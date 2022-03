Election Day polling locations for Rio Grande Valley primaries (Updated)

Listed below are all the election day polling stations for Hidalgo and Cameron counties.

Click here to skip to Cameron County polling locations.

HIDALGO COUNTY

Alamo

Farias Elementary School 1100 W. Acacia Ave. Gym (Gimnasio)

Sgt. Fernando De La Rosa Memorial Library 416 N. Tower Rd. Meeting Room/Computer Area (Sala de Reuniones/Area de Computación))

Donna

Amigos Del Valle 1408 Silver Ave. Main Entrance (Entrada Principal)

Edcouch

Sgt. Rodriguez Community Center 320 W. Santa Rosa Ave. Meeting Room/Technology Room (Sala de Reuniones/Sala de Tecnología)

Edinburg

B.L. Garza Middle School 1202 N. MonMack Rd. Gym (Gimnasio)

Canterbury Elementary School 2821 W. Canton Rd. Hallway (Pasillo)

De Escandon Elementary School 1100 E. Trenton Rd. Lobby (Vestíbulo)

Economedes High School 1414 N. Alamo Rd. Performing Arts Center (Centro de Artes Escénicas)

Edinburg Parks and Recreation Wellness Center 315 E. Palm Dr. Game Room (Sala de Juego)

Elections Annex Building 317 N. Closner Blvd. “Rear” Annex Room (Habitación Anexa)

South Middle School 601 W. Freddy Gonzalez Dr. West Entrance (Entrada Oeste)

UTRGV 1201 W. University Dr. STAC Lounge (Salón STAC)

Elsa

Elsa Municipal Court 216 E. 4th St. Court Chambers (Salas de la Corte)

Granjeno

Granjeno City Hall 6603 S. FM 494 Conference Room (Sala de Conferencias)

Hidalgo

Hidalgo City Hall 704 E. Ramón Ayala Dr. Commissioners Chambers (Sala de Comisionados)

La Villa

Multi-Purpose Building 500 E. 9th St. Classroom/Boardroom (Salón de Clases/Sala del Juntas)

McAllen

Fireman’s Pumphouse 201 N. 1st. St. Main Entrance (Entrada Principal)

Fossum Middle School 7800 N. Ware Rd. Front Entrance (Entrada Frontal)

Gonzalez Elementary School 201 E. Martin Ave. Front Entrance (Entrada Frontal)

Lark Community Center 2601 Lark Ave. Exercise Room (Sala de Ejercicios)

McAllen Public Library 4001 N. 23r. St. Meeting Room A & B (Sala de Reuniones A y B)

Palm View Community Center 3401 W. Jordan Rd. W. Exercise Room (Sala de Ejercicios)

STC Nursing Campus 1101 E. Vermont Ave. Community Room 1.305 (Salón Comunitario 1.305)

STC Pecan Campus 3201 Pecan Blvd. Old Cafeteria (Cafetería Antigua)

STC Technology Campus 3700 W. Military Hwy. Atrium (Atrio)

Mercedes

Mercedes Civic Center 520 E. 2nd St. Main Entrance (Entrada Principal)

Mission

Bannworth Gym 1822 N. Shary Rd. Gym (Gimnasio)

CLOSED Mission Fire Department 415 W. Tom Landry Training Room (Habitación de Entrenamiento)

O’Grady Elementary School 810 W. Griffin Parkway Library (Biblioteca)

Monte Alto

Monte Alto Elementary School 25149 1st St. Gym (Gimnasio)

Palmhurst

Rafael A. Cantu Jr. High School 5101 N. Stewart Rd. LRC Library (Biblioteca de LRC)

Pharr

Jose Pepe Salinas Recreation Center 1011 W. Kelly Ave. Small Hall (Salón Pequeño)

Liberty Middle School 1212 S. Fir St. Cafeteria/Gym (Cafetería/Gimnasio)

Napper Elementary School 903 N. Flag St. Cafeteria (Cafetería)

Pharr Development & Research Center 850 W. Dicker Rd. Conference Area (Área de Conferencias)

Valley View 5th Grade Campus 9701 S. Jackson Rd. Cafeteria (Cafetería)

San Juan

San Juan Fire Station #2 2301 N. Raul Longoria Rd. Meeting Room (Sala de Reuniones)

San Juan Memorial Library 1010 S. Standard Ave. Multi-Purpose Room (Salón Multiuso)

Sorensen Elementary School 701 E. Sam Houston St. Library (Biblioteca)

Sullivan

Sullivan WIC Clinic 371 W. Expy. 83 Lobby (Vestíbulo)

Weslaco

Business Visitor & Event Center 275 S. Kansas Ave. Conference Room A & B (Sala de Conferencias A y B)

Stephen F. Austin School 599 W. 4th St. USDA Building (Edificio USDA)

Hidalgo County Republican Party Polling Locations

Alamo

Sgt. Fernando Library 416 N. Tower Rd.

Alton

Alton Rec. Center 349 Daws Ave.

Edinburg

Canterbury Elem. School 2821 W. Canton Rd.

UTRGV 1201 W. University Dr.

Election Annex 317 N. Closner Blvd.

Elsa

Elsa Municipal Court 216 E. 4th St.

McAllen

Fireman’s Pumphouse 201 N. 1st St.

Lark Community Center 2601 Lark Ave.

Palm View Community Center 3401 Jordan Ave.

Milam Elementary School 3800 N. Main St.

Mercedes

Mercedes Civic Center 520 E. 2nd St.

Mission

Bannworth Gym 1822 N. Shary Rd.

Mission Parks & Rec Center 721 Bryan Rd.

Palmview

Palmview Rec Center 406 W. Veterans Blvd.

Pharr

Pharr Development & Research 850 W. Dicker Rd.

Jose Pepe Salinas Center 1011 W. Kelly Ave.

San Juan

San Juan Memorial Library 1010 S. Standard Ave.

Weslaco

Business Visitors and Event Center 275 S. Kansas

CAMERON COUNTY

Republican and Democrat Polling Locations

Port Isabel

>> Port Isabel City Hall, 305 E. Maxan St.

Las Yescas

>> Las Yescas Elementary School, 23413 FM 803

Los Fresnos

>> Los Fresnos Community Center, 204 N. Brazil St.

Olmito

>> Villarreal Elementary School, 7770 E. Lakeside Blvd.

Brownsville

>> Hudson Elementary School, 2980 FM 802

>> Rivera High School, 6955 FM 802

>> Sharp Elementary School, 1439 Palm Blvd.

>> Burns Elem. School, 1974 E. Alton Gloor Road

>> Oliveira Middle School, 444 Land O’Lakes Drive

>> Benavides Elementary School, 3101 McAllen Road

San Benito

>> Fred Booth Elementary School, 705 Zaragoza St.

>> Ed Downs Elementary School, 1302 N. Dick Dowling

>> La Paloma Elementary School, 35076 Padilla St.

Harlingen

>> Bonita Park Community Bldg., 601 S. Rangerville Road

>> Harlingen Outreach Center, 1102 S. Commerce St.

>> Long Elementary School, 2601 N. Seventh St.

>> Austin Elementary School, 700 E. Austin

>> Zavala Elementary School, 1111 North “B” St.

>> UTRGV Clinical Education Bldg. Auditorium, 2102 Treasure Hills Blvd.

>> Gutierrez Middle School, 3205 W. Wilson Road

Santa Maria

>> Santa Maria ISD Administrative Bldg. Board Room, 11119 Military Hwy 281

Los Indios

>> Los Indios Community Center, 309 E. Heywood St.

Santa Rosa

>> Maria Luisa Ruiz Guerra County Annex, 116 Santa Vista Ave.

South Padre Island

>> South Padre Island City Hall, 4601 Padre Blvd.

Laguna Vista

>> Laguna Vista City Hall Board Room, 122 Fernandez St.

Democrat Polling Locations

Brownsville

>> Cameron County Courthouse Judicial Complex, 954 E. Harrison St.

>> Cromack Elementary School, 3200 E. 30th St.

>> Skinner Elementary School, 411 W. St. Charles St.

>> Russell Elementary School, 800 Lakeside Blvd.

>> Central Administration Bldg, 708 Palm Blvd.

>> El Jardin Elementary School, 6911 Boca Chica Blvd.

>> R.L. Martin Elementary School, 1701 Stanford Ave.

>> Villa Nueva Elementary School, 7455 Old Military Road

>> J.T. Canales Elementary School, 1811 International Blvd.

>> Faulk Middle School, 2200 Roosevelt St.

>> Gonzalez Elementary School, 4350 Jaime Zapata Ave.

>> Stell Middle School, 1105 Los Ebanos St.

>> Yturria Elementary School, 2955 W. Tandy Road

>> Besteiro Middle School, 6280 Southmost Road

>> James Pace High School, 314 W. Los Ebanos Blvd.

>> Del Castillo Elementary School, 105 Morningside Road

>> Christ the King Church, 2255 Southmost Road

>> Perkins Middle School, 4750 Austin Road

>> Brownsville Country Club Golf Center, 1800 W. San Marcelo Blvd.

>> Cameron Park Community Center, 2100 Gregory Ave.

>> Garden Park Elementary School, 855 Military Highway

>> Hanna High School, 2615 Price Road

>> Garza Elementary School, 200 Esperanza Lane

>> Olmito Elementary School, 2500 Arroyo Blvd.

>> Dora Romero Elementary, 9705 Cajun Blvd.

San Benito

>> La Encantada School, 35001 FM 1577

>> Sullivan Elementary School, 900 Elizabeth St.

>> San Benito Community Bldg., 210 E. Heywood St.

>> Frank Roberts Elementary School, 451 Biddle St.

>> Laureles Elementary School, 31393 FM 2893

Rio Hondo

>> Rio Hondo Civic Center, 121 N. Arroyo Blvd.

Harlingen

>> Harlingen High School, 1701 Dixieland Road

>> Bowie Elementary School, 309 W. Lincoln St.

>> Vernon Middle School, 125 S. 13th St.

>> Crockett Elementary School, 1406 W. Jefferson St.

La Feria

>> American Legion Hall, 219 E. Commerce Ave.

Primera

>> Primera Community Center, 16603 Community Drive

Combes

>> Combes Municipal Complex, 21626 Hand Road

Republican Polling Locations

Brownsville

>> Southmost Public Library, 4320 Southmost Road

Rio Hondo

>> Rio Hondo High School, 22547 State Hwy 345

Harlingen

>> Stuart Place Elementary School, 6701 W. Business 83

>> Jefferson Elementary School, 604 S. J St.

>> TSTC Cultural Arts Center, 1825 N. Loop 499

La Feria

>> La Feria City Hall, 115 E. Business 83