DONNA — Donna North claimed the top three marks in the 1,600-meter run at the Rio Grande Valley Coaches Association Meet of Champions in the boys Class 6A prelims on Friday at Bennie LaPrade Stadium.

Jose Torres earned first with a personal record time of 4:42.24, followed by Ricardo Rubio at 4:44.91 and Benjamin Rubio at 4:48.62.

“We knew our team had it. We just had to put in the work today,” Ricardo Rubio said. “I know it’s hot, but we just got to fight through it.”

The RGVCA Meet of Champions finals begin at noon today with the field events, followed by running events at 5:45 p.m., all at Boggus Stadium in Harlingen. Meet of Champions finals qualifiers either finished in the top six in Class 6A and 5A, or top four in Class 1A-4A at Friday’s prelims, or previously posted a top qualifying time in the 800, 1,600 and 3,200-meter runs this season.

The trio of Chiefs — Ricardo Rubio (4:39.94), Torres (4:42.24) and Benjamin Rubio (4:44.67) — rank fourth, fifth and sixth individually in the District 32-6A standings.

“Practices are definitely good. When we’re running together, we have to push it to keep up with one another,” Torres said.

The Edinburg Vela 4×400 relay team trailed Edinburg North entering the anchor leg of the final race of the day at the Class 6A prelims. Vela’s Matthew Luna quickly made up ground and passed Edinburg North to earn a first-place finish with a time of 3:26.50. The SaberCats’ 4×400 relay team is made of Pablo Rivera, Jacob Molina, Jaxon Schupe and Luna.

RGVCA Meet of Champions Boys Prelims

Class 6A Mens Results

100 Meters Varsity 6A – Finals

1. 12 Erik Lozano 11.31a Edinburg Economedes

2. 11 Noel Serna 11.39a Edinburg

3. 12 Josue Landaverde 11.39a Harlingen

4. 11 Rolando Del Bosque 11.49a Edinburg

5. 12 Jarrid Lopez 11.51a San Benito

6. 12 Alberto Garcia 11.54a Harlingen

7. 11 Gavin Silva 11.54a Weslaco

8. 10 Jon Garcia 11.55a Weslaco

9. 11 Rene Guerra 11.56a La Joya

10. 9 Josue Limon 11.60a Los Fresnos

11. 12 Lorenzo Palacios 11.61a PR Edinburg North

12. 12 Yahir Rodriguez 11.63a PR Edinburg North

13. 11 Kian Torres 11.71a PR Harlingen

14. 11 Isaac Vidaurri 11.71a Edinburg North

15. - Anthony Ambriz 11.77a Brownsville Hanna

16. 12 Matthew Lopez 11.78a Edinburg Vela

17. 9 Andrew Rosales 11.82a PR La Joya

18. 11 Hudson Jenkins 11.86a PR Harlingen South

19. 12 Marcos Gonzalez 11.95a Harlingen South

20. 12 Oscar Tolentino 11.96a Pharr-San Juan-Alamo

21. 11 Luis Cantu 12.07a Edinburg Vela

22. 12 Evan Ramirez 12.07a PR Edinburg Vela

23. 11 Homero Cardenas 12.12a PR Edinburg

24. 11 Cesar Gomez 12.20a Weslaco

25. 9 Caleb Moreno 12.21a La Joya Juarez-Lincoln

26. 10 Mario Garcia 12.35a Brownsville Hanna

27. 12 Alan Cuellar 12.37a Brownsville Hanna

28. 11 Rodney Rodriguez 12.58a San Benito

29. 11 Jeremy Garcia 12.60a Brownsville Rivera

30. - Luis Revelez 12.68a Brownsville Rivera

31. 12 Santos Moreno 12.90a Mission

200 Meters Varsity 6A – Finals

1. 11 Keyshawn Garcia 22.44a Edinburg North

2. 11 Cristopher Barrera 22.76a Edinburg North

3. 11 Alberto Leal 23.00a SR Edinburg

4. 11 Edgar Rocha 23.05a Brownsville Rivera

5. 12 Erik Lozano 23.06a Edinburg Economedes

6. 11 Luis Galvan 23.06a PR Harlingen

7. 12 Julian Garcia 23.09a Brownsville Rivera

8. 12 Jarrid Lopez 23.18a San Benito

9. 11 Rene Guerra 23.19a PR La Joya

10. 12 Brandon Sandoval 23.32a PR Edinburg

11. 10 Jaime Lopez 23.35a Pharr-San Juan-Alamo

12. 12 Noah Peters 23.56a PR Harlingen South

13. 11 Daniel Montes 23.67a Mission

14. 9 Andrew Rosales 23.69a PR La Joya

15. 11 Gael Palestina 23.87a PR Los Fresnos

16. 11 Andrew Mendoza 23.87a Donna North

17. 12 Aiden Moreno 23.89a Harlingen South

18. 12 Yahir Rodriguez 24.13a PR Edinburg North

19. 11 Daniel Vera 24.35a PR Harlingen

20. 12 Joseph Arredondo 24.51a Brownsville Hanna

21. 12 Oscar Tolentino 24.59a SR Pharr-San Juan-Alamo

22. 11 Cesar Gomez 24.67a PR Weslaco

23. 10 Mario Garcia 24.68a Brownsville Hanna

24. 12 Heriberto Gonzalez 24.79a Edinburg Economedes

25. 11 Ricky Perez 24.86a PR San Benito

26. 11 Sean Gonzalez 24.90a PR Edinburg Vela

27. 12 John Lugo 25.41a PSJA North

28. 12 Damion Casas 25.83a Weslaco

28. 11 Rodney Rodriguez 25.83a San Benito

30. 11 Jeremy Garcia 25.86a Brownsville Rivera

31. 11 Damian Ochoa 25.99a Weslaco

32. 10 JC Valdez 26.75a PR PSJA North

33. 11 Gael Rodriguez 27.20a Mission

34. 12 Dominik Flores 27.27a PR Harlingen

400 Meters Varsity 6A – Finals

1. 12 Rene Renteria 49.61a PR Harlingen

2. 12 Alejandro Arellano 50.64a Brownsville Hanna

3. 11 Daniel Montes 51.06a PR Mission

4. 10 Jacob Molina 51.59a PR Edinburg Vela

5. 10 Jarod Cavazos 51.63a PR Weslaco

6. 12 John Segundo 52.11a PR Harlingen South

7. 11 Kevin Lira 52.47a PR Donna North

8. 11 Alejandro Hinojosa 53.28a Harlingen South

9. 12 Heriberto Gonzalez 53.35a Edinburg Economedes

10. 12 Orlando Martinez 54.70a PR Edinburg Economedes

11. 12 Joel Garcia 54.77a Edinburg Economedes

12. 12 Eros Medina-Ortiz 54.86a PR Edinburg North

13. 12 Jairo Pedraza 55.28a PR Donna North

14. 10 Leroy Palacios 55.78a PR PSJA North

15. 12 Alex Guerra 55.79a PR Edinburg

16. 11 Hudson Jenkins 55.98a PR Harlingen South

17. 11 Jahi Fagan 56.15a PR Edinburg

18. 11 Sean Gonzalez 56.26a Edinburg Vela

19. 11 Jaycen Rosales 56.27a Edinburg North

20. 12 Lorenzo Palacios 56.57a Edinburg North

21. 12 Gabriel Longoria 56.76a Los Fresnos

22. 10 JC Valdez 57.15a PSJA North

23. 12 Santos De La Rosa 57.32a Brownsville Rivera

24. 11 Anthony Ansiso 58.56a Weslaco

25. 12 Ernesto` Lara 58.74a PR La Joya Juarez-Lincoln

26. 12 Santos Moreno 59.08a PR Mission

27. 12 Norberto Hernandez 59.93a Weslaco

28. 10 Ryan Mendoza 1:00.94a Brownsville Rivera

29. 10 Bryan Garcia 1:01.43a Brownsville Rivera

f1. 10 Steven Ortegon 2:01.85a PR Harlingen South

2. 12 Dalys Hernandez 2:03.24a PR Edinburg Economedes

3. 10 Jesus Rodriguez 2:03.78a Edinburg Economedes

4. 12 John Abrego 2:04.22a Brownsville Hanna

5. 11 Anthony Ansiso 2:05.03a PR Weslaco

6. 12 Chris (Christopher) Nowak 2:06.80a SR Harlingen

7. 12 Gabriel Longoria 2:10.46a PR Los Fresnos

8. 10 Alan Reyes 2:10.93a Edinburg Vela

1600 Meters Varsity 6A – Finals

1. 12 Jose Torres 4:42.24a PR Donna North

2. 12 Ricardo Rubio 4:44.91a Donna North

3. 11 Benjamin Rubio 4:48.62a Donna North

4. 11 Jair Lopez 4:49.60a PR Edinburg North

5. 11 Carlos Montes 4:50.34a Brownsville Hanna

5. 12 Adrian Tobias 4:50.34a PR Edinburg

7. 11 Dario Nava 4:51.90a PR Mission

8. 11 Jose Zuniga 4:53.72a PR Pharr-San Juan-Alamo

3200 Meters Varsity 6A – Finals

1. 10 Ethan De Leon 10:23.97a Edinburg Vela

2. 12 Esteban Avila 10:24.23a PR Edinburg Economedes

3. 11 Alexis Garcia 10:27.34a Edinburg North

4. 11 Dario Nava 10:28.96a SR Mission

5. 12 Carlos Marchand 10:30.12a PR Harlingen

6. 11 Ethan Perez 10:30.90a PR Brownsville Hanna

7. 11 Shaun Ramirez 10:31.69a PR Edinburg North

110m Hurdles – 39″ Varsity 6A – Finals

1. 11 Isaac Castellano 15.99a Edinburg North

2. 12 Victor Salinas 16.21a Edinburg Economedes

3. 11 Chris Rodriguez 16.54a Harlingen

4. 12 Josh (Joshua) Vasquez 16.93a San Benito

5. 12 OJ Garcia 16.94a PR Harlingen South

6. 11 Aiden Sandoval 17.80a PR Harlingen

7. 11 Hector Munoz 18.21a San Benito

8. 10 Osiel Cantu 18.30a Pharr-San Juan-Alamo

9. 10 Dante Delgado 18.34a PR Los Fresnos

10. 12 Juan Carlos Perez 18.67a Brownsville Hanna

11. 12 Matt Cano 18.70a Harlingen South

12. 11 Michael Ambrosi 18.93a PR Harlingen

13. 9 Joaquin Romero 20.48a PR Harlingen South

14. 12 Andres Ramirez 21.35a Los Fresnos

15. 11 Joe Vargas 21.80a Edinburg Vela

300m Hurdles – 36″ Varsity 6A – Finals

1. 12 Victor Salinas 41.76a Edinburg Economedes

2. 11 Chris Rodriguez 41.80a PR Harlingen

3. 10 Osiel Cantu 42.88a PR Pharr-San Juan-Alamo

4. 12 Arturo Alaniz 43.82a Los Fresnos

5. 12 Andres Ramirez 43.96a PR Los Fresnos

6. 11 Isaac Castellano 43.97a Edinburg North

7. 11 Joe Vargas 44.12a Edinburg Vela

8. 12 Matt Cano 44.66a PR Harlingen South

9. 11 Caleb Conde 44.68a PR Harlingen

10. 12 Juan Carlos Perez 45.35a Brownsville Hanna

11. 11 Aiden Sandoval 45.73a PR Harlingen

12. 12 OJ Garcia 46.18a PR Harlingen South

13. 11 Edgar Pena 46.90a PR Edinburg North

14. 11 Ismael Garcia 47.53a Brownsville Rivera

15. 11 Hector Munoz 47.72a San Benito

16. 9 Joaquin Romero 48.49a PR Harlingen South

17. 10 Jose Williams 50.17a La Joya Juarez-Lincoln

4×100 Relay Varsity 6A – Finals

1. 43.46a La Joya Juarez-Lincoln

10 Daniel Chico

10 Moises Villanueva

11 Javier Castillo

11 Luis Olivas

2. 43.58a Harlingen

11 Kian Torres

12 Rene Renteria

11 Luis Galvan

12 Alberto Garcia

3. 43.89a Pharr-San Juan-Alamo

11 Andrew Castillo

10 Jaime Lopez

12 Oscar Tolentino

12 Viggo Lopez

4. 44.09a Harlingen South

12 John Segundo

12 Aiden Moreno

12 Fidencio Mesa

10 Jacob Cano

5. 44.18a Weslaco

10 Jon Garcia

11 Gavin Silva

11 Jeremy Perez

11 Mekhi Jones

6. 44.35a San Benito

11 Malachi Maldonado

10 Fabian Garcia

12 Michael Benavides

12 Jarrid Lopez

7. 44.47a Brownsville Hanna

- Anthony Ambriz

11 Arturo Perez

12 Alejandro Arellano

12 Isaiah Talamantez

8. 44.57a Edinburg

11 Rolando Del Bosque

11 Rivers Martinez

12 Roland Abrego

11 Homero Cardenas

9. 44.60a Edinburg Vela

12 Miguel Ibarra

12 Pablo Rivera

12 Justin Vega

12 Matthew Luna

10. 45.01a Los Fresnos

12 Matthew Padilla

9 Josue Limon

11 Gael Palestina

12 Aaron Garcia

11. 45.02a Edinburg North

12 Lorenzo Palacios

12 Martin Zapata

10 Ulysses Melendez

11 Cristopher Barrera

12. 45.44a Brownsville Rivera

11 Ismael Garcia

12 Juan j Garcia

11 Julio Garcia

11 Edgar Rocha

4×200 Relay Varsity 6A – Finals

1. 1:30.02a Edinburg North

12 Martin Zapata

10 Ulysses Melendez

11 Cristopher Barrera

11 Keyshawn Garcia

2. 1:31.21a La Joya Juarez-Lincoln

11 Pedro Rodriguez

10 Moises Villanueva

10 Daniel Chico

11 Luis Olivas

3. 1:31.46a Pharr-San Juan-Alamo

11 Andrew Castillo

12 Rudy Gonzalez

12 Viggo Lopez

10 Jaime Lopez

4. 1:31.63a Edinburg

11 Rolando Del Bosque

11 Alberto Leal

12 Brandon Sandoval

11 Rivers Martinez

5. 1:31.71a Harlingen South

12 Noah Peters

10 Jacob Cano

12 Fidencio Mesa

12 Aiden Moreno

6. 1:32.05a Edinburg Vela

12 Miguel Ibarra

12 Justin Vega

12 Pablo Rivera

12 Matthew Luna

7.

11 Jeremy Perez

11 Gavin Silva

11 Mekhi Jones

10 Jon Garcia

1:32.27a Weslaco

8. 1:33.52a Harlingen

11 Kian Torres

11 Santiago Jongintud

12 Alberto Garcia

11 Luis Galvan

9. 1:34.78a Brownsville Rivera

11 Ismael Garcia

12 Juan j Garcia

11 Julio Garcia

11 Edgar Rocha

10. 1:34.94a San Benito

11 Malachi Maldonado

10 Fabian Garcia

12 Michael Benavides

12 Luis Medina

11. 1:35.00a Donna North

10 Ruben Aguilera

9 Alan Cordero

11 Andrew Mendoza

12 Leonel Izaguirre

12. 1:35.32a Brownsville Hanna

11 Arturo Perez

12 Isaiah Talamantez

12 Charles Thirlwall

- Jose Jesus Godinez

4×400 Relay Varsity 6A – Finals

1. 3:26.50a Edinburg Vela

12 Pablo Rivera

10 Jacob Molina

10 Jaxon Schupe

12 Matthew Luna

2. 3:27.07a Harlingen

11 Fernando Quintanilla

11 Dominick Luna

11 Chris Rodriguez

12 Rene Renteria

3. 3:27.48a Edinburg North

12 Martin Zapata

11 Keyshawn Garcia

11 Jaycen Rosales

10 Ulysses Melendez

4. 3:27.65a Brownsville Hanna

11 Arturo Perez

12 Isaiah Talamantez

12 Charles Thirlwall

12 Alejandro Arellano

5. 3:28.51a Edinburg Economedes

12 Victor Salinas

12 Erik Lozano

12 Joel Garcia

10 Jesus Rodriguez

6. 3:34.76a Weslaco

11 Jeremy Perez

10 Jarod Cavazos

11 Mekhi Jones

10 Michael Vela

7. 3:35.78a Donna North

11 Kevin Lira

12 Jairo Pedraza

12 Leonel Izaguirre

9 Alan Cordero

8. 3:36.67a Harlingen South

10 Jacob Cano

10 Steven Ortegon

11 Alejandro Hinojosa

12 John Segundo

9. 3:40.92a Edinburg

11 Alberto Leal

11 Noel Serna

12 Brandon Sandoval

11 Rivers Martinez

10. 3:50.16a San Benito

12 Romeo Rodriguez

12 Luis Medina

10 Kristian Domanski

11 Homer Quiroz

11. 3:55.84a Los Fresnos

12 Arturo Alaniz

12 Gabriel Longoria

10 Dylan Thomas

11 Ryan Pineda

Shot Put – 12lb Varsity 6A – Finals

1. 12 Gabriel Elicerio 48-07.50 PSJA North

2. 12 Gerry Garcia 47-05.00 Los Fresnos

3. 10 Dante Garcia 47-01.50 PSJA North

4. 9 Kristopher Perez 45-06.50 Edinburg Vela

5. 12 Omar Mendiola 45-05.50 PR Los Fresnos

6. 12 Arnold Rodarte 45-02.00 PR Brownsville Rivera

Discus – 1.6kg Varsity 6A – Finals

1. 12 Daniel Rodriguez 165-01 PR Edinburg North

2. 12 Gabriel Elicerio 147-11 PR PSJA North

3. 12 Angel Contreras 131-06 Weslaco

4. 9 Kristopher Perez 130-07 PR Edinburg Vela

5. 10 Dante Garcia 128-04 PSJA North

6. 11 Taylor Medina 128-00 La Joya

High Jump Varsity 6A – Finals

1. 10 Jake Ramirez 5-08.00 PR Weslaco

1. 12 Orlando Martinez 5-08.00 Edinburg Economedes

1. 12 Kaies Affognon 5-08.00 Los Fresnos

1. 10 Michael Vela 5-08.00 Weslaco

1. 12 Alex Moreno 5-08.00 Los Fresnos

1. 12 Charles Thirlwall 5-08.00 Brownsville Hanna

Pole Vault Varsity 6A – Finals

1. 11 Santiago Jongintud 11-06.00 Harlingen

1. 11 Villarreal Warren 11-06.00 Edinburg

1. 11 Adalberto Del Angel 11-06.00 Mission

4. 11 Ismael Lerma 11-00.00 San Benito

4. 11 Ethan Urbina 11-00.00 Weslaco

4. 12 Javier Cruz 11-00.00 Edinburg North

Long Jump Varsity 6A – Finals

1. 12 Fidencio Mesa 20-06.25 PR Harlingen South

2. 12 Isaiah Talamantez 20-06.00 Brownsville Hanna

3. 12 Victor Salinas 20-05.00 Edinburg Economedes

3. 11 Daniel Montes 20-05.00 PR Mission

5. 12 Orlando Martinez 20-02.50 Edinburg Economedes

6. 12 Elias Ledesma 19-11.50 Harlingen South

Triple Jump Varsity 6A – Finals

1. 10 Jaxon Schupe 42-09.00 Edinburg Vela

1. 12 Elias Ledesma 42-09.00 PR Harlingen South

3. 12 Noah Peters 42-03.50 PR Harlingen South

4. 11 Daniel Montes 42-03.00 PR Mission

5. 12 Christian Luna 40-11.50 PR Harlingen

6. 11 Mariano Garcia 40-02.00 San Benito

Class 5A Mens Results

100 Meters Varsity – Finals

1. 11 Gael Romo 11.17a Weslaco East

2. 10 Diego Rodriguez 11.27a Roma

3. 11 Luis Silva 11.28a Donna

4. 12 Weston Guzman 11.34a McAllen

5. 10 Eric Gonzalez 11.39a PR Mission Sharyland

6. 11 Alek Gonzalez 11.40a PR Mission Sharyland

7. 12 Kolten Ottmers 11.46a PR McAllen

8. 12 Manny Hernandez 11.50a Edcouch-Elsa

9. 10 Jesus Fonseca 11.52a PSJA Memorial

10. 12 Mauricio Canales 11.52a McAllen Memorial

11. 12 Manuel Islas 11.53a Pharr Valley View

12. 12 Alexandro (AJ) Gonzalez 11.55a McAllen

13. 11 Alexis Chapa 11.58a Rio Grande City

14. 10 Issac Lozano 11.65a PR Roma

15. 10 Cesar Sauceda 11.67a PR McAllen Memorial

16. 12 Alexis Rodriguez 11.72a Edcouch-Elsa

17. 11 Brian Garces 11.73a La Joya Palmview

18. 12 Alejandro Martinez 11.73a PR Brownsville Lopez

19. 11 Alan Gonzalez 11.76a PR Mission Sharyland

20. 11 Gunnar Williams 11.80a PR Brownsville Porter

21. 11 Damian Ramirez 11.80a PR PSJA Memorial

22. 10 Andres Espinoza 11.85a PR McAllen Rowe

23. 9 Alejandro Alaniz 11.87a Rio Grande City

24. 10 Justin Gamez 11.90a Weslaco East

25. 11 Ivan Gonzales 11.91a Brownsville Pace

26. 10 Pablo Lopez 11.92a PR Mission Veterans Memorial

27. 9 Marcus Mata 11.92a PR Donna

28. 12 John Sandoval 11.94a PR PSJA Memorial

29. 12 Felipe Olvera 11.98a PR Mission Veterans Memorial

30. 12 Sebastion Cotrez 12.04a McAllen Memorial

31. 11 Frank Avila 12.09a PR McAllen Rowe

32. 12 Brock Williams 12.11a PR Brownsville Porter

33. 12 Jakob Yanez 12.12a PR Donna

34. 10 Marcelo Pena 12.15a Pharr Valley View

35. 12 Jose Casillas 12.16a Pharr Valley View

36. 10 Antonio Carrizales 12.19a PR Sharyland Pioneer

37. 11 Joe Cisneros 12.24a PR Mercedes

38. 12 Erick Arrendondo 12.37a PR Mission Veterans Memorial

39. 9 Jesus Salinas 12.41a PSJA Southwest

40. 10 Brandon Gracia 12.41a PR McAllen Rowe

41. 12 Adriel Trevino 12.49a PR Brownsville Porter

42. 10 Jose Guerra 12.55a PR La Joya Palmview

43. 12 Aaron Ochoa 12.62a Mercedes

44. 11 Vince Cardoza 12.74a PR Sharyland Pioneer

45. 11 Sebastian Garza 12.86a SR Roma

46. 12 Ramiro Munoz 12.87a PR Brownsville Pace

47. 12 Rey Coronado 15.27a PSJA Southwest

200 Meters Varsity – Finals

1. 12 Manuel Islas 22.83a PR Pharr Valley View

2. 10 Diego Rodriguez 22.95a PR Roma

3. 11 Gabriel Garza 23.02a PR Mission Sharyland

4. 9 Julian Cantu 23.06a PR McAllen Memorial

5. 12 Jordon Chappell 23.17a PR McAllen

6. 12 Manny Hernandez 23.27a Edcouch-Elsa

7. 12 Weston Guzman 23.35a McAllen

8. 12 Kenitay Munoz 23.54a SR Brownsville Lopez

9. 12 Jesus Coello 23.59a Brownsville Pace

10. 11 Silvino Gonzalez 23.63a PR Rio Grande City

11. 11 Joseph Barrerio 23.88a PR McAllen Rowe

12. 12 Jacob Gutierrez 23.88a Pharr Valley View

13. 9 Andrew Rivera 24.03a PR Sharyland Pioneer

14. 12 Alex Reyes 24.13a SR Brownsville Pace

15. 11 Jacob Cortinas 24.15a PR Brownsville Lopez

16. 11 Victor Cardenas 24.22a SR Rio Grande City

17. 12 Alexis Rodriguez 24.26a Edcouch-Elsa

18. 12 Alejandro Martinez 24.32a PR Brownsville Lopez

19. 12 Felipe Olvera 24.39a Mission Veterans Memorial

20. 11 Jesse James Garcia 24.43a SR Weslaco East

21. 11 Max Alaniz-Choy 24.45a SR McAllen Memorial

22. 10 Justin Gamez 24.96a Weslaco East

23. 12 Donovan Martinez 25.19a Edcouch-Elsa

24. 12 Erick Arrendondo 25.29a PR Mission Veterans Memorial

25. 12 Brando Tovar 25.36a PR McAllen

26. 12 Jakob Yanez 25.40a Donna

27. 10 Gael Perez 25.72a PR Brownsville Pace

28. 10 Christean Villarreal 25.74a McAllen Rowe

29. 12 Alex Perez 25.80a Brownsville Porter

30. 12 Aaron Ochoa 26.26a PR Mercedes

400 Meters Varsity – Finals

1. 12 Chris Ortiz 50.54a Brownsville Porter

2. 12 Michael Gower 51.80a SR McAllen

3. 11 Nick (Nicolas) Moron 52.59a PR McAllen Rowe

4. 12 Fernando Villarreal 52.63a PR Mission Sharyland

5. 12 Noah Garcia 53.08a Mission Veterans Memorial

6. 12 Naataanii Collins 54.51a Edcouch-Elsa

7. 12 Angel Salinas 54.60a PR McAllen

8. 10 Gael Perez 55.27a Brownsville Pace

9. 11 Marc Zamorrano 55.44a Donna

10. 11 Christian Barrera 55.45a PR Rio Grande City

11. 12 Francisco Garcia 55.49a PR Mission Sharyland

12. 10 Leonardo Bernal 55.64a PSJA Memorial

13. 11 Derick Leal 55.65a PR Brownsville Porter

14. 12 Juan Gutierrez 55.81a PR Mission Veterans Memorial

15. 9 Joseph Rivas 55.93a McAllen Memorial

16. 12 Angelo Castellano 56.75a Brownsville Veterans Mem…

17. 10 Jorge Briones 56.78a PR Mission Sharyland

18. 12 Jose Meraz 56.90a Rio Grande City

19. 12 Donovan Martinez 57.36a PR Edcouch-Elsa

20. 11 David Perez 57.74a PR Brownsville Veterans Mem…

21. 11 Edgar Rodriguez 58.01a PR Brownsville Pace

22. 11 Evan Mascorro 58.04a Weslaco East

23. 12 Jacob Jimenez 59.43a PSJA Southwest

24. 12 Sam (Samuel) Ramirez 59.69a Brownsville Pace

25. 12 Rowen Acevedo 1:00.51a Sharyland Pioneer

26. 11 Luis Fernandez 1:01.87a PR Pharr Valley View

27. 12 Gerald Hinojosa 1:04.05a PR Pharr Valley View

28. 12 Xavier Aranda 1:04.26a PSJA Southwest

29. 12 Daniel Aguila 1:04.74a PR Pharr Valley View

800 Meters Varsity – Finals

1. 12 James Puckett 2:03.15a Brownsville Veterans Mem…

2. 12 Mateo Gonzalez 2:03.32a PR McAllen

3. 11 Jorden Gamez 2:08.75a PR Mercedes

4. 12 Francisco Garcia 2:09.42a Mission Sharyland

5. 12 Angelo Castellano 2:11.18a Brownsville Veterans Mem…

6. 11 Evan Mascorro 2:11.60a Weslaco East

7. 11 Jesus Pequeno 2:12.10a PSJA Memorial

8. 10 Patricio Salinas 2:12.79a Mission Sharyland

9. 12 Brandon Anciso 2:12.92a PR Weslaco East

10. 10 Leonardo Bernal 2:13.21a PSJA Memorial

11. 12 Jose Rios 2:13.91a McAllen

12. 12 Marcos Mejia 2:14.30a Donna

13. 12 Jay Gonzalez 2:14.68a PR Mercedes

14. 11 David Perez 2:15.00a Brownsville Veterans Mem…

15. 9 Elijah Gonzalez 2:15.55a PR Rio Grande City

16. 12 Jacob Jimenez 2:18.35a PSJA Southwest

17. 12 Javier Rios 2:19.02a PR Pharr Valley View

18. 12 Jose Meraz 2:19.21a PR Rio Grande City

19. 12 Mario Garcia-Reyes 2:19.25a PR Sharyland Pioneer

20. 12 Rowen Acevedo 2:19.42a Sharyland Pioneer

1600 Meters Varsity – Finals

1. 11 Diego DeLeon 4:39.40a PR McAllen Memorial

2. 11 Leo Flores 4:43.50a Mission Sharyland

3. 10 Patricio Garza 4:45.80a Mission Sharyland

4. 11 Manuel Flores 4:52.29a Mission Veterans Memorial

5. 11 Kevin Cardenas 4:52.60a McAllen Rowe

6. 10 Eric Davis 4:54.84a Weslaco East

3200 Meters Varsity – Finals

1. 10 Patricio Garza 10:13.23a Mission Sharyland

2. 12 Matt (Matthew) Garcia 10:17.86a Edcouch-Elsa

3. 11 Manuel Flores 10:21.49a Mission Veterans Memorial

4. 9 Hector Pena 10:39.69a PR Rio Grande City

5. 10 Eric Davis 10:41.36a Weslaco East

6. 9 Gerardo Villarreal-Canales 10:46.36a McAllen

7. 12 Isaiah Hernandez 10:49.48a Mercedes

8. 11 Micah Sanchez 11:13.60a Mission Veterans Memorial

9. 12 Reise Leon 11:22.41a Brownsville Veterans Mem…

10. 12 Esteban Torres 11:23.48a Brownsville Veterans Mem…

11. 12 Javier Rios 12:16.25a PR Pharr Valley View

12. 11 Oriam Vergara 12:25.31a PR Pharr Valley View

13. 9 Bryan Hernandez 12:50.69a Rio Grande City

110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals

1. 11 Lisandro Lopez 15.30a Mission Sharyland

2. 9 Masyn Vela 16.02a PR McAllen Memorial

3. 10 Leo Espinoza 16.04a Sharyland Pioneer

4. 11 Michael Hernandez 16.37a La Joya Palmview

5. 11 Ethan French 16.51a McAllen

6. 11 Dylan Salinas 16.55a Sharyland Pioneer

7. 12 Alexis Rodriguez 16.90a Edcouch-Elsa

8. 12 Aiden Hernandez 17.98a Brownsville Pace

9. 11 Anthony Lopez 18.31a PSJA Memorial

10. 11 Daniel Delgado 18.74a Brownsville Pace

11. 11 Ricardo Villalba 19.51a SR Roma

12. 11 Joe Michael Reyna 19.90a Brownsville Veterans Mem…

13. 11 Ricardo Vera 21.20a PSJA Memorial

14. 10 Miguel Carreon 24.81a Rio Grande City

300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals

1. 11 Lisandro Lopez 39.81a PR Mission Sharyland

2. 9 Masyn Vela 40.82a McAllen Memorial

3. 11 Michael Hernandez 41.72a PR La Joya Palmview

4. 11 Dylan Salinas 41.86a Sharyland Pioneer

5. 10 Leo Espinoza 42.61a Sharyland Pioneer

6. 11 Ethan French 42.86a PR McAllen

7. 12 Francisco Contreras 43.60a SR Donna

8. 12 Aiden Hernandez 44.47a Brownsville Pace

9. 11 Anthony Lopez 44.59a PSJA Memorial

10. 11 Joe Michael Reyna 45.60a Brownsville Veterans Mem…

11. 11 Ricardo Vera 49.14a PSJA Memorial

4×100 Relay Varsity – Finals

1. 43.46a McAllen

11 Zachary Hernandez

12 Weston Guzman

12 Alexandro (AJ) Gonzalez

12 Kolten Ottmers

2. 43.75a Mission Sharyland

11 Alek Gonzalez

10 Eric Gonzalez

10 Jorge Briones

11 Gabriel Garza

3. 44.11a McAllen Memorial

12 Mauricio Canales

12 Marco De la Cruz

11 Max Alaniz-Choy

10 Cesar Sauceda

4. 44.51a Mercedes

11 Luis Pinon

12 Austin Davila

11 Xavier Sanchez

11 Tyrell Trevino

5. 44.58a Weslaco East

11 Gael Romo

11 Ashton Guajardo

9 Margarito Pompa

11 Jesse James Garcia

6. 44.91a Rio Grande City

10 Juan Cantu

11 Travis Rodriguez

11 Alexis Chapa

11 Victor Cardenas

7. 45.03a Roma

9 Luis Pena

10 Diego Rodriguez

10 Issac Lozano

12 Alex Perez

8. 45.03a Mission Veterans Memorial

10 Jose Garcia

12 Noah Garcia

12 Enrique Alvarado

10 Gilberto Andasol

9. 45.07a La Joya Palmview

10 Andres Pruneda

11 Victor Lopez

11 Brian Garces

9 Michael Navarro

10. 45.12a Sharyland Pioneer

10 Antonio Carrizales

11 Joseph Graham

9 Andrew Rivera

11 Austin Saenz

11. 45.22a Brownsville Pace

11 Ivan Gonzales

12 Jose R. Garcia

12 Alex Reyes

12 Jesus Coello

12. 45.64a Brownsville Porter

11 Gunnar Williams

12 Isai Hernandez

11 Alejandro Stevens

12 Brock Williams

13. 45.77a Pharr Valley View

12 Jose Casillas

12 Manuel Islas

10 Marcelo Pena

12 Jacob Gutierrez

14. 46.36a PSJA Memorial

10 Alejandro Guerra

12 John Sandoval

11 Oscar Duarte

11 Damian Ramirez

15. 46.36a McAllen Rowe

11 Joseph Barrerio

10 Brandon Gracia

10 Andres Espinoza

10 Miguel Vega

16. 46.54a Brownsville Veterans Mem…

12 Victor Alvarez

10 Gilbert Trillo

11 Jay Valdez

11 Enrique Pacheco

17. 47.27a PSJA Southwest

12 Rey Coronado

11 Angel Hernandez

10 Jayden Mejia

9 Adan Lopez

4×200 Relay Varsity – Finals

1. 1:31.58a Mercedes

11 Luis Pinon

11 Xavier Sanchez

11 Tyrell Trevino

11 David Clower

2. 1:33.03a Sharyland Pioneer

12 Jason Cavazos

11 Isaac Vasquez

9 Andrew Rivera

11 Joseph Graham

3. 1:33.06a Mission Sharyland

12 Luis Villarreal

10 Eric Gonzalez

10 Jorge Briones

11 Gabriel Garza

4. 1:33.11a Brownsville Lopez

12 Alejandro Martinez

11 Jacob Cortinas

12 Kenitay Munoz

12 Jonathan Munoz

5. 1:33.46a McAllen

11 Ethan French

12 Alexandro (AJ) Gonzalez

12 Jose Rios

12 Jordon Chappell

6. 1:33.74a Rio Grande City

11 Victor Cardenas

10 Juan Cantu

9 Alejandro Alaniz

11 Miguel Garcia

7. 1:33.94a Mission Veterans Memorial

10 Jose Garcia

12 Enrique Alvarado

10 Pablo Lopez

10 Alexis Anguiano

8. 1:33.97a Weslaco East

11 Gael Romo

9 Margarito Pompa

11 Joe Lugo

11 Jesse James Garcia

9. 1:34.22a Brownsville Porter

11 Gunnar Williams

12 Isai Hernandez

11 Alejandro Stevens

12 Chris Ortiz

10. 1:35.03a Brownsville Pace

11 Ivan Gonzales

12 Jose R. Garcia

12 Alex Reyes

12 Jesus Coello

11. 1:35.11a Donna

9 Xavier Rodriguez

12 Marcos Mejia

12 Francisco Contreras

11 Luis Silva

12. 1:35.68a La Joya Palmview

10 Andres Pruneda

11 Brian Garces

11 Victor Lopez

9 Michael Navarro

13. 1:36.60a PSJA Memorial

10 Alejandro Guerra

12 John Sandoval

11 Oscar Duarte

11 Damian Ramirez

14. 1:36.74a McAllen Memorial

10 Cesar Sauceda

12 Marco De la Cruz

11 Max Alaniz-Choy

12 Sebastion Cotrez

15. 1:37.87a Roma

9 Luis Pena

11 Sebastian Garza

12 Sebastian Lopez

12 Alex Perez

16. 1:38.21a McAllen Rowe

11 Joseph Barrerio

10 Brandon Gracia

10 Andres Espinoza

10 Miguel Vega

17. 1:39.50a PSJA Southwest

12 Rey Coronado

10 Adriel Venegas

10 Jayden Mejia

9 Adan Lopez

18. 1:39.97a Brownsville Veterans Mem…

12 Victor Alvarez

11 Enrique Pacheco

11 Michael McHale

10 Gilbert Trillo

4×400 Relay Varsity – Finals

1. 3:29.03a Mission Sharyland

12 Luis Villarreal

11 Lisandro Lopez

10 Jorge Briones

12 Fernando Villarreal

2. 3:29.34a McAllen

12 Kolten Ottmers

11 Zachary Hernandez

12 Jose Rios

12 Michael Gower

3. 3:32.06a Sharyland Pioneer

11 Joseph Graham

10 Leo Espinoza

11 Isaac Vasquez

12 Jason Cavazos

4. 3:34.02a McAllen Memorial

9 Julian Cantu

9 Masyn Vela

12 Sebastian Salinas

10 Dylan Goodson

5. 3:41.03a Donna

11 Marc Zamorrano

12 Marcos Mejia

9 Xavier Rodriguez

12 Francisco Contreras

6. 3:42.47a Mercedes

12 Mike Cisneros

10 Gael Rivas

11 Xavier Sanchez

11 Jorden Gamez

7. 3:44.81a Brownsville Porter

11 Derick Leal

11 Alejandro Stevens

12 Isai Hernandez

12 Chris Ortiz

8. 3:50.00a La Joya Palmview

10 Andres Pruneda

9 Michael Navarro

11 Michael Hernandez

11 Victor Lopez

9. 3:50.68a Rio Grande City

10 Role Rodriguez

11 Christian Barrera

11 Miguel Garcia

11 Travis Rodriguez

10. 3:52.15a PSJA Memorial

10 Leonardo Bernal

11 Jacob Garza

10 Alejandro Guerra

10 Diego Pina

11. 3:56.70a Brownsville Veterans Mem…

12 Angelo Castellano

10 Gerry (Gerrardo) Gomez

10 Gilbert Trillo

11 Jay Valdez

Shot Put – 12lb Varsity – Finals

1. 11 Evan Thompson 50-00.00 Sharyland Pioneer

2. 12 Trevor Huddleston 46-01.50 PR Sharyland Pioneer

3. 12 Omar Salinas 44-05.50 PSJA Southwest

4. 11 Cole Woydziak 43-07.00 Sharyland Pioneer

5. 11 Joel Gonzalez 43-05.50 PR Roma

6. 11 Thomas Domian 42-02.75 McAllen Memorial

Discus – 1.6kg Varsity – Finals

1. 11 Evan Thompson 141-03 Sharyland Pioneer

2. 12 Marco De Ochoa 140-11 McAllen Memorial

3. 12 Eric Rodriguez 137-09 McAllen Memorial

4. 12 Alejandro Perez 137-06 PR McAllen Memorial

5. 12 Omar Salinas 134-00 SR PSJA Southwest

6. 12 Trevor Huddleston 130-06 Sharyland Pioneer

7. 11 Cole Woydziak 125-06 Sharyland Pioneer

8. 11 Kevin Garcia 125-02 Brownsville Pace

High Jump Varsity – Finals

1. 10 Nicholas Karam 5-10.00 McAllen

2. 10 Gerry (Gerrardo) Gomez 5-08.00 Brownsville Veterans Mem…

2. 12 Kolten Ottmers 5-08.00 McAllen

2. 11 David Clower 5-08.00 Mercedes

2. 12 Jaden Muhammad 5-08.00 SR McAllen Memorial

2. 11 Pablo Garza 5-08.00 PR Sharyland Pioneer

Pole Vault Varsity – Finals

1. 12 Rosendo Melendez 13-00.00 Sharyland Pioneer

2. 12 Gabriel Sanchez 12-00.00 Sharyland Pioneer

2. 12 Rene Trujillo 12-00.00 PR Mission Veterans Memorial

2. 11 Daniel Hinojosa 12-00.00 Edcouch-Elsa

2. 12 Kolten Ottmers 12-00.00 McAllen

6. 12 Erensto Rios 11-06.00 Mission Veterans Memorial

7. 12 Emiliano Martinez-Lopez 11-06.00 Brownsville Veterans Mem…

Long Jump Varsity – Finals

1. 12 Jordon Chappell 20-05.00 SR McAllen

2. 12 Jonathan Munoz 20-01.50 Brownsville Lopez

3. 12 Jalen Muhammad 20-00.75 PR McAllen Memorial

4. 12 Mauricio Canales 20-00.25 PR McAllen Memorial

5. 12 Jose R. Garcia 19-08.00 SR Brownsville Pace

6. 11 Victor Cardenas 19-05.50 PR Rio Grande City

7. 11 Enrique Ordaz 19-03.50 Mission Veterans Memorial

8. 11 Angel Hernandez 19-03.00 PSJA Southwest

9. 12 Francisco Contreras 19-02.00 Donna

10. 10 Andres Espinoza 19-01.00 McAllen Rowe

11. 11 Enrique Pacheco 19-00.50 Brownsville Veterans Mem…

12. 11 Alejandro Stevens 18-11.00 Brownsville Porter

12. 11 Frank Avila 18-11.00 McAllen Rowe

14. 9 Margarito Pompa 18-10.50 PR Weslaco East

15. 10 Obed (Max) Alvarez 18-09.50 McAllen

16. 12 Chris Ortiz 18-07.00 Brownsville Porter

17. 10 Eric Gonzalez 18-02.50 PR Mission Sharyland

18. 10 Gerry (Gerrardo) Gomez 17-11.50 Brownsville Veterans Mem…

19. 10 Gilbert Trillo 17-11.00 Brownsville Veterans Mem…

20. 11 Victor Lopez 17-09.00 La Joya Palmview

21. 10 Caleb Torres 17-08.25 PSJA Southwest

22. 11 Brian Garces 17-04.50 La Joya Palmview

23. 11 Gael Romo 17-03.75 PR Weslaco East

24. 10 Julian Valdez 17-00.50 Sharyland Pioneer

25. 12 Jose Casillas 16-08.00 Pharr Valley View

26. 12 Rey Coronado 14-00.00 PSJA Southwest

Triple Jump Varsity – Finals

1. 12 Jonathan Munoz 42-07.00 Brownsville Lopez

2. 10 Gerry (Gerrardo) Gomez 41-11.00 Brownsville Veterans Mem…

3. 12 Chris Ortiz 41-01.75 PR Brownsville Porter

4. 10 Obed (Max) Alvarez 40-11.75 McAllen

5. 11 Enrique Ordaz 40-04.25 Mission Veterans Memorial

6. 12 Jorge Pena 39-05.00 Rio Grande City

7. 12 Arian Elizondo 39-01.00 McAllen Memorial

8. 11 Victor Cardenas 39-00.50 PR Rio Grande City

9. 11 Caleb Harrison 38-10.50 PR Donna

10. 11 Gabriel Garza 38-00.50 Mission Sharyland

11. 10 Adriel Venegas 37-07.00 PR PSJA Southwest

12. 12 Victor Alvarez 37-06.00 PR Brownsville Veterans Mem…

13. 12 Jalen Muhammad 37-05.50 SR McAllen Memorial

14. 12 Rey Coronado 36-05.00 PR PSJA Southwest

15. 11 Anthony Lopez 36-01.50 PR PSJA Memorial

16. 11 Xavier Sanchez 36-01.00 PR Mercedes

17. 11 Jacob Cortinas 35-09.00 PR Brownsville Lopez

18. 11 Alejandro Stevens 35-04.00 SR Brownsville Porter

19. 11 Vince Cardoza 35-02.00 PR Sharyland Pioneer

20. 9 Xavier Rodriguez 34-08.00 PR Donna

Class 4A-Private Mens Results

100 Meters Varsity – Finals

1. 12 Devon Oritz 11.62a Port Isabel

2. 12 Vicente Vela 11.63a IDEA Weslaco Sugar Cane

3. 12 Daniel Alvarado 11.65a Vanguard Rembrandt

4. 11 Jonathan Cavazos 11.71a IDEA Weslaco Sugar Cane

5. 12 Justin Vela 11.73a PR Lyford

6. 11 Robert De la Garza 11.85a Rio Grande City Grulla

7. 10 Esiah Gracia 11.85a PR Santa Maria

8. 12 Jaime Mendoza 11.86a PR San Isidro

9. 11 Slade Gutierrez 11.92a PR Raymondville

10. 12 Diego Esparza 11.93a PR Hidalgo Early College

11. 12 Eric Solis 11.93a Hidalgo Early College

12. 10 Evan Galvan 11.98a PR Port Isabel

13. 12 Roy Guzman 11.99a PR Rio Grande City Grulla

14. 11 Tomas Ruiz 12.01a PR IDEA McAllen

15. 12 Erick Vargas 12.05a PR IDEA McAllen

16. 11 Leeroy Benavides 12.07a PR La Feria

17. 10 Juan Vidaurri 12.22a PR St Joseph (Brownsville)

18. 11 Felipe Alaniz 12.25a SR Santa Rosa

19. 10 Chris Fernandez 12.27a PR IDEA Edinburg

20. 12 Christian Ayala 12.34a Hidalgo Early College

21. 11 Noah Guzman 12.35a Lyford

22. 12 Tristan Guerrier 12.44a PR Progreso

23. 12 Marcelino Castillo 12.44a PR Monte Alto

24. 12 Robert Martinez 12.45a PR La Villa

25. 10 Rodrigo Garcia 12.46a IDEA Mission

26. 9 Samuel Guajardo 12.50a PR La Feria

27. 11 Daniel Agado 12.55a PR La Feria

28. 10 Diego Cruz 12.55a PR Santa Rosa

29. 12 Carlos Escamilla 12.57a Lyford

30. 11 Pablo Castro 12.59a PR IDEA Pharr

31. 12 Maximilian Rodriguez 12.62a IDEA Mission

32. 9 Eddie Rodriguez 12.64a PR Monte Alto

33. 10 Jared Basaldua 12.67a PR Rio Hondo

34. 8 Gabe Valencia 12.71a PR IDEA Tres Lagos

35. 10 Sebastian Alvarez 12.77a PR IDEA Edinburg

36. 11 Ezequiel Correa 12.80a Vanguard Mozart

37. 10 Lucas Christiano 12.81a St Joseph (Brownsville)

38. 11 Manuel Sanchez 12.83a PR IDEA McAllen

39. 10 Javier Leal 12.84a Vanguard Rembrandt

40. 9 Ricardo Garban 12.85a PR IDEA Alamo

41. 10 Luis Ruiz 12.85a PR IDEA Alamo

42. 10 Abraham Garcia 12.87a PR Vanguard Beethoven

43. 11 Pablo Romero 12.89a PR IDEA Pharr

44. 10 Matthew Banda 12.89a IDEA Weslaco Sugar Cane

45. 10 Kristoph Vasquez 12.93a PR Vanguard Rembrandt

46. 9 Michael Rodriguez 13.01a Progreso

47. 9 Gavin Perez 13.01a PR Rio Hondo

48. 12 Victor Garcia 13.05a SR La Villa

49. 11 Diego Gutierrez 13.06a Raymondville

50. 9 Eddie Pedraza 13.07a IDEA North Mission

51. 11 Francisco De La Garza 13.09a St Joseph (Brownsville)

52. 11 Cesar Gaona 13.16a PR Santa Maria

53. 10 Alex Martinez 13.16a PR Santa Maria

54. 10 Alex Navarete 13.20a PR IDEA Tres Lagos

55. 9 Abel Cavazos 13.40a Progreso

56. 9 Rodolfo Cantu 13.45a PR IDEA Tres Lagos

57. 12 Jose Rivera-Hernandez 13.48a PR IDEA Mission

58. 9 Levi Fonseca 13.51a PR Vanguard Mozart

59. 10 Juan Rodriguez 13.53a PR Santa Rosa

60. 11 Iann Garcia 13.55a SR Vanguard Beethoven

61. 9 Cesario Pina 13.65a Vanguard Beethoven

62. 12 Diego Trejo 13.70a IDEA North Mission

63. 11 Aizik Garza 13.83a PR IDEA Alamo

64. 10 Davide Mendez 14.82a PR IDEA North Mission

65. 12 Fuentes Ronaldo 14.98a Vanguard Mozart

200 Meters Varsity – Finals

1. 12 Devon Oritz 23.77a PR Port Isabel

2. 11 Bryen Robles 23.86a PR Raymondville

3. 12 Vicente Vela 24.06a IDEA Weslaco Sugar Cane

4. 12 Daniel Trevino 24.11a Progreso

5. 11 Brian Beraza 24.38a PR Progreso

6. 11 Tomas Ruiz 24.53a IDEA McAllen

7. 11 Jose Blanco 24.97a PR Brownsville Frontier Col…

8. 12 Genaro Tijerina 25.03a PR IDEA Pharr

9. 11 Damion Bauer 25.22a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

10. 11 Brandon Escalante 25.26a PR IDEA McAllen

11. 10 Juan Vidaurri 25.33a SR St Joseph (Brownsville)

12. 9 Samuel Guajardo 25.38a PR La Feria

13. 10 Anthony Nava 25.38a PR Hidalgo Early College

14. 10 Sebastian Alvarez 25.43a PR IDEA Edinburg

15. 10 Brian Lawson 25.50a PR La Feria

16. 10 Rodrigo Garcia 25.53a PR IDEA Mission

17. 10 David Trejo 25.58a PR Monte Alto

18. 10 Evan Galvan 25.61a Port Isabel

19. 11 Joseph Lopez 25.68a PR Vanguard Mozart

20. 12 Maximilian Rodriguez 25.75a PR IDEA Mission

21. 12 Aaron Trevino 25.80a PR La Feria

22. 12 Robert Martinez 25.82a PR La Villa

23. 11 Noah Guzman 25.82a Lyford

24. 10 Abraham Garcia 25.86a PR Vanguard Beethoven

25. 11 Gael Ramirez 25.95a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

26. 10 Eliud Mata 25.98a PR Vanguard Beethoven

27. 12 Devin Handy 26.05a PR Monte Alto

28. 9 Anthony Garcia 26.13a PR Port Isabel

29. 10 Jared Basaldua 26.25a PR Rio Hondo

30. 10 Obed Almeda 26.25a PR Raymondville

31. 9 Jayden Perales 26.33a IDEA Mission

32. 11 Diego Garza 26.41a PR St Joseph (Brownsville)

33. 8 Gabe Valencia 26.55a PR IDEA Tres Lagos

34. 9 Gavin Perez 26.60a PR Rio Hondo

35. 12 Josue Lopez 26.67a Vanguard Rembrandt

36. 11 Pablo Romero 26.70a PR IDEA Pharr

37. 11 Ezequiel Correa 26.81a PR Vanguard Mozart

38. 10 Alex Navarete 26.87a PR IDEA Tres Lagos

39. 11 Francisco De La Garza 27.00a St Joseph (Brownsville)

40. 12 Victor Garcia 27.13a SR La Villa

41. 9 Edwin Avila 27.20a PR IDEA Edinburg

42. 10 Matias Saldivar 27.34a PR Santa Maria

43. 10 Aaron Aguirre 27.37a Brownsville Frontier Col…

44. 10 Manuel Lugo 27.94a PR Santa Maria

45. 12 Pierre Garcia 27.95a PR Vanguard Rembrandt

46. 9 Levi Fonseca 28.00a Vanguard Mozart

47. 9 Rodolfo Cantu 28.04a PR IDEA Tres Lagos

48. 12 Diego Trejo 28.12a PR IDEA North Mission

49. 9 Daniel Rubalcava 28.40a PR IDEA Edinburg

50. 9 Cesario Pina 28.65a PR Vanguard Beethoven

51. 12 Jonathan Terrazas 29.05a SR Santa Rosa

52. 11 Neyzer Montero 29.43a PR Santa Maria

400 Meters Varsity – Finals

1. 11 Bryen Robles 53.48a PR Raymondville

2. 11 Darius Martinez 54.28a SR Lyford

3. 10 David Caballero 54.56a PR Lyford

4. 11 Jose Blanco 54.96a SR Brownsville Frontier Col…

5. 12 Kristopher Cardoza 55.32a SR La Villa

6. 11 Pablo Castro 55.33a PR IDEA Pharr

7. 10 AJ Marroquin 55.75a PR IDEA McAllen

8. 12 Derek Guerra 55.89a SR Santa Rosa

9. 11 Rodrigo Hernandez 56.03a Santa Rosa

10. 11 Joseph Lopez 56.61a PR Vanguard Mozart

11. 12 Juan Carlos Garza 56.70a PR Port Isabel

12. 10 Tristan Sierra 56.90a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

13. 11 Gael Ramirez 57.05a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

14. 10 Christopher Sanchez 57.18a PR La Feria

15. 11 Brandon Escalante 57.41a PR IDEA McAllen

16. 10 Eliud Mata 57.45a PR Vanguard Beethoven

17. 9 David Hernandez 57.60a PR Progreso

18. 10 Lucas Christiano 57.76a PR St Joseph (Brownsville)

19. 9 Jacob Ruiz 57.83a PR IDEA Mission

20. 10 Jose Silva 57.94a PR IDEA Rio Grande City

21. 9 Mario Luna 58.10a PR Vanguard Rembrandt

22. 11 Leeroy Benavides 58.21a PR La Feria

23. 10 Pedro Rios 58.24a PR IDEA Pharr

24. 10 Luis Landeros 58.42a PR IDEA Mission

25. 11 Jose Hernandez 58.73a PR IDEA Mission

26. 10 Abraham Sandoval 59.10a PR Port Isabel

27. 10 Micah Guzman 59.12a PR La Feria

28. 11 Damion Bauer 59.27a IDEA Weslaco Sugar Cane

29. 9 Leonardo Silva 59.47a PR IDEA North Mission

30. 9 Joshua Tamez 59.72a PR Raymondville

31. 9 Gael Gama 1:00.17a PR IDEA Edinburg

32. 10 Andrew Le Blanc 1:00.38a PR Port Isabel

33. 10 Luis Ruiz 1:00.38a PR IDEA Alamo

34. 11 James Waters 1:00.45a PR IDEA McAllen

35. 11 Pablo Romero 1:00.80a PR IDEA Pharr

36. 10 Aaron Aguirre 1:01.20a Brownsville Frontier Col…

37. 10 Anuar Jobi 1:01.38a PR St Joseph (Brownsville)

38. 9 Cesario Pina 1:01.60a PR Vanguard Beethoven

39. 9 Kakeb Lopez 1:01.60a PR Raymondville

40. 8 Christopher Tamayo 1:01.70a PR IDEA Tres Lagos

41. 9 Paulo Parra 1:02.05a IDEA Edinburg

42. 9 Rick De Luna 1:02.27a Lyford

43. 10 Emilio Salazar 1:02.67a PR Vanguard Beethoven

44. 12 Josue Lopez 1:02.86a PR Vanguard Rembrandt

45. 12 Daniel Dudley 1:03.59a PR Vanguard Mozart

46. 12 Arath Ramirez 1:04.89a PR Hidalgo Early College

47. 10 Davide Mendez 1:07.53a PR IDEA North Mission

48. 9 Ethan Montelongo 1:08.49a PR Vanguard Mozart

49. 10 Yahir Vargas 1:08.84a PR IDEA Tres Lagos

50. 12 Luis Carlos 1:15.55a Hidalgo Early College

51. 9 Ivan Wong 1:17.13a PR IDEA Edinburg

800 Meters Varsity – Finals

1. 10 Jorge Albores 2:08.39a PR St Joseph (Brownsville)

2. 10 Christopher Velazquez 2:08.44a PR La Feria

3. 10 Pedro Rios 2:10.69a SR IDEA Pharr

4. 11 Juan Morales 2:12.00a PR Santa Maria

5. 12 Kristopher Cardoza 2:13.06a SR La Villa

6. 11 Mike (Michael) Banda 2:14.07a PR Hidalgo Early College

6. 10 David Caballero 2:14.07a PR Lyford

8. 12 Derek Guerra 2:14.21a PR Santa Rosa

9. 11 Jonathan Jaramillo 2:14.41a PR Progreso

10. 9 Noah Rosales 2:14.42a PR La Feria

11. 11 Jose Blanco 2:15.77a PR Brownsville Frontier Col…

12. 10 Jose Medina 2:16.77a PR Brownsville Frontier Col…

13. 10 Rosendo Carmona 2:16.82a PR Santa Maria

14. 11 Rodrigo Hernandez 2:18.37a PR Santa Rosa

15. 11 Alan Monsivias 2:18.90a Rio Grande City Grulla

16. 9 Cleveland Smith 2:20.05a PR Port Isabel

17. 9 Leonardo Silva 2:21.17a PR IDEA North Mission

18. 8 Colton Bongo 2:21.41a PR IDEA Tres Lagos

19. 11 Kevin Gomez 2:21.65a IDEA Pharr

20. 10 Juan Jimenez 2:21.82a Brownsville Frontier Col…

21. 11 Jose Guzman 2:25.81a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

22. 9 Evan Cantu 2:25.90a PR Lyford

23. 10 Alvaro Vasquez 2:26.85a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

24. 9 Jacob Sosa 2:26.89a PR Raymondville

25. 10 Eddie Cantu 2:28.53a PR Vanguard Beethoven

26. 9 Carson Tamez 2:29.05a PR Raymondville

27. 9 Christian Smith 2:30.61a Port Isabel

28. 11 Javed Montes 2:31.08a IDEA Weslaco Sugar Cane

29. 10 Leo Garcia 2:32.64a PR Vanguard Beethoven

30. 11 Jonathan De Leon 2:32.95a PR Vanguard Rembrandt

31. 8 Christopher Tamayo 2:35.42a PR IDEA Tres Lagos

32. 12 Domnic Arocho 2:36.43a Port Isabel

33. 9 Trey Lopez 2:36.76a PR Raymondville

34. 10 Yahir Vargas 2:37.28a PR IDEA Tres Lagos

35. 10 Enrique Pena 2:42.27a Vanguard Mozart

36. 12 Daniel Dudley 2:48.11a PR Vanguard Mozart

37. 9 Jerry Longoria 2:50.27a PR Vanguard Beethoven

38. 9 Xavier Leonardo hernandez 2:51.19a PR IDEA Mission

39. 11 Cristian Ortiz 2:52.43a PR Vanguard Rembrandt

40. 12 Arath Ramirez 2:57.30a PR Hidalgo Early College

41. 9 Ivan Wong 2:58.13a PR IDEA Edinburg

42. 12 Luis Carlos 3:16.28a PR Hidalgo Early College

1600 Meters Varsity – Finals

1. 12 Pedro Cardenas 4:39.64a SR St Joseph (Brownsville)

2. 12 Joshua Marquez 4:45.21a SR La Feria

3. 10 Enrique Perez 4:48.30a PR IDEA McAllen

4. 10 Juan Jimenez 4:52.74a PR Brownsville Frontier Col…

5. 11 Juan Morales 4:56.81a PR Santa Maria

3200 Meters Varsity – Finals

1. 11 Alejandro Ramirez 10:44.82a SR St Joseph (Brownsville)

2. 10 Alejandro Maldonado 10:46.68a PR Brownsville Frontier Col…

3. 10 Juan Jimenez 10:54.83a SR Brownsville Frontier Col…

4. 10 Jesus Gonzalez 10:58.69a Progreso

5. 10 Enrique Perez 11:07.75a IDEA McAllen

6. 10 Edgar Ortiz 11:39.06a Brownsville Frontier Col…

7. 9 Carlos Medrano 11:44.30a PR Santa Rosa

8. 9 Angel Salas 11:44.32a PR IDEA Tres Lagos

9. 9 Juan Villarreal 12:24.84a PR Rio Hondo

10. 10 Nathaniel Fuentes 13:09.52a PR Raymondville

11. 10 Marvin Arguilo 13:14.49a IDEA Alamo

12. 9 Raul Ramirez 13:14.79a PR Raymondville

13. 12 Frank Pardo 13:19.71a PR Raymondville

14. 9 Gael Cuellar 13:28.86a PR IDEA Alamo

15. 11 Javed Montes 14:06.98a PR IDEA Weslaco Sugar Cane

16. 12 Juan Noria 14:26.33a Lyford

110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals

1. 12 Vincent Chapa 17.62a La Feria

2. 9 Christopher Gonzalez 17.75a PR Raymondville

3. 10 Javier Canales 18.77a PR Rio Grande City Grulla

4. 11 Abram Roel 19.19a Hidalgo Early College

5. 9 Slevin Gutierrez 19.92a PR Raymondville

6. 9 Adrian Chavez 19.94a PR Lyford

7. 9 Mario Luna 20.14a PR Vanguard Rembrandt

8. 11 Adrian Guzman 20.14a Vanguard Rembrandt

9. 12 Moises Tejeida 20.20a PR St Joseph (Brownsville)

10. 10 Kristian Tovar 20.66a SR Raymondville

11. 12 Carlos Escamilla 20.84a Lyford

12. 10 Francisco Quintero 21.24a PR Lyford

13. 11 Adrian Zamora 21.29a SR Santa Rosa

14. 10 Chris Fernandez 21.47a IDEA Edinburg

15. 10 David Gonzalez 24.01a PR Hidalgo Early College

16. 9 Elian Cervantes 25.08a PR IDEA Alamo

300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals

1. 11 Osmar Martinez 42.76a Lyford

2. 9 Christopher Gonzalez 44.09a PR Raymondville

3. 10 Julius Olmedo 44.19a PR Santa Rosa

4. 12 Vincent Chapa 45.41a PR La Feria

5. 10 Joaquin Trevino 45.66a PR La Feria

6. 10 Marcos Tijerina 45.78a PR IDEA Tres Lagos

7. 9 Omar De la Garza 46.66a Rio Grande City Grulla

8. 9 Adrian Chavez 46.90a PR Lyford

9. 10 Kristian Tovar 47.25a SR Raymondville

10. 10 David Trejo 47.41a PR Monte Alto

11. 12 Moises Tejeida 47.48a PR St Joseph (Brownsville)

12. 11 Eric Gonzalez 47.66a PR La Feria

13. 11 Abram Roel 47.70a Hidalgo Early College

14. 9 Cleveland Smith 48.95a PR Port Isabel

15. 9 Slevin Gutierrez 49.28a PR Raymondville

16. 9 Keyan Lopez 50.47a PR Rio Hondo

17. 9 Christian Smith 51.17a PR Port Isabel

18. 10 David Gonzalez 52.35a PR Hidalgo Early College

19. 10 Francisco Quintero 53.27a PR Lyford

20. 10 Lucas Bongo 54.67a PR IDEA Tres Lagos

21. 10 Albert Zavala 57.71a PR IDEA Tres Lagos

22. 11 Eleazar Vasquez 1:01.13a PR Rio Hondo

4×100 Relay Varsity – Finals

1. 43.68a Lyford

12 Justin Vela

11 Oscar Martinez

12 Mark Marroquin

11 Osmar Martinez

2. 44.86a Rio Grande City Grulla

9 Omar De la Garza

11 Robert De la Garza

12 Roy Guzman

12 Josue Barrera

3. 45.73a La Feria

12 Marco Rodriguez

12 Aaron Trevino

11 Justin Rodriguez

10 Joaquin Trevino

4. 46.38a IDEA McAllen

12 Erick Vargas

11 Tomas Ruiz

11 Manuel Sanchez

9 Nathaniel De Leon

5. 47.08a Raymondville

11 Slade Gutierrez

9 Ethan Barnhart

10 Kristian Tovar

11 Diego Gutierrez

6. 47.26a Santa Rosa

11 Felipe Alaniz

10 Julius Olmedo

10 Diego Cruz

12 Jonathan Terrazas

7. 49.07a Santa Maria

10 Esiah Gracia

10 Ivan Rico

10 Alex Martinez

10 Leo Mata

8. 49.09a IDEA Mission

12 Maximilian Rodriguez

10 Rodrigo Garcia

11 Jose Hernandez

9 Jacob Ruiz

9. 49.94a IDEA Tres Lagos

9 Rodolfo Cantu

10 Alex Navarete

10 Marcos Tijerina

8 Gabe Valencia

4×200 Relay Varsity – Finals

1. 1:30.27a Lyford

12 Justin Vela

11 Oscar Martinez

11 Osmar Martinez

12 Mark Marroquin

2. 1:36.78a Progreso

12 Tristan Guerrier

11 Miguel Gonzalez

12 Daniel Trevino

9 Manuel Garcia

3. 1:38.44a Hidalgo Early College

12 Christian Ayala

11 Sebastian Yanez

10 Anthony Nava

12 Izeck Serna

4. 1:40.10a Santa Rosa

11 Felipe Alaniz

12 Isiah Segundo

10 Diego Cruz

12 Jonathan Terrazas

5. 1:42.38a IDEA Tres Lagos

9 Rodolfo Cantu

10 Alex Navarete

10 Marcos Tijerina

8 Gabe Valencia

6. 1:45.94a Santa Maria

10 Esiah Gracia

10 Ivan Rico

10 Rosendo Carmona

10 Leo Mata

7. 1:46.35a IDEA Mission

12 Jose Rivera-Hernandez

9 Jayden Perales

9 Santiago Balleza

10 Luis Landeros

8. 1:52.95a Raymondville

9 Trey Lopez

9 Alfredo Quintero

9 Kakeb Lopez

12 Jaheim Ibe

4×400 Relay Varsity – Finals

1. 3:32.27a Rio Grande City Grulla

12 Mario Rodriguez

9 Omar De la Garza

12 Josue Barrera

11 Robert De la Garza

2. 3:36.56a La Feria

11 Julian Dominguez

10 Joaquin Trevino

9 Austin Vaughan

11 Eric Gonzalez

3. 3:36.64a Raymondville

9 Christopher Gonzalez

11 Bryen Robles

11 Slade Gutierrez

9 Ethan Barnhart

4. 3:42.92a Santa Rosa

10 Julius Olmedo

12 Derek Guerra

12 Isiah Segundo

11 Rodrigo Hernandez

5. 3:49.17a Lyford

9 Evan Cantu

11 Noah Guzman

11 Darius Martinez

10 David Caballero

6. 3:51.50a IDEA McAllen

10 AJ Marroquin

11 Brandon Escalante

10 Enrique Perez

12 Alberto Garza

7. 4:00.68a Port Isabel

12 Juan Carlos Garza

9 Anthony Garcia

10 Andrew Le Blanc

10 Evan Galvan

8. 4:00.77a IDEA Weslaco Sugar Cane

8 Josiah Estrada

11 Damion Bauer

11 Jonathan Cavazos

10 Tristan Sierra

9. 4:06.66a IDEA Mission

11 Jose Hernandez

9 Jayden Perales

10 Luis Landeros

9 Leonard Byron

10. 4:17.52a IDEA Tres Lagos

10 Lucas Bongo

8 Christopher Tamayo

10 Yahir Vargas

10 Albert Zavala

11. 4:18.09a IDEA North Mission

9 Eddie Pedraza

12 Diego Trejo

10 Davide Mendez

9 Leonardo Silva

Shot Put – 12lb Varsity – Finals

1. 12 Jayson Cantu 44-07.00 Raymondville

2. 12 Dustin Earhart 44-05.00 Hidalgo Early College

3. 12 Saul Hernandez 44-02.00 Hidalgo Early College

4. 11 Lando Cantu 39-01.50 PR Raymondville

Discus – 1.6kg Varsity – Finals

1. 12 Dustin Earhart 138-02 Hidalgo Early College

2. 11 Eric Bernal 126-03 PR La Feria

3. 12 Jayson Cantu 125-06 PR Raymondville

4. 12 Oziel Reyes 120-08 PR Hidalgo Early College

5. 11 Manuel Ramirez 117-11 PR Rio Hondo

6. 12 Benjamin Gonzalez 117-01 Lyford

High Jump Varsity – Finals

1. 12 Mario Rodriguez 5-10.00 SR Rio Grande City Grulla

1. 12 Jaheim Ibe 5-10.00 PR Raymondville

1. 11 Bryen Robles 5-10.00 Raymondville

4. 11 Osmar Martinez 5-08.00 PR Lyford

Pole Vault Varsity – Finals

1. 11 Darius Martinez 10-00.00 PR Lyford

1. 12 Roy Guzman 10-00.00 Rio Grande City Grulla

3. 9 Adrian Chavez 9-06.00 PR Lyford

3. 12 Jaime Villarreal 9-06.00 PR Rio Grande City Grulla

Long Jump Varsity – Finals

1. 12 Mark Marroquin 20-09.00 PR Lyford

2. 12 Justin Vela 20-07.50 SR Lyford

3. 12 Daniel Trevino 20-04.00 PR Progreso

4. 12 Jaime Mendoza 20-02.50 SR San Isidro

Triple Jump Varsity – Finals

1. 12 Mark Marroquin 43-00.50 PR Lyford

2. 12 Jaime Mendoza 42-05.00 San Isidro

3. 12 Daniel Zamaron 41-04.00 PR Port Isabel

3. 12 Gilbert Medina 41-04.00 Port Isabel

5. 12 Daniel Trevino 40-06.00 PR Progreso

6. 9 Cleveland Smith 38-08.00 PR Port Isabel

7. 10 Joaquin Trevino 38-02.50 La Feria

8. 11 Jonathan Cavazos 36-05.00 IDEA Weslaco Sugar Cane

9. 12 Derek Guerra 35-11.00 Santa Rosa

10. 11 Miguel Gonzalez 35-10.00 SR Progreso

11. 9 Manuel Garcia 35-06.00 Progreso

12. 11 Gael Ramirez 33-06.00 IDEA Weslaco Sugar Cane

13. 11 Francisco De La Garza 33-02.50 St Joseph (Brownsville)