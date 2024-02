WRITER’S NOTE: ONLY GOALS SCORED DURING DISTRICT PLAY ARE TALLIED FOR OUR LISTS. Please email corrections or updates to [email protected].

Overall District Goal Leaders NAME TEAM GOALS GP GPG Rogelio Galvan Brownsville Jubilee 23 6 3.8 Diego Saldana Brownsville St. Joseph 20 9 2.2 Diego Guerra Brownsville Lopez 13 9 1.4 Martin Gonzalez Brownsville Porter 13 9 1.4 Jacob Ocanas PSJA North 12 9 1.3 Enrique Torres Donna North 11 9 1.2 Aaron Aguirre Brownsville IDEA Frontier 10 6 1.7 Omar Solis La Joya Juarez-Lincoln 10 6 1.7 Diego Torres Hidalgo 10 9 1.1 Hector Veliz Sharyland Pioneer 10 9 1.1 Ian Cerecedo Hidalgo 10 9 1.1 Jovanny Chavez Brownsville Pace 10 9 1.1 Julio Cardenas PSJA Memorial 10 9 1.1 Joshua Perez Progreso 9 6 1.5 Claudio Torres Brownsville St. Joseph 9 9 1.0 Juan Nieto Donna High 9 9 1.0

District 31-6A Name Team Goals Edgar Herrera Edinburg Economedes 2 Randy Galvan Edinburg Economedes 2 Duilio Luevano Edinburg High 2 Multiple tied w/ 1 N/A 1

District 32-6A Name Team Goals Adrian Longoria Brownsville Rivera 4 Jose Caballero Brownsville Rivera 3 Josh Trejo Los Fresnos 3 Manny Silva Los Fresnos 3 Alexis Morales San Benito 3 Multiple tied w/ 2 N/A 2

District 30-5A Name Team Goals Omar Solis La Joya Juarez-Lincoln 10 Aaron Andrade Laredo Nixon 8 Jose Garcia Roma 7 Alejandro Barcena Laredo Martin 5 Edgar Hernandez La Joya Juarez-Lincoln 4 Ruben Tijerina La Joya Juarez-Lincoln 4 Diego Tostado Mission Veterans 4 Esteban Gonzalez Roma 4 Multiple tied w/ 3 N/A N/A

District 31-5A Name Team Goals Jacob Ocanas PSJA North 12 Julio Cardenas PSJA Memorial 10 Hector Veliz Sharyland Pioneer 10 Iker Urueta Sharyland High 8 Emiliano Villegas Valley View 8 Francisco Gomez Sharyland High 7 Leo Mendoza McAllen High 6 Eleazar Garcia PSJA Memorial 6 Alan Martinez McAllen High 5 Pedro Galvan PSJA Southwest 5

District 32-5A Name Team Goals Diego Guerra Brownsville Lopez 13 Martin Gonzalez Brownsville Porter 13 Enrique Torres Donna North 11 Jovanny Chavez Brownsville Pace 10 Juan Nieto Donna High 9 Christopher De Leon Donna North 8 Ramon Zuniga Brownsville Lopez 6 Melvin Gomez Donna North 5 Richard Martinez Donna North 5 Multiple tied w/ 4 N/A 4

District 30-4A Name Team Goals Diego Torres Hidalgo 10 Ian Cerecedo Hidalgo 10 Alfonso Herrera IDEA Pharr 8 Matias Rivas IDEA Pharr 6 Alfonso Velasquez Hidalgo 5 Diego Rivera IDEA North Mission 5 Cristian Ortega IDEA Pharr 5 Jesus Gonzalez IDEA Pharr 5 Multiple tied w/ 4 N/A N/A

District 31-4A Name Team Goals Joshua Perez Progreso 9 Luis Almanza IDEA Alamo 8 Adrian Medina IDEA Edinburg Quest 7 Sebastian Chapa IDEA Edinburg Quest 7 Diego Macias Progreso 7 Jose Gutierrez Monte Alto 5 Eliazer Magallan Progreso 5 Multiple tied w/ 4 N/A 4

District 32-4A Name Team Goals Rogelio Galvan Brownsville Jubilee 23 Aaron Aguirre Brownsville IDEA Frontier 10 Gustavo Mata Brownsville Jubilee 7 Tony Garcia Port Isabel 7 Dominic Acosta Port Isabel 6 Leon Pena Port Isabel 5 Diego Delgado Brownsville IDEA Frontier 3 Alex Fernandez Brownsville IDEA Riverview 3 Leo Quezada Rio Hondo 3 Multiple tied w/ 2 Multiple tied w/ 2 2