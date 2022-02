A look at the UIL Football Reclassification and Realignment for 2022-2024 released Thursday morning.

FOOTBALL

DISTRICT 31-6A

Edinburg High

Edinburg Economedes

Edinburg North

La Joya High

Mission High

PSJA High

DISTRICT 32-6A

Brownsville Hanna

Brownsville Rivera

Harlingen High

Los Fresnos

San Benito

Weslaco High

DISTRICT 15-5A DI

Edinburg Vela

La Joya Juarez-Lincoln

La Joya Palmview

McAllen High

McAllen Memorial

McAllen Rowe

PSJA North

Rio Grande City

DISTRICT 16-5A DI

Brownsville Lopez

Brownsville Pace

Brownsville Veterans

Donna High

Donna North

Harlingen South

Weslaco East

DISTRICT 15-5A DII

Brownsville Porter

Corpus Christi Flour Bluff

Edcouch-Elsa

Gregory-Portland

Mercedes

Valley View

DISTRICT 16-5A DII

Mission Veterans

PSJA Memorial

PSJA Southwest

Roma

Sharyland High

Sharyland Pioneer

DISTRICT 16-4A DI

Alice

Corpus Christi Calallen

Corpus Christi Tuloso-Midway

Hidalgo

Kingsville King

La Feria

Zapata

DISTRICT 16-4A DII

Bishop

Port Isabel

Raymondville

Grulla

DISTRICT 16-3A DI

Falfurrias

Lyford

Progreso

Rio Hondo

San Diego

Santa Gertrudis Academy

DISTRICT 16-3A DII

Banquete

George West

Hebbronville

Monte Alto

Odem

Santa Rosa

Taft

DISTRICT 16-2A DI

Ben Bolt-Palito Blanco

Freer

La Villa

Premont

Riviera Kaufer

Santa Maria

BASKETBALL & VOLLEYBALL

DISTRICT 31-6A

Edinburg High

Edinburg Economedes

Edinburg North

La Joya High

Mission High

PSJA High

DISTRICT 32-6A

Brownsville Hanna

Brownsville Rivera

Harlingen High

Los Fresnos

San Benito

Weslaco High

DISTRICT 30-5A

Edcouch-Elsa

La Joya Juarez-Lincoln

La Joya Palmview

Laredo Cigarroa

Laredo Martin

Laredo Nixon

Mission Veterans

Rio Grande City

Roma

DISTRICT 31-5A

Edinburg Vela

McAllen High

McAllen Memorial

McAllen Rowe

PSJA Memorial

PSJA North

PSJA Southwest

Sharyland High

Sharyland Pioneer

Valley View

DISTRICT 32-5A

Brownsville Lopez

Brownsville Pace

Brownsville Porter

Brownsville Veterans

Donna High

Donna North

Harlingen South

Mercedes

Weslaco East

DISTRICT 32-4A

Brownsville Harmony School of Innovation

Hidalgo

La Feria

Port isabel

Raymondville

Grulla

Zapata

DISTRICT 31-3A

Alamo IDEA

Donna IDEA

Edinburg IDEA

Edinburg IDEA Quest

North Mission IDEA

Pharr IDEA

Alamo Vanguard

Pharr Vanguard

Brownsville Vanguard

DISTRICT 32-3A

Brownsville IDEA Frontier

Brownsville IDEA Riverview

Brownsville IDEA Sports Park

Lyford

Monte Alto

Progreso

Rio Hondo

Santa Rosa

Weslaco IDEA Pike

DISTRICT 32-2A

Agua Dulce

Ben-Bolt Palito Blanco

Freer

La Villa

Premont

Riviera Kaufer

Santa Maria

DISTRICT 32-1A

Benavides

Bruni

Lasara

San Isidro

San Perlita

McMullen County