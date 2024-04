Writer’s Note: Below are the reported results from each of this week’s district track and field meets featuring RGV teams. The top four qualifiers from each event advance to next week’s area meets.

District 31-6A

PSJA Stadium

Pharr, TX

Boys

100m Dash – 1. Jaime Lopez, PSJA High, 11.10; 2. Diego Salinas, Mission High, 11.50; 3. Nicholas Gonzalez, Edinburg High, 11.54; 4. David Gonzalez, Edinburg Economedes, 11.60; 5. Giovanni Villasana, Edinburg High, 11.67; 6. Ryan Vallejo, PSJA High, 11.72; 7. Javier Ramirez, Mission High, 11.84; 8. Raul Rios, Edinburg North, 12.05.

200m Dash – 1. Jaime Lopez, PSJA High, 22.28; 2. Caleb Moreno, La Joya High, 23.03; 3. Alexis Alvarado, Mission High, 23.03; 4. Ryan Vallejo, PSJA High, 23.27; 5. Nicholas Gonzalez, Edinburg High, 23.41; 6. David Gonzalez, Edinburg Economedes, 23.47; 7. Emiliano Fraga, PSJA High, 23.73.

400m Dash – 1. Diego Torres, Edinburg North, 51.18; 2. Ulysses Melendez, Edinburg North, 52.00; 3. Ramze Arroyo, PSJA High, 52.01; 4. Richard Molina, Edinburg North, 52.45; 5. Isaiah Cisneros, Edinburg High, 53.16; 6. Samuel Pena, PSJA High, 53.45; 7. Monico Chavez, Edinburg High, 54.34; 8. Diego Cantu, Edinburg Economedes, 54.72.

800m Run – 1. Alexis Rodriguez, Edinburg North, 1:56.84; 2. Jesus Rodriguez, Edinburg Economedes, 1:57.85; 3. Fabian Ruiz, Edinburg High, 2:00.50; 4. David De La Garza, Edinburg High, 2:02.21; 5. Diego Torres, Edinburg North, 2:04.58; 6. Darian Coronado, PSJA High, 2:05.41; 7. Josue Cisneros, Mission High, 2:06.58; 8. Christian San Martin, Mission High, 2:11.65.

1,600m Run – 1. Alexis Rodriguez, Edinburg North, 4:27.85; 2. Jesus H. Rodriguez, Edinburg Economedes, 4:32.23; 3. Yahir Martinez, Edinburg Economedes, 4:34.33; 4. Steven Guillen, Edinburg High, 4:34.74; 5. Josue Cisneros, Mission High, 4:39.52; 6. Rhyan Gutierrez, Edinburg North, 4:40.24; 7. Oscar Valencia, Edinburg Economedes, 4:43.21; 8. Darian Coronado, PSJA High, 4:52.06.

3,200m Run – 1. Alexis Rodriguez, Edinburg North, 9:50.85; 2. Fabian Ruiz, Edinburg High, 10:06.80; 3. Oscar Valencia, Edinburg Economedes, 10:11.99; 4. Rhyan Gutierrez, Edinburg North, 10:15.09; 5. Steven Guillen, Edinburg High, 10:18.78; 6. Josue Cisneros, Mission High, 10:28.06; 7. Darian Coronado, PSJA High, 10:29.10; 8. Abraham Galvan, Edinburg North, 10:42.41.

110m Hurdles – 1. Osiel Cantu, PSJA High, 15.51; 2. Jonathan Ovalle-Herrera, Edinburg North, 16.49; 3. Beau Flatau, Edinburg High, 17,09; 4. Xavier Martinez, Edinburg Economedes, 17.26; 5. Alfredo De Leon, Edinburg North, 17.96; 6. Jax Barrera, PSJA High, 18.34; 7. Sebastian Rodriguez, Mission High, 18.62; 8. Jacob Reyes, Edinburg High, 18.86.

300m Hurdles – 1. Osiel Cantu, PSJA High, 39.60; 2. Beau Flatau, Edinburg High, 42.36; 3. Jonathan Ovalle-Herrera, Edinburg North, 42.88; 4. Xavier Martinez, Edinburg Economedes, 43.31; 5. Jax Barrera, PSJA High, 44.11; 6. Sebastian Rodriguez, Mission High, 44.64; 7. Jonathan Ramirez, Edinburg North, 44.78; 8. Aaron Campos, Edinburg North, 44.82.

4×100 Relay – 1. Mission High, 43.60; 2. Edinburg North, 43.65; 3. Edinburg Economedes, 44.34; 4. PSJA High, 44.35; 5. Edinburg High, 45.38; 6. La Joya High, 45.52.

4×200 Relay – 1. PSJA High, 1:30.86; 2. Edinburg High, 1:31.02; 3. Edinburg North, 1:32.33; 4. Mission High, 1:33.39; 5. Edinburg Economedes, 1:35.73; 6. La Joya High, 1:38.13.

4×400 Relay – 1. Edinburg North, 3:30.64; 2. Edinburg High, 3:30.87; 3. Mission High, 3:32.30; 4. PSJA High, 3:35.88; 5. Edinburg Economedes, 3:36.99; 6. La Joya High, 3:37.67.

Shot Put – 1. Donnie Nunez, Edinburg Economedes, 44-08; 2. Ernesto Trevino, Edinburg Economedes, 42-04; 3. Aydin Torres, Edinburg North, 41-05.25; 4. Diego Delgado, Edinburg North, 41-03.75; 5. David Garza, Edinburg High, 40-10; 6. Seth Hernandez, Edinburg High, 40-05; 7. Miguel Leal, Edinburg North, 40-02; 8. Isaac Rodriguez, Edinburg High, 39-07.5.

Discus Throw – 1. Alejandro Alvarado, Edinburg North, 128-05; 2. Aiden Martinez, La Joya High, 128-01; 3. Ernesto Trevino, Edinburg Economedes, 126-08; 4. Humberto Gonzalez, La Joya High, 116-07; 5. David Garza, Edinburg High, 113-08; 6. Ivan Rodriguez, Edinburg High, 111-04; 7. Adan Perales, Edinburg Economedes, 111-04; 8. Eban Alvarez, La Joya High, 107-03.

High Jump – 1. Armando Davila, PSJA High, 6-00; 2. Christian Kirk, Mission High, 5-10; 3. Jorge Ordonez, Edinburg North, 5-10; 4. Diego Santos, PSJA High, 5-08; 5. Jamari Smith, 5-06; 6. Edgar Perales, Edinburg High, 5-06; 7. Alan Montes, PSJA High, 5-04; T8. Josiah Villarreal, Edinburg Economedes, 5-02; T8. Marco Gandaria, La Joya High, 5-02.

Pole Vault – 1. Gilberto Avila, Edinburg Economedes, 11-06; 2. Joshua Hernandez, PSJA High, 11-00; 3. Jay Gonzalez, Mission High, 11-00; 4. Julio Briones, PSJA High, 11-00; 5. Christopher Tomlinson, Edinburg North, 9-00.

Long Jump – 1. Oscar Villarreal, Edinburg North, 20-09.25; 2. Christian Kirk, Mission High, 20-02.25; 3. Santiago Gonzalez, Mission High, 19-11.5; 4. Jaime Lopez, PSJA High, 19-11; 5. Aleksander Flores, PSJA High, 19-08; 6. Brandon Solis, Mission High, 19-06.25; 7. David De La Garza, Edinburg High, 19-03; 8. Emiliano Fraga, PSJA High, 18-08.75.

Triple Jump – 1. Brandon Solis, Mission High, 41-11.75; 2. Jose Ramirez, Edinburg North, 41-06; 3. Christian Kirk, Mission High, 41-00.5; 4. Caleb Salas, PSJA High, 40-04.25; 5. Jaime Lopez, PSJA High, 39-09.5; 6. Oscar Villarreal, Edinburg North, 39-05.75; 7. Santiago Gonzalez, Mission High, 39-02; 8. Leonardo Maldonado, La Joya High, 38-08.25.

Team Scores – 1. Edinburg North, 172; 2. PSJA High, 130; 3. Mission High, 103; 4. Edinburg Economedes, 95; 5. Edinburg High, 93; 6. La Joya High, 26.

Girls

100m Dash – 1. Hermina Corado, Edinburg Economedes, 12.71; 2. Melissa Kotzur, Edinburg North, 13.05; 3. Emily Hernandez, Edinburg North, 13.26; 4. McKayla Campos, Edinburg High, 13.38; 5. Maleni Murillo, Edinburg High, 13.40; 6. Calixtra Gandaria, La Joya High, 13.53; 7. Kiana Flowers, La Joya High, 13.55; 8. Aubrey Garza, PSJA High, 13.77.

200m Dash – 1. Kimora Fagan, Edinburg High, 26.21; 2. Yuridia Perez-Duran, Edinburg High, 27.05; 3. Melissa Kotzur, Edinburg North, 27.06; 4. Alison Cordova, La Joya High, 27.62; 5. Emily Hernandez, Edinburg North, 27.65; 6. Brianna Salazar, La Joya High, 27.94; 7. McKayla Campos, Edinburg High, 28.05; 8. Kiana Flowers, La Joya High, 29.75.

400m Dash – 1. Brianna Salazar, La Joya High, 1:01.36; 2. Emma Garza, Edinburg High, 1:02.73; 3. Bianka Garcia, Edinburg High, 1:03.69; 4. Christina Herrera, Edinburg Economedes, 1:04.09; 5. Hailey Cardenas, Edinburg High, 1:04.73; 6. Yazdan Martinez, Mission High, 1:05.30; 7. Chelsea Ibarra, Mission High, 1:05.86; 8. Aideen Guerrero, Edinburg North, 1:09.84.

800m Run – 1. San Juanita Leal, Edinburg North, 2:11.68; 2. Asante Stewart, La Joya High, 2:23.97; 3. Mayra Sandoval, Edinburg High, 2:26.37; 4. Maddison Surita, Edinburg Economedes, 2:27.77; 5. Aubrey Arias, Edinburg Economedes, 2:31.12; 6. Galilea Lucero, La Joya High, 2:33.66; 7. Chelsea Ibarra, Mission High, 2:34.83; 8. Mia Lamas, PSJA High, 2:38.07.

1,600m Run – 1. San Juanita Leal, Edinburg North, 4:47.80; 2. Maddison Surita, Edinburg Economedes, 5:23.66; 3. Asante Stewart, La Joya High, 5:31.96; 4. Mayra Sandoval, Edinburg High, 5:32.43; 5. Denae Arellano, Edinburg High, 5:36.21; 6. Anahi Vega, Edinburg Economedes, 5:49.60; 7. Magdalena Torres, Edinburg Economedes, 6:03.47; 8. Jerika Lugo, Edinburg North, 6:08.46.

3,200m Run – 1. San Juanita Leal, Edinburg North, 10:43.05; 2. Maddison Surita, Edinburg Economedes, 11:39.94; 3. Asante Stewart, La Joya High, 12:19.21; 4. Denae Arellano, Edinburg High, 12:28.09; 5. Mayra Sandoval, Edinburg High, 12:40.44; 6. Audrey Cubria, Edinburg High, 12:54.97; 7. Izabella Bolanos, Edinburg Economedes, 13:08.29; 8. Anahi Vega, Edinburg Economedes, 13:28.23.

100m Hurdles – 1. Herminia Corado, Edinburg Economedes, 16.18; 2. Kaylee Andrade, Edinburg North, 16.50; 3. Kimora Fagan, Edinburg High, 16.75; 4. Mia Gonzalez, Edinburg High, 17.54; 5. Alexandra Santos, La Joya High, 17.56; 6. Valeria Pedraza, PSJA High, 17.72; 7. Gabriela Lucio, Edinburg High, 17.87; 8. Mary Jane Coca, PSJA High, 18.88.

300m Hurdles – 1. Herminia Corado, Edinburg Economedes, 45.89; 2. Kaylee Andrade, Edinburg North, 48.28; 3. Delylah Briscoe, Mission High, 49.78; 4. Melenie Ramos, Edinburg High, 49.84; 5. Mia Gonzalez, Edinburg High, 51.38; 6. Mary Jane Coca, PSJA High, 51.72; 7. Jade Ortiz-Gutierrez, Edinburg North, 52.78; 8. Alexandra Santos, La Joya High, 53.30.

4×100 Relay – 1. Edinburg North, 50.42; 2. Edinburg High, 50.93; 3. La Joya High, 51.94; 4. Mission High, 52.11; 5. PSJA High, 52.47; 6. Edinburg Economedes, 52.67.

4×200 Relay – 1. Edinburg High, 1:46.54; 2. Mission High, 1:51.25; 3. Edinburg Economedes, 1:51.46; 4. La Joya High, 1:53.15; 5. Edinburg North, 1:54.73; 6. PSJA High, 1:57.01.

4×400 Relay – 1. Edinburg High, 4:13.51; 2. La Joya High, 4:14.62; 3. Edinburg Economedes, 4:20.38; 4. PSJA High, 4:22.03; 5. Mission High, 4:28.42; 6. Edinburg North, 4:32.86.

Shot Put – 1. Natalia Jimenez, Edinburg Economedes, 36-09.25; 2. Angelica Silva, La Joya High, 33-08.5; 3. Mia Dominguez, PSJA High, 30-09; 4. Marla Jimenez, Edinburg Economedes, 30-07.25; 5. Josselyn Quintanilla, Edinburg North, 29-10.5; 6. Itati Ramirez, Edinburg North, 29-07.5; 7. Berenice Gonzalez, La Joya High, 27-11.25; 8. Jaqueline Garcia, La Joya High, 27-05.

Discus Throw – 1. Natalia Jimenez, Edinburg Economedes, 132-11; 2. Jaida Flowers, La Joya High, 102-04; 3. Josselyn Quintanilla, Edinburg North, 96-05; 4. Katherine Herrera, PSJA High, 96-03; 5. Itati Ramirez, Edinburg North, 84-09.5; 6. Hayden Rodriguez, La Joya High, 84-03; 7. Aliza Rodriguez, Edinburg High, 82-03; 8. Lexus Hernandez, PSJA High, 76-11.25.

High Jump – 1. Kimora Fagan, Edinburg High, 4-10; T2. Makayla Olvera, Edinburg High, 4-08; T2. Faith Garcia, La Joya High, 4-08; T2. Delylah Briscoe, Mission High, 4-08; 5. Isabella Rivera, Mission High, 4-08; 6. Clarissa Puente, Edinburg North, 4-08; 7. Brianna DeLeon, Edinburg Economedes, 4-06; 8. Calixtra Gandaria, La Joya High, 4-06.

Pole Vault – 1. Galilea Lucero, La Joya High, 8-06; 2. Ava Castillo, PSJA High, 8-00; 3. Alexandra Santos, La Joya High, 7-00; 4. Kendra Romo, PSJA High, 7-00; 5. Corina Varela, Edinburg Economedes, 7-00; 6. Monserat Ayala, La Joya High, 6-06; 7. Gabriela Lucio, Edinburg High, 6-00.

Long Jump – 1. Melissa Kotzur, Edinburg North, 17-07; 2. Kimora Fagan, Edinburg High, 17-01.5; 3. Herminia Corado, Edinburg Economedes, 16-07; 4. Aubrey Garza, PSJA High, 15-11; 5. Isabella Rivera, Mission High, 15-07.25; 6. Anahi Garcia, Mission High, 15-07.25; 7. Kiana Flowers, La Joya High, 15-04.25; 8. Mariangel Tijerina, La Joya High, 15-00.5.

Triple Jump – 1. Melissa Kotzur, Edinburg North, 35-07.5; 2. Herminia Corado, Edinburg Economedes, 33-09.75; 3. Brianna Salazar, La Joya High, 33-01.5; 4. Hanna Garcia, Mission High, 33-00; 5. Emma Garza, Edinburg High, 32-09; 6. Isabella Rivera, Mission High, 31-00.5; 7. Hailey Cardenas, Edinburg High, 30-10; 8. Aubrey Garza, PSJA High, 30-06.25.

Team Scores – 1. Edinburg High, 157; 2. Edinburg North, 126; 3. Edinburg Economedes, 123; 4. La Joya High, 121; 5. Mission High, 51; 6. PSJA High, 42.

District 32-6A

Bobby Lackey Stadium

Weslaco, TX

Boys

100m Dash – 1. Jon Garcia, Weslaco High, 11.15; 2. Robert Roman Pineda, Los Fresnos, 11.29; 3. Josue Limon, Los Fresnos, 11.47; 4. Davian Salomon, Harlingen High, 11.57; 5. David Ramos, Harlingen High, 11.61; 6. Jared Gonzalez, Brownsville Rivera, 11.72; 7. Markus Cano, Weslaco High, 11.73; 8. Fabian Garcia, San Benito, 15.72.

200m Dash – 1. Eli Rodriguez, Weslaco High, 22.26; 2. Jon Garcia, 22.41; 3. Stephen Venegas, Harlingen High, 22.67; 4. Kian Jones, San Benito, 23.00; 5. Andres Valdez, Weslaco High, 23.13; 6. Joey Godinez, Brownsville Hanna, 23.40; 7. Andreas Deur, Harlingen High, 23.43; 8. Mario Garcia, Brownsville Hanna, 23.92.

400m Dash – 1. Saul Ramirez, Weslaco High, 50.59; 2. Anthony Martinez, Los Fresnos, 50.66; 3. Jyazian Moore, Harlingen High, 51.08; 4. Raian Flores, Harlingen High, 52.08; 5. Michael Vela, Weslaco High, 52.26; 6. Eric Wrinkle, Los Fresnos, 55.08; 7. Adrian Martinez, Los Fresnos, 57.20.

800m Run – 1. Ubaldo III, Harlingen High, 2:00.41; 2. Andres Rodriguez, San Benito, 2:03.00; 3. Raian Flores, Harlingen High, 2:03.81; 4. Kevin Martinez, San Benito, 2:04.91; 5. Draven Blake, Weslaco High, 2:05.62; 6. Archangel, Lepe, Brownsville Rivera, 2:08.94; 7. Michael Fuentes, Weslaco High, 2:12.36; 8. Ryan Dandurand, Harlingen High, 2:20.51.

1,600m Run – 1. Zachary Lamar, Harlingen High, 4:31.22; 2. Ubaldo III, Harlingen High, 4:33.91; 3. Thomas Tamayo, Los Fresnos, 4:34.21; 4. Osbel Cisneros, Harlingen High, 4:36.75; 5. Andres Rodriguez, San Benito, 4:43.29; 6. Joe Ibarra, San Benito, 4:50.04; 7. Joshua Rodriguez, Weslaco High, 4:54.50; 8. Kevin Martinez, San Benito, 4:55.09.

3,200m Run – 1. Zachary Lamar, Harlingen High, 10:49.85; 2. Thomas Tamayo, Los Fresnos, 10:52.30; 3. Osbel Cisneros, Harlingen High, 10:59.81; 4. Azariah Gazoria, Harlingen High, 11:04.61; 5. Joshua Rodriguez, Weslaco High, 11:10.96; 6. Joe Ibarra, San Benito, 11:26.75; 7. Robert Nieto, Los Fresnos, 11:45.92.

110m Hurdles – 1. Noah Huerta, Harlingen High, 15.78; 2. Josiah Castillo, San Benito, 15.81; 3. Ricardo Sebastian Salazar, Los Fresnos, 16.13; 4. Nestor Rodriguez, Harlingen High, 16.45; 5. Gael Garcia, San Benito, 16.64; 6. Miguel Pena, Los Fresnos, 17.33; 7. Ethan Pedraza, San Benito, 17.99; 8. David Antonio Chapa, Brownsville Hanna, 18.87.

300m Hurdles – 1. Noah Huerta, Harlingen High, 41.53; 2. Josiah Castillo, San Benito, 41.83; 3. Gael Garcia, San Benito, 42.57; 4. Julian Pena, Harlingen High, 42.75; 5. Nestor Rodriguez, Harlingen High, 42.93; 6. Ricardo Sebastian Salazar, Los Fresnos, 43.24; 7. Noah Casarez, Weslaco High, 48.39; 8. David Antonio Chapa, Brownsville Hanna, 51.96.

4×100 Relay – 1. Harlingen High, 43.61; 2. Weslaco High, 43.62; 3. San Benito, 43.85; 4. Los Fresnos, 44.14; 5. Brownsville Hanna, 44.91; 6. Brownsville Rivera, 49.74.

4×200 Relay – 1. Weslaco High, 1:30.20; 2. Brownsville Hanna, 1:32.06; 3. San Benito, 1:33.30; 4. Los Fresnos, 1:33.97; 5. Harlingen High, 1:34.59; 6. Brownsville Rivera, 1:39.18.

4×400 Relay – 1. Harlingen High, 3:23.79; 2. Weslaco High, 2:32.89; 3. Los Fresnos, 3:33.94; 4. San Benito, 3:38.26; 5. Brownsville Hanna, 3:46.55; 6. Brownsville Rivera, 3:50.65.

Shot Put – 1. Jacob Ortiz, Harlingen High, 46-11; 2. Genaro Galvan, Los Fresnos, 44-11; 3. Steven Lopez, Harlingen High, 40-09; 4. Joey Soto, Los Fresnos, 40-05.5; 5. Pete Cantu, Weslaco High, 38-07.5; 6. Ralf Trevino, San Benito, 38-04; 7. Julio Moreno, Harlingen High, 37-08; 8. Marc Sanchez, San Benito, 35-06.

Discus Throw – 1. Jacob Ortiz, Harlingen High, 136-00; 2. Pete Cantu, Weslaco High, 126-03; 3. Rey Guzman, Weslaco High, 120-02; 4. Genaro Galvan, Los Fresnos, 113-03; 5. Julian Sauceda, San Benito, 110-07; 6. Jayden Secrest, Harlingen High, 103-02; 7. Julio Moreno, Harlingen High, 101-07; 8. Alik Garza, Brownsville Hanna, 98-05.

High Jump – 1. Jake Ramirez, Weslaco High, 6-06; 2. Jyazian Moore, Harlingen High, 6-02; 3. Michael Vela, Weslaco High, 6-00; 4. Hector Resendiz, Los Fresnos, 6-00; 5. Juan Jose Salazar, Los Fresnos, 5-06; 6. Oscar Valencia, Los Fresnos, 5-06.

Pole Vault – 1. Estevan Rocha, Weslaco High, 12-06; 2. Kristian Domanski, San Benito, 12-00; 3. Moises Castillo, San Benito, 12-00; 4. Isaac Sanchez, San Benito, 11-06; 5. Angelo Proenza, Harlingen High, 11-06; 6. Seth Moya, Weslaco High, 10-06; 7. Jesse Cantu, Harlingen High, 10-00.

Long Jump – 1. Jyazian Moore, Harlingen High, 20-07.5; 2. Colton Moore, San Benito, 19-11.5; 3. Andreas Deur, Harlingen High, 19-05.5; 4. Joey Godinez, Brownsville Hanna, 19-04; 5. Saul Ramirez, Weslaco High, 19-02.5; 6. Jacob Cantu, San Benito, 18-09.5; 7. Seth Moya, Weslaco High, 18-01.5; 8. Kian Jones, San Benito, 18-01.5.

Triple Jump – 1. Colton Moore, San Benito, 41-05; 2. Jose Godinez, Brownsville Hanna, 39-05.5; 3. Eli Rodriguez, Weslaco High, 39-03.5; 4. Jacob Cantu, San Benito, 39-00; 5. Adam Sanchez, Harlingen High, 38-09; 6. Leonardo Jesus Lopez, Los Fresnos, 38-05.25; 7. Cade Stumbaugh, Los Fresnos, 38-03; 8. Roy Compean, Brownsville Hanna, 36-09.

Team Scores – 1. Harlingen High, 236; 2. Los Fresnos, 135; 3. Weslaco High, 108; 4. San Benito, 58; 5. Brownsville Hanna, 41; 6. Brownsville Rivera, 40.

Girls

100m Dash – 1. Sarah Sanusi, Harlingen High, 12.30; 2. Sadie Romero, Weslaco High, 12.50; 3. Samara Rodriguez, Brownsville Hanna, 12.70; 4. Amanda Mares, Harlingen High, 12.75; 5. Andreya Torres, Weslaco High, 12.79; 6. Evelyn Ellis, Los Fresnos, 13.03; 7. Lillian Gonzalez, Los Fresnos, 13.56.

200m Dash – 1. Faith Franklin, Harlingen High, 24.02; 2. Mya Pugh, Weslaco High, 25.30; 3. Samara Rodriguez, Brownsville Rivera, 25.96; 4. Bianca Verduzco, Los Fresnos, 26.25; 5. Lauren Longoria, San Benito, 27.27; 6. Lauryn Shafer, San Benito, 27.35; 7. Alessandra Torres, Weslaco High, 27.52; 8. Liliana Gonzalez, Los Fresnos, 27.83.

400m Dash – 1. Faith Franklin, Harlingen High, 53.02; 2. Samara Rodriguez, Brownsville Rivera, 58.60; 3. Jenna Pena, Weslaco High, 1:01.19; 4. Yazmin Bernabe, San Benito, 1:01.78; 5. Caroline Hernandez, Harlingen High, 1:01.99; 6. Delilah Martinez, Los Fresnos, 1:02.45; 7. Isabella Vasquez, Los Fresnos, 1:04.07; 8. Addyson Barrera, Los Fresnos, 1:05.39.

800m Run – 1. Destiny Duran, Harlingen High, 2:23.76; 2. Brianna Venegas, Harlingen High, 2:24.29; 3. Delilah Martinez, Los Fresnos, 2:26.91; 4. Isabella Vasquez, Los Fresnos, 2:26.99; 5. Stephanie Suarez, Harlingen High, 2:29.68; 6. Aamarie Ebarb, Weslaco High, 2:32.10; 7. Jakeida Ibarra, San Benito, 2:39.96; 8. Victoria Zapata, Los Fresnos, 2:41.91.

1,600m Run – 1. Stephanie Suarez, Harlingen High, 5:26.35; 2. Brianna Venegas, Harlingen High, 5:36.55; 3. Sofia Holmes, Brownsville Hanna, 5:38.84; 4. Destiny Duran, Harlingen High, 5:42.41; 5. Aamarie Ebarb, Weslaco High, 5:45.19; 6. Stephanie Ruiz, Los Fresnos, 5:49.75; 7. Beatriz Hernandez, Brownsville Hanna, 6:05.43; 8. Myrna Chaidez, Los Fresnos, 6:07.93.

3,200m Run – 1. Stephanie Suarez, Harlingen High, 12:10.54; 2. Sofia Holmes, Brownsville Hanna, 12:25.09; 3. Destiny Duran, Harlingen High, 12:32.60; 4. Stephanie Ruiz, Los Fresnos, 12:33.77; 5. Irene Ramirez, Harlingen High, 12:45.99; 6. Myrna Chaidez, Los Fresnos, 13:29.18; 7. Beatriz Hernandez, Brownsville Hanna, 14:11.68; 8. Larissa Araiza, Brownsville Hanna, 15:10.15.

100m Hurdles – 1. Alana Rouquette, Harlingen High, 15.24; 2. Laylah Galvan, Los Fresnos, 15.55; 3. Shiloh Jones, Los Fresnos, 16.77; 4. Aneesa Joseph, Harlingen High, 17.77; 5. Brianna Arriaga, Brownsville Hanna, 18.14; 6. Jaylynn Garcia, Weslaco High, 18.62; 7. Jessica Salazar, Los Fresnos, 18.70; 8. Ryllie Garcia, Harlingen High, 18.93.

300m Hurdles – 1. Alana Rouquette, Harlingen High, 45.19; 2. Aneesa Joseph, Harlingen High, 48.88; 3. Laylah Galvan, Los Fresnos, 49.94; 4. Jaylynn Garcia, Weslaco High, 50.44; 5. Jessica Salazar, Los Fresnos, 52.18; 6. Brianna Arriaga, Brownsville Hanna, 55.15; 7. Lilly Avalos, San Benito, 56.36; 8. Lesly Camacho, San Benito, 56.45.

4×100 Relay – 1. Weslaco High, 48.96; 2. Los Fresnos, 50.29; 3. San Benito, 51.79; 4. Brownsville Hanna, 52.74; 5. Brownsville Rivera, 54.55; 6. Harlingen High, 55.31.

4×200 Relay – 1. Los Fresnos, 1:45.17; 2. Harlingen High, 1:46.88; 3. Weslaco High, 1:48.24; 4. San Benito, 1:51.71; 5. Brownsville Hanna, 1:52.70; 6. Brownsville Rivera, 1:58.29.

4×400 Relay – 1. Harlingen High, 3:58.01; 2. Weslaco High, 4:07.99; 3. San Benito, 4:13.54; 4. Los Fresnos, 4:16.61; 5. Brownsville Hanna, 4:25.09.

Shot Put – 1. Jazmine Thompson, Harlingen High, 43-04; 2. Amanda Rosales, Harlingen High, 32-11; 3. Daniela Fernandez, Brownsville Rivera, 32-10; 4. Sarahi Alonzo, Weslaco High, 30-06; 5. Caylee Cavazos, Los Fresnos, 29-09; 6. Akira Villarreal, Harlingen High, 28-05; 7. Karen Leal, San Benito, 28-02; 8. Briana De La Cruz, Brownsville Rivera, 27-08.

Discus Throw – 1. Jazmine Thompson, Harlingen High, 150-05; 2. Briana De La Cruz, Brownsville Rivera, 95-06; 3. Kristaly Armas, Los Fresnos, 93-04; 4. Tahlia Luhers, Harlingen High, 90-07; 5. Shiloh Jones, Los Fresnos, 90-02; 6. Caylee Cavazos, Los Fresnos, 87-02.5; 7. Akira Villarreal, Harlingen High, 80-04.5; 8. Joselyn Montelongo, San Benito, 78-09.5.

High Jump – 1. Lane Halford, Los Fresnos, 5-03; 2. Laylah Galvan, Los Fresnos, 4-10; 3. Jaylynn Garcia, Weslaco High, 4-10; 4. Magnolia Cavazos, San Benito, 4-08; 5. Victoria Gaitan, San Benito, 4-08; 6. Aneesa Joseph, Harlingen High, 4-08; 7. Hayden Rodriguez, San Benito, 4-06; 8. Alana Rouquette, Harlingen High, 4-04.

Pole Vault – 1. Emma Reyes, Harlingen High, 10-00; 2. Rachel Archibald, Harlingen High, 8-06; 3. Lilly Avalos, San Benito, 8-00; 4. Magnolia Cavazos, San Benito, 8-00; 5. Viviana Oyervides, Los Fresnos, 8-00; 6. Hanna Rendon, Los Fresnos, 7-06; 7. Lauren De La Rosa, San Benito, 6-00.

Long Jump – 1. Mya Pugh, Weslaco High, 16-04.5; 2. Amanda Mares, Harlingen High, 16-00; 3. Alana Rouquette, Harlingen High, 15-10.5; 4. Evelyn Ellis, Los Fresnos, 15-09; 5. Leesa Martinez, Brownsville Hanna, 15-06.5; 6. Lauren Longoria, San Benito, 14-07.5; 7. Laylah Galvan, Los Fresnos, 14-05; 8. Sophia Duran, Los Fresnos, 13-04.

Triple Jump – 1. Evelyn Ellis, Los Fresnos, 34-03; 2. Mya Pugh, Weslaco High, 34-00; 3. Leesa Martinez, Brownsville Hanna, 32-05; 4. Laila Cerda, Harlingen High, 32-04.5; 5. Jakeida Ibarra, San Benito, 31-02.5; 6. Aylene Baez, Los Fresnos, 30-00; 7. Miriam Lara, Los Fresnos, 29-08.5; 8. Xandria Johnson, Brownsville Rivera, 28-08.

Team Scores – 1. Harlingen High, 209; 2. Weslaco High, 149; 3. San Benito, 120; 4. Los Fresnos, 97; 5. Brownsville Hanna, 37; 6. Brownsville Rivera, 8.

District 31-5A

PSJA Stadium

Pharr, TX

Boys

100m Dash – 1. Jaden Fuentes, PSJA North, 11.40; 2. Andrew Leal, Sharyland Pioneer, 11.48; 3. Samuel Enriquez, McAllen High, 11.51; 4. Federico Morales, Sharyland High, 11.65; 5. Kane Coy, McAllen Memorial, 11.66; 6. Luis Orozco, Sharyland Pioneer, 11.68; 7. Mateo Castillo, McAllen Rowe, 11.68; 8. Antonio Carrizales, Sharyland Pioneer, 11.88.

200m Dash – 1. Ethan Morales, Edinburg Vela, 23.20; 2. Jose Vega, Sharyland High, 23.27; 3. Andres Bejarano, Sharyland High, 23.32; 4. Cristian Contreras, Sharyland Pioneer, 23.39; 5. Nick Fredrick, McAllen Rowe, 23.69; 6. Sebastian Coronado, Sharyland Pioneer, 23.81.

400m Dash – 1. Angel Rodriguez, Sharyland Pioneer, 49.84; 2. Jarod Cavazos, McAllen Memorial, 50.51; 3. Jorge Briones, Sharyland High, 50.76; 4. Fabian Garza, Sharyland High, 50.90; 5. Jacksen Ahlman, McAllen High, 51.06; 6. Jacob Molina, Edinburg Vela, 51.20; 7. Jonathan Flores, Edinburg Vela, 52.01; 8. Alejandro Guerra, PSJA Memorial, 52.05.

800m Run – 1. Diego Pina, PSJA Memorial, 1:58.82; 2. Jacksen Ahlman, McAllen High, 1:59.30; 3. Jarod Cavazos, McAllen Memorial, 1:59.57; 4. Angel Hernandez, McAllen Memorial, 2:00.05; 5. Sean Smith, McAllen High, 2:00.72; 6. Brandon Pena, McAllen Memorial, 2:01.16; 7. David Zuniga, Sharyland Pioneer, 2:01.80; 8. Tamunoiworisoa Asekomeh, McAllen High, 2:05.58.

1,600m Run – 1. Roehl Rodriguez, McAllen Memorial, 4:28.49; 2. David Zuniga, Sharyland Pioneer, 4:29.60; 3. Sergio Echavarria, McAllen High, 4:31.21; 4. Gerardo Villarreal, McAllen High, 4:31.60; 5. Nathan Salinas, Sharyland High, 4:32.12; 6. Angel Hernandez, McAllen Memorial, 4:37.33; 7. Dominick Gomez, PSJA Memorial, 4:37.74; 8. Bryan Brooks, McAllen Memorial, 4:37.86.

3,200m Run – 1. Roehl Rodriguez, McAllen Memorial, 9:44.69; 2. Gerardo Villarreal, McAllen High, 9:50.45; 3. David Zuniga, Sharyland Pioneer, 9:51.44; 4. Nathan Salinas, Sharyland High, 9:54.53; 5. Sergio Echavarria, McAllen High, 9:57.50; 6. Angel Hernandez, McAllen Memorial, 10:07.89; 7. Jack Gurwitz, McAllen High, 10:07.97; 8. Dominick Gomez, PSJA Memorial, 10:11.01.

110m Hurdles – 1. Hector Suarez, PSJA Memorial, 15.31; 2. Masyn Vela, McAllen Memorial, 15.37; 3. Sergio Briones, Edinburg Vela, 15.88; 4. Bruno Cavazos, Sharyland High, 15.99; 5. Daniel Soto, PSJA Memorial, 16.28; 6. Dylan Goodson, McAllen Memorial, 16.65; 7. Mauricio Garza, Sharyland High, 16.74.

300m Hurdles – 1. Hector Suarez, PSJA Memorial, 38.36; 2. Masyn Vela, McAllen Memorial, 38.43; 3. Dylan Goodson, McAllen Memorial, 39.63; 4. Edgar Ramirez, McAllen High, 40.71; 5. Daniel Soto, PSJA Memorial, 43.00; 6. Mauricio Garza, Sharyland High, 44.91; 7. Devon Caballero, Edinburg Vela, 45.42; 8. Joaquin Alvarez, McAllen High, 45.98.

4×100 Relay – 1. McAllen High, 42.27; 2. Edinburg Vela, 43.16; 3. Sharyland High, 43.62; 4. PSJA North, 43.66; 5. McAllen Memorial, 43.71; 6. PSJA Memorial, 44.52; 7. Valley View, 45.48; 8. PSJA Southwest, 46.61.

4×200 Relay – 1. Sharyland Pioneer, 1:31.00; 2. McAllen High, 1:31.57; 3. McAllen Rowe, 1:31.80; 4. McAllen Memorial, 1:31.81; 5. Sharyland High, 1:32.66; 6. PSJA North, 1:32.88; 7. PSJA Memorial, 1:33.06; 8. PSJA Southwest, 1:35.07.

4×400 Relay – 1. Sharyland Pioneer, 3:24.32; 2. McAllen Memorial, 3:25.76; 3. Edinburg Vela, 3:26.04; 4. McAllen High, 3:26.69; 5. PSJA Memorial, 3:28.00; 6. PSJA North, 3:30.17; 7. Sharyland High, 3:32.83; 8. McAllen Rowe, 3:38.43.

Shot Put – 1. Kristopher Perez, Edinburg Vela, 52-04.75; 2. Daniel Garcia, PSJA North, 51-02.5; 3. Ronnie Ramirez, Edinburg Vela, 50-04.5; 4. Gustavo Escandon, McAllen Memorial, 47-08; 5. Pablos Gonzalez, Sharyland High, 46-01; 6. Nico Silva, McAllen Rowe, 45-02.25; 7. Arad Palafox, McAllen High, 43-08.75; 8. Michael Banda, McAllen Rowe, 43-07.25.

Discus Throw – 1. Ronnie Ramirez, Edinburg Vela, 152-00; 2. Jesus Cedillo, Edinburg Vela, 140-04; 3. Daniel Garcia, PSJA North, 130-02; 4. Fletcher Frisby, McAllen High, 123-11; 5. Viktor Rodrguez, PSJA Memorial, 122-09; 6. Pablos Gonzalez, Sharyland High, 120-10; 7. Adrian Montalvo, Valley View, 120-05; 8. Humberto Anzaldua, PSJA Memorial, 118-02.

High Jump – 1. Angel Rodriguez, Sharyland Pioneer, 6-02; 2. Caden Keller, McAllen Memorial, 6-00; 3. Joshua Gaither, Sharyland Pioneer, 5-10; 4. Gavin Keith, Sharyland High, 5-10; T5. Derrick Warkentine, Edinburg Vela, 5-10; T5. Thomas Lopez, PSJA Memorial, 5-10; 7. Nicholas Karam, McAllen High, 5-08; 8. Moises Carbajal, McAllen High, 5-08.

Pole Vault – 1. Jonathan Villarreal, 12-06; 2. Joshua Diaz, Edinburg Vela, 12-00; 3. Alejandro Moya, Sharyland Pioneer, 12-00; 4. Jonah Driscoll, Sharyland High, 11-00; 5. Noah Moreno, PSJA North, 11-00; 6. Trey De La Garza, Sharyland Pioneer, 10-06; 7. Marco Vasquez, Sharyland High, 10-06; 8. Calos Daniel, McAllen Memorial, 10-06.

Long Jump – 1. Angel Rodriguez, Sharyland Pioneer, 21-05; 2. Joseph Tavion Rivas, McAllen High, 20-06.5; 3. Jorge Briones, Sharyland High, 20-04.75; 4. Federico Morales, Sharyland High, 20-04; 5. Alejandro Mata, Sharyland Pioneer, 20-03; 6. Alejandro Guerra, PSJA Memorial, 19-06.25; 7. Mateo Castillo, McAllen Rowe, 19-05; 8. Adrian Botello, McAllen Rowe, 19-02.75.

Triple Jump – 1. Obed Max Alvarez, McAllen High, 42-03.5; 2. Julian Valdez, Sharyland Pioneer, 41-11.5; 3. Jesus Viveros, Valley View, 40-07.5; 4. Oliver Schwarz, McAllen High, 40-00.75; 5. Noah Vega, McAllen Rowe, 40-00.75; 6. Jorge Briones, Sharyland High, 39-08.5; 7. Noel Mouton, Valley View, 39-05.5; 8. Daniel Cardenas, McAllen Memorial, 39-04.

Team Scores – 1. Sharyland Pioneer, 131; 2. McAllen High, 112; 3. McAllen Memorial, 106; 4. Edinburg Vela, 88.5; 5. Sharyland High, 77; 6. PSJA Memorial, 44.5; 7. PSJA North, 38; 8. McAllen Rowe, 17; 9. Valley View, 6.

Girls

100m Dash – 1. Sophia Flores, McAllen High, 12.42; 2. Zia Casas, Edinburg Vela, 12.62; 3. Ely Chavez, Sharyland High, 12.97; 4. Katelyn Vaden, McAllen High, 13.00; 5. Gloriana G. Betancourt, Edinburg Vela, 13.27; 6. Natalie Garcia, Natalie Garcia, Edinburg Vela, 13.32; 7. Liana Corona, McAllen Memorial, 13.38; 8. Jayda Garcia, Sharyland Pioneer, 13.91.

200m Dash – 1. Zia Casas, Edinburg Vela, 25.20; 2. Sophia Flores, McAllen High, 25.41; 3. Hailey Gonzalez, McAllen Rowe, 26.26; 4. Liberty Medina, McAllen Memorial, 26.37; 5. Annika Palacios, Edinburg Vela, 26.37; 6. Ecklyn Vaden, McAllen High, 27.05; 7. Kayla Segoviano, PSJA North, 27.21; 8. Sandra Lopez, Edinburg Vela, 27.29.

400m Dash – 1. Emon Mason, Edinburg Vela, 58.31; 2. Alexandra Moya, Sharyland Pioneer, 1:00.05; 3. Anika Fleischmann, Sharyland Pioneer, 1:00.95; 4. Ava Tovar, Edinburg Vela, 1:01.53; 5. Camryn Mejia, McAllen Memorial, 1:02.05; 6. Victoria Estrada, McAllen Memorial, 1:03.02; 7. Izabella Palacios, McAllen High, 1:03.55; 8. Yaretzy Buentello, Sharyland Pioneer, 1:06.29.

800m Run – 1. Yaneli Rocha, McAllen High, 2:17.20; 2. Dana Rojas Vasquez, McAllen High, 2:19.53; 3. Rianna Quintanilla, Edinburg Vela, 2:20.49; 4. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 2:20.86; 5. Emma Gaither, Sharyland Pioneer, 2:23.32; 6. Aileen Quintero, PSJA Memorial, 2:24.06; 7. Fernanda Espinosa, Sharyland High, 2:27.02; 8. Samara Gully, McAllen High, 2:28.03.

1,600m Run – 1. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 5:08.38; 2. Dana Rojas Vazquez, McAllen High, 5:13.36; 3. Dana Rodriguez, Edinburg Vela, 5:16.31; 4. Kenzi Ramirez, McAllen High, 5:20.80; 5. Fernanda Espinosa, Sharyland High, 5:28.56; 6. Samara Gully, McAllen High, 5:30.35; 7. Sofia Lauren Garza, Sharyland High, 5:36.36; 8. Astrid Soriano, Sharyland Pioneer, 5:37.51.

3,200m Run – 1. Dana Rojas Vasquez, McAllen High, 10:53.86; 2. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 11:07.90; 3. Kenzi Ramirez, McAllen High, 11:16.67; 4. Dana Rodriguez, Edinburg Vela, 11:41.36; 5. Daira Rojas Vazquez, McAllen High, 11:45.15; 6. Astrid Soriano, Sharyland Pioneer, 12:19.74; 7. Jacqueline Garcia, McAllen Rowe, 12:21.96; 8. Fernandez Espinosa, Sharyland High, 12:35.86.

100m Hurdles – 1. Dariana Luna, McAllen High, 15.24; 2. Federica Gongora, Sharyland High, 16.53; 3. Ely Chavez, Sharyland High, 16.58; 4. Emily Morrison, Edinburg Vela, 16.98; 5. Elle Hill, Sharyland Pioneer, 17.08; 6. Liana Corona, McAllen Memorial, 17.21.

300m Hurdles – 1. Dariana Luna, McAllen High, 45.21; 2. Federica Gongora, Sharyland High, 46.29; 3. Emah Garza, McAllen Memorial, 47.76; 4. Anika Guerra, McAllen High, 48.94; 5. Kiersten Elizondo, Sharyland Pioneer, 49.75; 6. Madelyn Vela, McAllen Memorial, 49.78; 7. Samara Magallan, McAllen High, 50.70; 8. Emily Morrison, Edinburg Vela, 1:00.48.

4×100 Relay – 1. McAllen High, 48.57; 2. Edinburg Vela, 49.48; 3. McAllen Memorial, 50.21; 4. Sharyland High, 50.72; 5. McAllen Rowe, 50.86; 6. PSJA North, 52.00; 7. PSJA Memorial, 52.60; 8. PSJA Southwest, 55.24.

4×200 Relay – 1. McAllen High, 1:42.86; 2. Edinburg Vela, 1:45.75; 3. McAllen Memorial, 1:47.74; 4. Sharyland Pioneer, 1:48.97; 5. McAllen Rowe, 1:49.59; 6. Sharyland High, 1:50.67; 7. PSJA North, 1:52.77; 8. PSJA Memorial, 1:52.88.

4×400 Relay – 1. McAllen High, 3:58.95; 2. Edinburg Vela, 4:02.42; 3. Sharyland Pioneer, 4:07.15; 4. McAllen Memorial, 4:07.47; 5. Sharyland High, 4:17.85; 6. PSJA North, 4:23.14; 7. McAllen Rowe, 4:39.71; 8. PSJA Southwest, 4:40.07.

Shot Put – 1. Evalyn Pena, Edinburg Vela, 39-04.5; 2. Lauryn Menchaca, McAllen High, 38-03; 3. Jayden Pinkard, McAllen Memorial, 37-03.25; 4. Marcela Trevino, PSJA Southwest, 35-07; 5. Julia Auguste, McAllen High, 35-00.75; 6. Estefany Ruiz, Sharyland Pioneer, 33-03.75; 7. Miranda Martinez, Sharyland Pioneer, 32-09.5; 8. Sofia Alaniz-Choy, McAllen Memorial, 32-01.

Discus Throw – 1. Marcela Trevino, PSJA Southwest, 142-04; 2. Lauryn Menchaca, McAllen High, 125-07; 3. Evalyn Pena, Edinburg Vela, 121-00; 4. Miranda Martinez, Sharyland Pioneer, 117-10; 5. Sofia Alaniz-Choy, McAllen Memorial, 103-03; 6. Luanice Rivera, McAllen Rowe, 102-10; T7. Estefany Raya, Sharyland Pioneer, 100-05; T7. Jayden Pinkard, McAllen Memorial, 100-05.

High Jump – 1. Callie Keith, Sharyland High, 5-00; 2. Molly Blackwell, McAllen High, 5-00; 3. Kendrick Hettinger, Sharyland Pioneer, 4-10; 4. Gabriela Nunez, McAllen Memorial, 4-10; 5. Katherine Williamson, McAllen High, 4-10; 6. Dariana Luna, McAllen High, 4-10; 7. Mia Castillo, Sharyland High, 4-10; T8. Victoria Pruneda, Edinburg Vela, 4-08; T8. Reanna Flores, PSJA Memorial, 4-08.

Pole Vault – 1. Molly Blackwell, McAllen High, 10-06; 2. Talina Ochoa, McAllen Memorial, 10-00; 3. Arleen Trevino, Sharyland High, 10-00; 4. Jenai Martinez, McAllen High, 9-06; 5. Federica Gongora, Sharyland High, 9-00; 6. Isabella Castaneda, McAllen High, 8-06; 7. Janelle Salinas, Edinburg Vela, 8-00; 8. Reanna Santa Maria, McAllen Memorial, 8-00.

Long Jump – 1. Hailey Gonzalez, McAllen Rowe, 16-07.25; 2. Dariana Luna, McAllen High, 16-06.25; 3. Sophia Flores, McAllen High, 16-02; 4. Paris Gomez, Sharyland High, 16-00.75; 5. Mia Cavazos, Edinburg Vela, 15-05.75; 6. Elle Hill, Sharyland Pioneer, 15-03; 7. Sophia Torres, McAllen Memorial, 15-01.25; 8. Madelyn Vela, McAllen Memorial, 14-09.75.

Triple Jump – 1. Ann Mabadeje, McAllen Memorial, 35-10; 2. Ecklyn Vaden, McAllen High, 35-01; 3. Jasmine August, McAllen High, 34-09.5; 4. Elle Hill, Sharyland Pioneer, 34-08.75; 5. Lauren Hanson, Edinburg Vela, 33-09; 6. Paris Gomez, Sharyland High, 32-11.75; 7. Elise Gonzalez, Sharyland High, 32-09.75; 8. Hailey Gonzalez, McAllen Rowe, 31-09.

Team Scores – 1. McAllen High, 230; 2. Edinburg Vela, 125; 3. McAllen Memorial, 75; 4. Sharyland High, 67; 5. Sharyland Pioneer, 57; 6. PSJA Southwest, 36; 7. McAllen Rowe, 25; 8. PSJA North, 4; PSJA Memorial, 1.

District 32-5A

Boggus Stadium

Harlingen, TX

Boys

100m Dash – 1. Enrique Lopez, Brownsville Lopez, 11.22; 2. Manuel Cuellar, Brownsville Pace, 11.40; 3. Christian Hinojosa, Brownsville Pace, 11.46; 4. Joel Balderas, Weslaco East, 11.50; 5. Nathaniel Medrano, Donna High, 11.50; 6. Jonathan Wendorf, Harlingen South, 11.55; 7. Elijah Trevino, Edcouch-Elsa, 14.65.

200m Dash – 1. Jayreed Amaya, Edcouch-Elsa, 23.26; 2. Gregorio Granados, Weslaco East, 23.37; 3. Jose Contreras, Brownsville Pace, 23.37; 4. Jacob Cano, Harlingen South, 23.62; 5. Eddie Slovak, Brownsville Lopez, 23.71; 6. Jose Bruno, Weslaco East, 23.72; 7. David Sandoval, Donna High, 23.97; 8. Jonathan Wendorf, Harlingen South, 24.66.

400m Dash – 1. Alan Cordero, Donna North, 52.38; 2. Kevin Perales, Brownsville Veterans, 53.35; 3. Kyle Trantham, Edcouch-Elsa, 53.47; 4. David Nieves, Donna North, 54.52; 5. Oscar Leal, Donna High, 54.82; 6. Kade Mora, Brownsville Veterans, 54.97; 7. Deakon Hernandez, Harlingen South, 55.80; 8. Corey Portales, Harlingen South, 56.57.

800m Run – 1. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 1:58.53; 2. Octavian De La Serna, Weslaco East, 2:01.65; 3. Joseleovardo Carrizales, Weslaco East, 2:03.43; 4. Kevin Perales, Brownsville Veterans, 2:03.85; 5. Oscar Leal, Donna High, 2:05.47; 6. Corey Portales, Harlingen South, 2:06.92; 7. Kyle Trantham, Edcouch-Elsa, 2:07.94; 8. Emilio Flores, Edcouch-Elsa, 2:08.83.

1,600m Run – 1. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 4:27.80; 2. Juan Manuel Aguinaga Jr., Edcouch-Elsa, 4:30.87; 3. Octavian De La Serna, Weslaco East, 4:32.07; 4. Eric Davis, Weslaco East, 4:32.33; 5. Ricardo Chacon, Donna North, 4:35.12; 6. Kai Sepulveda, Harlingen South, 4:40.87; 7. Mason Somoza, Harlingen South, 4:44.57; 8. Juan Pablo Gomez, Donna High, 4:46.79.

3,200m Run – 1. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 9:38.00; 2. Ricardo Chacon, Donna North, 9:47.04; 3. Aaron Nava, Weslaco East, 9:49.63; 4. Juan Manuel Aguinaga Jr., Edcouch-Elsa, 9:57.50; 5. Octavian De La Serna, Weslaco East, 10:01.42; 6. Adrian Salazar, Donna High, 10:02.21; 7. Kai Sepulveda, Harlingen South, 10:06.10; 8. Juan Pablo Gomez, Donna High, 10:38.87.

110m Hurdles – 1. Shyam Duran, Harlingen South, 14.93; 2. Jonatan Munoz, Weslaco East, 16.57; 3. Yariel Cabrera, Harlingen South, 16.57; 4. Dalla Zuniga, Donna High, 17.09; 5. Kristopher Posada, Harlingen South, 17.43; 6. Adrian Zavala, Donna High, 18.08; 7. Rey Lopez, Mercedes, 18.53; 8. Andres Gomez, Donna North, 19.01.

300m Hurdles – 1. Shyam Duran, Harlingen South, 41.78; 2. Dallas Zuniga, Donna High, 42.29; 3. Yariel Cabrera, Harlingen South, 43.08; 4. Jonatan Munoz, Weslaco East, 43.63; 5. Dereck Bocanegra, Weslaco East, 44.50; 6. Adrian Zavala, Donna High, 45.48; 7. Andres Gomez, Donna North, 45.53; 8. Abraham Camacho, Brownsville Veterans, 45.58.

4×100 Relay – 1. Harlingen South, 43.96; 2. Wesalco East, 44.34; 3. Brownsville Lopez, 44.35; 4. Brownsville pace, 44.51; 5. Donna High, 44.63; 6. Donna North, 45.28; 7. Brownsville Veterans, 45.82; 8. Mercedes, 46.96.

4×200 Relay – 1. Weslaco East, 1:31.79; 2. Harlingen South, 1:32.26; 3. Brownsville Lopez, 1:32.28; 4. Brownsville Pace, 1:33.32; 5. Donna High, 1:33.96; 6. Donna North, 1:35.66; 7. Mercedes, 1:36.84; 8. Brownsville Veterans, 1:39.02.

4×400 Relay – 1. Weslaco East, 3:30.49; 2. Brownsville Veterans, 3:34.99; 3. Donna North, 3:37.64; 4. Harlingen South, 3:37.66; 5. Mercedes, 3:41.18; 6. Donna High, 3:44.03; 7. Edcouch-Elsa, 3:47.70.

Shot Put – 1. Gilbert Lerma, Harlingen South, 51-10; 2. Matthew Perez, Mercedes, 48-02; 3. Tyson Tatum, Harlingen South, 47-06; 4. Cash Harrell, Harlingen South, 46-10; 5. Daniel Perez, Mercedes, 44-03; 6. Anthony Briones, Weslaco East, 42-03; 7. Mathew Pinion, Brownsville Veterans, 41-10; 8. Rigo Regalado, Donna North, 41-01.

Discus Throw – Gilbert Lerma, Harlingen South, 149-02; 2. Rigo Regalado, Donna North, 147-05; 3. Christian Hinojosa, Brownsville Pace, 138-06; 4. Matthew Perez, Mercedes, 137-08; 5. Cash Harrell, Harlingen South, 135-08; 6. Mathew Pinion, Brownsville Veterans, 133-03; 7. Tyson Tatum, Harlingen South, 123-03; 8. David Hinojosa, Edcouch-Elsa, 122-00.

High Jump – 1. Jacob Rivens, Weslaco East, 6-00; 2. Alan Cordero, Donna North, 5-08; 3. Shyam Duran, Harlingen South, 5-08; 4. Derek Castillo, Edcouch-Elsa, 5-08; 5. Joaquin Romero, Harlingen South, 5-06; 6. Eduardo Gonzales, Brownsville Pace, 5-04; 7. Abraham Camacho, Brownsville Veterans, 5-04; 8. Kristopher Posada, Harlingen South, 5-04.

Pole Vault – 1. Marcus Mata, Donna High, 12-06; 2. Jonatan Munoz, Weslaco East, 11-06; 3. Osiel Alday, Brownsville Pace, 11-00; 4. Marcus Rodriguez, Brownsville Pace, 10-06; 5. Dallas Zuniga, Donna High, 10-00; 6. Ethan Hernandez, Harlingen South, 10-00; 7. Adrian Zavala, Donna High, 10-00; 8. Camilo Montoya, Harlingen South, 9-06.

Long Jump – 1. Gabriel Rios, Brownsville Lopez, 20-10; 2. Joaquin Romero, Harlingen South, 20-05; 3. Jayreed Amaya, Edcouch-Elsa, 20-02.25; 4. Luis Orozco, Harlingen South, 19-11.5; 5. Justin Davila, Mercedes, 19-10; 6. David Sandoval, Donna High, 19-06; 7. Nathanial Jay Herrera, Weslaco East, 19-01.75; 8. Shawn Ureste, Brownsville Lopez, 19-01.

Triple Jump – 1. Gerardo Gomez, Brownsville Veterans, 44-08.5; 2. Luis Orozco, Harlingen South, 42-00; 3. Gabriel Rios, Brownsville Lopez, 41-07.5; 4. Joshua Perez, Brownsville Veterans, 41-02.5; 5. Xavier Rodriguez, Donna High, 40-09.5; 6. Kade Mora, Brownsville Veterans, 40-05.5; 7. Prince Johnson, Donna North, 40-05; 8. Frank Gonzalez, Mercedes, 40-03.5.

Team Scores – 1. Weslaco East, 164; 2. Harlingen South, 146; 3. Donna North, 56; 4. Brownsville Pace, 53; 5. Brownsville Lopez, 52; 6. Donna High, 46; 7. Brownsville Veterans, 45; 8. Edcouch-Elsa, 38; 9. Mercedes, 20.

Girls

100m Dash – 1. Jaymie Flores, Mercedes, 12.71; 2. Desiree Keith, Harlingen South, 12.72; 3. Renata Trevino, Brownsville Veterans, 13.06; 4. Paola Solis, Brownsville Lopez, 13.11; 5. Kenzie Rodriguez, Mercedes, 13.13; 6. Maria Morales, Donna North, 13.41; 7. Allison Alaniz, Harlingen South, 13.64; 8. Sara De La Cerda, Brownsville Lopez, 13.76.

200m Dash – 1. Jaymie Flores, Mercedes, 25.93; 2. Alondra Calzada, Brownsville Veterans, 26.26; 3. Kenzie Rodriguez, Mercedes, 27.40; 4. Allison Alaniz, Harlingen South, 28.17; 5. Regina De La O, Brownsville Veterans, 28.18; 6. Alyna Espinoza, Weslaco East, 28.45; 7. Isabella Molina, Mercedes, 28.55; 8. Lauren Gonzalez, Harlingen South, 28.59.

400m Dash – 1. Naia Gracia, Brownsville Veterans, 1:01.35; 2. Sophia Galan, Harlingen South, 1:02.25; 3. Madelynn Molano, Harlingen South, 1:02.34; 4. Bernice Sustaita, Donna North, 1:02.66; 5. Leslie Ortiz, Brownsville Porter, 1:06.18.

800m Run – 1. Naia Gracia, Brownsville Veterans, 2:21.52; 2. Tea Martinez, Weslaco East, 2:24.20; 3. Vanessa Garcia, Harlingen South, 2:24.25; 4. Andrea Quintero, Weslaco East, 2:26.12; 5. Sophia Galan, Harlingen South, 2:31.13; 6. Jessica De Leon, Harlingen South, 2:33.51; 7. Gabriela Quintanilla, Weslaco East, 2:37.02; 8. Nereida De La O, Brownsville Lopez, 2:37.74.

1,600m Run – 1. Mareli Cuellar, Weslaco Esat, 5:22.40; 2. Rebecca Davila, Edcouch-Elsa, 5:24.39; 3. Andrea Quintero, Weslaco East, 5:28.50; 4. Tea Martinez, Weslaco East, 5:30.53; 5. Jessica De Leon, Harlingen South, 5:32.76; 6. Vanessa Garcia, Harlingen South, 5:49.64; 7. Miranda Guerrero, Edcouch-Elsa, 5:51.54; 8. Randi Lara, Mercedes, 5:56.02.

3200m Run – 1. Rebecca Davila, Edcouch-Elsa, 11:30.82; 2. Andrea Quintero, Weslaco East, 12:02.19; 3. Jessica De Leon, Harlingen South, 12:07.28; 4. Mareli Cuellar, Weslaco East, 12:36.28; 5. Bailey Pena, Weslaco East, 12:38.36; 6. Randi Lara, Mercedes, 13:11.05; 7. Sofia Torres, Mercedes, 13:32.78; 8. Ashley Pena, Brownsville Veterans, 13:36.72.

100m Hurdles – 1. Isabella Parker, Mercedes, 16.13; 2. Kennedy Reininger, Harlingen South, 17.07; 3. Mia Bond, Brownsville Veterans, 17.54; 4. Paola Teran, Brownsville Veterans, 18.84; 5. Aliyah Fonseca, Harlingen South, 19.09; 6. Mia Moreno, Weslaco East, 19.40; 7. Melanie Gonzales, Brownsville Veterans, 19.78; 8. Luz Jimenez, Harlingen South, 21.90.

300m Hurdles – 1. Noelle Araguz, Harlingen South, 49.13; 2. Ana Valeria Solis, Brownsville Pace, 50.66; 3. Isabella Parker, Mercedes, 51.28; 4. Aliyah Fonseca, Harlingen South, 51.36; 5. Kennedy Reininger, Harlingen South, 51.51; 6. Hayden Ledesma, Mercedes, 52.36; 7. Silvana Lopez, Brownsville Veterans, 53.25; 8. Paola Teran Brownsville Veterans, 54.31.

4×100 Relay – 1. Harlingen South, 50.58; 2. Weslaco East, 50.99; 3. Brownsville Veterans, 51.21; 4. Mercedes, 51.62; 5. Edcouch-Elsa, 52.35; 6. Brownsville Lopez, 53.24; 7. Donna North, 53.52; 8. Brownsville Pace, 54.26.

4×200 Relay – 1. Brownsville Veterans, 1:47.47; 2. Weslaco East, 1:47.75; 3. Harlingen South, 1:47.95; 4. Edcouch-Elsa, 1:52.42; 5. Brownsville Pace, 1:53.60; 6. Mercedes, 1:54.75; 7. Brownsville Lopez, 1:55.85; 8. Donna High, 1:57.30.

4×400 Relay – 1. Weslaco East, 4:15.99; 2. Harlingen South, 4:19.14; 3. Donna North, 4:22.66; 4. Brownsville Veterans, 4:24.16; 5. Donna High, 4:25.82; 6. Edcouch-Elsa, 4:35.82; 7. Mercedes, 4:39.83; 8. Brownsville Porter, 5:04.61.

Shot Put – 1. Sofia Gonzalez, Harlingen South, 35-11.5; 2. Kaely Trantham, Edcouch-Elsa, 34-04.5; 3. Lauren DeLaGarza, Donna High, 35-04; 4. Valeria Alvarado, Brownsville Pace, 34-00; 5. Mia Gonzalez, Mercedes, 32-01; 6. Kayleen Garcia, Weslaco East, 32-00.5; 7. Alynna Gonzalez, Mercedes, 32-00; 8. Alexus Nicole Lopez, 29-03.

Discus Throw – 1. Kaely Trantham, Edcouch-Elsa, 127-01; 2. Sofia Gonzalez, Harlingen South, 116-05; 3. Aralynn Tobias, Harlingen South, 103-10; 4. Valeria Alvarado, Brownsville Pace, 100-05; 5. D’Arrah Howard, Brownsville Lopez, 95-08; 6. Alynna Gonzalez, Mercedes, 88-00; 7. Enily Renteria, Harlingen South, 82-09; 8. Alexus Nicole Lopez, 82-09.

High Jump – 1. Isabella Parker, Mercedes, 4-10; 2. D’Arrah Howard, Brownsville Lopez, 4-08; 3. Yasmin Best, Brownsville Veterans, 4-08; 4. Miranda Guerrero, Edcouch-Elsa, 4-06; 5. Sandy Longoria, Brownsville Pace, 4-06; 6. Malloree Mireles, Harlingen South, 4-04; 7. Bernice Sustaita, Donna North, 4-04; 8. Salma Saucedo, Weslaco East, 4-04.

Pole Vault – 1. Jacqueline Medina, Edcouch-Elsa, 10-06; 2. Sandy Longoria, Brownsville Pace, 10-00; 3. Jazmine Martinez, Edcouch-Elsa, 8-00; 4. Jillian Pena, Edcouch-Elsa, 8-00; 5. Alizae Tapia, Harlingen South, 8-00; 6. Tiffany Flores, Brownsville Pace, 7-06; 7. Desrae Tovar, Donna High, 7-06.

Long Jump – 1. Paola Solis, Brownsville Lopez, 16-08.75; 2. Kennedy Reininger, Harlingen South, 16-04; 3. Deisree Keith, Harlingen South, 16-01.5; 4. Renata Trevino, Brownsville Veterans, 16-01.25; 5. Sandy Longoria, Brownsville Pace, 15-09; 6. Jaymie Flores, Mercedes, 15-06.75; 7. Stephany Ochoa, Brownsville Lopez, 15-00.25; 8. Maria Morales, Donna North, 14-03.5.

Triple Jump – 1. Desiree Keith, Harlingen South, 34-06; 2. Jaymie Flores, Mercedes, 33-06; 3. Kennedy Reininger, Harlingen South, 33-04.5; 4. Paola Solis, Brownsville Lopez, 33-01; 5. Timara Leal, Edcouch-Elsa, 31-05; 6. Danika Elizarde, Harlingen South, 30-10; 7. Elia Hilbrands, Brownsville Veterans, 30-06; 8. Leila Barco, Edcouch-Elsa, 30-04.

Team Scores – 1. Harlingen South, 176; 2. Weslaco East, 101; 3. Brownsville Veterans, 96; 4. Mercedes, 78; 5. Edcouch-Elsa, 76; 6. Brownsville Pace, 33; 7. Brownsville Lopez, 30; 8. Donna North, 17; 9. Donna High, 10; Brownsville Porter, 2.

District 32-4A

Joe R. Sanchez Stadium

Rio Grande City, TX

Boys

100m Dash – 1. Austin Vaughan, La Feria, 11.62; 2. Gabriel Gonzalez, Zapata, 11.89; 3. Jeremy Martinez, Hidalgo, 11.97; 4. Fabian Villafranca, La Feria, 12.13; 5. Anthony Warren, Hidalgo, 12.16; 6. Michael Bryant, Port Isabel, 12.19.

200m Dash – 1. Luis Ramos, Port Isabel, 23.74; 2. Joaquin Trevino, La Feria, 23.84; 3. Gabriel Gonzalez, Zapata, 23.90; 4. Orlando Martinez, Zapata, 24.08; 5. Christohper Sanchez, La Feria, 24.27; 6. Nathaniel Gonzalez, Port Isabel, 24.31; 7. Ariel Gonzalez, Zapata, 25.12; 8. Matthias Martinez, Hidalgo, 25.16.

400m Dash – 1. Gabriel Gonzalez, Zapata, 52.63; 2. Devin Sanchez, La Feria, 53.80; 3. Jesus Gaitan, Port Isabel, 54.16; 4. Noah Rosales, La Feria, 54.28; 5. Omar De La Garza, Grulla, 54.31; 6. Evan Lopez, La Feria, 55.00; 7. Sebastian Marroquin, Hidalgo, 57.95.

800m Run – 1. Nathan Salinas, 2:03.00; 2. Pedro Sanchez, Hidalgo, 2:06.07; 3. Gabriel Garcia, Zapata, 2:08.89; 4. Cleveland Smith, Port Isabel, 2:10.09; 5. Christian Sanchez, Zapata, 2:10.18; 6. Omar Rodriguez, Grulla, 2:15.04; 7. Christopher Velazquez, La Feria, 2:17.11; 8. Ryan Pedraza, La Feria, 2:17.28.

1,600m Run – 1. Anthony Morales, La Feria, 4:22.37; 2. Armando Morales, La Feria, 4:22.63; 3. Evan Torres, La Feria, 4:31.49; 4. Pedro Sanchez, Hidalgo, 4:44.71; 5. Gabriel Garcia, Zapata, 4:46.95; 6. Omar Rodriguez, Grulla, 5:04.38; 7. Christian Sanchez, Zapata, 5:07.71; 8. Jorge Garcia, Port Isabel, 5:09.54.

3,200m Run – 1. Anthony Morales, La Feria, 9:42.48; 2. Armando Morales, La Feria, 9:52.28; 3. Evan Torres, La Feria, 10:11.97; 4. Pedro Sanchez, Hidalgo, 10:15.07; 5. Gabriel Garcia, Zapata, 10:24.20; 6. Christian Sanchez, Zapata, 11:08.86; 7. Omar Rodriguez, Grulla, 11:24.76; 8. Raul Ramirez, Raymondville, 11:43.33.

110m Hurdles – 1. Christopher Gonzalez, Raymondville, 15.90; 2. Diego Villegas, Raymondville, 17.49; 3. Javier Canales, Grulla, 17.86; 4. Vertura Hernandez, Zapata, 19.76; 5. Cesar Saldana, La Feria, 19.89; 6. Phil Benavides, Zapata, 19.93; 7. Christian Galvan, Raymondville, 20.23; 8. David Gonzalez, Hidalgo, 20.99.

300m Hurdles – 1. Christopher Gonzalez, Raymondville, 40.79; 2. Diego Villegas, Raymondville, 42.61; 3. Javier Canales, Grulla, 43.03; 4. Christian Garcia, Port Isabel, 44.21; 5. David Gonzalez, Hidalgo, 45.40; 6. Christian Galvan, Raymondville, 46.74; 7. Vertura Hernandez, Zapata, 47.23; 8. Francisco Martinez, La Feria, 49.89.

4×100 Relay – 1. La Feria, 44.52; 2. Port Isabel, 44.95; 3. Hidalgo, 45.46; 4. Zapata, 45.70; 5. Raymondville, 46.43; 6. Brownsville Harmony, 57.50.

4×200 Relay – 1. La Feria, 1:34.55; 2. Raymondville, 1:35.27; 3. Port Isabel, 1:39.67; 4. Hidalgo, 1:43.09; 5. Brownsville Jubilee, 1:50.22; 6. Brownsville Harmony, 1:54.48.

4×400 Relay – 1. La Feria, 3:32.47; 2. Port Isabel, 3:44.75; 3. Hidalgo, 3:47.97; 4. Raymondville, 3:48.25; 5. Grulla, 3:48.25; 6. Brownsville Jubilee, 4:25.70.

Shot Put – 1. Matthew Jimenez, Raymondville, 46-02; 2. Juan Aceves, Port Isabel, 43-03; 3. James Ransom, La Feria, 37-04; 4. Jordan Ramirez, Raymondville, 37-02; 5. Anthony Medrano, La Feria, 37-01; T6. Felipe Garcia, Grulla, 36-09; T6. Jonathan Cerda, Raymondville, 36-09; 8. Teodoro Garcia, Hidalgo, 35-05.

Discus Throw – 1. Matthew Jimenez, Raymondville, 135-06; 2. Teodoro Garcia, Hidalgo, 115-08; 3. Stephen Merkt, Grulla, 112-05; 4. Jordan Ramirez, Raymondville, 111-09; 5. Andrew Guajardo, La Feria, 111-08; 6. Micha Guzman, La Feria, 106-08; 7. Juan Aceves, Port Isabel, 104-04; 8. Cesar Pacheco, Hidalgo, 103-03.

High Jump – 1. Noah Rosales, La Feria, 5-06; 2. Jeffery Smith, Port Isabel, 5-04; 3. Cleveland Smith, Port Isabel, 5-04; 4. Colt Cavazos, Raymondville, 5-03; 5. Ethson Fonseca, Hidalgo, 5-02.

Pole Vault – 1. Isaiah Longoria, La Feria, 11-00; 2. Amias Avila, La Feria, 10-06; 3. Mikel Sosa, Port Isabel, 10-00; 4. Rosbel Lopez, Grulla, 9-06; 5. Joe Jimenez, Port Isabel, 9-00; T6. Austin Castillo, Grulla, 8-06; T6. Kevin Ramirez, Hidalgo, 8-06; 7. Aiden Cavazos, Hidalgo, 8-06.

Long Jump – 1. Christopher Gonzalez, Raymondville, 21-05; 2. Joaquin Trevino, La Feria, 20-06.5; 3. Luis Ramos, Port Isabel, 20-1.75; 4. Andy Gutierrez, Zapata, 19-05; 5. Jose Garza, La Feria, 19-04.5; T6. Samuel Guajardo, La Feria, 19-01; T6. Angel Oyervides, Grulla, 19-01; 8. Omar De La Garza, Grulla, 18-08.5.

Triple Jump – 1. Angel Oyervides, Grulla, 42-04.5; 2. Christian Smith, Port Isabel, 41-00; 3. Christopher Gonzalez, Raymondville, 40-04.5; 4. Joaquin Trevino, La Feria, 40-02.5; 5. Jose Garza, La Feria, 39-05.5; 6. Victor Hernandez, Grulla, 38-03.5; 7. Christian Garcia, Port Isabel, 37-08; 8. Dominic Chavarria, Raymondville, 37-02.

Team Scores – 1. La Feria, 212.5; 2. Port Isabel, 114; 3. Raymondville, 113.5; 4. Hidalgo, 68.5; 5. Zapata, 58; 6. Grulla, 42.5; 7. Brownsville Jubilee, 6; 8. Brownsville Harmony, 4.

Girls

100m Dash – 1. Lyla Puente, La Feria, 12.99; 2. Adilene Garcia, Grulla, 13.47; 3. Joanna Aguilar, Hidalgo, 13.48; 4. Kayla Loftis, Zapata, 13.53; 5. Audryna Aguilera, La Feria, 13.59; 6. Amber Villarreal, Port Isabel, 13.75; 7. Kenedy Cantu, La Feria, 13.97; 8. Catherin Guerra, Grulla, 14.18.

200m Dash – 1. Elle Wall, Port Isabel, 26.67; 2. Keira Castillo, La Feria, 27.29; 3. Alicia Salinas, La Feria, 27.64; 4. Joanna Aguilar, Hidalgo, 27.69; 5. Kenedy Cantu, La Feria, 28.81; 6. Kayla Loftis, Zapata, 29.11; 7. Karen Garcia, Hidalgo, 32.12.

400m Dash – 1. Mia Trevino, La Feria, 1:04.40; 2. Ayleen Perales, Grulla, 1:04.67; 3. Lizbeth Perez, Port Isabel, 1:04.69; 4. Dania Garcia, La Feria, 1:05.64; 5. Dieka Garza, Zapata, 1:07.57; 6. Karen Garcia, Hidalgo, 1:07.65; 7. Alani Solis, Grulla, 1:08.11; 8. Hannah Miranda, La Feria, 1:15.33.

800m Run – 1. Liana Navarro, La Feria, 2:23.48; 2. Cierra Garcia, La Feria, 2:26.95; 3. Angela Martinez, Zapata, 2:27.49; 4. Mia Trevino, La Feria, 2:29.64; 5. Marilyn Sanchez, Zapata, 2:37.52; 6. Joyce Ochoa, Hidalgo, 2:39.11; 7. Brianna Chalon, Hidalgo, 2:47.17; 8. Mariana Hernandez, Grulla, 2:47.79.

1,600m Run – 1. Liana Navarro, La Feria, 5:18.83; 2. Cierra Garcia, La Feria, 5:34.24; 3. Angela Martinez, Zapata, 5:37.82; 4. Yaretzi, Gonzalez, Zapata, 5:50.20; 5. Marilyn Sanchez, Zapata, 5:50.30; 6. Joyce Ochoa, Hidalgo, 5:55.59; 7. Mia Cerda, La Feria, 5:59.61; 8. Brianna Chalons, Hidalgo, 6:21.21.

3,200m Run – 1. Liana Navarro, La Feria, 11:23.64; 2. Cierra Garcia, La Feria, 12:15.66; 3. Yaretzi Gonzalez, Zapata, 12:56.82; 4. Joyce Ochoa, Hidalgo, 13:07.73; 5. Brianna Chalons, Hidalgo, 13:42.82; 6. Klarissa Villarreal, Zapata, 13:54.89; 7. Mariana Hernandez, Grulla, 13:56.82; 8. Jasmine Villagomez, La Feria, 14:09.92.

100m Hurdles – 1. Emily Ramos, Port Isabel, 16.50; 2. Emily Burrage, Port Isabel, 17.57; 3. Dilyanna Chapa, Zapata, 17.60; 4. Angelina Rodriguez, La Feria, 18.04; 5. Anabelia Torres, Grulla, 18.84; 6. Faith Rios, Raymondville, 19.20; 7. Alisson Solorio, Port Isabel, 19.26; 8. Aylin Resendez, Grull, 21.40.

300m Hurdles – 1. Emily Ramos, Port Isabel, 48.90; 2. Dilyanna Chapa, Zapata, 49.85; 3. Angelina Rodriguez, La Feria, 52.56; 4. Alisson Solorio, Port Isabel, 54.36; 5. Alessandra Torres, La Feria, 56.01; 6. Madeline Martinez, Raymondville, 56.58; 7. Anabelia Torres, Grulla, 57.40; 8. Aylin Resendez, Grulla, 58.23.

4×100 Relay – 1. La Feria, 50.77; 2. Port Isabel, 52.44; 3. Hidalgo, 53.56; 4. Raymondville, 53;84; 5. Grulla, 53.85; 6. Zapata, 54.08; 7. Brownsville Jubilee, 58.74; 8. Brownsville Harmony, 1:06.37.

4×200 Relay – 1. La Feria, 1:49.90; 2 Grulla, 1:53.22; 3. Zapata, 1:54.30; 4. Raymondville, 1:58.71; 5. Port Isabel, 1:59.91; 6. Brownsville Jubilee, 2:10.64; 7. Brownsville Harmony, 2:20.32.

4×400 Relay – 1. Port Isabel, 4:24.46; 2. Grulla, 4:29.99; 3. La Feria, 4:31.18; 4. Raymondville, 4:44.56; 5. Zapata, 4:47.50; 6. Brownsville Jubilee, 5:06.72.

Shot Put – 1. Fatima Montes, Grulla, 41-00; 2. Chelsea Gonzalez, Port Isabel, 34-11; 3. Clarissa Beltran, La Feria, 34-00; 4. Escarlet Urrutia, Port Isabel, 32-05; 5. Aracely Garcia, Raymondville, 29-04; 6 Precious Vasquez, Port Isabel, 29-02; 7. Lisa Guerrero, Hidalgo, 27-04; 8. Julissa Ramirez, La Feria, 26-07.

Discus Throw – 1. Fatima Montes, Grulla, 131-01; 2. Chelsea Gonzalez, Port Isabel, 117-01; 3. Clarissa Beltran, La Feria, 110-07; 4. Elisa Cavazos, La Feria, 81-05; 5. Angelica Sanchez, Raymondville, 79-11; 6. Escarlet Urrutia, Port Isabel, 78-03; 7. Aracely Garcia, Raymondville, 74-07; 8. Julissa Ramirez, La Feria, 68-05.

High Jump – 1. Elle Wall, Port Isabel, 4-10; 2. Lizbeth Perez, Port Isabel, 4-08; 3. Kively De La Cruz, Zapata, 4-07; 4. Eliana Lopez, Raymondville, 4-06; 5. Addy Knight, Raymondville, 4-06; T7. Jazlyn Tagle, La Feria, 4-02; T7. Leah Cantu, Raymondville, 4-02; T7. Kenedy Cantu, La Feria, 4-02.

Pole Vault – 1. Lyla Puente, La Feria, 8-06; 2. Karen Garcia, Hidalgo, 8-06; 3. Alicia Salinas, La Feria, 8-06; 4. Audrey Zarate, Grulla, 8-00; 5. Krista Trevino, La Feria, 7-06; 6. Jackie Nava, Port Isabel, 7-06; 7. Rebekah Hernandez-Paz, 7-06.

Long Jump – 1. Keira Castillo, La Feria, 16-09.5; 2. Elle Wall, Port Isabel, 16-06.5; 3. Avery Knight, Raymondville, 15-11; 4. Alicia Salinas, La Feria, 15-10.5; 5. Kayla Loftis, Zapata, 15-09.5; 6. Catherin Guerra, Grulla, 15-04.5; 7. Lizbeth Perez, Port Isabel, 15-00; 8. Faith Rios, Raymondville, 14-07.75.

Triple Jump – 1. Keira Castillo, La Feria, 33-05; 2. Avery Knight, Raymondville, 33-03; 3. Mia Trevino, La Feria, 32-07; 4. Myrhanda Trevino, La Feria, 32-03; 5. Valery Gonzalez, Port Isabel, 31-00; 6. Ava Cantu, Raymondville, 30-04.75; 7. Denaly Ozuna, Grulla, 30-03.5; 8. Catherin Guerra, Grulla, 29-11.5.

Team Scores – 1. La Feria, 232; 2. Port Isabel, 141; 3. Grulla, 79; 4. Zapata, 74; 5. Raymondville, 51; 6. Hidalgo, 39; 7. Brownsville Jubilee, 4.

District 31-3A

Tiger Stadium

Hidalgo, TX

Boys

100m Dash – 1. Curtis Somado, IDEA Edinburg Quest, 11.66; 2. Timothy Garcia, Vanguard Rembrandt, 11.84; 3. Francisco Elizondo, Vanguard Mozart, 12.02; 4. Mario Garcia, Vanguard Beethoven, 12.24; 5. Aaron Cantu, Vanguard Rembrandt, 12.41; 6. Luis Uresti, Vanguard Rembrandt, 12.52; 7. Ricardo Galvan, IDEA Alamo, 12.61; 8. Joey Longoria, IDEA Edinburg, 12.96.

200m Dash – 1. Armando Villarreal, IDEA Edinburg, 23.60; 2. Curtis Somado, IDEA Edinburg Quest, 24.09; 3. Francisco Elizondo, Vanguard Mozart, 24.42; 4. Damian Cantu, Vanguard Rembrandt, 24.46; 5. Abraham Garcia, Vanguard Beethoven, 24.72; 6. Diego Alaniz, IDEA Edinburg Quest, 24.74; 7. Emilio Salazar, Vanguard Beethoven, 25.39; 8. Alexavier Longoria, Vanguard Beethoven, 26.06.

400m Dash – 1. Diego Alaniz, IDEA Edinburg Quest, 54.75; 2. Leonardo Longoria, Vanguard Beethoven, 56.53; 3. Gilberto Mares, IDEA Pharr, 56.97; 4. Gael Cortez, Vanguard Rembrandt, 57.20; 5. Leonardo Garcia, Vanguard Beethoven, 58.72; 6. Eric Cantu, Vanguard Beethoven, 59.09; 7. Sergio Saenz, IDEA Edinburg Quest, 59.64; 8. Marvin Arguijo, IDEA Alamo, 1:00.35.

800m Run – 1. Mario Luna, Vanguard Rembrandt, 2:07.07; 2. Leonardo Longoria, Vanguard Beethoven, 2:09.02; 3. Aaron Miranda, Vanguard Rembrandt, 2:10.70; 4. Marvin Arguijo, IDEA Alamo, 2:16.46; 5. Aviel Perez, Vanguard Rembrandt, 2:22.00; 6. Brandon Allen, IDEA Edinburg Quest, 2:26.97; 7. Gabriel Hernandez, IDEA Pharr, 2:30.57; 8. Jose Olmos, Vanguard Beethoven, 2:31.39.

1,600m Run – 1. Mario Luna, Vanguard Rembrandt, 4:56.52; 2. Aaron Miranda, Vanguard Rembrandt, 4:56.64; 3. Raul Delgado, IDEA Pharr, 4:56.87; 4. Leonardo Longoria, Vanguard Beethoven, 5:00.13; 5. Aviel Perez, Vanguard Rembrandt, 5:01.08; 6. Francisco Balboa, IDEA Pharr, 5:19.55; 7. Jose Olmos, Vanguard Beethoven, 6:04.81.

3200m Run – 1. Aaron Miranda, Vanguard Rembrandt, 10:44.67; 2. Raul Delgado, IDEA Pharr, 10:45.79; 3. Aviel Perez, Vanguard Rembrandt, 11:35.16; 4. Joaquin Ordonez, Vanguard Rembrandt, 12:42.82; 5. Adrian Almendarez, Vanguard Beethoven, 14:55.64.

110m Hurdles – 1. Marco Hernandez, Vanguard Beethoven, 18.84; 2. Juan Ruiz, Vanguard Rembrandt, 20.24; 3. Carlos Castillo, Vanguard Mozart, 20.27; 4. Derek Castillo, IDEA Pharr, 20.97; 5. Alfonso Herrera, IDEA Pharr, 23.83; 6. Manuel Hernandez, IDEA Pharr, 27.90.

300m Hurdles – 1. Marco Hernandez, Vanguard Beethoven, 46.65; 2. Alfonso Herrera, IDEA Pharr, 49.16; 3. Juan Ruiz, Vanguard Rembrandt, 50.88; 4. Ricardo Galvan, IDEA Alamo, 51.88; 5. Marlon Oceguera, Vanguard Rembrandt, 53.04; 6. Noel Chapa, IDEA Pharr, 57.02; 7. Manuel Hernandez, IDEA Pharr, 1:06.10.

4×100 Relay – 1. Vanguard Rembrandt, 46.78; 2. IDEA Edinburg, 46.86; 3. Vanguard Beethoven, 47.29; 4. IDEA North Mission, 49.41.

4×200 Relay – 1. Vanguard Rembrandt, 1:38.48; 2. Vanguard Beethoven, 1:40.68; 3. IDEA Pharr, 1:41.43; 4. IDEA North Mission, 1:42.53.

4×400 Relay – 1. Vanguard Rembrandt, 3:51.13; 2. IDEA North Mission, 3:52.60; 3. IDEA Pharr, 3:57.89; 4. Vanguard Beethoven, 3:58.61.

Shot Put – 1. Hiram Martinez, Vanguard Beethoven, 39-09.5; 2. Alexis Salinas, IDEA Edinburg, 38-06; 3. Angel Cantu, Vanguard Mozart, 36-06.5; 4. Eleazar Reyes, IDEA Edinburg, 36-05.5. 5. Jose Palacios, IDEA Edinburg, 35-01; T6. Jorge Salians, Vanguard Beethoven, 35-00; T6. Cesar Padron, IDEA Pharr, 35-00; . Manuel Melgoza, IDEA Edinburg Quest, 32-08.5.

Discus Throw – 1. Angel Cantu, Vanguard Mozart, 107-03; 2. Hiram Martinez, Vanguard Rembrandt, 102-00; 3. Manuel Melgoza, IDEA Edinburg Quest, 100-08; 4. Christian Trevino, IDEA Edinburg Quest, 88-03.5; 5. Cesar Padron, IDEA Pharr, 87-05; 6. Jorge Salinas, Vanguard Beethoven, 87-03.75; 7. Noel Chapa, IDEA Pharr, 82-08.25; 8. Porfirio Cardona, Vanguard Beethoven, 75-00.

High Jump – 1. Damian Cantu, Vanguard Rembrandt, 5-10; 2. Gabriel Prudente, Vanguard Beethoven, 5-02.

Long Jump – 1. Aaron Cantu, Vanguard Rembrandt, 20-04.5; 2. Brandon Allen, IDEA Edinburg Quest, 19-06.5; 3. Ricardo Galvan, IDEA Alamo, 19-06; 4. Francisco Elizondo, Vanguard Mozart, 19-04; 5. Daniel Fujarte, Vanguard Mozart, 18-10; T6. Gabriel Prudente, Vanguard Beethoven, 18-07; T6. Abraham Garcia, Vanguard Beethoven, 18-07; 8. Marco Hernandez, Vanguard Beethoven, 18-06.5.

Triple Jump – 1. Brandon Allen, IDEA Edinburg Quest, 36-05; 2. Diego Salinas, Vanguard Beethoven, 36-01; 3. Marco Hernandez, Vanguard Beethoven, 35-00.5; 4. Alexavier Longoria, Vanguard Beethoven, 34-01.5; 5. Gael Cortez, Vanguard Rembrandt, 31-09.

Team Scores – 1. Vanguard Rembrandt, 193; 2. Vanguard Beethoven, 115.5; 3. IDEA Pharr, 63.5; 4. IDEA Edinburg Quest, 58; T5. Vanguard Mozart, 40; T5. IDEA Edinburg, 40; 7. IDEA North Mission, 32; 8. IDEA Alamo, 14.

Girls

100m Dash – 1. Fatima Constantio, Vanguard Beethoven, 13.18; 2. Willtrace Ngoh, IDEA Edinburg, 13.73; 3. Mia Garcia, IDEA Alamo, 14.15; 4. Miley Quintanilla, Vanguard Beethoven, 14.16; 5. Gabriella Greene, IDEA Edinburg, 14.30; 6. Melody Cavazos, Vanguard Beethoven, 14.71; 7. Emilee De La Garza, Vanguard Rembrandt, 15.02; 8. Roberta Chapa, IDEA North Mission, 15.07.

200m Dash – 1. Nicole Arias, Vanguard Rembrandt, 27.09; 2. Willtrace Ngoh, IDEA Edinburg, 27.85; 3. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 28.37; 4. Nathalie Ramirez, IDEA Edinburg Quest, 28.92; 5. Mia Garcia, IDEA Alamo, 29.20; 6. Ojobamiyo Okonji, IDEA Edinburg Quest, 30.27.

400m Dash – 1. Nicole Arias, Vanguard Rembrandt, 1:01.60; 2. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 1:05.15; 3. Mia Garcia, IDEA Alamo, 1:07.03; 4. Ariadna Gonzalez, IDEA Pharr, 1:08.15; 5. Katherine Salinas, IDEA Edinburg Quest, 1:08.75; 6. Aleah Medina, IDEA Edinburg, 1:16.08; 7. Dehbani Flores, Vanguard Mozart, 1:25.22.

800m Run – 1. Delia Lozano, IDEA Pharr, 2:32.48; 2. Naomi Cotero, IDEA Pharr, 2:37.46; 3. Katherine Salinas, IDEA Edinburg Quest, 2:41.48; 4. Ariadna Gonzalez, IDEA Pharr, 2:46.95; 5. Cali Angel Jones, IDEA North Mission, 2:54.34; 6. Marina Mata, Vanguard Beethoven, 2:55.34; 7. Alexis Rocha, Vanguard Beethoven, 3:02.95; 8. Carlota Davila, Vanguard Beethoven, 3:08.74.

1,600m Run – 1. Naomi Cotero, IDEA Pharr, 5:54.54; 2. Delia Lozano, IDEA Pharr, 6:02.38; 3. Camila Alvarez, IDEA Pharr, 6:15.39; 4. Bethany Elizondo, Vanguard Mozart, 6:36.88; 5. Marina Mata, Vanguard Beethoven, 6:43.57; 6. Samantha Gutierrez, Vanguard Mozart, 6:46.17; 7. Alexis Rocha, Vanguard Beethoven, 6:57.32; 8. Carla Maldonado, IDEA Alamo, 7:25.81.

3,200m Run – 1. Naomi Cotero, IDEA Pharr, 13:17.69; 2. Delia Lozano, IDEA Pharr, 13:17.81; 3. Camila Alvarez, IDEA Pharr, 14:23.87; 4. Samanthan Gutierrez, Vanguard Mozart, 15:15.46; 5. Bethany Elizondo, Vanguard Mozart, 15:18.38; 6. Marina Mata, Vanguard Beethoven, 15:23.10.

100m Hurdles – 1. Karime Leon, Vanguard Beethoven, 19.31; 2. Yanelly Garcia, Vanguard Beethoven, 20.21; 3. Rosselyn Gonzales, Vanguard Beethoven, 21.36; 4. Jacqueline Hernandez, Vanguard Mozart, 21.53; 5. Alani Sotello, Vanguard Mozart, 21.89; 6. Betsy Martinez, Vanguard Rembrandt, 21.91.

300m Hurdles – 1. Betsy Martinez, Vanguard Rembrandt, 1:00.13; 2. Yanelly Garcia, Vanguard Beethoven, 1:01.50; 3. Stella Oviedo, Vanguard Rembrandt, 1:02.68; 4. Deandra Martinez, Vanguard Rembrandt, 1:09.39; 5. Yareli Castellanos, IDEA Pharr, 1:15.56; 6. Dayma Alaniz, IDEA Pharr, 1:22.57.

4×100 Relay – 1. Vanguard Beethoven, 53.92; 2. Vanguard Rembrandt, 55.02; 3. IDEA Edinburg, 56.32; 4. IDEA Pharr, 1:01.74.

4×200 Relay – 1. Vanguard Beethoven, 1:56.60; 2. IDEA Edinburg Quest, 1:57.53; 3. Vanguard Rembrandt, 2:03.34; 4. IDEA North Mission, 2:06.39; 5. IDEA Pharr, 2:12.13.

4×400 Relay – 1. IDEA North Mission, 4:47.80; 2. IDEA Pharr, 4:56.25; 3. Vanguard Rembrandt, 4:59.83; 4. Vanguard Beethoven, 5:03.49; 5. Vanguard Mozart, 5:14.56.

Shot Put – 1. Brianna Gamez, IDEA North Mission, 31-02; 2. Evelyn Reyes, Vanguard Rembrandt, 28-06; 3. Sheily Mauricio, Vanguard Beethoven, 26-01.5; 4. Kyra Coronado, IDEA Edinburg Quest, 26-01; 5. Chelsey Vela, IDEA Edinburg Quest, 25-09; 6. Amaya Bohannon, IDEA Edinburg, 24-10; 7. Valerie Viacodo, IDEA Alamo, 24-07; 8. Deliza De La Garza, Vanguard Mozart, 22-07.5.

Discus Throw – 1. Chelsey Vela, IDEA Edinburg Quest, 94-00; 2. Brianna Gamez, IDEA North Mission, 78-03; 3. Kenzy Coronado, IDEA Edinburg Quest, 77-09; 4. Kyra Coronado, IDEA Edinburg Quest, 73-05; 5. Deliza De La Garza, Vanguard Mozart, 68-09; 6. Emma Urriola, Vanguard Rembrandt, 67-10; 7. Evelyn Reyes, Vanguard Rembrandt, 63-04; 8. Sheily Mauricio, Vanguard Beethoven, 62-00.

High Jump – 1. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 4-08; 2. Willtrace Ngoh, IDEA Edinburg, 4-06; 3. Nicole Arias, Vanguard Rembrandt, 4-02; 4. Natalie Navarro, Vanguard Rembrandt, 4-02; 5. Emilee De La Garza, Vanguard Rembrandt, 4-00; 6. Yanelly Garcia, Vanguard Beethoven, 4-00.

Long Jump – 1. Willtrace Ngoh, IDEA Edinburg, 16-08; 2. Nathalie Ramirez, IDEA Edinburg Quest, 15-06; 3. Yanelly Garcia, Vanguard Beethoven, 13-08; T4. Monique Garcia, Vanguard Beethoven, 13-05.5; T4. Ojobamiyo Okonji, IDEA Edinburg Quest, 13-05.5; 6. Emily Sepulveda, Vanguard Rembrandt, 13-05; 7. Karyme Garza, Vanguard Rembrandt, 12-04; 8. Ethelind Elizondo, Vanguard Mozart, 12-03.5.

Triple Jump – 1. Elina Gonzalez, IDEA Edinburg Quest, 31-10; 2. Delia Lozano, IDEA Pharr, 27-10.25; 3. Betsy Martinez, Vanguard Rembrandt, 26-08.75; 4. Abigail Luna, Vanguard Rembrandt, 26-06.5; 5. Karime Leon, Vanguard Beethoven, 26-05; 6. Caleen Arispe, Vanguard Beethoven, 25-09.5.

Team Scores – 1. Vanguard Beethoven, 118; T2. IDEA Pharr, 113; T2. Vanguard Rembrandt, 113; 4. IDEA Edinburg Quest, 100; 5. IDEA Edinburg, 50; 6. IDEA North Mission, 48; 7. Vanguard Mozart, 23; 8. IDEA Alamo, 14.

District 32-3A

Bobcat Stadium

Rio Hondo, TX

Boys

100m Dash – 1. Devin Rodriguez, Rio Hondo, 11.55; 2. Frank Arratia, IDEA Weslaco Pike, 11.74; 3. Joel Medina, Rio Hondo, 11.77; 4. David Hernandez, Progreso, 11.80; 5. Jake Hernandez, Lyford, 11.82; 6. Alejandro Tijerina, Lyford, 11.86; 7. Isaias Gonzalez, Lyford, 11.89; 8. Eddie Martinez, Rio Hondo, 12.16.

200m Dash – 1. Frank Arratia, IDEA Weslaco Pike, 23.76; 2. Nathan Sosa, Rio Hondo, 24.12; 3. Joshua Casarez, Lyford, 24.30; 4. Brian Ruiz, Monte Alto, 24.38; 5. Jahlion Williams, Rio Hondo, 24.68; 6. David Hernandez, Progreso, 24.80; 7. Luis Diaz, IDEA Brownsville Frontier, 25.36; 8. Aaron Aguirre, IDEA Brownsville Frontier, 26.92.

400m Dash – 1. Riley Reyna, Lyford, 52.45; 2. David Hernandez, Progreso, 53.17; 3. Damian Lopez, Santa Rosa, 53.37; 4. Bailey Nunez, Lyford, 53.60; 5. Joshua Perez, Progreso, 53.65; 6. David Caballero, Lyford, 54.05; 7. Jose Medina, IDEA Brownsville Frontier, 55.86; 8. Mario Lopez, Rio Hondo, 55.89.

800m Run – 1. Juan Jimenez, IDEA Brownsville Frontier, 2:02.57; 2. Joel Telles, IDEA Weslaco Pike, 2:04.82; 3. David Caballero, Lyford, 2:06.16; 4. Damian Lopez, Santa Rosa, 2:07.41; 5. Juan Villarreal, Rio Hondo, 2:08.16; 6. Jose Medina, IDEA Brownsville Frontier, 2:09.25; 7. Victor Reyna, IDEA Weslaco Pike, 2:10.44.

1,600m Run – 1. Joel Telles, IDEA Weslaco Pike, 4:48.53; 2. Martin Villarreal, Progreso, 4:50.85; 3. Juan Jimenez, IDEA Brownsville Frontier, 4:52.03; 4. Jesus Gonzalez, Progreso, 4:59.38; 5. Gael Aguirre, IDEA Brownsville Frontier, 5:03.06; 6. Juan Villarreal, Rio Hondo, 5:03.21; 7. Victor Reyna, IDEA Weslaco Pike, 5:04.03; 8. Alejandro De La Cruz, Lyford, 5:10.24.

110m Hurdles – 1. Adrian Chavez, Lyford, 17.20; 2. Julius Olmedo, Santa Rosa, 17.70; 3. David Trejo, Monte Alto, 18.45; 4. Randall Chavez, Lyford, 18.65; 5. Nicholas Torres, Lyford, 19.64; 6. Ethan Garza, Monte Alto, 20.30.

300m Hurdles – 1. Julius Olmedo, Santa Rosa, 42.38; 2. Nicholas Torres, Lyford, 44.17; 3. Jakyre Caster, Santa Rosa, 45.14; 4. Randall Chavez, Lyford, 45.61; 5. Raul Hinojosa, Lyford, 45.93; 6. David Trejo, Monte Alto, 46.72; 7. Leo Trejo, Rio Hondo, 47.57; 7. Eddie Martinez, Rio Hondo, 47.57.

4×100 Relay – 1. Rio Hondo, 44.69; 2. Lyford, 44.97; 3. IDEA Weslaco Pike, 46.30; 4. Monte Alto, 47.34; 5. Santa Rosa, 49.09.

4×200 Relay – 1. Rio Hondo, 1:34.11; 2. Lyford, 1:35.37; 3. Progreso, 1:38.74; 4. IDEA Weslaco Pike, 1:39.82; 5. Santa Rosa, 1:41.80.

4×400 Relay – 1. Lyford 3:37.99; 2. Progreso, 3:44.76; 3. Rio Hondo, 3:47.53; 4. IDEA Brownsville Frontier, 3:53.24; 5. IDEA Weslaco Pike, 4:04.42.

Shot Put – 1. Julian Moreno, Santa Rosa, 45-04; 2. Cristian Perez, Monte Alto, 41-03; 3. Jake Gonzales, Lyford, 40-09; 4. Miguel Chavarria, Rio Hondo, 40-04; 5. Noe Leos, Rio Hondo, 40-04; 6. Rudy Rodriguez, IDEA Brownsville Frontier, 38-10; 7. Jake Vela, Lyford, 38-07; 8. Jaime Vela, Lyford, 37-08.

Discus Throw – 1. Adrian Chavez, Lyford, 116-03; 2. Jacob Reyna, Lyford, 112-02; 3. Miguel Chavarria, Rio Hondo, 111-04; 4. Cristian Perez, Monte Alto, 109-09; 5. Ethan Lucio, IDEA Brownsville Frontier, 107-09; 6. Jake Gonzales, Lyford, 105-09; 7. Ivan Garcia, IDEA Brownsville Frontier, 101-09; 8. Noe Leos, Rio Hondo, 99-07.

High Jump – 1. Adrian Chavez, Lyford, 6-04; 2. Toby Parker, Lyford, 5-7; 3. Sergio Ramirez, Santa Rosa, 5-07; 4. Joel Medina, Rio Hondo, 5-06; 5. Jesus Gonzalez, Progreso, 5-04; 6. Jorge Saldana, Lyford, 5-02; 7. Benjamin Gutierrez, IDEA Weslaco Pike, 5-02; 8. Bradley Odoms, IDEA Weslaco Pike, 4-10.

Pole Vault – 1. Juan Rodriguez, Santa Rosa, 10-00; 2. Justin Reyna, Lyford, 10-00; 3. David Caballero, Lyford, 9-00; 4. Enrique Lerma, Lyford, 8-00; 5. Victor Reyna, IDEA Weslaco Pike, 8-00; 6. Jesus Gonzalez, Progreso, 8-00.

Long Jump – 1. Joel Medina, Rio Hondo, 21-10.5; 2. Juan Rodriguez, Santa Rosa, 19-06.5; 3. Isaias Gonzalez, Lyford, 18-10; 4. Julio Resendez, Progreso, 18-09; 5. Manuel Garcia, Progreso, 18-04; 6. Jorge Saldana, Lyford, 18-03; 7. Logan Aguilar, Progreso, 18-02.25; 8. Kevin Vargas, Monte Alto, 18-00.

Triple Jump – 1. Adrian Chavez, Lyford, 40-11; 2. Manuel Garcia, Progreso, 40-04.5; 3. Brian Ruiz, Monte Alto, 38-06.5; 4. Randall Chavez, Lyford, 37-03; 5. Ramiro Vasquez, Monte Alto, 36-08; 6. Alejandro Maldonado, IDEA Brownsville Frontier, 34-06.75; 7. David Caballero, Lyford, 34-04.5; 8. Jordan Gonzalez, IDEA Brownsville Frontier, 32-04.5.

Team Scores – 1. Lyford, 200; 2. Rio Hondo, 107; 3. Progreso, 82; 4. Santa Rosa, 76; 5. IDEA Weslaco Pike, 72; 6. Monte Alto, 40; 7. IDEA Brownsville Frontier, 37.

Girls

100m Dash – 1. Sophia Pecina, Progreso, 13.31; 2. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 13.35; 3. Trinity Hill, Lyford, 13.97; 4. Kacey Salinas, Lyford, 14.15; 5. Victoria Garza, Rio Hondo, 14.30; 6. Selma Gudino, Lyford, 14.35; 7. Eimy Capetillo, Progreso, 14.70; 8. Jazlyn Cano, Rio Hondo, 15.01.

200m Dash – 1. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 27.48; 2. Sophia Pecina, Progreso, 27.90; 3. Micah Hernandez, Rio Hondo, 29.20; 4. Kacey Salinas, Lyford, 29.26; 5. Chelsey Ramirez, Lyford, 30.55; 6. Ruth Garcia, Lyford, 30.80; 7. Karyme Gonzalez, Rio Hondo, 30.85; 8. Emily Molina, Rio Hondo, 31.12.

400m Dash – 1. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 1:03.09; 2. Dyane Castillo, Lyford, 1:06.61; 3. Iliana Garza, Lyford, 1:08.43; 4. Aaliah Martinez, Santa Rosa, 1:09.29; 5. Briana Ramirez, Lyford, 1:10.96; 6. Madison Matlock, IDEA Brownsville Frontier, 1:11.65; 7. Estrella Lopez, Rio Hondo, 1:13.21.

800m Run – 1. Dyane Castillo, Lyford, 2:35.22; 2. Alexa Galvan, Progreso, 2:38.57; 3. Aaliah Martinez, Santa Rosa, 2:46.03; 4. Melanie Gonzalez, IDEA Weslaco Pike, 2:50.91; 5. Ilian Garza, Lyford, 2:52.60; 6. Gabriella Ramirez, Progreso, 3:01.87; 7. Madison Matlock, IDEA Brownsville Frontier, 3:03.17; 8. Briana Ramirez, Lyford, 3:06.91.

1,600m Run – 1. Alexa Galvan, Progreso, 5:59.97; 2. Alexis Villarreal, Rio Hondo, 6:10.30; 3. Sarahi Antonio, IDEA Brownsville Frontier, 6:13.00; 4. Melanie Gonzalez, IDEA Weslaco Pike, 6:17.33; 5. Cecilia De La Cruz, Santa Rosa, 6:24.13; 6. Gabriella Ramirez, Progreso, 6:48.02; 7. Carolyn Loredo, Lyford, 7:00.71; 8. Mary Garza, Rio Hondo, 7:24.20.

100m Hurdles – 1. Heather May, Lyford, 18.23; 2. Lorena Cerda, Progreso, 18.79; 3. Adriana Caballero, Lyford, 19.76; 4. Mia Garza, Santa Rosa, 20.35; 5. Lilyan Lopez, Santa Rosa, 21.01; 6. Iliana Resendez, Progreso, 23.16.

300m Hurdles – 1. Lorena Cerda, Progreso, 51.34; 2. Adriana Caballero, Lyford, 54.45; 3. Valeria Alvarez, Lyford, 56.64; 4. Ashley Silva, Lyford, 57.84; 5. Lilyan Lopez, Santa Rosa, 59.44; 6. Mia Garza, Santa Rosa, 1:02.47; 7. Iliana Resendez, Progreso, 1:03.09.

4×100 Relay – 1. Lyford, 54.09; 2. Rio Hondo, 55.40; 3. Progreso, 57.27; 4. Monte Alto, 59.30; 5. Santa Rosa, 1:03.45.

4×200 Relay – 1. Lyford, 1:56.83; 2. Rio Hondo, 1:57.44; 3. Santa Rosa, 2:03.57; 4. Progreso, 2:05.95; 5. Monte Alto, 2:09.92.

4×400 Relay – 1. Progreso, 4:29.35; 2. Lyford, 4:39.25; 3. Rio Hondo, 4:57.19.

Shot Put – 1. Dina Cavazos, Monte Alto, 35-02; 2. Natalie Rivera, IDEA Weslaco Pike, 31-09; 3. Naivy Martinon, IDEA Brownsville Frontier, 31-00; 4. Jazzlyn Flores, Santa Rosa, 30-08; 5. Jazmine Delgado, Rio Hondo, 30-06; 6. Samantha Flores, Rio Hondo, 29-01; 7. Heather May, Lyford, 29-00; 8. Jacquelynn Hinojosa, Rio Hondo, 28-04.

Discus Throw – 1. Bea Garza, Santa Rosa, 92-03; 2. Naivy Martinon, IDEA Brownsville Frontier, 87-02; 3. Dina Cavazos, Monte Alto, 85-01; 4. Jacquelynn Hinojosa, Rio Hondo, 75-03; 5. Natalie Rivera, IDEA Weslaco Pike, 80-05; 6. Jacquelynn Hinojosa, Rio Hondo, 75-03; 7. Samantha Flores, Rio Hondo, 74-09; 8. Donykah Mendoza, IDEA Weslaco Pike, 72-10.

High Jump – 1. Micah Hernandez, Rio Hondo, 5-00; 2. Heather May, Lyford, 4-10; 3. Fatima Murillo, IDEA Brownsville Sports Park, 4-07; 4. Emily Molina, Rio Hondo, 4-02; 5. Alexa Galvan, Progreso, 4-02; 6. Ilian Resendez, Progreso, 4-00; 7. Trinity Hill, Lyford, 3-20.

Pole Vault – 1. Natalia Landaverde, Rio Hondo, 8-06; 2. Micah Hernandez, Rio Hondo, 7-00; 3. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 7-00; 4. Brooklyn Burns, Lyford, 6-06; 5. Heather May, Lyford, 5-06; 6. Ilian Resendez, Progreso, 5-00.

Long Jump – 1. Sophia Pecina, Progreso, 16-09.5; 2. Lorena Cerda, Progreso, 15-03.5; 3. Dyane Castillo, Lyford, 15-01; 4. Maria Blanco, Progreso, 14-04.5; 5. Adriana Caballero, Lyford, 14-01; 6. Alisa Cortez, Lyford, 14-00.25; 7. Miranda Ramos, IDEA Weslaco Pike, 13-11.25; 8. Victoria Garza, Rio Hondo, 13-05.5.

Triple Jump – 1. Lorena Cerda, Progreso, 34-03; 2. Sophia Pecina, Progreso, 34-01; 3. Dyane Castillo, Lyford, 30-09.5; 4. Alisa Cortez, Lyford, 29-10; 5. Adriana Caballero, Lyford, 29-06.5; 6. Dora Castillo, Monte Alto, 26-06.56; 7. Mia Duarte, Monte Alto, 26-05.5.

Team Scores – 1. Lyford, 171; 2. Progreso, 153; 3. Rio Hondo, 109; 4. Santa Rosa, 57; 5. IDEA Weslaco Pike, 52; 6. Monte Alto, 29; 7. IDEA Brownsville Frontier, 25; 8. IDEA Brownsville Sports Park, 6.

District 32-2A

Cardinal Stadium

La Villa, TX

Boys

100m Dash – 1. Bryan King, Agua Dulce, 11.43; 2. Peyton A. Borden, Freer, 11.87; 3. Esiah Gracia, Santa Maria, 11.91; 4. Ruben Trevino, Ben Bolt, 11.92; 5. Ismael Cavazos, La Villa, 12.03; 6. Darius Elizade, Ben Bolt, 12.31; 7. Jadrian Torres, Agua Dulce, 12.33.

200m Dash – 1. Bryan King, Agua Dulce, 23.03; 2. Esiah Gracia, Santa Maria, 24.58; 3. Miguel Alaniz, Santa Maria, 24.95; 4. Kayden King, Agua Dulce, 25.05; 5. Julian Longoria, Ben Bolt, 25.39; 6. Mario Vega, Ben Bolt, 25.55.

400m Dash – 1. Rusty Bell, Riviera-Kaufer, 52.96; 2. Oziel Lopez-Alcantar, Santa Maria, 56.45; 3. Noah Perez, Ben Bolt, 56.56; 4. Dennis Schuessler, Freer, 56.57; 5. Manny Vega, Premont, 57.32; 6. Aiden Garza, Agua Dulce, 58.31; 7. Noah R. Robledo, Freer, 1:00.42; 8. Ayden Ramirez, Freer, 1:02.07.

800m Run – 1. Haven Farias, Premont, 2:03.49; 2. Rosendo Carmona, Santa Maria, 2:04.60; 3. Alex Cadena, Agua Dulce, 2:08.69; 4. Ethan Cadena, Agua Dulce, 2:11.70; 5. Manny Vega, Premont, 2:17.80; 6. Yandel Gamboa, Santa Maria, 2:21.55; 7. John Hernandez, Premont, 2:23.32; 8. Rusty Bell, Riviera-Kaufer, 2:24.53.

1,600m Run – 1. Haven Farias, Premont, 4:53.16; 2. Ethan Cadena, Agua Dulce, 4:53.61; 3. Rosendo Carmona, Santa Maria, 4:56.82; 4. DeMarcos Gonzalez, Premont, 4:57.94; 5. Elian LaFuente, Premont, 5:04.41; 6. Alex Cadena, Agua Dulce, 5:06.92; 7. Gabriel Picazo, Santa Maria, 5:08.12.

3,200m Run – 1. DeMarcos Gonzalez, Premont, 10:16.51; 2. Ethan Cadena, Agua Dulce, 10:16.61; 3. Haven Farias, Premont, 10:32.73; 4. Elian LaFuente, Premont, 10:47.17; 5. Rosendo Carmona, Santa Maria, 10:47.28; 6. Chase Benjamin, Agua Dulce, 11:06.10.

110m Hurdles – 1. Kaleb Castillo, Agua Dulce, 17.30; 2. Michael Madrigal, Premont, 18.22; 3. Hunter Lange, Agua Dulce, 18.35; 4. Evan Butler, Freer, 19.69; 5. Ricardo Cervantes, Agua Dulce, 19.74; 6. Brody Ramirez, Freer, 20.16; 7. Nathaniel Priddy, Premont, 22.02.

300m Hurdles – 1. Kaleb Catillo, Agua Dulce, 42.55; 2. Benny Espinoza, Agua Dulce, 43.27; 3. Michael Madrigal, 43.54; 4. Evan Bernal, Ben Bolt, 44.01; 5. Brody Ramirez, 46.91; 6. Xzander Espinoza, Freer, 47.15; 7. Dylan Perez, Premont, 47.41; 8. Aaron Ramirez, Riviera-Kaufer, 50.11.

4×100 Relay – 1. Ben Bolt, 45.07; 2. La Villa, 46.16; 3. Premont, 46.39; 4. Riviera-Kaufer, 46.51; 5. Agua Dulce, 46.53; 6. Santa Maria, 46.69; 7. Freer, 47.19.

4×200 Relay – 1. Agua Dulce, 1:34.52; 2. Ben Bolt, 1:35.28; 3. Freer, 1:37.07; 4. Premont, 1:40.11.

4×400 Relay – 1. Premont, 3:41.54; 2. Freer, 3:42.85; 3. Ben Bolt, 3:47.59; 4. Santa Maria, 3:47.70; 5. Agua Dulce, 3:56.14.

Shot Put – 1. Shawn Zuniga, Agua Dulce, 39-09.75; 2. Matthew Manzano, Agua Dulce, 38-00.75; 3. Ian Mayberry, Riviera-Kaufer, 37-05.25; 4. Isaac Garza, La Villa, 36-10; 5. Jason Aleman, Santa Maria, 36-09.25; 6. Ezequiel Garcia, La Villa, 35-02.25; 7. Emiliano Canales, Premont, 34-07.5; 8. Bryan Martinez, Freer, 33-09.5.

Discus Throw – 1. Jason Aleman, Santa Maria, 124-02; 2. Matthew Mascorro, Riviera-Kaufer, 118-06; 3. Alexis Cruz, Premont, 110-00; 4. Ian Mayberry, Riviera-Kaufer, 106-05; 5. Bryan Martinez, Freer, 105-01; 6. Matthew Manzano, Agua Dulce, 100-11; 7. Isaiah Asevedo, Ben Bolt, 99-08; 8. Gilbert DeLeon, Ben Bolt, 95-02.

High Jump – T1. Xzander Espinoza, Freer, 5-04; T1. Damian Rosas, Agua Dulce, 5-04; T1. Hunter Lange, Agua Dulce, 5-04; 4. Aaron Ramirez, Riviera-Kaufer, 5-01; T5. Braiden Martinez, Agua Dulce, 5-00; T5. Nathaniel Priddy, Premont, 5-00; T7. Tristan R. Lerma, Freer, 4-10; T7. Louis Sill III, Ben Bolt, 4-10; T7. Terrance Buremoh, Premont, 4-10.

Pole Vault – 1. Vincent Suarez, Riviera-Kaufer, 12-00; 2. Abel Maldonado, Freer, 8-00.

Long Jump – 1. Bryan King, 19-05.25; 2. Darius Elizade, Ben Bolt, 19-01.5; 3. Louis Sill III, Ben Bolt, 18-09.5; 4. Dennis Schuessler, Freer, 18-07.5; 5. Richard Mata, Premont, 18-05.75; 6. Ayden Ramirez, Freer, 18-04.75; 7. Damian Rosas, Agua Dulce, 18-02.75; 8. Brody Ramirez, Freer, 18-02.

Triple Jump – 1. Bryan King, Agua Dulce, 39-10; 2. Esiah Gracia, Santa Maria, 38-03.5; 3. Damian Rosas, Agua Dulce, 38-02.5; 4. Noah R. Robledo, Freer, 36-08.5; 5. Julian Longoria, Ben Bolt, 36-04; 6. Michael Madrigal, Premont, 36-02; 7. Mauricio Lugo, Santa Maria, 35-04; 8. Noah Flores, Freer, 34-00.

Team Scores – 1. Agua Dulce, 177; 2. Premont, 115; 3. Ben Bolt, 82; 4. Freer, 77; 5. Santa Maria, 75; 6. Riviera-Kaufer, 50; 7. La Villa, 23.

Girls

100m Dash – 1. Allison Reyna, Premont, 14.23; 2. Jurzi Merrill, Riviera-Kaufer, 14.68; 3. Jessica Colclasure, Riviera-Kaufer, 14.74; 4. Marlett Flores, Santa Maria, 14.81; 5. Isabella Ybarra, Agua Dulce, 15.31; 6. Piper Colston, Riviera-Kaufer, 15.48; 7. Allyson Villarreal, Premont, 15.93; 8. Kaeley Huey, Freer, 16.10.

200m Dash – 1. Abby Alegria, Riviera-Kaufer, 28.41; 2. Clarissa Gonzalez, Ben Bolt, 28.57; 3. Marlett Flores, Santa Maria, 30.16; 4. Kaylee Deaver, Agua Dulce, 30.23; 5. Elizabeth Ivey, Riviera-Kaufer, 31.18; 6. Roselyn Gaona, Santa Maria, 31.23; 7. Aarlayn Silguero, Premont, 32.70; 8. Micaela Gutierrez, Riviera-Kaufer, 32.78.

400m Dash – 1. Mia Picazo, Santa Maria, 1:02.22; 2. Emily Robledo, Freer, 1:06.05; 3. Madeline Rodriguez, Premont, 1:06.65; 4. Clarissa Gonzalez, Ben Bolt, 1:06.77; 5. Olivia Ramos, Riviera-Kaufer, 1:07.34; 6. Kristyn McGuire, Agua Dulce, 1:08.71; 7. Kailey Salazar, La Villa, 1:12.00; 8. Lisa Rodriguez, La Villa, 1:14.41.

800m Run – 1. Mia Picazo, Santa Maria, 2:24.94; 2. Haile Estringel, Agua Dulce, 2:36.48; 3. Emily Robledo, Freer, 2:37.06; 4. Kailey Salazar, La Villa, 2:41.43; 5. Katelina Rendon, Riviera-Kaufer, 2:48.19; 6. Adelina Bell, Riviera-Kaufer, 2:50.65; 7. Madeline Rodriguez, Premont, 2:53.28; 8. Kristyn McGuire, Agua Dulce, 2:53.78.

1,600m Run – 1. Kaycei Salazar, La Villa, 5:26.38; 2. Mia Picazo, Santa Maria, 5:43.55; 3. Katelina Rendon, Riviera-Kaufer, 6:21.13; 4. Adelina Bella, Riviera-Kaufer, 6:29.65; 5. Valeria Garcia, Agua Dulce, 6:42.26; T6. Lily Vavrusa, Agua Dulce, 6:42.96; T6. Kimberly Galvan, Premont, 6:42.96; 8. Carmen Rangel, Santa Maria, 7:03.15.

3,200m Run – 1. Kaycei Salazar, La Villa, 11:47.01; 2. Katelynn Hinojosa, Premont, 14:26.19; 3. Lily Vavrusa, Agua Dulce, 14:47.83; 4. Valerie Garcia, Agua Dulce, 14:47.83; 5. Kimberly Galvan, Premont, 15:05.26.

100m Hurdles – 1. Kamryn Williams, Freer, 18.38; 2. Gabriela Salinas, Freer, 20.80; 3. Maya Lopez, Santa Maria, 21.95.

300m Hurdles – 1. Kamryn Williams, Freer, 51.62; 2. Rylee Rodriguez, Freer, 54.60; 3. Isabella Ybarra, Agua Dulce, 58.81; 4. Gabriela Salinas, Freer, 58.82. 5; Maya Lopez, Santa Maria, 58.93; 6. Emily Garza, Agua Dulce, 1:01.85; 7. Ava Gutierrez, Premont, 1:08.51.

4×100 Relay – 1. Riviera-Kaufer, 54.32; 2. Premont, 55.10; 3. Freer, 56.68; 4. Santa Maria, 59.42.

4×200 Relay – 1. Premont, 1:59.10; 2. Agua Dulce, 1:59.77; 3. Riviera-Kaufer, 2:00.76; 4. Santa Maria, 2:20.62; 5. Freer, 2:08.50.

4×400 Relay – 1. Agua Dulce, 4:33.32; 2. Riviera-Kaufer, 4:34.75; 3. La Villa, 4:34.83; 4. Freer, 4:34.87; 5. Premont, 4:47.89.

Shot Put – 1. Natalie Herrera, Premont, 33-11.5; 2. Giselle Mata, La Villa, 29-06; 3. Dayna Davila, Premont, 29-01; 4. Destinee Hinojosa, Freer, 28-09.5; 5. Deynira Santos, Premont, 28-04.5; 6. Emma Valenzuela, Riviera-Kaufer, 28-02; 7. Ava Mayberry, Riviera-Kaufer, 26-07; 8. Ashlyn Butler, Freer, 26-03.5.

Discus Throw – 1. Jaci Mungia, Ben Bolt, 98-03; 2. Dayna Davila, Premont, 86-02; 3. Deynira Santos, Premont, 81-04; 4. Sienna Colin, Riviera-Kaufer, 78-11; 5. Corina Gonzalez, Freer, 76-10; 6. Madelyn Guzman, Freer, 72-10; 7. Ashlyn Butler, Freer, 72-05; 8. Giselle Mata, La Villa, 70-11.

High Jump – 1. Haley Dobson, Riviera-Kaufer, 4-10; T2. Kaylee Deaver, Agua Dulce, 4-08; T2. Abby Alegria, Riviera-Kaufer, 4-08; T4. Emily Robledo, Freer, 4-06; T4. Kamryn Williams, Freer, 4-06; 6. Katelina Rendon, Riviera-Kaufer, 4-04.

Long Jump – 1. Marlett Flores, Santa Maria, 15-06; 2. Rylee Rodriguez, Freer, 14-09.75; 3. Haley Dobson, Riviera-Kaufer, 14-03.5; 4. Haile Estringel, Agua Dulce, 14-00.25; 5. Brianna Buenrostro, Premont, 13-07.5; 6. Emily Garza, Agua Dulce, 13-04.5; 7. Gabriela Salinas, Freer, 13-00; 8. Madison Lopez, Freer, 12-05.

Triple Jump – T1. Madeline Rodriguez, 32-08; T1. Abby Alegria, 32-08; 3. Katelina Rendon, Riviera-Kaufer, 31-05; 4. Marlett Flores, Santa Maria, 31-00.5; 5. Haile Estringel, Agua Dulce, 29-08.5; 6. Emily Robledo, Freer, 29-00.5; 7. Isabella Ybarra, 28-10.5; 8. Eilzabeth Ivey, Riviera-Kaufer, 28-08.

Team Scores – 1. Riviera-Kaufer, 135; 2. Premont, 109.5; 3. Freer, 100; 4. Agua Dulce, 83.5; 5. Santa Maria, 77; 6. La Villa, 44; 7. Ben Bolt, 22.

District 32-1A

Tilden High School

Tilden, TX

Boys

100m Dash – 1. Albert Esquivel, Bruni, 11.39; 2. Jason Mendo, Lasara, 11.85; 3. Javier Esquivel, Bruni, 12.20; 4. Jose Gonzalez, Bruni, 12.65; T5. Brandon Overstreet-Garza, Tilden McMullen County, 12.81; T5. Laussen McClaugherty, Tilden McMullen County, 12.81; 7. Andrew Perez, Benavides, 12.88; 8. Eyon Romo, San Perlita, 13.13.

200m Dash – 1. Albert Esquivel, Bruni, 22.20; 2. Jason Mendo, Lasara, 23.00; 3. Laussen McClaugherty, Tilden McMullen County, 24.90; 4. Jolee Harper, Bruni, 25.00; 5. Brandon Overstreet-Garza, Tilden McMullen County, 25.30; 7. Eric Ramos, Bruni, 26.80; 8. Leo Ramirez, San Perlita, 27.60.

400m Dash – 1. Max Hernandez, Lasara, 54.77; 2. Diego Padilla, Bruni, 55.28; 3. Julian Johnson, San Perlita, 55.99; 4. Rolan Guerra, Lasara, 56.69; 5. Aiden Favella, Bruni, 56.74; 6. Justin Dominguez, Benavides, 1:00.92; 7. Colton Ray, Tilden McMullen County, 1:01.51; 8. Ryan Cintron, San Perlita, 1:04.03.

800m Run – 1. Jose Ventura, Lasara, 2:03.07; 2. Brandon Timms, Tilden McMullen County, 2:08.04; 3. Justin Dominguez, Benavides, 2:23.71; 4. Leo Ramirez, San Perlita, 2:28.36; 5. Dusty Garcia, Tilden McMullen County, 2:32.89; 6. Adam Quintero, Bruni, 2:36.10; 7. Jacob Garcia, Benavides, 2:38.89; 8. Rodolfo Salinas, Bruni, 2:41.20.

1,600m Run – 1. Jose Ventura, Lasara, 4:43.56; 2. Brandon Timms, Tilden McMullen County, 4:53.10; 3. Nate Little, Tilden McMullen County, 5:02.54; 4. Adam Quintero, Bruni, 5:53.25; 5. Dusty Garcia, Tilden McMullen County, 5:57.35; 6. Kaden Leicht, San Perlita, 6:20.92.

3,200m Run – 1. Brandon Timms, Tilden McMullen County, 11:06.42; 2. Nate Little, Tilden McMullen County, 11:06.42; 3. Rudy Razo, San Perlita, 12:02.89; 4. Adam Quintero, Bruni, 12:06.46; 5. Elijah Contreras, San Perlita, 13:13.00; 6. Dusty Garcia, Tilden McMullen County, 13:36.62.

110m Hurdles – 1. Santana Gonzalez, Bruni, 18.65; 2. Kaden Leicht, San Perlita, 21.88; 3. Andrew Johnson, 22.50.

300m Hurdles – 1. Santana Gonzalez, Bruni, 44.60; 2. Ryan Trudeau, Tilden McMullen County, 46.81; 3. Jose Gonzalez, Bruni, 53.99.

4×100 Relay – 1. Bruni, 49.99; 2. Benavides, 50.23; 3. Lasara, 51.84.

4×200 Relay – 1. Bruni, 1:36.89; 2. Benavides, 1:48.81; 3. Lasara, 1:50.01.

4×400 Relay – 1. Lasara, 3:43.87; 2. Tilden McMullen County, 3:55.08; 3. San Perlita, 3:55.09; 4. Bruni, 4:13.14; 5. Benavides, 4:27.87.

Shot Put – 1. Joshua Garcia, Benavides, 38-03; 2. Crispin Castillo, Bruni, 34-05.5; 3. Jason Mendo, Lasara, 34-01; 4. Andrew Johnson, Bruni, 33-04; 5. Xavier Olivarez, San Perlita, 32-10.5; 6. Nickolas Adame, San Perlita, 31-03; 7. JonCarlo Rodriguez, Lasara, 30-06; 8. Jeremy Solis, San Isidro, 28-07.

Discus Throw – 1. Eduardo Cruz-Salas, 88-09; 2. Euginio George, Tilden McMullen County, 80-06.4; 3. Ernesto Covarrubias, Lasara, 77-09; 4. Xavier Olivarez, San Perlita, 75-10; 5. Evan Rodriguez, Bruni, 73-08; 6. Julian Alaniz, Benavides, 72-07; 7. Jeremy Solis, San Isidro, 71-06; 8. Jose Gomez, 69-01.5.

High Jump – 1. Julian Johnson, San Perlita, 5-10; 2. Ryan Trudeau, Tilden McMullen County, 5-08; 3. Santana Gonzalez, Bruni, 5-04; 4. Marco Ornelas, Lasara, 5-02; 5. Jolee Harper, 4-10.

Pole Vault – 1. Adam Quintero, Bruni, 9-00.

Long Jump – 1. Jason Mendo, Lasara, 20-05.75; 2. Albert Esquivel, Bruni, 19-09.5; 3. Julian Johnson, San Perlita, 19-02; 4. Eyon Romo, San Perlita, 18-02.5; 5. Marco Ornelas, Lasara, 18-02; 6. Aiden Favella, Bruni, 17-06.25; 7. Ryan Cintron, San Perlita, 16-08.5; 8. Brandon Overstreet-Garza, Tilden McMullen County, 16-01.5.

Triple Jump – 1. Albert Esquivel, Bruni, 40-00; 2. Diego Padilla, Bruni, 37-01; 3. Colton Ray, Tilden McMullen County, 35-00.

Team Scores – 1. Bruni, 213; 2. Lasara, 138; 3. Tilden McMullen County, 117; 4. San Perlita, 85; 5. Benavides, 66; 6. San Isidro, 3.

Girls

100m Dash – 1. Jasey Naylor, Tilden McMullen County, 13.41; 2. Nevaeh Streeter, Tilden McMullen County, 13.56; 3. Heaven Gutierrez, San Perlita, 14.65; 4. Isabella Nieto, Lasara, 14.80; 5. Kaitlyn Nieto, Lasara, 14.80; 5. Kaitlyn Nieto, San Perlita, 15.21; 6. Mia Belz, Tilden McMullen County, 15.35; 7. Mya Velasquez, Lasara, 16.09; 8. Leah Contreras, San Perlita, 17.55.

200m Dash – 1. Summer Sotello, Tilden McMullen County, 27.80; 2. Cienna Hinojosa, Benavides, 28.10; 3. Kaitlyn Nieto, San Perlita, 29.50; 4. Jennifer Serrato, San Perlita, 31.50; 5. Summer Terry, San Perlita, 33.80; 6. Sylvia Perez, San Isidro, 37.80.

400m Dash – 1. Jasey Naylor, Tilden McMullen County, 1:03.80; 2. Ximena Ventura, Lasara, 1:07.39; 3. Amy Poorman, San Perlita, 1:14.31; 4. Liana Gonzalez, Lasara, 1:14.80; 5. Kinlee Mills, Tilden McMullen County, 1:15.61.

800m Run – 1. Camie Taylor, Tilden McMullen County, 2:30.26; 2. Cassidy Slavinski, Tilden McMullen County, 2:44.54; 3. Cienna Hinojosa, Benavides, 2:50.18; 4. Estrella Martinez, San Isidro, 2:52.46; 5. Liana Gonzalez, Lasara, 3:00.27; 6. Amy Poorman, San Perlita, 3:06.24.

1,600m Run – 1. Isabella Billingsley, Tilden McMullen County, 5:41.65; 2. London Yanity, Tilden McMullen County, 5:45.95; 3. Camie Taylor, Tilden McMullen County, 6:16.72; 4. Estrella Martinez, San Isidro, 7:06.46.

3,200m Run – 1. Isabella Billingsley, Tilden McMullen County, 12:23.85; 2. London Yanity, Tilden McMullen County, 12:41.60; 3. Cassidy Slavinski, Tilden McMullen County, 14:00.33; 4. Estrella Martinez, San Isidro, 14:16.48.

100m Hurdles – 1. Leah Contreras, 23.52; 2. Summer Terry, San Perlita, 23.66; 3. Sylvia Perez, San Isidro, 25.12.

300m Hurdles – 1. Nevaeh Streeter, Tilden McMullen County, 50.12; 2. Cassidy Slavinski, Tilden McMullen County, 53.12; 3. Alyssa Garris, Tilden McMullen County, 55.18.

4×100 Relay – 1. Lasara, 57.19; 2. San Perlita, 57.77; 3. Bruni, 59.45; 4. San Isidro, 1:05.12.

4×200 Relay – 1. Tilden McMullen County, 2:03.81; 2. Bruni, 2:11.72; 3. Lasara, 2:18.04.

4×400 Relay – 1. Tilden McMullen County, 4:24.13; 2. Lasara, 5:20.33.

Shot Put – 1. Xiomara Rodriguez, Lasara, 32-00; 2. Kristah Rodriguez, San Perlita, 30-11.5; 3. Zoe Tello, Bruni, 28-06; 4. Maddie Little, Tilden McMullen County, 26-09.5; 5. Ava Rossi, Bruni, 26-00; 6. Lilliana Cano, Benavides, 23-07.5; Rihana Pena, Benavides, 23-05; 8. Emily Elizondo, Benavides, 22-05.5.

Discus Throw – 1. Xiomara Rodriguez, Lasara, 104-03; 2. Zoe Tello, Bruni, 91-06; 3. Maddie Little, Tilden McMullen County, 74-07; 4. Kristah Rodriguez, San Perlita, 74-02.5; 5. Andrea Garcia, San Isidro, 71-06.5; 6. Rihana Pena, Benavides, 58-02.5; 7. Lilliana Cano, Benavides, 56-06; 8. Andrea Villarreal, Bruni, 54-04.

High Jump – 1. Summer Sotello, Tilden McMullen County, 4-10; 2. Carianna Garza, Lasara, 4-00.

Pole Vault – 1. Kinlee Mills, Tilden McMullen County, 6-00.

Long Jump – 1. Carianna Garza, Lasara, 13-06.5; 2. Sylvia Perez, San Isidro, 12-09.5; 3. Leah Contreras, San Perlita, 12-06; 4. Estrella Martinez, 12-01.5; 5. Kaitlyn Nieto, San Perlita, 11-11; 6. Izabella Moore, Bruni, 11-07; 7. Desiree Hernandez, Bruni, 10-11; 8. Itzelle Ventura, Lasara, 10-07.5.

Triple Jump – 1. Mia Belz, Tilden McMullen County, 28-01; 2. Estrella Martinez, San Isidro, 27-00.

Team Scores – 1. Tilden McMullen County, 216; 2. Lasara, 111; 3. San Perlita, 92; 4. San Isidro, 59; 5. Bruni, 52; 6. Benavides, 25.