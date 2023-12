RGV HS Girls Hoops Scores and Schedule – 12/4/23 – 12/8/23

HS Girls Scores and Schedule for 12/4/23 – 12/8/23

Monday’s Scores -12/4/23

Non-District

Edinburg Economedes 25, Santa Rosa 17

Tuesday’s Scores – 12/5/23

Non-district

Brownsville Hanna 53, Port Isabel 31

Harvest Christian 57, Harlingen High 30

San Perlita 37, Raymondville 33

Grulla 48, La Joya Juarez-Lincoln 29

PSJA High at Los Fresnos, NR

Rio Grande City 52, La Joya High 27

Roma 57, Harmony 29

Edinburg High 63, Weslaco High 56

TAPPS 5A District 4

Brownsville St. Joseph 61, Victoria St. Joseph 28

District 32-2A

La Villa 52, Santa Maria 42

District 31-3A

IDEA Donna 42, Vanguard Edinburg 22

IDEA Edinburg 64, IDEA Quest 38

Vanguard Alamo 27, IDEA Pharr 11

IDEA Alamo 37, Vanguard Pharr 11

District 32-3A

Rio Hondo 79, IDEA Sports Park 17

IDEA Riverview 19, Monte Alto 17

IDEA Weslaco Pike 49, IDEA Frontier 23

Lyford 68, Progreso 49

District 31-5A

Edinburg Vela 85, PSJA Southwest 8

Sharyland Pioneer 58, Valley View 9

Sharyland High 43, PSJA Memorial 17

McAllen Rowe 47, McAllen High 41

McAllen Memorial 58, PSJA North 35

District 32-5A

Brownsville Pace 44, Donna North 23

Harlingen South 34, Brownsville Veterans 31

Weslaco East 36, Brownsville Porter 15

Mercedes 45, Edcouch-Elsa 29

Brownsville Lopez 61, Donna High 27

Thursday’s Schedule – 12/7/23

Lyford tournament starts and lasts until Saturday

Friday’s Schedule – 12/8/23

Non-District

Laredo Nixon at La Joya High, 6:30 p.m.

Weslaco High at Laredo Alexander, 6:30 p.m.

La Feria at La Joya Palmview, 7:30 p.m.

Rio Grande City at San Benito, 7:30 p.m.

Edinburg High at Laredo Cigarroa, 7:30 p.m.

La Joya Juarez-Lincoln at Edinburg Economedes, 7:30 p.m.

Brownsville Rivera at Brownsville St. Joseph, 7:30 p.m.

Hidalgo at Roma, 7:30 p.m.

District 31-5A

Edinburg Vela at McAllen Memorial, 7:30 p.m.

Sharyland High at PSJA Southwest, 7:30 p.m.

McAllen Rowe at Sharyland Pioneer, 7:30 p.m.

PSJA North at McAllen High, 7:30 p.m.

District 32-5A

Brownsville Veterans at Brownsville Porter, 7:30 p.m.

Brownsville Pace at Edcouch-Elsa, 7:30 p.m.

Donna High at Donna North, 7:30 p.m.

Mercedes at Harlingen South, 7:30 p.m.

Weslaco East at Brownsville Lopez, 7:30 p.m.

