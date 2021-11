By EDWARD SEVERN | Special to RGVSports.com

BROWNSVILLE — The Brownsville Hanna Eagles and Brownsville Veterans Memorial Lady Chargers finished first in the team standings of the BISD Fall Festival swimming & diving meet Saturday, a meet that heavily featured Brownsville schools at Margaret M. Clark Aquatic Center.

Hanna and Brownsville Veterans fought it out for first place in the team standings and for individual and relay podiums on the boys side. The Eagles beat out the Chargers by 21 points, finishing with 430 compared to Brownsville Veterans’ 409. Brownsville Lopez finished third with 324 points.

Hanna had only a few wins but scored plenty of points with its swimmers finishing either or second or third. One of the team’s big wins was the 200-yard freestyle relay, and Ricardo Rodriguez won the 50 and 100 freestyle.

“I am really excited about the potential I see in the boys this season,” Hanna swimming coach Sam Perez said. “We got our eye on regionals and state, finding opportunities to get them in the state meet. We are still looking at what relays we could load up on for later in the season.”

Brownsville Veterans won the 200 medley and 400 freestyle relays. Individually, David Perez won the 100 breaststroke and 500 freestyle, Diego Gonzalez took the 100 backstroke and butterfly, and Jeremy DeLeon was first in the 200 freestyle.

“So far the kids have been fantastic,” Chargers swimming coach Frank Sanchez said. “We do not have many girls on the team, but the ones that are here are swimming really well. The boys are doing really well, too. I thought maybe they had this one, but we did not quite get it. Hanna had a really good meet, hats off to them.”

Mission High’s Hilario Guerra won the 200 IM and Edgar Hurtado placed first in diving.

On the girls side, it was all Brownsville Veterans as it finished with 361 points. Brownsville Rivera was second with 293 points, and Lopez was third again with 289 points.

A Lady Chargers swimmer or diver won every individual event but one, and when they combined they won every relay. Brownsville Veterans cruised to victory in the 200 and 400 freestyle relays, and in the 200 medley relay.

Individually, Carolina Meza won the 200 and 500 freestyle. Frida Munoz took the 100 freestyle and breaststroke events, Mia Marin-Mera won the 100 backstroke, Makayla Schaelchlin was first in diving and Ivanna Rodriguez placed first in the 50 free and 100 butterfly for Brownsville Veterans’ JV team.

Shea Madison of Brownsville Rivera won the 200 IM, stopping BVM from sweeping first place in every event.

Here are the results of each race during BISD’s Fall Festival on Friday and Saturday at Margaret M. Clark Aquatic Center:

Team Results:

>> Girls:

1, Brownsville Veterans, 361; 2, Brownsville Rivera, 293; 3, Brownsville Lopez, 289; 4, Brownsville St. Joseph, 261; 5, Mission High, 209; 6, Brownsville Pace, 88; 7, Edinburg Economedes 57; 8, Brownsville Veterans JV, 40; 9, Brownsville Hanna, 35.

>> Boys:

1, Brownsville Hanna 430; 2, Brownsville Veterans, 409; 3, Brownsville Lopez, 324; 4, Mission High, 177; 5, Brownsville St. Joseph, 162; 6, Brownsville Rivera, 153; 7, Brownsville Pace, 26; 8, Brownsville Veterans JV, 18; 9, Edinburg Economedes, 9.

Individual Results:

>> Girls 200 Medley Relay:

1, Brownsville Veterans A (Medina, Keyla 10, Munoz, Frida 10, Meza, Carolina 11, Ramirez, Sofia 12), 2:24.59. 2, Brownsville St. Joseph A (Solis, Sofia 09, Garcia, Rocio 12, Garcia, Isabela 11, Ybarra, Ana 11), 2:36.36. 3, Mission High A (Mata, Jocelyn 10, Cepeda, Abigail 10, Cienega, Bianca 10, Cavazos, Lezlie 10), 2:43.93. 4, Brownsville Rivera A (De Los Santos, Gabby 12, Shea, Madison 12, Valdez, Itzel 11, Ambriz, Andrea 9), 2:47.44. 5, Brownsville Lopez A 3:01.54. 6, Brownsville Rivera B (Lira, Naomi 9, Martinez, Victoria 10, Salinas, Michelle 12, Cardiel, Nathalia 9), 3:13.22. 7, Brownsville Lopez B 3:26.93.

>> Boys 200 Medley Relay:

1, Brownsville Veterans A 1:46.00. 2, Brownsville Veterans B (Lee, Francisco 10, DeLeon, Jeremy 12, Garza Garcia, Everardo 11, Rodriguez, Eloy 11), 2:08.11. 3, Brownsville St. Joseph A (Green, Sebastian 09, Kauachi, Jorge 12, Gonzalez, Ramiro 11, Hainley, Will 11), 2:08.36. 4, Brownsville Rivera A (Hurtado, Jerry 12, Lai, Ethan 12, Gutierrez, Derik 12, Ramirez, Javier 11), 2:09.50. 5, Brownsville Hanna A 2:09.88. 6, Mission High A (Seledon, Luis, Guerra, Hilario 11, Trevino, David 09, Tamez, Chris 09), 2:12.47. 7, Brownsville Lopez A 2:24.63. 8, Brownsville Hanna B 2:25.79. 9, Brownsville Lopez B 2:42.17. 10, Brownsville Pace A (Quintanilla, Maximiliano, Delgado, Vicente, Teran, Christopher, Del Valle Guzman, Jesus), 2:55.51.

>> Girls 200 Freestyle:

1, Meza, Carolina, Brownsville Veterans, 2:23.84. 2, Cienega, Bianca, Mission High, 2:27.31. 3, Martinez, Katia, Brownsville Hanna, 2:38.88. 4, Cepeda, Abigail, Mission High, 2:41.70. 5, De Los Santos, Gabby, Brownsville Rivera, 2:42.89. 6, Mata, Jocelyn, Mission High, 2:58.64. 7, Mendoza, Aylah, Brownsville Lopez, 3:17.99. 8, Cardiel, Nathalia, Brownsville Rivera, 3:19.06.

>> Boys 200 Freestyle:

1, DeLeon, Jeremy, Brownsville Veterans, 2:23.53. 2, Bernal, Brandon, Brownsville Hanna, 2:28.95. 3, Vela, Aaron, Brownsville Hanna, 2:29.20. 4, Seledon, Luis, Mission High, 2:34.08. 5, Ruiz, Matthew, Brownsville Lopez, 2:47.18. 6, Jimenez, Ricardo, Brownsville Lopez, 3:12.08. 7, Herrera, Adiel, Brownsville Lopez, 3:12.74.

>> Girls 200 IM:

1, Shea, Madison, Brownsville Rivera, 3:00.24. 2, Rodriguez, Lesly, Brownsville Lopez, 3:00.50. 3, Marin-Mera, Mia, Brownsville Veterans, 3:01.68.

>> Boys 200 IM:

1, Guerra, Hilario, Mission High, 2:15.19. 2, Najera, Ricardo, Brownsville Hanna, 2:31.44. 3, Lee, Francisco, Brownsville Veterans, 2:43.99. 4, Reyes, Ricardo, Brownsville Lopez, 2:48.41. 5, Vargas, Juan, Brownsville Hanna, 3:08.89. 6, Ducoing, Patricio, Brownsville Lopez, 3:11.64.

>> Girls 50 Freestyle:

1, Rodriguez, Ivanna, Brownsville Veterans JV, 26.85. 2, Munoz, Dariela, Brownsville Veterans, 29.69. 3, Martinez, Katia, Brownsville Hanna, 29.70. 4, Davies, Ava, Brownsville Pace, 30.02. 5, Ramirez, Sofia, Brownsville Veterans, 30.58. 6, Miner, Sofia, Brownsville St. Joseph, 31.68. 7, Solis, Sofia, Brownsville St. Joseph, 32.29. 8, Ybarra, Ana, Brownsville St. Joseph, 32.52. 9, Garcia, Isabela, Brownsville St. Joseph, 32.65. 10, Garcia, Rocio, SJ, 32.72. 11, Rodriguez, Dannah, Brownsville St. Joseph, 33.44. 12, Hinojosa, Maya, Brownsville Veterans, 33.46. 13, Ambriz, Andrea, Brownsville Rivera, 33.81. 14, Hage, Vero, Brownsville St. Joseph, 34.70. 15, Garza, Angelina, Mission High, 34.85. 16, Cavazos, Valeria, Brownsville St. Joseph, 36.84. 17, Pirtle, Sofia, Brownsville St. Joseph, 36.87. 18, Matamoros, Ruby, Edinburg Economedes, 36.98. 19, Pablo, Angelia, Brownsville Rivera, 37.75. 20, Perez, Krisna, La Joya Palmview, 37.81. 21, Mata, Destiny, La Joya Palmview, 37.93. 22, Hernandez, Marifer, Brownsville St. Joseph, 38.62. 23, Flores, JoAnna, La Joya Palmview, 38.63. 24, Del Bosque, Rosa, Brownsville Hanna, 38.84. 25, De Ochoa, Andrea, Brownsville Pace, 39.06. 26, Valdez, Itzel, Brownsville Rivera, 39.08. 27, Escobar, Esperanza, Mission High, 39.37. 28, Rivera, Americus, Brownsville Rivera, 39.61. 29, Salinas, Michelle, Brownsville Rivera, 39.88. 30, Escamilla, Daphne, La Joya Palmview, 39.93. 31, Morales, Maria Jose, Brownsville St. Joseph, 40.64. 32, Galvan, Stephanie, Edinburg Economedes, 40.90. 33, Ortiz, Miranda, Brownsville Pace, 40.98. 34, Lopez, Yoselin, Brownsville Rivera, 41.42. 35, Rivera, Daniela, Brownsville Rivera, 42.30. 36, Vasquez, Alexa, Brownsville St. Joseph, 42.72. 37, Trevino, Regina, Brownsville St. Joseph, 43.35. 38, Rodriguez, Isabella, Edinburg Economedes, 43.66. 39, Espino, Luna, Brownsville Veterans, 44.89. 40, Lira, Naomi, Brownsville Rivera, 45.09. 41, Galvan, Alondra, Brownsville St. Joseph, 46.31. 42, Flores, Mylean, Brownsville Rivera, 46.43. 43, DeLeon, Karlee, Edinburg Economedes, 46.49. 44, Montoya, Evelyn, Brownsville Rivera, 46.60. 45, Bolivar, Laurie, Brownsville Pace, 46.63. 46, Sanchez, Andrea, Brownsville Lopez, 47.00. 47, Reyes, Johanna, Brownsville Lopez, 47.11. 48, Silva, Marianna, Mission High, 48.30. 49, Escobedo, Alexis, Edinburg Economedes, 49.93. 50, Gonzalez, Kristina, Edinburg Economedes, 50.23. 51, Garcia, Jaqueline, La Joya Palmview, 50.68. 52, Contreras, Stephanie, Edinburg Economedes, 50.91. 53, Alamillo, Berenice, Brownsville Lopez, 51.44. 54, Montoya, Giselle, Edinburg Economedes, 52.08. 55, Montelongo, Aleida, Brownsville Lopez, 54.04. 56, Roman, Doris, Brownsville Rivera, 55.95. 57, Valdez, Ashley, Brownsville Lopez, 58.13.

>> Boys 50 Freestyle:

1, Rodriguez, Ricardo, Brownsville Hanna, 23.37. 2, Fierro, Daniel, Brownsville Veterans, 24.29. 3, Osuna, Cristobal, Brownsville Veterans, 24.70. 4, Trevino, David, Mission High, 25.89. 5, Del Bosque, Lorenzo, Brownsville Hanna, 26.17. 6, Gonzalez, Ramiro, Brownsville St. Joseph, 26.73. 7, Ramirez, Javier, Brownsville Rivera, 26.88. 8, Hainley, Will, Brownsville St. Joseph, 28.65. 9, Lovett, Jeremiah, Brownsville Hanna, 29.05. 10, Teran, Christopher, Brownsville Pace, 29.06. 11, Green, Sebastian, Brownsville St. Joseph, 29.20. 12, Abrego, Sebastien, Edinburg Economedes, 29.24. 13, Rodriguez, Eloy, Brownsville Veterans, 29.70. 14, Vadillo, Jorge, Brownsville Veterans JV, 29.76. 15, Garcia, Christian, Brownsville Veterans JV, 29.83. 16, Hurtado, Jerry, Brownsville Rivera, 30.02. 17, Tamez, Chris, Mission High, 30.37. 18, Popov, Denis, Brownsville Hanna, 30.88. 19, Del Valle Guzman, Jesus, Brownsville Pace, 31.16. 20, Luna, David, Brownsville Hanna, 32.69. 21, Buentello, Joaquin, Brownsville St. Joseph, 33.41. 22, Alvear, Joshua, Brownsville Rivera, 34.54. 23, Popov, Ivan, Brownsville Hanna, 34.87. 24, Quintanilla, Maximiliano, Brownsville Pace, 35.34. 25, Garcia, Julian, Brownsville Hanna, 35.55. 26, Lovett, Elijah, Brownsville Hanna, 35.73. 27, Palacios, David, Brownsville Veterans, 35.79. 28, Rodriguez, Ethan, Brownsville Hanna, 37.25. 29, Ramirez, Edgar, Brownsville Rivera, 37.86. 30, Gomez, Luis, Brownsville Hanna, 37.95. 31, Marin-Lee, Andres, Brownsville St. Joseph, 38.76. 32, Sierra, Jabez, Edinburg Economedes, 41.20. 33, Lagunes, Miguel, Brownsville Rivera, 43.58. 34, Ortiz, Aldo, Brownsville Lopez, 44.41. 35, Cortez, Brayan, Edinburg Economedes, 44.72. 36, Valles, Henry, Brownsville Lopez, 54.78. 37, Trevino, Victor, Brownsville Lopez, 1:05.52.

>> Girls 1-meter Diving:

1, Schaelchlin, Makayla, Brownsville Veterans, 243.10. 2, Garza, Angelina, Mission High, 217.90. 3, Salinas, Jaresly, Edinburg Economedes, 194.50. 4, Matamoros, Ruby, Edinburg Economedes, 141.90. —, Garcia, Hannah, MISSJ, DQ. —, Gonzalez, Kristina, Edinburg Economedes, DQ.

>> Boys 1-meter Diving:

1, Hurtado, Edgar, Mission High, 266.01. —, Sierra, Jabez, Edinburg Economedes, DQ.

>> Girls 100 Butterfly:

1, Rodriguez, Ivanna, Brownsville Veterans JV, 1:08.53. 2, Shea, Madison, Brownsville Rivera, 1:28.73. 3, Mendoza, Aylah, Brownsville Lopez, 1:56.40. 4, Martinez, Dyani, Brownsville Lopez, 2:04.39. 5, Dimas, Cecilia, Brownsville Lopez, 2:29.57.

>> Boys 100 Butterfly:

1, Gonzalez, Diego, Brownsville Veterans, 56.17. 2, Garza Garcia, Everardo, Brownsville Veterans, 1:05.84. 3, Gutierrez, Derik, Brownsville Rivera, 1:07.58. 4, Rodriguez, Eloy, Brownsville Veterans, 1:16.72. 5, Tovar, Diego, Brownsville Lopez, 1:21.53. 6, Vargas, Juan, Brownsville Hanna, 1:29.43. 7, Jimenez, Ricardo, Brownsville Lopez, 1:41.84. 8, De La Cruz, Sebastian, Brownsville Lopez, 1:50.98.

>> Girls 100 Freestyle:

1, Munoz, Frida, Brownsville Veterans, 1:04.88. 2, Munoz, Dariela, Brownsville Veterans, 1:07.35. 3, Ramirez, Sofia, Brownsville Veterans, 1:09.17. 4, Ybarra, Ana, Brownsville St. Joseph, 1:13.35. 5, Garcia, Isabela, Brownsville St. Joseph, 1:14.00. 6, Cavazos, Lezlie, Mission High, 1:14.61. 7, Medina, Keyla, Brownsville Veterans, 1:17.29. 8, Martinez, Victoria, Brownsville Rivera, 1:23.60. 9, Escobar, Esperanza, Mission High, 1:24.56. 10, Ambriz, Andrea, Brownsville Rivera, 1:24.82. 11, Pablo, Angelia, Brownsville Rivera, 1:25.52. 12, Pirtle, Sofia, Brownsville St. Joseph, 1:25.58. 13, Hernandez, Marifer, Brownsville St. Joseph, 1:27.76. 14, Del Bosque, Rosa, Brownsville Hanna, 1:28.17. 15, Guevara, Hailey S, Brownsville Rivera, 1:28.25. 16, Cardiel, Nathalia, Brownsville Rivera, 1:29.44. 17, Camarillo, Jazmin, Brownsville Lopez, 1:32.58. 18, Salinas, Michelle, Brownsville Rivera, 1:33.88. 19, Galvan, Stephanie, Edinburg Economedes, 1:35.19. 20, Gaona, Valeria, Brownsville Lopez, 1:35.49. 21, Valdez, Itzel, Brownsville Rivera, 1:37.46. 22, Rivera, Daniela, Brownsville Rivera, 1:38.01. 23, Rodriguez, Isabella, Edinburg Economedes, 1:39.69. 24, Escobedo, Alexis, Edinburg Economedes, 1:40.25. 25, Silva, Marianna, Mission High, 1:40.79. 26, Mellado, Nesly, Brownsville Lopez, 1:42.66. 27, Montoya, Evelyn, Brownsville Rivera, 1:43.69. 28, DeLeon, Karlee, Edinburg Economedes, 1:44.12. 29, Espino, Luna, Brownsville Veterans, 1:46.47. 30, Melo, Valeria, Brownsville Lopez, 1:50.04. 31, Bolivar, Laurie, Brownsville Pace, 1:50.15. 32, Morales, Lizbeth, Brownsville Lopez, 1:56.69. 33, Trevino, Regina, Brownsville St. Joseph, 1:57.25. —, Montoya, Giselle, Edinburg Economedes, DNF.

>> Boys 100 Freestyle:

1, Rodriguez, Ricardo, Brownsville Hanna, 51.18. 2, Fierro, Daniel, Brownsville Veterans, 53.34. 3, Kauachi, Jorge, Brownsville St. Joseph, 56.20. 4, Trevino, David, Mission High, 59.05. 5, Seledon, Luis, Mission High, 1:01.79. 6, Stokton, Logan, Brownsville Hanna, 1:02.16. 7, Ramirez, Javier, Brownsville Rivera, 1:02.21. 8, Gonzalez, Ramiro, Brownsville St. Joseph, 1:02.42. 9, Lai, Ethan, Brownsville Rivera, 1:02.69. 10, Garcia, Christian, Brownsville Veterans JV, 1:04.28. 11, Vadillo, Jorge, Brownsville Veterans JV, 1:06.44. 12, Teran, Christopher, Brownsville Pace, 1:06.97. 13, Abrego, Sebastien, Edinburg Economedes, 1:09.44. 14, Tamez, Chris, Mission High, 1:11.72. 15, Luna, David, Brownsville Hanna, 1:13.84. 16, Herrera, Adiel, Brownsville Lopez, 1:16.87. 17, Quintanilla, Maximiliano, Brownsville Pace, 1:20.03. 18, Rodriguez, Ethan, Brownsville Hanna, 1:20.83. 19, Gomez, Luis, Brownsville Hanna, 1:21.26. 20, Lovett, Elijah, Brownsville Hanna, 1:21.72. 21, Alvear, Joshua, Brownsville Rivera, 1:23.85. 22, Garcia, Julian, Brownsville Hanna, 1:24.03. 23, Palacios, David, Brownsville Veterans, 1:28.65. 24, Buentello, Joaquin, Brownsville St. Joseph, 1:28.83. 25, Vitela, Andrew, Brownsville Lopez, 1:34.64. 26, Ramirez, Edgar, Brownsville Rivera, 1:36.22. 27, Marin-Lee, Andres, Brownsville St. Joseph, 1:36.99. 28, Lagunes, Miguel, Brownsville Rivera, 1:39.88. 29, Gavito, Julian, Brownsville Lopez, 1:40.20. 30, Cortez, Brayan, Edinburg Economedes, 1:50.04. —, Espinosa, Joseph, Brownsville Lopez, DNF.

>> Girls 500 Freestyle:

1, Meza, Carolina, Brownsville Veterans, 6:35.98. 2, Cienega, Bianca, Mission High, 7:06.50. 3, De Los Santos, Gabby, Brownsville Rivera, 7:19.27. 4, Davies, Ava, Brownsville Pace, 7:51.86. 5, Ramirez, Esmeralda, Brownsville Lopez, 8:41.85.

>> Boys 500 Freestyle:

1, Perez, David A, Brownsville Veterans, 5:05.10. 2, Najera, Ricardo, Brownsville Hanna, 6:03.06. 3, Lovett, Jeremiah, Brownsville Hanna, 6:03.99. 4, Garza Garcia, Everardo, Brownsville Veterans, 6:07.40. 5, Gutierrez, Derik, Brownsville Rivera, 6:35.49. 6, Bernal, Brandon, Brownsville Hanna, 6:52.98. 7, Ruiz, Matthew, Brownsville Lopez, 7:23.53. 8, De La Cruz, Sebastian, Brownsville Lopez, 9:04.98.

>> Girls 200 Freestyle Relay:

1, Brownsville Veterans A (Munoz, Dariela 9, Hinojosa, Maya 9, Medina, Keyla 10, Marin-Mera, Mia 10), 2:08.78. 2, Brownsville St. Joseph A (Ybarra, Ana 11, Garcia, Rocio 12, Rodriguez, Dannah 11, Garcia, Isabela 11), 2:11.63. 3, Mission High A (Cienega, Bianca 10, Mata, Jocelyn 10, Garza, Angelina 11, Cepeda, Abigail 10), 2:11.98. 4, Brownsville St. Joseph B (Solis, Sofia 09, Pirtle, Sofia 11, Miner, Sofia 12, Hage, Vero 12), 2:15.47. 5, Brownsville Rivera A (Ambriz, Andrea 9, Valdez, Itzel 11, Salinas, Michelle 12, Pablo, Angelia 11), 2:32.14. 6, Brownsville Pace A (De Ochoa, Andrea, Bolivar, Laurie, Ortiz, Miranda, Davies, Ava), 2:37.11. 7, Brownsville Lopez B (Melo, Valeria 9, Dimas, Cecilia 10, Sanchez, Andrea 9, Morales, Lizbeth 11), 2:40.42. 8, Brownsville Rivera B (Lira, Naomi 9, Lopez, Yoselin 11, Rivera, Americus 10, Guevara, Hailey S 11), 2:41.85. 9, Brownsville Lopez A (Camarillo, Jazmin 10, Gaona, Valeria 10, Rodriguez, Lesly 11, Mellado, Nesly 10), 2:43.07. 10, Edinburg Economedes Jaguars A (Matamoros, Ruby FR, Galvan, Stephanie JR, Rodriguez, Isabella FR, Escobedo, Alexis SR), 2:43.86. 11, Edinburg Economedes Jaguars B (DeLeon, Karlee SO, Gonzalez, Kristina FR, Contreras, Stephanie FR, Montoya, Giselle FR), 3:20.53.

>> Boys 200 Freestyle Relay:

1, Brownsville Hanna A (Najera, Ricardo SR, Vela, Aaron JR, Del Bosque, Lorenzo SR, Rodriguez, Ricardo SR), 1:42.55. 2, Brownsville Veterans A (Lee, Francisco 10, Rodriguez, Eloy 11, DeLeon, Jeremy 12, Garza Garcia, Everardo 11), 1:49.55. 3, Mission High A (Trevino, David 09, Seledon, Luis, Tamez, Chris 09, Guerra, Hilario 11), 1:49.65. 4, Brownsville St. Joseph A (Hainley, Will 11, Green, Sebastian 09, Gonzalez, Ramiro 11, Kauachi, Jorge 12), 1:50.27. 5, Brownsville Hanna B (Garcia, Julian SR, Luna, David FR, Popov, Ivan FR, Lovett, Jeremiah JR), 2:12.09. 6, Brownsville Lopez B (De La Cruz, Sebastian 12, Ortiz, Aldo 10, Valles, Henry 9, Trevino, Victor 10), 3:28.50. —, Brownsville Lopez A (Gavito, Julian 10, Ducoing, Patricio 12, Moreno, Michael 10, Vitela, Andrew 10), DQ.

>> Girls 100 Backstroke:

1, Marin-Mera, Mia, Brownsville Veterans, 1:27.37. 2, Miner, Sofia, Brownsville St. Joseph, 1:27.45. 3, Solis, Sofia, Brownsville St. Joseph, 1:30.37. 4, Medina, Keyla, Brownsville Veterans, 1:30.85. 5, Mata, Jocelyn, Mission High, 1:32.64. 6, Cavazos, Lezlie, Mission High, 1:34.85. 7, Rivera, Americus, Brownsville Rivera, 1:38.34. 8, Guevara, Hailey S, Brownsville Rivera, 1:39.66. 9, Hinojosa, Maya, Brownsville Veterans, 1:40.68. 10, Ramirez, Esmeralda, Brownsville Lopez, 1:45.88. 11, Camarillo, Jazmin, Brownsville Lopez, 1:48.70. 12, Lopez, Yoselin, Brownsville Rivera, 1:50.16. 13, Lira, Naomi, Brownsville Rivera, 1:50.45. 14, Mellado, Nesly, Brownsville Lopez, 1:53.68. 15, Martinez, Dyani, Brownsville Lopez, 1:57.64. 16, Melo, Valeria, Brownsville Lopez, 2:03.60. 17, Reyes, Johanna, Brownsville Lopez, 2:05.07. 18, Sanchez, Andrea, Brownsville Lopez, 2:06.77. 19, Ortiz, Miranda, Brownsville Pace, 2:09.68. 20, Alamillo, Berenice, Brownsville Lopez, 2:09.72. 21, Morales, Lizbeth, Brownsville Lopez, 2:10.76. 22, Dimas, Cecilia, Brownsville Lopez, 2:34.53. —, De Ochoa, Andrea, Brownsville Pace, DQ. —, Valdez, Ashley, Brownsville Lopez, DQ. —, Montelongo, Aleida, Brownsville Lopez, DNF.

>> Boys 100 Backstroke:

1, Gonzalez, Diego, Brownsville Veterans, 59.73. 2, Osuna, Cristobal, Brownsville Veterans, 1:02.19. 3, Vela, Aaron, Brownsville Hanna, 1:15.81. 4, Reyes, Ricardo, Brownsville Lopez, 1:17.88. 5, Hainley, Will, Brownsville St. Joseph, 1:21.12. 6, Green, Sebastian, Brownsville St. Joseph, 1:21.94. 7, Hurtado, Jerry, Brownsville Rivera, 1:22.26. 8, Popov, Denis, Brownsville Hanna, 1:24.31. 9, Vitela, Andrew, Brownsville Lopez, 1:40.14. 10, Moreno, Michael, Brownsville Lopez, 1:49.98. 11, Ortiz, Aldo, Brownsville Lopez, 1:50.71. 12, Gavito, Julian, Brownsville Lopez, 1:52.88. 13, Valles, Henry, Brownsville Lopez, 2:19.01. 14, Trevino, Victor, Brownsville Lopez, 3:01.96.

>> Girls 100 Breaststroke:

1, Munoz, Frida, Brownsville Veterans, 1:27.84. 2, Rodriguez, Lesly, Brownsville Lopez, 1:36.04. 3, Rodriguez, Dannah, Brownsville St. Joseph, 1:36.47. 4, Cepeda, Abigail, Mission High, 1:40.79. 5, Garcia, Rocio, Brownsville St. Joseph, 1:41.85. 6, Gaona, Valeria, Brownsville Lopez, 2:00.61. 7, Martinez, Victoria, Brownsville Rivera, 2:06.89.

>> Boys 100 Breaststroke:

1, Perez, David A, Brownsville Veterans, 1:01.67. 2, Guerra, Hilario, Mission High, 1:06.73. 3, Kauachi, Jorge, Brownsville St. Joseph, 1:12.92. 4, Lai, Ethan, Brownsville Rivera, 1:15.51. 5, DeLeon, Jeremy, Brownsville Veterans, 1:18.76. 6, Lee, Francisco, Brownsville Veterans, 1:24.38. 7, Tovar, Diego, Brownsville Lopez, 1:27.43. 8, Stokton, Logan, Brownsville Hanna, 1:31.89. 9, Popov, Ivan, Brownsville Hanna, 1:34.59. 10, Ducoing, Patricio, Brownsville Lopez, 1:35.80. 11, Moreno, Michael, Brownsville Lopez, 1:45.20. —, Del Valle Guzman, Jesus, Brownsville Pace, DQ.

>> Girls 400 Freestyle Relay:

1, Brownsville Veterans A 4:34.96. 2, Brownsville Rivera A (Shea, Madison 12, Martinez, Victoria 10, Cardiel, Nathalia 9, De Los Santos, Gabby 12), 4:46.28. 3, Brownsville Pace A (Gonzalez, Allison, Ortiz, Miranda, De Ochoa, Andrea, Davies, Ava), 6:19.22. 4, Brownsville Lopez A (Ramirez, Esmeralda 12, Melo, Valeria 9, Mendoza, Aylah 10, Martinez, Dyani 10), 6:42.37. 5, Brownsville Lopez B (Morales, Lizbeth 11, Reyes, Johanna 9, Dimas, Cecilia 10, Sanchez, Andrea 9), 7:32.68.

>> Boys 400 Freestyle Relay:

1, Brownsville Veterans A 3:41.20. 2, Brownsville Hanna A 3:50.49. 3, Brownsville Rivera A (Gutierrez, Derik 12, Lai, Ethan 12, Hurtado, Jerry 12, Ramirez, Javier 11), 4:17.94. 4, Brownsville Hanna B 4:26.23. 5, Brownsville Lopez A (Reyes, Ricardo 10, Herrera, Adiel 10, Ruiz, Matthew 11, Tovar, Diego 11), 4:55.14. 6, Brownsville Lopez B (Jimenez, Ricardo 9, De La Cruz, Sebastian 12, Espinosa, Joseph 9, Gavito, Julian 10), 5:48.77.