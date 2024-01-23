Goals in District Play
Player School District 1/12/2024 1/16/2024 1/19/2024 Total
Julianna Millin McAllen High 31-5A 0 5 3 8
Leila Barco Edcouch-Elsa 32-5A 4 3 0 7
Damaris Solis Harlingen South 32-5A 2 1 4 7
Kennedy Kaiser McAllen Memorial 31-5A 2 4 1 7
Angela Garcia Brownsville Veterans 32-5A 1 1 4 6
Leandra Garza Edinburg Vela 31-5A 3 0 2 5
Alexis Fonseca Harlingen South 32-5A 1 2 2 5
Laura Lopez PSJA Southwest 31-5A 0 0 5 5
Autumn Perez Harlingen South 32-5A 1 2 1 4
Yhoalibeth Alvarez Sharyland 31-5A 1 1 2 4
Arlette Martinez Sharyland Pioneer 31-5A 3 1 0 4
Ashanti Roman Brownsville Porter 32-5A 2 0 1 3
Aliyah Fonseca Harlingen South 32-5A 1 1 1 3
Savannah Ruiz McAllen High 31-5A 1 2 0 3
Sofia Alaniz-Choy McAllen Memorial 31-5A 1 1 1 3
Choley Mejia McAllen Memorial 31-5A 1 1 1 3
Brianna Brackhahn Brownsville Veterans 32-5A 0 0 2 2
Jocelyn Regalado Donna North 32-5A 2 0 0 2
Alma Gutierrez Edinburg Vela 31-5A 1 1 0 2
Sofia San Miguel McAllen Rowe 31-5A 0 0 2 2
Camila Gil McAllen Rowe 31-5A 0 1 1 2
Sarai Cano McAllen Rowe 31-5A 0 1 1 2
Blanca Salas Weslaco East 32-5A 0 2 0 2
Angie Lopez Brownsville Lopez 32-5A 0 1 0 1
Angie Martinez Brownsville Lopez 32-5A 0 1 0 1
Brownsville Pace 32-5A 0 0 1 1
Andrea Gonzalez Brownsville Pace 32-5A 1 0 0 1
Evelyne Padilla Brownsville Porter 32-5A 0 0 1 1
Camila Minez Brownsville Porter 32-5A 0 1 0 1
Angela Ramirez Brownsville Porter 32-5A 1 0 0 1
Natalia Charles Brownsville Veterans 32-5A 0 0 1 1
Amanda Rafidi Brownsville Veterans 32-5A 0 0 1 1
Rubi Mercado Donna North 32-5A 1 0 0 1
Vanessa Alvarado Donna North 32-5A 1 0 0 1
Genesis Garcia Edcouch-Elsa 32-5A 0 0 1 1
Faith Castañeda Edcouch-Elsa 32-5A 0 1 0 1
Cheynne Rodriguez Edcouch-Elsa 32-5A 1 0 0 1
Andrea Posada Harlingen South 32-5A 0 0 1 1
Alejandra Posada Harlingen South 32-5A 0 1 0 1
Katherine Salinas Harlingen South 32-5A 0 1 0 1
Kayren Vasquez Harlingen South 32-5A 0 1 0 1
Danara Cardenas McAllen Memorial 31-5A 0 0 1 1
Regina Leija McAllen Memorial 31-5A 0 1 0 1
Krissy Tanguma McAllen Rowe 31-5A 0 0 1 1
Isabella Hernandez McAllen Rowe 31-5A 0 0 1 1
Estrella Garcia Mercedes 32-5A 1 0 0 1
Estrella Nieto PSJA North 31-5A 0 0 1 1
Valeria Leyva PSJA North 31-5A 0 0 1 1
Rachel Andaverdi Sharyland 31-5A 0 1 0 1
Karissa Flores Sharyland 31-5A 1 0 0 1
Dona Gonzalez Sharyland 31-5A 1 0 0 1
Jailah Sanchez Sharyland Pioneer 31-5A 1 0 0 1
Alexis Garcia Sharyland Pioneer 31-5A 1 0 0 1
Dulce Cardenas Valley View 31-5A 0 1 0 1
Adriana Becerra Valley View 31-5A 0 1 0 1
Mia Lilu Weslaco East 32-5A 0 0 1 1
Andrea Luna Weslaco East 32-5A 0 0 1 1
Charlie Delgadillo Weslaco East 32-5A 0 0 1 1
Ariana Sustaita Weslaco East 32-5A 0 1 0 1
Mareli Velazquez PSJA Southwest 31-5A 0 0 1 1
Genesis Cruz PSJA Southwest 31-5A 0 0 1 1
Niria Ruiz PSJA Southwest 31-5A 0 0 1 1
Ava Casas McAllen Memorial 31-5A 1 0 0 1
Jade Arredondo McAllen Memorial 31-5A 1 0 0 1

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