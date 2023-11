Border Bash Scores and Schedule

Thursday Scores

Harlingen South 57, Mission Veterans 28

Brownsville Veterans 68, Zapata 26

San Benito 85, Donna North 15

Edinburg High 70, Sharyland Pioneer 46

Mercedes 45, Hidalgo 39

Rio Grande City 32, Mission High 29

McHi 46, San Diego 27

Weslaco High 51, Sharyland High 23

Brownsville Rivera 43, McAllen Memorial 33

Weslaco East 29, La Joya High 27

McAllen Rowe 47, Los Fresnos 41

Donna High 63, La Joya Juarez-Lincoln 30

Brownsville Veterans 68, PSJA High 32

Mission Veterans 51, SA Jefferson 25

Laredo Nixon 75, Donna North 17

Alice 59, Mission High 44

Mercedes 40, Laredo Cigarroa 33

CC Moody 64, Sharyland High 30

Brownsville Lopez 55, San Diego 51

SA Lanier 47, Weslaco East 37

Brownsville Rivera 36, Laredo Martin 24

SA Clemens 62, Donna High 22

La Joya Palmview 60, Los Fresnos 28

Harlingen South 67, SA Jefferson 23

PSJA High 32, Zapata 30

San Benito 52, Laredo Nixon 42

Edinburg High 83, CC King 19

Laredo Cigarroa 42, Hidalgo 26

Alice 37, Rio Grande City 27

McHi 54, Brownsville Lopez 44

Weslaco High 41, CC Moody 34

McAllen Memorial 57, Laredo Martin 48

La Joya High 47, SA Lanier 28

La Joya Palmview 38, McAllen Rowe 24

SA Clemens 86, La Joya Juarez-Lincoln 21

Friday Schedule

At McAllen Memorial

G37: SA Jefferson vs. San Diego at 9:30 a.m.

G38: Donna North vs. Laredo Martin at 9:30 a.m.

At McAllen Rowe

G39: Mission Veterans vs. Brownsville Lopez at 9:30 a.m.

G40: Laredo Nixon vs. McAllen Memorial at 9:30 a.m.

At McHi

G41: Harlingen South vs. McHi at 9:30 a.m.

G42: San Benito vs. Brownsville Rivera at 9:30 a.m.

At McAllen Memorial

G43: Weslaco East vs. Hidalgo at 11 a.m.

G44: Mission High vs. La Joya Juarez-Lincoln at 11 a.m.

At McAllen Rowe

G45: La Joya High vs. Laredo Cigarroa at 11 a.m.

G46: Rio Grande City vs. Donna High at 11 a.m.

At McHi

G47: SA Lanier vs. Mercedes at 11 a.m.

G48: Alice vs. SA Clemens at 11 a.m.

At Memorial

G49 Zapata vs W37 at 12:30 p.m.

G50 Sharyland High vs. W38 at 12:30 p.m.

At McAllen Rowe

G51: PSJA High vs W39 at 12:30 p.m.

G52: CC Moody vs. W40 at 12:30 p.m.

At McHI

G53: Brownsville Veterans vs W41 at 12:30 p.m.

G54: Weslaco High vs. W42 at 12:30 p.m.

At Memorial

G55 CC King vs. w43 at 2 p.m.

G56: Los Fresnos vs. W44 at 2 p.m.

At McAllen Rowe

G57: Sharyland Pioneer vs. W45 at 2 p.m.

G57: McAllen Rowe vs. W46 at 2 p.m.

At McHi

G58: Edinburg High vs. W47 at 2 p.m.

G59: La Joya Palmview vs. W48 at 2 p.m.

