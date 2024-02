Track and field season is in full swing, with roughly three weeks of competition in the books. RGVSports.com compiled the top 10 marks this season in each event heading into this weekend’s meets and will continue to update the rankings on a week-by-week basis. Marks compiled are only official fully automated times (FAT) posted on Athletic.net. Coaches, please send corrections or updates to [email protected].

RUNNING EVENTS

100m Dash NAME SCHOOL TIME MEET Sophia Flores McAllen High 12.57 Cats Relays Ely Chavez Sharyland High 12.93 Cats Relays Lyla Puente La Feria 13.04 Cats Relays Evelyn Ellis Los Fresnos 13.07 Cats Relays Ava Barreda McAllen High 13.13 Cats Relays Melissa Kotzur Edinburg North 13.15 Cats Relays Fabiola Hernandez Edcouch-Elsa 13.18 La Maquina Quad Meet Kenzie Rodriguez Mercedes 13.20 Battlin’ Bear Relays Samara Rodriguez Brownsville Rivera 13.22 Yellow Jacket Relays Joanna Aguilar Hidalgo 13.26 La Maquina Quad Meet

200m Dash NAME SCHOOL TIME MEET Sadie Romero Weslaco High 26.56 Earl Scott Relays Alexandra Moya Sharyland Pioneer 26.68 Earl Scott Relays Bianca Verduzco Los Fresnos 26.69 Cats Relays Samara Rodriguez Brownsville Rivera 26.89 Yellow Jacket Relays E’mon Mason Edinburg Vela 27.00 Cats Relays Noelle Araguz Harlingen South 27.10 Earl Scott Relays Katelyn Vaden McAllen High 27.25 Cats Relays Keira Castillo La Feria 27.54 Cats Relays Brianna Salazar La Joya High 27.60 Yellow Jacket Relays Anika Guerra McAllen High 27.63 Cats Relays

400m Dash NAME SCHOOL TIME MEET Samara Rodriguez Brownsville Rivera 59.67 Yellow Jacket Relays Karen Nicole Arias Vanguard Rembrandt 1:00.65 Yellow Jacket Relays Mya Pugh Weslaco High 1:01.48 Earl Scott Relays Zia Casas Edinburg Vela 1:01.67 Cats Relays Isabella Vasquez Los Fresnos 1:02.20 Cats Relays Annika Palacios Edinburg Vela 1:02.61 Cats Relays Yazmin Bernabe San Benito 1:02.77 Cats Relays Natalie Garcia Edinburg Vela 1:03.13 Cats Relays Julianna Guajardo PSJA High 1:03.36 Cats Relays Bianka Garcia Edinburg High 1:03.85 Battlin’ Bear Relays

800m Run NAME SCHOOL TIME MEET San Juanita Leal Edinburg North 2:14.83 Cats Relays Naia Gracia Brownsville Veterans 2:23.48 Yellow Jacket Relays Isabella Vasquez Los Fresnos 2:24.57 Cats Relays Aamarie Ebarb Weslaco High 2:25.98 Earl Scott Relays Brianna Venegas Harlingen High 2:26.27 Earl Scott Relays Yamin Guerra PSJA Southwest 2:26.63 Battlin’ Bear Relays Tea Martinez Weslaco East 2:26.95 Battlin’ Bear Relays Vanessa Garcia Harlingen South 2:28.65 Battlin’ Bear Relays Samara Gully McAllen High 2:29.27 Cats Relays Aileen Quintero PSJA Memorial 2:29.50 Cats Relays

1,600m Run NAME SCHOOL TIME MEET Dana Rojas Vazquez McAllen High 5:13.97 Cats Relays Yazmin Guerra PSJA Southwest 5:27.89 Battlin’ Bear Relays Rebecca Davila Edcouch-Elsa 5:31.17 Yellow Jacket Relays Dana Rodriguez Edinburg Vela 5:32.60 Cats Relays Mareli Cuellar Weslaco East 5:32.94 Battlin’ Bear Relays Cierra Garcia La Feria 5:34.15 Cats Relays Samara Gully McAllen High 5:34.82 Cats Relays Fernanda Espinosa Sharyland High 5:35.87 Cats Relays Yaritzy Acosta La Joya Palmview 5:37.28 Cats Relays Andrea Quintero Weslaco East 5:38.96 Battlin’ Bear Relays

3,200m Run NAME SCHOOL TIME MEET San Juanita Leal Edinburg North 10:59.60 Cats Relays Yazmin Guerra PSJA Southwest 11:24.74 Battlin’ Bear Relays Liana Navarro La Feria 11:30.31 Cats Relays Dana Rojas Vazquez McAllen High 11:34.88 Cats Relays Rebecca Davila Edcouch-Elsa 11:49.05 La Maquina Quad Meet Mareli Cuellar Weslaco East 11:58.82 Yellow Jacket Relays Alexis Fonseca Harlingen South 12:10.05 Battlin’ Bear Relays Graciella Rogers Sharyland High 12:14.23 Cats Relays Dana Rodriguez Edinburg Vela 12:19.41 Cats Relays Genesis Ramirez La Joya Palmview 12:20.57 Cats Relays

100m Hurdles NAME SCHOOL TIME MEET Dariana Luna McAllen High 14.70 PSJA North Winter Relays Laylah Galvan Los Fresnos 15.85 Cats Relays Kaylee Andrade Edinburg North 16.56 Cats Relays Federica Gongora Sharyland High 16.61 Cats Relays Mia Gonzalez Edinburg High 16.82 Cats Relays Ely Chavez Sharyland High 16.83 Cats Relays Emily Ramos Port Isabel 16.94 PSJA North Winter Relays Herminia Corado Edinburg Economedes 16.94 Cats Relays Elle Hill Sharyland Pioneer 16.95 Earl Scott Relays Kennedy Reininger Harlingen South 17.18 Battlin’ Bear Relays

300m Hurdles NAME SCHOOL TIME MEET Herminia Corado Edinburg Economedes 46.07 Cat Relays Dariana Luna McAllen High 46.49 PSJA North Winter Relays Federica Gongora Sharyland High 46.66 PSJA North Winter Relays Kaylee Andrade Edinburg North 48.34 Cat Relays Emah Garza McAllen Memorial 49.44 Yellow Jacket Relays Aneesa Joseph Harlingen High 50.06 Earl Scott Relays Laylah Galvan Los Fresnos 50.33 Cat Relays Delylah Briscoe Mission High 50.65 Battlin’ Bear Relays Kiersten Elizondo Sharyland Pioneer 50.83 Earl Scott Relays Jessica Salazar Los Fresnos 51.34 Cat Relays

4×100 Relay SCHOOL TIME MEET Edinburg Vela 49.88 Cats Relays Harlingen High 50.03 PSJA North Winter Relays Weslaco High 50.29 Earl Scott Relays Harlingen South 50.32 Earl Scott Relays La Feria 50.54 Cats Relays La Joya Palmview 50.73 PSJA North Winter Relays Edinburg High 51.20 Battlin’ Bear Relays Los Fresnos 51.82 Cats Relays Edinburg North 51.83 Cats Relays Weslaco East 52.05 Yellow Jacket Relays

4×200 Relay SCHOOL TIME MEET McAllen High 1:44.97 PSJA North Winter Relays Weslaco High 1:46.66 Earl Scott Relays Los Fresnos 1:47.61 PSJA North Winter Relays Harlingen South 1:48.04 Earl Scott Relays Sharyland Pioneer 1:48.31 PSJA North Winter Relays Edinburg Vela 1:48.46 Cats Relays McAllen Memorial 1:49.36 Yellow Jacket Relays La Feria 1:49.52 Cats Relays Edinburg High 1:49.87 Battln’ Bear Relays La Joya Palmview 1:49.89 PSJA North Winter Relays

4×400 Relay SCHOOL TIME MEET McAllen High 4:06.33 Cats Relays Edinburg Vela 4:08.09 Cats Relays Sharyland Pioneer 4:08.49 Earl Scott Relays Weslaco High 4:12.01 Earl Scott Relays McAllen Memorial 4:12.36 PSJA North Winter Relays Los Fresnos 4:12.66 PSJA North Winter Relays Harlingen High 4:13.07 PSJA North Winter Relays La Joya High 4:16.88 PSJA North Winter Relays Edinburg High 4:17.76 Battln’ Bear Relays PSJA North 4:21.44 Battln’ Bear Relays

FIELD EVENTS

Shot Put NAME SCHOOL MARK MEET Jazmine Thompson Harlingen High 43-02 PSJA North Winter Relays Natalia Jimenez Edinburg Economedes 40-02 Bobby Morrow Relays Marcela Trevino PSJA Southwest 38-04 Cats Relays Lauryn Menchaca McAllen High 36-10.75 Cats Relays Evalyn Pena Edinburg Vela 36-05 Bobby Morrow Relays Kaely Trantham Edcouch-Elsa 35-01.5 La Maquina Quad Meet Lauren DeLaGarza Donna High 34-09 Bobby Morrow Relays Clarissa Beltran La Feria 34-08 Cats Relays Jayden Pinkard McAllen Memorial 34-07.5 Yellow Jacket Relays Bri Barnes Sharyland High 34-04 Cats Relays

Discus NAME SCHOOL MARK MEET Jazmine Thompson Harlingen High 153-03 PSJA North Winter Relays Marcela Trevino PSJA Southwest 140-06 Cats Relays Chelsea Gonzalez Port Isabel 126-10 PSJA North Winter Relays Alondra Loya Brownsville St. Joseph 125-08.5 Yellow Jacket Relays Natalia Jimenez Edinburg Economedes 114-00.5 Cats Relays Estefany Raya Sharyland Pioneer 108-09 Earl Scott Relays Kaely Trantham Edcouch-Elsa 106-00 La Maquina Quad Meet Evalyn Pena Edinburg Vela 105-01 Bobby Morrow Relays Clarissa Beltran La Feria 104-02 Cats Relays Lauren DeLaGarza Donna High 102-01 Earl Scott Relays

High Jump NAME SCHOOL MARK MEET Elle Wall Port Isabel 5-04 Earl Scott Relays Isabella Parker Mercedes 5-04 Earl Scott Relays Jeslynn Flores Edinburg High 5-00 PSJA North Winter Relays Laylah Galvan Los Fresnos 5-00 Cats Relays Mia Gonzalez Edinburg High 5-00 Bobby Morrow Relays Molly Blackwell McAllen High 5-00 Cats Relays Victoria Pruneda Edinburg Vela 5-00 Cats Relays Yasmin Best Brownsville Veterans 5-00 Bobby Morrow Relays Gabriela Nunez McAllen Memorial 4-10 PSJA North Winter Relays Jaylynn Garcia Weslaco High 4-10 Earl Scott Relays Bernice Sustaita Donna North 4-08 Earl Scott Relays Camryn Mejia McAllen Memorial 4-08 Yellow Jacket Relays Clarissa Garza PSJA High 4-08 Cats Relays Liv Keith Sharyland Pioneer 4-08 Earl Scott Relays Miranda Guerrero Edcouch-Elsa 4-08 Yellow Jacket Relays Sandy Longoria Brownsville Pace 4-08 Earl Scott Relays

Pole Vault NAME SCHOOL MARK MEET Emma Reyes Harlingen High 11-06 Earl Scott Relays Molly Blackwell McAllen High 10-06 Cats Relays Arleen Trevino Sharyland High 10-00 Cats Relays Jenai Martinez McAllen High 10-00 PSJA North Winter Relays Nicole Richer Brownsville St. Joseph 10-00 Yellow Jacket Relays Talina Ochoa McAllen Memorial 10-00 PSJA North Winter Relays Alicia Salinas La Feria 09-00 Cats Relays Jacqueline Medina Edcouch-Elsa 09-00 Yellow Jacket Relays Lyla Puente La Feria 09-00 Cats Relays Sandy Longoria Brownsville Pace 09-00 Earl Scott Relays

Long Jump NAME SCHOOL MARK MEET Evelyn Ellis Los Fresnos 17-08.75 PSJA North Winter Relays Mya Pugh Weslaco High 17-02.5 Earl Scott Relays Alondra Calzada Brownsville Veterans 16-06.5 Bobby Morrow Relays Melissa Kotzur Edinburg North 16-04 Bobby Morrow Relays Herminia Corado Edinburg Economedes 16-00.5 Cats Relays Sadie Romero Weslaco High 15-09.75 PSJA North Winter Relays Amanda Mares Harlingen High 15-09.5 Earl Scott Relays Paola Solis Brownsville Lopez 15-07.5 Bobby Morrow Relays Moriah Oliver Weslaco High 15-06.75 PSJA North Winter Relays Andromeda Reyes Edinburg High 15-05.5 Bobby Morrow Relays

Triple Jump NAME SCHOOL MARK MEET Evelyn Ellis Los Fresnos 35-03.5 Cats Relays Melissa Kotzur Edinburg North 34-10 Bobby Morrow Relays Elle Hill Sharyland Pioneer 34-05 Earl Scott Relays Mya Pugh Weslaco High 34-02.5 Earl Scott Relays Ecklyn Vaden McAllen High 33-08.5 Cats Relays Jasmine Auguste McAllen High 33-08.5 Cats Relays Ann Mabadeje McAllen Memorial 33-08 Yellow Jacket Relays Keira Castillo La Feria 33-08 Cats Relays Reanna Flores PSJA Memorial 33-07.5 Cats Relays Herminia Corado Edinburg Economedes 32-10.75 Cats Relays