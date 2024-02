Following are the reported girls soccer scores from Tueday, Jan. 30. Coaches, please text your scores, scorers and updated district record after games to (956) 821-3834.



DISTRICT 30-4A

HIDALGO 3, VANGUARD REMBRANDT 2

Hidalgo 0 0 – 3

Vanguard Rembrandt 0 0 – 2

Hidalgo (3): Jayline Garcia 2, Balvina Estrada

Vanguard Rembrandt (2): Mayte De La Rosa 2

RECORDS: Hidalgo, 2-0-1 in district; Vanguard Rembrandt 2-1;

VANGUARD BEETHOVEN 7, VANGUARD MOZART 0

Vanguard Mozart x x — 0

Vanguard Beethoven x x — 7

Mozart (7): Mia del Barrio, Yanelly Garcia, Natalie Prudente, Bethany Garza, Marina Mata, Zenny Cantu, Sheily Mauricio, Danielle Rocha

Beethoven: 0

DISTRICT 31-4A

PROGRESO 7, IDEA QUEST 0

Progreso 0 0 – 7

Idea Quest 0 0 – 0

Progreso (7): (not reported)

Idea Quest (0):

RECORDS: Progreso, 3-0; Idea Quest 0-3

RAYMONDVILLE 9. MONTE ALTO 2

Raymondville x x — 9

Monte Alto x x –2

Raymondville (9): Andrea Paz 4, Dulce Vargas 2, Abigail Curtis, Briana Sanchez, Ailani Tiscareno

Monte Alto (2): Not reported

DISTRICT 32-4A

IDEA RIVERVIEW 6, RIO HONDO 1

Idea Riverview 5 1 – 6

Rio Hondo 1 0 – 1

Idea Riverview (6): Camila Lopez 3, Monserrat Hernandez, Barbara Torres, Claudia Millan

Rio Hondo (1):

RECORDS: Rio Hondo, 2-1 in district; Idea Riverview 1-0-1

DISTRICT 30-5A

LA JOYA-PALMVIEW 7, LAREDO NIXON 2

La Joya-Palmview 0 0 – 7

Laredo Nixon 0 0 – 2

La Joya-Palmview (7): Stephanie Garcia 3, Valerie Morales 2, Alexia Cabrera, Allison Dimas

Laredo Nixon (2):

RECORDS: La Joya-Palmview, 3-0 in district; Laredo Nixon 1-1-1

MISSION VETERANS 2, ROMA 0

Mission Veterans 1 1 –2

Roma 0 0 –0

Mission Veterans (2): Mia Sanchez 2

Roma (0): None

Records: Mission Veteran 2-0-1; Roma – Not reported

DISTRICT 31-5A

SHARYLAND PIONEER 4, PSJA MEMORIAL 0

Sharyland Pioneer 2 2 – 4

PSJA Memorial 0 0 – 0

Sharyland Pioneer (4): Analise Ale, Ally Fanning, Arlette Martinez, Daphne Gellert

PSJA Memorial (0):

RECORDS: Sharyland Pioneer 2-4; PSJA Memorial 0-5-1

MCALLEN HIGH 10, PSJA SOUTHWEST 1

McAllen High 4 6 – 10

PSJA Southwest 1 0 – 1

McAllen High (10): Julianna Millin 6, Ena Garza, Cami Diaz, Ellie Ford, Gabby Gonzalez,

PSJA Southwest (1):

RECORDS: McAllen High, 5-1; PSJA Southwest, 2-3-1

MCALLEN MEMORIAL 13, VALLEY VIEW 0

McAllen Memorial 8 5 – 13

Valley View 0 0 – 0

McAllen Memorial (13): Ava Casas 3, Kennedy Kaiser 2, Camryn Mejia, Sofia Alaniz-Choy, Jade Arredondo, Chloey Mejia, Azul Lopez, Danara Cardenas, Aitana Mata, Cristela Sanchez

Valley View (0):

RECORDS: McAllen Memorial 6-0; Valley View, 0-5-1

SHARYLAND 2, MCALLEN ROWE 0

Sharyland 0 0 – 2

McAllen Rowe 0 0 – 0

Sharyland (2): Yhoalibeth Alvarez (2)

McAllen Rowe (0):

RECORDS: Sharyland, 4-1-1; McAllen Rowe, 2-3-1

EDINBURG VELA 4, PSJA NORTH 0

Edinburg Vela 4 0 – 4

PSJA North 0 0 – 0

Edinburg Vela (4): Leandra Garza 2, Alma Gutierrez, Nataly De Leon

PSJA North (0):

RECORDS: Edinburg Vela, 4-1-1; PSJA North, 2-4

DISTRICT 32-5A

HARLINGEN SOUTH 3, BROWNSVILLE PORTER 0

Harlingen South 1 2 – 3

Brownsville Porter 0 0 – 0

Harlingen South (3): Damaris Solis, Alexis Fonseca, Noelle Araguz

Brownsville Porter (0):

RECORDS: Harlingen South, 5-0-1; Brownsville Porter, 3-3

BROWNSVILLE PACE 1, DONNA 1 (Pace wins in PKs)



Brownsville Pace 0 1 – 1

Donna 0 1 – 1

Brownsville Pace (1): Andrea Gonzalez,

Donna (1):

RECORDS: Brownsville Pace 1-4-1; Donna 0-3-3

WESLACO EAST 2, MERCEDES 1

Weslaco East 1 1 – 2

Mercerdes 1 0 – 1

Weslaco East (2): Mia Lilu, Ariana Sustaita

Mercedes (1):

RECORDS: Weslaco East, 3-2-1 in district; Mercedes, 0-5-1

EDCOUCH-ELSA 2, BROWNSVILLE LOPEZ 1

Edcouch-Elsa 1 1 – 2

Brownsville Lopez 0 1 – 1

Edcouch-Elsa (2): Sophia Ramos, Leila Barco

Brownsville Lopez (1): Angie Martinez

RECORDS: Edcouch-Elsa, 5-0-1; Brownsville Lopez 2-4

BROWNSVILLE VETERANS 2, DONNA NORTH 0

Brownsville Veterans 0 0 – 2

Donna North 0 0 – 0

Brownsville Veterans (2): Angela Garcia, Danna Prado

Donna North (0):

RECORDS: Brownsville Veterans, 5-1; Donna North, 1-3-2