RGV HS Boys Basketball Tourney Roundup – 12/9/23

Harlingen High used a strong second half to take down Edinburg Vela 74-60 in the championship game of the 2023 C.E. Vail Tournament on Saturday in La Feria. The Cardinals trailed 33-29 at the break before Ruben Gonzalez and Luis Rodriguez sparked a second half comeback to take down the SaberCats.

Harlingen picked up tourney wins over Corpus Christi Miller 63-48, District 32-6A rival Weslaco High 48-45 and Weslaco East 51-34 en route to the title game.

The Cardinals are now 18-3 overall and move on to host PSJA High at 7:30 p.m. Tuesday in non-district action at Harlingen High School.

CITY OF PALMS TOURNAMENT

McAllen Rowe advanced to the championship of the City of Palms Tournament on Saturday at McAllen High School but fell short in the title game 69-45 against Laredo Alexander.

Brownsville Pace took third place with a 41-39 victory over McAllen High.

Check out all the scores from McAllen’s City of Palms Tournament and La Feria’s C.E. Vail Tournament below.

Thursday’s Games – Dec. 7 Tournaments C.E. Vail Tournament in La Feria At La Feria HS Main Gym La Feria 51, La Joya Juarez-Lincoln 31 Weslaco High 41, PSJA Memorial 30 Brownsivlle Hanna 54, La Feria 46 Weslaco East 88, Santa Maria 37 Port Isabel 71, Brownsville Lopez 46 Edinburg Vela 78, Rio Hondo 47 Harlingen South 92, Corpus Christi Moody 46 Harlingen High 63, Corpus Christi Miller 48 Edinburg High 68, Valley View 56 At La Feria HS Aux Gym Alamo Christian Macedonian 46, PSJA High 37 Brownsville Rivera 52, Santa Maria 31 Edinburg IDEA Quest 57, Raymondville 48 Donna High 65, Valley View 52 Corpus Christi Miller 81, La Feria II 18 Edinburg Economedes 45, Raymondville 34 Edinburg High 50, Donna High 25 Edinburg Economedes 44, Edinburg IDEA Quest 38 Edinburg IDEA 63, Corpus Christi Moody 55 At Green MS Gym Harlingen South 78, Edinburg IDEA 31 Weslaco High 65, Progreso 25 Brownsville Lopez 77, Weslaco IDEA Pike 50 At Green MS Aux Gym Brownsville St. Joseph 49, Brownsville Porter 33 Harlingen High 66, La Feria II 27 Brownsville St. Joseph 61, Vanguard Academy 24 Brownsville Jubilee 53, Rio Hondo 41 Brownsville Hanna 73, La Joya Juarez-Lincoln 24 Lyford 75, Vanguard Academy 38 Port Isabel 72, Weslaco IDEA Pike 44 Brownsville Porter 61, Lyford 41 Edinburg Vela 77, Brownsville Jubilee 28 At Mercedes HS Alamo Christian Macedonian 42, Donna North 27 Santa Gertrudis 54, Mercedes 42 PSJA High 60, Donna North 37 Edinburg North 55, Mercedes 27 Weslaco East 60, Brownsville Rivera 38 PSJA Memorial 62, Progreso 40 Edinburg North 63, Santa Gertrudis 44 City of Palms Tournament in McAllen At McAllen High G1: Brownsville Veterans 37, Sharyland Pioneer 35 G2: McAllen High 77, San Perlita 48 G3: Santa Rosa 68, Edcouch-Elsa 65 G4: Laredo Alexander 68, McAllen High II 17 At McAllen Rowe G5: Corpus Christi King 52, Sharyland High 51 G6: McAllen Rowe 66, Mission High 31 G7: Brownsville Pace 63, Grulla 27 G8: McAllen Rowe II 51, San Benito 48 Friday’s Games – Dec. 7 Tournaments C.E. Vail Tournament in La Feria Gold Bracket Brownsville Hanna 58, Brownsville St. Joseph 50 Edinburg High 46, Alamo Macedonian Christian 42 Harlingen South 78, Brownsville Porter 40 Weslaco High 73, Edinburg Economedes 29 Edinburg North 44, Port Isabel 41 Edinburg Vela 64, Brownsville Hanna 47 Harlingen South 68, Edinburg High 53 Harlingen High 48, Weslaco High 45 Weslaco East 53, Edinburg North 51 Alamo Macedonian Christiain 48, Brownsville St. Joseph 43 Edinburg Economedes 58, Brownsville Porter 46 Silver Bracket Brownsville Rivera 43, Donna High 30 Rio Hondo 55, Edinburg IDEA 42 La Feria 51, Lyford 28 PSJA High 45, Brownsville Jubilee 42 Santa Gertrudis 47, La Feria 45 Brownsville Rivera 49, Rio Hondo 40 Brownsville Lopez 49, PSJA Memorial 45 Corpus Christi Miller 56, PSJA High 40 Donna High 53, Lyford 37 Edinburg IDEA 40, Edinburg IDEA Quest 37 Bronze Bracket Mercedes 45, La Joya Juarez-Lincoln 30 Valley View 58, Santa Maria 47 Corpus Christi Moody 46, Donna North 41 Raymondville 58, Progreso 19 Valley View 65, Corpus Christi Moody 32 Raymondville 45, Weslaco IDEA Pike 35 Vanguard Academy 52, La Feria II Donna North 49, La Joya Juarez-Lincoln 48 Santa Maria 45, Progreso 25 City of Palms Tournament in McAllen At McAllen High G9: Sharyland Pioneer 77, San Perlita 50 G10: Edcouch-Elsa 75, McAllen High II 69 G13: McAllen High 55, Brownsville Veterans 46 G15: Laredo Alexander 67, Santa Rosa 20 G17: San Perlita 58, McAllen High II 55 G19: Sharyland Pioneer 71, Edcouch-Elsa 49 G23: Laredo Alexander 62, McAllen High 59 At McAllen Rowe G11: Sharyland High 43, Mission High 34 G12: San Benito 42, Grulla 25 G14: McAllen Rowe 64, Corpus Christi King 38 G16: Brownsville Pace 61, McAllen Rowe II 27 G18: Mission High 48, Grulla 34 G20: Sharyland High 38, San Benito 32 G22: Corpus Christi King 72, McAllen Rowe II 39 G24: McAllen Rowe 42, Brownsville Pace 33 Saturday’s Games – Dec. 9 Tournaments C.E. Vail Tournament in La Feria Gold Bracket Semifinal: Edinburg Vela 59, Harlingen South 52 Semifinal: Harlingen High 51, Weslaco East 36 Championship: Harlingen High 71, Edinburg Vela 59 Port Isabel 30, Weslaco High 24 Edinburg North 53, Brownsville Hanna 25 Silver Bracket Semifinal: Brownsville Rivera 55, Santa Gertrudis 47 Semifinal: Corpus Christi Miller 53, Brownsville Lopez 36 Championship: Corpus Christi Miller 49, Brownsville Rivera 36 Brownsville Jubilee 70, La Feria II 37 PSJA High 57, PSJA Memorial 52 Bronze Bracket Semifinal: Valley View 79, Mercedes 39 Semifinal: Raymondville 68, Vanguard Academy 40 Championship: Valley View 73, Raymondville 49 Weslaco IDEA Pike 63, La Feria II City of Palms Tournament in McAllen At McAllen High G27: Santa Rosa 61, McAllen Rowe II 60 G30: Sharyland Pioneer def. San Benito 3rd Place Game: Brownsville Pace 41, McAllen High 39 Championship Game: Laredo Alexander 69, McAllen Rowe 45 At McAllen Rowe G26: Mission High 67, San Perlita 57 G28: Brownsville Veterans 59, Corpus Christi King 46 G29:Sharyland High 84, Edcouch-Elsa 43