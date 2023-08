Reported scores and stats from Tuesday’s volleyball matches around the Rio Grande Valley. Coaches, remember to text your results to (956) 821-3834 or email to [email protected]

Non-district

Edinburg Economedes def. Juarez-Lincoln 25-16, 25-7, 25-14

La Villa def. Port Isabel 25-13, 25-16, 17-25, 25-21

Lyford def. Juan Diego 25-18, 25-18, 25-17

Mission Veterans def. Weslaco High 25-23, 25-15, 25-20

PSJA def. Los Fresnos 25-18, 25-15, 25-20

Roma def. La Joya High 25-18, 25-12, 25-15

District 31-3A

IDEA Pharr def. Vanguard Pharr 25-12, 25-9, 25-13

IDEA Quest def. IDEA North Mission (scores not provided)

District 32-3A

IDEA Frontier def. Progreso 20-25, 25-16, 25-20, 26-24

IDEA Weslaco Pike def. IDEA Sportspark 25-7, 25-17, 25-10

District 31-5A

Edinburg Vela def. PSJA Southwest 25-8, 25-13, 25-9

McAllen High def. McAllen Rowe 25-7, 25-11, 25-19

McAllen Memorial def. PSJA North 25-6, 25-9, 25-8

Sharyland High def. PSJA Memorial 25-8, 25-7, 25-14

Sharyland Pioneer def. Valley View 25-16, 25-8, 25-17

District 32-5A

Brownsville Lopez def. Donna High 25-13, 25-13, 16-25, 25-20

Brownsville Pace def. Donna North 25-5, 25-6, 25-3

Harlingen South def. Brownsville Veterans 25-20, 25-19, 22-25, 25-12

Mercedes def. Edcouch-Elsa 25-19, 25-14, 20-25, 25-17

Weslaco East def. Brownsville Porter 25-18, 14-25, 25-18, 25-11

BOX SCORES

Economedes: Alessey Rodriguez 22 points; Aissa Garcia 29 assists; Patty Garcia 11 kills; Jocelin Rosas 13 kills; Cassandra Vargas 10 kills

Juarez-Lincoln: Not reported

La Villa: Isabella Almazan 3 aces, 2 kills, 11 assists; Krystian Rodriguez 2 aces, 4 digs; Rainee Cantu 2 aces, 8 digs, 4 kills, 1 blockl Dalilah Alaniz 8 assists; Herlinda Rivera 3 digs.

Port Isabel: Not reported

Lyford: Miah Hernandez 8 kills, 3 digs, 1 ace; Kendra Coleman 12 assists, 4 digs, 4 kills, 2 aces; Heather May 7 kills, 4 aces; Donyalle Rodriguez 10 digs, 2 aces, 2 assists

Juan Diego: Not reported

Lyford: 4-4 overall

Johanna Montelongo 11 kills, 15 digs; Mia Dominguez 9 kills, 3 aces; Julianna Guajardo 15 kills, 9 digs, 1 block; Karina Lucio 2 kills; Alexa Carranza 25 digs, 3 aces; Kamila Figueroa 3 kills; Lexci Reyes 3 figs

Los Fresnos: Not reported

PSJA: 17-2 overall

Roma: Elaiza Martinez 11 kills, 1 ace, 3 blocks; Madelyn Garcia 4 kills, 1 ace, 13 digs; Jaiela Garza 16 assists, 3 digs; Paula Barba 4 kills, 3 aces, 3 digs, 3 blocks

La Joya: Not reported

Roma 12-3 overall

Frontier: Danna Melo 10 kills, 3 aces, 16 digs; Naema Alatorre 8 aces; Maddison Matlock 6 blocks; Alejandra Garza 10 kills, 10 digs, 2 aces

Progreso: Nnot reported

Frontier 6-3 overall, 1-0 in district

Pike: Natalie Rivera 13 kills; Donykah Mendoza 8 kills; Ileen Luna 4 kills

Sportspark: Not reported

Pike 3-5 overall, 1-0 in district; Sportspark 0-1

Abby Zamora 1 kill, 5 assists; Lauren Hanson 2 kills, 22 assists; Danika Verdooren 10 kills, 3 blocks; Laura Guizar 5 kills; Gaby Gracis 10 digs; Mia De La Garza 10 digs, 2 kills; Ava Tovar 6 digs; Savanah Rivera 2 kills, 1 block; Ameryss Gonzalez 2 kills; Daya Meza 3 kills; Maya Moreno 3 digs; Gloria Salinas 3 digs; Miranda Allen 2 kills, 1 block; Sophia Rosales 1 block

PSJA Southwest: Not reported

Vela 11-8, 1-0 in district; PSJA Southwest 0-1 in district

McAllen High: Braelyn Martinez 3 aces, 3 digs; Yaneli Rocha 2 aces, 4 kills, 17 assists; Katelyn Pritchard 2 aces, 1 kill, 12 assists, 2 digs; Karely Cantu 2 aces, 4 kills, 2 blocks; Katherine Williamson 10 kills, 4 digs, 1 block; Gabby Estringel 5 kills, 2 digs; Kaylen Ottmers 2 aces, 6 digs; Katelyn Vaden 1 ace, 3 digs; Kayla Salinas 1 kill; Danya Mireles 2 digs; Isabella Rivera 2 blocks, 1 kill

McAllen Rowe: Hailey Gonzalez 4 kills; Ariana Facundo 8 digs; Luanice Rivera 6 digs; Leana Palacios 6 assists

McHi 1-0 in district; Rowe 0-1 in district

Memorial: Amare Hernandez 7 kills, 4 digs, 2 assists; Madisyn Sosa 4 kills, 1 dig; Leah Garcia 5 kills; Kaitlyn Martin 4 kills, 5 digs, 1 ace; Gaby Torres 11 assists, 8 aces; Ashley Garza 5 assists, 1 ace; Juliet Trevino 10 digs, 6 aces, 1 assist

PSJA North: Not reported

Memorial 1-0 in district; PSJA North 0-1 in district

Sharyland: Kenisha Martinez 7 kills, 3 aces; Kassandra De La Garza 4 kills, 12 assists, 5 aces; Barbara Pena 4 kills; Valeria Hernandez 3 kills; Pamela Pena 6 kills; Kaitlin Rodriguez 9 assists, 3 aces; Claire Cantu 2 blocks; Ashlyn Garcia 2 blocks; Hannia Jimenez 1 ace

Memorial: Not reported

Sharyland 17-1, 1-0 in district; PSJA Memorial 0-1 in district

Tera Schumacher 5 aces, 18 assists, 2 kills, 3 digs; Scarlet Verjel 9 kills, 1 block; Aleena Zuniga 3 aces, 9 assists, 5 kills, 5 digs; Itzel Hernandez 11 kills, 1.5 blocks; Hailey Botello 2 aces, 3 kills, 4 digs; Izabella Cano 4 aces, 2 digs, 2 assists

Valley View: Not reported

Sharyland Pioneer: 14-2 overall, 1-0 in district; Valley View 0-1 in district

Donna: Serena Crawford 10 assists, 4 kills, 8 digs; Elisa Gonzalez 5 kills; Isabel Lawson 4 kills.

Lopez: Jasmine Cortinas 10 kills, 3 aces; Hailey Cano 8 kills; Paula Lopez 5 kills; Zarela Gamez 23 sigs

Donna 6-7, overall, 0-1 in district; Lopez 1-0 in district

Donna North: Jocelyn Regalado 2 kills, 5 digs; Ailed Saavedra 3 assists; Anaiya Gomez 2 aces, 1 dig; Joselin Jurado 1 kill, 1 dig; Lidiana Cantu 1 kill, 1 dig

Pace: Not reported

Donna North 1-10 overall, 0-1 in district; Pace 1-0 in district

Harlingen South: Malloree Mireles 10 kills; Kamryn Castill 9 kills, 26 assists; Raeana Lopez 5 kills; Areil Lopez 5 kills; Daniela Terron 3 aces; Katlynn Rodriguez 6 aces

Brownsville Veterams: Not reported

Harlingen South 1-0 in district; Brownsville Veterans 0-1 in district

Mercedes: Leah Adame 12 kills, 1 ace, 25 digs; Alex Gomez 44 digs, 1 ace, 3 assists; Hayden Ledesma 9 kills, 3 blocks, 1 dig; Jackie Bibian 23 digs, 8 kills, 1 ace; Ashley DeLeon 2 kills, 6 digs; Kailee Garcia 16 digs; De’Asia Brown 32 assists, 11 digs, 4 aces, 1 kill; Careli Ninno 1 kill; Kristine Garcia 5 digs; Isabella Parker 6 kills, 2 digs

Edcouch-Elsa: Not reported

Mercedes 1-0 in district; Edcouch-Elsa 0-1 in district