Updated reported scores from Friday’s girls high school soccer matches (sorry for the delay). Coaches text your scores and scorers to (956) 821-3834 after your matches and please include your district record.

GIRLS SOCCER SCORES February 9, 2024

DISTRICT 32-4A

RIO HONDO 2, JUBILEE 0

Rio Hondo X X – 2

Jubilee X X – 0

Rio Hondo (2):

Jubilee (0):

RECORDS: Rio Hondo, 4-1; Jubilee, 0-2

DISTRICT 30-5A

LAREDO MARTIN 4, ROMA 1

Laredo Martin X X – 4

Roma X X – 1

Laredo Martin (4): Kathy Delgadillo, Kassandra Reyes, Sofia Arteaga, Jazlyn Castillo

Roma (1): Arely Ollervides

RECORDS: Laredo Martin 3-2-1; Roma 0-5-1

MISSION VETERANS 10, RIO GRANDE CITY 0

Mission Veterans X X – 10

Rio Grande City X X – 0

Mission Veterans (10): Mia Sanchez 3, Jasmine Ramirez 3, Layla Ramirez 2, Paola Ramírez, Own goal

Rio Grande City (0):

RECORDS: Mission Veterans 5-0-1; Rio Grande City, 0-6

LAREDO NIXON 3, LAREDO CIGARROA 2

Laredo Nixon X X – 3

Laredo Cigarroa X X – 2

Laredo Nixon (3):Kaylee Trujillo 2, Julieta Onofre

Laredo Cigarroa (2): Jade Cruz, Izma Algandar

RECORDS: Laredo Nixon, 3-2-1; Laredo Cigarroa, 1-4-1

LA JOYA-JUAREZ LINCOLN 3, LA JOYA PALMVIEW 2,

La Joya-Juarez Lincoln X X – 3

La Joya Palmview X X – 2

La Joya-Juarez Lincoln (3): Samantha Jimenez, Natalia De Leon, Hailie Leos

La Joya Palmview (2): Alexia Cabrera 2

RECORDS: La Joya-Juarez Lincoln, 5-0-1; La Joya Palmview, 4-2

DISTRICT 31-5A

MCALLEN MEMORIAL 5, PSJA SOUTHWEST 0

McAllen Memorial 2 3 – 5

PSJA Southwest 0 0 – 0

McAllen Memorial (5): Kennedy Kaiser 3, Zyanya Nguma 2

PSJA Southwest (0):

RECORDS: McAllen Memorial 8-0-1; PSJA Southwest, 3-5-1

SHARYLAND PIONEER 1, SHARYLAND 0

Sharyland Pioneer 1 0 – 1

Sharyland 0 0 – 0

Sharyland Pioneer (1): Marifer Cabada

Sharyland (0):

RECORDS: Sharyland Pioneer 4-5; Sharyland, 5-3-1

MCALLEN ROWE 2, PSJA NORTH 1

McAllen Rowe 1 1 – 2

PSJA North 0 1 – 1

McAllen Rowe (2): Camila Gil, Sarai Cano

PSJA North (1): Gissele Leyva

RECORDS: McAllen Rowe, 4-3-2; PSJA North, 3-6

MCALLEN HIGH 13, VALLEY VIEW 0

McAllen High X X – 13

Valley View X X – 0

McAllen High (13): Julianna Millin 5, Gabby Gonzalez 3, Cami Diaz, Valentina Morin, Daniella Garza, Emmy Valdez, Ellie Ford

Valley View (0):

RECORDS: McAllen High, 8-1; Valley View, 0-8-1

EDINBURG VELA 1, PSJA MEMORIAL 0

Edinburg Vela 1 0 – 1

PSJA Memorial 0 0 – 0

Edinburg Vela (1): Leandra Garza

PSJA Memorial (0):

RECORDS: Edinburg Vela, 6-2-1; PSJA Memorial, 0-8-1

DISTRICT 32-5A

BROWNSVILLE PORTER 6, DONNA 1

Brownsville Porter 3 3 – 6

Donna 1 0 – 1

Brownsville Porter (6): Angela Ramirez 2, Camila Minez, Kimberly Garcia, Evelyn Padilla, Asahanti Roman

Donna (1):

RECORDS: Brownsville Porter 6-3; Donna, 0-6-3

HARLINGEN SOUTH 3, WESLACO EAST 0

Harlingen South X X – 3

Weslaco East X X – 0

Harlingen South (3): Alexis Fonseca 2, Aliyah Fonseca

Weslaco East (0):

RECORDS: Harlingen South, 8-0-1; Weslaco East, 4-4-1

BROWNSVILLE PACE 1, MERCEDES 0

Brownsville Pace 0 1 – 1

Mercerdes 0 0 – 0

Brownsville Pace (1): Valerie Ramos

Mercedes (0):

RECORDS: Brownsville Pace 2-6-1; Mercedes, 0-8-1

BROWNSVILLE LOPEZ 2, DONNA NORTH 1

Brownsville Lopez 1 1 – 2

Donna North 0 1 — 1

Brownsville Lopez (2): Angie Martinez 2

Donna North (1):

RECORDS: Brownsville Lopez 3-6; Donna North 2-5-2

EDCOUCH-ELSA 1, BROWNSVILLE VETERANS 1 (E-E WINS IN PKs)



Edcouch-Elsa 0 1 – 1

Brownsville Veterans 0 1 – 1

Edcouch-Elsa (1): Leila Barco

Brownsville Veterans (1): Angela Garcia

RECORDS: Edcouch-Elsa, 7-0-2; Brownsville Veterans, 7-1-1; Edcouch-Elsa wins in PKs.

DISTRICT 31-6A

LA JOYA 2, PSJA HIGH 0

La Joya 1 1 – 2

PSJA High 0 0 – 0

La Joya (2): Aidaliz Chapa, Juliette Millan

PSJA High (0):

RECORDS: La Joya, 1-1; PSJA High, 0-2

EDINBURG NORTH 3, MISSION HIGH 2

Edinburg North 0 3 – 3

Mission High 2 0 – 2

Edinburg North (3): Priscilla Rodriguez 3

Mission High (2): Arianna Escobedo 2

RECORDS: Edinburg North, 2-0; Mission High, 0-2

EDINBURG ECONOMEDES 3, EDINBURG HIGH 0

Edinburg Economedes X X – 3

Edinburg High X X – 0

Edinburg Economedes (3):

Edinburg High (0):

RECORDS: Edinburg Economedes, 2-0; Edinburg High, 0-2

DISTRICT 32-6A

HARLINGEN HIGH 5, SAN BENITO 0

Harlingen High 3 2 – 5

San Benito 0 0 – 0

Harlingen High (5): Grace Reed 2, Juliana Garcia, Naeori Resendez, Ava Muñoz

San Benito (0):

RECORDS: Harlingen High, 3-0; San Benito 0-3

LOS FRESNOS 2, BROWNSVILLE HANNA 0

Los Fresnos 0 2 – 2

Brownsville Hanna 0 0 – 0

Los Fresnos (2): Maria Barrientos, Erin Encina

Brownsville Rivera (0):

RECORDS: Los Fresnos 3-0; Brownsville Hanna 1-2

WESLACO 2, BROWNSVILLE RIVERA 1

Weslaco 1 1 – 2

Brownsville Rivera 0 1 – 1

Weslaco (2):

Brownsville Rivera (1): Abril Martinez

RECORDS: Weslaco 1-2; Brownsville Rivera, 1-2