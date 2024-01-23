VALLEY HS BOYS SOCCER SCORES

Tuesday’s Games

District 30-5A

Laredo Nixon 2, Rio Grande City 1 (PKs)

Laredo Martin 2, La Joya Palmview 0

La Joya Juarez-Lincoln 4, Roma 1

Mission Veterans 2, Laredo Cigarroa 0

District 31-5A

Sharyland High 5, McAllen Memorial 1

Sharyland Pioneer 4, McAllen High 3 (PKs)

Valley View 5, Edinburg Vela 2

PSJA Memorial 2, PSJA North 1

McAllen Rowe 1, PSJA Southwest 0

District 32-5A

Donna North 6, Weslaco East 0

Harlingen South 3, Edcouch-Elsa 0

Brownsville Veterans 3, Donna High 1

Brownsville Pace 1, Brownsville Porter 0

Brownsville Lopez 5, Mercedes 2

District 30-4A

Hidalgo 2, Vanguard Mozart 1

IDEA North Mission 2, IDEA Pharr 0

Vanguard Beethoven 2, Santa Maria 1

Grulla 2, Vanguard Rembrandt 1

District 31-4A

IDEA Weslaco Pike 3, Raymondville 2

Progreso 8, IDEA Alamo 1

Monte Alto 2, IDEA Donna 1

IDEA Edinburg Quest at IDEA Edinburg, Not reported

District 32-4A

Port Isabel 3, IDEA Brownsville Riverview 1

Brownsville Jubilee 6, La Feria 0

IDEA Brownsville Frontier 4, IDEA Brownsville Sports Park 2

Rio Hondo 4, Brownsville Harmony 3

TAPPS DII District 4

Brownsville St. Joseph 8, St. Anthony’s 0

 

VALLEY HS BOYS SOCCER Box SCORES

Tuesday’s Games

District 30-5A

LAREDO NIXON 2, RIO GRANDE CITY 1 (PKs)

Rio Grande City            X        X     —           1

Laredo Nixon               X        X     —           1

RIO GRANDE CITY (1): Abraham Trevino.

LAREDO NIXON (1): Amador Hinojosa.

RECORDS: Rio Grande City 0-0-1 in district; Laredo Nixon 0-0-1 in district.

LAREDO MARTIN 2, LA JOYA PALMVIEW 0

La Joya Palmview       X        X     —           0

Laredo Martin              X        X     —           2

LA JOYA PALMVIEW (0): None.

LAREDO MARTIN (2): Alejandro Barcena 2.

RECORDS: La Joya Palmview 0-1-0 in district; Laredo Martin 1-0-0 in district.

LA JOYA JUAREZ-LINCOLN 4, ROMA 1

Roma                            0        1     —           1

Juarez-Lincoln             1        3     —           4

ROMA (1): Not reported.

LA JOYA JUAREZ-LINCOLN (4): Omar Solis; Edgar Hernandez; Christian Torres; Freddy Oviedo.

RECORDS: Roma 0-1-0 in district; La Joya Juarez-Lincoln 1-0-0 in district.

MISSION VETERANS 2, LAREDO CIGARROA 0

Laredo Cigarroa           X        X     —           0

Mission Veterans        X        X     —           2

LAREDO CIGARROA (0): None.

MISSION VETERANS (2): Diego Tostado 2.

RECORDS: Laredo Cigarroa 0-1-0 in district; Mission Veterans 1-0-0 in district.

 

District 31-5A

SHARYLAND HIGH 5, McALLEN MEMORIAL 1

McAllen Memorial      0        1     —           1

Sharyland High            4        1     —           5

McALLEN MEMORIAL (1): Not reported.

SHARYLAND HIGH (5): Francisco Gomez 2; Iker Urueta; Carlos Lopez; Eliab Alvarez.

RECORDS: McAllen Memorial 0-3-1 in district; Sharyland High 4-0-0 in district.

SHARYLAND PIONEER 4, McALLEN HIGH 3 (PKs)

McAllen High               0        3     —           3

Sharyland Pioneer       1        2     —           3

McALLEN HIGH (3): Ricardo Bermudez; Alan Martinez; Michael Bowen.

SHARYLAND PIONEER (3): Hector Veliz 2; Daniel Vela.

RECORDS: McAllen High 2-1-1 in district; Sharyland Pioneer 3-0-1 in district.

VALLEY VIEW 5, EDINBURG VELA 2

Valley View                  3        2     —           5

Edinburg Vela              0        2     —           2

VALLEY VIEW (5): Emiliano Villegas; Peter Yanez; Lucas Leos; Juan J. Garcia; Diego Vera.

EDINBURGV VELA (2): Marcelo Salinas; Luis Garcia.

RECORDS: Valley View 2-2-0 in district; Edinburg Vela 0-3-1 in district.

PSJA MEMORIAL 2, PSJA NORTH 1

PSJA North                  1        0     —           1

PSJA Memorial            1        1     —           2

PSJA NORTH (1): Jacob Ocanas.

PSJA MEMORIAL (2): Julio Cardenas; Eleazar Garcia.

RECORDS: PSJA North 2-2-0 in district; PSJA Memorial 3-1-0 in district.

McALLEN ROWE 1, PSJA SOUTHWEST 0

McAllen Rowe             1        0     —           1

PSJA Southwest          0        0     —           0

McALLEN ROWE (1): Rene Martinez

PSJA SOUTHWEST (0): None.

RECORDS: McAllen Rowe 1-3-0 in district; PSJA Southwest 1-3-0 in district.

 

District 32-5A

DONNA NORTH 6, WESLACO EAST 0

Weslaco East               0        0     —           0

Donna North                 2        4     —           6

WESLACO EAST (0): None.

DONNA NORTH (6): Richard Martinez 2; Melvin Gomez; Jonathan Juarez; Christopher De Leon; Enrique Torres.

RECORDS: Weslaco East 0-1-3 in district; Donna North 4-0-0 in district.

HARLINGEN SOUTH 3, EDCOUCH-ELSA 0

Harlingen South           2        1     —           3

Edcouch-Elsa               0        0     —           0

HARLINGEN SOUTH (3): Sebastian Hernandez 2; Giancarlo Garza.

EDCOUCH-ELSA (0): None.

RECORDS: Harlingen South 1-3-0 in district; Edcouch-Elsa 1-3-0 in district.

BROWNSVILLE VETERANS 3, DONNA HIGH 1

Donna High                  1        0     —           1

Brownsville Vets.         1        2     —           3

DONNA HIGH (1): Juan Nieto.

BROWNSVILLE VETERANS (3): Casper Kaechele; Roman Reyna; Andres Gutierrez.

RECORDS: Donna High 0-3-1 in district; Brownsville Veterans 3-1-0 in district.

BROWNSVILLE PACE 1, BROWNSVILLE PORTER 0

Brownsville Porter       0        0     —           0

Brownsville Pace        1        0     —           1

BROWNSVILLE PORTER (0): None.

BROWNSVILLE PACE (1): Jovanny Chavez.

RECORDS: Brownsville Porter 2-1-1 in district; Brownsville Pace 3-1-0 in district.

BROWNSVILLE LOPEZ 5, MERCEDES 2

Brownsville Lopez       0        5     —           5

Mercedes                     2        0     —           2

BROWNSVILLE LOPEZ (5): Diego Gomez 2; Ramon Zuniga; Jonathan Gomez; Damian Rezendez.

MERCEDES (2): Not reported.

RECORDS: Brownsville Lopez 2-1-1 in district; Mercedes 1-3-0 in district.

 

District 30-4A

HIDALGO 2, VANGUARD MOZART 1

Hidalgo                        X        X     —           2

Vanguard Mozart         X        X     —           1

HIDALGO (2): Diego Torres 2.

VANGUARD MOZART (1): Not reported.

RECORDS: Hidalgo 3-0-1 in district; Vanguard Mozart 1-4-0 in district.

IDEA NORTH MISSION 2, IDEA PHARR 0

IDEA N. Mission          X        X     —           2

IDEA Pharr                   X        X     —           0

IDEA NORTH MISSION (2): Justin Nazariega; Diego Rivera.

IDEA PHARR (0): None.

RECORDS: IDEA North Mission 1-0-3 in district; IDEA Pharr 3-2-0 in district.

VANGUARD BEETHOVEN 2, SANTA MARIA 1

Santa Maria                 X        X     —           1

Vanguard Beethoven   X        X     —           2

SANTA MARIA (1): Not reported.

VANGUARD BEETHOVEN (2): Not reported.

RECORDS: Santa Maria 1-3-0 in district; Vanguard Beethoven 3-1-1 in district.

GRULLA 2, VANGUARD REMBRANDT 1

Vanguard Rembrandt   X        X     —           1

Grulla                           X        X     —           2

VANGUARD REMBRANDT (1): Not reported.

GRULLA (2): Luis Diaz; Ulises Jaramillo.

RECORDS: Vangaurd Rembrandt 1-3-0 in district; Grulla 3-1-1 in district.

 

District 31-4A

IDEA WESLACO PIKE 3, RAYMONDVILLE 2

IDEA Weslaco Pike      0        3     —           3

Raymondville               1        1     —           2

IDEA WESLACO PIKE (3): Not reported.

RAYMONDVILLE (2): Kristian Tovar; Obed Almeda.

RECORDS: IDEA Weslaco Pike 1-0-0 in district; Raymondville 0-1-0 in district.

PROGRESO 8, IDEA ALAMO 1

Progreso                      X        X     —           8

IDEA Alamo                 X        X     —           1

PROGRESO (8): Hicker Segura 3; Cesar Meza; Joshua Perez; Carlos Carbajal; Elia Magallan.

IDEA ALAMO (1): Not reported.

RECORDS: Progreso 1-0-0 in district; IDEA Alamo 0-1-0 in district.

MONTE ALTO 2, IDEA DONNA 1

IDEA Donna                 X        X     —           1

Monte Alto                   X        X     —           2

IDEA DONNA (1): Not reported.

MONTE ALTO (2): Jose Gutierrez; Jayson Trujillo.

RECORDS: IDEA Donna 0-1-0 in district; Monte Alto 1-0-0 in district.

 

District 32-4A

PORT ISABEL 3, IDEA RIVERVIEW 1

IDEA B. Riverview        1        0     —           1

Port Isabel                    2        1     —           3

IDEA BROWNSVILLE RIVERVIEW (1): Not reported.

PORT ISABEL (3): Tony Garcia; Oscar Arona; Dominic Acosta.

RECORDS: IDEA Brownsville Riverview 0-1-0 in district; Port Isabel 1-0-0 in district.

BROWNSVILLE JUBILEE 6, LA FERIA 0

La Feria                        X        X     —           0

Brownsville Jubilee    X        X     —           6

LA FERIA (0): None.

BROWNSVILLE JUBILEE (6): Rogelio Galvan 4; Gustavo Mata; Erik Carmona.

RECORDS: La Feria 0-1-0 in district; Brownsville Jubilee 1-0-0 in district.

IDEA FRONTIER 4, IDEA SPORTS PARK 2

IDEA Sports Park         X        X     —           2

IDEA Frontier               X        X     —           4

IDEA BROWNSVILLE SPORTS PARK (2): Not repoted.

IDEA BROWNSVILLE FRONTIER (4): Aaron Aguirre 2; Sergio Hernandez 1; Own Goal.

RECORDS: IDEA Brownsville Sports Park 0-1-0 in district; IDEA Brownsville Frontier 1-0-0 in district.

RIO HONDO 4, BROWNSVILLE HARMONY 3

B’ville Harmony           1        2     —           3

Rio Hondo                    1        3     —           4

BROWNSVILLE HARMONY (3): Not reported.

RIO HONDO (4): Frank Ponce; Noe Leos; Antonio Rodriguez; Leo Quezada.

RECORDS: Brownsville Harmony 0-1-0 in district; Rio Hondo 1-0-0 in district.

 

TAPPS DII District 4

BROWNSVILLE ST. JOSEPH 6, ST. ANTHONY’S 0

St. Joseph                    X        X     —           8

St. Anthony’s                X        X     —           0

BROWNSVILLE ST. JOSEPH (6): Claudio Torres 3; Diego Saldana 3; Emilio Gonzalez; Ese Escamilla.

ST. ANTHONY’S (0): None.

RECORDS: Brownsville St. Joseph 6-0-0 in district.

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