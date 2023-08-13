VALLEY HS CROSS COUNTRY RESULTS
FRIDAY’S MEETS
Weslaco ISD Invitational
Mary Hoge Middle School
Weslaco, TX
Individual
Boys
1. David Zuniga, Sharyland Pioneer, 16:38.1; 2. Eric Davis, Weslaco East, 16:44.1; 3. Joshua Rodriguez, Weslaco High, 16:50.3; 4. Adrianno Gonzalez, Weslaco East, 17:02.4; 5. Aaron Nava, Weslaco East, 17:19.6; 6. Octavian De La Serna, Weslaco East, 17:20.9; 7. Thomas Tamayo, Los Fresnos, 18:07.0; 8. Bryan Valverde, Brownsville Porter, 19:07.0; 9. Ivan Gonzalez, Weslaco East, 19:08.9; 10. Bryan Perez, Brownsville Porter, 19:15.7.
Girls
1. Mareli Cuellar, Weslaco East, 21:04.7; 2. Beatriz Hernandez, Brownsville Hanna, 21:29.6; 3. Andrea Quintero, Weslaco East, 21:34.9; 4. Christa Cavazos, Weslaco High, 21:39.1; 5. Stephanie Ruiz, Los Fresnos, 21:55.1; 6. Tea Martinez, Weslaco East, 22:05.2; 7. Nadine Molina, Sharyland Pioneer, 22:38.5; 8. Aamarie Ebarb, Weslaco High, 22:45.9; 9. Joanna Munoz, Weslaco East, 22:50.9; 10. Mattie Castillo, Weslaco East, 22:51.9.
Team
Boys
1. Weslaco East, 21; 2. Sharyland Pioneer, 56; 3. Los Fresnos 70; 4. Brownsville Hanna, 79.
Girls
1. Weslaco East, 19; 2. Brownsville Hanna, 44.
35th Annual Yellow Jacket Invitational
David Ybarra Middle School
Edcouch, TX
Individual
Boys
1. Armando Morales, La Feria, 15:36.21; 2. Anthony Morales, La Feria, 15:37.08; 3. Jose Ventura, Lasara, 16:12.17; 4. Juan Aguinaga Jr., Edcouch-Elsa, 16:18.93; 5. Evan Torres, La Feria, 16:34.21; 6. Roehl Rodriguez, McAllen Memorial, 16:46.98; 7. Rafael Rosas Garcia, Eagle Pass, 16:47.33; 8. Josue Cisneros, Mission High, 16:54.09; 9. Javier Ramirez, Eagle Pass Winn, 17:09.90; 10. Carlos De Los Santos, Eagle Pass, 17:12.06.
Girls
1. Kenzi Ramirez, McAllen High, 19:05.94; 2. Cierra Garcia, La Feria, 19:25.86; 3. Rebecca Davila, Edcouch-Elsa, 19:43.93; 4. Kaycei Salazar, La Villa, 19:47.42; 5. Mia Trevino, La Feria, 20:26.20; 6. Destiny Trevino, Edinburg Vela, 20:31.04; 7. Aliyah Fonseca, Harlingen South, 20:52.31; 8. Dana Rodriguez, Edinburg Vela, 21:00.62; 9. Jessica De Leon, Harlingen South, 21:10.73; 10. Itzel Rodriguez, Brownsville Veterans, 21:25.60.
Team
Boys
1. La Feria, 34; 2. Eagle Pass, 81; 3. McAllen Memorial, 94; 4. Eagle Pass Winn, 97; 5. Progreso, 122; 6. Donna High, 171; 7. Edcouch-Elsa, 173; 8. Santa Maria, 182; 9. Hidalgo, 195; 10. Brownsville Veterans, 202.
Girls
1. La Feria, 48; 2. Edinburg Vela, 51; 3. Brownsville Veterans, 76; 4. PSJA Memorial, 94; 5. Edcouch-Elsa, 95; 6. Donna North, 124.
Rio Grande City Rattler Invitational
Ringgold Middle School
Rio Grande City, TX
Individual
5A/6A Boys 5K
1. Patricio Garza, Sharyland High, 16:21.8; 2. Jesus Guzman, Laredo Nixon, 16:33.2; 3. Patricio Salinas, Sharyland High, 16:51.3; 4. Javier Martinez, Laredo Nixon, 17:04.5; 5. Israel Esparza, Laredo Nixon, 17:05.4; 6. Carlos Gallegos, McAllen Rowe, 17:43.7; 7. Hector Pena, Rio Grande City, 17:51.5; 8. Christopher Tudor, 17:53.8; 9. Jorge Sanchez, Laredo Nixon, 17:57.5; 10. Axel Lopez, Laredo Nixon, 17:58.2.
Sub-5A Varsity/5A-6A JV Boys 5K
1. Gary Custer, Hebbronville, 17:17.6; 2. Omar Rodriguez, Grulla, 18:15.7; 3. Ronaldo Ramirez, La Joya Palmview, JV, 18:15.9; 4. Gabriel Garcia, Zapata, 18:45.8; 5. George Valdez, McAllen Rowe JV, 18:57.6; 6. Azael Davila, La Joya Palmview JV, 19:18.9; 7. Juan Mendez, La Joya High JV, 19:28.8; 8. Daniel Salazar, McAllen Rowe JV, 19:42.7; 9. Mitchell Salinas, McAllen Rowe JV, 19:42.9; 10. Jesus Manuel Murrieta, Laredo Harmony, 20:01.6.
5A/6A Girls 5K
1. Morgan Ramos, Rio Grande City, 19:46.8; 2. Alessa De La Garza, Laredo Nixon, 19:54.5; 3. Yaritzy Acosta, La Joya Palmview, 20:32.0; 4. Genesis Ramirez, La Joya Palmview, 20:42.1; 5. Samantha Viruel, Laredo Nixon, 21:12.9; 6. Julissa Sandoval, Laredo Nixon, 21:18.9; 7. Alexa Ruiz, Laredo Nixon, 21:42.3; 8. Annette Soria, Mission Veterans, 21:48.9; 9. Sofia Garza, Sharyland High, 21:54.1; 10. Sophia Sandoval, Laredo Nixon, 22:07.9.
Sub-5A Varsity/5A-6A JV Girls Two Miles
1. Zaddie Santacruz, Laredo Nixon JV, 12:15.18; 2. Marlyn Sanchez, Zapata, 13:36.4; 3. Yartezi Gonzalez, Zapata, 13:50.3; 4. Kaitlynn Sierra, Laredo Nixon JV, 14:14.3; 5. Adriana Turi, Zapata, 14:24.0; 6. Belle Villarreal, Zapata, 14:24.1; 7. Veronica Solalinde, Laredo Nixon JV, 14:25.4; 8. Corrine Jackson, Laredo Nixon JV, 14:27.6; 9. Marlen Lopez, Laredo Nixon JV, 14:29.5; 10. Asante Stewart, La Joya High JV, 14:38.1.
Team
5A/6A Boys 5K
1. Laredo Nixon, 15; 2. Mission Veterans, 55; 3. Roma, 70.
Sub-5A Varsity/5A-6A JV Boys 5K
1. McAllen Rowe JV, 35; 2. Laredo Nixon JV, 81; 3. Laredo Harmony, 82; 4. Roma JV, 115; 5. Hebbronville, 116; 6. Zapata, 127; 7. La Joya High JV, 164; 8. Falfurrias, 224; 9. San Isidro, 239.
5A/6A Girls 5K
1. Laredo Nixon, 25; 2. La Joya Palmview, 62; 3. Mission Veterans, 70; 4. Sharyland High, 79; 5. Roma, 109.
Sub-5A Varsity/5A-6A JV Girls Two Miles
1. Laredo Nixon JV, 29; 2. Zapata, 35; 3. Grulla, 82; 4. La Joya High JV, 114; 5. Falfurrias, 130; 6. Mission High JV, 146; 7. Roma JV, 197.
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