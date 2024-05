RGV HS Softball Playoff Schedule and Scores

RGV HS Softball Schedule and Scores

Regional Semifinals – 5/16/24 – 5/18/24

Class 6A

Weslaco High (31-5) vs. Lake Travis (25-13) (Beeville HS)

Game 1: Friday, 7:00 p.m.

Game 2: Saturday, 12:00 p.m.

Game 3: 30 minutes after G2

Class 5A

Harlingen South (31-3) vs. Leander (34-5)

Game 1: Thursday, 6:30 p.m.

Game 2: Friday, 6:30 p.m.

Game 3: Saturday, 11:00 a.m., if necessary

Class 3A

Lyford (22-17) vs. Columbus (23-7) (Sinton HS)

Game 1: Friday, 6:00 p.m.

Game 2: Saturday, 2:00 p.m.

Game 3: 30 minutes after G2, if necessary

Regional Quarterfinals – 5/9/24 – 5/11/24

Class 6A

Weslaco High (29-5) vs. La Joya High (25-3)

Game 1: Weslaco High 1, La Joya High 0

Game 2: Weslaco High 5, La Joya High 3

Weslaco High wins series

Class 5A

Harlingen South (29-2) vs. CC Carroll (27-8-3)

Game 1: Harlingen South 9, CC Carroll 3

Game 2: CC Carroll 6, Harlingen South 1

Game 3: Harlingen South 5, CC Carroll 4

South wins series

La Joya Palmview (26-9) vs. CC Veterans Memorial (26-9)

One game: CC Veterans 1, Palmview 0

CC Veterans advances

Class 3A

Lyford vs. CC London

Game 1: Lyford 6, CC London 3

Game 2: CC London 19, Lyford 9

Game 3: Lyford 13, CC London 9

Area – 5/1/24 – 5/4/24

Class 6A

PSJA High (25-5-1) vs. SA O’Connor (20-11)

One-game: SA O’Connor 4, PSJA High 3

La Joya High (23-3) vs. SA Harlan (24-6)

Game 1: La Joya High 1, SA Harlan 0

Game 2: La Joya High 2, SA Harlan 0

La Joya High wins series

Weslaco High (27-4) vs. SA Holmes (18-9-1)

Game 1: SA Holmes 4, Weslaco High 1

Game 2: Weslaco High 15, SA Holmes 5

Game 3: Weslaco High 11, SA Holmes 1

Weslaco High wins series

Harlingen High (20-13) vs. SA Brennan (24-5)

Game 1: SA Brennan 11, Harlingen High 0

Game 2: SA Brennan 7, Harlingen High 1

Brennan wins series

Class 5A

La Joya Palmview (24-8) vs. Sharyland Pioneer (23-8-1)

Game 1: La Joya Palmview 5, Sharyland Pioneer 1

Sharyland Pioneer 3, La Joya Palmview 1

Game 3: La Joya Palmview 9, Sharyland Pioneer 0

Palmview wins series

Harlingen South (27-2) vs. Victoria East (17-18-1)

Game 1: Harlingen South 6, Victoria East 3

Game 2: Harlingen South 10, Victoria East 0

Harlingen South wins series

PSJA North (19-13) vs. CC Carroll (25–7-3)

Game 1: CC Carroll 2, PSJA North 0

Game 2: PSJA North 10, CC Carroll 5

Game 3: CC Carroll 4, PSJA North 1

Carroll wins series

Brownsville Lopez (25-2) vs. CC Veterans Memorial (24-8)

Game 1: CC Veterans Memorial 7, Brownsville Lopez 4

Game 2: Brownsville Lopez 7, CC Veterans Memorial 5

Game 3: CC Veterans Memorial 13, Brownsville Lopez 3

CC Vets wins series

Class 3A

CC London vs. IDEA Quest

One-game: London 17, Quest 0

Santa Rosa vs. Santa Gertrudis

Game 1: SGA 15, Santa Rosa 0

Game 2: SGA 15, Santa Rosa 0

SGA wins series

San Diego vs. Rio Hondo

Game 1: San Diego 5, Rio Hondo 2

Game 2: San Diego 5, Rio Hondo 2

San Diego wins series

Lyford vs. Hebbronville

Game 1: Lyford 7, Hebbronville 6

Game 2: Lyford 6, Hebbronville 5

Lyford wins series

Bi-District – 4/25/24 – 4/27/24

Class 6A

La Joya High vs. Los Fresnos

Game 1: La Joya High 10, Los Fresnos 0

Game 2: La Joya 3, Los Fresnos 2

San Benito vs. PSJA High

One-game: PSJA High 9, San Benito 4

Weslaco High vs. Mission High

Game 1: Weslaco High 10, Mission High 0

Game 2: Weslaco High 18, Mission High 0

Harlingen High vs. Edinburg North

Game 1: Harlingen High 3, Edinburg North 2

Game 2: Harlingen High 6, Edinburg North 2

Class 5A

PSJA North vs. Weslaco East

Game 1: Weslaco East 7, PSJA North 1

Game 2: PSJA North 5, Weslaco East 1

Game 3: PSJA North 17, Weslaco East 0

Sharyland Pioneer vs. Mercedes

Game 1: Sharyland Pioneer 6, Mercedes 4

Game 2: Mercedes 5, Sharyland Pioneer 4

Game 3: Sharyland Pioneer 11, Mercedes 10

McHi vs. Brownsville Lopez

Game 1: Brownsville Lopez 10, McHi 0

Game 2: Brownsville Lopez 11, McHi 1

Harlingen South vs. Edinburg Vela

Game 1: Harlingen South 10, Edinburg Vela 0

Game 2: Harlingen South 11, Edinburg Vela 3

CC Veterans vs. Mission Veterans

Game 1: CC Vets 24, Mission Vets 0

Game 2: CC Vets 16, Mission Vets 1

La Joya Palmview vs. Gregory-Portland

Game 1: La Joya Palmview 3, G-P 1

Game 2: La Joya Palmview 5, G-P 2

Rio Grande City vs. CC Carroll

Game 1: CC Carroll 15, RGC 2

Game 2: CC Carroll 10, RGC 0

Class 4A

Raymondville vs. Calallen

One-game: Calallen 17, Raymondville 0

Bishop vs. Port Isabel

Game 1: Bishop 8, Port Isabel 1

Game 2: Bishop 15, Port Isabel 0

Tuloso-Midway vs. La Feria

Game 1: T-M 10, La Feria 0

Game 2: T-M 12, La Feria 1

Class 3A

Monte Alto vs. Santa Rosa

One-game: Santa Rosa 17, Monte Alto 16

Rio Hondo def. Edinburg IDEA, FF

Edinburg IDEA Quest vs. Progreso

One-game: IDEA Quest 24, Progreso 11

Class 2A

La Villa vs. Three Rivers

Game 1: Three Rivers 6, La Villa 0

Game 2: Three Rivers 9, La Villa 2

Class 1A

One-game: Pettus 19, San Perlita 14