|Goals in District Play
|Player
|School
|District
|1/12/2024
|1/16/2024
|1/19/2024
|Total
|Julianna Millin
|McAllen High
|31-5A
|0
|5
|3
|8
|Leila Barco
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|4
|3
|0
|7
|Damaris Solis
|Harlingen South
|32-5A
|2
|1
|4
|7
|Kennedy Kaiser
|McAllen Memorial
|31-5A
|2
|4
|1
|7
|Angela Garcia
|Brownsville Veterans
|32-5A
|1
|1
|4
|6
|Leandra Garza
|Edinburg Vela
|31-5A
|3
|0
|2
|5
|Alexis Fonseca
|Harlingen South
|32-5A
|1
|2
|2
|5
|Laura Lopez
|PSJA Southwest
|31-5A
|0
|0
|5
|5
|Autumn Perez
|Harlingen South
|32-5A
|1
|2
|1
|4
|Yhoalibeth Alvarez
|Sharyland
|31-5A
|1
|1
|2
|4
|Arlette Martinez
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|3
|1
|0
|4
|Ashanti Roman
|Brownsville Porter
|32-5A
|2
|0
|1
|3
|Aliyah Fonseca
|Harlingen South
|32-5A
|1
|1
|1
|3
|Savannah Ruiz
|McAllen High
|31-5A
|1
|2
|0
|3
|Sofia Alaniz-Choy
|McAllen Memorial
|31-5A
|1
|1
|1
|3
|Choley Mejia
|McAllen Memorial
|31-5A
|1
|1
|1
|3
|Brianna Brackhahn
|Brownsville Veterans
|32-5A
|0
|0
|2
|2
|Jocelyn Regalado
|Donna North
|32-5A
|2
|0
|0
|2
|Alma Gutierrez
|Edinburg Vela
|31-5A
|1
|1
|0
|2
|Sofia San Miguel
|McAllen Rowe
|31-5A
|0
|0
|2
|2
|Camila Gil
|McAllen Rowe
|31-5A
|0
|1
|1
|2
|Sarai Cano
|McAllen Rowe
|31-5A
|0
|1
|1
|2
|Blanca Salas
|Weslaco East
|32-5A
|0
|2
|0
|2
|Angie Lopez
|Brownsville Lopez
|32-5A
|0
|1
|0
|1
|Angie Martinez
|Brownsville Lopez
|32-5A
|0
|1
|0
|1
|Brownsville Pace
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Andrea Gonzalez
|Brownsville Pace
|32-5A
|1
|0
|0
|1
|Evelyne Padilla
|Brownsville Porter
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Camila Minez
|Brownsville Porter
|32-5A
|0
|1
|0
|1
|Angela Ramirez
|Brownsville Porter
|32-5A
|1
|0
|0
|1
|Natalia Charles
|Brownsville Veterans
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Amanda Rafidi
|Brownsville Veterans
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Rubi Mercado
|Donna North
|32-5A
|1
|0
|0
|1
|Vanessa Alvarado
|Donna North
|32-5A
|1
|0
|0
|1
|Genesis Garcia
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Faith Castañeda
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|0
|1
|0
|1
|Cheynne Rodriguez
|Edcouch-Elsa
|32-5A
|1
|0
|0
|1
|Andrea Posada
|Harlingen South
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Alejandra Posada
|Harlingen South
|32-5A
|0
|1
|0
|1
|Katherine Salinas
|Harlingen South
|32-5A
|0
|1
|0
|1
|Kayren Vasquez
|Harlingen South
|32-5A
|0
|1
|0
|1
|Danara Cardenas
|McAllen Memorial
|31-5A
|0
|0
|1
|1
|Regina Leija
|McAllen Memorial
|31-5A
|0
|1
|0
|1
|Krissy Tanguma
|McAllen Rowe
|31-5A
|0
|0
|1
|1
|Isabella Hernandez
|McAllen Rowe
|31-5A
|0
|0
|1
|1
|Estrella Garcia
|Mercedes
|32-5A
|1
|0
|0
|1
|Estrella Nieto
|PSJA North
|31-5A
|0
|0
|1
|1
|Valeria Leyva
|PSJA North
|31-5A
|0
|0
|1
|1
|Rachel Andaverdi
|Sharyland
|31-5A
|0
|1
|0
|1
|Karissa Flores
|Sharyland
|31-5A
|1
|0
|0
|1
|Dona Gonzalez
|Sharyland
|31-5A
|1
|0
|0
|1
|Jailah Sanchez
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|1
|0
|0
|1
|Alexis Garcia
|Sharyland Pioneer
|31-5A
|1
|0
|0
|1
|Dulce Cardenas
|Valley View
|31-5A
|0
|1
|0
|1
|Adriana Becerra
|Valley View
|31-5A
|0
|1
|0
|1
|Mia Lilu
|Weslaco East
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Andrea Luna
|Weslaco East
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Charlie Delgadillo
|Weslaco East
|32-5A
|0
|0
|1
|1
|Ariana Sustaita
|Weslaco East
|32-5A
|0
|1
|0
|1
|Mareli Velazquez
|PSJA Southwest
|31-5A
|0
|0
|1
|1
|Genesis Cruz
|PSJA Southwest
|31-5A
|0
|0
|1
|1
|Niria Ruiz
|PSJA Southwest
|31-5A
|0
|0
|1
|1
|Ava Casas
|McAllen Memorial
|31-5A
|1
|0
|0
|1
|Jade Arredondo
|McAllen Memorial
|31-5A
|1
|0
|0
|1
Home RGVSports High School Girls soccer district scoring leaders through Monday, Jan. 23