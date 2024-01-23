VALLEY HS BOYS SOCCER SCORES
Tuesday’s Games
District 30-5A
Laredo Nixon 2, Rio Grande City 1 (PKs)
Laredo Martin 2, La Joya Palmview 0
La Joya Juarez-Lincoln 4, Roma 1
Mission Veterans 2, Laredo Cigarroa 0
District 31-5A
Sharyland High 5, McAllen Memorial 1
Sharyland Pioneer 4, McAllen High 3 (PKs)
Valley View 5, Edinburg Vela 2
PSJA Memorial 2, PSJA North 1
McAllen Rowe 1, PSJA Southwest 0
District 32-5A
Donna North 6, Weslaco East 0
Harlingen South 3, Edcouch-Elsa 0
Brownsville Veterans 3, Donna High 1
Brownsville Pace 1, Brownsville Porter 0
Brownsville Lopez 5, Mercedes 2
District 30-4A
Hidalgo 2, Vanguard Mozart 1
IDEA North Mission 2, IDEA Pharr 0
Vanguard Beethoven 2, Santa Maria 1
Grulla 2, Vanguard Rembrandt 1
District 31-4A
IDEA Weslaco Pike 3, Raymondville 2
Progreso 8, IDEA Alamo 1
Monte Alto 2, IDEA Donna 1
IDEA Edinburg Quest at IDEA Edinburg, Not reported
District 32-4A
Port Isabel 3, IDEA Brownsville Riverview 1
Brownsville Jubilee 6, La Feria 0
IDEA Brownsville Frontier 4, IDEA Brownsville Sports Park 2
Rio Hondo 4, Brownsville Harmony 3
TAPPS DII District 4
Brownsville St. Joseph 8, St. Anthony’s 0
VALLEY HS BOYS SOCCER Box SCORES
Tuesday’s Games
District 30-5A
LAREDO NIXON 2, RIO GRANDE CITY 1 (PKs)
Rio Grande City X X — 1
Laredo Nixon X X — 1
RIO GRANDE CITY (1): Abraham Trevino.
LAREDO NIXON (1): Amador Hinojosa.
RECORDS: Rio Grande City 0-0-1 in district; Laredo Nixon 0-0-1 in district.
LAREDO MARTIN 2, LA JOYA PALMVIEW 0
La Joya Palmview X X — 0
Laredo Martin X X — 2
LA JOYA PALMVIEW (0): None.
LAREDO MARTIN (2): Alejandro Barcena 2.
RECORDS: La Joya Palmview 0-1-0 in district; Laredo Martin 1-0-0 in district.
LA JOYA JUAREZ-LINCOLN 4, ROMA 1
Roma 0 1 — 1
Juarez-Lincoln 1 3 — 4
ROMA (1): Not reported.
LA JOYA JUAREZ-LINCOLN (4): Omar Solis; Edgar Hernandez; Christian Torres; Freddy Oviedo.
RECORDS: Roma 0-1-0 in district; La Joya Juarez-Lincoln 1-0-0 in district.
MISSION VETERANS 2, LAREDO CIGARROA 0
Laredo Cigarroa X X — 0
Mission Veterans X X — 2
LAREDO CIGARROA (0): None.
MISSION VETERANS (2): Diego Tostado 2.
RECORDS: Laredo Cigarroa 0-1-0 in district; Mission Veterans 1-0-0 in district.
District 31-5A
SHARYLAND HIGH 5, McALLEN MEMORIAL 1
McAllen Memorial 0 1 — 1
Sharyland High 4 1 — 5
McALLEN MEMORIAL (1): Not reported.
SHARYLAND HIGH (5): Francisco Gomez 2; Iker Urueta; Carlos Lopez; Eliab Alvarez.
RECORDS: McAllen Memorial 0-3-1 in district; Sharyland High 4-0-0 in district.
SHARYLAND PIONEER 4, McALLEN HIGH 3 (PKs)
McAllen High 0 3 — 3
Sharyland Pioneer 1 2 — 3
McALLEN HIGH (3): Ricardo Bermudez; Alan Martinez; Michael Bowen.
SHARYLAND PIONEER (3): Hector Veliz 2; Daniel Vela.
RECORDS: McAllen High 2-1-1 in district; Sharyland Pioneer 3-0-1 in district.
VALLEY VIEW 5, EDINBURG VELA 2
Valley View 3 2 — 5
Edinburg Vela 0 2 — 2
VALLEY VIEW (5): Emiliano Villegas; Peter Yanez; Lucas Leos; Juan J. Garcia; Diego Vera.
EDINBURGV VELA (2): Marcelo Salinas; Luis Garcia.
RECORDS: Valley View 2-2-0 in district; Edinburg Vela 0-3-1 in district.
PSJA MEMORIAL 2, PSJA NORTH 1
PSJA North 1 0 — 1
PSJA Memorial 1 1 — 2
PSJA NORTH (1): Jacob Ocanas.
PSJA MEMORIAL (2): Julio Cardenas; Eleazar Garcia.
RECORDS: PSJA North 2-2-0 in district; PSJA Memorial 3-1-0 in district.
McALLEN ROWE 1, PSJA SOUTHWEST 0
McAllen Rowe 1 0 — 1
PSJA Southwest 0 0 — 0
McALLEN ROWE (1): Rene Martinez
PSJA SOUTHWEST (0): None.
RECORDS: McAllen Rowe 1-3-0 in district; PSJA Southwest 1-3-0 in district.
District 32-5A
DONNA NORTH 6, WESLACO EAST 0
Weslaco East 0 0 — 0
Donna North 2 4 — 6
WESLACO EAST (0): None.
DONNA NORTH (6): Richard Martinez 2; Melvin Gomez; Jonathan Juarez; Christopher De Leon; Enrique Torres.
RECORDS: Weslaco East 0-1-3 in district; Donna North 4-0-0 in district.
HARLINGEN SOUTH 3, EDCOUCH-ELSA 0
Harlingen South 2 1 — 3
Edcouch-Elsa 0 0 — 0
HARLINGEN SOUTH (3): Sebastian Hernandez 2; Giancarlo Garza.
EDCOUCH-ELSA (0): None.
RECORDS: Harlingen South 1-3-0 in district; Edcouch-Elsa 1-3-0 in district.
BROWNSVILLE VETERANS 3, DONNA HIGH 1
Donna High 1 0 — 1
Brownsville Vets. 1 2 — 3
DONNA HIGH (1): Juan Nieto.
BROWNSVILLE VETERANS (3): Casper Kaechele; Roman Reyna; Andres Gutierrez.
RECORDS: Donna High 0-3-1 in district; Brownsville Veterans 3-1-0 in district.
BROWNSVILLE PACE 1, BROWNSVILLE PORTER 0
Brownsville Porter 0 0 — 0
Brownsville Pace 1 0 — 1
BROWNSVILLE PORTER (0): None.
BROWNSVILLE PACE (1): Jovanny Chavez.
RECORDS: Brownsville Porter 2-1-1 in district; Brownsville Pace 3-1-0 in district.
BROWNSVILLE LOPEZ 5, MERCEDES 2
Brownsville Lopez 0 5 — 5
Mercedes 2 0 — 2
BROWNSVILLE LOPEZ (5): Diego Gomez 2; Ramon Zuniga; Jonathan Gomez; Damian Rezendez.
MERCEDES (2): Not reported.
RECORDS: Brownsville Lopez 2-1-1 in district; Mercedes 1-3-0 in district.
District 30-4A
HIDALGO 2, VANGUARD MOZART 1
Hidalgo X X — 2
Vanguard Mozart X X — 1
HIDALGO (2): Diego Torres 2.
VANGUARD MOZART (1): Not reported.
RECORDS: Hidalgo 3-0-1 in district; Vanguard Mozart 1-4-0 in district.
IDEA NORTH MISSION 2, IDEA PHARR 0
IDEA N. Mission X X — 2
IDEA Pharr X X — 0
IDEA NORTH MISSION (2): Justin Nazariega; Diego Rivera.
IDEA PHARR (0): None.
RECORDS: IDEA North Mission 1-0-3 in district; IDEA Pharr 3-2-0 in district.
VANGUARD BEETHOVEN 2, SANTA MARIA 1
Santa Maria X X — 1
Vanguard Beethoven X X — 2
SANTA MARIA (1): Not reported.
VANGUARD BEETHOVEN (2): Not reported.
RECORDS: Santa Maria 1-3-0 in district; Vanguard Beethoven 3-1-1 in district.
GRULLA 2, VANGUARD REMBRANDT 1
Vanguard Rembrandt X X — 1
Grulla X X — 2
VANGUARD REMBRANDT (1): Not reported.
GRULLA (2): Luis Diaz; Ulises Jaramillo.
RECORDS: Vangaurd Rembrandt 1-3-0 in district; Grulla 3-1-1 in district.
District 31-4A
IDEA WESLACO PIKE 3, RAYMONDVILLE 2
IDEA Weslaco Pike 0 3 — 3
Raymondville 1 1 — 2
IDEA WESLACO PIKE (3): Not reported.
RAYMONDVILLE (2): Kristian Tovar; Obed Almeda.
RECORDS: IDEA Weslaco Pike 1-0-0 in district; Raymondville 0-1-0 in district.
PROGRESO 8, IDEA ALAMO 1
Progreso X X — 8
IDEA Alamo X X — 1
PROGRESO (8): Hicker Segura 3; Cesar Meza; Joshua Perez; Carlos Carbajal; Elia Magallan.
IDEA ALAMO (1): Not reported.
RECORDS: Progreso 1-0-0 in district; IDEA Alamo 0-1-0 in district.
MONTE ALTO 2, IDEA DONNA 1
IDEA Donna X X — 1
Monte Alto X X — 2
IDEA DONNA (1): Not reported.
MONTE ALTO (2): Jose Gutierrez; Jayson Trujillo.
RECORDS: IDEA Donna 0-1-0 in district; Monte Alto 1-0-0 in district.
District 32-4A
PORT ISABEL 3, IDEA RIVERVIEW 1
IDEA B. Riverview 1 0 — 1
Port Isabel 2 1 — 3
IDEA BROWNSVILLE RIVERVIEW (1): Not reported.
PORT ISABEL (3): Tony Garcia; Oscar Arona; Dominic Acosta.
RECORDS: IDEA Brownsville Riverview 0-1-0 in district; Port Isabel 1-0-0 in district.
BROWNSVILLE JUBILEE 6, LA FERIA 0
La Feria X X — 0
Brownsville Jubilee X X — 6
LA FERIA (0): None.
BROWNSVILLE JUBILEE (6): Rogelio Galvan 4; Gustavo Mata; Erik Carmona.
RECORDS: La Feria 0-1-0 in district; Brownsville Jubilee 1-0-0 in district.
IDEA FRONTIER 4, IDEA SPORTS PARK 2
IDEA Sports Park X X — 2
IDEA Frontier X X — 4
IDEA BROWNSVILLE SPORTS PARK (2): Not repoted.
IDEA BROWNSVILLE FRONTIER (4): Aaron Aguirre 2; Sergio Hernandez 1; Own Goal.
RECORDS: IDEA Brownsville Sports Park 0-1-0 in district; IDEA Brownsville Frontier 1-0-0 in district.
RIO HONDO 4, BROWNSVILLE HARMONY 3
B’ville Harmony 1 2 — 3
Rio Hondo 1 3 — 4
BROWNSVILLE HARMONY (3): Not reported.
RIO HONDO (4): Frank Ponce; Noe Leos; Antonio Rodriguez; Leo Quezada.
RECORDS: Brownsville Harmony 0-1-0 in district; Rio Hondo 1-0-0 in district.
TAPPS DII District 4
BROWNSVILLE ST. JOSEPH 6, ST. ANTHONY’S 0
St. Joseph X X — 8
St. Anthony’s X X — 0
BROWNSVILLE ST. JOSEPH (6): Claudio Torres 3; Diego Saldana 3; Emilio Gonzalez; Ese Escamilla.
ST. ANTHONY’S (0): None.
RECORDS: Brownsville St. Joseph 6-0-0 in district.
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