Check out the reported results from last week’s track and field action across the RGV. Coaches, report corrections and updates to [email protected].

VALLEY HS TRACK AND FIELD RESULTS

17th Annual Albert T. Relays

Burnett Stadium

Raymondville, TX

Boys

100m – 1. Julius Olmedo, Santa Rosa, 11.65; 2. Elijah Trevino, Edcouch-Elsa, 11.67; 3. Tristan Sierra, IDEA Weslaco Sugar Cane, 12.02; 4. Alex Rodriguez, Edcouch-Elsa, 12.12; 5. Diego Cruz, Santa Rosa, 12.14; 6. Jose Ipina, PSJA Southwest, 12.25.

200m – 1. AJ Arevalo, PSJA Southwest, 24.24; 2. Christopher Gonzales, Raymondville, 24.23; 3. Andres Mujica, IDEA Weslaco Sugar Cane, 24.65; 4. Daniel Martinez, Santa Maria, 24.84; 5. Osvaldo Espinoza, PSJA Southwest, 24.90; 6. Nathan Amaya, Edcouch-Elsa, 25.26.

400m – 1. Kyle Trantham, Edcouch-Elsa, 53.41; 2. Damian Lopez, Santa Rosa, 59.09; 3. Valentin Pena, IDEA Weslaco Sugar Cane, 59.23; 4. Rolan Guerra, Lasara, 59.48; 5. Luis Lopez, PSJA Southwest, 1:00.21; 6. Oziel Lopez-Alcantar, Santa Maria, 1:00.70.

800m – 1. Juan Aguinaga Jr., Edcouch-Elsa, 2:03.65; 2. Kyle Trantham, Edcouch-Elsa, 2:06.33; 3. Damian Lopez, Santa Rosa, 2:14.13; 4. Valentin Pena, IDEA Weslaco Sugar Cane, 2:20.22; 5. Christopher Oviedo, Santa Maria, 2:20.52; 6. Fabian Lopez, Santa Rosa, 2:21.93.

1,600m – 1. Juan Aguinaga Jr., Edcouch-Elsa, 4:44.04; 2. 2. Isaiah Garcia, Edcouch-Elsa, 4:50.17; 3. Rosendo Fernandez, Santa Maria, 5:10.32; 4. Raul Ramirez, Raymondville, 5:25.11; 5. Gabriel Picazo, Santa Maria, 5:29.28; 6. Oscar Mendoza, IDEA Weslaco Sugar Cane, 5:37.25.

3,200m – 1. Isaiah Garcia, Edcouch-Elsa, 10:44.61; 2. Rosendo Fernandez, Santa Maria, 10:57.54; 3. Jose Ventura, Lasara, 11:08.34; 4. Gabriel Picazo, Santa Maria, 11:41.11; 5. Oscar Mendoza, IDEA Weslaco Sugar Cane, 11:54.87; 6. Raul Ramirez, Raymondville, 12:22.89.

110m Hurdles – 1. Christopher Gonzales, Raymondville, 15.71; 2. Christian Galvan, Raymondville, 20.08; 3. Diego Villegas, Raymondville, 20.83; 4. Nathaniel Garcia, Raymondville, 22.64.

300m Hurdles – 1. Christopher Gonzales, Raymondville, 42.42; 2. Julius Olmedo, Santa Rosa, 48.35; 3. Tommy Puga, Raymondville, 53.49; 4. Nathaniel Garcia, Raymondville, 53.62.

4×100 Relay – 1. Edcouch-Elsa, 45.72; 2. Raymondville A, 46.94; 3. PSJA Southwest, 47.70; 4. IDEA Weslaco Sugar Cane, 48.07; 5. Raymondville B, 49.10.

4×200 Relay – 1. Edcouch-Elsa, 1:37.05; 2. Santa Rosa, 1:38.91; 3. PSJA Southwest, 1:39.66; 4. Raymondville A, 1:40.44; 5. IDEA Weslaco Sugar Cane, 1:42.65; 6. Raymondville B, 1:43.91.

4×400 Relay – 1. Raymondville A, 3:49.65; 2. Lasara, 3:49.88; 3. Edcouch-Elsa, 3:51.20; 4. IDEA Weslaco Sugar Cane, 4:11.00.

Shot Put – 1. Julian Moreno, 46-01; 2. Juan Flores, Santa Rosa, 41-03; 3. Matthew Jimenez, Raymondville, 38-09; 4. Jordan Ramirez, Raymondville, 36-11; 5. David Hinojosa, Edcouch-Elsa, 36-05; 6. Jonathan Cerda, Raymondville, 36-03.

Discus – 1. David Hinojosa, Edcouch-Elsa, 124-06; 2. Matthew Jimenez, Raymondville, 110-00; 3. Juan Flores, Santa Rosa, 106-08; 4. Jonathan Cerda, Raymondville, 94-00; 5. Jordan Ramirez, Raymondville, 93-08; 6. Julian Moreno, Santa Rosa, 88-04.

High Jump – 1. Derek Castillo, Edcouch-Elsa, 5-08; 2. Sergio Ramirez, Santa Rosa, 5-06; 3. Julius Olmedo, Santa Rosa, 5-04; 4. Colt Cavazos, Raymondville, 5-00; 5. Damian Lopez, Santa Rosa, 5-00.

Long Jump – 1. Christopher Gonzales, Raymondville, 21-03.25; 2. Jayreed Amaya, Edcouch-Elsa, 19-09.25; 3. Elijah Trevino, Edcouch-Elsa, 18-00.5; 4. Nathan Amaya, Edcouch-Elsa, 17-09.75; 5. Matthew Banda, IDEA Weslaco Sugar Cane, 17-09.25; 6. Jason Mendo, Lasara, 17-02.

Triple Jump – 1. Christopher Gonzales, Raymondville, 40-05.5; 2. Nathan Amaya, Edcouch-Elsa, 37-08.5.

Team Scores – 1. Edcouch-Elsa, 169; 2. Raymondville, 160; 3. Santa Rosa, 92; 4. IDEA Weslaco Sugar Cane, 47; 5. PSJA Southwest, 39; T6. Santa Maria, 27; T6. Lasara, 27.

Girls

100m – 1. Danica Hernandez, Raymondville, 13.99; 2. Makayla Lopez, Raymondville, 14.24; 3. Jillian Pena, Edcouch-Elsa, 14.39; 4. Brissa Tello, Raymondville, 14.47; 5. Kaylee Gomez, Raymondville, 14.55; 6. Araceli Nunez, Edcouch-Elsa, 14.64.

200m – 1. Jocelyn Cortes, Edcouch-Elsa, 28.81; 2. Avery Knight, Raymondville, 30.38; 3. Araceli Nunez, Edcouch-Elsa, 30.66; 4. Mila Castillo, Raymondville, 30.71; 5. Marlett Flores, Santa Maria, 30.84; 6. Brissa Tello, Raymondville, 31.50.

400m – 1. Mia Picazo, Santa Maria, 1:03.00; 2. Ximena Ventura, Lasara, 1:09.85; 3. Zoe Zepeda, Edcouch-Elsa, 1:12.35; 4. Kylie Garcia, Raymondville, 1:12.54; 5. Brissa Tello, 1:12.63; 6. Rebecca Vargas, Raymondville, 1:15.23.

800m – 1. Mia Picazo, Santa Maria, 2:28.29; 2. Miranda Guerrero, Edcouch-Elsa, 2:36.47; 3. Zoe Zepeda, Edcouch-Elsa, 2:47.36; 4. Aliah Martinez, Santa Rosa, 2:50.93; 5. Lynzie Zapata, IDEA Weslaco Sugar Cane, 2:55.37; 6. Cecilia De La Cruz, Santa Rosa, 2:58.90.

1,600m – 1. Rebecca Davila, Edcouch-Elsa, 5:36.32; 2. Miranda Guerero, Edcouch-Elsa, 5:59.24; 3. Mia Picazo, Santa Maria, 6:04.28; 4. Brittney Lara, Edcouch-Elsa, 6:12.91.

3,200m – 1. Rebecca Davila, Edcouch-Elsa, 12:01.47; 2. Brittney Lara, Edcouch-Elsa, 14:07.55; 3. Cecila De La Cruz, Santa Rosa, 14:23.22; 4. Riley Martinez, Edcouch-Elsa, 15:02.38; 5. Natalie Ramirez, Santa Maria, 15:30.44.

100m Hurdles – 1. Faith Rios, Raymondville, 19.25; 2. Addison Gonzalez, Edcouch-Elsa, 21.63.

300m Hurdles – 1. Timara Leal, Edcouch-Elsa, 57.52; 2. Olivia Martinez, Edcouch-Elsa, 1:00.83; 3. Addison Gonzalez, Edcouch-Elsa, 1:01.78.

4×100 Relay – 1. Edcouch-Elsa, 54.23; 2. Raymondville, 55.21; 3. Lasara, 58.11.

4×200 Relay – 1. Edcouch-Elsa, 1:57.05; 2. Raymondville, 2:00.56; 3. Santa Rosa, 2:14.20; 4. IDEA Weslaco Sugar Cane, 2:20.04.

4×400 Relay – 1. Edcouch-Elsa, 4:47.58; 2. Raymondville, 4:56.05; 3. Lasara, 5:17.67; 4. IDEA Weslaco Sugar Cane, 5:20.95.

Shot Put – 1. Xiomara Rodriguez, Lasara, 39-10; 2. Kaely Trantham, Edcouch-Elsa, 32-09.5; 3. Jazzlyn Flores, Santa Rosa, 29-08; 4. Bea Garza, Santa Rosa, 27-00; 5. Aracely Garcia, Raymondville, 26-08; 6. Jazmin Moreno, Santa Rosa, 23-01.5.

Discus – 1. Kaely Trantham, Edcouch-Elsa, 121-04; 2. Xiomara Rodriguez, Lasara, 94-07; 3. Bea Garza, Santa Rosa, 74-00; 4. Aracely Garcia, Raymondville, 70-02; 5. Jazzlyn Flores, Santa Rosa, 68-07; 6. Crystal Peralta, Santa Rosa, 61-09.

High Jump – 1. Miranda Guerrero, Edcouch-Elsa, 4-08; 2. Eliana Lopez, Raymondville, 4-04; 3. Addison Gonzalez, Edcouch-Elsa, 4-04; 4. Lilyan Lopez, Santa Rosa, 4-00.

Pole Vault – 1. Jacqueline Medina, Edcouch-Elsa, 9-06; 2. Jillian Pena, Edcouch-Elsa, 7-06; 3. Jazmine Martinez, Edcouch-Elsa, 7-00.

Long Jump – 1. Faith Rios, Raymondville, 14-03.5; 2. Jocelyn Cortes, Edcouch-Elsa, 14-00.5; 3. Avery Knight, Raymondville, 14-00; 4. Timara Leal, Edcouch-Elsa, 13-09.25; 5. Marlett Flores, Santa Maria, 13-09; 6. Carianna Garza, Lasara, 13-03.25.

Triple Jump – 1. Avery Knight, Raymondville, 31-05.75; 2. Timara Leal, Edcouch-Elsa, 30-01.5; 3. Ava Cantu, Raymondville, 29-09.

Team Scores – 1. Edcouch-Elsa, 257; 2. Raymondville, 148; 3. Lasara, 51; 4. Santa Rosa, 47; 5. Santa Maria, 32; 6. IDEA Weslaco Sugar Cane, 18.

Harlingen CISD Relays

Boggus Stadium

Harlingen, TX

Boys

100m – 1. Samuel Enriquez, McAllen High, 11.47; 2. EJ Ramirez, McAllen High, 11.80; 3. Jason Paul, Marine Military Academy, 11.90; 4. Jon Garcia, Weslaco High, 11.93; 5. Damon Lopez, McAllen High, 11.99; 6. Jonathan Wendorf, Harlingen South, 12.02.

200m – 1. Jon Garcia, Weslaco High, 23.12; 2. Gregorio Granados, Weslaco East, 23.75; 3. Stephen Venegas, Harlingen High, 24.05; 4. Alejandro Guerra, PSJA Memorial, 24.07; 5. Emiliano Colunga, PSJA Memorial, 24.08; 6. Nathan Rocha, McAllen High, 24.24.

400m – 1. Michael Vela, Weslaco High, 52.29; 2. Alejandro Guerra, PSJA Memorial, 52.61; 3. Margarito Pompa, Weslaco East, 53.86; 4. Jyazian Moore, Harlingen High, 54.38; 5. Joel Balderas, Weslaco East, 54.71; 6. Mark Garza, McAllen High, 54.82.

800m – 1. Jacksen Ahlman, McAllen High, 1:57.15; 2. Ubaldo III, Harlingen High, 2:00.01; 3. Aidan Swanson, PSJA Memorial, 2:00.21; 4. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 2:00.68; 5. Joseleovardo Carrizales, Weslaco East, 2:02.00; 6. Sean Smith, McAllen High, 2:03.56.

1,600m – 1. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 4:28.29; 2. Octavian De La Serna, Weslaco East, 4:33.14; 3. Zachary Lamar, Harlingen High, 4:35.26; 4. Gerardo Villarreal-Canales, McAllen High, 4:35.88; 5. Osbel Cisneros, Harlingen High, 4:36.61; 6. Sergio Echavarria, McAllen High, 4:39.85.

3,200m – 1. Steven Guillen, Edinburg High, 10:01.09; 2. Zachary Lamar, Harlingen High, 10:02.50; 3. Ryan Dandurand, Harlingen High, 10:05.50; 4. Octavian De La Serna, Weslaco East, 10:05.65; 5. Jack Gurwitz, McAllen High, 10:06.46; 6. Osbel Cisneros, Harlingen High, 10:06.60.

110m Hurdles – 1. Shyam Duran, Harlingen South, 15.92; 2. Hector Suarez, PSJA Memorial, 15.99; 3. Nathan Rocha, 16.84; 4. Noah Huerta, Harlingen High, 17.18; 5. Yari Cabrera, Harlingen South, 17.33; 6. Nestor Rodriguez, Harlingen High, 17.66.

300m Hurdles – 1. Hector Suarez, PSJA Memorial, 41.59; 2. Noah Huerta, Harlingen High, 41.63; 3. EJ Ramirez, McAllen High, 42.11; 4. Shyam Duran, Harlingen South, 43.64; 5. Nestor Rodriguez, Harlingen High, 42.99; 6. Yari Cabrera, Harlingen South, 43.40.

4×100 Relay – 1. McAllen High, 43.16; 2. Brownsville Hanna, 44.39; 3. Weslaco East, 44.54; 4. Harlingen High, 44.87; 5. Harlingen South, 45.00; 6. Weslaco High, 45.12.

4×200 Relay – 1. Brownsville Hanna, 1:33.65; 2. Harlingen High, 1:34.68; 3. Edinburg High, 1:34.83; 4. Weslaco High, 1:34.91; 5. Weslaco East, 1:35.81; 6. Marine Military Academy, 1:36.44.

4×400 Relay – 1. Harlingen High, 3:27.69; 2. McAllen High, 3:27.94; 3. Weslaco High, 3:29.08; 4. Brownsville Hanna, 3:34.55; 5. Edinburg High, 3:35.13; 6. Weslaco East, 3:35.72.

Shot Put – 1. Gilbert Lerma, 45-08; 2. Arad Palafox, McAllen High, 44-10; 3. Cash Harrell, Harlingen South, 44-07; 4. Mehki Blue, Marine Military Academy, 44-06; 5. Jacob Ortiz, Harlingen High, 43-09; 6. Anthony Briones, Weslaco East, 43-07.

Discus – 1. Jacob Ortiz, Harlingen High, 149-01; 2. Cash Harrell, Harlingen South, 146-02; 3. Viktor Rodriguez, PSJA Memorial, 128-00; 4. Gilbert Lerma, Harlingen South, 125-09; 5. Mehki Blue, Marine Military Academy, 121-08; 6. Arad Palafox, McAllen High, 120-09.

High Jump – 1. Michael Vela, Weslaco High, 6-02; 2. Jyazian Moore, Harlingen High, 6-00; 3. Nicholas Karam, McAllen High, 5-10; 4. Andreas Deur, Harlingen High, 5-10; 5. Oliver Schwarz, McAllen High, 5-06; 6. Adan Gomez, Weslaco East, 5-06.

Pole Vault – 1. Estevan Rocha, Weslaco High, 11-00; 2. Jonatan Munoz, Weslaco East, 11-00; 3. Angelo Proenza, Harlingen High, 10-06; 4. Jayden Herrera, McAllen High, 10-00; 5. Jesse Cantu, Harlingen High, 9-06; 6. Noah Silvestro, Harlingen High, 9-06.

Long Jump – 1. Jyazian Moore, Harlingen High, 22-07.75; 2. Andreas Deur, Harlingen High, 20-05; 3. Alexis Duffy, Marine Military Academy, 19-10; 4. Beau Cuellar, Weslaco High, 18-10; 5. Daniel Soto, PSJA Memorial, 18-05.5; 6. Nathanial Jay Herrera, Weslaco East, 18-05.

Triple Jump – 1. Oliver Schwarz, McAllen High, 41-10.5; 2. Scott Ford, Marine Military Academy, 41-02; 3. Adam Sanchez, Harlingen High, 39-03; 4. Luis Orozco, Harlingen South, 38-03; 5. Noah Huerta, Harlingen High, 37-11; 6. Yari Cabrera, Harlingen South, 36-01.

Team Scores – 1. Harlingen High, 159; 2. McAllen High, 119; 3. Weslaco East, 73; 4. Weslaco High, 70; 5. Harlingen South, 55; 6. PSJA Memorial, 46; 7. Brownsville Hanna, 44; 8. Marine Military Academy, 28; 9. Edinburg High.

Girls

100m – 1. Sophia Flores, McAllen High, 12.94; 2. Sadie Romero, Weslaco High, 13.11; 3. Amanda Mares, Harlingen High, 13.21; 4. Desiree Keith, Harlingen South, 13.33; 5. Andreya Torres, Weslaco High, 13.48; 6. Katelyn Vaden, McAllen High, 13.49.

200m – 1. Sophia Flores, McAllen High, 26.39; 2. Anika Guerra, McAllen High, 27.67; 3. Ecklyn Vaden, McAllen High, 27.99; 4. Laila Cerda, Harlingen High, 29.24; 5. Alessandra Torres, Weslaco High, 28.42; 6. Ana Tlapanco, Harlingen High, 28.54.

400m – 1. Yaneli Rocha, McAllen High, 59.47; 2. Katelyn Vaden, McAllen High, 1:01.41; 3. Vanessa Rocha, McAllen High, 1:01.69; 4. Miah Desiga, Weslaco High, 1:03.67; 5. Laila Cerda, Harlingen High, 1:03.87; 6. Sophia Galan, Harlingen South, 1:04.04.

800m – 1. Yaneli Rocha, McAllen High, 2:14.23; 2. Dana Rojas Vazquez, McAllen High, 2:21.82; 3. Tea Martinez, Weslaco East, 2:23.63; 4. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 2:24.42; 5. Brianna Venegas, Harlingen High, 2:25.45; 6. Aileen Quintero, PSJA Memorial, 2:27.81.

1,600m – 1. Dana Rojas Vazquez, McAllen High, 5:17.31; 2. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 5:20.17; 3. Stephanie Suarez, Harlingen High, 5:26.26; 4. Samara Gully, McAllen High, 5:28.06; 5. Tea Martinez, Weslaco East, 5:28.50; 6. Andrea Quintero, Weslaco East, 5:29.13.

3,200m – 1. Stephanie Suarez, Harlingen High, 11:56.86; 2. Samara Gully, McAllen High, 12:01.25; 3. Daira Rojas Vazquez, McAllen High, 12:03.45; 4. Andrea Quintero, Weslaco East, 12:25.46; 5. Jessica De Leon, Harlingen South, 12:44.01; 6. Irene Ramirez, Harlingen High, 12:55.50.

100m Hurdles – 1. Dariana Luna, McAllen High, 15.49; 2. Brianna Arriaga, Brownsville Hanna, 18.20; 3. Jenna Rivera, PSJA Memorial, 18.79; 4. Grace Cowen, Brownsville St. Joseph, 18.82; 5. Samara Magallan, McAllen High, 19.18; 6. Ryllie Garcia, Harlingen High, 19.18.

300m Hurdles – 1. Dariana Luna, McAllen High, 46.49; 2. Samara Magallan, McAllen High, 50.46; 3. Aneesa Joseph, Harlingen High, 51.16; 4. Grace Cowen, Brownsville St. Joseph, 53.08; 5. Ryllie Garcia, Harlingen High, 53.13; 6. Brianna Arriaga, Brownsville Hanna, 56.86.

4×100 Relay – 1. Harlingen High, 49.20; 2. McAllen High, 49.35; 3. Weslaco High, 49.85; 4. Harlingen South, 51.72; 5. PSJA Memorial, 54.34; 6. Brownsville St. Joseph, 54.50.

4×200 Relay – 1. Harlingen High, 1:44.12; 2. Weslaco High, 1:46.22; 3. McAllen High, 1:48.41; 4. PSJA Memorial, 1:57.92; 5. Brownsville Hanna, 1:59.90.

4×400 Relay – 1. Weslaco High, 4:05.80; 2. Harlingen High, 4:05.93; 3. McAllen High, 4:08.42; 4. Harlingen South, 4:24.51; 5. PSJA Memorial, 4:46.30.

Shot Put – 1. Jazmine Thompson, Harlingen High, 41-03; 2. Lauryn Menchaca, McAllen High, 36-00; 3. Marcela Trevino, PSJA Southwest, 35-08; 4. Julia Auguste, McAllen High, 33-02; 5. Anerol Mendoza, PSJA Southwest, 31-03; 6. Sarahi Alonzo, Weslaco High, 30-11.

Discus – 1. Jazmine Thompson, Harlingen High, 151-06; 2. Marcela Trevino, PSJA Southwest, 143-06; 3. Alondra Loya, Brownsville St. Joseph, 127-10; 4. Lauryn Menchaca, McAllen High, 107-10; 5. Julia Auguste, McAllen High, 93-03; 6. Aralynn Tobias, Harlingen South, 92-03.

High Jump – 1. Dariana Luna, McAllen High, 4-10; 2. Molly Blackwell, McAllen High, 4-10; 3. Katherine Williamson, McAllen High, 4-08; 4. Jaylynn Garcia, Weslaco High, 4-06; 5. Aneesa Joseph, Harlingen High, 4-06; 6. Reanna Flores, PSJA Memorial, 4-06.

Pole Vault – 1. Emma Reyes, Harlingen High, 11-00; 2. Molly Blackwell, McAllen High, 10-06; 3. Jenai Martinez, McAllen High, 10-00; 4. Nicole Richer, Brownsville St. Joseph, 9-06; 5. Isabella Castaneda, McAllen High, 8-06.

Long Jump – 1. Mya Pugh, Weslaco High, 16-11; 2. Dariana Luna, McAllen High, 16-05.5; 3. Sophia Flores, McAllen High, 16-05; 4. Moriah Oliver, Weslaco High, 16-00; 5. Sadie Romero, Weslaco High, 15-03; 6. Vivian Wood, Brownsville St. Joseph, 14-11.

Triple Jump – 1. Ecklyn Vaden, McAllen High, 34-02; 2. Moriah Oliver, Weslaco High, 33-09; 3. Desiree Keith, Harlingen South, 33-05; 4. Mya Pugh, Weslaco High, 33-00.5; 5. Vivian Wood, Brownsville St. Joseph, 31-07; 6. Laila Cerda, Harlingen High, 30-09.5.

Team Scores – 1. McAllen High, 257; 2. Harlingen High, 130; 3. Weslaco High, 97; 4. Harlingen South, 30; 5. PSJA Southwest, 28; 6. PSJA Memorial, 24; 7. Brownsville St. Joseph, 23; T8. Brownsville Hanna, 13; T8. Weslaco East.

Los Fresnos Falcon Relays

Leo Aguilar Memorial Stadium

Los Fresnos, TX

Boys

100m – 1. Robert Pineda, Los Fresnos, 11.39; 2. Fabian Garcia, San Benito, 11.45; 3. Kian Jones, San Benito, 11.55; 4. Antonio Benjamin, 11.60; 5. Enrique Lopez, Brownsville Lopez, 11.66; 6. Josue Limon, Los Fresnos, 11.75.

200m – 1. Kian Jones, San Benito, 23.04; 2. Fabian Garcia, San Benito, 23.48; 3. Joaquin Trevino, La Feria, 23.55; 4. Gael Palestina, Los Fresnos, 23.84; 5. Nathaniel Gonzalez, Port Isabel, 23.87; 6. Josue Limon, Los Fresnos, 23.90.

400m – 1. Anthony Martinez, Los Fresnos, 51.49; 2. Kian Jones, San Benito, 53.19; 3. Colten Moore, San Benito, 53.26; 4. Kevin Perales, Brownsville Veterans, 54.36; 5. Adrian Martinez, Los Fresnos, 54.66; 6. Eric Wrinkle, Los Fresnos, 55.03.

800m – 1. Anthony Martinez, Los Fresnos, 2:03.54; 2. Kevin Perales, Brownsville Veterans, 2:03.91; 3. Armando Morales, La Feria, 2:05.31; 4. Evan Torres, La Feria, 2:06.10; 5. Andres Rodriguez, San Benito, 2:06.61; 6. Colten Moore, San Benito, 2:08.72.

1,600m – 1. Thomas Tamayo, Los Fresnos, 4:41.73; 2. Joe Ibarra, San Benito, 4:43.02; 3. Andres Rodriguez, San Benito, 4:49.01; 4. Kevin Martinez, San Benito, 4:50.96; 5. Daniel Diaz, Brownsville Veterans, 5:08.89; 6. Robert Nieto, Los Fresnos, 5:09.43.

3,200m – 1. Anthony Morales, La Feria, 9:29.67; 2. Armando Morales, La Feria, 9:29.91; 3. Evan Torres, La Feria, 9:37.20; 4. Thomas Tamayo, Los Fresnos, 10:28.17; 5. Joe Ibarra, San Benito, 10:55.35; 6. Carlos Martinez, Brownsville Veterans, 11:20.53.

110m Hurdles – 1. Josiah Castillo, San Benito, 16.19; 2. Ricardo Sebastian, Los Fresnos, 16.77; 3. Gael Garcia, San Benito, 17.30; 4. Peter Buenrostro, San Benito, 17.41; 5. Miguel Pena, Los Fresnos, 17.69; 6. Rudy Moreno, Los Fresnos, 18.00.

300m Hurdles – 1. Josiah Castillo, San Benito, 42.23; 2. Gael Garcia, San Benito, 43.75; 3. Rudy Moreno, Los Fresnos, 44.83; 4. Kristian Domanski, San Benito, 44.92; 5. Miguel Pena, Los Fresnos, 45.88; 6. Abraham Camacho, Brownsville Veterans, 46.22.

4×100 Relay – 1. Los Fresnos, 44.12; 2. San Benito, 44.60; 3. La Feria, 44.72; 4. Brownsville Veterans, 45.27; 5. Port Isabel, 46.30; 6. Brownsville Rivera, 47.40.

4×200 Relay – 1. Brownsville Lopez, 1:33.44; 2. Los Fresnos, 1:35.05; 3. San Benito, 1:35.06; 4. Brownsville Veterans, 1:35.88; 5. Brownsville Rivera, 1:37.32; 6. Port Isabel, 1:38.35.

4×400 Relay – 1. Los Frenos, 3:33.36; 2. La Feria, 3:34.81; 3. San Benito, 3:40.32; 4. Brownsville Veterans, 3:42.52; 5. IDEA North Mission, 4:04.54.

Shot Put – 1. Mathew Pinion, Brownsville Veterans, 44-7; 2. Damian Rodriguez, Brownsville Veterans, 40-07; 3. Juan Aceves, Port Isabel, 40-03; 4. Genaro Galvan, Los Fresnos, 38-03.5; 5. Joey Soto, Los Fresnos, 38-03; 6. Robert Gonzalez, La Feria, 36-11.

Discus – 1. Matthew Pinion, Brownsville Veterans, 128-10; 2. Genaro Galvan, Los Fresnos, 109-04; 3. Patrell Reddick, San Benito, 107-04; 4. Andrew Guajardo, La Feria, 106-05; 5. Micha Guzman, La Feria, 104-09; 6. Jaime Perez, Los Fresnos, 102-10.

High Jump – 1. Oscar Valencia, Los Fresnos, 5-08; 2. Hector Resendiz, Los Fresnos, 5-08; 3. Antonio Benjamin, La Feria, 5-06; 4. JJ Juarez, Brownsville Rivera, 5-04; 5. Jacob Cantu, 5-04; T6. Larry Martinez, La Feria, 5-02; T6. Miguel Pena, Los Fresnos, 5-02.

Pole Vault – 1. Kristian Domanski, San Benito, 12-06; 2. Amias Avila, La Feria, 11-06; 3. Isaiah Longoria, La Feria, 11-00; 4. Isaac Sanchez, San Benito, 11-00; 5. Moises Castillo, San Benito, 11-00; 6. Martin Guzman, Los Fresnos, 10-00.

Long Jump – 1. Gabriel Rios, Brownsville Lopez, 20-09; 2. Gerry Gomez, Brownsville Veterans, 20-04; 3. Joaquin Trevino, La Feria, 19-09; 4. Jose Garza, La Feria, 18-10.5; 5. Eliazar Iruegas, Brownsville Lopez, 18-09.5; 6. Kian Jones, San Benito, 18-09.

Triple Jump – 1. Gerry Gomez, Brownsville Veterans, 43-05.5; 2. Gabriel Rios, Brownsville Lopez, 40-08.75; 3. Leonardo Jesus Lopez, Los Fresnos, 40-03; 4. Cade Stumbaugh, Los Fresnos, 40-01; 5. Colten Moore, San Benito, 40-01; 6. Jacob Cantu, San Benito, 38-02.5.

Team Scores – 1. San Benito, 179; 2. Los Fresnos, 173.5; 3. La Feria, 109.5; 4. Brownsville Veterans, 86; 5. Brownsville Lopez, 42; 6. Port Isabel, 14; 7. Brownsville Rivera, 10; 8. IDEA North Mission, 4.

Girls

100m – 1. Samara Rodriguez, Brownsville Rivera, 12.51; 2. Lyla Puente, La Feria, 12.96; 3. Evelyn Ellis, Los Fresnos, 13.26; 4. Renata Trevino, Brownsville Veterans, 13.49; 5. Paola Solis, Brownsville Lopez, 13.61; 6. Lilian Gonzalez, Los Fresnos, 13.81.

200m – 1. Samara Rodrguez, Brownsville Rivera, 25.72; 2. Bianca Verduzco, Los Fresnos, 26.48; 3. Keira Castillo, La Feria, 26.63; 4. Alondra Calzada, Brownsville Veterans, 26.71; 5. Lauren Longoria, San Benito, 28.48; 6. Arianna Gonzalez, San Benito, 28.66.

400m – 1. Samara Rodriguez, Brownsville Rivera, 58.18; 2. Naia Gracia, Brownsville Veterans, 59.84; 3. Isabella Vasquez, Los Fresnos, 1:01.00; 4. Yazmin Bernabe, San Benito, 1:02.23; 5. Delilah Martinez, Los Fresnos, 1:03.10; 6. Hayden Rodriguez, San Benito, 1:04.60.

800m – 1. Naia Gracia, Brownsville Veterans, 2:18.60; 2. Isabella Vasquez, Los Fresnos, 2:21.82; 3. Liana Navarro, La Feria, 2:25.79; 4. Delilah Martinez, Los Fresnos, 2:31.58; 5. Leslie Ortiz, Brownsville Porter, 2:35.08; 6. Nereida De La O, Brownsville Lopez, 2:35.12.

1,600m – 1. Cierra Garcia, La Feria, 5:33.10; 2. Stephanie Ruiz, Los Fresnos, 5:59.53; 3. Victoria Zapata, Los Frenos, 6:05.40; 4. Mia Cerda, La Feria, 6:08.22; 5. Myrna Chaidez, Los Fresnos, 6:09.61; 6. Ashley Pena, Brownsville Veterans, 6:12.36.

3,200m – 1. Liana Navarro, La Feria, 11:29.26; 2. Cierra Garcia, La Feria, 12:37.29; 3. Stephanie Ruiz, Los Fresnos, 13:08.75; 4. Myrna Chaidez, Los Fresnos, 13:52.20; 5. Ashley Pena, Brownsville Veterans, 14:06.06; 6. Dora Mendez, La Feria, 14:26.73.

100m Hurdles – 1. Laylah Galvan, Los Fresnos, 15.89; 2. Emily Ramos, Port Isabel, 16.36; 3. Angelina Rodriguez, La Feria, 17.49; 4. Jessica Salazar, Los Fresnos, 17.56; 5. Mia Bond, Brownsville Veterans, 17.78; 6. Alisson Solorio, Port Isabel, 18.89.

300m Hurdles – 1. Laylah Galvan, Los Fresnos, 49.33; 2. Emily Ramos, Port Isabel, 49.47; 3. Jessica Salazar, Los Fresnos, 50.40; 4. Angelina Rodriguez, La Feria, 52.29; 5. Alisson Solorio, Port Isabel, 53.54; 6. Yasmin Best, Brownsville Veterans, 53.78.

4×100 Relay – 1. La Feria, 50.11; 2. Los Fresnos, 50.81; 3. Brownsville Veterans, 52.02; 4. San Benito, 52.05; 5. Brownsville Lopez, 53.22; 6. Brownsville Rivera, 56.14.

4×200 Relay – 1. Los Fresnos, 1:47.19; 2. La Feria, 1:48.24; 3. Brownsville Veterans, 1:50.66; 4. San Benito, 1:51.63; 5. Port Isabel, 1:55.26; 6. Brownsville Lopez, 1:58.78.

4×400 Relay – 1. Los Fresnos, 4:10.14; 2. San Benito, 4:14.26; 3. La Feria, 4:20.21; 4. Port Isabel, 4:25.42; 5. Brownsville Veterans, 4:26.85; 6. IDEA North Mission, 4:55.18.

Shot Put – 1. Daniela Fernandez, 32-02; 2. Clarissa Beltran, La Feria, 31-11; 3. Chelsea Gonzalez, Port Isabel, 31-08; 4. Bryanna De La Cruz, Brownsville Rivera, 30-02; 5. Escarlet Urrutia, Port Isabel, 27-11; 6. Precious Vasquez, Port Isabel, 27-08.

Discus – 1. Chelsea Gonzalez, Port Isabel, 109-08; 2. Bryanna De La Cruz, Brownsville Rivera, 99-07; 3. Clarissa Beltran, La Feria, 98-07; 4. Sophia Duran, Los Fresnos, 86-00; 5. Kristaly Armas, Los Fresnos, 78-11; 6. Karen Leal, San Benito, 76-05.

High Jump – 1. Lane Halford, Los Fresnos, 5-02; 2. Elle Wall, Port Isabel, 5-00; 3. Yasmin Best, Brownsville Veterans, 4-10; T4. Jessica Salazar, Los Fresnos, 4-06; T4. Magnolia Cavazos, San Benito, 4-06; 6. Audrey Heavens, Brownsville Porter, 4-06.

Pole Vault – 1. Alicia Salinas, La Feria, 9-00; 2. Lyla Puente, La Feria, 8-06; 3. Magnolia Cavazos, San Benito, 7-00; 4. Lilly Avalos, San Benito, 7-00; 5. Hanna Rendon, Los Fresnos, 6-06; 6. Angelina Reyes, San Benito, 6-06.

Long Jump – 1. Keira Castillo, La Feria, 16-02; 2. Evelyn Ellis, Los Fresnos, 16-00; 3. Alondra Calzada, Brownsville Veterans, 15-09.5; 4. Renata Trevino, Brownsville Veterans, 15-03; 5. Paola Solis, Brownsville Lopez, 15-00; 6. Lauren Longoria, San Benito, 14-04.5.

Triple Jump – 1. Evelyn Ellis, Los Fresnos, 33-07.5; 2. Keira Castillo, La Feria, 33-02.5; 3. Jakeida Ibarra, San Benito, 31-06; 4. Paola Solis, Brownsville Lopez, 31-02.75; 5. Miriam Lara, Los Fresnos, 29-08.5; 6. Mia Bond, Brownsville Veterans, 28-03.5.

Team Scores – 1. Los Fresnos, 188; 2. La Feria, 161; 3. Brownsville Veterans, 77; 4. San Benito, 62.5; 5. Port Isabel, 57.5; 6. Brownsville Rivera, 54; 7. Brownsville Lopez, 15; 8. Brownsville Porter, 3; 9. IDEA North Mission, 2.

Lyford Bulldog Relays

Bulldog Stadium

Lyford, TX

Boys

100m – 1. Devin Rodriguez, Rio Hondo, 11.40; 2. Joel Medina, Rio Hondo, 11.48; 3. Frank Arratia, IDEA Weslaco Pike, 11.56; 4. Alex Tijerina, Lyford, 11.57; 5. Isaias Gonzalez, Lyford, 11.58; 6. Ismael Cavazos, La Villa, 11.67.

200m – 1. Frank Arratia, IDEA Weslaco Pike, 24.09; 2. Jahlion Williams, Rio Hondo, 24.13; 3. Ismael Cavazos, La Villa, 24.14; T4. Justin Davila, Mercedes, 24.22; T4. Nathan Sosa, Rio Hondo, 24.22; 6. Sebastian Alvarez, IDEA Edinburg, 24.53.

400m – 1. Riley Reyna, Lyford, 55.01; 2. Bailey Nunez, Lyford, 55.48; 3. Mario Lopez, Rio Hondo, 55.70; 4. Jahlion Williams, Rio Hondo, 56.27; 5. Paulo Parra, IDEA Edinburg, 56.74; 6. Ivan Sanchez, Mercedes, 57.04.

800m – 1. David Caballero, Lyford, 2:07.96; 2. Leo Longoria, Vanguard Beethoven, 2:08.81; 3. Carlos Cantu, Mercedes, 2:10.24; 4. Ramiro Lozoya, Mercedes, 2:10.43; 5. Juan Antonion Villarreal, Rio Hondo, 2:21.62; 6. Ryan Trevino, Mercedes, 2:14.01.

1,600m – 1. Joel Telles, IDEA Weslaco Pike, 4:47.34; 2. Ramiro Lozoya, Mercedes, 4:58.30; 3. Leo Longoria, Vanguard Beethoven, 5:06.17; 4. Juan Antonio Villarreal, Rio Hondo, 5:08.56; 5. Tristen Garcia, Mercedes, 5:12.56; 6. Alejandro De La Cruz, Lyford, 5:22.89.

3,200m – 1. Joel Telles, IDEA Weslaco Pike, 10:26.07; 2. Ramiro Lozoya, Mercedes, 10:55.02; 3. Alejandro De La Cruz, Lyford, 11:02.75; 4. Tristen Garcia, Mercedes, 11:52.52; 5. Cristian Cantu, Mercedes, 12:25.63; 6. Kaled Vargas, IDEA McAllen, 13:10.19.

110m Hurdles – 1. David Trejo, Monte Alto, 17.87; 2. Nicholas Torres, Lyford, 18.97; 3. Ethan Garza, Monte Alto, 20.37; 4. Jesus Sanchez, Mercedes, 20.40; 5. Rey Lopez, 21.34; 6. Ulysses Arriaga, Monte Alto, 21.58.

300m Hurdles – 1. Eddie Martinez, Rio Hondo, 44.94; 2. Rey Lopez, Mercedes, 46.27; 3. Nicholas Torre, Lyford, 46.51; 4. Raul Hinojosa, Lyford, 47.12; 5. Jesus Sanchez, 47.37; 6. Leo Trejo, Rio Hondo, 48.76.

4×100 Relay – 1. Rio Hondo, 44.91; 2. Lyford, 46.07; 3. IDEA Weslaco Pike, 46.22; 4. IDEA Edinburg, 46.51; 5. IDEA Edinburg Quest, 46.83; 6. Mercedes, 47.56.

4×200 Relay – 1. Lyford, 1:36.97; 2. Rio Hondo, 1:37.01; 3. Mercedes, 1:39.96; 4. IDEA Edinburg Quest, 1:40.54; 5. IDEA Edinburg, 146.06.

4×400 Relay – 1. Lyford, 3:42.34; 2. Rio Hondo, 3:47.22; 3. Mercedes, 3:48.04; 4. Lyford, 3:57.42.

Shot Put – 1. Matthew Perez, Mercedes, 45-02; 2. Daniel Perez, Mercedes, 44-05.5; 3. Jake Gonzales, Lyford, 43-11.5; 4. Noe Leos, Rio Hondo, 41-09; 5. Cristian Perez, Monte Alto, 40-00.5; 6. Miguel Chavarria, Rio Hondo, 39-11.5.

Discus – 1. Matthew Perez, Mercedes, 125-06; 2. Jacob Reyna, Lyford, 119-06; 3. Daniel Perez, Mercedes, 110-01; 4. Miguel Chavarria, Rio Hondo, 109-09; 5. Cristian Perez, Monte Alto, 106-10; 6. Jake Gonzales, Lyford, 106-04.5.

High Jump – 1. Adrian Chavez, Lyford, 6-04; 2. Toby Parker, Lyford, 5-06; 3. Bailey Nunez, Lyford, 5-02; 4. Curtis Somado, IDEA Edinburg Quest, 5-00; 5. Justin Davila, Mercedes, 5-00.

Pole Vault – 1. Justin Reyna, Lyford, 8-06; 2. Enrique Lerma, Lyford, 8-00; 3. Ethan Ramirez, Mercedes, 8-00; 4. Rey Lopez, Mercedes, 8-00; 5. Brayan Torres Torres, Lyford, 7-06.

Long Jump – 1. Gabriel Prudente, Vanguard Beethoven, 20-04.5; 2. Joel Medina, Rio Hondo, 20-04; 3. Mario Lopez, Rio Hondo, 18-09.5; 4. Isaias Gonzalez, Lyford, 18-08; 5. Francisco Elizondo, Vanguard Mozart, 18-08; 6. Justin Davila, Mercedes, 18-06.75.

Triple Jump – 1. Frank Gonzalez, Mercedes, 38-09; 2. Brian Ruiz, Monte Alto, 37-11; 3. Marco Hernandez, Vanguard Beethoven, 37-00.5; 4. Daniel Palafox, Lyford, 36-10; 5. Diego Salinas, Vanguard Beethoven, 36-07; 6. Evan Cantu, Lyford, 36-01.

Team Scores – 1. Lyford, 183; 2. Mercedes, 138; 3. Rio Hondo, 131; 4. IDEA Weslaco Pike, 48; 5. Vanguard Beethoven, 32; 6. Monte Alto, 29; 7. IDEA Edinburg, 25; 8. IDEA Edinburg Quest, 25; 9. La Villa, 7; 10. Vanguard Mozart, 2; 11. IDEA McAllen, 1.

Girls

100m – 1. Fatima Constantino, Vanguard Beethoven, 14.38; 2. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 14.46; 3. Trinity Hill, Lyford, 15.10; 4. Kacey Salinas, Lyford, 15.30; 5. Valerie Delgadillo, IDEA McAllen, 15.42; 6. Sandra Torres, IDEA McAllen, 15.44.

200m – 1. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 28.08; 2. Micah Hernandez, Rio Hondo, 28.42; 3. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 28.68; 4. Kacey Salinas, Lyford, 29.41; 5. Mia Garcia, IDEA Alamo, 29.70; 6. Nathalie Ramirez, IDEA Edinburg Quest, 29.84.

400m – 1. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 1:05.28; 2. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 1:05.43; 3. Karmen Quintanilla, IDEA McAllen, 1:07.71; 4. Mia Garcia, IDEA Alamo, 1:07.85; 5. Dyane Castillo, Lyford, 1:08.81; 6. Sandra Torres, IDEA McAllen, 1:11.24.

800m – 1. Dyane Castillo, Lyford, 2:40.60; 2. Ayvery Gonzalez, IDEA McAllen, 2:43.15; 3. Kailey Salazar, La Villa, 2:49.20; 4. Melanie Gonzalez, IDEA Wesalco Pike, 2:52.79; 5. Estrella Martinez, San Isidro, 2:54.02; 6. Katherine Salinas, IDEA Edinburg Quest, 2:54.25.

1,600m – 1. Kaycei Salazar, La Villa, 5:38.34; 2. Alexis Villarreal, Rio Hondo, 6:11.49; 3. Ayvery Gonzalez, IDEA McAllen, 6:18.98; 4. Bethany Elizondo, Vanguard Mozart, 6:48.53; 5. Estrella Martinez, 6:51.35; 6. Sophia Diaz, IDEA McAllen, 6:52.30.

3,200m – 1. Kaycei Salazar, La Villa, 12:12.09; 2. Alexis Villarreal, Rio Hondo, 13:30.94; 3. Karla Maldonado, IDEA Alamo, 16:18.04; 4. Isabella Garcia, Monte Alto, 16:19.05; 5. Serena Perez, IDEA Alamo, 18:18.68; 6. Dora Castillo, Monte Alto, 19:54.01.

100m Hurdles – 1. Heather May, Lyford, 18.39; 2. Karime Leon, Vanguard Beethoven, 19.48; 3. Lauren Rodriguez, Lyford, 20.01; 4. Yanelly Garcia, Vanguard Beethoven, 21.74; 5. Rosslyn Gonzalez, Vanguard Beethoven.

300m Hurdles – 1. Valeria Palomares, Lyford, 57.68; 2. Rosslyn Gonzalez, 1:09.01.

4×100 Relay – 1. Lyford, 54.55; 2. Vanguard Beethoven, 55.74; 3. IDEA McAllen, 55.84; 4. IDEA Edinburg, 1:01.95.

4×200 Relay – 1. Vanguard Beethoven, 1:58.19; 2. Lyford, 1:59.93; 3. Rio Hondo, 2:00.42; 4. IDEA Edinburg, 2:15.79.

4×400 Relay – 1. Lyford, 4:52.37; 2. Vanguard Mozart, 5:26.65.

Shot Put – 1. Dina Cavazos, Monte Alto, 34-11; 2. Natalie Rivera, IDEA Weslaco Pike, 32-08; 3. Heather May, Lyford, 31-01; 4. Giselle Mata, La Villa, 29-08.5; 5. Chelsey Vela, IDEA Edinburg Quest, 28-03; 6. Casey Hendricks, Lyford, 28-02.5.

Discus – 1. Kenzy Coronado, IDEA Edinburg Quest, 82-03; 2. Chelsey Vela, IDEA Edinburg Quest, 80-09.5; 3. Angie Longoria, Monte Alto, 77-00.5; 4. Dina Cavazos, Monte Alto, 75-09; 5. Kyra Coronado, IDEA Edinburg Quest, 74-11.5; 6. Andrea Garcia, San Isidro, 73-10.

High Jump – 1. Micah Hernandez, 4-08; 2. Heather May, Lyford, 4-06; 3. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 4-06; 4. Nathalie Ramirez, IDEA Edinburg Quest, 4-04; 5. Emily Molina, Rio Hondo, 4-02.

Pole Vault – 1. Natalia Landaverde, Rio Hondo, 7-00; 2. Brooklynn Burns, Lyford, 6-00; 3. Heather May, Lyford, 5-00.

Long Jump – 1. Dyane Castillo, Lyford, 14-08.5; 2. Alisa Cortez, Lyford, 14-00.5; 3. Mia Duarte, Monte Alto, 13-07.5; 4. Melody Cavazos, Vanguard Beethoven, 12-11; 5. Dora Castillo, Monte Alto, 12-10.5; 6. Jeadlyn Zamarron, Lyford, 12-07.

Triple Jump – 1. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 33-00; 2. Dyane Castillo, Lyford, 31-09; 3. Alisa Cortez, Lyford, 29-09; 4. Nathalie Ramirez, IDEA Edinburg Quest, 29-06; 5. Brooklynn Burns, Lyford, 27-11; 6. Micah Hernandez, Rio Hondo, 27-08.

Team Scores – 1. Lyford, 171; 2. Vanguard Beethoven, 72; 3. IDEA Edinburg Quest, 69; 4. Rio Hondo, 59; 5. IDEA McAllen, 37; 6. IDEA Weslaco Pike, 34; 7. Monte Alto, 33; 8. La Villa, 30; 9. Vanguard Mozart, 20; 10. IDEA Edinburg, 16; 11. IDEA Alamo, 14; 12. San Isidro, 5.

Mission Invitational

Tom Landry Stadium

Mission, TX

Boys

100m – 1. Andrew Leal, Sharyland Pioneer, 11.26; 2. Jaxson Shupe, Edinburg Vela, 11.33; 3. Diego Salinas, Mission High, 11.46; 4. Cristian Contreras, Sharyland Pioneer, 11.60; 5. Nathan Ocana, Mission Veterans, 11.61; 6. Ethan Morales, Edinburg Vela, 11.61.

200m – 1. Angel Rodriguez, Sharyland Pioneer, 22.51; 2. Caleb Moreno, La Joya High, 23.18; 3. Jacob Molina, Edinburg Vela, 23.45; 4. Sebastian Coronado, Sharyland Pioneer, 23.54; 5. Jamal Polley, Edinburg Vela, 23.57; 6. Emiliano Fraga, PSJA High, 23.67.

400m – 1. Diego Torres, Edinburg North, 51.67; 2. Thomas Aparicio, Mission High, 51.67; 3. Alexis Rodriguez, Edinburg North, 51.90; 4. Jonathan Flores, Edinburg Vela, 52.35; 5. Ulysses Melendez, Edinburg North, 52.37; 6. David Hinojosa, McAllen Memorial, 52.52.

800m – 1. Jesus H. Rodriguez, Edinburg Economedes, 1:58.49; 2. Diego Torres, Edinburg North, 2:00.54; 3. Jarod Cavazos, McAllen Memorial, 2:01.49; 4. Brandon Pena, McAllen Memorial, 2:01.78; 5. Roehl Rodriguez, McAllen Memorial, 2:03.52; 6. Christiano San Martin, Mission High, 2:04.28.

1,600m – 1. Angel Hernandez, McAllen Memorial, 4:30.75; 2. Roehl Rodriguez, McAllen Memorial, 4:31.03; 3. Yahir Martinez, Edinburg Economedes, 4:35.02; 4. Jesus H. Rodriguez, Edinburg Economedes, 4:38.22; 5. Rhyan Gutierrez, Edinburg North, 4:40.20; 6. Darian Coronado, PSJA High, 4:42.09.

3,200m – 1. Angel Hernandez, McAllen Memorial, 10:06.50; 2. Darian Coronado, PSJA High, 10:08.59; 3. Josue Cisneros, Mission High, 10:17.93; 4. Diego Garcia, Edinburg Vela, 10:37.37; 5. Bryan Brooks, McAllen Memorial, 10:37.78; 6. Joaquin Padron, Edinburg Vela, 10:48.55.

110m Hurdles – 1. Osiel Cantu, PSJA High, 14.85; 2. Masyn Vela, McAllen Memorial, 14.89; 3. Sergio Briones, Edinburg Vela, 15.99; 4. Devon Caballero, Edinburg Vela, 17.12; 5. Jonathan Ovalle-Hernandez, Edinburg North, 17.18; 6. Noel Hernandez, Edinburg Vela, 17.98.

300m Hurdles – 1. Masyn Vela, McAllen Memorial, 39.24; 2. Osiel Cantu, PSJA High, 40.37; 3. Dylan Goodson, McAllen Memorial, 40.84; 4. Devon Caballero, Edinburg Vela, 44.86; 5. Jonathan Ovalle-Hernandez, Edinburg North, 45.18; 6. Aaron Campos, Edinburg North, 45.52.

4×100 Relay – 1. Sharyland Pioneer, 43.02; 2. Edinburg Vela, 43.53; 3. Mission High, 44.00; 4. La Joya High, 44.17; 5. Mission Veterans, 44.45; 6. Edinburg North, 45.22.

4×200 Relay – 1. Sharyland Pioneer, 1:30.33; 2. Mission Veterans, 1:33.34; 3. Mission High, 1:33.57; 4. Edinburg North, 1:34.09; 5. Edinburg Vela, 1:35.53; 6. La Joya High, 1:35.60.

4×400 Relay – 1. Edinburg North, 3:24.80; 2. McAllen Memorial, 3:24.95; 3. Edinburg Vela, 3:30.63; 4. La Joya High, 3:40.80; 5. PSJA High, 3:41.12; 6. Mission Veterans, 3:41.73.

Shot Put – 1. Ronnie Ramirez, Edinburg Vela, 54-11; 2. Kristopher Perez, Edinburg Vela, 54-01; 3. Cesar Pacheco, Hidalgo, 45-00; 4. Gustavo Escandon, McAllen Memorial, 44-10; 5. Jesus Cedillo, Edinburg Vela, 42-06; 6. Donnie Nunez, Edinburg Economedes, 42-04.

Discus – 1. Kristopher Perez, Edinburg Vela, 152-10.25; 2. Ronnie Ramirez, Edinburg Vela, 149-04.5; 3. Alejandro Alvarado, Edinburg North, 135-01.5; 4. Raul Valdez, Mission Veterans, 134-00; 5. Gustavo Escandon, McAllen Memorial, 133-06; 6. Cesar Pacheco, Hidalgo, 119-02.

High Jump – 1. Armando Davila, PSJA High, 6-02; 2. Cole Butel, Mission Veterans, 6-00; 3. DeAndre Pitts, La Joya High, 5-08; 4. Jamari Smith, Edinburg North, 5-08; 5. George Fauls, Edinburg Vela, 5-08; 6. Sebastian Coronado, Sharyland Pioneer, 5-06.

Pole Vault – 1. Gilberto Avila, Edinburg Economedes, 11-06; 2. Jay Gonzalez, Mission High, 11-00; 3. Trey De La Garza, Sharyland Pioneer, 10-06; 4. Julio Briones, PSJA High, 10-00; 5. Christopher Tomlinson, Edinburg North, 10-00; 6. Carlos Daniel, McAllen Memorial, 9-06.

Long Jump – 1. Angel Rodriguez, Sharyland Pioneer, 23-00; 2. Oscar Villarreal, Edinburg North, 19-08.5; 3. Aleksander Flores, PSJA High, 19-06; T4. Dylan Goodson, McAllen Memorial, 19-05; T4. Pablo Lopez, Mission Veterans, 19-05; 6. Braden Luedeker, Mission Veterans, 19-03.5.

Triple Jump – 1. Brandon Solis, Mission High, 41-04; 2. Oscar Villarreal, Edinburg North, 40-00; 3. Nathan Moss, Sharyland Pioneer, 38-11; 4. DeAndre Pitts, La Joya High, 38-06; 5. Mark Moreno, Edinburg Vela, 38-02.5; 6. Santiago Gonzalez, Mission High, 37-10.

Team Scores – 1. Edinburg Vela, 115; 2. McAllen Memorial, 93; T3. Edinburg North, 91; T3. Sharyland Pioneer, 91; 5. Mission High, 64; 6. PSJA High, 52; 7. Mission Veterans, 40; 8. La Joya High, 36; 9. Edinburg Economedes, 31; 10. Hidalgo, 7.

Girls

100m – 1. Jaymie Flores, Mercedes, 12.91; 2. Ameryss Gonzalez, Edinburg Vela, 13.16; 3. Ariadna Madrigal, Sharyland Pioneer, 13.23; 4. Ashley Garza, McAllen Memorial, 13.31; 4. Chloe Ramirez, Sharyland Pioneer, 13.44; 6. Calixtra Gandaria, La Joya High, 13.44.

200m – 1. Zia Casas, Edinburg Vela, 25.31; 2. Jaymie Flores, Mercedes, 26.48; 3. Liberty Medina, McAllen Memorial, 26.86; 4. Melissa Kotzur, Edinburg North, 27.15; 5. Jayda Garcia, Sharyland Pioneer, 27.24; 6. Mia Cavazos, Edinburg Vela, 27.58.

400m – 1. Juliana Guajardo, PSJA High, 1:03.53; 2. Brianna Salazar, La Joya High, 1:03.90; 3. Asanta Stewart, La Joya High, 1:04.47; 4. Ava Tovar, Edinburg Vela, 1:04.54; 5. Carolina Zuniga, Edinburg Vela, 1:04.73; 6. Emma Gaither, Sharyland Pioneer, 1:05.10.

800m – 1. Asante Stewart, La Joya High, 2:27.96; 2. Emma Gaither, Sharyland Pioneer, 2:28.34; 3. Mia Gonzalez, Edinburg Vela, 2:29.39; 4. Camryn Mejia, McAllen Memorial, 2:31.51; 5. Yaretzy Buentello, Sharyland Pioneer, 2:32.20; 6. Gabriella Villarreal, Edinburg Vela, 2:32.74.

1,600m – 1. San Juanita Leal, Edinburg North, 4:51.19; 2. Dana Rodriguez, Edinburg Vela, 5:30.12; 3. Riana Quintanilla, Edinburg Vela, 5:30.85; 4. Destiny Trevino, Edinburg Vela, 5:32.27; 5. Nadine Molina, Sharyland Pioneer, 5:51.52; 6. Astrid Soriano, Sharyland Pioneer, 5:51.54.

3,200m – 1. San Juanita Leal, Edinburg North, 10:45.88; 2. Dana Rodriguez, Edinburg Vela, 11:55.22; 3. Maddison Surita, Edinburg Economedes, 12:15.83; 4. Destiny Trevino, Edinburg Vela, 12:39.56; 5. Nadine Molina, Sharyland Pioneer, 12:57.47; 6. Norma Ramos, McAllen Memorial, 13:10.63.

100m Hurdles – 1. Kaylee Andrade, Edinburg North, 16.44; 2. Elle Hill, Sharyland Pioneer, 17.26; 3. Emah Garza, McAllen Memorial, 17.60; 4. Alexandra Santos, La Joya High, 17.72; 5. Emily Morrison, Edinburg Vela, 18.01; 6. Isabella Parker, Mercedes, 18.11.

300m Hurdles – 1. Kaylee Andrade, Edinburg North, 47.55; 2. Emah Garza, McAllen Memorial, 48.55; 3. Kiersten Elizondo, Sharyland Pioneer, 50.50; 4. Delylah Briscoe, Mission High, 50.98; 5. Madelyn Vela, McAllen Memorial, 51.38; 6. Elle Hill, Sharyland Pioneer, 51.39.

4×100 Relay – 1. Edinburg Vela, 49.66; 2. Edinburg North, 51.14; 3. McAllen Memorial, 51.58; 4. Sharyland Pioneer, 51.77; 5. La Joya High, 51.87; 6. Mission High, 53.92.

4×200 Relay – 1. Edinburg Vela, 1:44.83; 2. Sharyland Pioneer, 1:47.98; 3. McAllen Memorial, 1:48.89; 4. Edinburg North, 1:50.16; 5. Mercedes, 1:52.67; 6. Mission High, 1:53.36.

4×400 Relay – 1. Edinburg Vela, 4:05.96; 2. McAllen Memorial, 4:14.08; 3. La Joya High, 4:21.69; 4. Mission Veterans, 4:24.86; 5. PSJA High, 4:27.43; 6. Mission High, 4:33.69.

Shot Put – 1. Jayden Pinkard, McAllen Memorial, 38-01; 2. Natalia Jimenez, Edinburg Economedes, 37-08; 3. Evalyn Pena, Edinburg Vela, 35-01; 4. Estefany Raya, Sharyland Pioneer, 33-09; 5. Miranda Martinez, Sharyland Pioneer, 31-09; 6. Angelica Silva, La Joya High, 31-02.

Discus – 1. Natalia Jimenez, Edinburg Economedes, 122-10.5; 2. Miranda Martinez, Sharyland Pioneer, 109-00; 3. Evalyn Pena, Edinburg Vela, 107-11; T4. Nia Sanders, PSJA High, 102-11; T4. Estefany Raya, Sharyland Pioneer, 102;11. 6. Itzel Hernandez, Sharyland Pioneer, 101-04.

High Jump – 1. Delylah Briscoe, Mission High, 5-01; 2. Victoria Pruneda, Edinburg Vela, 5-00; 3. Gabriela Nunez, McAllen Memorial, 5-00; 4. Clarissa Garza, PSJA High, 5-00; 5. Kendrick Hettinger, Sharyland Pioneer, 4-10; 6. Isabella Parker, Mercedes, 4-10.

Pole Vault – 1. Talina Ochoa, McAllen Memorial, 9-00; 2. Ava Castillo, PSJA High, 9-00; 3. Galilea Lucero, La Joya High, 8-06; 4. Karen Garcia, Hidalgo, 8-00; 5. Kimberly Gutierrez, Sharyland Pioneer, 7-06; 6. Kailyn Bridges, Edinburg Vela, 7-06.

Long Jump – 1. Melissa Kotzur, Edinburg North, 15-08; 2. Madelyn Vela, McAllen Memorial, 15-04; 3. Ann Mabadeje, McAllen Memorial, 15-04; 4. Lauren Hanson, Edinburg Vela, 15-00.5; 5. Delylah Briscoe, Mission High, 15-00; 6. Jade Ortiz-Gutierrez, Edinburg North, 14-08.

Triple Jump – 1. Ann Mabadeje, McAllen Memorial, 35-02.25; 2. Elle Hill, Sharyland Pioneer, 32-09; 3. Brianna Salazar, La Joya High, 32-08.5; 4. Melissa Kotzur, Edinburg North, 32-07.5; 5. Ariadna, Madrigal, Sharyland Pioneer, 31-06.25; 6. Jaymie Flores, Mercede, 31-03.

Team Scores – 1. Edinburg Vela, 149; 2. McAllen Memorial, 121; 3. Sharyland Pioneer, 97; 4. Edinburg North, 83; 5. La Joya High, 58; 6. PSJA High, 29; 7. Mercedes, 25; 8. Edinburg Economedes, 24; 8. Mission High, 22; 10. Mission Veterans, 8; 11. Hidalgo, 4.

Rio Grande City 13th Annual Rey Ramirez Relays

Joe R. Sanchez Stadium

Rio Grande City, TX

Boys

100m – 1. Diego Rodriguez, Roma, 11.05; 2. Alejandro Alanis, Rio Grande City, 11.66; 3. Gabriel Gonzalez, Zapata, 11.71; 4. Federico Morales, Sharyland High, 11.77; 5. Benito Barrera, Laredo Johnson, 11.87; 6. Ulysses Briones, Laredo Alexander, 11.93.

200m – 1. Diego Rodriguez, Roma, 22.45; 2. Sebastian Avena, Laredo Johnson, 23.01; 3. Jose Vega, Sharyland High, 23.57; 4. Gabriel Gonzalez, Zapata, 23.63; 5. Nomar Aguirre, McAllen Rowe, 23.79; 6. Rodrigo Gutierrez, Laredo United South, 23.89.

400m – 1. Sebastian Avena, Laredo Johnson, 49.73; 2. Jorge Briones, Sharyland High, 50.92; 3. Fabian Garza, Sharyland High, 52.08; 4. Sebastian Guerrero, Laredo Alexander, 52.65; 5. Gabriel Gonzalez, Zapata, 53.06; 6. Richard Villarreal, Rio Grande City, 54.11.

800m – 1. Rolando Cazares, Laredo Alexander, 2:03.37; 2. Mario Pina, III, Laredo Alexander, 2:04.96; 3. Anthony Gonzalez, Laredo Alexander, 2:05.52; 4. Marcus Miranda, Roma, 2:07.99; 5. Arturo Chavez, Laredo Cigarroa, 2:09.36; 6. Saul Santos, Laredo Johnson, 2:09.47.

1,600m – 1. Mario Pina III, Laredo Alexander, 4:42.33; 2. Michael Casso, Laredo Alexander, 4:43.63; 3. Azael Davila, La Joya Palmview, 4:44.28; 4. Josue Huitron, Laredo Johnson, 4:46.01; 5. Ronaldo Ramires, La Joya Palmview, 4:46.44; 6. Omar Rodriguez, Grulla, 4:49.52.

3,200m – 1. Michael Casso, Laredo Alexander, 10:10.38; 2. Josegerardo Ramirez, Laredo Johnson, 10:13.01; 3. Ronaldo Ramires, La Joya Palmview, 10:20.87; 4. Diego Pena, Laredo Alexander, 10:28.52; 5. Azael Davila, La Joya Palmview, 10:28.59; 6. Gael Rodriguez, Roma, 10:38.37.

110m Hurdles – 1. Rickey Carson, Laredo Alexander, 15.45; 2. Mateo Canamar, Laredo Alexander, 16.27; 3. Mauricio Garza, Sharyland High, 16.75; 4. Carson Mynard, Laredo Alexander, 17.07; 5. Alexis Dimas, Laredo Cigarroa, 17.37; 6. Angel Martinez, Laredo Johnson, 17.67.

300m Hurdles – 1. Ulysses Briones, Laredo Alexander, 41.99; 2. Carson Mynard, Laredo Alexander, 42.00; 3. Rickey Carson, Laredo Alexander, 43.19; 4. Alexis Dimas, Laredo Cigarroa, 43.90; 5. Javier Canales, Grulla, 44.06; 6. Edgar Chapa, Rio Grande City, 44.21.

4×100 Relay – 1. La Joya Palmview, 43.94; 2. Laredo Alexander, 43.95; 3. Sharyland High, 44.00; 4. Laredo United South, 44.01; 5. Laredo Johnson, 44.20; 6. Roma, 44.27.

4×200 Relay – 1. La Joya Palmview, 1:32.38; 2. Laredo Johnson, 1:33.56; 3. Sharyland High, 1:33.79; 4. Rio Grande City, 1:34.60; 5. Laredo Alexander, 1:34.83; 6. Laredo United South, 1:35.17.

4×400 Relay – 1. Laredo Alexander, 3:27.32; 2. Sharyland High, 3:29.34; 3. La Joya Palmview, 3:37.00; 4. Laredo Cigarroa, 3:40.64; 5. Laredo United South, 3:41.13; 6. La Joya Juarez-Lincoln, 3:41.95.

Shot Put – 1. Dante Barrera, Rio Grande City, 52-08; 2. Michael Banda, McAllen Rowe, 43-10; 3. Bryan Alaniz, Rio Grande City, 43-08; 4. Artemio Belmontes, Roma, 42-00; 5. Jorge Alvarado, Laredo Alexander, 40-04; 6. Alex Tovar, La Joya Juarez-Lincoln, 40-03.

Discus – 1. Dante Barrera, Rio Grande City, 152-07; 2. Artemio Belmontes, Roma, 139-07; 3. Jorge Alvarado, Laredo Alexander, 139-07; 4. Pablo Solis, Rio Grande City, 135-05; 5. Javier Pulido, Laredo Alexander, 128-00; 6. Alex Tovar, La Joya Juarez-Lincoln, 126-03.

High Jump – 1. Romualdo Garcia, Laredo United South, 6-00; 2. Mateo Canamar, Laredo Alexander, 6-00; 3. Juan Gonzalez, Laredo Johnson, 5-10; 4. Rickey Carson, Laredo Alexander, 5-10; 5. Jose Vazquez, Laredo Alexander, 5-08; 6. Gavin Keith, Sharyland High, 5-06.

Pole Vault – 1. David Ponce, Laredo United South, 10-06; 2. Marco Vasquez, Sharyland High, 10-00; 3. Nolan Gallegos, Laredo United South, 9-06; T4. Rafa De Llano, Laredo Alexander, 9-00; T4. Ernesto Bustamante, Laredo Johnson, 9-00; 6. Armando Bustamante, Laredo Johnson, 9-00.

Long Jump – 1. Joaquin Montemayor, Laredo United South, 22-00.5; 2. Rickey Carson, Laredo Alexander, 31-03.25; 3. Sebastian Avena, Laredo Johnson, 21-00; 4. Jose Vazquez, Laredo Alexander, 20-08.5; 5. Calvin Harris, Sharyland High, 20-00; 6. Omar De La Garza, Grulla, 19-03.

Triple Jump – 1. Jorge Briones, Sharyland High, 41-06.5; 2. Josue Ramirez, Laredo United South, 41-06; 3. Cristian Elizondo, Roma, 39-08; 4. Angel Oyervides, Grulla, 39-08; 5. Jayden Gonzalez, Laredo Alexander, 39-04.5; 6. Victor Hernandez, Grulla, 38-11.25.

Team Scores – 1. Laredo Alexander, 189; 2. Sharyland High, 90.5; 3. Laredo Johnson, 70; 4. La Joya Palmview, 68.5; 5. Laredo United South, 59; 6. Rio Grande City, 48; 7. Roma, 44; 8. Laredo Cigarroa, 16; 9. Zapata, 12; 10. McAllen Rowe, 10; 11. Grulla, 9; 12. La Joya Juarez-Lincoln, 4.

Girls

100m – 1. Sherlyn Gomez, Laredo Cigarroa, 12.91; 2. Samantha Solis, Laredo Cigarroa, 13.05; 3. Kimora Fagan, Edinburg High, 13.29; 4. Janelle Jimenez, Laredo Johnson, 13.34; 5. Marianna Vela, Roma, 13.39; 6. Anyela Acevedo, La Joya Palmview, 13.45.

200m – 1. Hailey Gonzalez, McAllen Rowe, 27.53; 2. Lexy Lara, Laredo Cigarroa, 27.93; 3. Beverly Gonzalez, Rio Grande City, 28.15; 4. Katelyn Salinas, La Joya Palmview, 28.22; 5. Danna Munoz, Laredo Cigarroa, 28.26; 6. Kayla Torres, Laredo Johnson, 28.40.

400m – 1. Sherlyn Gomez, Laredo Cigarroa, 1:00.88; 2. Nayeli Rodriguez, Laredo Alexander, 1:01.61; 3. Kylie Cantu, La Joya Palmview, 1:04.76; 4. Danica Cantu, La Joya Palmview, 1:05.80; T5. Alison Pena, Laredo Alexander, 1:05.85; T5. Abigail Solis, La Joya Palmview, 1:05.85; T5. Kendyl Keenan, McAllen Rowe, 1:05.85.

800m – 1. Abigal Solis, La Joya Palmview, 2:28.72; 2. Fernanda Espinosa, Sharyland High, 2:30.56; 3. Angela Martinez, Zapata, 2:30.94; 4. Renata Gonzalez, Laredo Alexander, 2:32.14; 5. Sofia Lauren Garza, Sharyland High, 2:32.25; 6. Yiarah Garza, Rio Grande City, 2:32.86.

1,600m – 1. Angela Martinez, Zapata, 5:30.88; 2. Yaritzy Acosta, La Joya Palmview, 5:30.93; 3. Marcela Guadiana, Laredo Alexander, 5:40.30; 4. Genesis Ramirez, La Joya Palmview, 5:45.21; 5. Victoria Collins, Laredo Alexander, 5:47.98; 6. Mayra Sandoval, Edinburg High, 5:50.47.

3,200m – 1. Yaritzy Acosta, La Joya Palmview, 12:03.15; 2. Marcela Guadiana, Laredo Alexander, 12:10.06; 3. Genesis Ramirez, La Joya Palmview, 12:10.22; 4. Victoria Collins, Laredo Alexander, 12:32.77; 5. Daniela Garza, Laredo Cigarroa, 12:46.66; 6. Morgan Ramos, Rio Grande City, 12:53.82.

100m Hurdles – 1. Cristina Garcia, Laredo Alexander, 16.34; 2. Federica Gongora, Sharyland High, 16.72; 3. Melanie Ramirez, Rio Grande City, 16.88; 4. Grace Butler, Laredo Alexander, 17.36; 5. Aileen Villasenor, La Joya Juarez-Lincoln, 17.42; 6. Lluvia Aldape, Rio Grande City, 18.46.

300m Hurdles – 1. Federica Gongora, Sharyland High, 47.57; 2. Sofia Gonzalez, Laredo Alexander, 48.79; 3. Cristina Garcia, Laredo Alexander, 49.98; 4. Grace Butler, Laredo Alexander, 51.38; 5. Melanie Ramirez, Rio Grande City, 52.25; 6. Anali Gonzalez, Zapata, 52.84.

4×100 Relay – 1. Laredo Cigarroa, 50.19; 2. La Joya Palmview, 50.97; 3. Laredo Alexander, 51.25; 4. Edinburg High, 51.35; 5. Rio Grande City, 51.49; 6. McAllen Rowe, 52.38.

4×200 Relay – 1. Laredo Cigarroa, 1:50.34; 2. La Joya Palmview, 1:50.65; 3. Edinburg High, 1:51.46; 4. Laredo Alexander, 1:51.83; 5. McAllen Rowe, 1:52.38; 6. Sharyland High, 1:53.42.

4×400 Relay – 1. Laredo Alexander, 4:12.64; 2. Sharyland High, 4:24.78; 3. Laredo United South, 4:27.13; 4. La Joya Palmview, 4:28.21; 5. La Joya Juarez-Lincoln, 4:36.43; 6. Rio Grande City, 4:37.39.

Shot Put – 1. Fatima Montes, Grulla, 36-03; 2. Janelle Herrera, Laredo Alexander, 35-00; 3. Cielo Hernandez, Roma, 32-07; 4. Ashley Compton, Laredo Cigarroa, 31-10.5; 5. Bri Barnes, Sharyland High, 31-04; 6. Marielle Gonzalez, Laredo Johnson. 29-11.

Discus – 1. Fatima Montes, Grulla, 120-07; 2. Cielo Hernandez, Roma, 109-07; 3. Shakira Cervantes, Laredo United South, 107-03; 4. Mia Garcia, Laredo Alexander, 106-00; 5. Luanice Rivera, McAllen Rowe, 97-09; 6. Sophia Rosales, La Joya Palmview, 97-08.

High Jump – 1. Jeslynn Flores, La Joya Palmview, 5-00; 2. Andrea Nunez, Laredo Alexander, 4-10; 3. Mia Castillo, Sharyland High, 4-10; 4. Isabella Martinez, Laredo Alexander, 4-10; T5. Renata Cantu, Sharyland High, 4-06; T5. Albeza Heredia, Sharyland High, 4-06.

Pole Vault – 1. Federica Gongora, Sharyland High, 9-00; 2. Arleen Trevino, Sharyland High, 8-06; 3. Hailey Puig, Laredo Alexander, 7-06; 4. Sofia Rodriguez, Laredo Alexander, 7-06; T5. Marelene Huerta, Laredo Johnson, 7-00; T5. Alejandra Perez, Laredo Johnson, 7-00.

Long Jump – 1. Melanie Ramirez, Rio Grande City, 16-11.5; 2. Paris Gomez, Sharyland High, 16-06; 3. Kimora Fagan, 16-05.5; 4. Cristina Garcia, Laredo Alexander, 16-01.5; 5. Mia Castillo, Laredo Alexander, 15-08.5; 6. Dilyanna Chapa, Zapata, 15-05.

Triple Jump – 1. Cristina Garcia, Laredo Alexander, 36-05; 2. Melanie Ramirez, Rio Grande City, 35-02; 3. Mia Castillo, McAllen Rowe, 33-07; 4. Hailey Gonzalez, McAllen Rowe, 33-07; 5. Paris Gomez, Sharyland High, 33-00.25; 6. Danna Munoz, Laredo Cigarroa, 32-05.25.

Team Scores – 1. Laredo Alexander, 161; 2. La Joya Palmview, 105; T3. Laredo Cigarroa, 85; T3. Sharyland High, 85; 5. Rio Grande City, 41; 6. Edinburg High, 33; 7. McAllen Rowe, 23; 8. Grulla, 20; T9. Laredo United South, 18; T9. Zapata, 18; 11. Roma, 16; 12. Laredo Johnson, 9; 13. La Joya Juarez-Lincoln, 6.

Valley View Tiger Relays

Tiger Stadium

Hidalgo, TX

Boys

100m – 1. Xavier Rodriguez, Donna High, 11.06; 2. Christian Hinojosa, Brownsville Pace, 11.40; 3. Erick Ramos, Valley View, 11.57; 4. Nathaniel Medrano, Donna High, 11.75; 5. Timothy Garcia, Vanguard Rembrandt, 11.77; 6. Jaime Arciniega, Donna North, 11.82.

200m – 1. Xavier Rodriguez, Donna High, 22.74; 2. Adrian Sauceda, Brownsville Pace, 22.98; 3. Erick Ramos, Valley View, 23.32; 4. Jose Contreras, Brownsville Pace, 23.72; 5. David Sandoval, Donna High, 23.76; 6. Gael Perez, Brownsville Pace, 23.97.

400m – 1. Xavier Rodriguez, Donna High, 52.76; 2. David Nieves, Donna North, 54.35; 3. David Hernandez, Progreso, 54.64; 4. Joshua Perez, Progreso, 55.49; 5. Humberto Reyes, Valley View, 56.04; 6. Omar Cuellar, Donna North, 56.09.

800m – 1. Mario Luna, Vanguard Rembrandt, 2:03.20; 2. Oscar Leal, Donna High, 2:07.97; Kevin Antonio Jimenez, Donna High, 2:09.42; 4. Jobanny Bravo, Donna North, 2:12.61; 5. Erik Chaires, Donna North, 2:13.06; 6. Eduardo Gallegos, Donna North, 2:14.15.

1,600m – 1. Mario Luna, Vanguard Rembrandt, 4:40.32; 2. Ricardo Chacon, Donna North, 4:43.72; 3. Juan Badillo, Donna North, 4:46.92; 4. Martin Villarreal, Progreso, 4:49.51; 5. Adrian Salazar, Donna High, 4:56.18; 6. Juan Pablo Gomez, Donna High, 4:57.60.

3,200m – 1. Ricardo Chacon, Donna North, 10:18.62; 2. Martin Villarreal, Progreso, 10:27.29; 3. Adrian Salazar, Donna High, 10:28.83; 4. Aaron Miranda, Vanguard Rembrandt, 10:29.53; 5. Juan Badillo, Donna North, 10:30.69; 6. Juan Pablo Gomez, Donna High, 10:34.66.

110m Hurdles – 1. Dallas Zuniga, Donna High, 17.15; 2. Noel Mouton, Valley View, 17.29; 3. Luis Olivas, Valley View, 18.62; 4. Nathan Garza, Valley View, 18.91; 5. Adrian Zavala, Donna High, 18.94; 6. Juan Ruiz, Vanguard Rembrandt, 20.87.

300m Hurdles – 1. Dallas Zuniga, Donna High, 44.16; 2. Noel Mouton, Valley View, 45.34; 3. Adrian Zavala, Donna High, 46.04; 4. Nathan Garza, Valley View, 46.69; 5. Luis Olivas, Valley View, 51.96; 6. Giannlucca Cajas, Vanguard Rembrandt, 51.96.

4×100 Relay – 1. Brownsville Pace, 44.45; 2. Progreso, 45.74; 3. Donna High, 46.63; 4. Vanguard Rembrandt, 47.12; 5. Valley View, 47.26; 6. Donna North, 47.27.

4×200 Relay – 1. Brownsville Pace, 1:33.50; 2. Donna High, 1:35.71; 3. Valley View, 1:35.89; 4. Donna North, 1:36.93; 5. Vanguard Rembrandt, 1:42.14; 6. IDEA Pharr, 1:50.67.

4×400 Relay – 1. Donna Norh, 3:42.47; 2. Donna High, 3:44.99; 3. Valley View, 3:49.67.

Shot Put – 1. Juan Meza, Donna High, 40-04.5; 2. Gabriel Enriquez, Donna High, 40-03.5; 3. Gustavo Donna High, 39-11.5; 4. Rigo Regalado, Donna North, 38-10; 5. Adrian Montalvo, Valley View, 36-05; 6. Michael Salazar, Brownsville Pace, 35-04.

Discus – 1. Christian Hinojosa, Brownsville Pace, 121-03; 2. Adrian Montalvo, Valley View, 115-02; 3. Fernando Casas, Donna North, 111-09; 4. Gabriel Enriquez, Donna High, 110-04; 5. Fernando Fuentes, Valley View, 109-00; 6. Hiram Martinez, Vanguard Rembrandt, 103-09.

High Jump – 1. Damian Cantu, Vanguard Rembrandt, 5-08; 2. Gildarado Perez, Vanguard Rembrandt, 5-06.

Pole Vault – 1. Efrain Salinas, Donna High, 8-06; T2. Adrian Zavala, Donna High, 8-00; T2. Cristoff Tollet, Valley View, 8-00.

Long Jump – 1. Xavier Rodriguez, Donna High, 21-03; 2. Manuel Garcia, Progreso, 19-06; 3. David Sandoval, Donna High, 19-03; 4. Jaime Arciniega, Donna North, 19-00; 5. Christian Guerrero, Donna North, 18-07; 6. Prince Johnson, Donna North, 18-04.5.

Triple Jump – 1. Xavier Rodriguez, Donna High, 42-10.5; 2. Prince Johnson, Donna North, 39-09.5; 3. Noel Mouton, Valley View, 39-05.5; 4. Manuel Garcia, Progreso, 38-07; 5. David Nieves, Donna North, 31-77; 6. Dallas Zuniga, Donna High, 37-09.

Team Scores – 1. Donna High, 204; 2. Donna North, 100; 3. Valley View, 99; 4. Brownsville Pace, 72; 5. Vanguard Rembrandt, 59; 6. Progreso, 50; 7. IDEA Pharr, 2.

Girls

100m – 1. Sophia Pecina, Progreso, 13.37; 2. Maria Morales, Donna North, 13.50; 3. Isabel Lawson, Donna High, 13.74; 4. Maria Blanco, Progreso, 14.31; 5. Anaiya Gomez, Donna North, 14.49; 6. Navy Vasquez, Progreso, 14.51.

200m – 1. Natalie Navarro, Vanguard Rembrandt, 27.09; 2. Delia Lozano, IDEA Pharr, 28.61; 3. Ruby Rodriguez, Donna North, 29.04; 4. Melina Calvillo, Donna High, 29.29; 5. Alexia Reyna, Donna High, 29.55; 6. Genesis Sanchez, Brownsville Pace, 29.66.

400m – 1. Karen Nicole Arias, Vanguard Rembrandt, 1:00.85; 2. Bernice Sustaita, Donna North, 1:03.96; 3. Delia Lozano, IDEA Pharr, 1:05.50; 4. I’lei Washington, Donna High, 1:06.55; 5. Natalie Navarro, Vanguard Rembrandt, 1:06.93; 6. Ariadna Gonzalez, IDEA Pharr, 1:11.61.

800m – 1. Deila Lozano, IDEA Pharr, 2:32.30; 2. Karen Nicoe Arias, Vanguard Rembrandt, 2:38.64; 3. Jackie Gonzalez, Donna North, 2:40.52; 4. Ady Galindo, Donna High, 2:42.97; 5. Alejandra Espinoza, Valley View, 2:45.82.

1,600m – 1. Naomi Cotero, IDEA Pharr, 5:48.75; 2. Alexa Galvan, Progreso, 6:07.56; 3. Jacke Gonzalez, Donna North, 6:18.27; 4. Summer Ramirez, Donna High, 6:32.81; 5. Ady Galindo, Donna High, 6:41.29; 6. Ariadna Gonzalez, IDEA Pharr, 6:43.41.

3,200m – 1. Naomi Cotero, IDEA Pharr, 12:29.75; 2. Deila Lozano, IDEA Pharr, 12:56.84; 3. Alexa Galvan, Progreso, 13:22.42; 4. Summer Ramirez, Donna High, 14:07.62; 5. Gabriela Ramirez, Progreso, 14.41.17.

100m Hurdles – 1. Adriana Becerril, Donna High, 24.00; 2. Veronica Cuella, Donna North, 28.56.

300m Hurdles – 1. Ana Solis, Brownsville Pace, 51.64; 2. Lorena Cerda, Progreso,53.18; 3. Rita Hernandez, Brownsville Pace, 57.37; 4. Veronica Cuellar, Donna North, 1:00.17; 5. Layla Yanez, Donna North, 1:02.11; 6. Brianna Shefke, Valley View, 1:03.54.

4×100 Relay – 1. Brownsville Pace, 54.22; 2. Donna North, 54.67; 3. Donna High, 55.58; 4. Vanguard Rembrandt, 55.79.

4×200 Relay – 1. Brownsville Pace, 1:55.73; 2. Donna High, 1:56.44; 3. Donna North, 1:57.96; 4. Valley View, 2:02.31; 5. Vanguard Rembrandt, 2:14.03; 6. IDEA Pharr, 2:17.72.

4×400 Relay – 1. Donna North, 4:26.88; 2. Progreso, 4:34.38; 3. Donna High, 4:37.79; 4. Valley View, 4:48.04; 5. Brownsville Pace, 4:50.96.

Shot Put – 1. Lauren De La Garza, Donna High, 37-03.5; 2. Valeria Alvarado, Brownsville Pace, 30-07.5; 3. Yaritzi Prado, Valley View, 30-07; 4. Ashley Lopez, Valley View, 30-01; 5. Brianna Lopez, Donna North, 28-05; 6. Rhonda Chavez, Donna North, 24-00.

Discus – 1. Lauren De La Garza, Donna High, 112-01; 2. Valeria Alvarado, Brownsville Pace, 105-04; 3. Ashley Lopez, Valley View, 96-04; 4. Rhonda Chavez, Donna North, 84-05; 5. Mia Shefke, Valley View, 75-07; 6. Yaritzi Prado, Valley View, 74-00.

High Jump – 1. Sandy Longoria, Brownsville Pace, 4-08; 2. Anaiya Gomez, Donna North, 4-04; 3. Kaylee Star Howell, Donna High, 4-00.

Pole Vault – 1. Sandy Longoria, Brownsville Pace, 8-00; 2. Tiffany Flores, Brownsville Pace, 7-06; 3. Desrae Tovar, Donna High, 7-00.

Long Jump – 1. Sophia Pecina, Progreso, 16-03; 2. Lorena Cerda, Progreso, 15-05; 3. Sandy Longoria, Brownsville Pace, 14-08; 4. Maria Morales, Donna North, 13-10; 5. Melina Cavillo, Donna High, 13-04; 6. Jacqueline Rincon, Donna North, 13-00.

Triple Jump – 1. Lorena Cerda, Progreso, 33-01; 2. Sophia Pecina, Progreso, 33-00; 3. Alexia Reyna, Donna High, 29-01; 4. Jacqueline Rincon, Donna North, 28-10; 5. Britney Garcia, Donna High, 27-10.25; 6. San Juanita Hernandez, Donna North, 27-06.

Team Scores – 1. Donna Norh, 123; 2. Donna High, 122; 3. Brownsville Pace, 111; 4. Progreso, 91; 5. IDEA Pharr, 56; 6. Vanguard Rembrandt, 42; 7. Valley View, 38.