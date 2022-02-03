A look at the UIL Football Reclassification and Realignment for 2022-2024 released Thursday morning.
FOOTBALL
DISTRICT 31-6A
Edinburg High
Edinburg Economedes
Edinburg North
La Joya High
Mission High
PSJA High
DISTRICT 32-6A
Brownsville Hanna
Brownsville Rivera
Harlingen High
Los Fresnos
San Benito
Weslaco High
DISTRICT 15-5A DI
Edinburg Vela
La Joya Juarez-Lincoln
La Joya Palmview
McAllen High
McAllen Memorial
McAllen Rowe
PSJA North
Rio Grande City
DISTRICT 16-5A DI
Brownsville Lopez
Brownsville Pace
Brownsville Veterans
Donna High
Donna North
Harlingen South
Weslaco East
DISTRICT 15-5A DII
Brownsville Porter
Corpus Christi Flour Bluff
Edcouch-Elsa
Gregory-Portland
Mercedes
Valley View
DISTRICT 16-5A DII
Mission Veterans
PSJA Memorial
PSJA Southwest
Roma
Sharyland High
Sharyland Pioneer
DISTRICT 16-4A DI
Alice
Corpus Christi Calallen
Corpus Christi Tuloso-Midway
Hidalgo
Kingsville King
La Feria
Zapata
DISTRICT 16-4A DII
Bishop
Port Isabel
Raymondville
Grulla
DISTRICT 16-3A DI
Falfurrias
Lyford
Progreso
Rio Hondo
San Diego
Santa Gertrudis Academy
DISTRICT 16-3A DII
Banquete
George West
Hebbronville
Monte Alto
Odem
Santa Rosa
Taft
DISTRICT 16-2A DI
Ben Bolt-Palito Blanco
Freer
La Villa
Premont
Riviera Kaufer
Santa Maria
BASKETBALL & VOLLEYBALL
DISTRICT 31-6A
Edinburg High
Edinburg Economedes
Edinburg North
La Joya High
Mission High
PSJA High
DISTRICT 32-6A
Brownsville Hanna
Brownsville Rivera
Harlingen High
Los Fresnos
San Benito
Weslaco High
DISTRICT 30-5A
Edcouch-Elsa
La Joya Juarez-Lincoln
La Joya Palmview
Laredo Cigarroa
Laredo Martin
Laredo Nixon
Mission Veterans
Rio Grande City
Roma
DISTRICT 31-5A
Edinburg Vela
McAllen High
McAllen Memorial
McAllen Rowe
PSJA Memorial
PSJA North
PSJA Southwest
Sharyland High
Sharyland Pioneer
Valley View
DISTRICT 32-5A
Brownsville Lopez
Brownsville Pace
Brownsville Porter
Brownsville Veterans
Donna High
Donna North
Harlingen South
Mercedes
Weslaco East
DISTRICT 32-4A
Brownsville Harmony School of Innovation
Hidalgo
La Feria
Port isabel
Raymondville
Grulla
Zapata
DISTRICT 31-3A
Alamo IDEA
Donna IDEA
Edinburg IDEA
Edinburg IDEA Quest
North Mission IDEA
Pharr IDEA
Alamo Vanguard
Pharr Vanguard
Brownsville Vanguard
DISTRICT 32-3A
Brownsville IDEA Frontier
Brownsville IDEA Riverview
Brownsville IDEA Sports Park
Lyford
Monte Alto
Progreso
Rio Hondo
Santa Rosa
Weslaco IDEA Pike
DISTRICT 32-2A
Agua Dulce
Ben-Bolt Palito Blanco
Freer
La Villa
Premont
Riviera Kaufer
Santa Maria
DISTRICT 32-1A
Benavides
Bruni
Lasara
San Isidro
San Perlita
McMullen County