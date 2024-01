RGVCA East/West All-Star rosters set for Saturday

The Rio Grande Valley Coaches Association annual all-star football game is set for 6 p.m. Saturday at PSJA Stadium in Pharr.

Tickets are available on the link below:

https://rgvca-all-star-football-game.ticketleap.com/rgvca-eastwest-all-star-game/

East All-Stars (Name, School, Jersey #)

Elias Rodriguez Jr., Weslaco High, #1

Gilbert Trillo, Brownsville Veterans, #1

Alan Chavez, Brownsville Lopez, #2

Antonio Gonzalez, Brownsville Porter, #2

Randy Morales, Harlingen High, #2

Rey Perez, La Villa, #2

Joaquin Trevino, La Feria, #2

Mikey Gonzalez, Harlingen South, #3

Julius Olmedo, Santa Rosa, #3

Gael Palestina, Los Fresnos, #3

Fabian Garcia, San Benito, #4

Robert Medina, Port Isabel, #5

Bryan Rojas, Santa Rosa, #5

Jayreed Amaya, Edcouch-Elsa, #6

Brandon Felix, La Villa, #6

Allen Garcia, Mercedes, #6

Jaime Martinez, Brownsville Veterans, #6

Obed Almeda, Raymondville, #7

Angel Giron, Brownsville Porter, #7

Sebastian Villarreal, Mercedes, #7

Esiah Miguel Gracia, Santa Maria, #9

Aiden Olivas-Romo, Lyford, #9

Hector Sanchez, Mercedes, #9

Gerry Gomez, Brownsville Veterans, #10

Gael Perez, Brownsville Pace, #10

Lucas Cristiano, Brownsville St. Joseph, #11

Miguel Selvera, Brownsville Veterans, #12

Adrian Lizcano, Harlingen High, #13

Juan Oviedo, Weslaco East, #13

Christian Lozano, Rio Hondo, #14

JJ Contreras, Los Fresnos, #17

Gabriel Avila, Edcouch-Elsa, #21

Tristan Garcia, Port Isabel, #24

Diego Cruz, Santa Rosa, #25

Reno Villanueva, Harlingen South, #38

Christian Garcia, Brownsville Hanna, #40

Shea Garza Jr., Harlingen High, #44

Gilbert Lerma, Harlingen South, #44

Israel Yanez, Brownsville Veterans, #51

Daryn Hanks, Weslaco High, #52

Genaro Galvan, Los Fresnos, #53

Angel De La Cruz, Raymondville, #54

Joey Escobar, La Villa, #55

Isaac Ramirez, San Benito, #56

Josue Aguilera, La Villa, #58

Elijah Vela, Lyford, #58

Fernando Cano, Edcouch-Elsa, #60

Kevin Aguayo, Brownsville Rivera, #62

Mario Villafranca, Weslaco East, #62

Carlos Garcia, Harlingen South, #66

Rey Lerma, Brownsville Pace, #72

Diego Zavala, Weslaco High, #76

Joseph Figueroa, La Feria, #77

Josue Garza, Raymondville, #77

Matthew Pinion, Brownsville Veterans, #77

Pedro Espinoza, Weslaco East, #87

Nick Tovar, Brownsville Veterans, #88

Matthew Garza, Weslaco High, #94

Karmyne Castilleja, San Benito, #95

The East All-Star team is coached by the La Villa coaching staff led by head coach Dan Perez.

West All-Stars: (Name, School, Jersey #)

Andre Matamoros, PSJA North, #0

Pedro Menchaca, La Joya Juarez-Lincoln, #0

Ryen Abrego, Edinburg High, #1

Sebastian Aleman, McAllen Memorial, #1

Leroy Palacios, PSJA North, #1

Jamal Polley, Edinburg Vela, #1

Nathan Cantu, Nikki Rowe, #2

David Galan, Roma, #2

Ale Aparicio, PSJA North, #3

Bernabe Gonzalez, Edinburg Vela, #3

Zac Tollett, Valley View, #3

Danny Martinez, Donna High, #4

Dylan Goodson, McAllen Memorial, #5

Mike Gonzalez, PSJA North, #6

Pablo Lopez, Mission Veterans, #6

Jaime Lopez, PSJA High, #7

Roel Rodriguez III, Rio Grande City, #7

Adam Pina, PSJA High, #8

Isaiah Rico, Edinburg North, #9

Jaxson Shupe, Edinburg Vela, #9

Julius Arredondo, PSJA North, #10

Ulysses Melendez, Edinburg North, #10

Max Alvarez, McAllen High, #12

Bo Krell, Sharyland High, #13

Abel Lucio, Mission Veterans, #13

Isaac Willingham, PSJA North, #17

Markus Rendon, PSJA North, #18

Caleb Torres, PSJA Southwest, #18

Julian Valdez, Sharyland Pioneer, #18

Leo Espinoza, Sharyland Pioneer, #19

Raul Galvan, Grulla, #20

Derrick Garza, Hidalgo, #22

Daniel De La Cruz, McAllen Memorial, #24

Jaden Fuentes, PSJA North, #24

Gonzalo Cortez, Mission High, #25

Jason Montes, PSJA North, #26

Isaiah Mata, McAllen Rowe, #27

Ivan Muniz, Mission High, #28

Hector Garcia, Roma, #33

Cesar Barrera, Progreso, #44

Julian Lopez, PSJA Memorial, #52

Adrian Salinas, Edinburg High, #53

Anthony Gonzalez, Edinburg Economedes, #54

Joe Derek Vecchio, PSJA North, #56

Elian Suarez, La Joya High, #62

Agustin Renteria, PSJA North, #63

Adaen Sanchez, PSJA North, #65

Eddie Sanchez, PSJA High, #66

Dante Garcia, PSJA North, #68

Jaxson Quintanilla, McAllen High, #68

Malik Robledo, Mission High, #68

Carlos Rodriguez, McAllen Memorial, #71

Sal Sanchez, PSJA North, #73

Rigo Benavidez, PSJA North, #77

Brayan Hinojosa, Roma, #78

Isaiah Loya, Donna North, #78

Jorge Rios, PSJA High, #81

Cristian Gonzalez, Hidalgo, #86

Artemio Belmontes, Roma, #88

Marcus Hernandez, PSJA Memorial, #88

Gabriel Enriquez, Donna High, #89

Dominick Mendoza, PSJA High, #90

Michael Lugo, Sharyland Pioneer, #91

Alexzander Sotelo, Edinburg Vela, #94

Abram Garcia, La Joya Palmview, #99

Danny Garcia, PSJA North, #99

The West All-Star team is coached by the PJSA North coaching staff led by PSJA North head coach Marcus Kaufmann.