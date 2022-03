ELSA — Edcouch-Elsa’s Haley Guzman attempted her first pole vault while in seventh grade. The thrill of propelling herself several feet in the air over the crossbar using a pole was nerve-wracking at first.

“It was really weird the first time because you don’t expect to get over it,” she said.

Now, it’s become routine for the junior, who holds the highest mark amongst Rio Grande Valley girls pole vaulters at 11 feet.

Guzman finished first at the RGV Coaches Association Meet of Champions in the Class 5A prelims Friday at Edcouch-Elsa High School to punch her ticket to today’s finals at Boggus Stadium in Harlingen.

Field events begin at noon, while running events are scheduled to start at 5:45 p.m. with the 3,200-meter run. Finals qualifiers either finished in the top six in Class 6A and 5A, or top four in Class 4A-Private School at Friday’s prelims, or previously posted a top qualifying time in the 800, 1,600 and 3,200-meter runs this season.

Guzman ranks third in Region IV-6A in pole vault with a height of 11 feet. She’s upped her personal record by 1 feet, 6 inches this season.

“I take pride in it,” Guzman said. “I’m humble about it, but it’s the work I put in.”

Edcouch-Elsa pole vault coach Jaime Ochoa attributed Guzman’s success in the pole vault to her speed, which she also showcases in the 4×100-meter and 4×200 relays.

“She had a different mindset coming in this year. COVID hampered things, but she has more of a focus from her sophomore to her junior year,” Ochoa said. “Last year she was at 9 ft 6 in, now she’s at 11, but we’re not through. I think she can go higher and that’s what we’re trying to do.”

Guzman is ready for today’s finals.

“I’m very excited for it and very nervous, but it also gives me confidence to strive for better,” she said. “We want to his at least 12 feet, 6 inches this summer.”

RGVCA Meet of Champions Girls Preliminary Results

Class 6A Womens Results

100 Meters Varsity – Finals

1. 10 Faith Franklin 12.49a Harlingen

2. 12 Delicia Drain 12.70a Edinburg Vela

3. 10 Samara Rodriquez 12.77a PR Brownsville Rivera

4. 9 Gloriana G. Betancourt 13.11a PR Edinburg Vela

5. 12 Kathleene Salazar 13.23a Los Fresnos

6. 9 Sadie Romero 13.25a Weslaco

7. 12 Arianna Guerra 13.46a PR Edinburg

8. 12 Sarahi Rodriguez 13.48a Harlingen South

9. 10 Kiana Flowers 13.49a SR La Joya

10. 10 Emily Escobedo 13.58a Mission

11. 12 Ariadna Serrato 13.62a Edinburg North

12. 11 Evelyn Salazar 13.85a PR Edinburg

13. 10 Annika Palacios 13.92a Edinburg Vela

14. 12 Daniela Pena 14.01a Brownsville Hanna

15. 9 Melissa Kotzur 14.13a Edinburg North

16. 9 Emilene Cardenas 14.14a PR San Benito

17. 11 Melany Barragan 14.14a Edinburg North

18. 10 Maria Morales 14.22a Donna North

19. 11 Jessica Wittreich 14.23a PR Brownsville Rivera

20. 11 Victoria Juarez 14.24a Brownsville Hanna

21. 12 Leslie De Leon 14.31a Mission

22. 10 Samantha Esquivel 14.41a PR Brownsville Rivera

23. 11 Isabella Rodriguez 14.49a Pharr-San Juan-Alamo

24. 12 Alexis Rocha 14.72a Harlingen South

25. 12 Amber Segura 14.79a PR La Joya Juarez-Lincoln

26. 10 Maria Gonzalez 14.79a Mission

27. 12 Abigail Leyva 14.80a PR La Joya Juarez-Lincoln

28. 10 Jakeida Ibarra 14.83a San Benito

29. 9 Jaquelyn Perret 14.87a Donna North

30. 12 Maria Perez 14.91a PR La Joya Juarez-Lincoln

31. 12 Valerie Garza 14.94a Harlingen South

200 Meters Varsity – Finals

1. 10 Faith Franklin 24.95a Harlingen

2. 10 Samara Rodriquez 25.41a PR Brownsville Rivera

3. 12 Aliyah Castillo 26.16a PR Brownsville Hanna

4. 10 Kimora Fagan 26.52a PR Edinburg

5. 10 Noelle Araguz 27.36a PR Harlingen South

6. 12 Marcela Herrera 27.37a PR Edinburg Economedes

7. 12 Eliana Vasquez 27.39a PR Los Fresnos

8. 12 Isabella Mares 27.40a Harlingen South

9. 9 Mia Sosa 27.55a PR Pharr-San Juan-Alamo

10. 10 Emily Escobedo 27.56a PR Mission

11. 10 Briana Salazar 27.75a PR La Joya

12. 12 Joelle Atangana 27.99a PR Edinburg Vela

13. 11 Tanya Mendoza 28.22a SR Edinburg

14. 12 Ariadna Serrato 28.25a PR Edinburg North

15. 9 Sandra Lopez 28.32a PR Edinburg Vela

16. 10 Annika Palacios 28.48a PR Edinburg Vela

17. 12 Penny Alanis 28.54a Los Fresnos

18. 9 Desiree Keith 28.56a Harlingen South

19. 11 Emily Morales 28.58a PR Brownsville Rivera

20. 9 Samantha Jimenez 28.62a PR La Joya Juarez-Lincoln

21. 12 Leslie De Leon 28.75a PR Mission

22. 12 Jenna Guajardo 28.81a Pharr-San Juan-Alamo

23. 12 Marie Neme 28.95a Brownsville Hanna

24. 11 Bethany Martinez 28.98a PR San Benito

25. 11 Jennifer Hernandez 29.08a PR Donna North

26. 9 Emilene Cardenas 29.13a PR San Benito

27. 12 Tamarah Ibarra 29.63a San Benito

28. 12 Kim (Kimberly) Chavez 29.90a Brownsville Rivera

29. 12 Emilia Salinas 29.91a Harlingen

30. 11 Jayli Rivera 29.96a PR Edinburg North

31. 12 Julyssa Alvarez 30.49a PR La Joya Juarez-Lincoln

32. 10 Jackie Molina 31.01a PR Pharr-San Juan-Alamo

33. 12 Abigail Leyva 31.02a PR La Joya Juarez-Lincoln

34. 9 Jaquelyn Perret 32.11a Donna North

400 Meters Varsity – Finals

1. 12 Dianett Garcia 58.83a PR Edinburg Economedes

2. 12 Aliyah Castillo 59.08a Brownsville Hanna

3. 11 Ayelen Torvik 1:02.32a PR Los Fresnos

4. 9 Malloree Mireles 1:02.79a PR Harlingen South

5. 10 Natalie Garcia 1:04.17a Edinburg Vela

6. 10 Noelle Araguz 1:04.34a PR Harlingen South

7. 9 Aideen Guerrero 1:04.38a PR Edinburg North

8. 10 Madelynn Molano 1:05.97a PR Harlingen South

9. 11 Kaitlynn Thakkar 1:05.99a PR Harlingen

10. 9 Asante Stewart 1:06.27a PR La Joya

11. 9 Brianna Venegas 1:06.36a PR Harlingen

12. 12 Brynn Ybarra 1:06.51a Los Fresnos

13. 11 Emily Acuna 1:06.72a PR Edinburg North

14. 11 Bethany Martinez 1:06.74a PR San Benito

15. 9 Ava Tovar 1:07.30a Edinburg Vela

16. 9 Emma Garza 1:07.64a PR Edinburg

17. 12 Shayla Gaytan 1:07.94a Edinburg North

18. 10 Bernice Sustaita 1:08.04a Donna North

19. 10 Jackie Molina 1:08.85a PR Pharr-San Juan-Alamo

20. 12 Maria Perez 1:09.45a PR La Joya Juarez-Lincoln

21. 10 Galilea Lucero 1:10.13a PR La Joya

22. 11 Casey Lopez 1:10.98a Pharr-San Juan-Alamo

23. 12 Victoria Ybarra 1:14.86a Brownsville Hanna

24. 12 Dominique Perez 1:17.03a Weslaco

800 Meters Varsity – Finals

1. 12 Dianett Garcia 2:20.27a Edinburg Economedes

2. 12 Kennedy Villalpando 2:21.52a Weslaco

3. 10 San Juanita Leal 2:21.80a Edinburg North

4. 11 Ayelen Torvik 2:26.43a Los Fresnos

5. 11 Norma Torres 2:27.67a Mission

6. 12 Shayla Gaytan 2:28.37a PR Edinburg North

7. 12 Natalie Guillen 2:31.75a Los Fresnos

8. 9 Aamarie Ebarb 2:32.16a Weslaco

9. 12 Deandra Ibarra 2:32.83a San Benito

10. 10 Ashlynn Massie 2:34.30a PR Edinburg Vela

11. 12 Kaylie Rawlings 2:36.08a PR Edinburg

12. 10 Alexis Fonseca 2:36.34a SR Harlingen South

13. 12 Ameline Garza 2:36.41a SR Edinburg

14. 9 Ava Tovar 2:37.45a PR Edinburg Vela

15. 9 Asante Stewart 2:42.02a PR La Joya

16. 11 Annabel Reyes 2:43.09a Harlingen

17. 9 Iris Romero 2:43.34a La Joya

18. 11 Angelia Pablo 2:44.71a Brownsville Rivera

19. 12 Clarissa Olivares 2:45.18a PR Brownsville Rivera

20. 12 Esmeralda Ortega 2:46.20a Edinburg North

21. 12 Anna Vela 2:46.47a SR Weslaco

22. 12 Ashley Garcia 2:47.11a Donna North

23. 11 Itzel Rodriguez 2:49.82a PR La Joya Juarez-Lincoln

24. 10 Gabriella Martinez 2:56.81a Edinburg Vela

25. 12 Paulina Mata 2:57.73a La Joya Juarez-Lincoln

1600 Meters Varsity – Finals

1. 10 San Juanita Leal 5:02.49a Edinburg North

2. 12 Mia Guillen 5:29.55a Edinburg

3. 12 Kennedy Villalpando 5:32.14a Weslaco

4. 11 Ayianna Olivas 5:33.54a Harlingen

5. 11 Arianna Rodriguez 5:50.17a Harlingen South

6. 12 Natalie Guillen 5:53.39a Los Fresnos

7. 9 Aamarie Ebarb 5:53.77a PR Weslaco

8. 11 Brissa Stinson 5:55.00a Brownsville Hanna

9. 9 Adriana Noyola 5:59.64a PR Edinburg

10. 12 Marissa Garcia 5:59.86a SR Edinburg North

11. 12 Marbella Marquez 6:01.00a Edinburg Economedes

12. 9 Denae Arellano 6:01.35a PR Edinburg

13. 12 Esmeralda Ortega 6:01.63a Edinburg North

14. 12 Deandra Ibarra 6:04.36a San Benito

15. 10 Aliyah Fonseca 6:05.59a SR Harlingen South

16. 12 Clarissa Zavala 6:06.27a San Benito

17. 12 Jasmine Ponce 6:08.77a Los Fresnos

18. 11 Angelia Pablo 6:13.52a Brownsville Rivera

19. 10 Alysen Flores 6:13.98a Pharr-San Juan-Alamo

20. 9 Stephanie Suarez 6:15.16a PR Harlingen

21. 11 Emillie Mireles 6:26.79a Brownsville Hanna

22. 12 Kiana Hernandez 6:30.21a Brownsville Hanna

23. 12 Yudith Martinez 6:34.71a Brownsville Rivera

24. 11 Norma Torres 6:35.34a Mission

25. 9 Iris Romero 6:37.88a PR La Joya

26. 12 Abigail Diaz 6:40.30a Edinburg Vela

27. 10 Tiffany Rivera 6:43.83a SR Los Fresnos

28. 12 Angel Chavero 7:11.88a SR Mission

3200 Meters Varsity – Finals

1. 10 San Juanita Leal 10:59.44a Edinburg North

2. 12 Mia Guillen 11:52.31a Edinburg

3. 11 Ayianna Olivas 12:11.15a Harlingen

4. 10 Maddison Surita 12:14.89a Edinburg Economedes

5. 10 Alexis Fonseca 12:49.84a Harlingen South

6. 11 Arianna Rodriguez 12:52.58a Harlingen South

7. 12 Jasmine Ponce 13:02.71a Los Fresnos

8. 12 Marissa Garcia 13:04.90a Edinburg North

9. 11 Briseyda Rendon 13:18.05a La Joya

10. 10 Aliyah Fonseca 13:24.33a Harlingen South

11. 11 Fernanda Montalvo 13:25.70a Edinburg

12. 12 Clarissa Zavala 13:26.08a PR San Benito

13. 10 Alysen Flores 13:46.37a Pharr-San Juan-Alamo

14. 12 Kiana Hernandez 13:50.33a Brownsville Hanna

15. 10 Nataly Garcia 13:59.74a Los Fresnos

16. 9 Stephanie Suarez 14:03.17a PR Harlingen

17. 12 Marbella Marquez 14:06.29a Edinburg Economedes

18. 11 Angelia Pablo 14:24.27a Brownsville Rivera

19. 12 Yudith Martinez 14:36.14a Brownsville Rivera

20. 10 Tiffany Rivera 14:37.58a SR Los Fresnos

100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals

1. 12 Kalissa Cavazos 16.86a PR Weslaco

2. 11 Cachelle Flores 17.19a Edinburg Vela

3. 11 Karyn Jackson 17.20a La Joya

4. 10 Jennamarie Rios 17.34a Los Fresnos

5. 9 Gloriana G. Betancourt 17.60a Edinburg Vela

6. 12 Nicole Smith 17.84a Los Fresnos

7. 9 Alana Rouquette 18.01a Harlingen

8. 11 Reagan Salinas 18.36a SR PSJA North

9. 11 Alexis Hernandez 18.44a Donna North

10. 11 Barbara Rodriguez 18.56a PR Donna North

11. 12 Ashley Vasquez 18.56a Edinburg Vela

12. 12 Genesis Rodriguez 18.61a Edinburg Economedes

13. 11 Maleen Stein 18.72a Harlingen South

14. 11 Sophia Camargo 18.89a PSJA North

15. 10 Valeria Pedraza 19.03a PR Pharr-San Juan-Alamo

16. 10 Madison Martinez 19.12a Edinburg

17. 9 Mia Gonzalez 19.48a Edinburg

18. 12 Ashley Zavala 19.56a Brownsville Hanna

19. 12 Mia Moreno 19.57a San Benito

20. 9 Aileen Villasenor 19.66a La Joya Juarez-Lincoln

21. 10 Aylette Garcia 20.56a Harlingen South

22. 12 Kimberly Rodriguez 20.59a Los Fresnos

23. 10 Yazmin Knaub 21.06a Weslaco

300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals

1. 10 Herminia Corado 47.97a SR Edinburg Economedes

2. 11 Cachelle Flores 48.35a Edinburg Vela

3. 12 Kalissa Cavazos 49.88a Weslaco

4. 11 Alexis Hernandez 50.29a PR Donna North

5. 9 Alana Rouquette 51.40a Harlingen

6. 9 Kaylee Andrade 51.72a PR Edinburg North

7. 12 Genesis Rodriguez 52.09a Edinburg Economedes

8. 11 Karyn Jackson 52.37a La Joya

9. 12 Ashley Vasquez 52.65a Edinburg Vela

10. 10 Valeria Pedraza 53.44a PR Pharr-San Juan-Alamo

11. 9 Gloriana G. Betancourt 54.64a Edinburg Vela

12. 10 Madison Martinez 54.91a Edinburg

13. 11 Kamren Norcross 54.96a PR Los Fresnos

14. 10 Aylette Garcia 56.27a Harlingen South

15. 11 Barbara Rodriguez 56.86a Donna North

16. 11 Sophia Camargo 57.44a PSJA North

17. 12 Kiara Gomez 57.82a Mission

18. 12 Ashley Zavala 57.93a Brownsville Hanna

19. 11 Alayla Cruz 58.60a San Benito

20. 10 Samantha Esquivel 59.20a Brownsville Rivera

21. 11 Kimberly Guzman 1:00.22a SR Edinburg North

22. 10 Jennamarie Rios 1:00.91a Los Fresnos

23. 12 Mia Moreno 1:01.01a San Benito

24. 9 Mia Gonzalez 1:01.74a Edinburg

4×100 Relay Varsity – Finals

1. 50.05a Harlingen

12 Lauren Swinnea

12 Emery Scoggins

9 Alana Rouquette

10 Faith Franklin

2. 50.25a Los Fresnos

12 Julissa Larraga

11 Adriana Garza

12 Eliana Vasquez

12 Kathleene Salazar

3. 50.66a Harlingen South

12 Faith Martinez

12 Isabella Mares

12 Sarahi Rodriguez

9 Desiree Keith

4. 50.81a San Benito

10 Yazmin Bernabe

12 Karyme Garza

11 Evelyn Galvan

11 Madelyn Cardenas

5. 50.94a Edinburg Vela

12 Brianna Castillo

9 Sandra Lopez

10 Natalie Garcia

12 Delicia Drain

6. 51.06a Weslaco

9 Sadie Romero

10 Mya Pugh

11 Rebecca Becerra

10 Yazmin Knaub

7. 51.15a La Joya

11 Karyn Jackson

10 Alisson Cordova

10 Briana Salazar

10 Kiana Flowers

8. 51.30a Brownsville Hanna

11 Victoria Juarez

10 Alyssa Rios

12 Daniela Pena

11 Diana Resendizortiz

9. 52.13a Edinburg

12 Arianna Guerra

10 Kimora Fagan

11 Tanya Mendoza

11 Brianne Martinez

10. 52.73a Pharr-San Juan-Alamo

11 Isabella Rodriguez

12 Jenna Guajardo

10 Victoria Gonzalez

9 Mia Sosa

11. 54.16a Edinburg North

12 Ariadna Serrato

11 Melany Barragan

11 Jayli Rivera

9 Melissa Kotzur

12. 54.36a La Joya Juarez-Lincoln

12 Julyssa Alvarez

9 Samantha Jimenez

12 Abigail Leyva

10 Natalia De Leon

4×200 Relay Varsity – Finals

1. 1:47.35a Edinburg Economedes

12 Marcela Herrera

12 Genesis Rodriguez

11 Francesca Alvarado

10 Herminia Corado

2. 1:47.51a Los Fresnos

12 Kathleene Salazar

11 Adriana Garza

12 Eliana Vasquez

12 Penny Alanis

3. 1:47.64a San Benito

10 Yazmin Bernabe

12 Karyme Garza

11 Evelyn Galvan

11 Madelyn Cardenas

4. 1:48.61a Edinburg

12 Arianna Guerra

10 Kimora Fagan

11 Tanya Mendoza

11 Brianne Martinez

5. 1:50.51a Brownsville Rivera

12 Kim (Kimberly) Chavez

12 Clarissa Olivares

11 Emily Morales

10 Samara Rodriquez

6. 1:51.28a Edinburg Vela

12 Brianna Castillo

9 Sandra Lopez

12 Joelle Atangana

10 Annika Palacios

7. 1:51.52a Weslaco

9 Sadie Romero

10 Mya Pugh

11 Rebecca Becerra

10 Yazmin Knaub

8. 1:52.37a Harlingen

11 Kaitlynn Thakkar

12 Emery Scoggins

11 Julianna Bryant

12 Lauren Swinnea

9. 1:53.24a Harlingen South

12 Faith Martinez

12 Daniela Maximo

12 Iliana Garza

9 Desiree Keith

10. 1:54.46a Pharr-San Juan-Alamo

11 Isabella Rodriguez

12 Jenna Guajardo

10 Victoria Gonzalez

9 Mia Sosa

11. 1:55.41a La Joya Juarez-Lincoln

12 Julyssa Alvarez

11 Itzel Rodriguez

9 Samantha Jimenez

10 Natalia De Leon

12. 1:55.98a Edinburg North

11 Melany Barragan

11 Jayli Rivera

9 Kaylee Andrade

9 Melissa Kotzur

13. 1:56.10a La Joya

10 Alisson Cordova

10 Kiana Flowers

10 Briana Salazar

9 Asante Stewart

14. 1:56.61a Brownsville Hanna

12 Marie Neme

10 Alyssa Rios

11 Victoria Juarez

11 Diana Resendizortiz

15. 1:58.45a Mission

10 Emily Escobedo

9 Yamilet Condes

11 Aliyah Tovar

10 Michelle Avila

4×400 Relay Varsity – Finals

1. 4:09.52a San Benito

11 Evelyn Galvan

12 Karyme Garza

10 Yazmin Bernabe

11 Madelyn Cardenas

2. 4:11.08a Edinburg Economedes

11 Francesca Alvarado

10 Herminia Corado

12 Jasmine Loredo

12 Dianett Garcia

3. 4:11.86a Weslaco

10 Mya Pugh

12 Kalissa Cavazos

11 Rebecca Becerra

12 Kennedy Villalpando

4. 4:13.83a Edinburg Vela

10 Natalie Garcia

12 Brianna Castillo

12 Delicia Drain

11 Cachelle Flores

5. 4:20.12a Brownsville Hanna

12 Aliyah Castillo

10 Alyssa Rios

9 Keren Castillo

12 Stefany Batista

6. 4:23.42a Harlingen South

10 Noelle Araguz

9 Malloree Mireles

12 Sarahi Rodriguez

12 Isabella Mares

7. 4:26.97a Edinburg North

9 Aideen Guerrero

12 Shayla Gaytan

11 Kimberly Guzman

9 Kaylee Andrade

8. 4:35.55a Harlingen

9 Brianna Venegas

11 Kaitlynn Thakkar

11 Annabel Reyes

12 Lauren Swinnea

9. 4:38.54a Donna North

12 Ashley Garcia

10 Maria Morales

10 Bernice Sustaita

11 Jennifer Hernandez

10. 4:40.05a La Joya Juarez-Lincoln

12 Maria Perez

12 Paulina Mata

11 Itzel Rodriguez

10 Natalia De Leon

11. 4:40.27a Mission

11 Norma Torres

9 Chelsea Ibarra

10 Michelle Avila

9 Yamilet Condes

Shot Put – 4kg Varsity – Finals

1. 10 Jazmine Thompson 39-01.50 PR Harlingen

2. 12 Jasmine Ortiz 38-06.00 Harlingen South

3. 11 Karina Alvarez 37-02.00 Los Fresnos

4. 12 Marie Neme 35-01.00 PR Brownsville Hanna

5. 10 Natalie Jimenez 34-11.50 Edinburg Economedes

6. 11 Jaylah Martinez 34-03.50 PSJA North

8. 11 Patience Estrada 32-01.00 Weslaco

Discus – 1kg Varsity – Finals

1. 12 Kaylah Hernandez 122-03 Pharr-San Juan-Alamo

2. 11 Jaylah Martinez 120-10 PSJA North

3. 10 Jazmine Thompson 119-10 PR Harlingen

4. 10 Natalie Jimenez 113-00 PR Edinburg Economedes

5. 12 Kitana Gonzalez 100-07 Brownsville Rivera

6. 12 Silvia Soto 99-04 Los Fresnos

7. 12 Karen De La Rosa 94-07 Mission

8. 10 Evalyn Pena 93-02 PR Edinburg Vela

9. 12 Marie Neme 93-00 Brownsville Hanna

10. 11 Jovanna Balboa 88-09 PR Los Fresnos

11. 11 Salma Sauceda 83-06 PR Edinburg Vela

11. 11 Karina Alvarez 83-06 PR Los Fresnos

13. 11 Brianna Ramirez 77-11 PR San Benito

14. 9 Josselyn Quintanilla 77-05 PR Edinburg North

15. 12 Daniela Ortiz 76-05 PR La Joya Juarez-Lincoln

16. 11 Audrey Munivez 74-06 PR Edinburg North

17. 9 Alexus Nicole Lopez 64-00 PR Donna North

High Jump Varsity – Finals

1. 11 Jayda Hough 5-00.00 Weslaco

2. 12 Dianett Garcia 5-00.00 Edinburg Economedes

3. 12 Marcela Herrera 5-00.00 Edinburg Economedes

4. 12 Sabrina Todd 5-00.00 SR Harlingen

5. 10 Kimora Fagan 4-10.00 PR Edinburg

6. 12 Penny Alanis 4-10.00 Los Fresnos

Pole Vault Varsity – Finals

1. 12 Daniela Maximo 9-00.00 Harlingen South

1. 10 Emma Reyes 9-00.00 Harlingen

3. 10 Alyssa Castillo 7-00.00 SR Harlingen South

3. 10 Herminia Corado 7-00.00 Edinburg Economedes

3. 12 Genesis Rodriguez 7-00.00 Edinburg Economedes

3. 11 Alayla Cruz 7-00.00 San Benito

Long Jump Varsity – Finals

1. 10 Faith Franklin 16-05.50 PR Harlingen

2. 11 Francesca Alvarado 16-01.00 Edinburg Economedes

3. 12 Joelle Atangana 15-11.50 PR Edinburg Vela

4. 12 Sarahi Rodriguez 15-11.00 Harlingen South

5. 10 Kimora Fagan 15-10.00 PR Edinburg

6. 12 Delicia Drain 15-10.00 Edinburg Vela

7. 10 Mya Pugh 15-09.25 Weslaco

8. 10 Herminia Corado 15-07.00 Edinburg Economedes

Triple Jump Varsity – Finals

1. 11 Francesca Alvarado 38-00.00 PR Edinburg Economedes

2. 12 Faith Martinez 33-11.00 PR Harlingen South

3. 12 Marcela Herrera 33-09.50 Edinburg Economedes

4. 12 Dianett Garcia 33-09.00 PR Edinburg Economedes

5. 12 Isabella Mares 33-05.00 PR Harlingen South

6. 9 Desiree Keith 32-08.00 Harlingen South

Class 5A Womens Results

100 Meters Varsity – Finals

1. 12 Arely Vasquez 12.82a Edcouch-Elsa

2. 12 Leslie Sequera 12.87a McAllen

3. 10 Jaymie Flores 12.99a PR Mercedes

4. 12 Xanath Reyes 13.05a PR Pharr Valley View

5. 11 Samariah Gonzalez 13.08a Donna

6. 11 Icela Cavazos 13.11a PR Mission Sharyland

7. 12 Natalie Garcia 13.19a McAllen

8. 12 Katelyn Salazar 13.26a Sharyland Pioneer

9. 11 Daisy Allen 13.30a La Joya Palmview

10. 9 Ann Mabadeje 13.46a PR McAllen Memorial

11. 12 Genesis Aguirre 13.60a PR Pharr Valley View

12. 11 Nicholle Moreno 13.70a SR Donna

13. 11 Lana Sanchez 13.79a PR McAllen

14. 10 Madisyn Sosa 13.81a McAllen Memorial

15. 11 Jainie Lopez 13.88a PR Sharyland Pioneer

15. 12 Michel Villareal 13.88a SR Rio Grande City

17. 9 Anyela Acevedo 13.93a PR La Joya Palmview

18. 12 Glenda Rodriguez 13.94a PR Brownsville Pace

19. 12 Nereida Desantiago 13.96a PR Brownsville Lopez

20. 12 Victoria Gutierrez 13.97a PR McAllen Memorial

21. 9 Isabella Castillo 14.01a Mission Sharyland

22. 11 Regina Beas 14.03a PR PSJA Southwest

22. 11 Tyrayniece Azemas 14.03a PR PSJA Southwest

24. 9 Alicia Rodriguez 14.04a PR PSJA Southwest

25. 11 Jaisy Caceres 14.07a Weslaco East

26. 9 Esmer Gonzalez 14.09a PR Pharr Valley View

26. 12 Yesenia Mireles 14.09a PR McAllen Rowe

28. 10 Lesly Ortiz 14.12a PR Brownsville Porter

29. 9 Kassidy Cantu 14.13a PR Mercedes

29. 12 Azeneth Moreno 14.13a La Joya Palmview

31. 12 Evelyn Mejia 14.21a Mission Veterans Memorial

32. 10 Valeria Juarez 14.37a Weslaco East

33. 11 Annette Gonzalez 14.40a Brownsville Veterans Mem…

34. 9 Madison Salazar 14.45a PR Brownsville Veterans Mem…

35. 12 Alexia Elizondo 14.47a PR McAllen Rowe

36. 9 Jennifer Jurado 14.78a PR Brownsville Veterans Mem…

37. 12 Eliza Garcia 14.80a PR Mission Veterans Memorial

38. 9 Cianna Leal 14.95a PR McAllen Rowe

39. 12 Yatzari Sosa 15.26a PR Brownsville Porter

200 Meters Varsity – Finals

1. 10 Jaymie Flores 26.00a Mercedes

2. 12 Karyna Gonzalez 26.39a PR McAllen Memorial

3. 12 Alyssa Encarnacion 27.52a Mission Sharyland

4. 9 Katelyn Vaden 27.57a McAllen

5. 10 Madisyn Sosa 27.93a SR McAllen Memorial

6. 10 Alondra Calzada 28.05a Brownsville Veterans Mem…

7. 11 Kaitlyn Vasquez 28.08a Brownsville Pace

8. 11 Katie Flores 28.49a PR Mercedes

9. 11 Kassandra Aguirre 28.56a PR Brownsville Lopez

10. 12 Emily Martinez 28.66a Rio Grande City

11. 11 Madison Alvarez 28.82a PR Sharyland Pioneer

12. 9 Kassidy Cantu 28.84a PR Mercedes

13. 10 Lesly Ortiz 28.95a PR Brownsville Porter

13. 12 Samantha Ramos 28.95a SR La Joya Palmview

15. 9 Chloey Mejia 29.04a PR McAllen Memorial

16. 9 Samantha Torres 29.10a McAllen Rowe

17. - Lauren Cavazos 29.15a PR Brownsville Veterans Mem…

18. 10 Angela Garza 29.20a PR PSJA Memorial

19. 12 Milana Dunaway 29.24a Mission Sharyland

19. 11 Lana Sanchez 29.24a McAllen

21. 11 Briana Saucedo 29.31a Sharyland Pioneer

22. 12 Glenda Rodriguez 29.38a Brownsville Pace

23. 9 D’Arrah Howard 29.43a PR Brownsville Lopez

24. 10 Sage Fernandez 29.62a PR Brownsville Veterans Mem…

25. 12 Yesenia Mireles 29.75a PR McAllen Rowe

26. 12 Madalyn Park 29.83a SR Donna

27. 11 Yasli Arapalo 29.97a PR Brownsville Lopez

28. 11 Clarissa Rodriguez 30.10a Weslaco East

29. 10 Valeria Juarez 30.21a Weslaco East

30. 12 Eliza Garcia 30.25a PR Mission Veterans Memorial

31. 12 Alexia Elizondo 30.33a PR McAllen Rowe

32. 11 Arianna Hernandez 30.43a PR Brownsville Porter

33. 9 Isabella Castillo 30.44a PR Mission Sharyland

34. 11 Belen Aguirre 30.51a PR Mission Veterans Memorial

35. 12 Camila Mendoza 30.71a PR La Joya Palmview

36. 12 Layla Estrada 30.90a SR PSJA Southwest

37. 10 Sandy Longoria 31.40a Brownsville Pace

38. 11 Tyrayniece Azemas 31.60a PR PSJA Southwest

39. 11 Miranda Quintanilla 31.75a McAllen

40. 12 Angeles De La Cruz 32.24a PR Donna

41. 10 Sophia Morado 34.64a PR Brownsville Porter

400 Meters Varsity – Finals

1. 12 Sabrina Garza 1:00.31a PR McAllen

2. 11 Sophie Ponce De Leon 1:01.71a PR Sharyland Pioneer

3. 11 Carla Guerrero 1:02.14a PR Mission Veterans Memorial

4. 10 Kailey Kaufman 1:02.34a PR Mission Veterans Memorial

5. 9 Ann Mabadeje 1:02.49a McAllen Memorial

6. 12 Emily Jones 1:02.58a PR Donna

7. 12 Milana Dunaway 1:02.95a Mission Sharyland

8. 11 Melody Herrera 1:03.52a PR Weslaco East

9. 11 Tara Madrid 1:04.53a PR Mission Veterans Memorial

10. 12 Emily Martinez 1:05.14a Rio Grande City

11. 10 Yahaira Ipina 1:05.15a PSJA Southwest

12. 10 Liberty Medina 1:05.63a McAllen Memorial

13. 11 Aleah Saenz 1:05.66a SR McAllen

14. 10 Paulina Vega 1:05.77a PR Mission Sharyland

15. 9 Ella Salazar 1:05.91a McAllen Memorial

16. 11 Jannel Prieto 1:06.15a La Joya Palmview

17. 11 Elizabeth Sandoval 1:06.24a McAllen

18. 12 Mia Gutierrez 1:06.49a SR Rio Grande City

19. 10 Judith Gomez 1:07.00a PR Weslaco East

20. 10 Lesly Ortiz 1:07.09a PR Brownsville Porter

21. 11 Karen LLanas-Lopez 1:08.44a McAllen Rowe

22. 9 Isabella Castillo 1:08.97a Mission Sharyland

23. 11 Emely Yanez 1:09.00a PR Sharyland Pioneer

24. 10 Sage Fernandez 1:10.03a Brownsville Veterans Mem…

25. 11 Arianna Hernandez 1:11.02a PR Brownsville Porter

26. 10 Sandy Longoria 1:12.18a PR Brownsville Pace

27. 9 Angela Soto 1:12.61a Donna

28. 11 Kassandra Aguirre 1:13.04a PR Brownsville Lopez

29. 12 Angeles De La Cruz 1:13.71a SR Donna

30. 12 Juliana Rossiter 1:14.05a PR Brownsville Pace

800 Meters Varsity – Finals

1. 9 Dana Rojas 2:29.55a PR McAllen Rowe

2. 11 Carla Guerrero 2:31.30a Mission Veterans Memorial

3. 12 Alexa Mendoza 2:31.31a McAllen Memorial

4. 9 Yazmin Guerra 2:31.63a PSJA Southwest

5. 10 Aileen Quintero 2:32.66a PSJA Memorial

6. 12 Natalie Bazan 2:33.87a PR Weslaco East

7. 12 Liliana Acuna 2:34.04a PR Donna

8. 10 Emily Pena 2:35.78a PR PSJA Southwest

9. 10 Morgan Ramos 2:36.00a PR Rio Grande City

10. 11 Aleah Saenz 2:36.32a SR McAllen

11. 11 Karen LLanas-Lopez 2:37.72a SR McAllen Rowe

12. 9 Stephanie Cano 2:45.03a Mercedes

1600 Meters Varsity – Finals

1. 10 Rebecca Davila 5:38.17a Edcouch-Elsa

2. 11 Sarah Luna 5:43.27a PR Mission Veterans Memorial

3. 10 Zaida Sauceda 5:44.01a PR McAllen Rowe

4. 10 Albeza Heredia 5:47.24a Mission Sharyland

5. 9 Emma Lopez 5:49.09a McAllen

6. 12 Jocelyn Mora 5:49.68a PR Mission Veterans Memorial

7. 9 Dana Rojas 5:53.22a PR McAllen Rowe

8. 11 Raven Ozuna 5:53.56a PR Weslaco East

3200 Meters Varsity – Finals

1. 10 Cecilia Cavazos 11:54.18a SR Mission Sharyland

2. 9 Yazmin Guerra 12:26.25a PSJA Southwest

3. 11 Sarah Luna 12:31.08a PR Mission Veterans Memorial

4. 12 Joselyn Rodriguez 12:34.81a Rio Grande City

5. 10 Miranda Guerrero 12:50.14a Edcouch-Elsa

6. 10 Zaida Sauceda 12:54.42a SR McAllen Rowe

7. 11 Raven Ozuna 12:58.21a Weslaco East

8. 12 Jocelyn Mora 13:49.83a Mission Veterans Memorial

9. 10 Mareli Cuellar 14:02.33a Weslaco East

10. 12 Erika Ochoa 14:28.79a Mercedes

11. 10 Randy Lara 14:35.81a Mercedes

12. 11 Katherine Trevino 15:18.81a PR McAllen Memorial

13. 10 Silvana Lopez 16:23.51a Brownsville Veterans Mem…

100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals

1. 11 Alicia Ziegler 16.59a McAllen Memorial

2. 12 Bethany Garr 16.96a McAllen Memorial

3. 12 Genesis Augustus 17.05a Brownsville Pace

4. 9 Federica Gongora 17.12a Mission Sharyland

5. 12 Anayeli Hinojosa 17.32a Rio Grande City

6. 11 Miranda Quintanilla 17.76a McAllen

7. 12 Camille Alvarez 17.86a McAllen

8. 11 Morelia Moreno 17.87a Mission Sharyland

9. 12 Victoria Ramos 17.95a PR Sharyland Pioneer

10. 10 Leah Adame 18.36a SR Mercedes

11. 12 Leah Gomez 19.07a La Joya Palmview

12. 11 Anaili Alaffa 19.65a Rio Grande City

13. 11 Alma Lopez 19.99a Brownsville Veterans Mem…

14. 9 Dariana Luna 20.22a McAllen

300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals

1. 12 Abbigail Villafranca 46.51a PR McAllen

2. 11 Alicia Ziegler 49.16a McAllen Memorial

3. 9 Federica Gongora 49.58a PR Mission Sharyland

4. 11 Christina Hernandez 49.89a Edcouch-Elsa

5. 11 Larissa Rosales 50.14a PR Mission Veterans Memorial

6. 11 Kimberli Cavazos 50.27a SR Pharr Valley View

7. 9 Dariana Luna 50.32a PR McAllen

8. 12 Anayeli Hinojosa 51.24a Rio Grande City

9. 12 Bethany Garr 52.29a McAllen Memorial

10. 9 Kenisha Martinez 52.58a PR Mission Sharyland

11. 11 Madison Brock 52.91a Brownsville Veterans Mem…

12. 12 Leah Gomez 54.01a SR La Joya Palmview

13. 11 Alma Lopez 55.38a PR Brownsville Veterans Mem…

14. 11 Daniela Animas 55.39a PR Weslaco East

15. 11 Anaili Alaffa 56.43a Rio Grande City

16. 11 Aliyah Ortiz 56.92a PSJA Memorial

17. 11 Riley Lara 58.11a Mercedes

18. 11 Aicha Garza 58.35a SR Donna

19. 11 Kayline Williams Rosales 59.03a Mercedes

20. 10 Silvana Lopez 1:10.67a Brownsville Veterans Mem…

4×100 Relay Varsity – Finals

1. 49.94a McAllen Memorial

10 Amare Hernandez

10 Madisyn Sosa

12 Themis Flores

12 Karyna Gonzalez

2. 50.24a McAllen

12 Abbigail Villafranca

12 Natalie Garcia

11 Miranda Quintanilla

12 Leslie Sequera

3. 51.66a Mercedes

10 Angelina Perales

11 Katie Flores

12 Cerina Limas

10 Jaymie Flores

4. 51.85a La Joya Palmview

12 Delaney Sosa

11 Daisy Allen

12 Samantha Ramos

10 Jeslynn Flores

5. 52.10a Sharyland Pioneer

11 Sophie Ponce De Leon

12 Katelyn Salazar

9 Whitley Sutton

11 Jainie Lopez

6. 52.13a Mission Sharyland

11 Icela Cavazos

11 Morelia Moreno

12 Clarissa Gonzalez

10 Ely Chavez

7. 52.45a Rio Grande City

12 Isabela Salinas

11 Ailitsy Cantu

12 Michel Villareal

10 Melanie Ramirez

8. 52.73a Brownsville Pace

10 Laisha Abundis

11 Kaitlyn Vasquez

12 Genesis Augustus

10 Valerie Ramos

9. 53.00a Pharr Valley View

9 Esmer Gonzalez

12 Xanath Reyes

11 Kimberli Cavazos

12 Genesis Aguirre

10. 53.19a Donna

11 Calista Nino

11 Nicholle Moreno

9 Isabel Lawson

11 Samariah Gonzalez

11. 53.28a McAllen Rowe

9 Yakaeri Lara

9 Samantha Torres

11 Olivia Pawelek

11 Evelyn Murillo

12. 53.29a Brownsville Veterans Mem…

11 Madison Brock

10 Alondra Calzada

- Lauren Cavazos

9 Madison Salazar

13. 53.88a Mission Veterans Memorial

10 Bianca Garcia

11 Tara Madrid

11 Jennelle Gonzalez

11 Larissa Rosales

14. 54.17a Brownsville Lopez

11 Yasli Arapalo

12 Nereida Desantiago

10 Sara De La Cerda

9 D’Arrah Howard

15. 54.31a Weslaco East

11 Jaisy Caceres

10 Valeria Juarez

11 Clarissa Rodriguez

10 Judith Gomez

16. 54.75a PSJA Southwest

12 Layla Estrada

11 Regina Beas

11 Rosse Osorio

11 Tyrayniece Azemas

4×200 Relay Varsity – Finals

1. 1:47.39a McAllen Memorial

11 Bianca Castro

10 Amare Hernandez

12 Themis Flores

12 Karyna Gonzalez

2. 1:47.64a McAllen

9 Katelyn Vaden

12 Natalie Garcia

11 Lana Sanchez

12 Leslie Sequera

3. 1:47.87a Edcouch-Elsa

12 Robynn Perez

12 Arely Vasquez

11 Jasmine Mireles

11 Alexis Ramirez

4. 1:49.81a Donna

11 Samariah Gonzalez

11 Nicholle Moreno

11 Calista Nino

12 Emily Jones

5. 1:50.48a La Joya Palmview

12 Lexy Vidauuri

11 Daisy Allen

12 Delaney Sosa

10 Jeslynn Flores

6. 1:51.76a Rio Grande City

12 Emily Martinez

11 Ailitsy Cantu

12 Michel Villareal

12 Isabela Salinas

7. 1:51.82a Mission Sharyland

11 Icela Cavazos

10 Ely Chavez

9 Kenisha Martinez

12 Alyssa Encarnacion

8. 1:53.30a McAllen Rowe

9 Samantha Torres

10 Gabriela Moreno-Vasquez

11 Olivia Pawelek

11 Evelyn Murillo

9. 1:53.71a Brownsville Pace

10 Laisha Abundis

11 Kaitlyn Vasquez

12 Genesis Augustus

10 Valerie Ramos

10. 1:53.83a Brownsville Veterans Mem…

11 Madison Brock

10 Alondra Calzada

- Lauren Cavazos

11 Annette Gonzalez

11. 1:54.03a Mercedes

11 Katie Flores

10 Angelina Perales

9 Kassidy Cantu

12 Cerina Limas

12. 1:55.74a Pharr Valley View

9 Esmer Gonzalez

12 Xanath Reyes

11 Kimberli Cavazos

12 Genesis Aguirre

13. 1:56.02a Brownsville Lopez

12 Nereida Desantiago

10 Sara De La Cerda

9 D’Arrah Howard

11 Kassandra Aguirre

14. 1:56.23a Sharyland Pioneer

11 Briana Saucedo

9 Whitley Sutton

12 Katelyn Salazar

11 Jainie Lopez

11 Regina Beas

12 Layla Estrada

11 Rosse Osorio

9 Alicia Rodriguez

4×400 Relay Varsity – Finals

1. 4:10.31a McAllen

12 Abbigail Villafranca

12 Sabrina Garza

9 Katelyn Vaden

11 Aleah Saenz

2. 4:15.66a Mission Sharyland

12 Alyssa Encarnacion

9 Federica Gongora

10 Paulina Vega

12 Milana Dunaway

3. 4:18.10a Mission Veterans Memorial

10 Kailey Kaufman

11 Carla Guerrero

11 Larissa Rosales

11 Tara Madrid

4. 4:19.49a McAllen Memorial

10 Liberty Medina

11 Alicia Ziegler

10 Amare Hernandez

9 Ann Mabadeje

5. 4:23.58a La Joya Palmview

12 Lexy Vidauuri

12 Destiny Quintanilla

12 Delaney Sosa

11 Jannel Prieto

6. 4:24.14a PSJA Memorial

11 Aliyah Ortiz

11 Victoria Cruz

10 Angela Garza

10 Aileen Quintero

7. 4:25.47a Edcouch-Elsa

12 Robynn Perez

11 Christina Hernandez

11 Jasmine Mireles

11 Alexis Ramirez

8. 4:25.68a Weslaco East

10 Judith Gomez

12 Natalie Bazan

11 Melody Herrera

12 Jennica Paz

9. 4:28.60a PSJA Southwest

10 Yahaira Ipina

10 Mariela Pena

10 Lucero Medrano

10 Emily Pena

10. 4:32.16a Sharyland Pioneer

11 Briana Saucedo

11 Sophie Ponce De Leon

11 Emely Yanez

11 Madison Alvarez

11. 4:33.50a Brownsville Veterans Mem…

10 Naia Gracia

10 Sage Fernandez

11 Alma Lopez

9 Jennifer Jurado

12. 4:38.24a Mercedes

12 Valeria Zamarripa

10 Leah Adame

12 Cerina Limas

9 Stephanie Cano

13. 4:39.31a McAllen Rowe

9 Cianna Leal

11 Karen LLanas-Lopez

9 Yakaeri Lara

10 Gabriela Moreno-Vasquez

14. 4:47.48a Brownsville Pace

10 Laisha Abundis

10 Sandy Longoria

12 Juliana Rossiter

10 Valerie Ramos

Shot Put – 4kg Varsity – Finals

1. 12 Ana Rodriguez 36-04.00 PSJA Southwest

2. 12 Celina Saenz 33-04.50 McAllen

3. 11 Chantal Pena 33-03.50 PR Brownsville Lopez

4. 10 Lauryn Menchaca 32-08.75 McAllen

5. 12 Natalie Reyes 32-08.50 Sharyland Pioneer

6. 12 Ximena Puente 32-02.25 Mercedes

7. 10 Kaely Trantham 31-06.00 Edcouch-Elsa

8. 12 Amaya Guerra 31-01.50 Donna

9. 11 Star Martinez 30-03.50 Brownsville Lopez

10. 12 Nixzia Mireles 29-08.50 PR McAllen Memorial

11. 11 Reese Rodriguez 29-08.00 PR Donna

12. 10 Marcela Trevino 28-08.00 PSJA Southwest

13. 12 Kaitlyn Rojas 28-04.50 Mercedes

14. 11 Brianne Salazar 27-08.75 PR Brownsville Veterans Mem…

15. 11 Erika Balli 27-01.50 PR Brownsville Pace

16. 12 Claudette Rodriguez 27-00.00 Rio Grande City

17. 12 Danna Baez 26-09.50 PR Donna

18. 11 Angelica Balli 26-08.00 Brownsville Pace

19. 10 Miranda Martinez 26-07.25 Sharyland Pioneer

20. 11 Karina Martinez 26-00.50 Rio Grande City

21. 10 Tatum Salinas 25-08.75 PSJA Memorial

22. 11 Juliana Villarreal 25-06.50 SR Mission Veterans Memorial

23. 11 Kathryn Villarreal 25-01.25 Mission Veterans Memorial

24. 12 Angela Cabrera 24-11.50 PR Brownsville Porter

25. 12 Vanessa Garcia 24-06.50 PR Rio Grande City

26. 12 Alejandra Arjona 23-06.50 PR Mission Sharyland

27. 11 Carolina De La Fuente 23-01.50 PR PSJA Memorial

28. 12 Nataly Correa 23-00.50 SR Brownsville Pace

29. 12 Viviana Montelongo 21-09.00 PR Mission Sharyland

30. 12 Hailey Gomez 21-04.00 PSJA Memorial

31. - Sarah Esquivel 19-07.25 PR Brownsville Veterans Mem…

32. 10 Allyson Gil 18-06.00 SR Brownsville Porter

Discus – 1kg Varsity – Finals

1. 12 Keyla Olguin 119-06 Brownsville Lopez

2. 12 Ana Rodriguez 118-00 PSJA Southwest

3. 12 Celina Saenz 113-03 PR McAllen

4. 12 Ximena Puente 108-11 Mercedes

5. 10 Marcela Trevino 105-06 PSJA Southwest

6. 12 Natalie Reyes 102-10 Sharyland Pioneer

High Jump Varsity – Finals

1. 11 Alicia Ziegler 4-10.00 McAllen Memorial

1. 12 Michealle Rodriguez 4-10.00 SR La Joya Palmview

1. 11 Andrea Castillo 4-10.00 PR Mission Sharyland

1. 12 Harley Gogolek 4-10.00 McAllen

1. 12 Emily Jones 4-10.00 Donna

1. 10 Jeslynn Flores 4-10.00 La Joya Palmview

Pole Vault Varsity – Finals

1. 11 Haley Guzman 9-06.00 Edcouch-Elsa

2. 10 Jenai Martinez 9-00.00 McAllen

3. 9 Molly Blackwell 9-00.00 McAllen

4. 11 Ariana De La Fuente 9-00.00 McAllen

5. 12 Sofia Correa 9-00.00 PR Mission Sharyland

6. 11 Jenifer Cruz 8-06.00 Edcouch-Elsa

6. 11 Sofia De La Paz 8-06.00 Sharyland Pioneer

7. 10 Jacqueline Medina 8-06.00 PR Edcouch-Elsa

9. 10 Arleen Trevino 8-00.00 Mission Sharyland

9. 11 Belen Aguirre 8-00.00 Mission Veterans Memorial

9. 12 Angeles De La Cruz 8-00.00 SR Donna

12. 11 Laura Turk 7-00.00 McAllen Memorial

Long Jump Varsity – Finals

1. 11 Carla Guerrero 16-04.50 SR Mission Veterans Memorial

2. 12 Alyssa Encarnacion 16-02.00 Mission Sharyland

3. 12 Xanath Reyes 16-00.50 Pharr Valley View

4. 12 Leslie Sequera 15-10.00 McAllen

4. 10 Madisyn Sosa 15-10.00 McAllen Memorial

6. 11 Jennelle Gonzalez 15-06.50 PR Mission Veterans Memorial

7. 11 Samariah Gonzalez 15-05.25 Donna

8. 11 Miranda Quintanilla 15-05.00 McAllen

9. 12 Arely Vasquez 15-03.50 Edcouch-Elsa

10. 12 Isabela Salinas 15-01.50 Rio Grande City

10. 10 Alondra Calzada 15-01.50 PR Brownsville Veterans Mem…

12. 11 Alexis Ramirez 15-01.00 Edcouch-Elsa

13. 11 Daisy Allen 15-00.00 La Joya Palmview

14. 12 Layla Estrada 14-06.00 SR PSJA Southwest

15. 12 Clarissa Gonzalez 14-03.00 Mission Sharyland

15. 12 Bethany Garr 14-03.00 McAllen Memorial

17. 10 Lesly Ortiz 14-02.50 Brownsville Porter

18. 11 Victoria Cruz 13-11.50 PSJA Memorial

19. 12 Kristen Serna 13-11.00 La Joya Palmview

20. 10 Angelina Perales 13-07.50 Mercedes

21. 12 Valeria Zamarripa 13-06.00 Mercedes

22. 10 Sandy Longoria 13-05.50 Brownsville Pace

23. 9 Ann Mabadeje 13-04.00 PR McAllen Memorial

24. 10 Sage Fernandez 13-03.00 Brownsville Veterans Mem…

25. 12 Giselle Hernandez 12-07.50 Sharyland Pioneer

26. 10 Sophia Morado 11-08.00 Brownsville Porter

27. 10 Valerie Ramos 11-04.00 Brownsville Pace

28. 11 Ema Ortiz 10-03.00 PR Sharyland Pioneer

Triple Jump Varsity – Finals

1. 11 Carla Guerrero 34-06.00 SR Mission Veterans Memorial

2. 11 Elizabeth Sandoval 34-05.50 McAllen

3. 11 Miranda Quintanilla 34-02.50 McAllen

4. 11 Christina Hernandez 33-09.00 PR Edcouch-Elsa

5. 11 Tara Madrid 33-07.75 SR Mission Veterans Memorial

6. 12 Camille Alvarez 32-10.00 McAllen

Class 4A-Private School Women’s Results

100 Meters Varsity – Finals

1. 12 Leah Heavin 13.04a PR Hidalgo Early College

2. 10 Keira Castillo 13.27a PR La Feria

3. 12 Lucia Gonzalez 13.57a St Joseph (Brownsville)

4. 11 Pauline Almazan 13.66a SR La Villa

5. 11 Thalia Conde 13.74a PR La Feria

6. 12 Rachel Medrano 13.83a SR Monte Alto

7. 12 Tzipporah Campbell 14.09a Rio Hondo

8. 10 Danica Hernandez 14.17a PR Raymondville

9. 9 Victoria Garza 14.17a PR Rio Hondo

10. 10 Trinity Hill 14.24a SR Lyford

11. 10 Jackie Barron 14.26a PR Hidalgo Early College

12. 12 Emily Soto 14.33a PR Lyford

13. 10 Regina Tovar 14.42a PR St Joseph (Brownsville)

14. 11 Kayla Zapata 14.44a IDEA Weslaco Sugar Cane

15. 9 Fatima Constantino 14.48a Vanguard Beethoven

16. 9 Amber Villarreal 14.57a PR Port Isabel

17. 11 Emily Cortes 14.58a PR Progreso

18. 9 Angelina Cabrera 14.65a La Feria

19. 10 Ximena Constantino 14.71a Vanguard Beethoven

19. 11 Crysalen Freeman 14.71a PR Lyford

21. - Jimena Herrera 14.81a St Joseph (Brownsville)

22. 11 Esmeralda Flores 14.97a PR Monte Alto

23. 12 Anahi Montalvo 14.97a PR Rio Grande City Grulla

24. 12 Coral Ruiz 15.02a SR Santa Rosa

25. 9 Emily Olvera 15.07a PR Brownsville Frontier Col…

26. 9 Berania Jauregui 15.10a Hidalgo Early College

27. 10 Galilea Gutierrez 15.13a Vanguard Rembrandt

28. 11 Claudia Perez 15.24a IDEA Mission

29. 11 Daniella Ramos 15.30a IDEA Mission

30. 9 Ailin Maldonado 15.31a IDEA Pharr

31. 10 Valery Gonzalez 15.32a Port Isabel

32. 11 Jenna Ybarra 15.42a PR Rio Hondo

33. 10 Jackie Guajardo 15.46a PR IDEA Alamo

34. 11 Donna Salinas 15.56a PR IDEA Alamo

35. 10 Yareli Castellanos 15.95a IDEA Pharr

36. 9 Lauren Gonzalez 16.06a PR IDEA North Mission

37. 10 Stephany Macias 16.08a PR IDEA Pharr

38. 9 Joselynn Bidigary 16.12a Vanguard Beethoven

39. 10 Alexa Cantu 16.17a Vanguard Rembrandt

40. 10 Inari Sanchez 16.27a IDEA Edinburg

41. 9 Abigail De La Mora 16.53a PR IDEA North Mission

42. 12 Nadia Lopez 16.67a PR Vanguard Rembrandt

43. 12 Briana Alvarado 16.67a PR Raymondville

44. 11 Lindsey Alvarez 16.72a IDEA Mission

45. 9 Itzel Gutierrez 16.73a PR Santa Maria

46. 9 Brianna Escamilla 17.02a IDEA Alamo

47. 12 Rubi Sanchez 17.03a PR Santa Rosa

48. 9 Edith Morales 17.40a PR Santa Maria

49. 9 Anikah Cantu 17.62a PR Santa Maria

200 Meters Varsity – Finals

1. 12 Leah Heavin 28.03a PR Hidalgo Early College

2. 12 Elise Esparza 28.12a SR St Joseph (Brownsville)

3. 11 Kaya Dickerson 28.14a SR La Feria

4. 12 Ale (Alejandra) Gonzalez 28.34a St Joseph (Brownsville)

5. 10 Avery Knight 28.87a PR Raymondville

6. 11 Delayne Palomin 28.91a PR La Villa

7. 10 Lillian Martinez 28.98a PR La Feria

8. 10 Sophia Pecina 29.00a Progreso

9. 12 Rosa Barrera 29.09a IDEA North Mission

10. 11 Thalia Conde 29.25a PR La Feria

11. 12 Crystal Vazquez 29.44a SR Monte Alto

12. 9 Fatima Constantino 29.59a PR Vanguard Beethoven

13. 11 Sarah Almazan 30.03a SR La Villa

14. 10 Micah Hernandez 30.08a Rio Hondo

15. 12 Aliah Garcia 30.15a SR Santa Rosa

16. 10 Vivian Wood 30.29a PR St Joseph (Brownsville)

17. 12 Hope Almeida 30.44a PR Vanguard Rembrandt

18. 9 Emily Molina 30.72a PR Rio Hondo

19. 9 Emily Olvera 30.73a PR Brownsville Frontier Col…

19. 11 Elia Ortegon 30.73a PR IDEA McAllen

21. 10 Ximena Constantino 30.74a PR Vanguard Beethoven

22. 12 April Brown 30.74a PR Vanguard Rembrandt

23. 12 Joseline Hinojosa 30.92a PR Progreso

24. 10 Brigette Radilla-Tellez 30.94a IDEA Mission

25. 11 Kayla Zapata 30.94a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

26. 12 Emily Soto 31.05a SR Lyford

27. 11 Emily Cortes 31.14a PR Progreso

28. 11 Natalie Rodriguez 31.40a PR Raymondville

29. 9 Ailin Maldonado 31.81a PR IDEA Pharr

30. 11 Daniella Ramos 31.87a PR IDEA Mission

31. 9 Berania Jauregui 32.14a PR Hidalgo Early College

32. 11 Crysalen Freeman 32.49a PR Lyford

33. 9 Roselyn Gaona 32.79a PR Santa Maria

34. 10 Valery Gonzalez 33.34a PR Port Isabel

35. 10 Yareli Castellanos 33.56a PR IDEA Pharr

36. 9 Kaley Cruz 33.76a PR Santa Rosa

37. 11 Natalie Ruiz 33.95a PR Monte Alto

38. 9 Mia Lugo 34.15a PR Santa Maria

39. 10 Jaylyn Cardoza 34.21a PR IDEA Edinburg

40. 10 Inari Sanchez 34.76a PR IDEA Edinburg

41. 10 Stephany Macias 35.07a PR IDEA Pharr

42. 10 Paulina Alanis 35.24a PR IDEA North Mission

43. 9 Juliana Lopez 35.38a PR IDEA North Mission

44. 9 Daniela Calderon 35.62a PR IDEA Edinburg

45. 11 Lindsey Alvarez 37.37a IDEA Mission

46. 9 Joselynn Bidigary 39.70a PR Vanguard Beethoven

400 Meters Varsity – Finals

1. 12 Dyani Garcia 1:04.43a Progreso

2. 11 Amanda Hinojos 1:04.56a St Joseph (Brownsville)

3. 10 Nicole Arias 1:05.01a PR Vanguard Rembrandt

4. 9 Melanie Mendiola 1:05.03a IDEA North Mission

5. 12 Rosa Barrera 1:05.93a IDEA North Mission

6. 9 Sandra Torres 1:06.15a PR IDEA McAllen

7. 11 Ashley Olvera 1:06.49a Brownsville Frontier Col…

8. 10 Lillian Martinez 1:06.81a SR La Feria

9. 12 Ximena Gonzalez 1:07.62a Santa Rosa

10. 9 Fatima Constantino 1:09.34a PR Vanguard Beethoven

11. 10 Ayleen Perales 1:09.43a Rio Grande City Grulla

12. 12 Gisel Borjas 1:10.04a Port Isabel

13. 11 Leandra Fernandez 1:10.20a La Feria

14. 12 Madison Ramos 1:10.63a Port Isabel

15. 10 Brigette Radilla-Tellez 1:10.91a PR IDEA Mission

16. - Kylee Voreis 1:11.44a PR St Joseph (Brownsville)

17. 9 Kenedy Cantu 1:11.46a PR La Feria

18. 10 Leslie Prevot 1:11.76a PR Hidalgo Early College

19. 10 Normajean Espinosa 1:13.19a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

20. 11 Emily Torres 1:14.22a PR IDEA Alamo

21. 10 Emily Ramos 1:15.19a SR Port Isabel

22. 11 Emma Pedraza 1:15.39a Hidalgo Early College

23. 9 Ruth Garcia 1:15.86a PR Lyford

24. 9 Emily Olvera 1:15.90a PR Brownsville Frontier Col…

25. 12 Aracely Medellin 1:17.52a Brownsville Frontier Col…

26. - Zoe Voreis 1:18.57a PR St Joseph (Brownsville)

27. 10 Jackie Guajardo 1:19.10a PR IDEA Alamo

28. 10 Evelyn Zenteno 1:20.36a PR IDEA Pharr

29. 9 Allison Mckee 1:20.54a IDEA Mission

30. 8 Kaylin Renee vela 1:20.62a IDEA Mission

31. 12 Lessly Perez Zuniga 1:20.71a PR Monte Alto

32. 12 Nadia Lopez 1:20.83a PR Vanguard Rembrandt

33. 10 Alexa Cantu 1:26.92a Vanguard Rembrandt

34. 10 Gabrielle Ovalle 1:30.98a PR IDEA Edinburg

35. 9 Itzel Espino 1:31.03a PR IDEA Tres Lagos

36. 9 Maria Ortuno 1:31.07a IDEA Edinburg

37. 9 Jade Mendoza 1:33.03a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

38. 9 Yuraima Gallardo 1:34.89a PR IDEA Edinburg

800 Meters Varsity – Finals

1. 9 Melanie Mendiola 2:33.01a PR IDEA North Mission

2. 11 Ashley Olvera 2:37.15a SR Brownsville Frontier Col…

3. 11 Leandra Fernandez 2:38.07a SR La Feria

4. 12 Ximena Gonzalez 2:40.07a PR Santa Rosa

5. 9 Mia Cerda 2:42.52a PR La Feria

6. 8 Kaylin Renee vela 2:48.64a PR IDEA Mission

7. - Zoe Voreis 2:50.31a PR St Joseph (Brownsville)

8. 10 Leslie Prevot 2:51.10a Hidalgo Early College

9. 12 Anahita Fuentes 2:53.05a PR Brownsville Frontier Col…

10. 11 Ana Ximena Loya 2:53.35a PR IDEA Pharr

11. 9 Deila Lozano 2:59.77a PR IDEA Pharr

12. 9 Lynzie Zapata 3:01.81a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

13. 11 Corina Gonzalez 3:05.21a PR Port Isabel

14. 9 Celeste Rodriguez 3:05.26a PR Brownsville Frontier Col…

15. 9 Maria Ortuno 3:12.13a PR IDEA Edinburg

16. 10 Normajean Espinosa 3:13.47a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

17. 9 Gloria Hernandez 3:15.22a PR IDEA Tres Lagos

18. 10 Valeria Palomares 3:16.07a PR Lyford

19. 8 Sierra Padilla 3:16.89a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

20. 10 Evelyn Zenteno 3:18.19a PR IDEA Pharr

21. 12 Ana Paula Gonzalez 3:20.93a PR St Joseph (Brownsville)

22. 12 Kimberly Colunga 3:28.47a Rio Grande City Grulla

1600 Meters Varsity – Finals

1. 10 Mia Trevino 5:45.77a SR La Feria

2. 10 Mia Picazo 5:48.17a PR Santa Maria

3. 9 Naomi Cotero 5:49.36a PR IDEA Pharr

4. 10 Julia Trevino 5:59.40a PR IDEA McAllen

5. 9 Cierra Garcia 6:00.02a PR La Feria

6. 12 Ximena Gonzalez 6:08.26a PR Santa Rosa

3200 Meters Varsity – Finals

1. 10 Mia Trevino 12:58.34a SR La Feria

2. 9 Alexa Galvan 13:46.62a Progreso

3. 10 Julia Trevino 13:52.68a IDEA McAllen

4. 11 Ana Ximena Loya 14:00.32a IDEA Pharr

5. 12 Valeria Bazan 14:12.26a St Joseph (Brownsville)

6. 10 Camila Alvarez 14:18.38a SR IDEA Pharr

7. 11 Emily Torres 14:59.16a PR IDEA Alamo

8. 9 Cecilia De La Cruz 15:04.00a Santa Rosa

9. 10 Ruth Nieto 16:16.05a SR Raymondville

10. 9 Lynzie Zapata 16:21.91a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

11. 10 Ana Guerra 18:04.78a PR St Joseph (Brownsville)

100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals

1. 11 Dakota Valdes 18.59a La Feria

2. 10 Heather May 18.64a PR Lyford

3. 10 Emily Ramos 18.75a Port Isabel

4. 10 Anabelia Torres 18.90a PR Rio Grande City Grulla

5. 11 Kaitylnn Jimenez 18.93a SR Rio Grande City Grulla

6. 10 Angelina Rodriguez 19.25a SR La Feria

7. 11 Madison Grandquist 19.34a La Feria

8. 11 Jacinda Salazar 19.56a Raymondville

9. 9 Emily Burrage 20.79a PR Port Isabel

10. - Mia Cisneros 20.85a PR St Joseph (Brownsville)

11. 12 Catalina Romero 21.92a Port Isabel

12. 9 Maya Lopez 22.52a PR Santa Maria

13. 9 Mia Garza 22.85a PR Santa Rosa

14. 11 Jasmine Rodriguez 23.32a PR Santa Rosa

15. 10 Hadassah Campbell 23.94a PR Rio Hondo

16. 10 Racheal Rivera 25.38a PR Vanguard Beethoven

300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals

1. 10 Angelina Rodriguez 51.51a SR La Feria

2. 11 Kaitylnn Jimenez 52.64a SR Rio Grande City Grulla

3. 12 Catalina Romero 54.26a SR Port Isabel

4. 11 Jacinda Salazar 55.16a PR Raymondville

5. 11 Madison Grandquist 56.83a PR La Feria

6. 10 Heather May 57.11a PR Lyford

7. 10 Anabelia Torres 57.56a PR Rio Grande City Grulla

8. 10 Jackie Barron 57.66a PR Hidalgo Early College

9. 10 Trinity Hill 59.85a SR Lyford

10. 9 Amber Villarreal 59.88a PR Port Isabel

11. 9 Mia Garza 1:00.40a PR Santa Rosa

12. - Mia Cisneros 1:01.37a PR St Joseph (Brownsville)

13. 9 Maya Lopez 1:02.35a PR Santa Maria

14. 11 Jasmine Rodriguez 1:07.22a PR Santa Rosa

4×100 Relay Varsity – Finals

1. 51.03a La Feria

10 Alicia Salinas

11 Kaya Dickerson

11 Ashley Reath

10 Keira Castillo

2. 52.23a St Joseph (Brownsville)

12 Elise Esparza

10 Andrea Fletes

12 Ale (Alejandra) Gonzalez

12 Lucia Gonzalez

3. 54.11a Raymondville

10 Danica Hernandez

10 Avery Knight

9 Faith Rios

11 Jacinda Salazar

4. 54.15a La Villa

11 Sarah Almazan

9 Rainee Cantu

11 Delayne Palomin

11 Pauline Almazan

5. 54.60a Vanguard Rembrandt

12 Hope Almeida

11 America Gallegos

10 Nicole Arias

12 April Brown

6. 55.48a Rio Grande City Grulla

12 Anahi Montalvo

9 K’Lee Lopez

9 Sabina Quiroz

9 Leslie Lopez

7. 56.02a Monte Alto

11 Natalie Ruiz

12 Rachel Medrano

11 Esmeralda Flores

12 Crystal Vazquez

8. 57.39a Rio Hondo

9 Jolene Salazar

9 Kylee Torres

9 Victoria Garza

12 Tzipporah Campbell

9. 57.91a Santa Rosa

10 Emily Bocanegra

9 Kaley Cruz

11 Alyssa Garza

12 Coral Ruiz

10. 58.09a Progreso

11 Emily Cortes

11 Abigail Pena

11 Valeria Varela

12 Joseline Hinojosa

11. 58.20a Santa Maria

9 Roselyn Gaona

9 Marlett Flores

12 Joselyn Villasana

9 Maya Lopez

12. 1:00.13a IDEA Mission

11 Daniella Ramos

11 Lindsey Alvarez

11 Claudia Perez

10 Brigette Radilla-Tellez

4×200 Relay Varsity – Finals

1. 1:48.40a La Feria

10 Alicia Salinas

11 Kaya Dickerson

11 Ashley Reath

10 Keira Castillo

2. 1:52.02a St Joseph (Brownsville)

12 Elise Esparza

10 Vivian Wood

12 Ale (Alejandra) Gonzalez

12 Lucia Gonzalez

3. 1:55.25a Port Isabel

11 Layni Mata

11 Roxy Dodd

12 Gisel Borjas

12 Madison Ramos

4. 1:55.46a Vanguard Rembrandt

12 Hope Almeida

11 America Gallegos

10 Nicole Arias

12 April Brown

5. 1:55.84a Rio Grande City Grulla

10 Johanna Escalante

10 Ayleen Perales

9 K’Lee Lopez

9 Leslie Lopez

6. 1:59.20a Rio Hondo

9 Victoria Garza

12 Alexis Rhyner

9 Emily Molina

10 Micah Hernandez

7. 1:59.27a Lyford

10 Avery Greenhill

9 Lori Rocha

11 Jennifer Montes

10 Heather May

8. 1:59.40a Raymondville

10 Danica Hernandez

11 Adriana Sanchez

11 Natalie Rodriguez

11 Mia Pedraza

9. 2:06.87a Santa Rosa

10 Emily Bocanegra

9 Kaley Cruz

11 Alyssa Garza

12 Aliah Garcia

10. 2:08.76a IDEA Mission

11 Lindsey Alvarez

12 Alexandra Moreno

10 Brigette Radilla-Tellez

11 Claudia Perez

11. 2:15.52a Santa Maria

9 Edith Morales

9 Giselle Mendoza

9 Mia Lugo

12 Lucero Chavez

12. 2:20.27a IDEA North Mission

12 Frida Zavala

12 Lisset Gonzalez

9 Melanie Rubio

12 Jasmine Pena

4×400 Relay Varsity – Finals

1. 4:23.50a IDEA North Mission

12 Ammy Garcia

12 Rosa Barrera

12 Jasmine Pena

9 Melanie Mendiola

2. 4:24.80a Progreso

12 Dyani Garcia

10 Sophia Pecina

9 Lorena Cerda

11 Syann Alaniz

3. 4:26.56a La Feria

10 Alicia Salinas

11 Ashley Reath

10 Angelina Rodriguez

10 Liana Navarro

4. 4:36.17a Port Isabel

11 Layni Mata

12 Madison Ramos

12 Catalina Romero

12 Gisel Borjas

5. 4:40.94a Rio Grande City Grulla

11 Kaitylnn Jimenez

9 K’Lee Lopez

9 Leslie Lopez

9 Aylin Resendez

6. 4:47.23a Raymondville

11 Mia Pedraza

11 Adriana Sanchez

11 Natalie Rodriguez

10 Avery Knight

7. 5:04.53a St Joseph (Brownsville)

- Zoe Voreis

- Kylee Voreis

12 Ana Paula Gonzalez

10 Andrea Fletes

Shot Put – 4kg Varsity – Finals

1. 12 Ashley Hernandez 32-04.50 PR Brownsville Frontier Col…

2. 12 Mildred Verlage 32-02.75 St Joseph (Brownsville)

3. 10 Xiomara Rodriguez 31-10.50 Lasara

4. 10 Fatima Montes 31-08.50 Rio Grande City Grulla

5. 10 Clarissa Beltran 31-07.50 La Feria

6. 11 Andrea Jasso 31-06.50 PR St Joseph (Brownsville)

Discus – 1kg Varsity – Finals

1. 10 Alondra Loya 123-04 PR St Joseph (Brownsville)

2. 12 Maria Jose Morales 117-00 St Joseph (Brownsville)

3. 10 Chelsea Gonzalez 108-00.50 PR Port Isabel

4. 10 Fatima Montes 106-10 Rio Grande City Grulla

5. 11 Klariza Rodriguez 97-06 PR Raymondville

6. 12 Catarina Chavez 94-08.50 Raymondville

7. 10 Xiomara Rodriguez 92-09 Lasara

8. 11 Aleynie Martinez 90-09 Rio Grande City Grulla

High Jump Varsity – Finals

1. 12 Elise Esparza 4-10.00 St Joseph (Brownsville)

1. 12 Madison Ramos 4-10.00 Port Isabel

1. 11 Ashley Olvera 4-10.00 Brownsville Frontier Col…

4. 10 Andrea Fletes 4-08.00 SR St Joseph (Brownsville)

5. 10 Micah Hernandez 4-08.00 Rio Hondo

6. 10 Lillian Martinez 4-06.00 La Feria

6. 10 Heather May 4-06.00 PR Lyford

8. 9 Emily Burrage 4-04.00 PR Port Isabel

9. 11 Roxy Dodd 4-02.00 Port Isabel

9. 9 Sabina Quiroz 4-02.00 PR Rio Grande City Grulla

9. 9 Kenedy Cantu 4-02.00 PR La Feria

9. 10 Johanna Escalante 4-02.00 PR Rio Grande City Grulla

9. 9 Emily Molina 4-02.00 Rio Hondo

Pole Vault Varsity – Finals

1. 10 Alicia Salinas 7-06.00 La Feria

1. 11 Alyssa Garza 7-06.00 SR Santa Rosa

3. 11 Thalia Conde 7-00.00 La Feria

3. - Sofia Pirtle 7-00.00 St Joseph (Brownsville)

Long Jump Varsity – Finals

1. 10 Sophia Pecina 15-11.00 Progreso

2. 10 Keira Castillo 15-09.00 La Feria

3. 11 Kaya Dickerson 15-05.75 La Feria

4. 12 Elise Esparza 15-03.50 St Joseph (Brownsville)

5. 10 Vivian Wood 15-03.00 St Joseph (Brownsville)

6. 12 Melanei Davila 14-11.00 SR Rio Grande City Grulla

7. 9 Faith Rios 14-10.50 PR Raymondville

8. 10 Avery Knight 14-05.75 Raymondville

9. 11 Kaitylnn Jimenez 14-04.75 Rio Grande City Grulla

10. 12 Aliah Garcia 14-04.00 PR Santa Rosa

11. 10 Jackie Barron 14-03.75 PR Hidalgo Early College

12. 11 Layni Mata 14-01.00 Port Isabel

13. 9 Lorena Cerda 14-00.00 Progreso

14. 12 Rachel Medrano 13-11.00 SR Monte Alto

15. 10 Andrea Fletes 13-10.00 St Joseph (Brownsville)

16. 11 Victoria Lopez 13-06.50 PR Lyford

17. 9 Victoria Garza 13-05.75 PR Rio Hondo

18. 12 Crystal Vazquez 13-05.50 SR Monte Alto

19. 10 Jeadlyn Zamarron 13-05.00 PR Lyford

20. 10 Hadassah Campbell 13-04.00 PR Rio Hondo

21. 10 Valery Gonzalez 13-00.50 PR Port Isabel

22. 9 Kristy Luna 12-08.75 PR Lyford

23. 11 Kayla Zapata 12-04.00 PR IDEA Weslaco Sugar Cane

24. 9 Leslie Lopez 12-02.75 PR Rio Grande City Grulla

25. 11 Hailey Molina 11-08.00 PR Vanguard Rembrandt

26. 9 Mia Lugo 11-05.75 PR Santa Maria

27. 10 Alexa Cantu 10-10.00 PR Vanguard Rembrandt

28. 12 Joselyn Villasana 10-06.00 PR Santa Maria

29. 9 Mailen Foster 9-00.00 PR IDEA North Mission

30. 11 Meleena Alonzo 8-03.00 PR IDEA Alamo

31. 12 Eider Castillo 7-09.50 PR IDEA North Mission

32. 9 Vashti Perez 6-11.00 PR IDEA North Mission

Triple Jump Varsity – Finals

1. 12 Melanei Davila 33-08.00 PR Rio Grande City Grulla

2. 11 Ashley Reath 33-06.00 La Feria

3. 10 Avery Knight 33-03.00 Raymondville

4. 10 Sophia Pecina 32-07.00 Progreso

5. 11 Kaya Dickerson 32-02.25 SR La Feria

6. 11 Kaitylnn Jimenez 31-10.00 SR Rio Grande City Grulla