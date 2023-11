8th annual La Joya Packs’ Showcase scores

The 8th annual La Joya Packs’ Showcase is taking place at La Joya High, La Joya Palmview and La Joya Juarez-Lincoln November 9-11.

Bracket play will begin at 3:30 p.m.

Thursday’s Scores

Mission Veterans 51, La Joya JV 30

McAllen Rowe 50, La Feria 38

La Joya Palmview 67, Donna High 21

PSJA Memorial 39, La Joya Juarez-Lincoln 22

McAllen High 60, Donna North 7

Brownsville Rivera 62, PSJA North 52

Roma 62, Grulla 23

Brownsville Hanna 40, Edinburg Economedes 23

Mission Veterans 47, Edcouch-Elsa 31

Laredo Cigarroa 58, La Feria 42

Donna High 43, Santa Gertrudis 36

SA Madison 43, PSJA Memorial 23

Brownsville St. Joseph 92, Donna North 15

Brownsville Rivera 42, La Joya High 26

Kingsville King 45, Roma 27

New Braunfels 54, Brownsville Hanna 23

SA Pieper 60, Edcouch-Elsa 18

Laredo Cigarroa 61, Eagle Pass Winn 38

SA Edison 50, Santa Gertrudis 10

SA Madison 60, Hidalgo 39

Kerrville Tivy 53, Brownsville St. Joseph 37

Edinburg High 92, La Joya High 26

Lockhart 63, Kingsville King 50

West Oso 40, New Braunfels 32

SA Pieper 56, La Joya JV 13

McAllen Rowe 48, Eagle Pass Winn 34

La Joya Palmview 46, SA Edison 28

Hidalgo 68, La Joya Juarez-Lincoln 17

McAllen High 41, Kerrville Tivy 28

Edinburg High 82, PSJA North 28

Lockhart 63, Grulla 27

West Oso 57, Edinburg Economedes 22

Friday’s Scores and Schedule

La Joya JV 34, Edcouch-Elsa 27

McAllen Rowe 47, Laredo Cigarroa 36

La Joya Palmview 69, Santa Gertrudis 20

SA Madison 71, La Joya Juarez-Lincoln 20

Kingsville King 50, Grulla 40

Kerrville Tivy vs. Donna North

PSJA North vs. La Joya High

West Oso vs. Brownsville Hanna

SA Pieper vs. Mission Veterans

Eagle Pass Winn vs. La Feria

SA Edison vs. Donna High

Hidalgo vs PSJA Memorial

McAllen High vs. Brownsville St. Joseph

Edinburg High vs. Brownsville Rivera

Lockhart vs. Roma

Edinburg Economedes vs. New Braunfels

BRACKET PLAY BEGINS AT 3:30 p.m.