EDITOR’S NOTE: DISTRICT 32-5A STANDINGS HAVE BEEN UPDATED TO REFLECT FORFEITED GAMES BY BROWNSVILLE PACE.

Check out the latest district standings heading into Friday’s slate of RGV HS boys soccer action. Click here for a full schedule of tonight’s action.

District 30-5A Standings Team W L T GF GA GD PTS La Joya Juarez-Lincoln 3 0 0 18 2 16 9 Laredo Nixon 1 0 2 5 3 2 7 Roma 2 1 0 11 7 4 6 Laredo Martin 2 1 0 4 3 1 6 La Joya Palmview 0 1 2 2 4 -2 3 Mission Veterans 1 2 0 5 7 -2 3 Rio Grande City 0 1 2 2 3 -1 2 Laredo Cigarroa 0 3 0 1 19 -18 0

District 31-5A Standings Team W L T GF GA GD PTS Sharyland High 6 0 0 29 3 26 18 PSJA Memorial 5 1 0 19 9 10 15 Sharyland Pioneer 3 2 1 11 12 -1 11 PSJA North 3 2 1 12 10 2 10 McAllen High 3 2 1 11 11 0 10 Valley View 2 3 1 14 16 -2 7 McAllen Memorial 1 3 2 9 14 -5 7 McAllen Rowe 2 4 0 7 8 -1 6 PSJA Southwest 1 4 1 8 19 -11 5 Edinburg Vela 0 5 1 12 14 -2 1

District 32-5A Standings Team W L T GF GA GD PTS Donna North 6 0 0 31 3 28 18 Brownsville Porter 5 0 1 15 6 9 16 Brownsville Lopez 4 1 1 20 10 10 13 Brownsville Veterans 4 2 0 8 6 2 12 Mercedes 3 3 0 8 11 -3 9 Harlingen South 2 4 0 6 14 -8 6 Edcouch-Elsa 2 4 0 7 29 -22 6 Weslaco East 0 3 3 3 11 -8 6 Brownsville Pace 1 5 0 16 10 6 3 Donna High 0 5 1 5 22 -17 1

District 30-4A Standings Team W L T GF GA GD PTS Hidalgo 5 0 1 28 8 20 17 IDEA Pharr 5 2 0 25 8 17 15 North Mission IDEA 3 0 3 12 7 5 12 Vanguard Beethoven 3 2 1 12 15 -3 11 Grulla 3 3 1 10 19 -9 11 Zapata 2 4 0 12 19 -7 6 Santa Maria 2 4 0 8 18 -10 6 Vanguard Rembrandt 1 5 0 11 16 -5 3 Vanguard Mozart 1 5 0 8 16 -8 3

District 31-4A Standings Team W L T GF GA GD PTS Progreso 3 0 0 12 20 2 9 IDEA Weslaco Pike 3 0 0 5 10 4 9 Monte Alto 2 1 0 14 5 4 6 IDEA Alamo 2 1 0 5 12 12 6 IDEA Edinburg Quest 1 2 0 3 14 14 3 IDEA Donna 1 2 0 5 7 11 3 Raymondville 0 3 0 3 4 10 0 IDEA Edinburg 0 3 0 4 5 21 0

District 32-4A Standings Team W L T GF GA GD PTS Brownsville Jubilee 3 0 0 26 1 25 9 IDEA Brownsville Frontier 2 1 0 8 6 2 6 Port Isabel 2 1 0 6 4 2 6 Rio Hondo 2 1 0 9 9 0 6 La Feria 2 1 0 5 8 -3 6 IDEA Brownsville Riverview 1 2 0 5 6 -1 3 IDEA Brownsville Sports Park 0 3 0 5 17 -12 0 Brownsville Harmony 0 3 0 6 19 -13 0

*PLEASE REPORT UPDATES AND CORRECTION TO [email protected]*