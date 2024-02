Check out the latest RGV high school boys soccer district standings as of Feb. 27, 2024. Standings include all games played prior to Tuesday’s action. Coaches please report updates or corrections to [email protected].

x- clinched playoff berth z- clinched district title e- eliminated

District 31-6A Team W L T GF GA GD PTS Edinburg North 4 1 0 12 4 8 12 Edinburg Economedes 4 1 0 10 5 5 12 La Joya High 3 2 0 8 9 -1 9 Edinburg High 2 3 0 8 9 -1 6 PSJA High 1 4 0 4 9 -5 3 Mission High 1 4 0 9 15 -6 3

District 32-6A Team W L T GF GA GD PTS Brownsville Rivera 5 1 0 26 9 17 15 Harlingen High 5 1 0 12 7 5 15 Los Fresnos 3 2 1 21 9 12 11 San Benito 1 3 2 9 17 -8 6 Brownsville Hanna 1 3 2 14 16 -2 5 Weslaco High 0 5 1 3 27 -24 2

District 30-5A Team W L T GF GA GD PTS x- La Joya Juarez-Lincoln 9 1 0 48 8 40 27 Laredo Martin 7 2 1 23 11 12 22 Laredo Nixon 5 2 3 22 11 11 21 Roma 4 4 2 27 19 8 15 La Joya Palmview 3 4 3 23 16 7 13 Mission Veterans 3 5 2 9 19 -10 13 Rio Grande City 2 5 3 17 26 -9 9 e- Laredo Cigarroa 0 9 0 2 49 -47 0

District 31-5A Team W L T GF GA GD PTS Sharyland High 10 2 1 50 9 41 31 PSJA Memorial 9 2 2 35 15 20 31 Sharyland Pioneer 8 3 2 26 23 3 27 PSJA North 8 4 1 26 17 9 25 Valley View 6 5 2 30 26 4 20 McAllen High 5 5 3 23 24 -1 19 McAllen Rowe 3 5 5 16 18 -2 17 McAllen Memorial 2 7 4 17 29 -12 13 PSJA Southwest 2 9 2 17 41 -24 10 e- Edinburg Vela 0 11 2 14 36 -22 2

District 32-5A Team W L T GF GA GD PTS x- Brownsville Lopez 10 1 2 41 17 24 33 Donna North 10 1 2 52 9 43 32 Brownsville Porter 9 1 3 29 11 18 32 Brownsville Veterans 7 5 1 20 19 1 22 Mercedes 5 6 2 18 23 -5 17 Brownsville Pace 4 8 1 28 20 8 14 Donna High 4 8 1 21 43 -22 13 Weslaco East 2 8 3 9 24 -15 12 Harlingen South 3 9 1 12 29 -17 10 Edcouch-Elsa 2 9 2 17 51 -34 10

District 30-4A Team W L T GF GA GD PTS x- Hidalgo 11 0 1 52 10 42 35 x- IDEA Pharr 10 3 0 55 23 32 30 x- Vanguard Beethoven 8 4 1 29 25 4 26 North Mission IDEA 5 3 4 23 18 5 20 Vanguard Rembrandt 3 6 3 29 24 5 13 Vanguard Mozart 4 8 1 17 25 -8 13 Grulla 3 9 1 13 48 -35 11 Santa Maria 2 8 2 13 31 -18 10 Zapata 3 8 1 20 46 -26 10

District 31-4A Team W L T GF GA GD PTS x- Progreso 10 0 0 63 4 59 30 IDEA Edinburg Quest 7 3 1 59 33 26 23 IDEA Weslaco Pike 7 2 1 29 23 6 22 IDEA Alamo 7 3 0 50 25 25 21 IDEA Donna 4 6 0 31 36 -5 12 Monte Alto 4 6 0 11 23 -12 12 e-IDEA Edinburg 1 9 0 11 48 -37 3 e-Raymondville 0 11 0 7 70 -63 0

District 32-4A Team W L T GF GA GD PTS x- Brownsville Jubilee 9 0 1 67 6 61 29 x- Port Isabel 8 2 0 28 9 19 24 IDEA Brownsville Frontier 6 4 0 28 17 11 18 IDEA Brownsville Riverview 5 4 1 24 12 12 16 La Feria 3 6 1 12 35 -23 10 Brownsville Harmony 3 7 0 20 41 -21 9 IDEA Brownsville Sports Park 2 7 1 23 40 -17 8 Rio Hondo 2 8 0 14 56 -42 6