Track and field season is in full swing, with roughly three weeks of competition in the books. RGVSports.com compiled the top 10 marks this season in each event heading into this weekend’s meets and will continue to update the rankings on a week-by-week basis. Marks compiled are only official fully automated times (FAT) posted on Athletic.net. Coaches, please send corrections or updates to [email protected].

RUNNING EVENTS

100m Dash NAME SCHOOL TIME MEET Jaden Fuentes PSJA North 11.32 Battlin’ Bear Relays Elijah Trevino Edcouch-Elsa 11.39 La Maquina Quad Meet Jaime Lopez PSJA High 11.42 Earl Scott Relays Diego Salinas Mission High 11.48 Battlin’ Bear Relays Robert Pineda Los Fresnos 11.49 Cats Relays Damond Lopez McAllen High 11.55 Cats Relays Giovanni Villasana Edinburg High 11.57 Battlin’ Bear Relays Jaime Arciniega Donna North 11.57 La Maquina Quad Meet Xavier Rodriguez Donna High 11.62 Earl Scott Relays Jonathan Wendorf Harlingen South 11.63 Battlin’ Bear Relays

200m Dash NAME SCHOOL TIME MEET Xavier Rodriguez Donna High 23.04 Battlin’ Bear Relays Kian Jones San Benito 23.30 Cats Relays Ryan Vallejo PSJA High 23.30 Cats Relays Jose Vega Sharyland High 23.34 Cats Relays Jamal Polley Edinburg Vela 23.52 Cats Relays Ethan Guerra PSJA North 23.62 Battlin’ Bear Relays Caleb Moreno La Joya High 23.63 Yellow Jacket Relays Jyazian Moore Harlingen High 23.72 Earl Scott Relays Ethan Morales Edinburg Vela 23.74 Cats Relays Jon Garcia Weslaco High 23.75 Earl Scott Relays

400m Dash NAME SCHOOL TIME MEET Jorge Briones Sharyland High 50.10 Cats Relays Anthony Martinez Los Fresnos 51.20 Cats Relays Jyazian Moore Harlingen High 52.11 Earl Scott Relays Thomas Aparicio Mission High 52.16 Cats Relays Andrew Leal Sharyland Pioneer 52.38 Earl Scott Relays Fabian Garza Sharyland High 52.48 Cats Relays Jon Garcia Weslaco High 52.56 Earl Scott Relays Michael Vela Weslaco High 52.80 Earl Scott Relays Alejandro Guerra PSJA Memorial 53.00 Battlin’ Bear Relays Jacob Molina Edinburg Vela 53.11 Cats Relays

800m Run NAME SCHOOL TIME MEET Alexis Rodriguez Edinburg North 1:58.22 Cats Relays Diego Pina PSJA Memorial 1:58.58 Battlin’ Bear Relays Adrianno Gonzalez Weslaco East 1:59.15 Battlin’ Bear Relays Jesus H. Rodriguez Edinburg Economedes 1:59.72 Cats Relays Nathan Salinas La Feria 2:02.09 Cats Relays Christiano San Martin Mission High 2:02.81 Battlin’ Bear Relays Joseleovardo Carrizales Weslaco East 2:03.71 Battlin’ Bear Relays Ubaldo III Harlingen High 2:03.76 Earl Scott Relays Oscar Leal Donna High 2:04.67 Battlin’ Bear Relays Ramio Lozoya Mercedes 2:05.19 Battlin’ Bear Relays

1,600m Run NAME SCHOOL TIME MEET Alexis Rodriguez Edinburg North 4:29.01 Cats Relays Anthony Morales La Feria 4:33.27 Cats Relays Adrianno Gonzalez Weslaco East 4:34.53 Battlin’ Bear Relays Armando Morales La Feria 4:35.72 Cats Relays David Zuniga Sharyland Pioneer 4:36.29 Earl Scott Relays Evan Torres La Feria 4:36.67 Cats Relays Jesus H. Rodriguez Edinburg Economedes 4:37.26 Cats Relays Aidan Swanson PSJA Memorial 4:37.36 Battlin’ Bear Relays Juan Aguinaga Jr. Edcouch-Elsa 4:37.65 Yellow Jacket Relays Steven Guillen Edinburg High 4:38.43 Battlin’ Bear Relays

3,200m Run NAME SCHOOL TIME MEET Zachary Lamar Harlingen High 9:47.66 Earl Scott Relays Anthony Morales La Feria 9:51.25 Cats Relays David Zuniga Sharyland Pioneer 9:53.89 Earl Scott Relays Juan Aguinaga Jr. Edcouch-Elsa 9:54.89 La Maquina Quad Meet Evan Torres La Feria 10:02.13 Cats Relays Osbel Cisneros Harlingen High 10:02.95 Earl Scott Relays Octavian De La Serna Weslaco East 10:03.62 Battlin’ Bear Relays Darian Coronado PSJA High 10:04.39 Battlin’ Bear Relays Ricardo Chacon Donna North 10:09.55 La Maquina Quad Meet Aaron Nava Weslaco East 10:09.67 Battlin’ Bear Relays

110m Hurdles NAME SCHOOL TIME MEET Osiel Cantu PSJA High 14.87 Battlin’ Bear Relays Masyn Vela McAllen Memorial 15.05 PSJA North Winter Relays Hector Suarez PSJA Memorial 15.26 Battlin’ Bear Relays Bruno Cavazos Sharyland High 16.02 Cats Relays Sergio Briones Edinburg Vela 16.33 Cats Relays Josiah Castillo San Benito 16.56 Cats Relays Mauricio Garza Sharyland High 16.62 PSJA North Winter Relays Noah Huerta Harlingen High 16.87 PSJA North Winter Relays Yari Cabrera Harlingen South 16.93 Earl Scott Relays Nathan Rocha McAllen High 17.00 Cats Relays

300m Hurdles NAME SCHOOL TIME MEET Masyn Vela McAllen Memorial 39.40 PSJA North Winter Relays Hector Suarez PSJA Memorial 39.79 Battlin’ Bear Relays Osiel Cantu PSJA High 40.43 Battlin’ Bear Relays Dylan Goodson McAllen Memorial 41.62 PSJA North Winter Relays Andre Matamoros PSJA North 41.70 PSJA North Winter Relays Noah Huerta Harlingen High 41.71 PSJA North Winter Relays Abel Lucio Mission Veterans 42.54 Battlin’ Bear Relays Josiah Castillo San Benito 42.59 Cats Relays Yari Cabrera Harlingen South 43.32 Battlin’ Bear Relays Gael Garcia San Benito 43.41 Cats Relays

4×100 Relay SCHOOL TIME MEET McAllen High 43.46 Cats Relays Edinburg Vela 43.81 Cats Relays Sharyland Pioneer 43.87 PSJA North Winter Relays Brownsville Hanna 44.13 Earl Scott Relays PSJA North 44.13 Battlin’ Bear Relays Mission High 44.14 Cats Relays San Benito 44.18 Cats Relays Harlingen High 44.25 PSJA North Winter Relays Sharyland High 44.32 Cats Relays Mission Veterans 44.35 Battlin’ Bear Relays

4×200 Relay SCHOOL TIME MEET Sharyland Pioneer 1:31.42 PSJA North Winter Relays Mission High 1:32.66 PSJA North Winter Relays PSJA High 1:33.05 Battlin’ Bear Relays PSJA North 1:33.07 Battlin’ Bear Relays Brownsville Lopez 1:33.15 Earl Scott Relays Brownsville Hanna 1:33.65 Earl Scott Relays San Benito 1:33.73 Cats Relays Mission Veterans 1:33.82 Battlin’ Bear Relays Edinburg North 1:34.04 Cats Relays La Joya Palmview 1:34.21 Cats Relays

4×400 Relay SCHOOL TIME MEET Sharyland Pioneer 3:20.74 PSJA North Winter Relays Harlingen High 3:28.38 Earl Scott Relays Sharyland High 3:29.66 PSJA North Winter Relays Los Fresnos 3:31.84 Cats Relays Weslaco High 3:32.57 Earl Scott Relays Edinburg North 3:33.28 Cats Relays Edinburg Vela 3:33.40 Cats Relays Edinburg High 3:34.34 Battlin’ Bear Relays McAllen High 3:34.91 Cats Relays Weslaco East 3:35.03 Battlin’ Bear Relays

FIELD EVENTS

Shot Put NAME SCHOOL MARK MEET Kristopher Perez Edinburg Vela 56-00.5 Cats Relays Ronnie Ramirez Edinburg Vela 52-09.5 Cats Relays Matthew Perez Mercedes 46-07 Earl Scott Relays Miguel Leal Edinburg North 45-11 Cats Relays Michael Banda McAllen Rowe 45-01.5 PSJA North Winter Relays Pablo Gonzalez Sharyland High 44-06 PSJA North Winter Relays Mathew Pinion Brownsville Veterans 43-11 Yellow Jacket Relays Jacob Ortiz Harlingen High 43-10.5 PSJA North Winter Relays Daniel Perez Mercedes 43-09.5 Earl Scott Relays Cash Harrell Harlingen South 43-06 Earl Scott Relays

Discus NAME SCHOOL MARK MEET Kristopher Perez Edinburg Vela 153-00 Cats Relays Cash Harrell Harlingen South 146-08 Earl Scott Relays Alejandro Alvarado Edinburg North 141-04 Cats Relays Viktor Rodriguez PSJA Memorial 137-10.5 Cats Relays Rigo Regalado Donna North 137-10 La Maquina Quad Meet Matthew Perez Mercedes 135-08 Earl Scott Relays Rey Guzman Weslaco High 135-01 Earl Scott Relays Jacob Ortiz Harlingen High 134-11 PSJA North Winter Relays Jesus Cedillo Edinburg Vela 131-08 Cats Relays Pablo Gonzalez Sharyland High 130-00 PSJA North Winter Relays

High Jump NAME SCHOOL MARK MEET Jyazian Moore Harlingen High 6-02 Earl Scott Relays Michael Vela Weslaco High 6-02 Bobby Morrow Relays Armando Davila PSJA High 6-00 PSJA North Winter Relays Andreas Deur Harlingen High 5-10 Earl Scott Relays Calvin Harris Sharyland High 5-10 Cats Relays Damian Cantu Vanguard Rembrandt 5-10 Yellow Jacket Relays Oscar Valencia Los Fresnos 5-10 Cats Relays Jamari Smith Edinburg North 5-08 Cats Relays Nicholas Karam McAllen High 5-08 Cats Relays Noel Mouton Valley View 5-08 Yellow Jacket Relays Sebastian Coronado Sharyland Pioneer 5-08 Earl Scott Relays

Pole Vault NAME SCHOOL MARK MEET Estevan Rocha Weslaco High 12-00 Earl Scott Relays Jonathan Villarreal Sharyland Pioneer 12-00 Earl Scott Relays Kristian Domanski San Benito 12-00 Bobby Morrow Relays Isaac Sanchez San Benito 11-00 Cats Relays Moises Castillo San Benito 11-00 Bobby Morrow Relays Trey De La Garza Sharyland Pioneer 11-00 Earl Scott Relays Angelo Proenza Harlingen High 10-06 Earl Scott Relays Julio Briones PSJA High 10-06 PSJA North Winter Relays Noah Moreno PSJA North 10-06 Yellow Jacket Relays Isaiah Longoria La Feria 10-06 Cats Relays

Long Jump NAME SCHOOL MARK MEET Angel Rodriguez Sharyland Pioneer 22-00.75 PSJA North Winter Relays Gabriel Rios Brownsville Lopez 21-06 Earl Scott Relays Xavier Rodriguez Donna High 21-03 Earl Scott Relays Jayreed Amaya Edcouch-Elsa 20-07 La Maquina Quad Meet Andreas Deur Harlingen High 20-05 Earl Scott Relays Jacob Trevino Edinburg Vela 20-04.75 Bobby Morrow Relays Joaquin Trevino La Feria 20-02.75 Cats Relays Max Alvarez McAllen High 20-02 Cats Relays Aleksander Flores PSJA High 20-01.75 PSJA North Winter Relays Joey Godinez Brownsville Hanna 19-10.5 Bobby Morrow Relays

Triple Jump NAME SCHOOL MARK MEET Gerry Gomez Brownsville Veterans 44-04 Yellow Jacket Relays Xavier Rodriguez Donna High 43-04 Earl Scott Relays Brandon Solis Mission High 42-09.5 PSJA North Winter Relays Gabriel Rios Brownsville Lopez 42-00 Earl Scott Relays Jaxson Shupe Edinburg Vela 41-10 Cats Relays Leonardo Jesus Lopez Los Fresnos 41-06 Cats Relays Colten Moore San Benito 40-09 Bobby Morrow Relays Francisco Pacheco Edinburg North 39-09.5 Cats Relays Jorge Briones Sharyland High 39-09 PSJA North Winter Relays Joey Godinez Brownsville Hanna 39-07 Bobby Morrow Relays