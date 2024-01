Reported Girls Soccer Scores from Friday, Jan. 26, 2024. Coaches please text your game results – and goal scorers – to (956) 821-3834

The following games and their goal scorers were not reported:

IDEA Quest vs. IDEA Alamo; IDEA Donna vs. IDEA Edinburg; La Feria vs. Port Isabel; Riverview vs. Frontier; Harmony vs. Jubilee; Sports Park vs. Rio Hondo; Laredo Cigarroa vs. Roma

DISTRICT 30-4A

IDEA PHARR 2, VANGUARD MOZART 1

Idea Pharr 0 0 – 2

Vanguard Mozart 0 0 – 1

Idea Pharr (2): Samarah Simental, Yariela Rutiaga

Vanguard Mozart (1): Genesis Gómez

RECORDS: Vanguard Mozart, 1-1 in district; Idea Pharr 1-1

HIDALGO 1, VANGUARD BEETHOVEN 1

Hidalgo 0 0 – 1

Vanguard Beethoven 0 0 – 1

Hidalgo (1): Jayline Garcia

Vanguard Beethoven (1):

RECORDS: Hidalgo, 1-0-1 in district; Vanguard Beethoven 1-0-1; Hidalgo wins in PKs

VANGUARD REMBRANDT 6, LA GRULLA 0

Vanguard Rembrandt 0 0 – 6

La Grulla 0 0 – 0

Vanguard Rembrandt (6): Alejandra Flores 2, Mayte De La Rosa, Sofía Vázquez, Frida Garza, Lucy Alcántar

La Grulla (0):

RECORDS:Vanguard Rembrandt 2-0; La Grulla 0-2

DISTRICT 31-4A

IDEA EDINBURG 4, LYFORD 1

Idea Edinburg 3 1 – 4

Lyford 0 0 – 1

Idea Edinburg (4): Sarah Garcia 2, Angie Hernandez, Macarena Parra

Lyford (1):

RECORDS: Lyford, 1-1 in district; Idea Edinburg 2-0

PROGRESO 3, RAYMONDVILLE 0

Progreso 1 2 – 3

Raymondville 0 0 – 0

Progreso (3): Esmeralda Gallegos, Elizabeth Jalomo, Analie Ontiveros

Raymondville (0):

RECORDS: Progreso, 2-0 in district; Raymondville 0-2

IDEA PIKE 7, MONTE ALTO 1

Idea Pike 6 1 – 7

Monte Alto 0 0 – 1

Idea Pike (7): Kaylee Gonzalez 6, Ileen Luna

Monte Alto (1):

RECORDS: Idea Pike 2-0; Monte Alto 0-2

DISTRICT 30-5A

LA JOYA-PALMVIEW 10, RIO GRANDE CITY 0

La Joya-Palmview 0 0 – 10

Rio Grande City 0 0 0

La Joya-Palmview (10): Valerie Gonzalez 6, Alexia Cabrera, Jessica Arevalo, Brianna Pretalia, Stephanie Garcia

Rio Grande City (0):

RECORDS: La Joya-Palmview, 2-0 in district; Rio Grande City 0-2

MISSION VETERANS 0, LA JOYA- JUAREZ LINCOLN 0 (Veterans wins in PKs)

Mission Veterans 0 0 – 0

La Joya-Juarez Lincoln 0 0 – 0

Mission Veterans (0):

La Joya-Juarez Lincoln (0):

RECORDS: La Joya-Juarez Lincoln, 1-0-1 in district; Mission Veterans 1-0-1; Mission Veterans wins in PKs.

DISTRICT 31-5A

MCALLEN MEMORIAL 5, SHARYLAND PIONEER 1

McAllen Memorial 2 3 5

Sharyland Pioneer 1 0 0

McAllen Memorial (5): Kennedy Kaiser 5

Sharyland Pioneer (1): Analise Ale

RECORDS: McAllen Memorial 5-0, Sharyland Pioneer 1-4

MCALLEN HIGH 8, PSJA MEMORIAL 0

McAllen High 6 2 – 8

PSJA Memorial 0 0 – 0

McAllen High (8): Gabby Gonzalez 3, Savannah Ruiz 2, Julianna Millin, Emma Lopez, Dani Garza

PSJA Memorial (0):

RECORDS: McAllen High, 4-1; PSJA Memorial, 0-4-1

SHARYLAND 12, VALLEY VIEW 1

Sharyland 4 8 – 12

Valley View 1 0 – 1

Sharyland (12): Yhoalibeth Alvarez 6, Yezleen Peña 2, Rachel Andaverdi 2, Marifer Cabada, Michelle Barragan

Valley View (1):

RECORDS: Sharyland, 3-1-1 in district; Valley View, 0-4-1)

PSJA SOUTHWEST 1, PSJA NORTH 0

PSJA Southwest x x – 1

PSJA North x x – 0

PSJA Southwest (1): Genesis Cruz

PSJA North (0):

RECORDS: PSJA Southwest, 2-2-1; PSJA North, 2-3

EDINBURG VELA 4, MCALLEN ROWE 3

Edinburg Vela 2 2 – 4

McAllen Rowe 3 0 – 3

Edinburg Vela (4): Alma Gutierrez 3, Eva Monty 1

McAllen Rowe (3): Sophia San Miguel 2, Camila Gil

RECORDS: Edinburg Vela, 3-1-1; McAllen Rowe, 2-2-1 in district

DISTRICT 32-5A

EDCOUCH-ELSA 3, BROWNSVILLE PORTER 1

Edcouch-Elsa 1 2 – 3

Brownsville Porter 1 1 – 2

Edcouch-Elsa (3): Leila Barco 3

Brownsville Porter (2): Evelyn Padilla, Kimberly Garcia

RECORDS: Edcouch-Elsa, 4-0-1 in district; Brownsville Porter, 3-2

BROWNSVILLE PACE 2, BROWNSVILLE LOPEZ 1

Brownsville Pace 2 0 – 2

Brownsville Lopez 1 0 – 1

Brownsville Pace (2): Andrea Gonzalez, Kimberly Torres

Brownsville Lopez (1): Angie Martinez

RECORDS: Brownsville Lopez, 2-3 in district; Brownsville Pace 1-4)

DONNA 0, MERCEDES 0 (Donna Wins in PKs)



Donna 0 0 – 0

Mercerdes 0 0 – 0

Donna (0):

Mercedes (0):

RECORDS: Donna, 0-3-2 in district; Mercedes, 0-4-1); Donna wins in PKs.

BROWNSVILLE VETERANS 3, WESLACO EAST 1

Brownsville Veterans 0 3 – 3

Weslaco East 0 1 – 1

Brownsville Veterans (3): Angela Garcia, Deysi Lara, Danna Gomez

Weslaco East (1): Mia Lilu

RECORDS: Brownsville Veterans, 3-1; Weslaco East, 2-2-1 in district;

HARLINGEN SOUTH 5, DONNA NORTH 0

Harlingen South 0 0 – 5

Donna North 0 0 – 0

Harlingen South (5): Damaris Solis 2, Adanna Canales, Alexis Fonseca, Alejandra Posada

Donna North (0):

RECORDS: Brownsville Veterans, 3-1 in district; Donna North, 0-3-1)

Note to coaches and scorekeepers:

Penalty kicks scored during a shootout do not get counted in a player’s goals scored statistics.