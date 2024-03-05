RGV Girls Goal Scorers – a complete list based on reported scores from coaches and assistants.

Goals are during district play only and should not count any penalty goals during a game that is determined after regular time is completed.

TOP 20 OVERALL SCORERS

Player School District G
Kennedy Kaiser McAllen Memorial 31-5A 38
Julianna Millin McAllen High 31-5A 38
Jayline Garcia Hidalgo 30-4A 33
Angela Garcia Brownsville Veterans 32-5A 29
Valerie Morales La Joya-Palmview 30-5A 29
Yhoalibeth Alvarez Sharyland 31-5A 28
Samantha Jiminez La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 27
Leila Barco Edcouch-Elsa 32-5A 26
Leandra Garza Edinburg Vela 31-5A 22
Damaris Solis Harlingen South 32-5A 22
Mayte De La Rosa Vanguard Rembrandt 30-4A 17
Alexis Fonseca Harlingen South 32-5A 15
Claudia Millan Idea Riverview 32-4A 14
Laura Mosqueda Port Isabel 32-4A 14
Angie Martinez Brownsville Lopez 32-5A 14
Ashanti Roman Brownsville Porter 32-5A 14
Gabby Gonzalez McAllen High 31-5A 14
Alma Gutierrez Edinburg Vela 31-5A 13
Mia Sanchez Mission Veterans 30-5A 13
Sarah Garcia Idea Edinburg 31-4A 12

 

CLASS 6A SCORERS

Player School District G
Juliana Garcia Harlingen 32-6A 12
Erin Encinia Los Fresnos 32-6A 7
Priscila Rodriguez Edinburg North 31-6A 6
Naeori Resendez Harlingen 32-6A 6
Grace Reed Harlingen 32-6A 5
America Leal La Joya 31-6A 5
Arianna Escobedo Mission High 31-6A 5
Olivia Ruiz Edinburg High 31-6A 4
Amily Rodriguez Edinburg High 31-6A 4
Mariela Moreno La Joya 31-6A 4
Abril Martinez Brownsville Rivera 32-6A 3
Ava Munoz Harlingen 32-6A 3
Lyla Trejo Los Fresnos 32-6A 3
Nataly Garcia Los Fresnos 32-6A 3
Saira Colunga Mission High 31-6A 3
Kaitlynn Black Weslaco High 32-6A 3
Linette Esquivel Brownsville Hanna 32-6A 2
Alondra Villarreal Brownsville Rivera 32-6A 2
Nataly Beltran Edinburg Economedes 31-6A 2
Jackie Brown Edinburg North 31-6A 2
Yeime Arce Edinburg North 31-6A 2
Ann Marie Lyssy Harlingen 32-6A 2
Aaliyah Sauceda Harlingen 32-6A 2
Emma Duarte Harlingen 32-6A 2
Camila Hernandez Harlingen 32-6A 2
Aidaliz Chapa La Joya 31-6A 2
Annette Macias La Joya 31-6A 2
Maria Barrientos Los Fresnos 32-6A 2
Daniela Alegria Los Fresnos 32-6A 2
Aliah Guerrero PSJA High 31-6A 2
Camila Arellano Weslaco High 32-6A 2
Gabriela Maldonado Edinburg Economedes 31-6A 2
Yesenia Chacon Brownsville Hanna 32-6A 1
Josselyn Medina Brownsville Hanna 32-6A 1
Samantha Esquibel Brownsville Rivera 32-6A 1
Pamela Vazquez Brownsville Rivera 32-6A 1
Kassy Mireles Brownsville Rivera 32-6A 1
Fryda Sanchez Edinburg Economedes 31-6A 1
Riann Perez Edinburg High 31-6A 1
Alexa Vargas Edinburg North 31-6A 1
Danna Cruz Edinburg North 31-6A 1
Cynthia Montoya Edinburg North 31-6A 1
Mia Martinez Harlingen 32-6A 1
Juliette Millan La Joya 31-6A 1
Jahretzi Millan La Joya 31-6A 1
Deserie Alcala La Joya 31-6A 1
America Perez Mission High 31-6A 1
Yamilet Gonzalez Mission High 31-6A 1
Melody Martinez Mission High 31-6A 1
Yoselin Perez-Castillo PSJA High 31-6A 1
Rosselyn Zamarripa San Benito 32-6A 1
Dezeray Gamez Weslaco High 32-6A 1
Andrea Escobedo Mission High 31-6A 1
Emma Boyd Harlingen 32-6A 1
Kaitlyn Camacho Harlingen 32-6A 1
Mia Torres Brownsville Rivera 32-6A 1
Ruby Torres Edinburg North 31-6A 1
Brittany Diaz Edinburg North 31-6A 1
Leidy Guzman Edinburg North 31-6A 1

 

CLASS 5A SCORERS

Player School District G
Julianna Millin McAllen High 31-5A 38
Kennedy Kaiser McAllen Memorial 31-5A 38
Angela Garcia Brownsville Veterans 32-5A 29
Valerie Morales La Joya-Palmview 30-5A 29
Yhoalibeth Alvarez Sharyland 31-5A 28
Samantha Jiminez La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 27
Leila Barco Edcouch-Elsa 32-5A 26
Leandra Garza Edinburg Vela 31-5A 22
Damaris Solis Harlingen South 32-5A 22
Alexis Fonseca Harlingen South 32-5A 15
Angie Martinez Brownsville Lopez 32-5A 14
Ashanti Roman Brownsville Porter 32-5A 14
Gabby Gonzalez McAllen High 31-5A 14
Alma Gutierrez Edinburg Vela 31-5A 13
Mia Sanchez Mission Veterans 30-5A 13
Stephanie Garcia La Joya-Palmview 30-5A 12
Zyanya Nguma McAllen Memorial 31-5A 12
Jesenia Ibarra Donna 32-5A 11
Savannah Ruiz McAllen High 31-5A 11
Alejandra Posada Harlingen South 32-5A 10
Camila Gil McAllen Rowe 31-5A 10
Luara Lopez PSJA Southwest 31-5A 10
Kaylee Trujillo Laredo Nixon 30-5A 9
Sofia Alaniz-Choy McAllen Memorial 31-5A 9
Choley Mejia McAllen Memorial 31-5A 9
Jasmine Ramirez Mission Veterans 30-5A 9
Analise Ale Sharyland Pioneer 31-5A 9
Victoria Cardenas Edinburg Vela 31-5A 8
Kathy Delgadillo Laredo Martin 30-5A 8
Mia Lilu Weslaco East 32-5A 8
Camila Minez Brownsville Porter 32-5A 7
Jocelyn Regalado Donna North 32-5A 7
Autumn Perez Harlingen South 32-5A 7
Raquel Lopez La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 7
Alexia Cabrera La Joya-Palmview 30-5A 7
Allison Dimas La Joya-Palmview 30-5A 7
Lizbeth Onofre Laredo Nixon 30-5A 7
Estrella Nieto PSJA North 31-5A 7
Angela Ramirez Brownsville Porter 32-5A 6
Noelle Araguz Harlingen South 32-5A 6
Natalia De Leon La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 6
Alia Garza La Joya Palmview 30-5A 6
Jade Cruz Laredo Cigarroa 30-5A 6
Jazlyn Castillo Laredo Martin 30-5A 6
Sofia Arteaga Laredo Martin 30-5A 6
Paula Morales Laredo Nixon 30-5A 6
Cami Diaz McAllen High 31-5A 6
Sarai Cano McAllen Rowe 31-5A 6
Paola Ramirez Mission Veterans 30-5A 6
Rachel Andaverdi Sharyland 31-5A 6
Arlette Martinez Sharyland Pioneer 31-5A 6
Brianna Brackhahn Brownsville Veterans 32-5A 5
Eva Monry Edinburg Vela 31-5A 5
Aliyah Fonseca Harlingen South 32-5A 5
Heilie Leos La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 5
Kassandra Reyes Laredo Martin 30-5A 5
Ava Casas McAllen Memorial 31-5A 5
Jade Arredondo McAllen Memorial 31-5A 5
Layla Ramirez Mission Veterans 30-5A 5
Yezleen Peña Sharyland 31-5A 5
Amanda Rafidi Brownsville Veterans 32-5A 4
Deisy Lara Brownsville Veterans 32-5A 4
Nydia Selvera Donna 32-5A 4
Katherine Salinas Harlingen South 32-5A 4
Stephanie Sifuentes Laredo Martin 30-5A 4
Sofia San Miguel McAllen Rowe 31-5A 4
Khloe Muñoz PSJA North 31-5A 4
Andrea Gonzalez Brownsville Pace 32-5A 3
Evelyne Padilla Brownsville Porter 32-5A 3
Natalia Charles Brownsville Veterans 32-5A 3
Danna Gomez Brownsville Veterans 32-5A 3
Faith Castañeda Edcouch-Elsa 32-5A 3
Sophia Ramos Edcouch-Elsa 32-5A 3
Kayren Vasquez Harlingen South 32-5A 3
Adanna Canales Harlingen South 32-5A 3
Julieta Onofre Laredo Nixon 30-5A 3
Ellie Ford McAllen High 31-5A 3
Camryn Mejia McAllen Memorial 31-5A 3
Estrella Garcia Mercedes 32-5A 3
Mareli Velazquez PSJA Southwest 31-5A 3
Michelle Barragan Sharyland 31-5A 3
Ally Fanning Sharyland Pioneer 31-5A 3
Anika Fleischmann Sharyland Pioneer 31-5A 3
Noelia Perales Weslaco East 32-5A 3
Kimberly Torres Brownsville Pace 32-5A 2
Martina Mireles Brownsville Porter 32-5A 2
Kimberly Garcia Brownsville Porter 32-5A 2
Brianna Garza Brownsville Veterans 32-5A 2
Natali Villarreal Brownsville Veterans 32-5A 2
Genesis Garcia Edcouch-Elsa 32-5A 2
Cheynne Rodriguez Edcouch-Elsa 32-5A 2
Anastacia Cuellar Edinburg Vela 31-5A 2
Andrea Posada Harlingen South 32-5A 2
Sophia Jimenez Harlingen South 32-5A 2
Sophia Quiroz Harlingen South 32-5A 2
Jessica Arevalo La Joya-Palmview 30-5A 2
Brianna Pretalia La Joya-Palmview 30-5A 2
Izma Algandar Laredo Cigarroa 30-5A 2
Valeria Delgado Laredo Martin 30-5A 2
Liz Navarro Laredo Martin 30-5A 2
Valeria Lopez Laredo Martin 30-5A 2
Dariana Torres Laredo Nixon 30-5A 2
Charlotte Garza McAllen High 31-5A 2
Dani Garza McAllen High 31-5A 2
Ena Garza McAllen High 31-5A 2
Lola Alvarado McAllen High 31-5A 2
Danara Cardenas McAllen Memorial 31-5A 2
Isabella Hernandez McAllen Rowe 31-5A 2
Jaye Niaves McAllen Rowe 31-5A 2
Jade Rodriguez Mission Veterans 30-5A 2
Dulce Cardenas PSJA Memorial 31-5A 2
Valeria Leyva PSJA North 31-5A 2
Niria Ruiz PSJA Southwest 31-5A 2
Genesis Cruz PSJA Southwest 31-5A 2
Arely Ollervidez Roma 30-5A 2
Annika Santos Sharyland 31-5A 2
Jillian Villarreal Sharyland 31-5A 2
Alexis Garcia Sharyland Pioneer 31-5A 2
Arella Hernandez Sharyland Pioneer 31-5A 2
Alexzia Gamez Sharyland Pioneer 31-5A 2
Blanca Salas Weslaco East 32-5A 2
Ariana Sustaita Weslaco East 32-5A 2
America Valdez Weslaco East 32-5A 2
Angie Lopez Brownsville Lopez 32-5A 1
Valerie Ramos Brownsville Pace 32-5A 1
Brenda Medina Brownsville Porter 32-5A 1
Danna Prado Brownsville Veterans 32-5A 1
Natalia Morales Brownsville Veterans 32-5A 1
Rubi Mercado Donna North 32-5A 1
Vanessa Alvarado Donna North 32-5A 1
Brisia Zarate Donna North 32-5A 1
Allison Cedillo Donna North 32-5A 1
Clarissa Garcia Edcouch-Elsa 32-5A 1
Camila Villanueva Edcouch-Elsa 32-5A 1
Nataly De Leon Edinburg Vela 31-5A 1
Brisa Cortez Edinburg Vela 31-5A 1
Sofia Garza Edinburg Vela 31-5A 1
Valerie Herrera Edinburg Vela 31-5A 1
Analisa Rodriguez Harlingen South 32-5A 1
Isabella Echeverria Harlingen South 32-5A 1
Danna Molina La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1
Victoria Beltran La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1
Ailyn Rocha La Joya Juarez-Lincoln 30-5A 1
Daniela Flores La Joya Palmview 30-5A 1
Lizzeth Perez Laredo Cigarroa 30-5A 1
Marline Rios Laredo Cigarroa 30-5A 1
Alejandra Nieves Laredo Martin 30-5A 1
Brianna Soto Laredo Nixon 30-5A 1
Annie Herbert Laredo Nixon 30-5A 1
Ashley Carrera Laredo Nixon 30-5A 1
Emma Lopez McAllen High 31-5A 1
Emmy Valdez McAllen High 31-5A 1
Valentina Morin McAllen High 31-5A 1
Regina Leija McAllen Memorial 31-5A 1
Cristela Sanchez McAllen Memorial 31-5A 1
Aitana Mata McAllen Memorial 31-5A 1
Krissy Tanguma McAllen Rowe 31-5A 1
Aubrey Sosa McAllen Rowe 31-5A 1
Ximena Garcia Mission Veterans 30-5A 1
Marcy Perales Mission Veterans 30-5A 1
Adriana Becerra PSJA Memorial 31-5A 1
Edith Gonzalez PSJA Memorial 31-5A 1
Catalina Sanchez PSJA Memorial 31-5A 1
Faith Sanchez PSJA North 31-5A 1
Gissele Leyva PSJA North 31-5A 1
Lily Barrera PSJA North 31-5A 1
Viviana Chavez PSJA Southwest 31-5A 1
Emily Peña PSJA Southwest 31-5A 1
Karissa Flores Sharyland 31-5A 1
Dona Gonzalez Sharyland 31-5A 1
Marifer Cabada Sharyland 31-5A 1
Paola De Alejandro Sharyland 31-5A 1
Gia Rico Sharyland 31-5A 1
Jailah Sanchez Sharyland Pioneer 31-5A 1
Daphne Gellert Sharyland Pioneer 31-5A 1
Caithlyn Fuentes Sharyland Pioneer 31-5A 1
Marifer Cabada Sharyland Pioneer 31-5A 1
Genesis Fuentes Sharyland Pioneer 31-5A 1
Andrea Luna Weslaco East 32-5A 1
Charlie Delgadillo Weslaco East 32-5A 1
Vicky Juarez Weslaco East 32-5A 1
Frida Compian Perez Donna 32-5A 1
Dulce Herrera Brownsville Lopez 32-5A 1
Joselyn Gonzalez Mercedes 32-5A 1
Mia Gomez Brownsville Veterans 32-5A 1
Naomi Jeronimo Sharyland Pioneer 31-5A 1
Lana Alvarado McAllen High 31-5A 1
Payton Steinbrunner McAllen High 31-5A 1
Victoria Estrada McAllen Memorial 31-5A 1
Maddie Vega McAllen Rowe 31-5A 1
Kaylani De La Garza Roma 30-5A 1
Arelin Rodriguez Laredo Cigarroa 30-5A 1

 

CLASS 4A GOAL SCORERS

Player School District Total
Jayline Garcia Hidalgo 30-4A 33
Frida Salazar Hidalgo 30-4A 10
Balvina Estrada Hidalgo 30-4A 9
Michelle Alonzo Hidalgo 30-4A 5
Isabella Ruiz Hidalgo 30-4A 4
Shelsee Berrones Hidalgo 30-4A 2
Alexa Banda Hidalgo 30-4A 1
Yadira Perez Hidalgo 30-4A 1
Anabella Lopez Idea Alamo 31-4A 8
Desiree Casanova Idea Alamo 31-4A 3
Yoshandy Gonzalez Idea Alamo 31-4A 3
Brianna Diaz Idea Alamo 31-4A 1
Jacqueline Marquez Idea Alamo 31-4A 1
Natali Perez Idea Alamo 31-4A 1
Sarah Garcia Idea Edinburg 31-4A 12
Sofia Vasquez Idea Edinburg 31-4A 6
Macarena Parra Idea Edinburg 31-4A 4
Angie Hernandez Idea Edinburg 31-4A 1
Rachel Mendoza Idea Edinburg 31-4A 1
Samarah Simental Idea Pharr 30-4A 1
Yariela Rutiaga Idea Pharr 30-4A 1
Kaylee Gonzalez Idea Pike 31-4A 8
Isaris Gutierrez Idea Pike 31-4A 5
Ileen Luna Idea Pike 31-4A 1
Kayla Foytek Idea Pike 31-4A 1
Ruby Rosales Idea Pike 31-4A 1
Alma Ramirez Idea Quest 31-4A 1
Claudia Millan Idea Riverview 32-4A 14
Camila Lopez Idea Riverview 32-4A 12
Barbara Torres Idea Riverview 32-4A 10
Lya Ramos Idea Riverview 31-4A 8
Alexa Tinoco Idea Riverview 31-4A 7
Pamela Chavez Idea Riverview 31-4A 3
Yaretzi Lara Idea Riverview 31-4A 2
Monserrat Hernandez Idea Riverview 32-4A 1
Brianna Delgado Idea Sportspark 31-4A 1
Laura Mosqueda Port Isabel 32-4A 14
Daniela Hernandez Port Isabel 32-4A 10
Valery Gonzalez Port Isabel 32-4A 4
Elizabeth Hamilton Port Isabel 32-4A 4
Mia Perdomo Port Isabel 31-4A 4
Marishka Baston Port Isabel 32-4A 3
Melanie Hernandez Port Isabel 32-4A 2
Esmer Ortigoza Port Isabel 31-4A 1
Glenda Manriquez Progreso 31-4A 1
Dianela Gonzalez Progreso 31-4A 1
Alyssa Ontiveros Progreso 31-4A 1
Esmeralda Gallegos Progreso 31-4A 1
Elizabeth Jalomo Progreso 31-4A 1
Analie Ontiveros Progreso 31-4A 1
Andrea Paz Raymondville 31-4A 4
Dulce Vargas Raymondville 31-4A 2
Abigail Curtis Raymondville 31-4A 1
Briana Sanchez Raymondville 31-4A 1
Ailani Tiscareno Raymondville 31-4A 1
Danielle Rocha Vanguard Beethoven 30-4A 4
Yanelli Garcia Vanguard Beethoven 30-4A 3
Sheily Mauricio Vanguard Beethoven 30-4A 2
Mia Del Barrio Vanguard Beethoven 30-4A 1
Natalie Prudente Vanguard Beethoven 30-4A 1
Bethany Garza Vanguard Beethoven 30-4A 1
Zenny Cantu Vanguard Beethoven 30-4A 1
Mayte De La Rosa Vanguard Rembrandt 30-4A 17
Sofia Vazquez Vanguard Rembrandt 30-4A 8
Alejandra Flores Vanguard Rembrandt 30-4A 7
Frida Garza Vanguard Rembrandt 30-4A 3
Lucy Alcantar Vanguard Rembrandt 30-4A 3
Sophia Vazquez Vanguard Rembrandt 30-4A 2
Daniela Varela Vanguard Rembrandt 30-4A 1

 

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