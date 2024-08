Check out the reported RGV high school cross country results from this past weekend. Coaches, please report any updates or corrections to [email protected].

36th Annual Yellow Jacket Invitational

David Ybarra Middle School

Edcouch, TX

Individual

Boys

1. Raphael Garcia, Eagle Pass, 16:18.23; 2. Juan Manuel Aguinaga, Edcouch-Elsa, 16:22.90; 3. Alex Alvarez, Eagle Pass, 16:23.80; 4. Zachary Lamar, Harlingen High, 16:27.11; 5. Jose Ventura, Lasara, 16:27.57; 6. Ubaldo Flores, Harlingen High, 16:42.14; 7. Yahir Martinez, Edinburg Economedes, 16:49.99; 8. Javier Ramirez, Eagle Pass Winn, 16:51.61; 9. Oscar Valencia, Edinburg Economedes, 17:03.70; 10. Raymond Mandell, Eagle Pass, 17:04.09.

Girls

1. Dana Rojas Vazquez, McAllen High, 17:53.08; 2. Kenzi Ramirez, McAllen High, 19:18.84; 3. Cierra Garcia, La Feria, 20:25.83; 4. Samar Gully, McAllen High, 20:25.83; 5. Sophia Simpson, McAllen High, 20:34.40; 6. Julianna Garcia, Harlingen High, 20:54.55; 7. Mia Cerda, La Feria, 20:54.93; 8. Olivia Martinez, Edcouch-Elsa, 21:25.35; 9. Destiny Duran, Harlingen High, 21:36.88; 10. Aileen Velasquez, Eagle Pass, 21:49.03.

Team

Boys

1. Eagle Pass, 36; 2. Harlingen High, 58; 3. Edinburg Economedes, 98; 4. Edcouch-Elsa, 115; 5. Progreso, 120; 6. Eagle Pass Winn, 139; 7. La Joya Juarez-Lincoln, 175; 8. Hidalgo, 183.

Girls

1. McAllen High, 27; 2. Harlingen High, 62; 3. La Feria, 65; 4. Eagle Pass, 77; 5. Edcouch-Elsa, 106.

Weslaco ISD Invitational

Mary Hoge Middle School

Weslaco, TX

Individual

Boys

1. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 16:21.7; 2. Kai Sepulveda, Harlingen South, 16:32.0; 3. Aaron Nava, Weslaco East, 16:46.5; 4. Octavian De La Serna, Weslaco East, 16:54.0; 5. Joshua Rodriguez, Weslaco High, 16:54. 6; 6. Alexander Nava, Weslaco East, 17:03.3; 7. Aron Martinez, Weslaco East, 17:23.0; 8. Adolfo Adame, Donna High, 17:54.8; 9. Oscar Leal, Donna High, 18:06.7; 10. Jeremiah Trejo, Donna High, 18:39.7.

Girls

1. Andrea Quintero, Weslaco East, 20:06.5; 2. Yazmin Guerra, PSJA Southwest, 20:08.2; 3. Sofia Holmes, Brownsville Hanna, 20:49.9; 4. Tea Martinez, Weslaco East, 21:23.1; 5. Jessica De Leon, Harlingen South, 21:47.2; 6. Mattie Castillo, Weslaco East, 21:56.6; 7. Aamarie Ebarb, Weslaco High, 22:03.9; 8. Sophia Jimenez, Harlingen South, 22:17.2; 9. Vanessa Garcia, Harlingen South, 22:18.9; 10. Camelya Gomez, PSJA Memorial, 22:35.2.

Team

Boys

1. Weslaco East, 19; 2. Donna High, 53; 3. Harlingen South, 60; 4. Brownsville Veterans, 102.

Girls

1. Weslaco East, 36; 2. Harlingen South, 37; 3. Weslaco High, 59; 4. PSJA Memorial, 92.

James Nikke Rowe Invitational

McAllen Rowe High School

McAllen, TX

Individual

Boys

1. David Zuniga, Sharyland Pioneer, 16:30.90; 2. Josue Cisneros, Mission High, 16:57.00; 3. Joaquin Padron, Edinburg Vela, 17:18.20; 4. Christiano San Martin, Mission High, 17:42.40; 5. Israel Lozano, McAllen Rowe, 17:54.40; 6. Jorge Valdez, McAllen Rowe, 18:00.20; 7. Diego Gonzalez, Sharyland Pioneer, 18:01.50; 8. Ramiro Ibarra, Mission High, 18:13.00; 9. James Krider-Gonzalez, Sharyland Pioneer, 18:24.00; 10. Jose Ibarra, Mission High, 18:29.20.

Girls

1. Genesis Ramirez, La Joya Palmview, 19:00.30; 2. Dana Rodriguez, Edinburg Vela, 19:36.90; 3. Galilea Carranza, Edinburg Vela, 20:50.60; 4. Asante Stewart, La Joya High, 21:08.50; 5. Andrea Colon, La Joya Palmview, 21:08.90; 6. Yaretzy Buentello, Sharyland Pioneer, 21:13.20; 7. Jacqueline Garcia, McAllen Rowe, 21:14.80; 8. Cintia Ganoa, Sharyland Pioneer, 21:27.80; 9. Adamaris Chico, La Joya Palmview, 21:54.40; 10. Alexia Rosas, PSJA North, 21:55.10.

Team

Boys

1. Mission High, 36; 2. Sharyland Pioneer, 51; 3. McAllen Rowe, 62; 4. Edinburg Vela, 85; 5. PSJA North, 115.

Girls

1. La Joya Palmview, 35; 2. Edinburg Vela, 40; 3. McAllen Rowe, 70; 4. PSJA North, 88; 5. Mission High.