progreso 4 3 — 7

IDEA Pharr 0 1 — 1

PROGRESO (7): Joshua Perez 3; Hicker Segura 2; Cesar Meza; Carlos Carbajal.

IDEA PHARR (1): Cristian Orgtega.

HIDALGO 2, IDEA BROWNSVILLE FRONTIER 1 (PKs)

Hidalgo X X — 1

IDEA Frontier X X — 1

HIDALGO (1): Diego Torres.

IDEA BROWNSVILLE FRONTIER (1): Not reported.