RGVSports.com compiled the top 10 marks this season in each event heading into this weekend’s meets and will continue to update the rankings on a week-by-week basis. Marks compiled are only official fully automated times (FAT) posted on Athletic.net. Coaches, please send corrections or updates to [email protected].

100m NAME SCHOOL TIME MEET Samara Rodriguez Brownsville Rivera 12.51 Falcon Relays Sophia Flores McAllen High 12.57 Cats Relays Sadie Romero Weslaco High 12.62 Laredo Border Olympics Jaymie Flores Mercedes 12.91 Mission Invitational Ely Chavez Sharyland High 12.93 Cats Relays Lyla Puente La Feria 12.96 Falcon Relays Alondra Calzada Brownsville Veterans 12.96 Santa Maria Cougar Relays Andreya Torres Weslaco High 13.00 Laredo Border Olympics Evelyn Ellis Los Fresnos 13.02 Cats Relays Desiree Keith Harlingen South 13.12 Roberto Garza Relays

200m NAME SCHOOL TIME MEET Faith Franklin Harlingen High 24.20 Judson Ron Faught Relays Zia Casas Edinburg Vela 25.31 Mission Invitational Samara Rodriguez Brownsville Rivera 25.72 Falcon Relays Mya Pugh Weslaco High 25.86 Laredo Border Olympics Sophia Flores McAllen High 26.02 Judson Ron Faught Relays Jaymie Flores Mercedes 26.19 Knights of Columbus Relays Bianca Verduzco Los Fresnos 26.48 Falcon Relays Sadie Romero Weslaco High 26.56 Earl Scott Relays Liberty Medina McAllen Memorial 26.63 Patriot Relays Keira Castillo La Feria 26.63 Falcon Relays

400m NAME SCHOOL TIME MEET Alexandra Moya Sharyland Pioneer 0:57.22 Laredo Border Olympics Samara Rodriguez Brownsville Rivera 0:58.18 Falcon Relays Yaneli Rocha McAllen High 0:59.47 HCISD Relays Karen Nicole Arias Vanguard Rembrandt 1:00.65 Yellow Jacket Relays Mia Picazo Santa Maria 1:00.78 Santa Maria Cougar Relays Isabella Vasquez Los Fresnos 1:01.00 Falcon Relays Katelyn Vaden McAllen High 1:01.41 HCISD Relays Mya Pugh Weslaco High 1:01.48 Earl Scott Relays Zia Casas Edinburg Vela 1:01.67 Cats Relays Vanessa Rocha McAllen High 1:01.69 HCISD Relays

800m NAME SCHOOL TIME MEET San Juanita Leal Edinburg North 2:12.45 Laredo Border Olympics Yaneli Rocha McAllen High 2:14.23 HCISD Relays Naia Gracia Brownsville Veterans 2:18.47 Santa Maria Cougar Relays Isabella Vasquez Los Fresnos 2:21.82 Falcon Relays Dana Rojas Vazquez McAllen High 2:21.82 HCISD Relays Tea Martinez Weslaco East 2:23.63 HCISD Relays Yamin Guerra PSJA Southwest 2:24.42 HCISD Relays Mia Picazo Santa Maria 2:25.01 Santa Maria Cougar Relays Brianna Venegas Harlingen High 2:25.15 Judson Ron Faught Relays Liana Navarro La Feria 2:25.79 Falcon Relays

1,600m NAME SCHOOL TIME MEET San Juanita Leal Edinburg North 4:51.19 Mission Invitational Yazmin Guerra PSJA Southwest 5:10.58 Knights of Columbus Relays Dana Rojas Vazquez McAllen High 5:13.97 Cats Relays Liana Navarro La Feria 5:17.03 Knights of Columbus Relays Mareli Cuellar Weslaco East 5:23.97 Laredo Border Olympics Rebecca Davila Edcouch-Elsa 5:24.89 Knights of Columbus Relays Kenzi Ramirez McAllen High 5:26.12 Judson Ron Faught Relays Stephanie Suarez Harlingen High 5:26.26 HCISD Relays Kaycei Salazar La Villa 5:27.36 Santa Maria Cougar Relays Samara Gully McAllen High 5:28.06 HCISD Relays

3,200m NAME SCHOOL TIME MEET San Juanita Leal Edinburg North 10:33.46 Laredo Border Olympics Yazmin Guerra PSJA Southwest 11:04.29 KOC Relays Liana Navarro La Feria 11:09.86 Knights of Columbus Relays Dana Rojas Vazquez McAllen High 11:25.02 Judson Ron Faught Relays Rebecca Davila Edcouch-Elsa 11:29.18 KOC Relays Madison Surita Edinburg Economedes 11:30.58 Laredo Border Olympics Mareli Cuellar Weslaco East 11:43.21 Laredo Border Olympics Kenzi Ramirez McAllen High 11:49.06 Judson Ron Faught Relays Stephanie Suarez Harlingen High 11:51.37 Patriot Relays Cierra Garcia La Feria 11:52.33 KOC Relays

100m Hurdles NAME SCHOOL TIME MEET Dariana Luna McAllen High 14.70 PSJA North Winter Relays Laylah Galvan Los Fresnos 15.85 Cats Relays Emily Ramos Port Isabel 16.20 Santa Maria Cougar Relays Elle Hill Sharyland Pioneer 16.42 Laredo Border Olympics Kaylee Andrade Edinburg North 16.44 Mission Invitational Federica Gongora Sharyland High 16.61 Cats Relays Mia Gonzalez Edinburg High 16.82 Cats Relays Ely Chavez Sharyland High 16.83 Cats Relays Melanie Ramirez Rio Grande City 16.88 Rey Ramirez Relays Herminia Corado Edinburg Economedes 16.94 Cats Relays

300m Hurdles NAME SCHOOL TIME MEET Dariana Luna McAllen High 45.70 Judson Ron Faught Relays Herminia Corado Edinburg Economedes 46.05 Laredo Border Olympics Federica Gongora Sharyland High 46.66 PSJA North Winter Relays Alana Rouquette Harlingen High 46.81 Judson Ron Faught Relays Kaylee Andrade Edinburg North 46.85 Laredo Border Olympics Emah Garza McAllen Memorial 48.55 Mission Invitational Emily Ramos Port Isabel 49.30 Santa Maria Cougar Relays Laylah Galvan Los Fresnos 49.33 Falcon Relays Madelyn Vela McAllen Memorial 49.61 Patriot Relays Aneesa Joseph Harlingen High 49.63 Patriot Relays

4×100 Relay SCHOOL TIME MEET Harlingen High 48.65 Judson Ron Faught Relays McAllen High 48.82 Judson Ron Faught Relays Edinburg Vela 49.66 Mission Invitational Weslaco High 49.85 HCISD Relays La Feria 50.11 Falcon Relays Harlingen South 50.32 Earl Scott Relays Los Fresnos 50.46 Roberto Garza Relays La Joya Palmview 50.73 PSJA North Winter Relays Edinburg North 51.14 Mission Invitational Edinburg High 51.26 Battlin’ Bear Relays

4×200 SCHOOL TIME MEET McAllen High 1:42.98 Judson Ron Faught Relays Harlingen High 1:43.10 Judson Ron Faught Relays Edinburg Vela 1:44.83 Mission Invitational Los Fresnos 1:45.51 Roberto Garza Relays Weslaco High 1:46.22 HCISD Relays Sharyland Pioneer 1:47.98 Mission Invitational Harlingen South 1:48.04 Earl Scott Relays La Feria 1:48.24 Falcon Relays McAllen Memorial 1:48.72 Patriot Relays Brownsville Veterans 1:49.50 Santa Maria Cougar Relays

4×400 SCHOOL TIME MEET McAllen High 4:00.27 Judson Ron Faught Relays Weslaco High 4:05.80 HCISD Relays Harlingen High 4:05.93 HCISD Relays Edinburg Vela 4:05.96 Mission Invitational Sharyland Pioneer 4:08.49 Earl Scott Relays Los Fresnos 4:10.14 Falcon Relays McAllen Memorial 4:11.74 Patriot Relays San Benito 4:14.26 Falcon Relays La Joya High 4:16.88 PSJA North Winter Relays Port Isabel 4:17.58 Santa Maria Cougar Relays

Shot Put NAME SCHOOL MARK MEET Jazmine Thompson Harlingen High 43-02 PSJA North Winter Relays Natalia Jimenez Edinburg Economedes 40-02 Bobby Morrow Relays Xiomara Rodriguez Lasara 39-10 Albert T. Relays Marcela Trevino PSJA Southwest 38-04 Cats Relays Jayden Pinkard McAllen Memorial 38-01 Mission Invitational Lauren DeLaGarza Donna High 37-03.5 KOC Relays Kaely Trantham Edcouch-Elsa 37-03 KOC Relays Lauryn Menchaca McAllen High 36-10.75 Cats Relays Fatima Montes Grulla 36-08 Patriot Relays Evalyn Pena Edinburg Vela 36-05 Bobby Morrow Relays

Discus NAME SCHOOL MARK MEET Jazmine Thompson Harlingen High 153-03 PSJA North Winter Relays Marcela Trevino PSJA Southwest 143-06 HCISD Relays Alondra Loya Brownsville St. Joseph 141-01 Roberto Garza Realys Kaely Trantham Edcouch-Elsa 133-00 KOC Relays Lauryn Menchaca McAllen High 130-10 Judson Ron Faught Relays Chelsea Gonzalez Port Isabel 126-10 PSJA North Winter Relays Xiomara Rodriguez Lasara 126-09 Roberto Garza Relays Natalia Jimenez Edinburg Economedes 122-10.5 Mission Invitational Miranda Martinez Sharyland Pioneer 119-05 PSJA North Winter Relays Lauren DeLaGarza Donna High 112-01 Valley View Tiger Relays

High Jump NAME SCHOOL MARK MEET Elle Wall Port Isabel 5-04 Earl Scott Relays Isabella Parker Mercedes 5-04 Earl Scott Relays Lane Halford Los Fresnos 5-02 Cats Relays Delylah Briscooe Mission High 5-01 Mission Invitational Jeslynn Flores Edinburg High 5-00 PSJA North Winter Relays Laylah Galvan Los Fresnos 5-00 Cats Relays Mia Gonzalez Edinburg High 5-00 Bobby Morrow Relays Molly Blackwell McAllen High 5-00 Cats Relays Victoria Pruneda Edinburg Vela 5-00 Cats Relays Yasmin Best Brownsville Veterans 5-00 Bobby Morrow Relays Clarissa Garza PSJA High 5-00 Mission Invitational Gabriela Nunez McAllen Memorial 5-00 Mission Invitational

Pole Vault NAME SCHOOL MARK MEET Emma Reyes Harlingen High 11-06 Earl Scott Relays Molly Blackwell McAllen High 10-06 Cats Relays Arleen Trevino Sharyland High 10-00 Cats Relays Jenai Martinez McAllen High 10-00 PSJA North Winter Relays Nicole Richer Brownsville St. Joseph 10-00 Yellow Jacket Relays Talina Ochoa McAllen Memorial 10-00 PSJA North Winter Relays Jacqueline Medina Edcouch-Elsa 09-06 Albert T. Relays Alicia Salinas La Feria 09-00 Cats Relays Lyla Puente La Feria 09-00 Cats Relays Sandy Longoria Brownsville Pace 09-00 Earl Scott Relays Ava Castillo PSJA High 09-00 Mission Invitational Federica Gongora Sharyland High 09-00 Rey Ramirez Relays

Long Jump NAME SCHOOL MARK MEET Evelyn Ellis Los Fresnos 17-08.75 PSJA North Winter Relays Mya Pugh Weslaco High 17-02.5 Earl Scott Relays Kimora Fagan Edinburg High 17-02.5 Roberto Garza Relays Elle Wall Port Isabel 17-00 Santa Maria Cougar Relays Melanie Ramirez Rio Grande City 16-11.5 Rey Ramirez Relays Sophia Pecina Progreso 16-10.25 Knights of Columbus Relays Alondra Calzada Brownsville Veterans 16-06.5 Bobby Morrow Relays Paris Gomez Sharyland High 16-06 Rey Ramirez Relays Keira Castillo La Feria 16-05.5 Knights of Columbus Relays Dariana Luna McAllen High 16-05.5 HCISD Relays Kennedy Reininger Harlingen South 16-05.5 Roberto Garza Relays

Triple Jump NAME SCHOOL MARK MEET Evelyn Ellis Los Fresnos 35-03.5 Cats Relays Ann Mabadeje McAllen Memorial 35-02.25 Mission Invitational Melanie Ramirez Rio Grande City 35-02 Rey Ramirez Relays Melissa Kotzur Edinburg North 34-10 Bobby Morrow Relays Elle Hill Sharyland Pioneer 34-05 Earl Scott Relays Keira Castillo La Feria 34-04.5 Knights of Columbus Relays Mya Pugh Weslaco High 34-02.5 Earl Scott Relays Ecklyn Vaden McAllen High 34-02 HCISD Relays Sophia Pecina Progreso 34-00 Knights of Columbus Relays Avery Knight Raymondville 33-11.75 Santa Maria Cougars Relays