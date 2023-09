Reported scores and summaries from high school volleyball games over the weekend. Coaches, please submit your scores and stats to [email protected] or text to (956) 821-3834.

DISTRICT 31-3A

SUMMARIES

DISTRICT 31-3A

IDEA Quest def. IDEA Donna 26-24, 25-23, 19-25, 13-25, 15-12

Quest: Emily Hurtado 1 ace, 2 kills, 15 sigs; Chelsey Vela 2 aces, 4 kills; Kayla Garza 1 ace, 14 kills, 8 digs; Nathalie Ramirez 1 ace, 10 kills, 8 digs; Nailani Fernandez 1 ace, 3 kills, 15 digs; Lana Melendez 1 ace, 5 digs.

Donna: Not reported

Quest: 2-0 in District 31-3A

DISTRICT 31-5A

McAllen Memorial def. McAllen High 25-18, 22-25, 25-20, 25-19

McAllen High: Katherine Williamson 14 kills, 1 ace, 6 digs, 1 block; Yaneli Rocha 6 kills, 23 assists, 3 digs; Gabby Estringel 13 kills, 2 digs; Katelyn Pritchard 9 assists, 5 aces, 1 kill, 1 dig; Karely Cantu 6 kills, 4 aces, 1 block; Isabella Rivera 2 kills, 1 dig; Katelyn Vaden 1 ace, 2 digs; Kaylen Ottmers 1 assist, 2 aces; Braelyn Martnez 2 digs; Kayla Salinas 2 kills, 1 dig

McAllen Memorial: Amare Hernandez 18 kills, 5 blocks, 2 aces, 6 digs; Madisyn Sosa 10 kills, 1 block, 2 aces, 11 digs; Leah Garcia 10 kills, 4 blocks; Gaby Torres 22 assists, 10 digs, 2 aces; Ashley Garza 12 assists, 2 aces, 8 digs; KArly Bazan 6 blocks; Juliet Treviño 1 ace, 12 digs; Kaitlyn Martin 1 ace, 4 blocks; Ana Davila 3 kills, 1 block.

McAllen High 23-6, 2-1; McAllen Memorial 20-12, 3-0

McAllen Rowe def. PSJA Memorial 25-21, 25-10, 25-11

Rowe: Kendyl Keenan 7 kills; Audrina Perez 6 kills; Ariana Facundo 6 kills; Luanice Rivera 16 digs; Aubrey Castro 19 assists

PSJA Memorial: Not reported

Sharyland High def. Edinburg Vela 25-22, 25-15, 25-18

Sharyland: Kenisha Martinez 19 kills, 3 blocks; Kassandra De La Garza 8 kills, 22 assists, 1 block; Pamela Peña 5 kills, 5 aces; Ashlyn Garcia 2 kills, 2 blocks; Barbara Peña 2 kills; Kaitlin Rodriguez 12 assists, 3 aces;

Vela: Not provided

Sharyland: 28-1 overall, 3-0 in district

Sharyland Pioneer def PSJA North 25-11, 25-15, 25-7

Pioneer: Tera Schumacher 7 aces, 20 assists, 2 kills, 6 digs; Aleena Zuniga 2 aces, 10 assists, 11 kills, 3 digs, 1 block; Hailey Botello 5 kills, 5 digs, 2 aces, 1 block; Scarlet Verjel 9 kills, 1 ace, 1.5 blocks; Itzel Hernandez 3 kills, 1 block; Florencia Curiel 12 digs, 2 aces; Izabella Cano 4 aces, 7 digs; Camryn Talbert 1 digs, 2 kills; Alexie Martinez 3 digs

PSJA North: Sydney Muñoz 3 kills, 12 digs; Haley Martinez 2 kills, 2 digs, 1 block; Lily Benitez 1 kill, 1 block; Mandaly Ramirez 6 digs; Rebekah 1 kill, 1 fig; Sadie Garcia 1 kill, 5 digs; Vanessa Palacios 9 digs

Pioneer: 24-3 overall, 3-0 in district

DISTRICT 32-5A

Brownsville Lopez def. Brownsville Veterans 15-25, 25-21, 25-17, 25-20

Lopez: Jasmine Cortinas 19 kills, 3 aces; Desiree Castillo 9 kills; Hailey Cano 6 kills; Chalene Granado 41 assists, 36 digs

Brownsville Veterans: Not reported

Lopez: 3-0 in district

Brownsville Pace def. Harlingen South 25-21, 25-18, 25-16

South: Kamryn Castillo 3 kills, 18 assists; Ella Ramirez 5 kills; Daniela Yzaguirre 2 kills; Malloree Mireles 8 kills, 1 dig; Raeana Lopez 4 kills; Ariel Lopez 2 kills; Alyssa Luna 2 kills; Daniela Terron 2 aces, 4 digs; Kaytlynn Rodriguez 5 digs; Maya Monreal 1 dig

Pace: Not reported

Pace 3-0 in district; South 2-1

Weslaco East def. Donna High 25-19, 25-20, 25-17

Donna: Erica Garcia 4 kills; Isabel Lawson 4 kills;l Alyson Perrez 12 assists, 2 aces

Weslaco East: Not reported

Weslaco East 2-1 in district; Donna 1-2 in district

NON-DISTRICT

Edinburg Economedes def. La Feria 25-14, 25-19, 25-13

Economedes: Nayelis Mendez 16 kills; Aissa Garcia 32 assists

La Feria: Not reported

Roma def. Brownsville Rivera 25-18, 25-17, 15-25, 25-18

Roma: Elaiza Martinez 18 kills, 1 ace, 10 digs, 4 blocks; Madelyn Garcia 7 kills, 5 aces, 15 digs, 3 assists, 1 block; Ceci Benitez 5 kills, 2 aces, 3 digs, 2 blocks; Paula Barba 4 kills, 9 digs, 1 block; Jaiela Garza 2 kills, 30 assists, 7 digs; Nayleth Moreno 12 digs, 1 ace, 1 kill

Rivera: Not reported

Roma 16-7 overall

Victoria St. Joseph def. St. Joseph Academy 25-20, 25-23, 25-22

SJA: Deliany Cortinas 11 kills, 10 digs, 6 blocks, 2 assists; Carmina Tijerina 4 kills, 22 digs, 2 blocks, 2 assists; Seanah Mireles 9 kills, 13 digs, 2 blocks; Meli Avendano 1 kill, 5 blocks; Katie Najera 11 assists; Eva Frady 10 assists

Victoria: Not reported